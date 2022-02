Liverpool fond sur City +++ Moser encore battu

Mohamed Salah a converti deux penalties, ses 18e et 19e buts de la saison, et offert une passe décisive à Joël Matip sur le le 2-0 (30e). Liverpool a semblé un temps gérer la fin de match en prévision de la finale de la Coupe de la Ligue, dimanche contre Chelsea, avant de saler l'addition dans les dix dernières minutes.

Benfica a poussé pour revenir au score et a finalement été récompensé à la 72e grâce à Yaremchuk qui a profité d'un mauvais rebond après un bel arrêt du gardien Pasveer pour mettre le ballon au fond de la tête. L'arbitre est allé consulter la VAR mais a fini par valider ce but. Malgré une nette domination au corner score (7-2), les Portugais n'ont pas réussi à se montrer véritablement dangereux dans les derniers instants de la partie et les Néerlandais ont géré comme ils devaient ce nul qui les arrange.

Et puis à la 80e, les Mancuniens ont trouvé un décalage à mi-terrain. Bruno Fernandes s'est projeté dans l'axe avant de glisser le ballon dans la course d'Elanga, entré quelques minutes avant. Et alors que le dernier défenseur madrilène a raté son interception, le jeune attaquant suédois a réussi son face à face avec Oblak.

L'Atletico Madrid semblait maîtriser son match et pouvoir se déplacer en Angleterre avec un petit avantage. Le plan se déroulait sans accroc. Joao Felix avait ouvert le score à la 7e et les Colchoneros parvenaient à résister à la possession de balle des hommes de Ralf Rangnick.

Lausanne perd plus qu'un match en ce mercredi soir, puisque dans le même temps Lugano est allé gagner 4-2 à Rapperswil, ce qui permet aux Tessinois de passer devant le LHC au classement. Les Bianconeri sont 8es et les Lions 9es.

Grâce à ces entames réussies, les joueurs de Christian Dubé ont pu passer cette rencontre sans trop d'encombres. Et Lausanne a aussi joué de malchance, notamment sur le 3-0 de Desharnais à la 25e. Touché par un puck à la tête, Aurélien Marti s'est écroulé et le jeu a continué. Idéalement servi par Marchon, le Québécois a ajusté Boltshauser en faisant preuve d'une patience d'ange.

Le Slovène, vainqueur de l'UAE Tour l'an dernier et double tenant du titre sur le Tour de France, en profite pour détrôner Bissegger en tête du classement général avec deux secondes d'avance sur l'Italien Filippo Ganna et 13 sur Aleksandr Vlasov. Le Thurgovien a fait partie du groupe des meilleurs jusqu'à 7 km de l'arrivée. Il a ensuite laissé filer sur un parcours trop montagneux pour lui. Le coureur de l'équipe EF Education a rejoint l'arrivée avec 5 minutes de retard sur Pogacar.

Cory Conacher en prêt à Ambri-Piotta

Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO

Le HC Ambri-Piotta, 11e de National League, a obtenu le prêt de l'attaquant canadien Cory Conacher (32 ans) en provenance du CP Berne. Il restera jusqu'à la fin de la saison à la Valascia.

L'ancien joueur de Lausanne et de Berne a également disputé 203 matches de NHL. Dans la capitale, il pouvait être considéré comme n'étant plus que le septième choix derrière Kaspar Daugavins (LAT), Dominik Kahun (GER), Dustin Jeffrey (CAN), Christian Thomas (CAN), Phil Varone (CAN) et le dernier arrivé, Cody Goloubef (CAN).

Conacher a tout de même disputé 36 matches cette saison avec les Bernois ((13 buts/7 assists). En Léventine, la concurrence "étrangère" sera moins forte avec Juuso Hietanen (FIN), Brandon McMillan (CAN), Steve Moses (CAN), Matt D'Agostini (CAN) et Peter Regin (DEN).