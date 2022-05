Les Warriors prennent une option décisive ++ Niederreiter marque

La mythique course aura lieu dimanche 29 mai. Dixon ne s'y est imposé qu'une fois, en 2008. Il partagera la première ligne de départ avec son coéquipier espagnol Alex Palou et le Néerlandais Rinus VeeKay (Ed Carpenter).

Porté par le duo formé par Stephe Curry (31 points) et Andrew Wiggins (27 points), Golden State a gagné le match qu'il fallait gagner pour tuer le suspense dans cette finale de la Conférence Est. On rappellera que jamais une équipe dans toute l'histoire de la NBA n'a gagné une série après avoir été menée 3-0.

El Nino et ses coéquipiers gardent toutefois la main dans cette demi-finale de la Conféfence Est. Ils mènent 2-1 dans la série avant l'acte IV mardi toujours à New York et ils possèdent toujours l'avantage de la glace.

La "lanterne rouge" de la Conférence Est s'est inclinée sur un penalty accordé par la VAR à la 23e et transformé par le Brésilien Heber. Dominé très largement dans cette partie disputée dans le stade de baseball des New York Mets et suivie par 18'823 spectateurs, Chicago, à l'image de son capitaine Xherdan Shaqiri, fut bien trop timoré pour espérer un meilleur sort.

Une défaite de plus pour Xherdan Shaqiri et Chicago. Le Fire s'est incliné 1-0 devant le New York City, le tenant du titre, pour un neuvième match de rang sans victoire.

Il pourra regretter d'avoir frôlé le birdie au no 17, qui l'aurait probablement assuré d'une victoire, son putt s'arrêtant au bord du trou, bloqué par on ne sait quoi, sinon peut-être des pattes de fourmis invisibles. Des fourmis, il en a en revanche eu dans les mains, quand son drive a envoyé la balle dans la rivière, sur le chemin du dernier trou. Au final, il a concédé un double-bogey et vu ses rêves de sacre Majeur historique s'effondrer brutalement.

Son dimanche aura été de rêve, car s'il était le mieux placé des favoris pour triompher, il accusait pas moins de sept coups de retard au tee. Ce faisant il a égalé un record: celui du plus grand come-back de l'histoire dans un dernier tour, jusqu'alors détenu par le seul John Mahaffey, vainqueur de ce même US PGA en 1978.

Il a fait la différence au 2e trou du play-off, sur le par 4 du no 17. Son drive a atterri directement sur le green, quand celui de Zalatoris s'arrêtait en dehors, près du bunker. Ce dernier s'est tout de même approché suffisamment pour viser un birdie. Objectif manqué, au contraire de Thomas qui prenait là un grand ascendant psychologique. Il ne l'a pas lâché sur le no 18, assurant le par, sans que son rival ne fasse mieux que lui.

Une première, un coup dur et une belle réaction

Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Une première pour Damien Riat, un coup dur avec le pied cassé de Tristan Scherwey et une sixième victoire de suite. Voilà le résumé du dimanche soir de l'équipe de Suisse.

Il y a le sourire, forcément, de l'attaquant du LHC qui a inscrit son premier but avec la sélection nationale. Et puis il y a la mine plus grave de Patrick Fischer après l'annonce de la fin de tournoi de Tristan Scherwey.

"Je suis super heureux d'avoir vraiment pu intégrer l'effectif, a relevé Damien Riat, lui qui a eu droit à un match contre le Kazakhstan et un peu plus de deux minutes contre le Canada. Je suis resté positif depuis le début du tournoi en attendant ma chance et je crois que je l'ai saisie de belle manière."

Un coup dur

Il y a aussi ce premier but en sélection qui demeure toujours un événement. "Il y avait un cafouillage devant le goal, raconte le numéro 9. Je crois que ça effleure ma canne, mais je n'étais même pas tout de suite sûr. Je n'ai pas encore le puck. Dans cette ligne avec Hischier et Meier, j'essaie de jouer simple, de mettre de l'intensité et d'aller devant le goal. Je les laisse faire leurs choses. Choses qu'ils font très bien d'ailleurs."

Voilà pour la partie positive. Car sans parler de victoire à la Pyrrhus, la fin de tournoi de Tristan Scherwey est un coup dur pour cette équipe de Suisse. Parce que Scherwey est un leader, un moteur, un concentré d'énergie. Parce que le Fribourgeois ne calcule jamais quand il s'agit d'aller punir un adversaire dans la bande. Comme l'avait mentionné Christoph Bertschy après le match contre la Slovaquie, Scherwey a beau revenir d'une opération à la cheville, il se jette sur les pucks et fait barrage avec son corps. Mais cette fois-ci, c'est le pied qui n'a pas résisté à un duel à la bande avec un Français.

Un sport honnête

Patrick Fischer était vraiment peiné de voir l'un de ses fidèles soldats contraint de suivre la fin du tournoi depuis un lit d'hôpital: "Lors de la première pause, j'ai juste dit que l'on avait perdu Tristan. Qu'on devait réagir parce que c'est un joueur qui a beaucoup de passion et beaucoup de coeur. On a perdu un joueur important et on doit réagir pour lui parce qu'il ne peut plus jouer. Et nous on peut faire quelque chose."

Le coach est également revenu sur cette entrée en matière catastrophique de ses ouailles: "C'est la vie. Ca fait 40 ans que je fais du hockey et c'est toujours la même chose. Tu peux parler autant que tu veux. Tout le monde attendait une victoire. La France n'avait rien à perdre. Tu perds un puck et tu es mené. On a vu ça mille fois et on va le voir encore mille fois. Tu sais ce que tu dois faire, mais parfois tu essaies de faire un autre jeu. Le hockey est un sport honnête. Si tu ne joues pas juste, l'adversaire te punit."

Le Zougois a toutefois tenu à mettre en avant le positif de cette sixième victoire: "On a eu un premier tiers difficile, on aurait pu prendre 3 ou 4-0. Mais la réaction a été formidable. Toutes les équipes ne sont pas capables de faire ce changement rapide de mentalité."