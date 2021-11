Liverpool à nouveau victorieux +++ Nul entre le PSG et Leipzig

Ligue des champions: Liverpool et Ajax Amsterdam font le plein Diogo Jota ouvre la marque pour Liverpool Image: KEYSTONE/EPA/Peter Powell Liverpool a aligné un quatrième succès consécutif dans le groupe B de la Ligue des champions en battant l'Atlético Madrid 2-0 à Anfield Road. Les Reds sont ainsi déjà qualifiés pour les 8es de finale. Mission accomplie pour Jürgen Klopp et ses hommes, qui ont fait voler en éclats la défense des Colchoneros en une vingtaine de minutes. Le temps pour Alexander-Arnold de servir Diogo Jota (13e) et Mané (21e) pour les deux réussites. La tâche des Espagnols, déjà ardue, a été encore rendue plus difficile par l'expulsion de Felipe à la 36e. Les Reds ont ensuite gâché une kyrielle d'occasions, sans que cela ne porte à conséquence. Liverpool est assuré de finir en tête du groupe. Avec le maximum de 12 points, les Anglais précèdent Porto (5), qui a fait 1-1 en Italie contre l'AC Milan. L'Atlético peut encore espérer avec 4 points, alors que les rossoneri, avec une seule unité, auront besoin d'un miracle pour atteindre les 8es de finale. Le PSG rejoint in extremis Dans le groupe A, un ancien de Liverpool s'est illustré: Gini Wijnaldum s'est en effet fait l'auteur d'un doublé (21e/39e) pour le PSG à Leipzig. Les Français, menés rapidement après un but de Nkunku, ont pris l'avantage grâce au Néerlandais. Mais un penalty de Szoboszlai dans les arrêts de jeu a offert aux Allemands leur premier point. Manchester City, avec 9 points, est leader devant le PSG (8). Les protégés de Pep Guardiola ont battu Bruges 4-1 grâce à des réussites de Foden, Mahrez, Sterling et Jesus. Les Belges ont 4 points. Benzema porte le Real Karim Benzema continue de porter le Real Madrid. Un doublé de l'international français a permis aux Espagnols de battre Shakhtar Donetsk 2-1. Ce succès propulse les Madrilènes en tête du groupe D avec 9 points. La première réussite de Benzema a été historique, puisqu'il s'agissait de la 1000e inscrite par le Real dans l'histoire de la C1. Vainqueur 3-1 sur la pelouse du Sheriff Tiraspol, l'Inter Milan figure au 2e rang avec 7 points, soit un de plus que les Moldaves. L'Ajax renversant et qualifié Avec Roman Bürki et Manuel Akanji, le Borussia Dortmund, qui a fini à dix après l'expulsion d'Hummels dès la 29e, s'est incliné 1-3 à domicile contre l'Ajax Amsterdam. Les Néerlandais, avec un quatrième succès de rang, sont qualifiés dans le groupe C. Le BVB a pris l'avantage sur un penalty de Reus (37e), mais Tadic (72e), Haller (83e) et Klaasen (93e) ont renversé la vapeur. L'Ajax précède le Borussia (6) et le Sporting Portugal (6), qui a écrasé Besiktas Istanbul 4-0. Les Turcs ont concédé une quatrième défaite de suite.

Monfils pas certain d'affronter Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Gaël Monfils n'est pas certain d'être en mesure d'affronter Novak Djokovic jeudi en 8e de finale du Masters 1000 de Paris. Le Français craint de s'être fait une "petite élongation" dans son 2e tour remporté mercredi face à Adrian Mannarino (2-6 7-6 6-2). Le 22e joueur mondial devait passer une échographie dans la soirée mercredi en espérant avoir "le feu vert du corps médical". Il espérait aussi "que ce soit une contracture, pas une petite élongation. C'est toujours chiant la petite élongation", a-t-il commenté après sa victoire face à son compatriote. Gaël Monfils a affirmé être "frustré" par cette blessure apparue en tout début de rencontre. Il craint de ne pas être remis pour son match contre Novak Djokovic. "Déjà à 100 %, je ne le bats pas. Donc ce n'est pas à 60 % que j'aurai une chance", a-t-il souligné en rappelant qu'il avait perdu ses 17 confrontations avec le Serbe.

