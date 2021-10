Liverpool écrase Man Utd +++ Le Real gagne le Clasico

"Trop d'erreurs et de naïveté", concède Servette Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI "Beaucoup d'erreurs, peu d'efficacité": ainsi Alain Geiger, le coach servettien, résumait-il la prestation de son équipe, après la défaite contre Sion (1-2). Les Valaisans ont donné une leçon de réalisme. Avec seulement 2 points lors de ses 5 derniers matches, Servette s'enfonce mais pas question, a répondu Geiger, de parler de crise. "Nous traversons une période difficile, avec des erreurs défensives récurrentes. Aujourd'hui, on s'est compliqué la vie nous-mêmes. Sion était plus serein. Nous étions excités, je ne sais pas trop pourquoi. L'équipe est généreuse, domine, mais manque de précision. Ils nous faut plus de stabilité", a ajouté le coach. Le gardien et capitaine servettien Jeremy Frick n'avait pas la langue dans sa poche: "Nous n'avons quasiment pas pu nous entraîner sur cette pelouse depuis le match de Coupe d'Europe contre Molde, à fin juillet. Quand l'équipe de Suisse vient à Genève, c'est Wembley, tout est fait pour elle. Mais quand c'est nous, c'est Cherpines", a dit le portier, en référence au centre sportif de Plan-les-Ouates. Tout autre était évidemment le discours dans le camp des vainqueurs. Même si le directeur sportif de Sion, Barthélémy Constantin, se gardait bien de pavoiser. La route est encore longue. "Ce match était très compliqué, mais nous avons montré de la cohésion, une unité. Le travail et les nouvelles idées de l'entraîneur commencent à payer. Nous cherchons à mettre de la pression sur l'adversaire, pour jouer un football offensif. Nous voulons maintenant repartir sur une série favorable comme au mois d'août", a dit le fils du président. Prochain défi, contre Grasshopper, dimanche prochain.

Premier League: Liverpool et Salah se régalent contre Man U Image: KEYSTONE/AP/Rui Vieira Incroyable scénario à Old Trafford dans le choc de la 9e journée de Premier League. Liverpool a donné une correction à Manchester United, battu 5-0 avec notamment un triplé de Salah. L'Egyptien s'est illustré dès la 5e en servant un caviar à Keita pour l'ouverture du score. Jota a doublé la mise à la 13e avant que Salah n'ajoute trois autres superbes réussites (38e/45e/50e) face à une défense mancunienne aux abois. Pogba expulsé Les Red Devils ont fini à dix après l'expulsion de Pogba pour un tacle violent sur Keita, qui a dû sortir sur une civière (61e). Ronaldo était aussi passé tout près du carton rouge juste avant la pause pour un vilain geste sur Jones. Liverpool a ainsi remporté le plus large succès de son histoire sur la pelouse de son grand rival du nord de l'Angleterre. Et Salah a établi un nouveau record en marquant pour un dixième match consécutif avec les Reds. Il est aussi le premier joueur de l'histoire de son équipe à marquer lors de trois rencontres consécutives à Old Trafford. Solskjaer en danger Cette déroute risque bien de fragiliser encore la position du manager Ole Gunnar Solskjaer. Beaucoup de fans de Man U ont quitté le stade bien avant la fin du match, et les autres n'ont pas caché leur colère face à la prestation de leurs favoris. Au classement, Chelsea est leader avec un point d'avance sur Liverpool et deux sur Manchester City. Manchester United se retrouve déjà à huit longueurs.I

Espagne: le Real Madrid s'impose à Barcelone Image: KEYSTONE/AP/Joan Monfort Le Real Madrid a gagné le clasico lors de la 10e journée de Liga. Il s'est imposé 2-1 au Camp Nou face au FC Barcelone. Pour ce premier clasico depuis les départs de Sergio Ramos et Lionel Messi au Paris Saint-Germain, les Madrilènes se sont imposés notamment grâce au premier but sous le maillot blanc du défenseur autrichien David Alaba. Ils ont ajouté le numéro deux par Lucas Vazquez (94e) avant la réduction du score trop tardive signée Sergio Agüero (97e).

