Les ZSC Lions proches du titre +++ Servette inoffensif

Ligue 1: le Paris Saint-Germain gagne son 10e titre Lionel Messi: un but qui va lui faire du bien Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Le Paris Saint-Germain a comme prévu assuré son 10e titre de champion de France. Le club de la capitale, qui n'avait besoin que d'un point, a fait match nul 1-1 contre Lens lors de la 34e journée. Les Parisiens ont dû faire preuve de patience. Mbappé a manqué deux grosses occasions en première mi-temps. Lens a été réduit à dix à la 57e et a fini par craquer. C'est Lionel Messi qui a ouvert le score de belle manière à la 68e, signant son quatrième but de la saison en Ligue 1. Contre toute attente, les Lensois ont égalisé par Jean (88e). Le PSG rejoint ainsi Saint-Etienne au palmarès des clubs ayant remporté le championnat le plus souvent. Le duo précède Marseille (9 titres), Nantes et Monaco (8 chacun). Par ailleurs, Monaco s'est hissé provisoirement sur le podium de Ligue 1 et a replongé Saint-Etienne dans la crise en s'imposant à Geoffroy-Guichard 4-1. Le match a été interrompu pendant plus d'une demi-heure par des jets de fumigènes de la part des fans des Verts, qui restent en position de barragiste.

Les Zurich Lions toujours aussi diaboliques Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Troisième match, troisième victoire pour les Zurich Lions. Cette finale des play-off contre Zoug tourne décidément à la démonstration pour le club du Hallenstadion. Les Lions se sont imposés 2-1 à Zoug dans l'acte III pour s'offrir quatre balles de titre, dont deux sur leur patinoire. Ils joueront la première ce lundi déjà devant leur public. Comme lors des deux premiers matches, les Zurichois ont forcé la décision dans la dernière période. Ils ont renversé le cours de la partie en l'espace de 92'' avec l'égalisation heureuse de Steve Androghetto qui déviait involontairement un lancer de Maxim Noireau à la 50e. Denis Malgin devait ensuite donner la victoire à ses couleurs sur un service magistral de Denis Hollenstein. Une fois de plus, la ligne de parade des Zurichois a frappé. Mais le trio formé par Andrighetto, Hollenstein et Malgin doit une fière chandelle à Jakub Kovar. Le gardien tchèque fut une fois de plus éblouissant. Auteur de 28 arrêts, il ne fut battu que par Grégory Hoffmann à la 13e minute alors que les Zurich Lions évoluaient à trois contre cinq. La roue a tourné Dominateurs lors des deux premières périodes, les Zougois ont à nouveau lâché prise en fin de match. Ils auraient dû, il est vrai, mener plus largement au score avant l'ultime période. Le brio de Jakub Kovar n'explique pas tout. Le Champion en titre manque vraiment d'efficience dans le dernier geste lors de cette finale. Pour Zoug, la roue a tourné d'une manière incroyable. Avant cette finale, il restait sur une série de douze victoires de rang dans les séries finales. Maintenant pour conserver leur couronne, les Zougois doivent battre à quatre reprises en quatre matches une équipe qui vient de gagner ses neuf dernières rencontres, dont cinq par un petit but d'écart. Bon courage !

Les Young Boys battent un Servette bien inoffensif Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Après sept matches sans victoire, les Young Boys ont revu la lumière. Au Wankdorf, ils se sont imposés 3-1 contre un Servette FC bien inoffensif. Meilleur buteur de Super League, Jordan Siebatcheu a inscrit de la tête les deux premiers buts de la rencontre. A la 12e, l'international américain battait Vincent Sasso au duel sur un centre d'Ulisses Garcia pour sa 20e réussite de la saison. A la 41e, il doublait la mise sur une offrande d'Edimilson Fernandes. Ces deux buts ont souligné les lacunes défensives du latéral Moritz Bauer dont l'engagement en cours de saison tient de plus en plus de la fausse bonne idée. Le 3-0 est tombé à la 85e minute grâce à Vincent Sierro alors que les Young Boys évoluait à dix contre onze après l'expulsion de Meschak Elia pour un second avertissement qui avait sanctionné justement une grossière simulation. Le Valaisan a lui aussi marqué de la tête, cette fois sur un centre adressé de la droite par Lewin Blum. Une semaine après sa défaite 1-0 à Genève face aux Grasshoppers, les Grenat ont perdu leurs ultimes illusions d'accrocher une place européenne. Il leur sera ardu de trouver une véritable motivation pour bien négocier les cinq derniers matches d'une saison en demi-teinte. Le génie de Miroslav Stevanovic, auteur de sa 20e passe décisive sur le but de l'honneur de Dimitri Oberlin en fin de match, ne suffit pas à gommer cette image un peu brouillée que dégagent les Servettiens cette année.

