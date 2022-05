Les Tchèques en quarts +++ van Dijk bat le record de l'heure

Un début de match de rêve pour les Celtics 31 points pour Jayson Tatum (0) . Image: KEYSTONE/AP/Charles Krupa Tout reste à faire dans la finale de la Conférence Est ! Victorieux 102-82 de Miami lors de l'acte IV sur son parquet, Boston a égalisé à 2-2 dans cette série. Les Celtics ont forcé la décision d'entrée de jeu. Emmenés par leur All-Star Jayson Tatum (31 points), ils ont réussi un début de match de rêve pour mener 26-4. Impuissant devant l'intensité défensive adverse, le Heat a raté 15 des 16 premiers tirs qu'il a tentés. La messe était dite à l'issue ce premier quarter remporté 39-18 par Boston. Miami conserve toutefois l'avantage du terrain avec l'acte V qui aura lieu mercredi en Floride.

Le Lightning toujours aussi irrésistible Image: KEYSTONE/AP/Chris O'Meara Double tenant du titre, Tampa Bay disputera sa sixième finale de la Conférence Est en huit ans. Le Lightning a éliminé Florida sur le score sans appel de 4-0. Devant son public, Tampa Bay a remporté 2-0 l'acte I face à la meilleure équipe de la saison régulière. Auteur de 49 arrêts, Andrei Vasilevskiy a été le grand homme de la soirée. Surnommé "Big Cat", le Russe a cueilli sa 57e victoire en play-off, la sixième de rang. On rappellera que Tampa Bay avait été mené 3-2 par Toronto au tour précédent. Le Lightning a ouvert le score à la 57e grâce à Pat Maroon avant de signer le 2-0 dans la cage vide par Ondrej Palat à 23'' de la sirène. En finale de la Conférence Est, Tampa Bay retrouvera le vainqueur de la série entre le Carolina de Nino Niederreiter et les New York Rangers. A l'Ouest, Colorado mène désormais 3-1 devant St. Louis. L'Avalanche s'est imposé 6-3 dans le Missouri pour un succès sans doute capital dans cette série grâce à la verve de Nazem Kadri, l'homme du match avec un triplé et un assist.

La Néerlandaise van Dijk bat le record de l'heure à Granges Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER La Néerlandaise Ellen van Dijk a battu le record du monde de l'heure féminin. Elle l'a porté à 49,254 kilomètres lundi après-midi sur la piste du vélodrome de Granges (SO). La championne du monde du contre-la-montre a amélioré de 849 mètres le précédent record, qui datait de septembre dernier. La Britannique Joss Lowden avait réalisé 48,405 kilomètres sur la même piste de Granges où l'Italien Filippo Ganna a prévu de s'attaquer en août prochain au record de l'heure masculin (55,089 km). Dans sa tentative soutenue par l'équipe Trek, van Dijk s'est située très vite au-dessus du tableau de marche de Lowden. Sur un braquet prévisionnel de 58x14, elle a longtemps tourné à un rythme de 18''1 par tour de 250 mètres. Conseillée par son entraîneur Josu Larrazabal, la Néerlandaise a parcouru la première demi-heure sur une base de 49,411 kilomètres. Avant de ralentir légèrement (2-3 dixièmes de seconde au tour) mais sans se désunir. "C'est très différent d'un contre-la-montre", avait expliqué van Dijk dans les jours précédant sa tentative. "Pendant une heure, on ne voit qu'une épaisse ligne noire sur la piste. C'est vraiment un défi. Nous en avons beaucoup discuté avec la psychologue de l'équipe, Elisabetta Borgia." Âgée de 35 ans et championne d'Europe en titre de la course en ligne, van Dijk a pratiqué la piste à son début de carrière. Elle a notamment remporté le titre mondial du scratch en 2008. La Néerlandaise n'avait pas annoncé un objectif précis pour le record. Elle avait affirmé surtout vouloir "inspirer d'autres tentatives" pour que "plus de femmes s'y attaquent dans les prochaines années".

