Les Pays-Bas qualifiés +++ Défaite de Fribourg-Gottéron

Les Pays-Bas qualifiés, la Norvège éliminée Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Les Pays-Bas se sont qualifiés pour la Coupe du monde 2022 au Qatar en battant la Norvège (2-0) lors de la 10e et dernière journée du groupe G des qualifications. Steven Bergwijn a marqué le premier but à la 84e minute avant d'offrir le second à Memphis Depay (91e) dans un match disputé à huis clos à Rotterdam. La sélection de Louis van Gaal termine ainsi première avec deux points d'avance sur la Turquie (2e), qui jouera les barrages.

Une "première" espagnole depuis 1993 Image: KEYSTONE/AP/Refugio Ruiz Garbiñe Muguruza (no 6) est la première finaliste du Masters WTA de Guadalajara. L'ex-no 1 mondial a dominé Paula Badosa (no 7) 6-3 6-3 dans le derby espagnol programmé mardi après-midi au Mexique. Battue par Karolina Pliskova (no 3) pour son entrée en lice dans ce tournoi, Garbiñe Muguruza a cueilli son troisième succès consécutif pour atteindre pour la première fois le stade ultime dans les "WTA Finals". Elle avait été stoppée en demi-finale lors de sa première participation, en 2015. Double lauréate en Grand Chelem (Roland-Garros 2016, Wimbledon 2017), Garbiñe Muguruza (28 ans) a nettement dominé les débats pour son premier duel avec Paula Badosa. La native de Caracas n'a pas concédé le moindre jeu de service, effaçant les trois balles de break auxquelles elle a été confrontée. Garbiñe Muguruza, qui affrontera Maria Sakkari (no 4) ou Anett Kontaveit (no 8) mercredi en finale, aura l'occasion d'écrire une page d'histoire du tennis ibère. Elle peut devenir la première Espagnole à s'adjuger le Masters, 28 ans après la défaite subie par Arantxa Sanchez face à Steffi Graf en finale à New York.

Sinner peut croire en ses chances Image: KEYSTONE/EPA/Alessandro Di Marco Jannik Sinner (no 9) a signé des débuts tonitruants dans le Masters ATP de Turin. L'Italien de 20 ans, qui a remplacé son compatriote Matteo Berrettini dans le groupe rouge, a dominé Hubert Hurkacz (no 8) 6-2 6-2 mardi soir. Il est le premier remplaçant à remporter un match dans les "ATP Finals" depuis Janko Tipsarevic en 2011. Jannik Sinner a préservé ses chances de qualification pour les demi-finales grâce à cette victoire. Mais sa marge de manoeuvre est réduite: pour atteindre le dernier carré, il devra battre Daniil Medvedev (no 2) jeudi et compter sur une défaite d'Alexander Zverev (no 3) face à Hubert Hurkacz.

Fribourg défait chez lui, Zurich aussi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg a été battu lors du match aller des huitièmes de finale de la Champions League. Les Dragons ont été battus 4-2 chez eux par Munich. Il s'agit mine de rien de la première défaite européenne des Fribourgeois durant cette campagne, puisque les hommes de Christian Dubé avaient enlevé leurs six matches de poule. Et tout semblait indiquer qu'un septième succès était sur les rails lorsque Killian Mottet a pu ouvrir le score à la 8e en profitant d'un cafouillage des Allemands dans leur zone de défense. Mais les Munichois sont revenus à la 17e par Schütz sur une séquence où Reto Berra ne s'est pas montré à son avantage. On a connu le gardien fribourgeois plus inspiré. Si dominant cette saison, le dernier rempart des Dragons a eu un soir sans. Et après deux tiers, le numéro 20 a cédé le filet à Connor Hughes. Berra n'a pas été bon. Du coup, il n'a pas mis son équipe en position de gagner comme il a si bien su le faire depuis le début de la saison. Les deux premiers buts sont plutôt pour lui, alors que les deux suivants sont loin d'être des actions de classe des Allemands. En encaissant trois buts dans le tiers médian, Gottéron a précipité sa chute. La réussite de Desharnais sur penalty à la 45e n'a bien entendu pas suffi. A Zurich, les Lions ont eux aussi connu la défaite. Ils se sont inclinés 4-3 face à Rögle. Menés 3-2, les joueurs de Rikard Grönberg avaient égalisé par Geering à la 50e. Mais un dernier déboulé suédois a fait pencher la balance en faveur des visiteurs à 32 secondes de la sirène. Samuel Jonsson a battu Flüeler et offert cette victoire à ses couleurs. Le retour pour Zurich aura lieu mardi prochain en Suède, alors que Fribourg se déplacera en Bavière le mercredi 24 novembre.

