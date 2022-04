Liverpool assure ++ City trime ++ Bencic s'en sort

Les Hawks tombent à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Fin de série pour Atlanta ! Après cinq succès de rang, Clint Capela et ses coéquipiers sont tombés à Toronto. Ils se sont inclinés 118-108 devant les Raptors qui s'assurent avec cette victoire une place en play-off. En revanche, les Hawks devront bien passer par la case des play-in qui réuniront le 7e, le 8e, le 9e et le 10e de la Conférence Est. Finaliste de cette Conférence Est l'an dernier devant Milwaukee, Atlanta a payé au prix cher cette saison un bilan insuffisant à l'extérieur avec 15 victoires contre 24 défaites. A Toronto, les Hawks ont lâché prise dans le money time. Ils menaient, en effet, 103-102 à 2'53'' du buzzer avant de concéder un partiel de 16-5 pour conclure cette rencontre. Clint Capela a, pour sa part, livré la marchandise avec ses 10 points et ses 14 rebonds. Le Genevois présente un différentiel de +5. A l'Ouest, le parcours des Lakers s'arrêtera en saison régulière. Battue sans LeBron James 121-110 à Phoenix, la formation de Los Angeles n'a plus qu'une infime chance de figurer parmi les dix premiers. Elle a concédé dans l'Arizona sa septième défaite de rang, celle de trop.

Un premier pas pour Manchester City Kevin De Bruyne: l'homme du match. Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Manchester City a fait un pas vers les demi-finales de la Ligue des Champions. Les Mancuniens n'ont trouvé qu'une seule fois l'ouverture devant l'Atlético Madrid malgré une emprise totale. Kevin De Bruyne, sur un service en or de Phil Foden, a inscrit le seul but à la 70e minute d'une rencontre qui a épousé le scénario attendu. Face au double rideau défensif tendu par les Madrilènes, la formation de Pep Guardiola a éprouvé toutes les peines du monde à trouver les bons décalages. Le but de De Bruyne, qui doit vraiment beaucoup à l'inspiration de Foden, n'était que la... deuxième véritable occasion du match. La première fut un coup franc de ce même De Bruyne à la 55e que Jan Oblak avait capté en deux temps (55e). Avec ce 1-0, Manchester City ne sera à l'abri de rien mercredi prochain à Madrid. Porté par son public, l'Atlético a les moyens de renverser la situation. Cette fois, les Champions d'Espagne ne passeront par leur temps à défendre. Avec des joueurs comme Joao Felix, Antoine Griezmann et l'ex-Sédunois Mathheus Cunha, les Madrilènes ont les moyens de bousculer un Manchester City dont le parcours en Ligue des Champions n'a jamais épousé le cours d'un fleuve tranquille. Liverpool assure A Lisbonne, Liverpool a, pour sa part, pris une option sans doute décisive sur la qualification à la faveur de son succès 3-1 devant Benfica. Après avoir parfaitement maîtrisé leur sujet en première période, les Reds ont toutefois connu quelques tourments. Ibrahima Konaté (17e), pour son premier but avec Liverpool, et Sadio Mané (34e) avaient logiquement concrétisé le très net ascendant exercé par les Anglais. Mais à la reprise, Darwin Nunez exploitait une erreur de Konaté pour relancer Benfica à la 49e. La réussite de l'Uruguayen libérait vraiment les Portugais qui pouvaient enfin regarder leurs adversaires les yeux dans les yeux après avoir traversé la première mi-temps la peur au ventre avant de céder pour le compte à la 87e sur le 3-1 de Luis Diaz. L'entraîneur Nelson Verissimo a fait le choix de laisser Haris Seferovic sur le banc durant l'intégralité de la rencontre.

