Les trois Suisses éliminés à Gstaad +++ Lang de retour au FC Bâle

Teichmann peine puis déroule, Küng prend la porte Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Jil Teichmann (WTA 55) a passé le premier tour du tournoi de Palerme. Sur la terre battue sicilienne, la Biennoise a battu l'Espagnole Marina Bassols (WTA 291) 3-6 6-4 6-1. Face à une adversaire issue des qualifications, Jil Teichmann a dû faire preuve de patience. Elle est même passée près de la sortie lorsqu'elle a cédé une nouvelle fois son service dans le deuxième set pour être menée 4-3. Mais c'est peut-être ça qui a servi de déclic à la Seelandaise qui a par la suite remporté neuf des dix jeux suivants. Elle n'a d'ailleurs plus perdu son service, même si l'Espagnole s'est procuré quelques balles de break. Elle affrontera au prochain tour la gagnante de la rencontre entre la Luxembourgeoise Mandy Minella (WTA 227) et la Roumaine Gabriela Ruse (WTA 137). Cela s'est moins en revanche moins bien passé pour Leonie Küng (WTA 163). Opposée à la Russe Natalia Vikhlyantseva (WTA 180), la Schaffhousoise de 20 ans s'est inclinée 6-3 6-2. La saison sur terre battue s'apparente pour l'heure à un sacré chemin de croix avec un seul succès pour neuf revers.

Les trois Suisses en lice battus Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'Open de Gstaad n'a pas débuté de la meilleure façon pour les Suisses. Marc-Andrea Hüsler, Sandro Ehrat et Johan Nikles ont été éliminés d'entrée. Journée noire pour les Suisses dans l'Oberland bernois. Programmé en soirée sur le Central, Marc-Andrea Hüsler (ATP 162), blessé, a subi la loi de Feliciano Lopez (ATP 89), tête de série numéro 8, 6-4 4-6 6-5 w.o. Alors qu'il se dirigeait vers un tie-break décisif dans le troisième set, le Zurichois a été trahi par son corps. Sur son service à 6-5 en faveur de l'Espagnol, "MAH" a semblé se blesser en reculant après le retour de Lopez. Il a ensuite bien tenté de rester dans la partie, mais la douleur l'a fait revenir à la raison. Dommage pour le Zurichois qui avait offert une belle résistance au contemporain de Federer dans ce duel de gauchers. Après avoir bêtement perdu le premier set alors qu'il menait 4-3, service à suivre, Hüsler a su se reprendre dans le deuxième set. Solide sur son engagement, il semblait à même de jouer un jeu décisif. Mais ça c'était avant que son corps le lâche. Ehrat et Niklès peu convaincants Sorti des qualifications, Sandro Ehrat s'est incliné (7-5 6-3) contre l'Australien Marc Polmans (ATP 247). Le Schaffhousois (ATP 408) a galvaudé quatre balles de set sur son service alors qu'il menait 5-4 dans la 1re manche. Dans le 2e set, il a cédé son service au 8e jeu et s'est avoué vaincu à la 5e balle de match contre lui. Johan Nikles (ATP 409) a de son côté essuyé une défaite sans appel (6-2 6-1) face au Tchèque Vit Kopriva. Entre autres problèmes, le Genevois a péché sur sa mise en jeu avec cinq double fautes. Lui non plus ne partait pas favori face à un joueur classé 249e mondial. Ehrat et Nikles faisaient partie des cinq Suisses en lice dans le tableau principal. Le Canadien Denis Shapovalov et l'Espagnol Roberto Bautista Agut sont les têtes de série no 1 et 2 du tournoi.