Bienne piégé par Rapperswil, Ajoie muet Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Bienne s'est incliné 2-1 à domicile face à Rapperswil lors de la soirée de National League. Dans le même temps, Ajoie s'est fait battre 2-0 à Ambri. Et Rapperswil est désormais 4e du classement à égalité avec le deuxième Fribourg et le troisième Bienne... Qui aurait parié sur une saison aussi étincelante des Saint-Gallois? Peu de monde et c'était tout à fait légitime. Mais la troupe de Stefan Hedlund a la baraka et tout lui réussit. Il s'agit de son septième succès de rang. Les Lakers n'auraient objectivement pas dû repartir du Seeland avec des points et les voilà dans leur bus avec la totalité de l'enjeu. Grâce à un bon gardien, une bonne dose de chance et un opportunisme de tous les instants. Car voir Sandro Forrer inscrire le 2-1 à la 59e a quelque chose de surréaliste. Mais une erreur de la défense biennoise, avec notamment Rathgeb et Delémont sur la glace, a précipité la défaite des hommes d'Antti Törmänen. Le plus rageant, c'est que Gaëtan Haas a eu deux chances de marquer le 2-1. Il a même frappé le poteau à la 56e. Mais ce n'était pas le soir des Biennois. Ajoie sans solution En déplacement à Ambri, Ajoie n'a pas eu voix au chapitre. Les Jurassiens savaient qu'ils allaient devoir jouer en défense, mais ils ont eu toutes les peines du monde à se montrer dangereux. On peut d'ailleurs s'en apercevoir en regardant d'où sont venus les tirs ajoulots. Les hommes de Gary Sheehan n'ont pratiquement pas pu s'approcher du slot. De son côté Ambri a fait le boulot en ouvrant la marque à la 20e par Bürgler et en doublant la mise à la 24e par Burren en power-play. Ce succès permet aux Léventins de passer devant Lausanne en leur chipant la 7e place. Et enfin à Davos, le leader grison a parfaitement tenu son rang en dominant Zoug 2-0. Une victoire méritée pour les Davosiens qui ont réglé l'affaire en un peu plus de deux minutes entre la 5e et la 7e.

La Suisse assure l'essentiel Image: KEYSTONE/AP/Zac Goodwin L'équipe de Suisse M21 a réussi l'essentiel contre le Pays de Galles pour les qualifications à l'Euro. A Newport, les joueurs de Mauro Lustrinelli se sont imposés 1-0. L'unique but de la rencontre est tombé à la 53e des pieds du Fribourgeois Felix Mambimbi. Le joueur de Young Boys a reçu un ballon parfait de Dan Ndoye qui a lui-même profité d'une sortie complètement ratée du gardien gallois. Les jeunes Suisses ont tremblé jusqu'au bout face à des adversaires solides physiquement. Mais ils ont pu compter sur leur portier Justin Hammel. Le dernier rempart du Stade Lausanne-Ouchy a effectué un arrêt décisif à la 93e. Cette victoire permet à la Suisse de prendre la tête du groupe avec trois points d'avance sur les Pays-Bas, mais un match en plus.