Super League: Sion plonge Servette dans le désarroi Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Opportuniste, Sion est allé s'imposer 2-1 contre Servette pour revenir à égalité avec les Genevois à la 6e place. Voilà désormais cinq matches que les hommes d'Alain Geiger n'ont plus gagné. La fébrilité et les maladresses étaient patentes dans ce 114e Derby du Rhône, entre deux équipes malmenées et en panne de confiance. Servette a dominé les deux tiers du temps. Mais les errements de sa défense ont permis aux Sédunois de marquer dès la 4e par Stojilkovic laissé seul aux 5 mètres, avant que les Valaisans doublent la mise à l'heure de jeu sur un autogoal de Sasso, après un débordement de Grgic, convaincant dimanche. La réduction du score par Kyei (93e) est venue trop tard. Manque d'idées Servette s'est montré en manque d'idées et de percussion, en particulier sur son flanc gauche, face à des Valaisans incisifs et plus puissants, à l'image d'Itaitinga qui a pesé en 1re mi-temps. Imeri, par deux fois en bonne position, aurait pu marquer pour Servette, mais le gardien sédunois Fikentscher a tenu la baraque, en bon capitaine. Sa défense bien, que pressée très bas, a trop rarement été mise en réel danger par des Grenat qui ont trop misé sur leur jouerie aux dépens de l'agressivité. Et le talent de Stevanovic n'a pas suffi. Bonne impression Les supporters sédunois, fidèles et bruyants, avaient amené le soleil du Valais et et quelques engins détonants pour fêter ce succès qui confirme la bonne impression laissée le dimanche précédent contre Bâle (malgré la défaite 1-0). Le coach valaisan Tramezzani, pour son deuxième match de la saison sur le banc sédunois, pouvait respirer un bon coup.

Lausanne domine Bienne et ravit son public Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Dans un match décalé de National League, Lausanne a battu 3-2 le HC Bienne et a ainsi réalisé un carton plein ce week-end. Les Vaudois, qui avaient perdu leurs trois derniers matches à domicile, ont enfin offert un spectacle plein à leur public avec les trois points au bout. Les joueurs de John Fust ont mérité leur succès moins de 20 heures après avoir triomphé sur la glace d'Ajoie. Ils ont su exploiter leurs chances et n'ont jamais été menés au score. Philip Varone, le grand gagnant du week-end, a ouvert la marque après 8 minutes en infériorité numérique. Joel Genazzi a inscrit son premier but de la saison d'une frappe de bûcheron à 5 contre 4 (2-1/22e). Le but de la victoire est sorti de la canne du Tchèque Jiri Sekac, très insistant devant le portier Elien Paupe. Cette réussite est tombée deux minutes après l'égalisation de Toni Rajala. Ainsi en dix jours, les Vaudois ont battu à deux reprises les Seelandais, qui se retrouvent désormais à cinq points du leader Fribourg-Gottéron avec le même nombre de matches. Les deux équipes s'affronteront mardi. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 18/41 (59-39). 2. Bienne 18/36 (57-43). 3. Davos 16/34 (58-41). 4. Zoug 15/31 (51-36). 5. Zurich Lions 16/29 (50-39). 6. Rapperswil-Jona Lakers 17/25 (46-49). 7. Ambri-Piotta 17/24 (44-44). 8. Lausanne 16/23 (44-42). 9. Lugano 18/23 (49-54). 10. Langnau Tigers 18/20 (58-63). 11. Berne 17/17 (46-52). 12. Genève-Servette 17/15 (43-65). 13. Ajoie 15/9 (28-66).

