Les Warriors de Stephen Curry matent les Lakers Image: KEYSTONE/EPA/JOHN G. MABANGLO Tenant du titre, Golden State a entamé de la meilleure des manières la saison régulière 2022/23. Les Warriors ont dominé 123-109 leurs rivaux californiens de Los Angeles, les Lakers, dans l'un des deux matches programmés mardi en ouverture du championnat de NBA. Golden State, dont la fin de la préparation a été marquée par le très médiatisé coup de poing asséné par Draymond Greene à Jordan Poole à l'entraînement, a forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 32-19. Les Warriors, qui menaient 91-71 après trois "quarters", ont ensuite parfaitement géré cette avance. LeBron James (31 points, 14 rebonds, 8 assists) et Anthony Davis (27 points, 6 rebonds, 4 interceptions) ont pourtant brillé dans le camp des Lakers. Mais Golden State a pu compter sur un Stephen Curry déjà en grande forme: le meneur a inscrit 33 points, signant également 7 passes décisives, 6 rebonds et 4 "steals". Battus par les Warriors en finale des derniers play-off, les Celtics ont également connu les joies de la victoire mardi. Emmené par un Jayson Tatum remarquable (35 points, 12 rebonds, 4 assists), Boston s'est imposé 126-117 devant les Philadelphia 76ers de James Harden (35 points, 8 rebonds, 7 passes décisives).

Hischier et les Devils débloquent leur compteur Hischier a inscrit mardi son premier but de la saison Image: KEYSTONE/AP/SETH WENIG Malmené dans ses deux premiers matches, New Jersey a cueilli mardi son premier succès dans cette saison régulière de NHL. Les Devils se sont imposés 4-2 face à Anaheim, grâce notamment aux deux points réussis par leur capitaine Nico Hischier. Le centre valaisan a marqué son premier but de la saison à la 35e minute, récupérant le puck juste devant le portier des Ducks pour permettre à la franchise de Newark d'égaliser à 2-2 après avoir été menée 2-0 après 13'08'' par les Ducks. Son coéquipier zurichois Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist sur cette action. Désigné troisième étoile, Nico Hischier a également réalisé un assist sur le 3-2 signé Dougie Hamilton après 33 secondes de jeu au troisième tiers. Il a terminé la partie avec un bilan de +2, se faisant l'auteur de 5 des 41 tirs cadrés par les Devils. "Le fait d'avoir été rapidement menés nous a réveillés", a-t-il souligné. Les Sharks encore battus Timo Meier et les Sharks doivent en revanche encore patienter avant de fêter leur première victoire dans cet exercice 2022/23. San Jose a subi mardi sa cinquième défaite en autant de sorties, s'inclinant 5-2 sur la glace des New York Islanders. A noter par ailleurs le succès des Kings de Kevin Fiala face aux Predators de Roman Josi et Nino Niederreiter (4-3 aux tirs au but). Les trois Suisses sont restés "muets" dans cette partie, Fiala et Josi manquant en outre leur essai dans un "shootout" où l'attaquant de L.A. Gabriel Vilardi fut le seul à trouver la faille.

Sion à nouveau battu par Winterthour La joie des joueurs de Winterthour, qui ont battu Sion 1-0 mardi Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Le FC Sion a manqué l'opportunité de s'emparer provisoirement de la 2e place du classement de Super League. Les hommes du coach Paolo Tramezzani se sont inclinés 1-0 sur la pelouse de Winterthour mardi dans le cadre de la 12e journée. L'absence de Mario Balotelli, convaincant trois jours plus tôt face à Lucerne mais ménagé en vue du déplacement sur le terrain du leader Young Boys samedi prochain, n'est donc pas restée sans conséquence pour les Sédunois. Ils ont cédé dès la 25e sur une réussite de Matteo Di Giusto, qui a conclu du pied droit une contre-attaque rondement menée. Prêté par... Sion, le gardien de Winterthour Timothy Fayulu a donc fêté son troisième blanchissage consécutif en championnat. Le promu zurichois traverse d'ailleurs une excellente passe: il a empoché 10 points dans ses quatre dernières parties, après n'en avoir engrangé que 2 dans ses huit premiers matches. Sa belle série avait débuté le 2 octobre à... Sion, où le FCW s'était imposé 3-1.

