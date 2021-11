Les Suissesses battent la Turquie en curling +++ Sarah Hoefflin 2e à Stubai

Vlhova gagne à nouveau à Levi, Holdener 7e Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Petra Vlhova a remporté le premier slalom de l'hiver samedi à Levi. La lauréate du dernier gros Globe de cristal a devancé de 0''31 sa dauphine Mikaela Shiffrin. Côté suisse, Wendy Holdener a obtenu un encourageant 7e rang pour sa première course de la saison, juste devant Michelle Gisin. Déjà en tête de la première manche devant sa grande rivale américaine, Petra Vlhova a également signé le meilleur chrono sur le second parcours. La Slovaque s'impose ainsi pour la 21e fois en Coupe du monde, la 13e en slalom et la quatrième à Levi où elle avait triomphé à deux reprises l'an passé. Victorieuse à Sölden en géant, Mikaela Shiffrin saura pour sa part se satisfaire de son 108e podium à ce niveau, elle qui a souffert du dos au cours des dernières semaines. Troisième à 0''84 de la gagnante, l'Allemande Lena Dürr (30 ans) a quant à elle obtenu son premier podium dans la discipline. Gisin perd trois places Le podium était hors de portée des Suissesses samedi. Michelle Gisin semblait en mesure de s'en approcher après sa 5e place en première manche. Mais l'Obwaldienne, qui ressent encore quelques effets secondaires de la mononucléose dont elle a souffert cet été, a manqué le coche en finale et doit se contenter du 8e rang. Forfait pour Sölden en raison de ses fractures aux scaphoïdes subies début octobre, Wendy Holdener a en revanche signé une excellente performance pour sa première course en huit mois. La Schwytzoise a gagné une place en deuxième manche, concédant au final 1''50 à Petra Vlhova. Elle a devancé de 0''13 Michelle Gisin. La revanche dimanche Les autres Suissesses engagées en Finlande ont déçu samedi. A commencer par Camille Rast, seulement 37e de la première manche avec un dossard pourtant avantageux (le 18). La Valaisanne voudra prendre sa revanche dimanche, tout comme Mélanie Meillard, auteur du 44e temps sur le parcours initial samedi matin.

Hoefflin 2e à Stubai, Gremaud chute Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Sarah Höfflin a pris la deuxième place de l'épreuve de Coupe du monde de slopestyle de Stubai, remportée par Kelly Sildaru. Mathilde Gremaud a quant à elle été victime d'une nouvelle chute samedi. Championne olympique de la spécialité en 2018, Sarah Höfflin a décroché son 12e podium à ce niveau. La Genevoise de 30 ans, qui a obtenu 80,30 points pour son premier passage, a été nettement devancée par la star estonienne Kelly Sildaru (88,68 points). Cette première épreuve de slopestyle de la saison a été marquée par la chute de la vice-championne olympique et vice-championne du monde Mathilde Gremaud, 6e grâce aux 50,79 points récoltés après son premier "run". La Fribourgeoise, qui avait déjà chuté à l'entraînement avant le concours de Big Air de Coire il y a un mois, a été transportée par précaution à l'hôpital. Bösch 9e L'épreuve masculine a été remportée par le Norvégien Birk Ruud, vice-champion du monde 2019 de la discipline, avec 87,60 points. Les deux Suisses engagés en finale n'ont pas signé d'exploit, Fabian Bösch terminant 9e et Colin Wili 12e. Le Fribourgeois Valentin Morel avait échoué lors des qualifications (37e).

Les Suissesses battent la Turquie en ouverture Image: KEYSTONE/AP CP/JEFF MCINTOSH L'équipe de Suisse dames a connu la victoire pour son entrée en lice dans les Européens de Lillehammer. Le CC Aarau de la skip Silvana Tirinzoni s'est imposé 10-8 face à la Turquie. Doubles championnes du monde en titre, Silvana Tirinzoni et ses partenaires Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander et Alina Pätz ont souffert jusqu'au bout dans cette partie. La Turquie est en effet revenue à 9-8 après avoir réussi un coup de trois au 9e end. Silvana Tirinzoni et Cie, qui étaient menées 3-5 à la mi-match, ont su maîtriser leurs nerfs dans la dernière manche. Elles pensaient pourtant certainement avoir fait le plus dur en "volant" quatre pierres pour mener 8-5 au terme du 7e end.

