Les murs du PSG tagués ++ Skieurs suisses dans le coup

Des insultes taguées sur les bâtiments du PSG Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Des insultes, visibles sur les réseaux sociaux, ont été taguées au centre d'entraînement et au siège du Paris Saint-Germain ainsi qu'au Parc des Princes, dans la nuit de dimanche à lundi. Visant notamment le directeur sportif Leonardo et le président Nasser al-Khelaïfi, quelques inscriptions ont été écrites à La Factory, à Boulogne-Billancourt, au Camp des Loges à Saint-Germain-en-Laye et au stade situé dans le XVIe arrondissement de Paris. Ces tags font référence à l'échec du PSG en 8e de finale retour de Ligue des champions (3-1), mercredi (victoire 1-0 à l'aller) contre le Real Madrid. Le PSG n'a pas commenté ces actes. Les supporters avaient exprimé leur colère au stade dimanche lors de la victoire contre Bordeaux (3-0), où les stars Lionel Messi et Neymar, notamment, ont été sifflées.

Hintermann, Rogentin et Gut-Behrami dans le coup Niels Hintermann en forme en cette fin de saison. Image: KEYSTONE/EPA/Stian Lysberg Solum Le Zurichois Niels Hintermann et le Grison Stefan Rogentin ont très bien maîtrisé le 1er entraînement en vue de la descente des finales de Coupe du monde de mercredi à Courchevel (FRA). Ils ont signé les 2e et 3e temps, derrière l'Allemand Josef Ferstl, qui a cependant manqué une porte. Le principal enjeu de cette descente sera la conquête de petit globe de cristal de la discipline. Le Norvégien Aleksander Kilde compte 23 points d'avance sur le Bernois Beat Feuz. Kilde a réalisé le 6e chrono lundi, et Feuz le 13e, sans passer toutes les portes correctement. Nul doute que Feuz aura tiré les enseignements qui s'imposent. Chez les dames, la Française Romane Miradoli s'est montrée la plus rapide, devançant Lara Gut-Behrami de 37 centièmes. La Tessinoise a toutefois raté une porte. La championne olympique Corinne Suter a signé le 6e temps. La Schwytzoise garde une petite chance de remporter le globe de la discipline, elle qui compte 75 points de retard sur Sofia Goggia. L'Italienne a réalisé le 9e chrono lundi. La descente dames aura lieu mercredi à 11h30, juste après celle des hommes.

La Russie remplacée par la Serbie en Coupe Davis Coup dur pour les Russes (ici le no 1 mondial Daniil Medvedev). Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO La Russie, tenante du titre mais exclue des compétitions internationales en raison de la guerre en Ukraine, sera remplacée par la Serbie en phase finale de la Coupe Davis en septembre. La Serbie, choisie car "équipe la mieux classée des demi-finalistes en 2021", avait déjà reçu une invitation pour intégrer directement cette phase finale sans passer par les qualifications, si bien que c'est une autre nation -"annoncée en temps voulu"- qui recevra l'invitation initialement donnée à l'équipe de Novak Djokovic, précise l'instance, a annoncé lundi la Fédération internationale (ITF). En Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup), la Russie, également tenante du titre, sera remplacée par l'Australie, choisie sur les mêmes termes que la Serbie.

Rien ne va plus pour Alexander Zverev Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G MABANGLO Rien ne va plus pour Alexander Zverev ! Le no 3 mondial est tombé d'entrée de jeu à Indian Wells, battu 5-2 4-6 7-6 (7/2) par l'Américain Tommy Paul (ATP 39). Alexander Zverev comptait pourtant un break d'avance dans la troisième manche avant de commettre... quatre doubles fautes dans le septième jeu pour remettre Tommy Paul dans le match. Ce jeu à 4-2 traduit bien le désarroi actuel du Champion olympique. Eliminé en huitième de finale de l'Open d'Austalie avant d'être exclu du tournoi d'Acapulco après avoir frappé du poing une chaise d'arbitre, le Champion olympique comptait bien se relancer dans le désert californien. Il est resté très loin du compte.

