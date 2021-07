Les JO sont officiellement ouverts +++ Sancho à Manchester United

Naomi Osaka, dernière relayeuse, a allumé la vasque olympique Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT La joueuse de tennis japonaise Naomi Osaka, dernière relayeuse, a allumé vendredi la vasque olympique. Elle brille désormais à Tokyo, ville-hôte des Jeux de la XXXIIe olympiade, retardés d'une année en raison de la pandémie de Covid-19. La flamme restera allumée au Stade olympique jusqu'au terme de ces Jeux, le dimanche 8 août au soir, après deux semaines de compétition durant lesquelles 11'090 sportifs venus du monde entier - 206 délégations - se disputeront les 339 titres en jeu, dans 33 sports.

Malgré le Covid, les Jeux de Tokyo sont enfin ouverts ! Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Les Jeux olympiques les plus attendus de l'histoire, retardés d'un an par le coronavirus, ont officiellement débuté vendredi à Tokyo. Les trois coups de cette quinzaine de sport ont été donnés lors d'une cérémonie d'ouverture sobre, parfois grave, dans le contexte toujours pesant de la pandémie. "Je déclare ouverts les Jeux de Tokyo", a solennellement déclaré l'Empereur du Japon Naruhito, selon la formule consacrée et attendue impatiemment par le mouvement sportif depuis que Tokyo a été désigné ville-hôte des JO-2020 en septembre 2013. Dans un monde restant sous la menace du Covid-19, la cérémonie d'ouverture n'a pas eu le caractère festif qu'elle a normalement, et qu'elle avait eu en particulier à Rio en 2016 sur des airs de samba. Le Covid omniprésent C'est bien le Covid qui a dominé cette cérémonie, entre hommage au personnel soignant, avec cette infirmière choisie parmi les porteurs d'un immense drapeau japonais, une vidéo de sportifs s'entraînant seul, en référence aux compétitions stoppées net par la pandémie, et un défilé, inédit, de sportifs masqués et observant, pour la plupart, des règles de distanciation sociale. Ce contexte particulier était aussi au coeur du discours de Thomas Bach qui a salué la résilience du Japon et des sportifs: "Aujourd'hui est un moment d'espoir. Oui, c'est très différent de ce que nous avions tous imaginé. Mais profitons de ce moment, car enfin nous sommes tous réunis ici (...) Ce sentiment d'unité, c'est la lumière au bout du tunnel obscur de cette pandémie", a insisté le président du Comité international olympique (CIO). Le lever de rideau de ces Jeux de la XXXIIe Olympiade, émaillé aussi de feux d'artifice, de tableaux de danse moderne, de prouesses technologiques avec un globe terrestre formé dans le ciel de Tokyo par des drones et des représentations d'arts traditionnels japonais, s'est déroulé devant des tribunes quasiment vides alors que le Stade olympique de Tokyo peut accueillir 68.000 spectateurs en temps normal. Tribunes vides Parmi le petit millier de privilégiés présents, le président de la Confédération Guy Parmelin, le président français Emmanuel Macron et la Première dame des Etats-Unis Jill Biden qui ont suivi le défilé des 206 délégations rangées pour la première fois et pour la très grande majorité comme l'autorise désormais le CIO derrière deux porte-drapeau, une femme et un homme. A leur entrée dans le stade, pas d'applaudissements ni d'acclamations, mais les sportifs ont tout de même salué les tribunes vides et certaines délégations, plus joyeuses et nombreuses que d'autres, comme l'Argentine, la République dominicaine. Mujinga Kambundji et Max Heinzer étaient les deux porte-drapeaux de la délégation suisse, dont une vingtaine d'athlètes ont marché derrière l'étendard national. Comme à Rio en 2016 et pour les Jeux d'hiver de Pyeongchang en 2018, le Tongien Pita Taufatofua a fait sensation en défilant torse nu, le corps huilé, tandis que la star de la NBA Kevin Durant était noyée dans la délégation américaine. Avant le coup d'envoi de la cérémonie, des centaines de curieux s'étaient pressés autour du stade pour se faire prendre en photo, tandis qu'un dizaine de manifestants anti-JO ont fait entendre leurs voix et leur hostilité à cet événement qui a coûté au Japon 13 milliards d'euros, dont un surcoût de 2,3 mds à cause du report d'un an. Ces Jeux, qui ont bien failli ne pas avoir lieu, ne sont définitivement pas un rendez-vous normal dans l'histoire olympique.