Gros morceau en vue pour Servette Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI En cas de victoire contre les Novégiens de Molde, Servette jouera contre Trabzonspor au 3e tour qualificatif de la Ligue Europa Conférence, dernière née des compétitions européennes de clubs. Le tirage au sort effectué lundi à Nyon a ainsi "offert" un gros morceau au "Grenat" avec cette équipe turque, 4e de son dernier Championnat. Bâle de son côté, en cas de qualification contre Partizani Tirana, rencontrerait au 3e tour qualificatif les Hongrois de l'Ujpest Budapest ou le FC Vaduz. Vainqueur de la Coupe, Lucerne entrera en lice "directement" au 3e tour qualificatif seulement. Les joueurs de Suisse centrale se mesureront aux Kosovars du KF Drita ou, plus vraisemblablement, à Feyenoord Rotterdam. Ces matches auront lieu début août.

Michael Lang quitte l'Allemagne Michael Lang de retour au bercail. Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE Le défenseur international suisse Michael Lang retourne à Bâle, avec effet immédiat. Il quitte Mönchengladbach après avoir signé jusqu'à l'été 2023 avec les Rhénans, plus une option d'un an. Lang (30 ans), un défenseur droit au tempérament offensif, était arrivé à Bâle pour la saison 2015-16, en provenance de GC. Trois ans et deux titres plus tard, il s'est parti pour Mönchengladbach, où il n'a plus fait partie des cadres de l'équipe ces deux dernières saisons. Il n'était souvent même pas convoqué pour les matches et a un temps été prêté à Brême A Bâle, il peut pallier le départ de Silvan Widmer, transféré à Mayence.

Lucerne contre Feyenoord ou une équipe kosovare Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Lucerne se mesurera à Feyenoord Rotterdam ou au club kosovar de KF Drita au 3e tour qualificatif de la Ligue Europa Conférence, dernière née des compétitions européennes de clubs. Le tirage au sort effectué lundi à Nyon présente ainsi une alternative aux termes très différents pour le vainqueur de la Coupe de Suisse, entre une équipe néerlandaise réputée et une formation kosovare qui a tout à prouver. L'aller aura lieu le 5 août, le retour le 12 août.

YB probablement contre Cluj, après Bratislava David Wagner, le coach d'YB, y voit un peu plus clair sur les qualifications pour la Ligue des champions. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI En cas de victoire contre Slovan Bratislava au 2e tour qualificatif de la Ligue des champions, les Young Boys affronteraient les Lincoln Red Imps de Gibraltar ou les Roumains de Cluj au tour suivant. C'est le verdict sorti du tirage au sort des Coupes européennes lundi à Nyon. Il ne fait guère de doute que le Champion de Roumanie passera aisément l'épaule contre l'équipe de Gibraltar. Si c'est bien le cas, YB retrouverait ainsi un adversaire face auquel il avait livré une rude bataille en décembre dernier en match de poules (6e journée) de l'Europa League, pour accéder aux 16es de finale. A la 90e, les Young Boys étaient menés chez eux 1-0 par Cluj, un résultat qui les aurait éliminés. Mais ils ont pu égaliser grâce à un pénalty extrêmement discutable dans les arrêts de jeu, avant de l'emporter 2-1 et d'accéder aux 16es de finale.

La fédération européenne "doit clarifier la chose" Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis European Athletics, la fédération européenne basée à Lausanne, n'avait pas homologué lundi ni même laissé une trace sur son site Internet du "record d'Europe" du 100 m d'Alex Wilson annoncé dimanche. "Cela pose des questions. Nous devons clarifier la chose. Cela peut prendre du temps" (pour la décision d'homologation), déclare-t-on du côté de European Athletics, jointe lundi par Keystone-ATS. Les interrogations du milieu athlétique étaient nombreuses depuis dimanche soir et l'annonce par Swiss Athletics, sur la base des résultats officiels du meeting, des chronos "fabuleux" du sprinter bâlois lors d'une petite réunion à Marietta, près d'Atlanta (USA): il a gagné un 100 m sans concurrence en 9''84, ce qui signifierait un record d'Europe, et le 200 m en 19''89, avec plus de cinq secondes d'avance. Il arrive que de petites réunions outre-Atlantique ne satisfassent pas à toutes les exigences techniques requises. Marietta est connu pour organiser des meetings, mais il appartient désormais aux instances de se pencher sur la validité des performances annoncées dimanche.