Bencic s'en sort de justesse au 1er tour Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Belinda Bencic (WTA 21) a frisé la correctionnelle mardi pour son premier match de la saison sur terre battue. La St-Galloise s'est imposée 4-6 7-6 (7/5) 6-3 devant la Chinoise Wang Xiyu (WTA 149) au 1e tour à Charleston, après avoir été menée 6-4 5-3. Battue par Naomi Osaka cinq jours plus tôt sur les courts en dur de Miami au stade des demi-finales, Belinda Bencic n'a il est vrai pas bénéficié d'une préparation optimale sur terre battue, la surface qu'elle apprécie le moins. Mais elle a eu le grand mérite de s'accrocher, profitant aussi de la nervosité de son adversaire. Wang Xiyu (21 ans) avait pourtant les cartes en mains. Après avoir effacé une première balle de set à 6-4 5-6, elle a ainsi mené 5/2 dans le tie-break. Mais Belinda Bencic a serré sa garde pour s'adjuger cinq points consécutifs, avant de signer le break d'entrée dans la troisième manche pour prendre définitivement l'ascendant. Une prodige de 16 ans au 2e tour La St-Galloise découvrira en 16e de finale la nouvelle pépite Linda Fruhvirtova (WTA 188), prodige tchèque de 16 ans invitée par les organisateurs et qui a battu Ana Konjuh (WTA 62) au 1er tour. Linda Fruhvirtova a atteint les 8es de finale à Miami, où elle a notamment dominé la 25e joueuse mondiale Elise Mertens.

Laaksonen battu en trois sets par Gasquet Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Henri Laaksonen (ATP 87) a connu la défaite pour son premier match de la saison sur terre battue. Le Schaffhousois s'est incliné 7-5 4-6 6-4 devant Richard Gasquet (ATP 86) au 1er tour à Marrakech. Nouveau no 1 du classement national de Swiss Tennis, Henri Laaksonen s'est pourtant accroché face au vétéran français (35 ans). Mené 6-4 3-1, il a ainsi remporté cinq des six jeux suivants pour obtenir le droit de disputer une manche décisive. Il a également effacé le break concédé d'entrée de troisième set pour recoller à 1-1. Mais le 16e de finaliste du dernier Roland-Garros s'est montré bien trop vulnérable sur son engagement dans une rencontre qui n'avait pas pu se dérouler lundi en raison de la pluie. Il a perdu son service à cinq reprises au total, Richard Gasquet signant un dernier break dans le troisième jeu du dernier set. Henri Laaksonen en reste donc à deux matches gagnés sur l'ATP Tour dans un tableau final en 2022. Ces deux succès ont été obtenus face au fantasque Benoît Paire, en janvier dans le tournoi ATP 250 de Melbourne puis à la fin mars à Miami.

Woods annonce sa participation au Masters Image: KEYSTONE/EPA/TANNEN MAURY Tiger Woods, quintuple vainqueur de l'épreuve, a annoncé mardi qu'il "jouera" au Masters d'Augusta dès jeudi. Cette décision acte son grand retour à la compétition, plus de 13 mois après l'accident de la route qui a failli lui coûter la vie. "Pour l'instant, je vais jouer", a déclaré mardi en conférence de presse Tiger Woods. L'Américain de 46 ans a précisé qu'il se testera une dernière fois sur le parcours mercredi pour voir comment son corps répond à cet effort. Vainqueur de 15 titres du Grand Chelem depuis le début d'une carrière légendaire, Tiger Woods avait été gravement blessé à la jambe droite lors d'un accident de voiture le 23 février 2021. Il avait alors évité de peu une amputation.

Bannie, la Russie retire son recours contre la FIFA Image: KEYSTONE/AP Pool/DMITRI LOVETSKY La Fédération russe a retiré le 30 mars son recours contre la décision de la FIFA de bannir sa sélection des compétitions internationales. Elle accepte donc son exclusion du Mondial 2022. "La procédure va être refermée sous peu", précise le Tribunal arbitral du sport (TAS) dans un communiqué, alors que le football russe avait essuyé un premier revers le 18 mars lorsque la juridiction sportive avait refusé de suspendre les sanctions de la FIFA en attendant une décision sur le fond. La Sbornaya, quart de finaliste du Mondial 2018 organisé en Russie, n'avait donc pas pu participer aux barrages qualificatifs pour le tournoi qatari (21 novembre-18 décembre). La Pologne s'était ainsi qualifiée sans jouer pour la finale de ces barrages, décrochant finalement son ticket pour Doha aux dépens de la Suède. La Fédération russe maintient en revanche sa procédure contre l'UEFA, qui a mis ses clubs et sélections au ban des compétitions européennes. Son équipe féminine espère par ailleurs encore participer à l'Euro cet été (6-31 juillet). "Aucun calendrier procédural n'a été établi pour l'instant", avertit cependant le TAS. Cascade de procédures Par ailleurs, la juridiction sportive a enregistré une cascade de nouvelles procédures contre les sanctions prises par les instances sportives après l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Les fédérations russes de patinage, biathlon, aviron, rugby et gymnastique contestent ainsi l'exclusion de leurs sportifs des compétitions internationales, précise le TAS.