Gmelin passe facilement en quarts Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Première représentante de Swiss Olympic en lice aux JO de Tokyo, Jeannine Gmelin n'a pas manqué ses débuts. La skiff zurichoise s'est aisément qualifiée pour les quarts de finale en terminant au 2e rang de sa série. Sa prochaine régate est programmée dimanche, un avis de tempête ayant forcé les organisateurs à avancer les courses initialement prévues lundi. Cinquième aux JO de Rio 2016 dans cette catégorie, Jeannine Gmelin a passé la ligne d'arrivée avec une longueur de retard sur la Britannique Victoria Thornley, qui a nettement dominé cette quatrième série. Mais elle a devancé de plus de 10 secondes sa poursuivante suédoise Lovisa Claesson, alors que les trois premières se hissaient en quart de finale.

Transferts: Sancho quitte Dortmund pour Manchester United Jadon Sancho: le chapitre Dortmund se referme Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Manchester United a engagé l'international anglais Jadon Sancho (21 ans) pour 73 millions de livres (environ 95 mio de francs). L'attaquant évoluait depuis 2017 au Borussia Dortmund. "Manchester United est ravi d'annoncer le recrutement de Jadon Sancho, jusqu'en juin 2026 avec une année supplémentaire en option, sous réserve de validation internationale", ont précisé les Red Devils. "C'est un rêve qui se réalise que de pouvoir jouer pour Manchester United. Je ne peux pas attendre d'évoluer en Premier League", a déclaré le joueur. Sancho a marqué 50 buts en 137 matches avec le BVB, qu'il quitte sur un succès en Coupe d'Allemagne en mai dernier. Il compte 22 sélections (3 buts) avec l'équipe d'Angleterre.

Real Madrid: Karim Benzema testé positif au Covid-19 Karim Benzema: le Covid-19 le met sur la touche Image: KEYSTONE/AP/PABLO MORANO Karim Benzema (33 ans) a été testé positif au Covid-19, a annoncé le Real Madrid. Le club n'a pas donné davantage de précisions quant à l'état de l'attaquant international français. Plusieurs joueurs du Real Madrid avaient déjà été contaminés la saison dernière. Il y avait eu parmi eux l'ex-capitaine Sergio Ramos, désormais au Paris Saint-Germain, ou encore le défenseur international français Raphaël Varane et l'attaquant belge Eden Hazard. Le président du club Florentino Perez ou l'ancien entraîneur Zinedine Zidane avaient également été infectés. L'annonce de la contamination de Karim Benzema intervient alors que les contagions sont remontées en flèche dans plusieurs pays, dont l'Espagne ou la France, en raison du variant Delta. Depuis son arrivée en 2009 au Real, Karim Benzema a inscrit près de 300 buts pour le club madrilène.

Lucien Favre ne prendra pas de club cet été Lucien Favre veut profiter de son temps libre Image: KEYSTONE/EPA POOL Lucien Favre a répété qu'il ne reprendra pas de club cet été. Le nom du technicien vaudois a été cité par le quotidien L'Equipe comme potentiel nouvel entraîneur de Bordeaux. "Je ne reprendrai aucune équipe cet été. Je l'ai déjà dit plusieurs fois, et cela reste ainsi", a expliqué Lucien Favre à l'agence Keystone-ATS Sport. "Pour le moment, je profite de mon temps libre. Je reviendrai dans le business plus tard." Favre (63 ans) a été limogé par Borussia Dortmund en décembre 2020, malgré une moyenne de 2,08 points par match. Depuis, son nom est régulièrement cité quand un poste se libère dans un grand championnat. Crystal Palace le voulait Cela a notamment été le cas il y a peu avec Crystal Palace. Après le refus du Vaudois, les dirigeants londoniens ont jeté leur dévolu sur Patrick Vieira. Selon L'Equipe de vendredi, le sélectionneur national Vladimir Petkovic intéresse lui aussi les Girondins de Bordeaux. Il est encore sous contrat avec l'ASF jusqu'à fin 2022. Le bon parcours de la Suisse lors du récent Euro a logiquement fait monter la cote de Petkovic.