Les Zurich Lions réussissent leur première, Genève-Servette battu Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Les Zurich Lions ont réussi leur première sortie dans leur nouvelle patinoire. Ils ont battu 2-1 un Fribourg-Gottéron accrocheur. Genève-Servette s'est incliné 1-2 ap à Rapperswil-Jona. Devant 12'000 spectateurs, les joueurs de Rikard Grönborg ont gagné une partie très serrée proche de l'intensité des play-off. Après une première période difficile où les Lions ont pris l'avantage par Denis Hollenstein, très habile sur un jeu à 5 contre 4 (9e). Les Zurichois ont doublé la mise à la 46e avec deux joueurs de plus sur la glace à l'occasion du premier but de Mikko Lehtonen. Une reprise de Killian Mottet dans son plus pur style en supériorité numérique (48e) a permis aux Fribourgeois d'espérer jusqu'au bout de glaner au moins un point. Les Genevois ont concédé leur deuxième défaite de suite à l'extérieur. Après avoir succombé en prolongation à Berne, ils ont également failli dans le temps supplémentaire face aux Lakers. Il est vrai que la double pénalité infligée à Daniel Winnik pour une canne haute dans le visage de Roman Cervenka a faussé la donne en prolongation. Un tir puissant de Maxim Noreau pour son deuxième but de la soirée n'a pourtant rien d'un hold-up face à des Genevois bien à la peine avant de connaître un bon rush final dans le temps réglementaire. Un excellent travail de Tanner Richard, le meilleur Genevois avec le portier Gauthier Descloux, a permis au duo Omark - Hartikainen d'arracher l'égalisation à la 55e minute. Lausanne est retombé dans ses travers. Après deux succès, les Vaudois ont aligné une deuxième défaite. Ils se sont inclinés 2-1 après prolongation sur sa glace face à Ambri-Piotta. Ken Jäger avait pourtant ouvert le score à 5 contre 4 pour les Lausannois. Filip Chlapik a égalisé avant que Inti Pestoni ne marque le but de la victoire dans une mêlée devant le portier Punnenovs (62e). Bienne reçut 5 sur 5 Le HC Bienne a le vent en poupe. Les Seelandais ont aligné leur cinquième succès de rang à l'occasion de leur victoire x-x sur Davos. Menés 1-0 après une réussite du Tchèque Matej Stransky, les joueurs de Törmanen ont marqué par Jesper Olofsson, Gaëtan Haas, Damien Brunner et Tony Rajala qui a assuré les trois points en supériorité numérique (59e). Les Biennois commencent à grignoter leur retard sur Genève-Servette. Incapable de réussir un tir aux buts, Ajoie a perdu 4-3 tab sur la glace de Kloten. Il s'agit du septième revers des Jurassiens. Ils menaient pourtant 3-2 grâce à un but de Kevin Fey à la 45e. Kloten a sorti son portier Metsola et Marc Marchon a arraché à l'égalisation à 41'' de la sirène. Il y a parfois des résultats étonnants: la large victoire (6-1) de Lugano sur le champion Zoug en est un. Les Tessinois, fessés samedi à Langnau, ont su réagir de la plus belle des manières pour offrir un premier succès au nouvel entraîneur Luca Gianinazzi après trois rencontres. Après moins de 14 minutes et un doublé du Canadien Brett Connolly, Lugano menait 3-0 et Leonardo Genoni était chassé de sa cage pour laisser sa place à Luca Hollenstein. Zoug prouve aussi qu'il est dans une passe difficile avec quatre défaites lors des cinq derniers matches. Petite surprise également avec la victoire 3-2 des Langnau Tigers sur la glace de leur voisin Berne, l'équipe en forme du moment. Note: Sera complété