Un 2e succès pour Medvedev Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Daniil Medvedev (no 2) a fait un grand pas vers les demi-finales du Masters de Turin. Le Russe a cueilli son deuxième succès en deux matches dans le groupe rouge en battant Alexander Zverev (no 3) 6-3 6-7 (3/7) 7-6 (8/6) en 2h36' mardi après-midi. Le vainqueur du dernier US Open aurait pu s'épargner un troisième set face à l'Allemand, qu'il a dominé pour la cinquième fois consécutive. Il avait en effet le match en main à 6-3 6-6, abordant le premier tie-break en n'ayant perdu que quatre points sur son service dans la deuxième manche. Une double faute commise sur le quatrième point de ce jeu décisif, validée par la vidéo à la suite d'une faute de pied, lui a toutefois fait perdre ses nerfs. Daniil Medvedev a laissé filer ce tie-break, mais il s'est parfaitement ressaisi dans un troisième set extrêmement accroché. Remis en confiance, Alexander Zverev n'a rien lâché. Le lauréat du Masters 2018 a même mené 4/2 dans le second tie-break, avant de perdre quatre points d'affilée. Il a écarté les deux premières balles de match auxquelles il a fait face, grâce à un ace puis à un retour gagnant, mais n'a rien pu faire sur la troisième. Medvedev en supporter de Hurkacz Tenant du titre dans ces "ATP Finals", Daniil Medvedev pourrait valider son ticket pour le dernier carré dès ce soir. Il sera mathématiquement qualifié si Hubert Kurkacz (no 8) bat Matteo Berrettini (no 6), qui s'est entraîné mardi après-midi après avoir été contraint à l'abandon dimanche face à Alexander Zverev.

Murat Yakin Superstar Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Moins de trois mois ont suffi à Murat Yakin pour devenir le nouveau "boss" du football suisse. Le Bâlois a mené à bien une mission que l'on croyait impossible: devancer l'Italie, Championne d'Europe en titre, dans la course à la qualification directe pour la phase finale de la Coupe du monde 2022 au Qatar. Victorieuse 4-0 de la Bulgarie lundi soir malgré l'absence de... sept des onze titulaires "bourreaux" de la France le 28 juin dernier en huitième de finale de l'Euro, la Suisse de Murat Yakin a signé pratiquement le même exploit que l'équipe de la Coupe du monde 1994 de Roy Hodgson qui avait soufflé la qualification pour les Etats-Unis au Portugal. Sans être encore l'égal de Vladimir Petkovic qui demeure toujours le plus grand sélectionneur de l'histoire, Murat Yakin n'est plus désormais regardé comme un entraîneur un brin trop dilettante. Il est, aussi, devenu lundi soir le premier sélectionneur à ne perdre aucun de ses sept premiers matches pour battre le record établi par Paul Wolfisberg en 1982. A la barre jusqu'en 2024 Sa science tactique, son flair qui l'a conduit à relancer Fabian Frei et a donné à Rome les clés de son attaque à un quasi-néophyte - Noah Okafor - et cette coolitude qui tranche avec la rigidité de son prédécesseur ont conquis tout le monde. Ses joueurs, bien sûr, avec lesquels il entretient un dialogue qu'il veut permanent sont sous le charme, comme ses dirigeants d'ailleurs. L'Association Suisse de Football (ASF) n'a pas, ainsi, tardé à annoncer la reconduction automatique de son contrat jusqu'à l'été 2024. Murat Yakin est, ainsi, assuré d'être à la barre de l'équipe de Suisse non seulement lors la Coupe du monde au Qatar mais aussi lors de l'Euro 2024 en Allemagne. S'il admet que la chance a accompagné la Suisse lors de cette campagne avec les deux penalties ratés par Jorginho qui auraient dû permettre à l'Italie de classer l'affaire, Murat Yakin aurait toutes les raisons de tirer la couverture à lui sans cette humilité qui le caractérise. Sa maîtrise lors des six matches de qualification qu'il a dirigés fut épatante. La manière avec laquelle il a su faire face à l'avalanche de forfaits force le respect. "Il convient toujours de trouver des solutions aux problèmes que l'on peut rencontrer", répète-t-il. On l'a vu avec la confiance accordée à Frei et à Okafor. A Ruben Vargas aussi. Mais son coup de maître fut d'avoir bâti "le" système qui offre à Xherdan Shaqiri son meilleur rôle. Placé en soutien direct de l'attaquant, Noah Okafor vendredi à Rome et Mario Gavranovic lundi à Lucerne, Xherdan Shaqiri a démontré pourquoi il était bien un joueur d'exception. Peut-être le plus grand de l'histoire du football suisse avec Stéphane Chapuisat. Des choix déchirants S'il conserve ce schéma en 4-4-1-1 avec deux ailiers forts aux côtés des deux milieux axiaux, Murat Yakin sera très vite confronté à des choix déchirants. Si Granit Xhaka retrouve l'intégralité de ses moyens, il y aura, ainsi, un homme de trop en ligne médiane. Qui de Remo Freuler ou de Denis Zakaria fera les frais du retour du capitaine ? En attaque, peut-on désormais se priver des services de Noah Okafor même si Haris Seferovic revient dans le jeu ? La prochaine échéance de l'équipe de Suisse tombera en mars. Elle jouera, en principe, deux matches amicaux. Selon l'ASF, rien n'est encore tranché. "Elle est encore loin cette Coupe du monde", glisse Murat Yakin. Le sélectionneur attend sans doute le tirage au sort du 1er avril à Doha pour être habité par la magie d'une compétition qu'il n'a pas eu la chance de disputer comme joueur.