Roman Josi écrit l'histoire Image: KEYSTONE/AP/Craig Lassig Jour de gloire pour Roman Josi dimanche à Saint-Paul ! Auteur d'un match à 4 points lors du succès 6-2 de Nashville devant Minnesota, le Bernois n'en finit pas d'écrire l'histoire. Avec ses deux goals et ses deux passes décisives, le capitaine des Predators comptabilise désormais 66 points (17 buts/49 assists) dans cette saison régulière. Il a non seulement établi un record personnel - il avait comptabilisé 65 points il y a deux ans -, mais aussi égalé le meilleur total jamais obtenu par un joueur suisse en NHL. Timo Meier avait inscrit 66 points lors de la saison 2018/2019. Avec... 23 matches encore à disputer, nul doute que Roman Josi va pulvériser ce record. Il peut même nourrir l'ambition de devenir le meilleur compteur sur une saison de l'histoire des Predators. Les 85 points obtenus par Paul Kariya lors de la saison 2005/2006 ne sont plus un mirage. "Il est le meilleur défenseur au monde, avoue son coach John Hynes. Aucun autre joueur à un tel impact sur l'équipe et sur une organisation." Face au Wild, Roman Josi a inscrit le 2-1 à la 29e et le 4-2 à la 42e pour obtenir la première étoile. Cette victoire permet à Nashville de partager avec son adversaire du jour la troisième place de la Central Division. Kevin Fiala poursuit sa série Minnesota, qui livrait dimanche la première rencontre d'une série étonnante de huit matches à domicile, a concédé sa dixième défaite en quatorze rencontres. Kevin Fiala a délivré un assist pour son 54e point de la saison et pour un septième match de rang avec au moins un point comptabilisé. Comme Roman Josi, le Saint-Gallois livre, lui aussi, une saison extraordinaire. Dean Kukan s'est également illustré. Le Zurichois a délivré deux assists lors du succès 6-4 de Columbus contre Vegas. Auteur désormais de 9 points cette saison, le défenseur sera sans doute un apport bienvenu pour Patrick Fischer lors du Championnat du monde en Finlande dans la mesure où les Blue Jackets devraient en principe ne pas disputer les play-off.

Un succès capital pour les Hawks Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Atlanta a fait un nouveau pas vers les play-in qui réunira les quatre équipes de la Conférence Est classées entre les 7e et 10e places. Le succès 131-128 obtenu devant Indiana est, en effet, capital. Cette victoire à domicile acquise en grande partie grâce aux 47 points du meneur Trae Young permet aux Hawks de gagner une place au classement pour figurer au neuvième rang avec une marge de quatre victoires sur la barre. Finaliste de la Conférence Est l'an dernier face à Milwaukee, Atlanta ne connaîtra, ainsi, pas le déshonneur d'une saison sans série finale. Freiné par les fautes, Clint Capela n'a été aligné que durant 22 minutes face aux Pacers. Le Genevois a réussi un 5 sur 5 au tir pour inscrire 10 points. Il n'a toutefois capté que 6 rebonds pour accuser un différentiel de -9. Les Hawks ont compté un avantage de 18 points à la pause (77-59) avant de concéder un partiel de 21-10 à l'entame du troisième quarter. Mais Indiana, treizième de la Confrence Est, ne devait jamais revenir à la hauteur des Hawks.

Le come-back le plus rapide de l'histoire Tom Brady sera encore de la partie la saison prochaine avec Tampa Bay. Image: KEYSTONE/AP/Mark LoMoglio Homme de tous les records, Tom Brady s'est offert celui du come-back le plus rapide. Il jouera la saison prochaine avec Tampa Bay, un mois et demi seulement après avoir dit partir à la retraite. "Ces deux derniers mois, j'ai réalisé que ma place est toujours sur le terrain et non dans les tribunes. Ce temps viendra. Mais ce n'est pas maintenant", a écrit sur Twitter le septuple vainqueur du Super Bowl. "J'aime mes coéquipiers, et j'aime ma famille qui me soutient. Sans eux, rien de tout cela n'est possible. Je reviens pour ma 23e saison, à Tampa Bay. Nous avons un travail à finir", a poursuivi Tom Brady (44 ans) qui n'aura donc pas attendu longtemps pour revenir sur sa décision. "He's baaackkkk." - "il est revient!!!" - s'est extasiée la franchise des Bucs sur ses réseaux sociaux, l'entraîneur Bruce Arians exprimant pour sa part sa "totale excitation" à l'idée de retrouver son maître à jouer, qui était sorti tête basse des derniers play-off, éliminé par les Los Angeles Rams, vainqueurs du Super Bowl en février. Un trophée que Brady avait soulevé pour la 7e fois un an plus tôt, couronnant d'un succès aussi immédiat qu'inattendu son aventure floridienne après vingt saisons à dominer la ligue avec les New England (six sacres en neuf finales).