Les Tchèques en quarts Image: KEYSTONE/AP/Heikki Saukkomaa La Tchéquie s'est qualifiée pour les quarts de finale du Mondial en Finlande en venant à bout des Etats-Unis (1-0), sur un but de Matej Blümel à la 7e. Après leur défaite initiale face à l'Autriche, les Tchèques ont enchaîné un troisième succès d'affilée, grâce notamment à une défense de fer aussi bien contre la Lettonie que face à la Norvège et les Etats-Unis. Si la Suisse termine en tête du groupe A - un seul point lui suffirait contre l'Allemagne, mardi -, elle affrontera en quarts jeudi les Etats-Unis ou la Lettonie. Les Américains n'ont plus besoin que d'un point (contre la Norvège) pour s'assurer la dernière place pour les quarts de finale, ou à défaut une victoire de la Suède contre la Lettonie. Dans le groupe A, l'Italie est reléguée, après sa défaite 5-2 contre le Kazakhstan. L'an dernier déjà, les Transalpins avaient fini derniers au Mondial à Riga, mais il n'y avait pas eu de relégué.

Un pas en arrière Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Stan Wawrinka est tombé d'entrée de jeu à Roland-Garros. Le Vaudois a concédé une défaite sans appel devant le 139e mondial qui souligne combien son retour au premier plan sera bien ardu. Battu en quatre sets, 2-6 6-3 7-6 (7/2) 6-3, par un adversaire stoppé ce printemps par une blessure au poignet gauche, Stan Wawrinka ne fut que l'ombre du joueur qui avait été triomphé à la Porte d'Auteuil en 2015 et qui avait défié Rafael Nadal deux ans plus tard en finale. Après un premier set parfaitement maîtrisé, le Vaudois a été trahi par son physique pour subir l'ascendant de son rival dans les trois dernières manches. Coupable de 51 fautes directes, il fut trop irrégulier tant en retour qu'à l'échange pour espérer un meilleur sort. A Paris face à un adversaire qui était très largement à sa portée, Stan Wawrinka n'a pas confirmé l'embellie de Rome où il avait battu Reilly Opelka et Laslo Djere avant de s'incliner logiquement devant Novak Djokovic. Ce premier tour à Paris s'apparente plutôt à un pas en arrière. Rafael Nadal assure Stan Wawrinka laissera donc à Corentin Moutet l'honneur d'affronter Rafael Nadal au deuxième tour. L'homme aux 21 titres du Grand Chelem n'a connu aucune inquiétude face à Jordan Thompson (ATP 82). Il s'est imposé 6-2 6-2 6-2 devant l'Australien pour refaire le plein de confiance après ses déboires de Rome où il avait été diminué par une douleur au pied. Sa blessure chronique semble, pour l'instant, être résorbée. Mais la route qui l'attend lors de cette quinzaine n'a rien d'un boulevard avec un quart de finale contre Novak Djokovic et une demi-finale face à Carlos Alcaraz...

Alex Frei nouvel entraîneur du FC Bâle Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Alex Frei est de retour au Parc Saint-Jacques. Il a été nommé entraîneur du FC Bâle. L'ancien attaquant succède à Guillermo Abascal, qui occupait le poste à titre intérimaire. Alex Frei (42 ans) a signé pour deux ans, alors qu'il venait de mener Winterthour à la promotion en Super League. Mais l'appel de son club de coeur a été plus fort. Comme joueur, il a disputé 167 matches avec le FCB et inscrit 108 buts. Il y a quatre ans, Alex Frei avait assuré un court intérim sur le banc rhénan après le limogeage de Raphael Wicky. Il avait ensuite fait partie du conseil d'administration et de la commission des transferts avant un désaccord avec la direction du club qui avait conduit à son départ à l'été 2019.