Yann Sommer se tord la cheville gauche Yann Sommer s'est tordu la cheville gauche mardi en Coupe d'Allemagne Image: KEYSTONE/DPA/MARCO STEINBRENNER Les supporters de l'équipe de Suisse tremblent. Gardien de la sélection de Murat Yakin, Yann Sommer s'est en effet tordu la cheville gauche mardi en Coupe d'Allemagne, à un peu plus d'un mois du match d'ouverture de la Coupe du monde. Le portier de Borussia Mönchengladbach s'est blessé tout seul, dès la 4e minute d'une rencontre disputée à Darmstadt, sa cheville se tordant après qu'il avait récupéré le ballon dans les airs. Il a tenté de reprendre sa place alors qu'il grimaçait de douleur, mais a été remplacé après 13 minutes de jeu. La nature exacte de sa blessure n'était dans l'immédiat pas connue, pas plus que la durée de son éventuelle indisponibilité. Mais il s'agit forcément d'un coup d'arrêt malvenu pour Yann Sommer,héroïque lors de l'Euro 2021 avec la Suisse et brillant depuis le début de la saison avec Gladbach.

N'Golo Kanté forfait pour le Mondial Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein L'équipe de France devra composer sans N'Golo Kanté pour la défense de son titre lors du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Le forfait du milieu défensif a été annoncé par Chelsea. N'Golo Kanté a été opéré des ischio-jambiers et sera indisponible pour quatre mois. La décision d'opérer a été prise "d'un commun accord" après consultation d'un spécialiste. "A la suite d'une opération couronnée de succès, N'Golo devrait à présent être indisponible pendant quatre mois", précise le club londonien.

Tirage difficile pour la Suisse en M21 Image: KEYSTONE/SFV/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse affrontera la France, l'Italie et la Norvège l'an prochain lors du tour final du Championnat d'Europe M21. A l'occasion du tirage au sort effectué à Bucarest, la Suisse se trouvait dans le troisième chapeau. La France et l'Italie étaient bien sûr mieux classées que la Suisse. Le tour final se tiendra du 21 juin au 8 juillet 2023 en Roumanie et en Géorgie. La Suisse s'était qualifiée sous la houlette de l'entraîneur Mauro Lustrinelli pour le tournoi final qui regroupera seize équipes. Depuis, Lustrinelli est parti entraîner Thoune en Challenge League et a été remplacé par Patrick Rahmen (ex-FC Bâle). La Suisse participera pour la cinquième fois à un Euro de la catégorie juniors la plus âgée des juniors. Pour atteindre les quarts de finale, il faut se classer à l'une des deux premières places de son groupe.

Stricker sort van de Zandschulp au 1er tour à Anvers Stricker a battu le 34e joueur mondial mardi Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Issu des qualifications, Dominic Stricker (ATP 136) a signé une performance de choix au 1er tour du tableau principal à Anvers. Le Bernois a dominé la tête de série no 7, Botic van de Zandschulp (ATP 34), 6-2 6-4 mardi après-midi. Le gaucher de 20 ans a fait preuve d'une grande efficacité face au Néerlandais, quart de finaliste de l'US Open 2021. Il a ainsi écarté les quatre balles de break auxquelles il a dû faire face, s'emparant pour sa part à trois reprises de la mise en jeu adverse pour obtenir son troisième succès de l'année sur le circuit principal. Dominic Stricker, qui avait déjà passé un tour à Stuttgart en juin et à Gstaad en juillet, aura l'occasion de "venger" Stan Wawrinka (ATP 193) en 8e de finale à Anvers. Il se frottera en effet à Richard Gasquet (ATP 82), vainqueur miraculeux du Vaudois lundi après avoir écarté trois balles de match.