Gelson Fernandes va quitte Sion pour rejoindre la FIFA Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Gelson Fernandes quittera son poste de vice-président du FC Sion une année seulement après sa prise de fonction. L'ancien milieu de terrain international va rejoindre la FIFA dès le 1er août. Originaire du Cap-Vert, Gelson Fernandes va devenir "Director Member Associations Africa" (membre directeur pour les associations africaines). "J'aurai une équipe sous mes ordres et notre mission sera de travailler étroitement avec les fédérations africaines pour soutenir leur développement", a-t-il expliqué à Blick. Son départ pour la FIFA, annoncé en matinée par Sport-Center, a été officialisé par le FC Sion dans l'après-midi au cours d'une conférence de presse organisée à la hâte. Il survient quelques jours à peine après celui du directeur général du club de Tourbillon, Massimo Cosentino.

Vers une élite à douze clubs Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Le comité de la Swiss Football League (SFL) propose d’élargir la Super League à 12 clubs dès la saison 2023-24, contre 10 actuellement. Cette proposition sera soumise aux clubs en assemblée générale extraordinaire le 20 mai à Berne. La saison se terminerait par des play-off, annonce mardi la SFL. Cette suggestion de réforme intervient après "diverses discussions préliminaires avec les clubs", précise la Ligue. La mise en œuvre pour 2023/2024 serait précédée d’une saison de transition en 2022/23 au cours de laquelle il n'y aurait pas de relégation directe en Challenge League (ChL). Seul un barrage entre le 10e de Super League (SL) et le 3e de la ChL serait prévu. Trois phases La nouvelle formule doit reposer sur un modèle en trois étapes. Dans la première phase, les douze clubs disputeraient un tour de qualification avec des matches aller-retour (22 journées). Le classement serait ensuite partagé en deux groupes, sans division des points. Les six clubs de chaque groupe joueraient à nouveau une rencontre aller-retour entre eux dans une deuxième phase (10 tours). Après un total de 32 journées pour tous les clubs, un modèle de play-off – encore en discussions - devrait être introduit dans une troisième phase: un play-off pour le titre de champion entre le 1er et le 2e, des play-off pour les places européennes auxquels participeraient les huit clubs entre le 3e rang du groupe supérieur et le 4e du groupe inférieur de SL, ainsi que, comme jusqu'à présent, un barrage entre l'avant-dernier de SL et le 2e de ChL. Le club classé dernier de SL serait directement relégué en division inférieure après 32 tours. Le concept détaillé de cette troisième phase aura lieu dans les semaines à venir. Pour l'instant, la Challenge League division doit être maintenue à dix clubs et avec la formule existante. Parallèlement à la réforme de la Super League, "une discussion intensive sur le positionnement futur, la taille de la ligue et le format de la Challenge League sera entamée", précise la SFL. Une éventuelle décision ne pourra toutefois pas encore être prise lors de l’assemblée du 20 mai. Elle sera mise en œuvre au plus tôt à partir de la saison 2024/25. L’accord du conseil d’administration de l’ASF devra encore être requis après l’acceptation éventuelle par la SFL