Le derby du samedi pour El Nino Une victoire de plus pour Nino Niederreiter (21) et Carolina. Image: KEYSTONE/AP/Ross D. Franklin Le derby suisse du samedi après-midi en NHL est revenu à Nino Niederreiter aux dépens de Nico Hischier. Carolina s'est imposé 3-2 à Newark face à New Jersey dans un match sans enjeu. Le Grison et le Valaisan ont tous les deux trouvé le chemin des filets dans cette rencontre scellée par une réussite de Seth Jarvis après 1'39'' de jeu dans la prolongation. Nico Hishier a signé le 2-0 à la 29e pour son 21e but et 59e point de la saison. El Nino a, quant à lui, marqué le 2-2 à 1'56'' de la sirène pour son 24e but et 43e point de l'exercice. Carolina a cueilli sa 51e victoire d'une saison qui le conduit en play-off. Quant aux Devils, ils ont concédé un 51e revers.

Bundesliga: le champion est connu, c'est encore le Bayern Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Le Bayern Munich a obtenu son 32e titre de champion d'Allemagne en battant Borussia Dortmund 3-1 lors de la 31e journée de Bundesliga. C'est aussi le dixième titre consécutif pour le "Rekordmeister". Les Bavarois ont pris les devants par Gnabry (15e) et Lewandowski (34e). Les visiteurs, avec Marwin Hitz et Manuel Akanji, ont réduit l'écart sur penalty par Can (52e). Musiala a assuré la victoire des Munichois à la 83e. A trois journées de la fin, le Bayern compte douze points d'avance sur le BVB et ne peut donc plus être rejoint. Ce nouveau titre est synonyme de record: jamais encore un club n'avait été sacré dix fois de suite dans l'un des cinq grands championnats européens. Moyens énormes Pour sa première saison à la tête de l'ogre bavarois, le jeune entraîneur Julian Nagelsmann (34 ans) a donc obtenu le premier titre de sa carrière de technicien. Remporter la Bundesliga s'apparente cependant à une quasi obligation dans le club, au vu des moyens financiers à disposition. Il devra faire mieux la saison prochaine en Ligue des champions. L'étonnante élimination en quarts de finale contre Villarreal est mal passée parmi les dirigeants de l'ambitieux Bayern...

Un nouveau pas vers le titre pour le FCZ Fabian Rohner inscrit le 2-0 pour le FCZ. Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Le FC Zurich a fait un pas de plus, peut-être le dernier, vers la conquête du titre. Victorieux 5-1 du FC Sion, le FCZ sera sacré dimanche si Bâle s'incline au Parc Saint-Jacques devant Lucerne. Porté par près de 15'000 spectateurs dans son antre du Letzigrund, le leader a eu la partie face au FC Sion. Pétris de bonnes intentions, les Valaisans ont été toutefois trahis par leurs largesses défensives à rendre sans doute complètement n'importe quel entraîneur italien... Paolo Tremazzini n'a pas vraiment dû apprécier même si son équipe a offert quelques belles séquences. Le FC Sion a ainsi été mené 2-0 avant la dixième minute de jeu après les réussites d'Assan Ceesay et de Fabian Rohner avant de revenir dans le match grâce à un but de Dimitri Cavaré à la 32e minute. Seulement Fidan Aliti devait redonner deux longueurs d'avance aux Zurchois. Introduit peu après l'heure de jeu, Aiyegun Tosin signait un doublé pour donner au score des allures de correction. Le FC Sion possède toujours un matelas de 7 points sur le FC Lucerne, qui occupe la place de barragiste. Contrairement aux Zurchois, les Valaisans seront bien les premiers supporters du FC Bâle dimanche.

Une première finale en 2022 pour Novak Djokovic Image: KEYSTONE/AP/Darko Vojinovic L'ATP 250 de Belgrade aura sa finale de rêve. Elle opposera le no 1 mondial et maître des lieux Novak Djokovic à Andrey Rublev (ATP 8). Le Serbe s'est qualifié pour sa première finale de l'année à la faveur de son succès en trois sets, 4-6 6-1 6-2, devant Karen Khachanov (ATP 26). Après la perte du premier set, Novak Djokovic a évolué à son meilleur niveau pour faire le plein de confiance. Il fut beaucoup plus tranchant face au Russe que lors de ses deux premiers tours contre ses compatriotes Laslo Djere et Miomir Kecmanovic, devant lesquels il avait été également mené deux sets à rien. Pour sa part, Andrey Rublev a battu 6-2 6-2 en 63' Fabio Fognini (ATP 62).

