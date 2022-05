Liverpool réclame des excuses à la France ++ Nummelin à Ajoie

Nummelin coach assistant à Ajoie Image: KEYSTONE/KARL MATHIS Petteri Nummelin est de retour en Suisse. L'ancien défenseur vedette de Davos et Lugano a été nommé au poste d'assistant du nouvel entraîneur d'Ajoie Filip Pesan. Le Finlandais âgé de 49 ans s'est engagé pour deux saisons. Durant sa carrière de joueur, il avait disputé treize saisons au plus haut niveau en Suisse.

Liverpool réclame des excuses au gouvernement français Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias Le président de Liverpool Tom Werner a réclamé des excuses au gouvernement français pour avoir imputé aux fans des Reds la responsabilité du chaos survenu lors de la finale de la Ligue des champions. Bousculades, tentatives d'intrusion d'individus sans billet, supporters - dont des enfants - sous le choc d'une intervention des forces de l'ordre ou victimes de vols... La prestigieuse finale européenne, accueillie au Stade de France à St-Denis et remportée samedi par le Real Madrid contre Liverpool (1-0), a été marquée par des scènes de chaos et de désorganisation autour du Stade de France, sans faire de blessés grave. La ministre française des Sports, Amélie Oudéa-Castera, a accusé lundi le club de Liverpool d'avoir "laissé ses supporters dans la nature", au contraire du Real Madrid qui lui a accompagné ses supporters de bout en bout. Les autorités françaises ont aussi mis en cause une "fraude massive" de faux billets des supporters de Liverpool, une version qui laisse sceptique outre-Manche. Dans une lettre adressée à la ministre et publiée par le quotidien Echo de Liverpool, Tom Werner a fait part de son "incrédulité totale" quant au fait que la ministre Oudéa-Castera puisse faire "une série de déclarations non prouvées sur un sujet d'une telle importance", avant même la tenue d'une enquête indépendante. "Irrespectueux" "Vos commentaires sont irresponsables, peu professionnels et totalement irrespectueux des milliers de fans blessés physiquement et émotionnellement", a-t-il ajouté, disant avoir reçu de très nombreux emails de supporters "morts de peur" et dénonçant "une stratégie cherchant à attribuer le blâme aux autres par le biais d'une conférence de presse". "Au nom de tous les fans qui ont vécu ce cauchemar, je demande des excuses de votre part, et l'assurance que les autorités françaises et l'UEFA permettront à une enquête indépendante et transparente d'avoir lieu". L'UEFA, l'instance européenne du football, a annoncé lundi qu'elle allait commander un "rapport indépendant sur les événements autour de la finale de la Ligue des champions". Le club de Liverpool a demandé à ses supporters présents sur place samedi de partager leur expérience de la rencontre via un formulaire en ligne afin de contribuer à une enquête.

Les Hurricanes battus 6-2 par les Rangers dans l'acte VII Image: KEYSTONE/AP/Chris Seward Nino Niederreiter et les Hurricanes ne disputeront pas la finale de la Conférence Est de NHL. Carolina s'est en effet incliné 6-2 devant les New York Rangers lundi dans l'acte VII de la série. Invaincus à domicile jusqu'ici dans ces play-off, les Hurricanes ont manqué leur affaire dans ce match no 7. Menée 2-0 après 8'00'' après avoir encaissé deux buts en infériorité numérique, la franchise de Raleigh a en outre dû composer avec la blessure de son portier Antti Raanta en fin de seconde période. Le 3-0 est tombé à la 37e, juste après que le Finlandais avait cédé sa place à Pyotr Kochetkov. Et les Canes se sont heurtés à un Igor Shesterkin une nouvelle fois irrésistible. Désigné première étoile du match, le gardien des Rangers s'est fait l'auteur de 36 arrêts. Il n'a capitulé que durant le troisième tiers, sur des réussites de Vincent Trocheck (49e, 4-1) et de Max Domi (57e, 5-2). Chris Kreider a lui signé un doublé pour les Rangers, qui défieront Tampa Bay en finale de Conférence. Comme tous ses équipiers, Nino Niederreiter a vécu une soirée difficile lundi. L'attaquant grison a terminé cette partie avec un bilan de -3 et 4 tirs cadrés, en 17'59'' de jeu. Il aura inscrit 5 points en 14 matches dans ces play-off, mais 1 seul dans les 10 dernières rencontres.