Une deuxième défaite pour Elfic Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Elfic Fribourg a concédé mercredi sa deuxième défaite dans la phase de poules de l'Eurocup. Les championnes de Suisse se sont inclinées 81-74 sur le parquet de Sassari lors de la 4e journée. Menée de 25 points (55-30) à la 22e minute, les Fribourgeoises ont pu croire en l'exploit grâce notamment à une Marielle Giroud en feu (34 points, 8 rebonds, 5 assists mercredi). Elles n'accusaient ainsi plus que 3 points de retard (73-70) à 4'30'' de la fin du match. Mais Sassari a serré sa garde dans le "money time". Elfic, qui avait dominé la formation italienne 100-81 lors de la 1re journée à St-Léonard, conserve la 2e place du groupe G derrière Bourges (4 succès en 4 matches) malgré cette défaite. Avec 6 points, les quarts de finaliste de l'édition 2020/21 ne comptent toutefois plus qu'une longueur d'avance sur Tenerife et sur Sassari.

Russie - Etats-Unis en demi-finale Sloane Stephens et les USA joueront les demi-finales de la BJK Cup Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La première demi-finale de la Billie Jean King Cup opposera la Russie aux Etats-Unis vendredi à Prague. La Russie a battu la France, tenante du trophée, mercredi dans le groupe A. La défaite d'Alizé Cornet devant Anastasia Pavlyuchenkova (5-7 6-4 6-2) dans le deuxième simple a scellé le sort des Bleues, qui devaient l'emporter 3-0 pour atteindre les demi-finales. Les Russes, qui avaient battu le Canada pour leur entrée en lice, avaient besoin d'un seul point pour remporter cette poule. Battus par la Slovaquie mardi dans le groupe C, les Etats-Unis ont quant à eux arraché leur ticket pour les demi-finales avant même le double de la rencontre qui les opposait à l'Espagne. Sloane Stephens et Danielle Collins devaient remporter leur simple en deux sets pour assurer la qualification de la Team USA, et elles n'ont pas failli.

Ligue des champions: un doublé décisif de Benzema Karim Benzema, l'arme fatale du Real Madrid Image: KEYSTONE/EPA/Kiko Huesca Karim Benzema continue de porter le Real Madrid. Un doublé de l'international français a permis aux Espagnols de battre Shakhtar Donetsk 2-1 lors de la 4e journée de Ligue des champions. Ce succès propulse les Madrilènes en tête du groupe D avec 9 points. La première réussite de Benzema a été historique, puisqu'il s'agissait de la 1000e inscrite par le Real dans l'histoire de la C1. Dans le groupe B, l'AC Milan et Porto ont fait match nul 1-1. C'est le premier point inscrit par les Italiens, alors que les Portugais en ont 5.

Dernière saison pour van der Graaff et Hediger Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Après Cologna, Laurien van der Graaf et Jovian Hediger ont aussi annoncé mercredi vouloir arrêter leur carrière au terme de cette saison. Les deux spécialistes de sprint vont cruellement manquer. Le Vaudois Hediger, 30 ans, a souvent été placé en Coupe du monde, parvenant à accrocher une fois un podium, la saison passée à Ulricehamm, avec une 2e place en sprint par équipes aux côtés de Roman Furger. Aux JO, Hediger compte pour meilleur résultat une 18e place, et aux Mondiaux, un 9e rang. Van der Graaf (34 ans) compte deux succès individuels sur le grand circuit en sprint ainsi qu'une médaille d'argent aux Mondiaux 2021 à Oberstdorf en sprint par équipes, aux côtés de Nadine Fähndrich. La Davosienne a durant de longues années été la seule Suissesse à porter haut les couleurs du sprint suisse. Elle avait débuté en Coupe du monde en 2008.