Liverpool privé de Diogo Jota, qui manquera aussi la Coupe du monde Diogo Jota: une blessure qui tombe mal Image: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA Liverpool sera privé durant plusieurs mois de son attaquant Diogo Jota (25 ans). Le Portugais va aussi manquer la Coupe du monde au Qatar en raison d'une blessure à la cheville. "Ce ne sont pas de bonnes nouvelles. C'est triste pour le garçon, pour nous et pour le Portugal", a déclaré Jürgen Klopp, le manager des Reds, en conférence de presse avant de recevoir West Ham mercredi soir en Premier League. Jota s'est blessé dimanche en fin de match lors de la victoire contre Manchester City (1-0). Il ne devra pas être opéré, mais sera absent durant une assez longue période.

Bellier se hisse en 8es de finale Image: KEYSTONE/EPA EFE/CATI CLADERA Antoine Bellier (ATP 192) a su saisir sa chance à Stockholm. Le Genevois s'est imposé 6-4 6-2 dans le duel de qualifiés qui l'opposait à Alexander Shevchenko (ATP 149) mardi au 1er tour du tableau principal. Le gaucher de 25 ans a eu besoin de 82 minutes pour vaincre la résistance du Russe. Il a concédé à deux reprises son service, dont une fois à l'entame du deuxième set. Mené 0-2 dans cette seconde manche, il a conclu en trombe en s'adjugeant les six derniers jeux. Cette victoire permettra à Antoine Bellier d'améliorer encore son meilleur classement. Assuré de figurer parmi les 175 meilleurs joueurs du monde lundi prochain, le demi-finaliste de l'ATP 250 de Majorque aura un superbe défi à relever au 2e tour en Suède: il se frottera à un autre gaucher, le Canadien Denis Shapovalov (ATP 20), tête de série no 4 et exempté de 1er tour.

Neymar signe ce qui son père lui dit de signer Image: KEYSTONE/AP/Joan Mateu Parra Neymar a toujours signé ce que son père lui disait de signer. Le Brésilien l'a dit lors du procès à Barcelone sur les malversations présumées ayant entouré son transfert en 2013 de Santos au Barça. "Mon père", également poursuivi dans cette affaire," s'est toujours occupé" des négociations de contrats, "il a toujours été responsable de cela. Je signe ce qu'il me dit" de signer, a assuré le joueur lors de son audition. "Ney" a par ailleurs assuré ne pas "se souvenir" d'avoir participé aux négociations de l'accord scellé en 2011 avec le Barça autour de son futur transfert, qui est au coeur de ce procès. Initialement prévue pour le 21 ou le 28 octobre, l'audition du joueur a été avancée à la demande des avocats de la star brésilienne. Ils ont mis en avant les impératifs footballistiques de leur client qui doit jouer vendredi avec le Paris Saint-Germain en championnat et mardi en Ligue des champions. Le joueur n'aura plus besoin de revenir à Barcelone pour assister aux débats ces prochains jours. Il pourra s'exprimer, s'il le souhaite, une dernière fois à la fin du procès, prévue le 31 octobre, par vidéo-conférence.

Louis Delétraz champion d'Europe pour la deuxième année de suite Image: KEYSTONE/AP/JEREMIAS GONZALEZ Champion d'European Le Mans Series pour la deuxième année de suite, Louis Delétraz (25 ans) ne cache pas son bonheur. "Ce titre est vraiment incroyable", a-t-il indiqué sur son site internet. Le pilote genevois du team italien Prema dit avoir énormément eu de plaisir durant la saison. Avec ses coéquipiers, Delétraz a remporté quatre des six courses au programme, dont la dernière dimanche à Portimao, dans ce qui constitue la deuxième division de l'endurance. "Gagner un titre de cette manière, c'est fantastique", a-t-il résumé. Cette saison a représenté "beaucoup de stress, beaucoup de travail mais aussi beaucoup de plaisir", selon le Suisse. Delétraz n'a pas chômé en 2022 puisqu'il a aussi couru en Amérique du Nord dans le championnat IMSA, où il a signé deux victoires, ainsi qu'en LMP2 en WEC avec également le team Prema. Il a notamment fini 2e de sa catégorie aux 24 Heures du Mans. Après son passage en formule 2, où il était monté à dix reprises sur un podium, le Genevois a vraiment trouvé sa voie en endurance.

