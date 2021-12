Les nominés des Swiss Sports Awards ++ La WTA applaudie

Outre la "Sportive" et le "sportif" suisses de l'année, l'émission couronnera la meilleure équipe, le sportif paralympique, l'entraîneur et le MVP, ainsi que le meilleur talent.

Chez les messieurs, prédominance des sports d'été même si les deux skieurs Beat Feuz et Marco Odermatt ont trouvé leur place dans la liste du futur "Sportif suisse" de l'année. On retrouve donc les nageurs Jérémy Desplanches et Noè Ponti, tous deux médaillés de bronze aux JO, ainsi que les cyclistes VTT Mathias Flückiger et Nino Schurter. Relevons que si Desplanches était couronné, il serait le 2e nageur après Etienne Dagon en 1984 à être élu. Depuis seuls deux Romands ont décroché la couronne: Didier Cuche (deux fois) et Stan Wawrinka.

Les six finalistes de chaque genre se battront pour la succession de Mujinga Kambundji et du lutteur suisse Christian Stucki, qui furent les derniers sportifs suisses désignés en 2019, avant l'apparition de la pandémie du coronavirus.

Les meilleurs sportives et sportifs suisses de l'année seront honorés le dimanche 12 décembre lors de la cérémonie des Sports Awards. Les médaillés olympiques et 3 stars du ski sont parmi les nommés.

De nombreuses stars du tennis mondial, de Chris Evert à Naomi Osaka, plusieurs pays occidentaux comme la France et les Etats-Unis, mais aussi l'Union européenne et l'ONU, ont déjà demandé à Pékin de clarifier le sort de Peng Shuai.

"Quelle autre organisation sportive, culturelle, politique et des droits de l'homme rejoindra et collaborera avec la WTA ? C'est une route difficile, mais c'est la bonne", a écrit l'Américaine Pam Shriver, victorieuse de 21 tournois du Grand Chelem en double, sur Twitter.

"Je soutiens complètement la position de la WTA parce qu'on n'a pas assez d'informations" sur Peng Shuai, a affirmé de son côté le no 1 mondial Novak Djokovic, tandis que Roger Federer et Rafael Nadal n'ont pas réagi à ce dernier développement.

Tous les autres clubs comptent déjà 20 ou plus de points de retard. Si Olten et Kloten - ou un autre club dont le dossier a été accepté, on parle de La Chaux-de-Fonds et de Viège - atteignent la finale des play-off au printemps, la National League sera alors augmentée de treize à quatorze équipes. Il n'y aura, en effet, aucun relégué en Swiss League.

Les Red Wings ont cueilli mercredi leur quatrième succès d'affilée, le 12e en 24 sorties, grâce notamment au 10e but de leur "rookie" suédois Lucas Raymond. Ils ont forcé la décision au "shootout" sur sur des réussites de Dylan Larkin et Adam Erne.

Le meneur d'Atlanta a d'ailleurs brillé mercredi, manquant de peu le triple double (33 points, 10 passes décisives, 8 rebonds). Clint Capela (8 points, 9 rebonds, 4 assists, 2 contres) s'est pour sa part montré plus discret, terminant d'ailleurs la partie avec le plus mauvais différentiel de son équipe (-15).

"Je ne pourrais pas être plus fier de notre esprit combatif. On a baissé de niveau dans le deuxième set du double, mais on a réussi à rebondir, garder notre calme et inverser la tendance", a souligné Djokovic, qui avait remis les deux équipes à égalité en battant Alexander Bublik 6-3 6-4.

C'est associé à Nikola Cacic que le no 1 mondial a remporté le point de la qualification en battant Andrey Golubev et Aleksandr Nedovyesov 6-2 2-6 6-3. La journée avait pourtant mal débuté pour les Serbes avec un premier simple marathon (3h18) perdu par Miomir Kecmanovic devant Mikhail Kukushkin.

Liverpool a fait la meilleure impression des trois candidats au titre en gagnant le derby de la Mersey 4-1 à Goodison Park sur le terrain de son voisin Everton. Henderson (9e), Salah (19e/64e) et Jota (79e) ont marqué pour des Reds en pleine verve offensive. Gray avait réduit l'écart (38e) pour les Toffees d'un Rafael Benitez de plus en plus contesté.

Chelsea s'est imposé 2-1 à Watford grâce à des buts de Mount (29e) et Ziyech (72e). Les Hornets avaient égalisé par Dennis (43e). Manchester City l'a emporté sur un score similaire sur la pelouse d'Aston Villa, avec des réussites de Ruben Dias (27e) et Bernardo Silva (43e). La réduction du score signée Watkins (47e) a été insuffisante.