Un mix entre jeunes et joueurs d'expérience Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Patrick Fischer a opté pour un mélange d'expérience et de jeunesse dans sa sélection pour la Deutschland Cup (11-14 novembre à Krefeld). Il s'agit de préparer au mieux le tournoi olympique de Pékin. Le sélectionneur helvétique, par le passé, privilégiait les jeunes joueurs pour la Deutschland Cup, histoire de leur donner la possibilité de faire leurs armes. Mais pour cette saison, il doit songer à mieux simuler les schémas et les configurations qu'il entend appliquer lors du tournoi olympique. Ainsi, la sélection pour Krefeld présente neuf joueurs ayant participé au dernier Championnat du monde en Lettonie: Santeri Alatalo, Ramon Untersander, Lukas Frick, Mirco Müller, Andres Ambühl, Sven Andrighetto, Enzo Corvi, Noah Rod et Joël Vermin. Elle compte aussi Yannick Weber, de retour de NHL. A l'inverse, trois joueurs connaîtront leur baptême du jeu en sélection: les gardiens Philip Wüthrich et Ludovic Waeber ainsi que l'attaquant Nando Eggenberger. Le retour du défenseur Dominik Schlumpf est une petite surprise. Il avait renoncé au Mondial 2018 après les JO de Pyeongchang et était tombé en disgrâce pour cette raison auprès de Patrick Fischer. Il fête son retour en sélection. "Le bon mélange au sein de l'équipe devrait aviver la concurrence interne", explique le sélectionneur, qui dit se réjouir de cette Deutschland Cup lors de laquelle la Suisse affrontera la Slovaquie (11 novembre), l'Allemagne (13 novembre) et la Russie (14 novembre).

Suspension de Pirmin Lang réduite à 18 mois Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX L'ex-cycliste professionnel Pirmin Lang a été condamné à 18 mois de suspension par la Chambre disciplinaire sur le dopage de Swiss Olympic. C'est une mesure de clémence, la peine ayant été réduite. L'ancien coureur de l'équipe IAM, vice-champion de Suisse sur route en 2016, avait reconnu publiquement en février 2020 s'être dopé tout au long de sa carrière. Ces aveux, faits après des enquêtes de la NZZ, ont conduit le Ministère public argovien à ouvrir une procédure pénale pour violation de la Loi sur l'encouragement du sport (LESp). Dans la foulée, Antidoping Suisse a requis une procédure disciplinaire auprès de la Chambre disciplinaire, relève mercredi Swiss Olympic dans un communiqué. Ces démarches ont finalement incité Pirmin Lang à faire des aveux complets. L'Argovien a confirmé à Antidoping Suisse l'acquisition, l’utilisation et la possession de substances interdites ainsi que le recours, à plusieurs reprises, à des autotranfusions sanguines et la tentative d’intermédiation de fournisseurs de substances dopantes. La coopération du cycliste a décidé la Chambre disciplinaire à réduire la durée de la suspension, ramenée de 48 à 18 mois. La suspension a pris effet le 19 février 2020. Lang, qui a cessé sa carrière en 2017, devra également s’acquitter des frais de procédure et payer les dépens à Antidoping Suisse, soit un total de 2500 francs.

Dario Cologna arrêtera sa magnifique carrière à la fin de la saison Image: KEYSTONE/EDDY RISCH Dario Cologna arrêtera sa carrière à la fin de la saison. Le meilleur skieur de fond suisse de l'histoire entend jouer sa carte à fond aux JO de Pékin en février avant de se retirer. "Je tenais à annoncer ma décision avant le début de la saison afin de pouvoir aborder l'hiver et mes quatrièmes Jeux olympiques l'esprit libre", relève mercredi dans le communiqué de Swiss-Ski le quadruple champion olympique grison âgé de 35 ans. "Je vais attaquer à fond cette dernière saison." Celle-ci démarre les 27 et 28 novembre avec les épreuves de Ruka, en Finlande. Une conférence de presse d'avant-saison a lieu ce mercredi en début d'après-midi à Davos, lors de laquelle Cologna donnera davantage d'informations sur sa décision. Le plus complet Le skieur du Val Müstair était devenu le premier fondeur suisse à remporter un titre olympique, en 2010 à Vancouver, sur le 15 km libre. Sa longue et magnifique carrière aura été marquée notamment par sa rivalité avec le Norvégien Petter Northug, dont la trajectoire s'est cependant terminée en queue de poisson. Les deux hommes aux caractères opposés - placide et discret, mâtiné d'un humour taquin pour le Suisse, volontiers provocateur et extravagant pour le Nordique - ont offert de belles émotions aux amateurs de fond. Cologna, formidablement polyvalent, brillant autant en style classique qu'en skating, s'est illustré sur toutes les distances ou presque - avec un bémol sur le sprint. Il a remporté quatre fois le général de la Coupe du monde (2009, 2011, 2012 et 2015) ainsi que quatre fois le Tour de Ski, sa spécialité. Il a été champion du monde du skiathlon en 2013 (30 km) à Val di Fiemme et décroché 27 succès en Coupe du monde, le premier en 2008, le dernier en mars 2018 (sur 50 km à Oslo). Surtout, il a triomphé quatre fois aux JO, entre 2010 et 2018. Trois de ses titres olympiques ont été gagnés sur 15 km (trois fois en style libre, une fois en classique). Le quatrième a été décroché en skiathlon. Ces deux ou trois dernières saisons, Cologna a été moins performant. Le Grison avait été nommé personnalité suisse de l'année en 2012 et sportif suisse de l'année en 2013.