Gonzalo Higuain a joué son dernier match On ne reverra plus Gonzalo Higuain sur les terrains Image: KEYSTONE/EPA L'attaquant franco-argentin Gonzalo Higuain (34 ans) a quitté le terrain pour la dernière fois lundi. Il a mis fin à une prolifique carrière qui l'a vu remporter des titres en Espagne et en Italie. L'ultime match d'Higuain s'est soldé par une défaite de son équipe de l'Inter Miami face au champion en titre, New York City, lors des play-off de la Major League Soccer (MLS), le championnat nord-américain qu'il avait rejoint il y a trois ans. "Le rêve est terminé, maintenant une autre vie commence", a-t-il déclaré. Le joueur de 34 ans, né à Brest d'un père argentin et footballeur, avait déjà annoncé qu'il prendrait sa retraite à la fin de la saison. Celle-ci s'est terminée plus tôt qu'il ne l'espérait avec une défaite 3-0 au Citi Field de New York. La moitié d'une vie L'ancien attaquant du Real Madrid et de la Juventus s'est accroupi en silence pendant plusieurs minutes après le coup de sifflet final. "J'ai eu l'impression que ce que j'aimais était terminé", a-t-il décrit pour expliquer ses émotions pendant ce moment de recueillement. "Cela a été la moitié de ma vie, une carrière de 17 ans et des images de toute ma carrière me sont venues à l'esprit. Mais je pars très heureux, car j'ai tout donné jusqu'à aujourd'hui et c'est le plus important", a-t-il ajouté. Celui que l'on surnomme "El Pipita", la pépite, a souligné que sa plus grande fierté était d'avoir été une "bonne personne avec de bonnes valeurs" tout au long de sa carrière. Il a affirmé que cette qualité était plus importante que tout succès sur le terrain. Finaliste de la Coupe du monde Après avoir fait ses armes à River Plate dans son pays natal, Higuain a remporté trois titres de champion de Liga avec le Real Madrid, marquant 107 buts en 190 matches, avant de rejoindre Naples et d'inscrire 71 buts en 104 apparitions. Il a ensuite signé à la Juventus et a remporté deux doublés nationaux lors de ses deux premières saisons. Avec 31 réalisations en 75 apparitions avec l'Argentine, Higuain a aidé l'Albiceleste à atteindre la finale de la Coupe du monde en 2014 et la finale de la Copa America en 2015.

Kevin Fiala sur la bonne orbite Kevin Fiala sait aussi d Image: KEYSTONE/AP/Mark J. Terrill Kevin Fiala est sur la bonne orbite. Après son match à 3 points samedi contre Minnesota, le Saint-Gallois a brillé à Detroit. Il a signé deux passes décisives lors de la victoire 5-4 de Los Angeles. Les Kings ont raflé la mise grâce à une réussite de Phillip Danault après 1'12'' de jeu dans la prolongation. Dans le camp adverse, Pius Suter a, pour sa part, comptabilisé son premier point de la saison avec un assist sur l'ouverture du score d'Adam Erne à la 5e. Mais le Zurichois et les Red Wings ont été désarmés devant le brio de la première ligne des Kings composée de Fiala, d'Adrian Kempe et d'Anze Kopitar. A Toronto dans l'autre derby suisse de la soirée, l'Arizona de Janis Moseer s'est imposé 4-2 devant les Maple Leafs de Denis Malgin. Passeur sur le 1-0 de Nick Ritchie à la 20e, Janis Moser a comptabilisé son troisième point de la saison pour contribuer à la première victoire des Coyotes. Pour sa part, Denis Malgin a vu sa présence sur la glace limitée à 8'44''.