Johan Clarey (41 ans) continue Johan Clarey a toujours faim. Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Le vice-champion olympique de descente à Pékin, Johan Clarey, âgé de 41 ans, a annoncé qu'il allait prolonger d'un an sa carrière dans une interview au Figaro publiée lundi. Il entend participer aux Championnats du monde 2023 en France. "J'ai décidé de faire un an de plus. J'ai très envie de participer aux Championnats du monde en France, à Courchevel-Méribel. Je n'avais pas pu prendre part à ceux de 2009 à Val d'Isère car j'étais blessé [...] C'est un bel objectif, et ce serait une belle manière de finir ma carrière sur des Mondiaux à la maison", explique le natif d'Annecy. "Cela a été une saison fantastique, qui restera sans doute comme le couronnement de ma carrière. Je ne suis pas champion olympique, mais cette médaille d'argent reste extraordinaire", confesse aussi le quadragénaire qui vient effectivement de réaliser la plus belle saison de sa carrière. Il a ainsi terminé 4e du classement de la descente de la Coupe du monde, avec une deuxième place à Kitzbühel. Il a surtout obtenu la médaille d'argent aux Jeux olympiques de Pékin, où, à la surprise générale, il avait trouvé les ressources pour monter sur la deuxième marche du podium, à seulement 10 centièmes du Bernois Beat Feuz. "Je suis persuadé que je peux encore réaliser des belles choses si je me prépare bien", assure Clarey.

Ouverture de la deuxième phase de vente de billets Image: KEYSTONE/EPA/NOUSHAD THEKKAYIL La deuxième phase de vente de billets pour la Coupe du monde au Qatar du 21 novembre au 18 décembre 2022 a débuté mardi et se terminera le 28 avril à 11h00 (heure suisse). "Les personnes dont la demande de billets a été satisfaite seront informées de la suite donnée à leur demande par courriel au plus tôt le 31 mai", indique la FIFA dans un communiqué mardi. Quatre types de billets sont disponibles: des billets pour un match en particulier (dans quatre catégories de prix, dont la dernière est réservée au résidents du Qatar), des billets réservés aux supporters d'une équipe pour l'ensemble de la phase de groupes ou pour un match de la seconde phase auquel leur équipe est susceptible de participer, et des billets donnant accès à quatre matches dans quatre stades différents. Pour les spectateurs venus de l'étranger, les prix des billets individuels pour le premier tour s'échelonnent entre 250 et 800 riyals qatariens (entre 62 et 200 euros) pour un match. Pour la finale, il faut compter entre 2200 et 5850 riyals (550 et 1460 euros). Deux matches le même jour Les tarifs des billets réservés aux résidents du Qatar courent de 40 à 750 riyals (de 10 à 190 euros) l'unité. En moyenne, ils sont 30% plus chers que lors du Mondial précédent en Russie en 2018. Compte tenu des faibles distances entre les huit stades situés dans un rayon de 50 kilomètre du centre de la capitale Doha, "pour la première fois, le public aura la possibilité de demander des billets pour deux matches ayant lieu le même jour, au début de la phase de groupes", précise également la FIFA. L'ouverture de cette deuxième phase de vente fait suite au tirage au sort du premier tour de la compétition la semaine passée. La Suisse figurera dans le groupe G, avec le Brésil, la Serbie et le Cameroun.

Camp de base: la Suisse sur le point de trouver son bonheur Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON L'équipe de Suisse est sur le point de trouver son bonheur au Qatar. Son camp de base pour la Coupe du monde 2022 sera sans égal par rapport aux éditions précédentes. Au lendemain du tirage au sort de Doha, le sélectionneur Murat Yakin et le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami se sont rendus sur le campus de l'"University North Atlantic", qui est située dans le nord de la capitale, à un quart d'heure à peine du centre-ville. Cette université peut accueillir près de 5000 étudiants, venus essentiellement d'Asie. Murat Yakin et Pierluigi Tami ont découvert un terrain de football qui attendait encore la pose de la pelouse. La FIFA assure que cette pelouse ressemblera, en novembre prochain, à un véritable billard. Le terrain d'entraînement sera protégé par des bâches si Murat Yakin désire conduire des séances à l'abri des curieux. Le complexe sportif de l'université comprend par ailleurs une piscine, des terrains de basket, des courts de padel ainsi que des salles de fitness et de repos. Trois hôtels au choix Le choix de l'hôtel est plus ouvert. La FIFA a formulé trois propositions à l'Association Suisse de Football (ASF). L'une d'entre elles est le Royal Méridien, un établissement de 377 chambres qui ouvrira le 15 mai. De sa chambre, Murat Yakin pourrait avoir une vue sur le stade de Lusail qui sera le théâtre de la finale de cette Coupe du monde. On pourrait y voir un heureux présage. Avant de finaliser son choix, l'ASF entend veiller à ce que ces trois hôtels aient respecté les droits des travailleurs et les droits humains lors de leur construction. Cet examen sera conduit ces prochaines semaines. L'ASF a jusqu'à la fin du mois pour se décider. Aucun accord, pour l'hébergement ou pour le campus, ne sera ainsi finalisé dans l'immédiat. On rappellera que la FIFA assume les frais d'hébergement des 32 équipes qualifiées pour un nombre de personnes défini. Si la délégation suisse dépasse le quota imposé par la FIFA, le surcoût sera bien évidemment à sa charge.