"Abus racistes" visant Hamilton largement condamnés Lewis Hamilton pris pour cible. Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN La Formule 1, la Fédération internationale (FIA) et l'écurie Mercedes condamnent "les nombreux abus racistes sur les réseaux sociaux" dont a été victime le Britannique Lewis Hamilton. Le septuple champion du monde de l'écurie allemande - vainqueur dimanche du GP de Grande-Bretagne - a été impliqué dans une collision au premier tour avec le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull), qui a provoqué l'abandon de ce dernier et l'interruption de la course. "Pendant et après le Grand Prix de Grande-Bretagne d'hier, Lewis Hamilton a été victime de nombreux abus racistes sur les réseaux sociaux suite à une collision en course", affirme le communiqué. "La Formule 1, la FIA et Mercedes-AMG Petronas F1 Team condamnent ce comportement dans les termes les plus forts possibles", ajoute-t-il. "Pas leur place" "Ces personnes n'ont pas leur place dans notre sport et nous demandons instamment que les responsables soient tenus de répondre de leurs actes", poursuit le texte. Hamilton a écopé d'une pénalité de dix secondes qui ne l'a pas empêché de remporter le Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, pour la huitième fois de sa carrière, et de revenir au classement du championnat du monde des pilotes à huit points de Verstappen, le leader. Le Néerlandais a critiqué dimanche "un comportement irrespectueux et antisportif" de la part de son rival qui a fêté sa victoire à Silverstone avec éclat alors que Verstappen était toujours en observation à l'hôpital suite à son violent crash.

Alex Wilson ne peut y croire Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Les doutes s'amoncellent autour des performances hallucinantes du sprinter bâlois Alex Wilson annoncées dimanche soir aux Etats-Unis, en particulier son "record d'Europe" du 100 m en 9''84. L'athlète lui-même, ainsi que son conseiller et ami Andreas Hediger, co-directeur du meeting Weltklasse de Zurich, n'arrivent guère à croire à ces chronos. "Juste après la course, Alex a pensé qu'il avait couru peut-être en 10''10 ou 10'00 au mieux, mais jamais aussi vite que la performance affichée au chronomètre et dans les résultats", a déclaré lundi M. Hediger à Keystone-ATS. "On se pose nous-mêmes des questions" "Moi-même, je me pose les mêmes questions que vous, les journalistes, sur ces performances. L'athlète ne s'estimait en tout cas pas dans une forme pareille, même s'il s'était bien préparé. Mais la feuille de résultats indique bien 9''84 sur 100 m et 19''89 sur 200 m", précise M. Hediger. Swiss Athletics, qui avait annoncé ces deux records de Suisse dimanche soir sur la base des informations et des listes transmises par Andreas Hediger et reprises ensuite dans une bonne partie des médias, aurait désormais reçu des organisateurs du meeting une partie au moins du matériel à analyser pour l'homologation des chronos. Il s'agissait d'une petite réunion de province à Marietta, près d'Atlanta, en Géorgie, au caractère très champêtre. La liste de résultats sur internet indique, sur 100 m, la victoire de Wilson en 9''84, avec un vent favorable de 1,9 m/s, tout près de la limite autorisée. Le deuxième, Kevin Samuels, d'Atlanta, a couru en 12''12. Seuls des athlètes de plus de 30 ans étaient au départ. Sur 200 m, Wilson a gagné en 19''89, devant Samuels en 24''98, avec +1,8 m/s. Sur cette même piste, une semaine plus tôt, le Jamaïcain Yohan Blake avait été chronométré en 9''95. Début de saison poussif Swiss Athletics dit avoir elle-même avoir hésité à annoncer ces résultats. Mais après avoir vérifié la liste sur Internet, la Fédération a décidé à les communiquer comme deux records de Suisse, et un record d'Europe "sous réserve d'homologation" (sur 100 m). Elle était au courant que Wilson était inscrit à cette réunion. Cette saison, Wilson n'avait, jusque-là, pas couru plus vite que 10''38 et 20''64. Son dernier 200 m à Oslo, le 1er juillet s'était même conclu en 20''98. Après son étape norvégienne, l'athlète était reparti aux Etats-Unis pour s'entraîner. Wilson, qui vient d'avoir un troisième enfant, a fait plus d'une fois la navette entre la Suisse et les Etats-Unis cette saison. Swiss Athletics précise que "le processus d'homologation est en cours". Il convient d'"analyser les documents reçus". "On attend", a précisé la fédération. Pour l'instant, ni World Athletics ni la Fédération européenne (European Athletics) ne parlent de ces courses sur leurs sites. Mais World Athletics a tout de même pris pour l'instant ces résultats dans les statistiques sur son site. Dans l'attente d'une éventuelle homologation, le record d'Europe du 100m reste conjointement détenu par le Français Jimmy Vicaut et le Portugais Francis Obikwelu en 9''86, et les records de Suisse par Wilson, en 10''08 et 19''98. Alex Wilson doit s'envoler cette semaine pour les JO de Tokyo. Il arrive que des performances sur de petits meetings aux Etats-Unis posent des problèmes d'homologation.