Marin Cilic écrase Daniil Medvedev Image: KEYSTONE/AP/Jean-Francois Badias On a retrouvé le grand Marin Cilic (ATP 23) celui qui avait magistralement survolé l'US Open 2014. Le Croate a sorti le match parfait face à Daniil Mevdedev à Roland-Garros. Marin Cilic s'est imposé 6-2 6-3 6-2 devant le no 2 mondial pour se hisser en quart de finale face à un autre joueur russe en la personne d'Andrey Rublev. Même si sa préparation pour ce Roland-Garros s'est limitée à un seul match, contre Richard Gasquet au Geneva Open , jamais Daniil Medvedev ne s'attendait pas subir une telle correction. Jamais, il n'a dû ressentir un tel sentiment d'impuissance sur un court de tennis. En état de grâce, Marin Cilic n'a pas concédé la moindre balle de break. A plusieurs reprises, il a laissé le Russe à des mètres de la balle grâce à la pureté et à la fulgurance de ses frappes. S'il évolue dans le même registre lors des prochains matches, on peut se demander qui pourra le stopper. En 2014 à Flushing Meadows, aucun joueur n'y était parvenu.

La no 1 mondiale lâche un set Une - petite - alerte pour Iga Swiatek. Image: KEYSTONE/EPA Un jour avant son 21e anniversaire, Iga Swiatek a connu une petite frayeur. La no 1 mondiale a, en effet, lâché un set lors de son huitième de finale face à Qinwen Zheng (WTA 74). La Chinoise a, en effet, enlevé la première manche 7/5 au jeu décisif après avoir écarté cinq balles de set. Mais diminuée par une blessure à la cuisse, elle ne devait plus marquer que deux jeux pour s'incliner 6-7 (5/7) 6-0 6-2. En quart de finale, Iga Swiatek affrontera l'Américaine Jessica Pegula (WTA 11), finaliste à Madrid face à Ons Jabeur. Désormais invaincue en 32 rencontres, la Polonaise demeure la grandissime favorite du tournoi malgré la perte de ce premier set face à Qinwen Zheng. Sa marge sur ses rivales demeure toujours aussi grande.

Lucien Favre ne reviendra pas à Mönchengladbach Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Lucien Favre ne sera pas le nouvel entraîneur du Borussia Mönchengladbach. Le directeur sportif du Borussia Roland Virkus l'a annoncé lors de l'assemblée du club. "Nous avons tout tenté pour convaincre Lucien Favre de revenir travailler avec nous, explique-t-il. Il nous a dit que son coeur battait toujours pour Mönchengladbach mais qu'il ne souhaitait pas oeuvrer à nouveau en Allemagne. Je ne crois donc pas qu'il sera notre entraîneur ces deux prochaines saisons." Lucien Favre a laissé un souvenir lumineux à Mönchengladbach lors de son passage de 2011 à 2015. Il avait tout d'abord sauvé le club d'une relégation qui lui était promise avant de le mener en Ligue des Champions. Il est revenu en Allemagne en 2018 à Dortmund où il est resté deux ans et demi. Le Vaudois a reçu de multiples offres ces derniers mois. La plus séduisante fut celle de Crystal Palace l'an dernier, mais il ne s'estimait pas encore prêt pour revenir sur un banc après ses expériences à Nice et à Dortmund. En début d'année, il a ouvertement émis le désir de reprendre le fil d'une carrière qui l'a consacré comme le meilleur entraîneur suisse de l'histoire.

Les Scandinaves prennent la main La joie de Holger Rune. Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena On respire un air de plus en plus scandinave à Paris. Le Norvégien Casper Ruud (ATP 8) et le Danois Holger Rune (ATP 40) s'affronteront, en effet, mercredi dans un quart de finale bien inattendu. Si la présence de Casper Ruud à ce stade de la compétition - une première dans sa carrière - n'est pas vraiment surprenante, celle de Holger Rune s'apparente à une véritable sensation. Le teenager danois a éliminé le no 4 mondial Stefanos Tsitsipas en quatre sets, 7-5 3-6 6--3 6-4, pour marcher sur les traces de son camarade de promotion Carlos Alcaraz. Agressif durant toute la rencontre, le Danois n'a cessé de bousculer le Grec. Finaliste malheureux l'année dernière face à Novak Djokovic - il avait mené deux sets à rien -, Stefanos Tsitsipas n'a jamais été dans le bon rythme dans cette quinzaine avec deux premiers bien compliqués contre l'Italien Lorenzo Musetti (ATPP 66) et le Tchèque Zdenek Kolar (ATP 134). Titré à Monte-Carlo et finaliste à Rome, le Grec pouvait penser que son heure allait enfin sonner cette année à Paris. Concéder une défaite presque sans appel contre un joueur de 19 ans qui n'est pas Carlos Alcaraz ne sera pas facile à digérer. Les ambitions de Casper Ruud Holger Rune n'abordera pas toutefois son quart de finale dans la peau du favori. Le Danois se heurtera à un adversaire en pleine confiance. Sur la lancée de son doublé à Genève, Casper Ruud s'est montré fort convaincant devant Hubert Hurkacz (ATP 13). Victorieux en quatre sets, 6-2 6-3 3-6 6-3, du Polonais, le camarade d'entraînement de Rafael Nadal peut voir loin à Paris. Toujours aussi percutant en coup droit, il a les moyens de rafler la mise dans le bas du tableau. Nadal - Djokovic en soirée Le haut du tableau livrera ce mardi un premier verdict avec le choc entre Rafael Nadal et Novak Djokovic. Il aura lieu en soirée pour privilégier la chaîne privée qui possède depuis l'an dernier une partie des droits de diffusion. Rafael Nadal et son clan se sont insurgés contre ce choix. Le Majorquin sait que les conditions de jeu en nocturne avec une balle qui peine à "gicler" ne le favorisent pas.