Kansas titré après un comeback historique La joie des joueurs de Kansas University, vainqueurs du titre NCAA Image: KEYSTONE/AP/Brynn Anderson L'Université du Kansas a remporté son quatrième titre NCAA lundi. Elle a renversé celle de Caroline du Nord lundi après un comeback historique en finale à la Nouvelle-Orléans. Les Jayhawks de Kansas étaient en effet menés de 15 points (40-25) à la mi-temps par les Tar Heels de Caroline du Nord. Ils sont finalement venus à bout de UNC 72-69. L'imposant pivot David McCormack, auteur de 15 points, a permis à Kansas de passer devant (70-69) grâce à un précieux rebond à 1'16'' du terme. Puis il a inscrit deux points pour donner une avance de 72-69 aux Jayhawks avec 22''3 secondes au compteur. La tentative de tir à trois points égalisateur de Caleb Love a filé à côté sur le buzzer. "J'étais dans les vestiaires à la mi-temps en souriant. Mes coéquipiers pensaient que j'étais fou, a livré McCormack (22 ans). J'ai simplement dit: +Hey, nous sortons d'ici en deuxième mi-temps et nous nous faisons plaisir, nous faisons ce pour quoi nous sommes nés, ce qui nous a amenés à ce moment+. Et nous l'avons fait." C'est la première fois depuis 2008 que les Jayhawks sont couronnés. Leur arrière Ochai Agbaji (21 ans), qui s'est distingué avec 12 points lundi, a été désigné meilleur joueur du tournoi final. Il avait notamment empilé 21 points en demi-finale contre Villanova.

Deux succès suisses Image: KEYSTONE/AP/John Locher La Suisse a redressé la barre au Championnat du monde de Las Vegas. Yannick Schwaller et ses coéquipiers ont fêté deux victoires lundi soir, contre les Pays-Bas (6-3) et la République tchèque (9-5). Les curlers de Berne Zähringer affichent désormais un bilan de trois succès pour deux défaites. Face à des Néerlandais qui n'ont pas encore remporté la moindre partie, les Suisses ont eu de la peine à trouver leurs marques. A la mi-match, le score était de 1-1. Mais ils ont réussi deux coups de deux un peu plus tard pour se détacher irrémédiablement. Tout le contraire face aux Tchèques. Les Bernois ont démarré la rencontre par un coup de quatre avant de voler encore une pierre pour mener 5-0 après deux ends. La messe était dite.

Triplé et record pour Auston Matthews Image: KEYSTONE/AP/Jason Behnken Auston Matthews tient la grande forme. L'ancien joueur des Zurich Lions a signé un triplé lundi sous le maillot de Toronto, qui a écrasé le double tenant du titre de la Coupe Stanley Tampa Bay 6-2. Ce "hattrick" est le septième pour Auston Matthews en NHL. Son troisième but inscrit lundi lui a qui plus est permis d'égaler un record de la franchise: avec désormais 54 buts à son actif, il a fait aussi bien que Rick Vaive durant le championnat régulier 1981/82. Egalement auteur d'un assist lundi, le centre de 24 ans affiche 92 points à son compteur, son meilleur total depuis ses débuts en NHL en 2016/17. Tout va également pour le mieux pour son équipe des Maple Leafs, qui pointe au 3e rang de la Conférence Est avec 95 points après avoir cueilli lundi son cinquième succès de suite.