Hamilton a été "dangereux", "irrespectueux et antisportif" Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Max Verstappen, qui a dû abandonner le Grand Prix de Grande-Bretagne après un accident avec Lewis Hamilton, a estimé que son rival avait opéré "une manoeuvre dangereuse". Il ajoute qu'il s'était montré "irrespectueux et antisportif" en célébrant sa victoire alors qu'il était à l'hôpital. "Je suis content d'aller bien. Très déçu d'avoir été sorti comme ça (au premier tour). La pénalité donnée (dix secondes pour Hamilton, NDLR) ne nous aide pas et ne reflète pas la manoeuvre dangereuse que Lewis a réalisée sur la piste. Assister à ces célébrations alors que le pilote (adverse, NDLR) est encore à l'hôpital relève d'un comportement irrespectueux et antisportif, mais nous allons de l'avant", a déclaré le Néerlandais sur Twitter. En conférence de presse après la 99e victoire de sa carrière, sa 8e à domicile, Hamilton a lui estimé qu'il n'avait "aucune raison de s'excuser" et que Verstappen ne lui avait "pas laissé d'espace". "Max est l'un des pilotes les plus agressifs", a aussi déclaré Hamilton, 2e du championnat derrière le Néerlandais. La direction de course a pourtant jugé que le Britannique était "principalement fautif" de cet accrochage et l'a pénalisé en course. Après un premier contrôle médical au circuit, Verstappen, 23 ans, a été emmené à l'hôpital par précaution, avant d'annoncer qu'il n'avait rien de cassé.

Collin Morikawa s'impose pour sa première participation Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton L'Américain Collin Morikawa a remporté le British Open de golf pour sa première participation, devant son compatriote Jordan Spieth et l'Espagnol John Rahm. Le Sud-Africain Louis Oosthuizen, qui avait dominé les trois premiers tours, a connu un très mauvais dimanche et n'a terminé qu'en 4e position après avoir fini son 4e tour un coup au-dessus du par (70). Morikawa, 24 ans, est le premier joueur à remporter deux tournois majeurs lors de ses premières participations après avoir gagné l'USPGA en 2020. Il a terminé le tournoi, disputé sous un soleil radieux sur le parcours du Royal St George, avec une carte de 15 sous le par, soit deux coups d'avance sur Spieth et quatre sur Rahm et Oosthuizen. Morikawa a profité du bogey de Oosthuizen sur le 4e trou pour s'emparer de la tête et entamer le parcours retour à 14 sous le par. Il a ensuite résisté au retour de Spieth, parvenant à atteindre 15 sous le par grâce à un long putt au 14e. C'est la première fois qu'un joueur remporte le British Open à sa première participation depuis Ben Curtis il y a 18 ans sur ce même parcours, dans le Kent (sud-est). John Rahm, qui partait favori mais ne pointait qu'en 6e position à l'issue du 3e tour, s'est ressaisi dimanche pour accrocher la 3e place avec une carte de 66.