Guanyu Zhou, premier Chinois à piloter en GP Image: KEYSTONE/EPA GETTY POOL Guanyu Zhou (22 ans), dont l'écurie Alfa Romeo a officialisé mardi le recrutement en 2022 en remplacement de l'Italien Antonio Giovinazzi, deviendra le premier Chinois à piloter en Grand Prix de F1. Sa titularisation aux côtés du Finlandais Valtteri Bottas complète la grille de départ de la saison prochaine. Pilote de réserve chez Alpine pour la deuxième saison consécutive en 2021, Zhou a participé à sa première séance d'essais libres en F1 cette année, lors du GP d'Autriche. Ma Qinghua était le dernier de ses compatriotes à avoir participé à ces essais, en 2012 et 2013, avec les équipes HRT et Caterham. Mais aucun Chinois n'a pris le départ d'un Grand Prix. Le parcours de Guanyu Zhou (prononcer "Gouane-Yu Djo") vers la catégorie reine du sport automobile a débuté en 2012, lorsque l'adolescent, né le 30 mai 1999 à Shanghai, débarque à Sheffield, dans le nord de l'Angleterre, pour rejoindre une écurie de karting. Après de bons résultats en karting et dans différentes catégories de monoplaces, Zhou rejoint en 2019 la Renault Sport Academy, la filière du constructeur français (devenu Alpine) chargée d'encadrer de jeunes pilotes pour les faire progresser vers la F1. Enorme marché Pour sa première saison en Formule 2 (l'antichambre de la F1) en 2019, le Chinois avait fini meilleur "rookie" (débutant), en se classant à la septième place avec l'écurie britannique UNI-Virtuosi Racing. L'année dernière, fortement perturbée par l'épidémie de Covid-19, il a décroché sa première victoire dans la catégorie, à Sotchi, et a terminé sixième chez les pilotes. Cette saison, il est deuxième à 36 longueurs du leader, l'Australien Oscar Piastri, avec deux manches (soit six courses) encore à disputer. Zhou est aussi au coeur d'importants enjeux commerciaux: la Chine, qui a accueilli son premier GP à Shanghai en 2004, est un énorme marché pour la F1 et les constructeurs automobiles. Un pilote local y donnerait sans nul doute un coup de projecteur sur la discipline.