Mbappé reste au PSG pour le projet "sportif" Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler "Pierre angulaire" du futur PSG, l'attaquant superstar Kylian Mbappé a expliqué lundi avoir prolongé jusqu'en 2025 pour le projet "sportif" parisien. Il a promis de ne pas empiéter sur les choix de sa direction, qui voit en lui "le meilleur joueur du monde". Pour rebâtir, le PSG a trouvé sa clef de voûte mais a tenu a clarifier les choses dans l'amphithéâtre bondé du Parc des Princes, où avaient pris place des centaines de journalistes du monde entier pour l'épilogue de ce long feuilleton du mercato, conclu samedi. "Ce choix est un signe très fort, nous gardons le meilleur joueur du monde", a savouré le président parisien Nasser Al-Khelaïfi au début de cette conférence de presse très attendue, deux jours après l'annonce de la prolongation du joueur. "Aujourd'hui est un grand jour pour le PSG, pour nos supporters en France et dans le monde entier: Kylian reste au PSG pour les trois prochaines saisons, c'est important pour nous et pour la Ligue 1." Tout sourire, accompagné de sa famille et de son entourage (son père Wilfried Mbappé, sa mère Fayza Lamari, son frère Ethan, son avocate Delphine Verheyden), Mbappé a pu savourer la fin de cette période d'incertitude. "Une décision difficile", a-t-il reconnu, tout en assurant avoir "toujours voulu me réfugier dans mon football". Communion Après cette conférence de presse, Mbappé a pu se rendre sur le parvis du Parc des Princes pour communier avec les supporters ultras et saluer son public, avant d'être en soirée l'invité du journal télévisé de 20h00 sur TF1. Oui, le Bondynois a choisi de rester à Paris, son club de coeur, plutôt qu'aller au Real Madrid qui le courtisait depuis des mois. Mais ce choix est intervenu pour des causes purement sportives, pour "mener la France vers les sommets", et non, par exemple, pour des raisons financières. "On a parlé des mois de sportif, des heures (des droits) d'image et des minutes d'argent, ça a duré cinq minutes", a résumé Mbappé, vêtu d'un costume sombre et d'une cravate assortie, alternant les sourires et les réponses en français ou en anglais. "Je n'irai pas au-delà de ma fonction" Il a d'ailleurs dit vouloir "remercier" les supporters madrilènes. "Ils m'ont toujours accepté comme l'un des leurs, il faut être reconnaissant, j'espère qu'ils comprendront que j'ai choisi de rester dans mon pays. Je suis Français et en tant que Français j'ai envie de continuer un peu, mener la France vers les sommets et tirer ce championnat et ce club", a-t-il expliqué. Car si Mbappé a choisi de repousser les avances du Real Madrid, au risque de se mettre à dos une bonne partie de l'Espagne, c'est certainement parce qu'il s'est assuré qu'à Paris, il serait bien "la pierre angulaire du projet", une formule déjà admise par Al-Khelaïfi. Le champion du monde 2018 (23 ans) avait dit vouloir des garanties sportives pour prolonger, qu'il a visiblement obtenues, avec comme premier gage le limogeage du directeur sportif Leonardo dans la nuit de samedi à dimanche, peu après l'officialisation de la prolongation de "Kyky". Pas question en revanche pour Mbappé d'avoir la mainmise sur le sportif ni de revendiquer quoi que ce soit, pas même le brassard de capitaine, propriété pour l'heure du Brésilien Marquinhos. "Je reste un joueur de foot, ancré dans un collectif, je n'irai pas au-delà de cette fonction, je n'irai pas au delà de ma fonction de joueur", a dit Mbappé. "Kylian veut gagner" Et son président Nasser a confirmé le propos: "Ce qu'il veut Kylian, c'est gagner", a-t-il plaidé. "C'est un joueur important, le meilleur joueur du monde, mais nous, comme club, on décide de ce qu'on veut faire", a-t-il assuré. "Le projet sportif est important pour tous les joueurs. Kylian n'a jamais demandé quelque chose, il veut gagner comme nous et c'est une bonne chose." Jamais une prise de parole n'avait suscité autant de curiosité depuis l'arrivée spectaculaire de Lionel Messi, présenté en fanfare à Paris au coeur de l'été 2021. Sauf qu'à l'époque, le PSG disposait d'un directeur sportif bien en poste et d'un entraîneur déjà projeté sur les prochaines échéances sportives.

