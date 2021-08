Lille s'offre un trophée et le PSG ++ Sifan Hassan chute mais passe

Juan Miguel Echevarria bénéficiait encore d'un essai mais, blessé, il a stoppé sa course d'élan. Egalement touché lors de ce concours, son compatriote Maykel Masso n'a pas non plus tenté de faire mieux que le Grec, se contentant de la médaille de bronze (8m21).

"J'étais un peu fatiguée, donc je voulais dépenser le moins d'énergie possible", a-t-elle expliqué au micro de la RTS. "Je crois avoir fait un bon virage, mais l'accélération n'était pas parfaite. J'ai relâché mon effort quand j'ai vu que j'allais me qualifier, je n'aurais peut-être pas dû", a-t-elle souri.

L'une des Alfa Romeo-Ferrari a pu entrer dans les points grâce à la disqualification de Vettel. Kimi Raikkonen a terminé au 10e rang, alors qu'Antonio Giovinazzi a fini 13e et dernier. La F1 part désormais en vacances. La prochaine course aura lieu le 29 août en Belgique, à Spa-Francorchamps.

"Quel moment, ça fait tellement du bien. On a eu des moments difficiles cette saison, mais on a continué à travailler. Je ne sais pas quoi dire, c'est juste fantastique. C'est un travail d'équipe", a-t-il réagi avant de monter sur le podium.

Saint-Gall avait en effet pris un départ fulgurant, avec des réussites de Ruiz (1re) et Babic (13e). La défense lucernoise, aux abois, était souvent dépassée. Les Brodeurs ont ensuite été réduits à dix en raison de l'expulsion de Youan (26e), qui écopait d'un second carton jaune stupide pour simulation.

Jacobs a devancé à Tokyo l'Américain Fred Kerley, ancien coureur de 400 m et médaillé d'argent en 9''84, et le Canadien Andre de Grasse, bronzé en 9''89.

La Belge Nina Derwael, 21 ans, championne du monde 2019 et 2018, a remporté la finale des barres asymétriques et offert à son pays son premier titre de l'histoire en gymnastique.

Simone Biles pourrait disputer une finale

Image: KEYSTONE/AP/Morry Gash

Simone Biles devrait participer mardi à Tokyo à l'ultime finale à son programme olympique, celle de la poutre.

La superstar américaine a déclaré forfait pour quatre finales, la fédération américaine ayant annoncé dimanche qu'elle renonçait à celle du sol prévue lundi.

"Je ne sais pas si c'est sûr, c'est elle qui va décider, mais oui", a répondu sa compatriote Mykayla Skinner aux journalistes qui l'interrogeaient sur la participation de Simone Biles à la finale de la poutre.

"Elle gère tout ça mieux que je ne le pensais, chaque jour, elle rit avec nous, elle rigole, elle nous encourage, peut-être que cela sera différent une fois qu'elle va rentrer chez elle. Mais comme elle est à nos côtés, elle va probablement participer à la compétition, elle essaie de rester dans le coup", a détaillé Mykayla Skinner après sa deuxième place dans la finale de saut.

Simone Biles, cinq médailles à Rio donc quatre en or, a déjà renoncé à quatre finales: la plus prestigieuse, celle du concours général, le saut, les barres asymétriques et le sol. À 24 ans, pour ses deuxièmes JO, elle est en proie à une baisse de confiance en elle, parasitée par la pression et un problème de "perte de figure", ou perte de repères dans l'espace, qui met en danger cette gymnaste aux acrobaties exceptionnelles.