Betschart/Hüberli qualifiées avant même leur premier match Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nina Betschart et Tanja Hüberli sont assurées de disputer la phase à élimination directe des JO de Tokyo avant même leur premier match de poule! Le duo tchèque Barbora Hermannova/Marketa Slukova a dû renoncer à participer et perd tous ses matches par forfait. Marketa Slukova est l'une des cinq membres de l'équipe de beachvolley tchèque à avoir subi un test positif au Covid-19. Cette cascade de cas de coronavirus ôte d'ailleurs toute possibilité de remplacement au sein de l'équipe tchèque. Betschart/Hüberli entameront tout de même leur tournoi samedi, face aux Allemandes Laura Ludwig/Margareta Kozuch, et affronteront quatre jours plus tard les modestes Japonaises Miki Ishii et Megumi Murakami. Elles accèderont directement aux 8es de finale si elle terminent à l'une des deux premières places de leur groupe. Adrian Heidrich et Mirco Gerson héritent quant à eux de nouveaux adversaires à la suite du test positif au Covid-19 de Taylor Crabb. La fédération américaine a désigné pour le remplacer Tri Bourne, qui fera donc équipe avec Jacob Gibb.

Sabrina Jaquet joue de malchance Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Sabrina Jaquet n'aborde pas dans les meilleures dispositions les JO de Tokyo, dernière compétition de sa carrière. La Neuchâteloise souffre en effet d'un mollet. Sa participation au tournoi olympique n'est pas remise en cause. Mais son duel programmé samedi face au no 1 mondial, le Taïwanaise Tai Tzu-Ying, s'annonce d'autant plus difficile à négocier avec cette douleur à gérer. Sabrina Jaquet (BWF 46) joue de malchance, elle qui a été freinée dans sa préparation par une blessure au genou droit survenue en mai. Mais "je veux profiter de chaque jour et de chaque heure dans ces Jeux", a-t-elle assuré vendredi en conférence de presse. Son premier match permettra à la Chaux-de-Fonnière de 34 ans de se tester. Elle saura alors à quel point sa blessure pourrait la gêner pour ses deux dernières parties de la phase préliminaire, dans laquelle elle doit aussi affronter la Française Qi Xuefei (BWF 41) et la Vietnamienne Thuy Linh Nguyen (BWF 49).

Kariem Hussein suspendu neuf mois et privé de JO Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Champion d'Europe 2014 du 400 m haies, Kariem Hussein ne disputera pas les JO de Tokyo! La Chambre disciplinaire de Swiss Olympic a suspendu le Thurgovien pour neuf mois après que celui-ci a été testé positif à une substance interdite lors des championnats de Suisse à Langenthal. Kariem Hussein (32 ans) a annoncé dans un communiqué qu'il acceptait cette sanction, après avoir vu son recours contre la suspension provisoire repoussé. Il explique avoir ingéré une pastille de Gly-Coramin après la finale des championnats de Suisse, qu'il avait remportée en 48''84. L'échantillon prélevé a révélé la présence de nicéthamide et du métabolite N-ethylnicotinamide. "Le fait que l'athlète accepte sa suspension et assume la responsabilité de son infraction mérite le respect de Swiss Olympic", explique l'organe faîtier du sport helvétique dans un communiqué. "L'infraction et la suspension qui en résulte constituent un avertissement pour tous les sportifs et sportives: la prudence n’est jamais trop grande lorsqu'il s’agit de compléments alimentaires", poursuit le communiqué.

Kariem Hussein suspendu neuf mois et privés de JO Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Champion d'Europe 2014 du 400 m haies, Kariem Hussein ne disputera pas les JO de Tokyo! La Chambre disciplinaire de Swiss Olympic a suspendu le Thurgovien pour neuf mois après que celui-ci a été testé positif à une substance interdite lors des championnats de Suisse à Langenthal. Kariem Hussein (32 ans) a annoncé dans un communiqué qu'il acceptait cette sanction, après avoir vu son recours contre la suspension provisoire repoussé. Il explique avoir ingéré une pastille de Gly-Coramin après la finale des championnats de Suisse, qu'il avait remportée en 48''84. L'échantillon prélevé a révélé la présence de nicéthamide et du métabolite N-ethylnicotinamide. "Le fait que l'athlète accepte sa suspension et assume la responsabilité de son infraction mérite le respect de Swiss Olympic", explique l'organe faîtier du sport helvétique dans un communiqué. "L'infraction et la suspension qui en résulte constituent un avertissement pour tous les sportifs et sportives: la prudence n’est jamais trop grande lorsqu'il s’agit de compléments alimentaires", poursuit le communiqué.

Delarze/Röösli maîtrisent leur sujet Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Barnabé Delarze et Roman Röösli ont maîtrisé leur sujet pour leur entrée en lice aux JO de Tokyo. Le deux de couple s'est qualifié pour les demi-finales en terminant au 2e rang de sa série. Crédités d'un chrono de 6'11''24, le Vaudois et le Lucernois ont été devancés de 0''02 par le duo polonais Miroslaw Zietarski/Mateusz Biskup. Quatrièmes et derniers de cette deuxième série à mi-parcours, ils ont réussi un superbe finish pour obtenir l'une des trois places directement qualificatives pour les demi-finales. Le meilleur chrono de la journée a été l'oeuvre des Néerlandais Melvin Twellaar/Stefan Broenink, auteurs d'un nouveau record olympique en 6'08''38. Les champions d'Europe en titre, les Français Matthieu Androdias/Hugo Boucheron, ont signé le 2e temps (6'10''45).