Marco Odermatt: "Sölden est toujours spécial pour moi" Image: KEYSTONE/AP/Marco Trovati Marco Odermatt s'est imposé dans le géant d'ouverture de la Coupe du monde à Sölden, douze mois après avoir fini deuxième. Le Nidwaldien s'est confié après son triomphe. - Marco Odermatt, que signifie cette victoire en début de saison ? - Sölden est pour moi toujours spécial. J'ai déjà vécu beaucoup de choses ici. C'est là où j'ai remporté mes premiers points Coupe du monde, l'année dernière, je m'étais retrouvé sur le podium avec Gino (Caviezel), je pouvais encore un peu améliorer la situation. - Saviez-vous que vous étiez dans une grande forme ? - Au début de la saison, on est toujours un peu dans l'inconnu. Nous savions que nous n'étions sûrement pas mauvais de ce point de vue. Mais comme cela s'est déroulé, c'est parfait. - Au terme de la première manche, vous avez secoué de la tête après avoir concédé deux dixièmes de seconde à l'Autrichien Roland Leitinger et vous paraissiez fâché ? - C'est comme si j'avais l'impression que tout n'avait pas été parfaitement huilé. Mais c'est comme cela à Sölden, tu n'abordes pas la première manche avec une confiance totale et tu mets tout sur le ski. - Quelles sont les raisons qui ont expliquent que vous fêtiez votre cinquième victoire en Coupe du monde, la troisième en géant ? - Nous, Suisses, nous avons un petit avantage avec les glaciers à Saas-Fee et à Zermatt. Nous pouvons, tout comme à Diavolezza, nous préparer dans de bonnes conditions. - L'an dernier, il vous avait manqué que cinq centièmes pour battre Lucas Braathen et vous imposer. Cette fois-ci, vous gagnez avec sept centièmes d'avance sur Leitinger, tout finit par s'équilibrer ? "C'est grand de se retrouver en si bonne compagnie" - Que la chance et la malchance s'égalent, je l'ai toujours pensé. Avec sept et dix (sur Kranjec) centièmes d'avance, c'est que j'ai eu la chance de mon côté. C'est naturellement parfait de commencer la saison ainsi. - Comment avez-vous abordé la deuxième manche ? - Je me suis concentré sur l'essentiel et je suis resté calme. Je n'ai pas commencé à étudier les résultats. J'ai déjà montré quelques fois que ça marche. Sinon, je ne suis jamais aussi nerveux qu'à Sölden. C'est super que cela ait marché. - Savez-vous qui est le dernier Suisse à s'être imposé sur le glacier du Rettenbach ? - Didier Cuche? - Oui, en 2009, ce qui fait une éternité. Cela vous procure-t-il une sensation particulière ? - Pas vraiment. Cela aurait été sûrement beau si d'autres Suisses s'étaient interposés entre-temps. Mais c'est grand de se retrouver en si bonne compagnie avec une victoire. Interview réalisée dans la zone d'arrivée

Super League: Lucerne abandonne la dernière place au LS Sorgic, en bleu, a ouvert le score pour Lucerne Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lucerne a enfin fêté son premier succès de la saison en Super League. L'équipe de Fabio Celestini a battu Saint-Gall 2-0 lors de la 11e journée, ce qui lui permet d'abandonner la lanterne rouge. Après dix rencontres sans victoire en championnat (six nuls et quatre défaites), les tenants de la Coupe de Suisse ont brisé le signe indien. Des réussites de Sorgic (26e) et Ndiaye (52e) ont offert trois points précieux aux Lucernois, qui reviennent ainsi à hauteur des Brodeurs avec 9 points. Cette issue ne fait pas les affaires du Lausanne-Sport, battu 3-2 samedi à Berne par les Young Boys. Le club vaudois se retrouve en effet dernier du classement avec 7 points.

Letesenbet Gidey pulvérise le record du monde Letesenbet Gidey vient de battre le record du monde du semi-marathon Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Angel Polo Letesenbet Gidey a mis une claque au record du monde du semi-marathon dimanche à Valence. L'Ethiopienne de 23 ans a abaissé de plus d'une minute la précédente marque de référence de Ruth Chepngetich (1h04'02'') en réalisant 1h02'52''. Elle détenait déjà les records du monde du 5000 et du 10'000 m sur la piste. Pour ses débuts sur la distance, Letesenbet Gidey a devancé sa compatriote Yalemzerf Yehualaw qui a également battu le précédent record avec son chrono de 1h03'51''. La médaillée de bronze du 10'000 m des JO de Tokyo avait établi son record du monde du 5000 m déjà à Valence, en octobre 2020. Fin août, Yalemzerf Yehualaw était devenue la première femme à passer sous le seuil des 64 minutes lors du semi-marathon de Larne (1h03'43''). Mais ce chrono n'a pas été validé par World Athletics en raison d'une erreur de mesure pour la longueur du parcours retenu. Abdi efface Özbilen Bashir Abdi a par ailleurs battu le record d'Europe du marathon dimanche à Rotterdam. Le Belge a réussi un chrono de 2h03'35'', améliorant de 41 secondes la précédente marque de référence européenne détenue par le Turc Kaan Kigen Özbilen depuis 2019. Médaillé de bronze sur le marathon des derniers JO à Tokyo, Bashir Abdi est donc le premier Européen à passer sous le seuil des 2h04'. Le Belge de 32 ans pointe désormais au 14e rang du bilan mondial historique sur la distance.