"Soirée de gala", "récital", "chef-d'oeuvre": les médias emballés Image: KEYSTONE/EPA/URS FLUEELER Equipe de Suisse enthousiasmante, soirée de gala, ambiance festive: les médias suisses ont souligné l'élan contagieux et la classe de la sélection helvétique, qualifiée pour la Coupe du monde 2022. La joie communicative des joueurs sur la pelouse lors du succès emballant (4-0) lundi contre la Bulgarie à Lucerne trouve son reflet dans la presse et sur les sites helvétiques. Oubliées ou presque les absences de nombreux titulaires, les joueurs présents sur le terrain ont montré toute l'étendue du réservoir à disposition du sélectionneur Murat Yakin. La Neue Zürcher Zeitung met en exergue cinq joueurs ayant eu selon elle un rôle décisif dans la campagne: le gardien Yann Sommer, la constance faite homme, ultime rempart "de la meilleure défense d'Europe", l'inattendu Fabian Frei, ressuscité "patron de la défense", à 32 ans, après un rappel de dernière minute en sélection, Xherdan Shaqiri, "malicieux, insouciant et qui respire la joie de jouer", Noah Okafor, "qui s'est intégré à la vitesse de l'éclair comme Ruben Vargas", et Breel Embolo, "décisif offensivement" lors de plusieurs matches précédents. "La plus phénoménale" "Quel chef-d'oeuvre", titre pour sa part le Tages-Anzeiger, qui souligne que la Suisse a tenu "toutes les promesses qu'elle avait fait naître". Le Blick fait l'éloge de la tactique, des choix et de la communication du sélectionneur. "Avec Yakin, tout est au point", écrit le journal, qui titre en Une et en grosses lettres "Okatooor", allusion au premier but inscrit par la nouvelle étoile Okafor. Les médias romands ne sont pas en reste. "Une mi-temps sans trouver la faille, une autre de rêve", écrivent la Tribune de Genève et 24 Heures, enchantés par "le festival" helvétique. L'auteur estime que "2021 a été l'année la plus phénoménale de l'histoire du football suisse", si l'on songe encore à la qualification pour les quarts de finale de l'Euro, aux dépens de la France. "Trio de folie" Pour l'envoyé spécial d'Arcinfo et d'autres journaux régionaux, la Suisse disposait d'un "trio de folie" avec "les deux gamins Okafor et Vargas et le centenaire (allusion à sa 100e sélection) Shaqiri, auteurs d'un récital". Hommage est aussi rendu au "coaching gagnant de Murat Yakin". Pour le site internet de la version francophone de Blick, pas de doute non plus: "Yakin est l'homme de la situation." Son affirmation est aujourd'hui "une évidence". Mais il a aussi fallu "un brin de réussite", rappelle la publication, en référence au penalty raté de Jorginho en toute fin de match lors d'Italie-Suisse vendredi (1-1). Côté italien, la Gazzetta dello Sport estime que "Wembley (où l'Italie était devenue championne du monde cet été) n'est plus qu'un lointain souvenir. Il faut retrouver une âme, une cohésion, le sourire". Le journal rose estime que la "Suisse, outsider, a mérité de finir devant".

Rush final victorieux des Blue Jackets Image: KEYSTONE/AP/Paul Vernon Les Columbus Blue Jackets de Gregory Hofmann ont battu 5-3 les Detroit Red Wings de Pius Suter lundi en NHL. Les deux joueurs suisses sont restés discrets. Ni Hofmann ni Suter n'ont étoffé leur compteur personnel. Ils ont reçu respectivement 11' et 15' de temps de jeu. Suter a quitté la glace avec un bilan de -1. Columbus a compté deux buts de retard au 2e tiers avant de revenir à deux reprises au score pour faire la différence en toute fin de match, sous l'impulsion de Zach Werenski. Dans la Conférence Est, l'équipe de l'Ohio est 11e, deux points derrière Detroit, 7e.

Kyrgios demande l'annulation de l'Open d'Australie Kyrgios se prononce pour l'annulation de l'Open d'Australie Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Nick Kyrgios a demandé mardi l'annulation de l'Open d'Australie. Il montre contre toute attente de la sympathie pour Novak Djokovic, qui refuse de dire s'il est vacciné contre le coronavirus. Le fantasque Australien estime que le premier tournoi du Grand Chelem de l'année, prévu en janvier, ne devrait pas se tenir par respect pour les habitants de Melbourne. Ceux-ci ont connu 260 jours de confinement et peinent toujours à endiguer le virus. "Combien de temps (Melbourne) a été confinée? 275 jours ou quelque chose comme ça?", a-t-il interrogé sur son podcast, No Boundaries. "Notre économie en a besoin" Le ministre des Sports de l'Etat du Victoria, où se trouve Melbourne, a réagi en disant ne "pas pouvoir suivre la logique" de Kyrgios. "Les habitants de Melbourne, du Victoria et, franchement, tous les Australiens sont absolument avides de grands événements", a-t-il expliqué à la presse. "Notre économie en a besoin, le moral de notre Etat en a besoin". Le tournoi s'est tenu cette année, mais les joueurs étaient soumis à une quarantaine de deux semaines en hôtel, la présence du public était limitée et un confinement de cinq jours a même été mis en place en pleine compétition. Les organisateurs sont confiants sur la tenue de l'édition 2022, les joueurs entièrement vaccinés pouvant entrer sur le territoire sans quarantaine ni bulle sanitaire. Aucune exemption ne sera accordée aux joueurs non vaccinés, a prévenu le Premier ministre de l'Etat de Victoria, Daniel Andrews, jetant un doute sur la participation du Serbe Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non. "D'autres solutions" Nick Kyrgios entretenait une relation tendue avec le no 1 mondial, le qualifiant de "crétin" lors du dernier Open d'Australie après sa demande d'assouplissement de la quarantaine des joueurs. L'Australien défend désormais le droit du Serbe de participer aux compétitions, qu'il soit immunisé ou non. Il dresse un parallèle avec le basketteur américain Kyrie Irving, qui a manqué le début de la saison de NBA après avoir refusé d'être vacciné. "Kyrie, Novak... ces gars ont tant donné, tant sacrifié. Ce sont des athlètes mondiaux que des millions de gens regardent", a souligné Kyrgios, tombé à la 90e place du classement ATP. "Je pense que ce n'est pas bien, moralement, de forcer quelqu'un à être vacciné. Je ne pense pas qu'il est juste de forcer quelqu'un (à être vacciné) et de dire +tu ne peux pas venir jouer ici parce que tu n'es pas vacciné", a-t-il ajouté. "Il y a d'autres solutions, (comme) se faire tester tous les jours".