La Suisse peut savourer une douce revanche Image: KEYSTONE/dpa/Matthias Balk L'heure de revanche a bien sonné pour la Suisse. A Rosenheim, elle s'est imposée 6-1 contre l'Allemagne, un adversaire contre lequel elle restait pourtant sur trois défaites. Jamais depuis 32 ans, depuis un succès 8-2 à Zurich en novembre 1989, la Suisse ne s'était pas imposée sur une telle marge face à son voisin. Les joueurs de Patrick Fischer ont forcé la décision dans le troisième tiers avec quatre buts inscrits en l'espace de quatre minutes. Battue 4-2 jeudi soir par des Allemands qui avaient passé l'épaule en fin de rencontre, la Suisse a ouvert le score après seulement 145'' de jeu grâce à Luca Hischier. A la 36e, Kilian Mottet déviait un lancer de Noah Délément pour le 2-0. Cet avantage de deux buts traduisait parfaitement l'emprise des Suisses sur cette rencontre. Ils ont su adopter le bon rythme, réduire aussi les espaces et presser très haut les Allemands. Après la réduction du score d'Alexander Ehl qui a "coûté" au Davosien Sandro Aeschlimann un blanchissage pour sa première sélection, la Suisse a trouvé un second souffle pour reprendre le large grâce à des réussites d'André Heim, de Michael Fora, de Lucca Fazzini et de Calvin Thürkhauf. L'allant démontré dans cette ultime période a sans doute réjoui Patrick Fischer qui veut voir une équipe capable de se lâcher enfin. La Suisse poursuivra sa préparation pour le Championnat du monde en Finlande la semaine prochaine avec deux autres matches amicaux. Après deux doubles confrontations contre la France et l'Allemagne, la Suisse affrontera cette fois la Lettonie les deux fois à Weinfelden le samedi 30 avril et le dimanche 1er mai.

Bundesliga: septième but de la saison pour Embolo Un nouveau but pour Breel Embolo Image: KEYSTONE/AP DPA/BERND THISSEN Breel Embolo a inscrit son septième but de la saison en Bundesliga. La réussite de l'attaquant suisse n'a pas suffi à son équipe pour gagner puisque Borussia Mönchengladbach a fait 3-3 à Fribourg. Le Borussia menait pourtant 2-0 à la pause après les buts de Bensebaini (3e/penalty) et Embolo (13e). Mais les coéquipiers de Yann Sommer et Nico Elvedi ont connu une seconde mi-temps difficile, le finaliste de la Coupe prenant l'avantage 3-2 à la 80e. Stindl a toutefois sauvé un point dans les arrêts de jeu (93e).

GP d'Emilie-Romagne: Verstappen gagne le sprint devant Leclerc Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Max Verstappen (Red Bull) a remporté le sprint du Grand Prix d'Emilie-Romagne à Imola. Le Néerlandais a dépassé Charles Leclerc (Ferrari) au 20e des 21 tours de l'épreuve. Le Monégasque avait surpris Verstappen au départ et semblait parti pour l'emporter. Mais le champion du monde en titre est revenu très fort sur la fin, les pneus de la Ferrari s'étant davantage dégradés que ceux de la Red Bull. Outre le duel pour la victoire, cette course sprint a été animée par les remontées de Sergio Pérez (Red Bull) et Carlos Sainz (Ferrari). Respectivement 7e et 10e sur la grille, le Mexicain et l'Espagnol ont terminé 3e et 4e devant les McLaren-Mercedes de Lando Norris et Daniel Ricciardo. Valtteri Bottas a permis à l'écurie Alfa Romeo-Ferrari d'inscrire deux points précieux grâce à sa 7e place. Le dernier point est revenu à Kevin Magnussen (Haas-Ferrari) alors que les Mercedes ont subi une vraie débâcle: George Russell a terminé 11e et Lewis Hamilton 14e seulement. Les Flèches d'argent espèrent retrouver des couleurs lors de la course dominicale, pour laquelle la pluie est annoncée.