Super League: Bâle bat un Servette réduit à neuf Szalai signe le 2-0 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le FC Bâle est désormais le premier poursuivant du FC Zurich en Super League. Lors de la 26e journée, les Rhénans ont battu Servette 2-0, ce qui leur permet de revenir à 12 points de la tête. Liam Chipperfield (18 ans) a écrit la belle histoire du jour. Le fils de Scott, ancien légendaire joueur du FCB, a signé son premier but professionnel lors de sa troisième apparition. Entré en jeu à la 66e, il a marqué trois minutes plus tard, servi par... Cognat qui avait raté son dégagement. Szalai a ajouté le 2-0 à la 88e. Servette finit à neuf Servette, qui avait bien entamé le match, a été réduit à dix à la demi-heure, Diallo voyant rouge pour un contact avec Ndoye qui partait au but. Les Genevois ont ensuite bien résisté face à des Bâlois peu inspirés et peu en jambes. Frick a effectué un superbe arrêt sur une reprise de Szalai (56e), puis Rodelin a sauvé sur sa ligne après une volée de Frei (66e). Mais pour le reste, la défense des visiteurs n'a pas été trop en danger. Le remuant Millar, dont l'entrée a dynamisé le jeu bâlois qui en avait bien besoin, a encore trouvé le poteau (83e). Servette a fini à neuf après l'expulsion de Clichy (85e) pour un deuxième carton jaune. Lucerne respire mieux Lucerne a pour sa part empoché trois points précieux en battant Grasshopper 1-0 grâce à un autogoal de Bonatini dès la 2e. Le club de Suisse centrale creuse ainsi l'écart par rapport au Lausanne-Sport, désormais relégué à neuf points. Les Lucernois peuvent même encore éviter le barrage: ils ne sont plus qu'à cinq longueurs de GC et à huit de Sion.

Primoz Roglic subit mais gagne Image: KEYSTONE/AP/Jean Francois Badias Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo) a gagné Paris-Nice malgré un moment de faiblesse dans la 8e et dernière étape gagnée par le Britannique Simon Yates, vainqueur en solitaire à Nice. Roglic, trois fois vainqueur de la Vuelta, a reçu l'aide très précieuse de son coéquipier, le champion de Belgique Wout van Aert, pour préserver l'essentiel de son avance sur Simon Yates, son dauphin au classement. Le Slovène a souffert dans la dernière montée, le col d'Eze, à l'entrée des 20 derniers kilomètres. Mais il a limité la perte à une vingtaine de secondes sur Yates avant de réduire son retard à 9 secondes sur la ligne, grâce au concours de van Aert, omniprésent. Au classement final, Roglic a battu Simon Yates de 29 secondes et le Colombien Daniel Martinez de 2'37''. Le Slovène (32 ans) avait perdu Paris-Nice sur chute, l'an passé, pour sa première participation. Cette fois, Roglic a longtemps contrôlé la situation dans la dernière étape, une boucle de 115,6 kilomètres multipliant montées et descentes dans l'arrière-pays niçois, avant de lâcher prise dans la dernière ascension sur le démarrage de Simon Yates. Le Britannique, vainqueur de la Vuelta en 2018, a enlevé pour la quatrième fois une étape de Paris-Nice. En 2018, il avait cédé son maillot de leader le dernier jour de la "course au soleil". Le Suisse Stefan Küng, très offensif, a pris la 6e place d'une étape montagneuse à 1'44'' du vainqueur.