Quartararo, premier champion du monde français de MotoGP Image: KEYSTONE/EPA ANSA Fabio Quartararo (Yamaha), 22 ans, a offert à la France son premier titre de champion du monde dans la catégorie reine du MotoGP au terme du GP d'Emilie-Romagne dimanche. L'abandon sur chute de son dernier rival, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), lui garantit de coiffer la couronne avant même les deux dernières courses. La victoire dans la course est revenue à Marc Marquez (Honda). Celui-ci a lui aussi bénéficié de la chute de Francesco Bagnaia à 4 tours de l'arrivée, alors que l'Italien menait devant l'Espagnol après avoir pris le départ en pole position. Parti 15e sur la grille, Fabio Quartararo s'est classé 4e. Pour Fabio Quartararo, la consécration arrive pendant sa troisième saison en MotoGP, la première avec l'écurie d'usine Yamaha après deux ans passés chez l'équipe satellite Yamaha-SRT. Sur 16 GP disputés en 2021, le Niçois de 22 ans a décroché dix podiums, dont cinq victoires, et cinq pole positions. Après des passages en demi-teinte par la Moto3 en 2015 et 2016 (2 podiums et 2 poles la première année), puis la Moto2 en 2017 et 2018 (2 podiums, dont 1 victoire, et 1 pole la deuxième année), l'espoir français a enfin confirmé en MotoGP l'année suivante, avec 7 podiums et 6 poles. Il a ensuite remporté en 2020 la première victoire française dans la catégorie depuis Régis Laconi à Valence en 1999.

Un 5e succès pour Odermatt Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt a marqué les esprits dès la première course de la saison. Le Nidwaldien a cueilli dimanche son cinquième succès en Coupe du monde en s'adjugeant le géant d'ouverture à Sölden. Troisième après le premier tracé, Marco Odermatt a devancé de 0''07 l'Autrichien Roland Leitinger (2e), qui occupait la tête après la première manche. Le podium est complété par le Slovène Zan Kranjec (3e à 0''10), alors que le Grison Gino Caviezel termine 4e à 0''39 de son compatriote. Marco Odermatt (24 ans), qui a vécu une préparation estivale optimale selon ses propres dires, s'impose pour la troisième fois en géant après ses deux succès de l'hiver précédent (Saalbach et Kranjska Gora). Il atteint déjà la barre des dix podiums dans la discipline, après en avoir décroché six la saison dernière. Une première depuis 2001 Swiss-Ski fête ainsi un deuxième podium en deux jours après la 2e place obtenue par Lara Gut-Behrami samedi. C'est la première fois depuis 2001 que la Suisse termine dans le top 3 tant chez les messieurs que chez les dames à Sölden. Il y a vingt ans, Sonja Nef avait terminé 2e et Michael von Grünigen 3e. Troisième l'an dernier à Sölden, Gino Caviezel pouvait également espérer un podium à l'issue de la première manche, qu'il a conclue en 5e position. Mais le Grison a concédé trop de temps sur le "plat" final en deuxième manche. Il s'en est néanmoins mieux tiré que le Français Mathieu Faivre, 2e de la première manche et 11e au final. Murisier 12e, Meillard 16e Cinquième du classement 2020/21 de la spécialité et 2e derrière Marco Odermatt en mars à Kranjska Gora, Loïc Meillard a connu une première sortie décevante. Le skieur d'Hérémence n'a pas trouvé le bon rythme dans le mur, en première comme en deuxième manche, et doit se contenter d'une 16e place, à 0''37 du top 10. Le Bagnard Justin Murisier a fait un peu mieux, gagnant quatre places à l'occasion du second parcours pour se classer 12e, à 1''00 du vainqueur. Dernier Helvète présent en finale, Daniele Sette a lui aussi progressé de quatre places en deuxième manche pour terminer 21e, à 1''61 de Marco Odermatt.

Moto2: Lüthi 14e, Lowes victorieux Image: KEYSTONE/EPA/DAVIDE GENNARI Thomas Lüthi (Kalex) a cueilli deux petits points dimanche à Misano, théâtre de l'antépénultième course de sa carrière en Moto2. Le Bernois a pris la 14e place d'une épreuve remportée par le poleman, le Britannique Sam Lowes (Kalex). Onzième sur la grille, Thomas Lüthi - qui affiche désormais 23 points à son compteur 2021 - n'a jamais été dans le coup dans ce Grand Prix d'Emilie-Romagne. Il a concédé près de 35 secondes à Sam Lowes, qui décroche son troisième succès de l'année après son doublé au Qatar en début de saison. Raul Fernandez a par ailleurs laissé passer une immense opportunité dans la course au titre mondial. Vainqueur des trois GP précédents, l'Espagnol a chuté à 11 tours de la fin alors qu'il pointait en tête. Son retard sur le leader du championnat Remy Gardner (7e dimanche) passe ainsi de 9 à 18 unités. Foggia retarde l'échéance En Moto3, Dennis Foggia (Honda) est remonté de la 14e position sur la grille pour s'imposer, cueillir son sixième podium d'affilée et prolonger la lutte pour le titre. L'Italien se rapproche de 30 à 21 points du leader espagnol Pedro Acosta (KTM), 3e de la course derrière son équipier et compatriote Jaume Masia (KTM).