Barbora Krejcikova prend la porte d'entrée de jeu Barbora Krejcikova: la tenante du titre n'a pas tenu le choc. Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Tenante du titre, Barbora Krejcikova n'aura fait qu'un petit tour à Paris. La no 2 mondiale s'est inclinée 1-6 6-2 6-3 devant la Française Diane Parry (ATP 97). Barbora Krejcikova avait pourtant mené 6-1 2-0 dans cette partie qui lui semblait promise et qui s'est disputée dans les conditions de l'indoor. Mais la Tchèque a perdu soudainement le fil de son tennis. Ecartée des courts depuis février en raison d'une blessure au coude, elle était, il est vrai, venue à Roland-Garros sans nourrir de grandes illusions. Si ce premier tour a été fatal à Barbora Krejcikova, il a bien naturellement souri à Iga Swiatek. La no 1 mondiale a cueilli un 29e succès de rang. Elle a battu 6-2 6-0 l'Ukrainienne Leisa Tsurenko pour confirmer, s'il le fallait encore, son statut de grandissime favorite du tournoi. Par ailleurs, Belinda Bencic connaît le nom de son adversaire de mercredi. La Championne olympique affrontera Bianca Andreescu (WTA 72) qui lui avait barré la route en demi-finale de l'US Open 2019. La Canadienne a battu la Belge Ysaline Bonaventure (WTA 168) 3-6 7-5 6-0 après avoir été menée 6-3 3-1.

Nico Hischier, une star au service de l'équipe Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Avec ses 5 buts en 6 matches, Nico Hischier est pour l'instant le meilleur buteur du Mondial. Mais l'impact du Valaisan, intronisé capitaine par Patrick Fischer, se mesure au-delà de ces chiffres. Depuis ses premiers coups de patins, Nico Hischier doit répondre aux attentes placées en lui. C'est ainsi lorsque l'on possède un talent au-dessus de la moyenne. A chaque étape importante de la carrière du gamin de Naters, les lunettes se changent en jumelles. On scrute. On compare. On évalue. Si Roman Josi a pu se construire à Nashville dans l'ombre de défenseurs tels que Shea Weber et Ryan Suter, Nico Hischier a toujours dû composer avec la lumière des projecteurs. En pleine figure. Le "privilège" d'un soir de juin 2017 à Chicago lorsque son nom fut appelé en premier par les New Jersey Devils lors de la draft NHL. Succès individuel secondaire Alors quand le numéro 13 annonce qu'il rejoint la sélection nationale pour le Championnat du monde, les supporters se frottent les mains, voient déjà les buts s'empiler et rêvent de médaille. Désireux de lancer un nouveau cycle après les JO de Pékin, Patrick Fischer a écarté certains vétérans en passant les clefs du camion aux jeunes. Et logiquement, il a fait de Nico Hischier son capitaine. Pas de quoi effrayer l'ancien joueur de Berne, puisqu'il occupe déjà ce rôle au sein des Devils. "J'essaie de ne pas changer, précise-t-il, plaçant systématiquement l'équipe avant lui. Le succès individuel est secondaire pour moi. Cela a bien entendu pour conséquence une pression supplémentaire, mais j'ai eu de la pression dès le début. Maintenant, il ne s'agit pas seulement de marquer des buts. Je peux aussi aider l'équipe par un travail défensif acharné." Une progression exponentielle A Helsinki, Hischier est monté en puissance. Lors des trois derniers matches, le centre de 23 ans est devenu un vrai leader. Il y a bien sûr ce fantastique but contre le Canada. Sans regarder une seule fois en direction du gardien, le capitaine des New Jersey Devils a expédié le puck dans la lucarne de Logan Thompson. Mais il y a aussi les tirs bloqués, notamment contre la Slovaquie dans le dernier tiers à un moment où la Suisse ne faisait pas la maligne et que les joueurs de Craig Ramsay pressaient. Et il y a ces pucks récupérés dans les bandes associés à ce travail permanent autour du filet. "Il est dévoué à l'équipe, dit de lui son agent Gaëtan Voisard. J'ai vu les deux matches du week-end et j'ai vu un Nico dans la lignée de sa fin de saison avec New Jersey." Les boutons de son visage d'adolescent ont disparu et cédé leur place à une barbe de jeune homme. Cette transformation faciale accompagne l'évolution du jeu de ce talent précoce. Parce que bien évidemment la courbe de progression se cabre vers l'exponentiel. On ne parle pas ici d'une trajectoire à la Connor McDavid, mais de celle d'un athlète qui commence à trouver sa place dans la meilleure ligue du monde. Revoir les attentes placées en lui Auteur de 60 points en 70 matches, Hischier a connu sa plus jolie saison NHL sur le plan comptable. Mais son impact se traduit au-delà des chiffres bruts. Responsable défensivement depuis ses plus jeunes années, lorsqu'il rêvait d'imiter Pavel Datsyuk, Nico Hischier possède presque une licence en travail de l'ombre, le fameux "Drecksarbeit" qu'il applaudit en parlant de son coéquipier Jonas Siegenthaler. "Je suis un peu surpris des attentes à son égard en Suisse, juge Gaëtan Voisard. Il ne va pas inscrire quatre points par match, il ne faut pas oublier que c'est un centre 2 way et donc un joueur sur lequel on peut compter défensivement. Mais là il montre son potentiel, il étend son registre. Honnêtement je suis bluffé parce qu'il n'a que 23 ans. Mais je peux volontiers imaginer des saisons à plus de 80 points dans le futur." Si la Suisse veut aller loin dans ce tournoi et atteindre le dernier carré, elle aura besoin d'un Nico Hischier inspiré et inspirant, comme l'avait souligné Tristan Scherwey plus tôt dans le tournoi. Humble, bosseur et talentueux, Hischier incarne à merveille les valeurs de cette équipe de Suisse et la vision de Patrick Fischer. Et en cela c'est déjà une franche réussite.