Les Young Boys (4e) reviennent ainsi à une longueur des Tessinois (3e), avec un match en moins. Ils sont à six points du leader Zurich, qui a joué une rencontre en plus.

Lugano, très solide et plein de confiance, a ouvert le score sur un magnifique coup franc de Lovric (27e). YB a longtemps peiné avant d'égaliser sur un penalty de Siebatcheu (63e). La décision est tombée dans le "money time" grâce à deux hommes entrés en cours de rencontre. Sulejmani a servi deux fois Kanga, lequel a signé un doublé (81e/87e) qui lui fera le plus grand bien après son début de saison mitigé dans la capitale.

De nombreuses stars du tennis mondial, de Chris Evert à Novak Djokovic et plusieurs pays occidentaux, notamment la France et les Etats-Unis mais aussi l'Union européenne et l'ONU, ont demandé à Pékin de faire la lumière sur le sort de Peng Shuai.

"La WTA fera tout son possible pour protéger ses joueuses. Parallèlement à nous, j'espère que les leaders du monde vont continuer à se manifester pour que la justice soit rendue à Peng, et toutes les femmes, quelles qu'en soient les conséquences financières."

"Au vu de la situation actuelle de l'affaire, je suis également très inquiet des risques que toutes nos joueuses et nos staffs prendraient si nous organisions des tournois en Chine en 2022", a expliqué Steve Simon. Aucun tournoi WTA n'était prévu avant la fin de l'année et le calendrier 2022 n'a pas encore été publié.

National League: un premier bilan à mi-parcours pour le HC Ajoie

Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER

Ajoie le savait, ce serait dur pour le club jurassien en National League. Cela s'est confirmé sur la glace.

Après 28 matches de National League, Ajoie pointe logiquement au dernier rang avec 18 points. Interrogés par le podcast Cold Facts, l'entraîneur Gary Sheehan et son adjoint Vincent Léchenne reviennent sur ces trois premiers mois dans l'élite.

La mi-saison, déjà. Et un constat évident que la National League est un tout autre animal que la Swiss League. Promu dans l'élite fin avril, Ajoie a dû se préparer en vitesse pour rejoindre la première division du pays. Une préparation aussi bien physique que mentale, car il n'est jamais aisé de passer de la première place dans son village à la dernière en ville.

Froideur des chiffres

Six victoires en 28 parties, 52 buts marqués pour 118 encaissés, la froideur des chiffres ne peut être ignorée. Par chance, la chaleur qui se dégage du staff et des supporters permet d'atténuer un peu cet effet délétère sur les organismes.

"On a fini la saison tardivement (réd: fin avril), rappelle le directeur sportif et coach-assistant Vincent Léchenne. On a l'impression qu'on est en retard sur tout, mais l'équipe progresse. Je pense que nous serons meilleurs durant la deuxième phase et j'espère que certains joueurs suisses vont sortir du bois."

Faiblesse dans l'exécution

Face à Lausanne mardi soir et face aux autres équipes de National League, ce qui pèche à Ajoie c'est l'exécution. Et l'exécution va souvent de pair avec le talent. "On doit gagner en vitesse d'exécution, analyse Gary Sheehan. Mais pour cela, il faut avoir de la stabilité dans le contingent."

Le Québécois sait bien de quoi il parle puisque mardi soir, ce n'était que la quatrième fois qu'il avait la possibilité d'aligner quatre étrangers sur la glace. Contre Lausanne, Ajoie a aligné Devos, Asselin, Fortier et Wannström.

Grand vide

Mais les deux derniers arrivés n'étaient initialement pas prévus. Ils ont permis de combler les absences de Jérôme Leduc et de Jonathan Hazen qui étaient dans les plans initiaux du staff ajoulot avant de tomber au combat. Et si l'attaquant a pu être numériquement remplacé, et plutôt bien, le défenseur québécois a laissé un grand vide dans plusieurs facettes du jeu.

"Il y a deux nouveaux par rapport au puzzle de départ, note le Québécois. On n'a pas le rythme. On n'a pas été régulier. Certains joueurs ont de la peine à s'adapter à la vitesse de jeu. Et après il y a des problèmes d'exécution. On le voit très facilement contre Lausanne mardi soir, on a eu deux minutes à 5 contre 3 et on n'a eu qu'une ou deux occasions alors qu'on devrait s'en créer cinq ou six. Au niveau individuel, on peine et c'est difficile de dominer collectivement si cela ne suit déjà pas sur le plan individuel."

Second souffle

S'il blâme aussi le manque de profondeur, le coach ajoulot conserve le sourire et l'espoir: "La saison est encore longue et j'espère qu'on trouvera un second souffle quand on aura la possibilité de jouer vraiment avec quatre étrangers et de mettre en place nos power-plays et nos box-plays, parce que finalement ça change tout le temps."