Baumann manque sa finale aux barres parallèles Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Christian Baumann a manqué son affaire en finale des barres parallèles aux Mondiaux de Kitakyushu. L'Argovien a connu la chute et échoue au 8e rang. Médaillé de bronze à cet agrès lors des Européens de Bâle ce printemps, Christian Baumann aurait dû réaliser un exercice parfait pour espérer lorgner le podium de sa première finale mondiale. Mais une erreur commise sur un élément qu'il a lui-même inventé lui a rapidement fait perdre toutes ses chances, et sa concentration. Christian Baumann, qui a perdu son équilibre et chuté quelques secondes plus tard, a repris son exercice mais a également manqué sa sortie en heurtant une barre. L'Argovien de 26 ans, qui avait obtenu 14,841 points lors des qualifications (7e), a été crédité de 12,333 points pour échouer à plus de 2,7 points de la médaille de bronze. Le titre est revenu au Chinois Xuwei Hu, avec 15,466 points, l'argent au Philippin Carlos Edriel Yulo (15,300 points) qui s'était paré d'or au sol quelques minutes plus tôt. Un autre Chinois, Cong Shi, a cueilli le bronze avec 15,066 points.

1re manche: Odermatt 3e, Caviezel 5e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marco Odermatt et Gino Caviezel sont idéalement placés après la première manche du géant d'ouverture de saison à Sölden. Ils ont signé respectivement le 3e et le 5e temps. Le Nidwaldien et le Grison ont concédé 0''21 et 0''35 à l'Autrichien Roland Leitinger, étonnant auteur du meilleur chrono avec le dossard no 19. Le Français Mathieu Faivre, champion du monde en titre de ka discipline, est 2e à 0''19 et le Slovène Zan Kranjec 4e à 0''27, avant une deuxième manche programmée à 13h30. Marco Odermatt et Gino Caviezel s'étaient déjà illustrés l'an passé sur le glacier de Rettenbach, se classant 2e et 3e d'un géant gagné par le Norvégien Lucas Braathen. Ils avaient alors offert au géant masculin helvétique ses premiers podiums à Sölden depuis la victoire de Didier Cuche en 2009. Les autres Suisses ne semblent en revanche pas en mesure de jouer la gagne dimanche après-midi. Pas dans le bon rythme sur le premier parcours, Justin Murisier (15e après 29 passages) et Loïc Meillard (18e) ont ainsi perdu respectivement 1''25 et 1''38 sur Roland Leitinger, qui vise à 30 ans un premier succès en Coupe du monde.

Chen entame mal sa saison Image: KEYSTONE/AP/David Becker Fin de série pour Nathan Chen au Skate America. L'Américain, vainqueur des quatre précédentes éditions de la compétition qui donne traditionnellement le coup d'envoi de la saison internationale, a dû se contenter de la 3e place samedi à Las Vegas. La victoire est revenue à son compatriote Vincent Zhou. A un peu plus de 100 jours des Jeux olympiques de Pékin (4-20 fév) où il rêve de se couvrir d'or, Nathan Chen est tombé de haut, puisqu'il avait enchaîné les victoires depuis trois saisons et demi. Il fallait en effet remonter aux JO 2018 de Pyeongchang pour ne pas le trouver sur la plus haute marche du podium d'une compétition internationale. Seulement 4e après le programme court, le triple champion du monde, 22 ans, n'a pas réussi à reprendre l'ascendant avec son programme libre où il devait incorporer six quadruples sauts, mais n'en a passé finalement que quatre. Il a été crédité du deuxième score, derrière Zhou, avec son libre bâti autour d'une variation de Mozart. Tirer les leçons Avec son total de 269,37 points, l'Américain est nettement devancé par Zhou (295,56 points) et échoue de peu pour obtenir la 2e place face au Japonais Shoma Uno (270,68 points). Malgré cette déconvenue, le favori pour le titre olympique à Pékin reste confiant. "Ce n'est pas si grave, ma série de victoires allait se terminer un jour ou l'autre, je suis très fier des deux patineurs qui m'ont devancé. Je suis content que la victoire soit revenue à Vincent, autant que ce soit lui", a-t-il insisté. "Il faut essayer d'aller de l'avant en tirant les leçons de cette compétition."