1re manche: Vlhova en tête, Gisin en embuscade Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Petra Vlhova a signé le meilleur temps de la première manche du premier slalom de Levi. Michelle Gisin pointe au 5e rang, alors que Wendy Holdener est 8e. Victorieuse des deux courses disputées un an plus tôt à Levi, Petra Vlhova semble donc en mesure de signer un "hat trick" sur la neige finlandaise. Sa marge n'est toutefois que de 0''11 sur Mikaela Shiffrin, dont les douleurs au dos apparues après sa victoire dans le géant de Sölden semblent oubliées. Deuxième du second slalom de Levi en 2020, Michelle Gisin a réalisé le 5e temps samedi matin, mais à 0''70 déjà de Petra Vlhova et à 0''22 de la Slovène Andreja Slokar (3e). L'Obwaldienne semble de moins en moins ressentir les effets secondaires de la mononucléose dont elle a souffert cet été. Wendy Holdener (8e) a pour sa part concédé 0''93 à Petra Vlhova. Encore 3e après le deuxième temps intermédiaire à 0''24, la Schwytzoise a souffert sur la deuxième partie du parcours pour son retour aux affaires. Elle avait en effet dû renoncer au géant de Sölden après s'être fracturé les scaphoïdes début octobre. La Valaisanne Camille Rast a quant à elle raté son affaire avec son dossard 18, lâchant 2''52 sur la gagnante de la première manche pour pointer au 27e rang après le passage de 39 concurrentes. Mélanie Meillard, qui a perdu 2''72, a pour sa part manqué sa qualification pour la deuxième manche prévue dès 13h30.

Tous les joueurs devront être vaccinés Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Tous les joueurs disputant l'Open d'Australie (17-30 janvier) devront être vaccinés contre le Covid-19. Le directeur du tournoi Craig Tiley l'a confirmé samedi, accentuant ainsi la pression sur le no 1 mondial Novak Djokovic, neuf fois titré à Melbourne et qui refuse de dire s'il est vacciné ou non. Le mois dernier, l'Etat de Victoria, dont la capitale est Melbourne, avait déjà exclu d'accorder une dispense spéciale aux joueurs non vaccinés pour qu'ils puissent participer au tournoi. "Il y a beaucoup de spéculations sur la vaccination et pour être tout à fait clair, lorsque le Premier ministre (de l'Etat de Victoria) a annoncé que toutes les personnes présentes sur le site devaient être vaccinées, nous l'avons fait savoir aux joueurs", a déclaré Craig Tiley à la chaîne de télévision Channel Nine. 80% de vaccinés Il y a six semaines, seuls 50% des joueurs étaient complètement vaccinés, mais ce taux a grimpé à 80% après l'annonce du gouvernement de Victoria, a-t-il indiqué, ajoutant qu'il "continue de se rapprocher des 100%". "Tous les joueurs le comprennent, nos sponsors devront être vaccinés, tout le personnel travaillant sur l'Open d'Australie devra être vacciné", a-t-il insisté. Novak Djokovic, qui pourrait viser à Melbourne un historique 21e titre en Grand Chelem, "a dit qu'il considérait cela comme une affaire privée, a poursuivi Craig Tiley. Nous aimerions voir Novak ici. Il sait qu'il devra être vacciné pour jouer ici". Des tribunes pleines cette fois-ci Pour l'édition 2021 de l'Open d'Australie, programmée en février au lieu de janvier, les joueurs et leurs entraîneurs avaient dû observer une quarantaine de deux semaines dans des hôtels. La jauge de spectateurs avait été fixée à 30'000 par jour, soit 50% de la capacité, et durant le tournoi, un confinement de cinq jours avait été décrété dans l'Etat de Victoria. Les organisateurs ont annoncé que cette fois-ci les tribunes pourront être pleines, le taux de vaccination dans l'Etat de Victoria approchant les 90%.

Les Lakers battus malgré le retour de LeBron James Le retour de LeBron James (6) n'a pas suffi aux Lakers face aux Celtics Image: KEYSTONE/AP/Michael Dwyer LeBron James a fait son retour chez les Lakers vendredi. Mais il n'a pas pu empêcher un troisième revers consécutif de son équipe, battue 130-108 à Boston. Après huit matches sans jouer en raison d'une blessure aux abdominaux, "LBJ" a été plutôt performant avec 23 points (10/16 au tir, 6 rebonds). Il n'a cependant pu peser sur un match largement dominé en seconde période par Boston. Les Celtics étaient il est vrai en verve, à l'image de Jayson Tatum (37 points, 11 rebonds), et toujours ultra-motivés dès qu'il s'agit de se mesurer au rival honni avec lequel ils partagent le record du nombre de titres de champion (17 chacun).