Miami en impose chez les Mavs Tyler Herro et le Heat ont faiut valoir leur collectif contre les Mavs. Image: KEYSTONE/AP/Brandon Wade Le Heat, porté par un véritable élan collectif, s'est imposé avec autorité à Dallas (125-110), pour rejoindre Chicago en tête de la Conférence Est, mardi en NBA. Les play-off sont loin d'avoir commencé, mais à Miami, on défend dur comme lors des joutes décisives du printemps, et on joue ensemble une partition déjà bien au point. Sans aucun doute, c'est bien le finaliste de la saison 2020 qu'il est permis de revoir en ce début de championnat. A la différence notable qu'il s'est particulièrement bien renforcé avec trois guerriers des parquets: PJ Tucker, champion avec les Bucks en juillet, Markieff Morris et le meneur Kyle Lowry, qui a délivré son meilleur match sous ses nouvelles couleurs (22 pts, à 6/9 derrière l'arc, 9 passes). Un apport offensif venu s'ajouter aux 25 points de Tyler Herro, toujours aussi redoutable en sortie de banc. Jimmy Butler (23 pts, 6 passes, 6 rbds) et Bam Adebayo (22 pts, 13 rbds, 2 contres) ont aussi contribué pour des Floridiens qui en sont à six victoires en sept rencontres. Côté Mavericks, défaits pour la première fois en quatre matches à domicile (4-3) Luka Doncic, quoique maladroit (33 pts, 10/24 aux shoots, 5 passes) et Jalen Brunson (25 pts, 7 rbds) ont été les seuls à surnager. A Los Angeles, les Lakers ont aussi dû attendre le quatrième quart-temps pour prendre la mesure de Rockets accrocheurs (119-117). Moment auquel LeBron James a sonné la charge avec 14 points sur ses 30 inscrits au total (10 passes, 4 rbds). Russell Westbrook (27 pts, 9 rbds, 7 passes) et Anthony Davis (27 pts, 9 rbds, 3 contres) n'ont pas été en reste.

Djokovic réussit "un très bon match de rentrée" Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus "C'est super d'être de retour sur le court", a lâché Novak Djokovic après sa victoire face à Marton Fucsovics (ATP 40) au 2e tour du Masters 1000 de Paris mardi soir. Le no 1 mondial a eu besoin de trois sets pour battre le Hongrois pour son premier match depuis sa finale perdue à l'US Open face à Daniil Medvedev. "J'en étais à près de deux mois sans compétition", a rappelé le Serbe, qui s'est imposé 6-2 4-6 6-3. "J'ai bien travaillé pour préparer mon retour à la compétition. Je ne m'attendais à rien, mais je savais que ce ne serait pas un match facile. C'était un super combat", a-t-il poursuivi. "J'ai très bien commencé le match. J'ai eu quelques balles de break au début du deuxième set (réd: une en fait), que je n'ai pas converties", a souligné Novak Djokovic, qui a perdu son propre service dès le troisième jeu de cette deuxième manche. Mais "c'était un très bon match de rentrée, je suis très satisfait", a-t-il lâché. "Maintenant, il faut que je passe du temps sur le court pour trouver de l'intensité, que je joue plus de points", a encore expliqué Nole, qui affrontera Gaël Monfils (ATP 22) ou Adrian Mannarino (ATP 59) jeudi en 8e de finale. "Plus je vais jouer de points, de matches, mieux je vais jouer. Je me connais bien, j'ai déjà été dans ce genre de situation. J'espère que l'expérience jouera un rôle important."

