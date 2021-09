Ligue des champions: l'euphorie pour YB +++ un but pour Remo Freuler

Les deux rencontres du groupe G se sont conclues sur des nuls. Lille et Wolfsburg (avec Mbabu et Steffen/jusqu'à la 61e) en sont restés à 0-0. Le FC Séville et Salzbourg ont fait 1-1, les deux buts étant inscrits sur penalty. Les Autrichiens en ont par ailleurs manqué deux autres!

La vie sans Lionel Messi en C1 a mal commencé pour le FC Barcelone. Dans l'affiche de la soirée (groupe E), les Catalans ont été battus 3-0 chez eux par un Bayern Munich plus solide et réaliste. Müller (34e) et Lewandowski (56e/85e) ont concrétisé la supériorité des Bavarois. L'autre rencontre du groupe a vu Dynamo Kiev et Benfica Lisbonne (Seferovic sur le banc) partager l'enjeu 0-0.

Remo Freuler a inscrit un but pour Atalanta, qui a fait 2-2 à Villarreal. Ces deux équipes évoluent dans le groupe F de la Ligue des champions, avec YB et Manchester United.

Ligue des champions: l'euphorie chez les joueurs de YB

Les joueurs des Young Boys ne cachaient pas leur joie quelques minutes après leur magnifique succès contre Manchester United (2-1). Ils avaient bien conscience d'avoir réussi un sacré exploit.

Michel Aebischer (au micro de Blue): "C'était un match incroyable. D'abord le but contre nous, on a continué à jouer, à tenter. A la fin, avec un peu de chance, on gagne ce match. Avec un homme de plus, on voulait aller chercher quelque chose. On savait qu'on pouvait bien faire tourner le ballon, même contre Manchester United. Le coach a mis des joueurs offensifs et ils ont fait la différence."

Sentiment extraordinaire

Nicolas Mouni Ngamaleu (au micro de Blue): "On a des fans qui nous poussent du début à la fin. Après, gagner contre Manchester, c'est un sentiment extraordinaire. Pour moi, marquer cela représente beaucoup, cela prouve que le travail que je fais depuis le début de la saison commence à payer."

Jordan Siebatcheu (au micro de Blue): "Il a fallu du sang-froid face à De Gea. Mes coéquipiers me font confiance. Quand le coach a donné le onze de départ, ils m'ont dit que j'allais rentrer et que j'allais marquer."

Au-delà des limites

David Wagner: "Nous avons déjà gagné quelques matches cette saison. Mais battre Manchester United en Ligue des champions, c'est unique pour notre club. Je me réjouis pour tous ceux qui étaient là ce soir. Je les remercie chaleureusement pour le soutien. Nos joueurs ont été au-delà de leurs limites, et c'est seulement possible quand on bénéficie d'un tel appui."