Gmelin passe facilement en quarts Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Première représentante de Swiss Olympic en lice aux JO de Tokyo, Jeannine Gmelin n'a pas manqué ses débuts. La skiff zurichoise s'est aisément qualifiée pour les quarts de finale en terminant au 2e rang de sa série. Sa prochaine course est programmée lundi. Cinquième aux JO de Rio 2016 dans cette catégorie, Jeannine Gmelin a passé la ligne d'arrivée avec une longueur de retard sur la Britannique Victoria Thornley, qui a nettement dominé cette quatrième série. Mais elle a devancé de plus de 10 secondes sa poursuivante suédoise Lovisa Claesson, alors que les trois premières se hissaient en quart de finale.

Conference League: une sérieuse option pour le FC Bâle Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le FC Bâle a pris l'avantage sur Partizani Tirana au terme du match aller du 2e tour qualificatif de Conference League. Les Rhénans ont en effet battu les Albanais 3-0 au Parc St-Jacques. Le FCB a ouvert le score peu avant la pause sur une tête de Stocker, après une remise de Males consécutive à un centre de Cabral (43e). L'attaquant brésilien signait le numéro deux à la 52e, sur une spectaculaire "bicyclette" qui valait à elle seule le déplacement. Le capitaine Stocker a scellé le score final à la 80e, sur un centre du revenant Lang dévié par l'omniprésent Cabral. Les Bâlois ont bien maîtrisé leur sujet pour cette première sortie officielle de la saison. Certes, le Partizani ne constituait pas un rival trop dangereux, mais les hommes de Patrick Rahmen ont livré une solide prestation dans tous les secteurs du jeu. Le gardien Lindner n'a d'ailleurs pas eu le moindre arrêt notable à effectuer. En défense, la recrue Pelmard a fait excellente impression. Offensivement, Bâle ne manque pas d'arguments. Et le cadre est riche, comme on a pu le constater avec les entrées très intéressantes de Lang ou Zhegrova, lequel a tiré sur le poteau en fin de rencontre. Avec ce score sans appel, les Rhénans sont en excellente position pour continuer leur parcours européen.

Une défaite qui fait tache L'ouverture du score d'Ola Brynhildsen pour Molde. Image: KEYSTONE/EPA Il faudra encore un certain temps pour replacer Genève sur la carte du football européen. Le Servette FC a, en effet, concédé une lourde défaite en Norvège qui fait tache. Les Genevois se sont inclinés 3-0 à Molde en match aller du deuxième tour préliminaire de la nouvelle Conférence League. Autant dire qu'ils se retrouvent dans une situation bien précaire avant le match retour de jeudi prochain à la Praille. On voit mal comment une équipe qui témoigne d'un tel manque de réalisme dans les deux surfaces pourrait renverser la table et obtenir le droit de défier les Turcs de Tarbzonspor au troisième tour. A Molde, le Servette FC a concédé les trois buts en raison de ses largesses défensives. Ola Brynhildsen à la 7e et Ohi Omoijuanfo à la 32e ont pu, ainsi, battre Jérémy Frick de la tête au second poteau. Le capitaine Magnus Eikrem devait porter le coup de grâce à la 59e après un mauvais renvoi de Gaël Clichy. Malgré un ascendant certain dans le jeu, les Genevois ne devaient bénéficier que d'une seule véritable occasion avec la frappe de Grejohn Kyei sur la transversale dans le temps additionnel de la première période. Avec son onze de départ sans aucune recrue de l'intersaison comme pour signifier que la campagne des transferts fut peut-être trop "frileuse" pour une équipe appelée à jouer l'Europe, Alain Geiger a pu mesurer toutes les limites de sa formation. Elle n'a pas su afficher cette rigueur défensive sans laquelle rien n'est possible. Et comme au printemps dernier en championnat, elle a concédé bien trop vite l'ouverture du score pour se retrouver dans une position peu enviable. Huitième de finaliste de la dernière Europa League et actuel leader de son championnat, Molde, sans toucher au génie, a su capitaliser les erreurs adverses pour signer un succès qui lui assure une immense option sur la qualification.