Deux assists pour Fiala Image: KEYSTONE/AP/Jim Mone Kevin Fiala est le seul Suisse à s'être illustré sur le plan comptable mardi en NHL. L'attaquant du Wild a réussi deux assists lors d'un match remporté 5-4 par Minnesota face à Ottawa. L'Appenzellois a notamment signé la passe décisive sur le 5-4. Il a alors récupéré le puck dans son camp de défense pour partir à l'offensive sur le côté gauche et servir parfaitement le Russe Kirill Kaprizov, auteur de son premier but de la saison sur une reprise directe après 2'02'' en "overtime". Kevin Fiala avait déjà été crédité d'une mention d'assistance sur le 3-1 du Wild, marqué par Nico Sturm à la 14e. Critiqué - tout comme Kirill Kaprizov - pour son manque d'efficacité depuis quelques jours, il affiche désormais 5 points (1 but seulement) à son compteur en 9 matches disputés cette saison. Roman Josi a également goûté à la victoire, mais il n'a pas inscrit de point lors d'un match gagné 3-2 après prolongation par Nashville à Calgary. La soirée fut plus compliquée pour Nico Hischier et Jonas Siegenthaler, battus 4-0 avec les Devils à Anaheim, ainsi que pour Pius Suter, Detroit étant dominé 3-0 à Montréal.

Un 4e titre pour les Braves Image: KEYSTONE/AP/Kevin M. Cox Les Braves ont remporté mardi les World Series. L'équipe d'Atlanta s'est imposée 7-0 face aux Astros dans le sixième acte de la finale de MLB, mardi à Houston. C'est la deuxième fois que la franchise est sacrée depuis qu'elle s'est installée en Géorgie, après son titre de 1995. Ceux glanés en 1914 et 1957 le furent quand l'équipe était basée à Boston puis à Milwaukee. Leur défaite lors du match no 5, la première à domicile pour les Braves durant ces play-off, n'a pas entamé leur confiance et n'a pas relancé Houston. Leur domination a été écrasante dans le Texas. Le "pitcher" Max Fried a ainsi été impérial, aucun de ses lancers n'ayant été renvoyé durant six manches. Quant à Jorge Soler, MVP de la finale, il a envoyé un énorme home-run lors de la troisième période, imité ensuite par Freddie Freeman et Dansby Swanson. "Je suis très heureux d'être le deuxième joueur cubain à être désigné meilleur joueur des World Series", a déclaré Soler, qui marche ainsi dans les pas de Livan Hernandez, également MVP en 1997 avec les Marlins de Floride. Pour les Astros, cet échec en finale du championnat est le deuxième en trois finales jouées en cinq ans. Ils s'étaient également inclinés en 2019, deux ans après leur victoire en 2017.

Le Bayern Munich et la Juventus qualifiés pour les 8es de finale Lewandowski et le Bayern sont en 8es de finale de C1 Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Deux premiers clubs ont décroché leur billet pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Il s'agit du Bayern Munich (groupe E) et de la Juventus (groupe H). 3-0 à Barcelone, 5-0 contre Dynamo Kiev, 4-0 et 5-2 contre Benfica: le Bayern se promène cet automne en C1! Les Bavarois ont encore nettement dominé les Portugais mardi. Pour son 100e match dans l'épreuve, Robert Lewandowski a inscrit un triplé (26e/61e/84e), portant son total de buts à 81. Le Polonais a aussi manqué un penalty. Gnabry et Sané ont inscrit les autres buts allemands. Victorieuse 4-2 du Zenit Saint-Pétersbourg, la Juventus a elle aussi assuré son passage à la phase à élimination directe. Dybala (2), Chiesa et Morata ont inscrit les buts de la Vieille Dame. Dans ce groupe, Chelsea a gagné 1-0 à Malmö, qui reste bloqué à 0 point.