Lausanne-Sport: Ludovic Magnin à la barre Image: KEYSTONE/APA/APA Ludovic Magnin (43 ans) est de retour en Suisse. Le Vaudois a été nommé entraîneur du Lausanne-Sport, fraîchement relégué en Challenge League. Ancien international (62 sélections, 3 buts), Magnin a dirigé le FC Zurich de 2018 à 2020, remportant la Coupe de Suisse en 2018. Limogé après trois journées en 2020/21, il a ensuite été depuis janvier 2022 en Autriche où il a réussi à sauver Altach de la relégation, une mission qui était loin d'être évidente. Sa mission au LS sera de ramener le club en Super League. En raison de l'augmentation du nombre d'équipes dans l'élite dès la saison 2023/24, les deux premiers de Challenge League seront promus au terme du prochain exercice. Le troisième aura aussi sa chance dans un barrage promotion-relégation contre le 10e de Super League. Ludovic Magnin a derrière lui une belle carrière de joueur. L'ancien latéral gauche a notamment évolué de 2001 à 2009 en Allemagne. Il a gagné deux titres de champion en 2004 avec Werder Brême et 2007 avec le VfB Stuttgart.

Naomi Osaka sortie dès son entrée en lice à Roland-Garros Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK Naomi Osaka s'est inclinée dès le premier tour de Roland-Garros. La Japonaise, ancienne no 1 mondiale, a été battue 7-5 6-4 par l'Américaine Amanda Anisimova. Osaka (24 ans), souffrant d'un tendon d'Achille et retombée au 38e rang, ne bénéficiait pas de la protection d'une tête de série. Elle avait hérité d'un tirage difficile avec Anisimova, demi-finaliste à Roland-Garros en 2019. Deux matches seulement sur l'ocre Moins à l'aise sur terre battue que sur dur, la double lauréate de l'Open d'Australie (2019 et 2021) et de l'US Open (2018 et 2020) n'a pu jouer que deux matches sur l'ocre cette saison en raison de douleurs au tendon d'Achille gauche, qu'elle a manipulé plusieurs fois lors du match. "Il n'y a pas moyen que je ne joue pas ce tournoi", avait-elle expliqué en conférence de presse vendredi, quitte à "prendre des antidouleurs". Sans doute diminuée, l'icône du Japon a affiché des statistiques de premier service faméliques (45%). Ses huit doubles fautes, dont deux dans son dernier jeu de service du premier set, celui du break définitif pour Anisimova, l'ont aussi beaucoup pénalisée comme ses fautes directes (29). Dépression La Japonaise, qui a alerté sur le sujet de la santé mentale dans le sport en confiant avoir "traversé de longues périodes de dépression depuis l'US Open 2018 (son premier sacre en Grand Chelem, NDLR)" et souffrir de troubles anxieux, a malgré tout quitté le court visage souriant. Sa décision l'an passé de ne pas donner de conférence de presse à Roland-Garros pour préserver sa santé mentale avait déclenché un tourbillon. Menacée de sanctions dans une réponse commune des quatre tournois du Grand Chelem, elle s'était éclipsée après avoir passé un tour.