Les Hawks enchaînent, Capela monte en puissance Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta a enchaîné un deuxième succès en 24 heures en NBA. Clint Capela et les Hawks ont dominé Orlando 129-111 lundi en Géorgie, après avoir mis fin à une série de six défaites dimanche en battant le champion en titre Milwaukee. Clint Capela s'est mis particulièrement en évidence face au Magic. L'intérieur genevois a réussi 20 points et 16 rebonds, son meilleur total de la saison dans les deux domaines, ajoutant 3 passes décisives, 3 interceptions et 2 contre à une ligne de statistiques impressionnante. Atlanta a d'ailleurs pu compter sur tous ses leaders lundi. Trae Young et John Collins ont tous deux inscrit 23 points, Bogdan Bogdanovic en marquant pour sa part 20. Seul le meneur Cole Anthony (29) a dépassé les 20 points dans le camp d'Orlando, qui a perdu cinq de ses six derniers matches. Le coach des Hawks Nate McMillan était d'autant plus satisfait que son équipe n'avait guère eu le temps de récupérer. "Nous avons eu 24 heures pour nous remettre d'un +road trip+ sur la côte ouest et avons joué deux matches en deux jours. C'était une épreuve de force" face à Orlando. "Nos joueurs ont tenu bon", a-t-il lâché.

Sakkari affrontera Kontaveit pour une place en finale Maria Sakkari affrontera Anett Kontaveit en demi-finale du Masters Image: KEYSTONE/EPA/Francisco Guasco Maria Sakkari (no 4) est la dernière joueuse qualifiée pour les demi-finales du Masters WTA. La Grecque a battu Aryna Sabalenka (no 1) 7-6 (7/1) 6-7 (6/8) 6-3 lundi à Guadalajara pour gagner le droit d'affronter Anett Kontaveit (no 8) mardi. La bataille a été longue (2h47') et féroce entre deux des plus puissantes cogneuses du circuit. Maria Sakkari s'en est sortie au mental, point faible encore criant d'une Aryna Sabalenka qui a notamment commis 19 doubles fautes. Craquage en règle La Bélarusse avait toutes les cartes en main pour accéder au dernier carré. Elle a ainsi mené 3-1 dans la manche décisive, après avoir remporté trois jeux consécutifs, mais n'est pas parvenue à porter l'estocade face à une Maria Sakkari soudain plus agressive. Aryna Sabalenka avait déjà craqué dans la première manche. La demi-finaliste de Wimbledon et de l'US Open avait manqué une balle de set à 5-4 sur le service adverse - après avoir servi à 5-3 - et s'est effondrée au jeu décisif. Une première depuis 1993 L'autre affiche des demi-finales, connue depuis dimanche, opposera Paula Badosa (no 7) à Garbiñe Muguruza (no 6). Celle qui l'emportera mardi sera la deuxième Espagnole à atteindre la finale de l'épreuve après Arantxa Sanchez en 1993.