Des clichés de Peng Shuai font leur apparition sur Internet Image: KEYSTONE/AP/MIKE GROLL Des clichés de Peng Shuai ont fait leur apparition sur les réseaux sociaux, au moment où la pression s'accroît sur la Chine pour des informations sur son sort. Leur authenticité n'a pu être vérifiée. Peng Shuai, 35 ans, ex-numéro un mondial du double et star dans son pays, ne s'est pas manifestée publiquement depuis la révélation d'un rapport sexuel forcé et d'une relation extraconjugale avec un puissant ex-responsable du parti communiste, de 40 ans son aîné. Le message, brièvement posté au début novembre sur le compte Weibo officiel de la joueuse de tennis, avant d'être censuré sur l'Internet chinois, évoque au moins un rapport sexuel contraint. Le sort de Peng Shuai fait depuis l'objet de nombreuses interrogations. Plusieurs pays dont les Etats-Unis se sont déclarés vendredi "préoccupés" et l'ONU a demandé des preuves que la joueuse se porte bien. Le hashtag #WhereIsPengShuai (#OùestPengShuai) s'est répandu comme une traînée de poudre sur les réseaux sociaux. Affaire censurée en Chine Quatre clichés de la championne de tennis ont été publiés tard vendredi par le compte Twitter @shen_shiwei, libellé "média affilié à l'Etat chinois" par le réseau social. Une photographie montre la joueuse souriante avec un chat dans les bras dans ce qui semble être son domicile. En arrière-plan, des peluches, un trophée, un drapeau chinois et des accréditations sont visibles. Un autre cliché montre un selfie de Peng Shuai avec une figurine de Kung Fu panda, un film d'animation pour enfants. Au second plan apparaît un cadre avec une photographie de Winnie l'ourson. Le compte Twitter en question affirme que ces images ont été postées en privé par la joueuse sur un réseau social pour souhaiter "bon week-end" à ses contacts. Twitter est un réseau social bloqué en Chine. Seules des personnes disposant d'un logiciel de contournement type VPN peuvent y accéder. Ces dernières années, de nombreux diplomates chinois et médias officiels y ont cependant créé des comptes pour défendre, avec opiniâtreté parfois, le point de vue de la Chine. L'affaire Peng Shuai est censurée dans le pays.

Cadieux perd sa première, Ajoie bat le leader et Fribourg sue Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette n'a pas réussi à inverser la tendance lors de la soirée de National League. Les Aigles ont perdu 4-3 ap contre Zoug, alors qu'Ajoie a battu Davos 3-1. Un point c'est tout. Alors oui, ce n'est certainement pas le résultat auquel s'attendaient les fans grenat, mais ce point-là est un bon point. Parce que Genève est allé chercher l'égalisation dans les derniers instants du troisième tiers. Cet état d'esprit et cette chance sont peut-être le signe d'un renouveau des Genevois. Une bonne partie des regards étaient tournés vers le banc des Aigles pour la première de Jan Cadieux. Le choc psychologique allait-il fonctionner à plein régime ou le GSHC ne pouvait-il pas passer d'une équipe fragile à un monstre de confiance avec simplement une nouvelle tête à la bande? On se gardera bien de répondre de façon définitive, mais l'envie était bien là. On a vu par ailleurs un Pouliot opportuniste et auteur d'un doublé. Autre sujet brûlant, le gardien Sandro Zurkirchen, arrivé en licence B de Kloten pour les matches du week-end en raison de l'absence de Gauthier Descloux, allait-il être à la hauteur? Le portier n'a rien à se reprocher et il a fait le job. A confirmer samedi. Ajoie s'offre le leader Ajoie a réussi une performance de choix sur sa glace. On s'attendait à voir une partie déséquilibrée entre les Grisons et la lanterne rouge, mais les hommes de Gary Sheehan ont su profiter de leurs opportunités. Un peu comme lors de leur victoire contre Zurich. Si l'adversaire ne prend pas ses aises, le HCA peut tout à fait lui faire payer. Cette fois, les Davosiens ont encaissé deux buts d'Ueli Huber, dont le deuxième, décisif, à la 59e. Fortier a ensuite confirmé le succès dans la cage vide. Il s'agit de la sixième victoire jurassienne cette saison. Et elle intervient après un match compliqué à Ambri. Rossi voit triple Comme l'Ajoie-Davos, ce Fribourg-Langnau transpirait le déséquilibre. Mais comme à Porrentruy, le "petit" a bien ennuyé le "grand". Ennuyé mais pas battu. Et ce malgré plusieurs poussées en fin de match. Seulement les Fribourgeois ont tenu après quelques sueurs pour une victoire 4-3. A St-Léonard, l'absence de Julien Sprunger aurait pu avoir un impact négatif sur le moral des troupes. Mais le capitaine des Dragons peut prendre son temps pour revenir, surtout si Matthias Rossi se lance dans des imitations de son coéquipier. Buteur droitier, l'Argovien s'était montré très (trop) discret cette saison. Face aux Tigres, il a "pris feu" pour signer un triplé salvateur. Quand les joueurs de soutien prennent la relève, c'est généralement bon signe. Ce succès permet aux Dragons de revenir à un point de Davos. Dans le derby tessinois, Lugano a mis fin à une série négative de cinq revers en disposant d'Ambri-Piotta 5-2. Placé en première ligne avec Arcobello et Fazzini pour son premier match sous ses nouvelles couleurs, Yannick Herren s'est montré plutôt discret. A Rapperswil, c'est Berne qui a mis fin à la série positive des Saint-Gallois avec leurs sept victoires consécutives. Les Ours se sont imposés 3-2.