500 Miles d'Indianapolis: Dixon en pole à 376,66 km/h de moyenne Image: KEYSTONE/AP/Michael Conroy Le Néo-Zélandais Scott Dixon (Chip Ganassi) a obtenu la pole position des 500 Miles d'Indianapolis pour la cinquième fois de sa carrière. Il a roulé à l'impressionnante moyenne de 376,66 km/h. La mythique course aura lieu dimanche 29 mai. Dixon ne s'y est imposé qu'une fois, en 2008. Il partagera la première ligne de départ avec son coéquipier espagnol Alex Palou et le Néerlandais Rinus VeeKay (Ed Carpenter). Le Français Romain Grosjean (Andretti) s'élancera en troisième ligne après avoir signé le 9e temps des qualifications. Ce sera sa première participation sur l'ovale de 4,023 km.

Une option décisive pour les Warriors Mission accomplie pour Andrew Wiggins et Golden State. Image: KEYSTONE/AP/Scott Strazzante Golden State a fait un pas sans doute décisif vers une nouvelle finale de NBA. Les Warriors se sont imposés 109-100 à Dallas pour mener 3-0 désormais dans cette série. Porté par le duo formé par Stephe Curry (31 points) et Andrew Wiggins (27 points), Golden State a gagné le match qu'il fallait gagner pour tuer le suspense dans cette finale de la Conférence Est. On rappellera que jamais une équipe dans toute l'histoire de la NBA n'a gagné une série après avoir été menée 3-0. Les Warriors comptaient un avantage d'un point à la pause (48-47) avant de forcer la décision dans un troisième quarter remporté 30-21. Malgré les 40 points de Luka Doncic, les Mavericks ont été impuissants devant le formidable collectif de Golden State. L'acte IV se jouera mardi à Dallas.

Nino Niederreiter: un but pour rien Image: KEYSTONE/AP/Adam Hunger Malgré une réussite de Nino Niederreiter, Carolina ne gagne toujours pas à l'extérieur lors des play-off. Carolina s'est inclinés 3-1 devant les Rangers dans un Madison Square Garden incandescent. El Nino et ses coéquipiers gardent toutefois la main dans cette demi-finale de la Conféfence Est. Ils mènent 2-1 dans la série avant l'acte IV mardi toujours à New York et ils possèdent toujours l'avantage de la glace. Dimanche, Nino Niederreiter a inscrit un quatrième but dans ces séries finales pour réduire le score à 2-1. Seulement, le Grison fut le seul à battre le portier Igor Shesterkin, qui a réussi 43 arrêts. A l'issue de la partie, Nino Niederreiter regrettait le manque de réalisme de son équipe dans le jeu de puissance. Depuis le début de la série, les Hurricanes accusent un terrible 0 sur 7 à cinq contre quatre. "Il faut trouver le moyen d'exploiter pleinement ces situations", souligne Nino Niederreiter. Toujours à l'Est, le double tenant du titre Tampa Bay mène désormais 3-0 face à Florida, la meilleure équipe de la saison régulière, après son succès 5-1 dans l'acte III.