Super League: Lausanne-Sport obtient enfin un point Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les Young Boys ont encore perdu des points dans le money time. Les Bernois ont dû se contenter d'un nul 2-2 sur la pelouse de la lanterne rouge Lausanne lors de la 26e journée de Super League. Pour sa première à la tête du tenant du titre après le limogeage de David Wagner, Matteo Vanetta n'a donc pas pu mener son équipe à la victoire. Face à un adversaire bien modeste et plongé dans la spirale des défaites, les visiteurs ont évolué loin de leur meilleur niveau. Le LS a même ouvert le score sur sa première occasion par Amdouni (38e). YB a réagi grâce à Siebatcheu (49e) avant de prendre l'avantage sur un coup franc de Garcia (83e). Le même joueur provoquait ensuite un penalty qui permettait à Kukuruzovic (93e) d'arracher un point pour les Vaudois, leur premier depuis l'arrivée sur le banc d'Alain Casanova. Occasion manquée Avec ces deux points égarés, les Bernois ont manqué l'occasion de profiter pleinement de la défaite du FC Zurich samedi. Leur retard sur le leader se monte à 14 points, avant le duel entre les deux clubs samedi prochain. Après neuf défaites de suite en championnat, le LS a ainsi enfin obtenu un résultat positif. Mais éviter la relégation semble toujours une mission quasi impossible.

Tadej Pogacar déjà monumental Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI Le Slovène Tadej Pogacar (UAE) a remporté Tirreno-Adriatico pour la deuxième année de suite, au terme d'une semaine de course qu'il a dominée de la tête et des épaules. A moins d'une semaine de la classique Milan-Sanremo, le premier des "Monuments" de l'année, le nouveau "cannibale" du peloton compte déjà sept succès dans sa besace après avoir brillé à l'UAE Tour (deux étapes et la victoire finale) et s'être envolé sur les chemins de gravier des "Strade bianche". Le classement général de la "course des deux mers" n'a pas évolué dimanche à l'issue de la 7e et dernière étape enlevée au sprint par l'Allemand Phil Bauhaus (Bahrain) sur le littoral de l'Adriatique à San Benedetto del Tronto (Marches). Pogacar, 23 ans, a conservé sa couronne avec maîtrise et panache, à la fois solide lors du contre-la-montre inaugural (3e) et sans rival pour s'imposer dans les deux étapes les plus difficiles, jeudi à Bellante puis samedi sur les pentes du Monte Carpegna où avait brillé Eddy Merckx lors du Tour d'Italie en 1973. "Grand travail d'équipe" Samedi, celui qu'on compare de plus en plus à la légende belge a de nouveau écoeuré la concurrence en reléguant notamment à plus de 4 minutes son principal rival Remco Evenepoel, éjecté du Top 10 final après être pourtant resté dans la roue du Slovène jusqu'à cette avant-dernière étape. "On a fait un très grand travail en tant qu'équipe, je suis très content de gagner", a commenté à chaud le double vainqueur du Tour de France, juste avant de recevoir de nouveau le trident de Neptune remis au vainqueur. Le Danois Jonas Vingegaard (Jumbo) est le dauphin de Pogacar au général, comme sur le dernier Tour de France, et l'Espagnol Mikel Landa (Bahrain) prend la troisième place, comme l'an dernier dans la "course des deux mers". Le champion du monde Julian Alaphilippe, arrivé avec quelques douleurs après sa chute spectaculaire sur les "Strade bianche", a lui surtout roulé pour Evenepoel pendant ces sept jours en Italie. Milan-Sanremo, qu'il a gagnée en 2019, sera sans doute davantage l'occasion pour le Français de rejouer les premiers rôles. A condition toutefois de pouvoir suivre Pogacar qui, s'il assurait samedi ne jamais penser être "imbattable", ne semble pas vraiment décidé à laisser des miettes à la concurrence: "J'ai hâte, même si évidemment ça va être une course très différente", a souligné le Slovène.