Premier League: Xhaka et Arsenal rigolent Image: KEYSTONE/AP/Alastair J. Grant Arsenal a effectué un pas vers le top 4 de Premier League en battant Manchester United 3-1 lors de la 34e journée. Auteur du troisième but des Gunners, Granit Xhaka s'est illustré. Peu après avoir récolté un carton jaune, l'international suisse a inscrit un but de toute beauté à la 70e, d'une lourde frappe du gauche prise de l'extérieur de la surface. Xhaka n'avait plus marqué en Premier League depuis le 26 décembre 2020. Cette réussite a donc constitué un gros soulagement pour lui. Arsenal avait pris deux longueurs d'avance grâce à Tavares (3e) et Saka (32e/penalty) avant que Ronaldo ne réduise l'écart (34e). Bruno Fernandes a ensuite manqué un penalty (57e) qui aurait permis aux Red Devils d'égaliser. Ce revers coûte cher pour Manchester United dans l'optique de la qualification pour la Ligue des champions. Le club (6e) accuse désormais six points de retard sur Arsenal (4e), qui a joué un match de moins, et trois sur Tottenham (5e), qui compte deux rencontres de retard.

Une nouvelle demi-finale pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Marc-Andrea Hüsler (ATP 144) fait un tabac dans les Challengers mexicains. Titré à Mexico City et demi-finaliste à San Luis Potosi, le Zurichois s'est hissé dans le dernier carré à Aguascalientes. Le gaucher s'est imposé 6-7 (5/7) 6-3 7-6 (7/0) devant le Français Arthur Cazaux (ATP 288). Il affrontera ce samedi le Roumain Filip Cristian Jianiu (ATP 305) pour une place en finale. Assuré de figurer au 135e rang mondial ce lundi - il s'agira du meilleur classement de sa carrière -, Marc Andrea Hüsler peut cueillir ce week-end son cinquième titre dans un tournoi Challenger.

Cinq assists pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/AP/Stacy Bengs 24 heures après son doublé lors du succès 6-3 de Minnesota devant Vancouver, Kevin Fiala a fait encore plus fort. Il a délivré cinq assists face à Seattle pour une nouvelle victoire 6-3 du Wild. A Saint-Paul, le Saint-Gallois a signé son premier match à cinq points en NHL le soir où le Wild cueille son 50e succès de la saison et où Kirill Kaprizov, avec un but et trois passes décisives, est devenu le premier joueur de la franchise à atteindre le plateau des 100 points. Elu homme du match comme la veille, Kevin Fiala a, ainsi, comptabilisé au moins un point dans une neuvième rencontre de rang. Son bilan pour cette série qui a débuté le 3 avril contre St. Louis, est presque affolant: 9 buts et 12 assists. "Je ne crois avoir jamais réussi cinq passes décisives dans un match. J'avais l'impression ce soir que tout ce que je touchais se transformait en or, souligne Kevin Fiala qui comptabilise désormais 82 points. Ce fut vraiment une soirée très spéciale pour moi." Il est devenu le premier joueur de la franchise à signer une telle performance. Ce dimanche, Kevin Fiala et le Wild, qui affronteront St. Louis au premier tour des play-off, se déplacent à Nashville avec l'ambition de cueillir un cinquième succès de rang. L'occasion pour Kevin Fiala de combler encore un peu plus l'écart qui le sépare de Roman Josi pour le titre de meilleur compteur suisse de la NHL. Le matelas de 7 points du capitaine des Predators semble très confortable. Mais avec ce diable de Kevin Fiala, il ne faut plus jurer de rien.

La victoire de l'espoir pour les Hawks Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Atlanta reprend espoir. Après deux défaites lors des deux premiers matches, les Hawks ont enlevé sur leur parquet l'acte III de leur série face à Miami, la meilleure équipe de la Conférence Est. Toujours privé de Clint Capela blessé au genou, Atlanta s'est imposé 111-110 dans l'acte III. Trae Young a inscrit le panier de la victoire à 4''4 du buzzer dans une fin de match marquée par deux tirs manqués de Jimmy Butler, l'atout maître du Heat. Le quatrième match de la série aura lieu ce dimanche à Atlanta. Les Hawks ont été au bord du K.O. lors de cette rencontre dont le coup d'envoi a été retardé de 45 minutes en raison de la présence d'un paquet suspect aux abords du stade. A la faveur d'un partiel de 21-0, Miami a, en effet, mené 84-68 dans le troisième quarter. Mais avec la sortie sur blessure de Kyle Lowry, touché aux ischio-jambiers, le Heat devait perdre de sa superbe. Dans les autres rencontres de la soirée, Phoenix et Milwaukee, respectivement victorieux à la Nouvelle-Orléans (114-111) et à Chicago (111-81) ont repris la main. Les finalistes de l'an dernier mènent désormais 2-1 dans leur série respective.