Le Bayern battu, la Bundesliga relancée Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND Coup de tonnerre sur la Bundesliga vendredi! Contre toute attente, le leader Bayern a chuté vendredi à Augsburg (2-1), une équipe de fond de tableau Un but de Robert Lewandowski à la 38e minute, son 14e cette saison en championnat, n'a pas suffi aux Munichois. Augsbourg, qui a aligné Andi Zeqiri en pointe jusqu'à la 82e (mais pas Ruben Vargas, testé positif au Covid-19), menait 2-0 après 35' de jeu grâce à des réussites de Mats Pedersen et Andre Hahn. Le Bayern, qui a nettement dominé les débats mais a manqué d'efficacité, subit ainsi sa deuxième défaite en 12 matches de championnat. Dortmund, deuxième à quatre points du "Rekordmeister", peut recoller à un point en cas de victoire samedi à domicile contre Stuttgart, 16e et potentiel barragiste.

Un troisième succès pour Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Novak Djokovic (no 1) a cueilli son troisième succès en trois matches dans le Round Robin du Masters ATP de Turin. Le Serbe a écrasé Cameron Norrie (no 10) 6-2 6-1 vendredi soir. Assuré de terminer en tête du groupe vert depuis sa victoire face à Andrey Rublev (no 5) mercredi, Novak Djokovic a ainsi pu économiser ses forces, dominant le gaucher britannique en 66'. Il abordera en pleine possession de ses moyens, et en totale confiance, sa demi-finale face à Alexander Zverev (no 3) prévue samedi à 21h. C'est la sixième fois que le Serbe termine la phase de groupes invaincu, en 14 participations aux "ATP Finals". Le quintuple vainqueur du tournoi a cueilli trois fois le titre lorsqu'il s'est retrouvé dans cette situation (en 2012, 2013 et 2014), s'inclinant deux fois en finale. Dont une en 2018 face à... Alexander Zverev.

Le sélectionneur Oscar Tabarez démis de ses fonctions Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Le sélectionneur de l'Uruguay Oscar Tabarez a été démis de ses fonctions en raison d'une série de mauvais résultats. Il était en poste depuis quinze ans. Ce licenciement "n'empêche pas de reconnaître l'importante contribution de Tabarez au football uruguayen", tient à préciser la Fédération uruguayenne, qui n'a pas communiqué sur le nom de son successeur. "Nous saluons et reconnaissons les réussites sportives fondamentales obtenues au cours de ces 15 années, qui ont une fois de plus placé l'Uruguay aux premières places du football mondial." Mardi dernier, l'Uruguay a enregistré une quatrième défaite consécutive lors des qualifications sud-américaines au Mondial 2022, battue 3-0 en Bolivie. La Celeste reste sur cinq matches sans la moindre victoire et se voit reléguée à la septième place, non-qualificative pour le Qatar, à quatre journées de la fin. Cette série noire aura été fatale au technicien de 74 ans, atteint du syndrome de Guillain-Barré et qui doit se déplacer à l'aide d'une canne. Il avait replacé l'Uruguay parmi les grandes nations de football, avec l'aide d'une génération dorée (Luis Suarez, Edinson Cavani, Diego Forlan...), atteignant notamment les demi-finales de la Coupe du monde 2010 et les quarts de finale en 2018.