Dominic Nyffeler finira la saison à Genève-Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Dominic Nyffeler restera jusqu'au terme de la saison avec Genève-Servette. Le club genevois s'est mis d'accord avec Kloten pour prolonger le prêt en licence B. Dominic Nyffeler, le frère de Melvin, lui-même portier des Rapperswil-Jona Lakers, a débarqué à Genève au mois de décembre et il a disputé sa première rencontre le 23 décembre à Zoug. Il s'agissait là aussi de son premier match au plus haut niveau en Suisse. Depuis lors, en 13 sorties, Dominic Nyffeler est intraitable. Il compte 9 victoires pour 4 défaites, 93,46% d’arrêt et seulement 1,53 but encaissé par match. Dominic Nyffeler épaulera Gauthier Descloux jusqu'au terme de cette saison. Du côté de Kloten, l'arrivée du portier d'Ajoie, Tim Wolf offre une sécurité aux côtés de Sandro Zurkirchen.

Géant de Kranjska Gora: Odermatt seulement 3e Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO BAT Marco Odermatt a pris la 3e place du deuxième géant de Kranjska Gora. Le Nidwaldien a été battu par Henrik Kristoffersen et par Stefan Brennsteiner. Le leader du classement général de la Coupe du monde a manqué sa 11e victoire en Coupe du monde, la 7e en géant, pour 0''27. L'éclair blond d'Hergiswil possède désormais 329 points d'avance sur Aleksander Aamodt Kilde alors qu'il ne reste plus que quatre courses lors des finales à Méribel/Courchevel et donc 400 points en jeu. Mais le Norvégien ne devrait pas s'aligner en slalom, ce qui signifie qu'Odermatt serait assuré du grand globe de cristal. Gino Caviezel a légèrement rétrogradé après sa 4e place à l'issue du run matinal. 6e place pour le Grison à 0''68. Loïc Meillard n'a pas réussi à rééditer sa deuxième manche de feu du samedi. Le skieur d'Hérémence a terminé au 9e rang. Justin Murisier en a encore un peu trop mis. 8e au sortir de la manche initiale, le Bagnard a finalement échoué au 14e rang. Cinquième Suisse qualifié, Thomas Tumler a pris une bonne 22e place.

Furger domine Cologna au sprint au Marathon de l'Engadine Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Dario Cologna n'égalera pas le record du Marathon de l'Engadine. Pour sa dernière course en Engadine en tant que coureur de haut niveau, le Grison de 36 ans a été battu par Roman Furger. Le Grison et l'Uranais comptent désormais quatre victoires chacun. Cologna a remporté la course populaire la plus prestigieuse après la Vasaloppet en 2007, 2010, 2017 et 2019. Les victoires de Furger, de quatre ans son cadet, datent de 2012, 2016, 2018 et 2022. Mais le plus couronné reste donc Albert Giger, décédé en septembre dernier, qui a triomphé cinq fois entre 1971 et 1978. A mi-course à Pontresina, un groupe de huit a émergé en tête. Grâce au vent arrière, les meilleurs n'ont pas pris de risque en s'échappant très tôt. "Courir dans ce petit groupe était un plaisir, a déclaré Furger. La course était calme, il n'y a pas eu de chutes ne de bâtons cassés." L'Uranais s'est placé en pole dans la descente à 500 m de l'arrivée et n'a jamais été mis en difficulté lors du sprint final sur un terrain légèrement pentu. Dans deux semaines, Cologna effectuera sa dernière course lors des championnats de Suisse à Zweisimmen. Chez les femmes, c'est la jeune Grisonne Nadja Kälin qui a signé la troisième victoire consécutive d'une Suissesse, après Nadine Fähndrich (2018) et Nathalie von Siebenthal (2019). Environ 11'000 coureurs se sont attaqués à cette 52e édition - après deux ans de pause due à la pandémie. Quarante nations étaient au départ et la Suisse représentait 80% des participants. La part des femmes est en constante augmentation et s'élève désormais à environ 20%. Comme le parcours a été légèrement adapté et qu'il est désormais plus long de 700 m, le temps du vainqueur sera également homologué comme record du parcours, comme cela a toujours été le cas par le passé. En 2019, Cologna avait réalisé 1h22'22 dans des conditions parfaites. En 2022, le meilleur temps sur les 43 km fut de 1h35'59. Une fois de plus, les conditions étaient favorables, mais la tête de course n'a pas forcé le tempo.