Vargas à l'isolement après un test positif au Covid-19 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Augsbourg a dû composer sans Ruben Vargas vendredi pour la réception du Bayern Munich en Bundesliga. L'international helvétique a été testé positif au Covid-19. Son club a souligné dans un communiqué que le Lucernois de 23 ans se trouvait à l'isolement à son domicile. Il ne ressent aucun symptôme, et a été vacciné comme le reste de son équipe. Ce test positif constitue un coup d'arrêt pour Ruben Vargas. L'attaquant a brillé la semaine passée sous le maillot de l'équipe de Suisse, inscrivant l'un des quatre buts lors du match de la qualification pour la Coupe du monde lundi face à la Bulgarie.

Ruud complète le dernier carré Casper Ruud est en demi-finale du Masters Image: KEYSTONE/EPA/ALESSANDRO DI MARCO Sacré à Genève et à Gstaad cette année, Casper Ruud (no 8) est le quatrième demi-finaliste du Masters ATP de Turin. Le Norvégien termine à la deuxième place du groupe rouge grâce à son succès 2-6 7-5 7-6 (7/5) obtenu face au Russe Andrey Rublev (no 5) vendredi après-midi. Qualifié pour la première fois de sa carrière pour les "ATP Finals", Casper Ruud (22 ans) défiera un autre Russe samedi après-midi au stade des demi-finales. Il se frottera au tenant du titre Daniil Medvedev (no 2), qui a remporté ses huit derniers matches disputés dans le cadre du Masters. L'autre demi-finale mettra aux prises le no 1 mondial Novak Djokovic et Alexander Zverev (no 3). Casper Ruud fera forcément figure d'outsider face à Daniil Medvedev (25 ans), qui a remporté leurs deux premiers duels sans perdre le moindre set. Il pourra tenter de s'inspirer de Jannik Sinner (no 9), qui a manqué de très peu l'exploit jeudi soir face au vainqueur du dernier US Open: l'Italien a bénéficié de deux balles de match avant de s'incliner 6-0 6-7 (5/7) 7-6 (10/8). Rublev avait le match en main Joueur ayant conquis le plus de titres ATP cette année (5) à égalité avec Novak Djokovic, Casper Ruud est revenu de loin dans ce véritable quart de finale qui l'opposait à Andrey Rublev. Impérial pendant plus de 40', celui-ci a en effet mené 6-2 2-1 40/15 sur son engagement, avant de connaître une grosse baisse de régime. Le Russe a su se remettre de la perte du deuxième set, signant même le premier break de la manche décisive pour mener 3-2. Mais il n'est alors pas non plus parvenu à porter l'estocade. Casper Ruud a effacé immédiatement ce retard, forçant finalement la décision dans un tie-break qu'il a conclu en armant un ace après 2h24' de jeu.

L'incident Verstappen - Hamilton au Brésil ne sera pas revu La bataille fait rage entre Verstappen et Hamilton Image: KEYSTONE/EPA/ANTONIO LACERDA La FIA a rejeté la demande de révision déposée par Mercedes. L'écurie voulait que l'incident entre Max Verstappen et Lewis Hamilton au 48e tour du GP du Brésil soit à nouveau étudié. Le "droit de révision" réclamé par Mercedes après l'apparition de nouveaux éléments (caméra embarquée dans la Red Bull de Verstappen) n'a donc pas été accordé. Lors de la manoeuvre controversée, le Néerlandais avait forcé son rival anglais à sortir de la piste, et lui-même n'avait pas pu prendre le virage normalement. 14 points d'écart Cette décision entérine pour de bon le résultat de la course d'Interlagos, gagnée finalement par Hamilton devant Verstappen. Ce dernier possède 14 points d'avance au championnat à trois courses de la fin. Toto Wolff, le patron de Mercedes, n'a pas été surpris par le rejet de sa demande. "Je m'y attendais. Ce qu'on voulait, c'était lancer la discussion sur le sujet parce que ce sera un thème sur les prochaines courses. Cet objectif est atteint", a estimé l'Autrichien. Son homologue chez Red Bull, Christian Horner, a affiché sa satisfaction. Il s'agit de "la bonne décision, parce que sinon cela aurait ouvert la boîte de Pandore sur tout un tas d'autres incidents", a déclaré le Britannique.