Super League: Winterthour a trouvé son nouvel entraîneur Bruno Berner dirigera Winterthour en Super League Image: KEYSTONE/URS FLUEELER Winterthour a trouvé un nouvel entraîneur. Bruno Berner a été nommé à la place d'Alex Frei, parti au FC Bâle après avoir fait monter le club zurichois en Super League. Berner (44 ans) a paraphé un contrat de deux ans avec Winterthour. Il était jusqu'ici sélectionneur de l'équipe de Suisse M19 et avait auparavant dirigé Kriens durant quatre ans en Challenge League. Ce sera donc sa première expérience sur le banc d'un club de l'élite. Berner a derrière lui une longue carrière de joueur jusqu'à sa retraite en 2012. L'ancien défenseur a notamment évolué à Grasshopper, au Real Oviedo, au SC Fribourg, à Bâle, Blackburn Rovers et Leicester City. Il a été deux fois champion de Suisse avec GC et a remporté une Coupe de Suisse avec Bâle.

Swiss League: Louis Matte nouvel entraîneur de La Chaux-de-Fonds Louis Matte: direction La Chaux-de-Fonds Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Le HC La Chaux-de-Fonds a trouvé un nouveau entraîneur. Le Canadien Louis Matte (49 ans) s'est en effet engagé pour deux ans aux Mélèzes. Il quitte ainsi Genève-Servette. Né au Québec, Louis Matte est arrivé en Suisse en 1997 et s’est professionnalisé dans l’organisation du Genève-Servette. Tout d’abord entraîneur au sein du mouvement juniors (M17 et M20) de 2002 à 2008, il est ensuite devenu dès 2008 coach assistant de la première équipe genevoise, qui évolue en National League. En outre, il était également directeur du développement des joueurs du club grenat. Doté d’une solide expérience et actif depuis 25 ans dans le hockey sur glace en Suisse, Louis Matte a convaincu la direction du club qu’il était le candidat idéal pour occuper le poste d’entraineur des Abeilles et ainsi poursuivre la progression de l’équipe.

Carlos Alcaraz impérial face à Karen Khachanov Carlos Alcaraz: 14 victoires lors de ses 14 derniers matches... Image: KEYSTONE/EPA/MARTIN DIVISEK A un point de la défaite au deuxième tour, Carlos Alcaraz a retrouvé tous ses moyens à Roland-Garros. Le prodige s'est aisément qualifié pour les quarts de finale. Carlos Alcaraz s'est imposé 6-1 6-4 6-4 devant Karen Khachanov pour obtenir le droit de défier Alexander Zverev mardi. "J'ai fait un grand match, j'ai très bien joué du début à la fin, explique-t-il. Je savais que ce serait un gros combat et que je devais être concentré d'entrée. j'ai très bien joué". Le protégé de Juan Carlos Ferrero reste désormais sur une série de quatorze victoires de rang. Avant ces Internationaux de France, il avait cueilli le titre à Barcelone et à Madrid.

Monza promu en Serie A La joie des supporters de Monza. Image: KEYSTONE/EPA/Fabrizio Radaelli Silvio Berlusconi est de retour en Serie A. Monza, son nouveau club, a remporté le barrage d'accession face à Pise. Les Lombards se sont imposés 4-3 en prolongations lors du match retour en Toscane. Après avoir mené le Milan AC vers les sommets, Silvio Berlusconi a acheté Monza en 2018. Monza évoluait alors en Serie C. Quatre ans plus tard, il se hisse pour la première fois de son histoire en Serie A. Les deux autres promus sont Lecce et Cremonese.

Les Celtics gagnent le septième match à Miami Image: KEYSTONE/EPA/RHONA WISE La finale 2022 de la NBA opposera Golden State à Boston, qui a arraché sa qualification dimanche en Floride. Les Celtics se sont imposés 100-96 à Miami dans l'acte VII de la série. Emmené par un trio maître formé par Jayson Tatum (26 points), par Jaylen Brown (24 points) et par Marcus Smart (24 points), Boston est sacré à l'Est pour la première fois depuis douze ans. Les Celtics visent maintenant un dix-huitième titre suprême qu'ils n'ont plus conquis depuis 2008. Ce septième match s'est joué sur un fil. A 17 secondes du buzzer, Jimmy Butler a raté un tir à 3 points qui aurait pu permettre à Miami de mener 99-98. Deux lancers francs de Marcus Smart devaient ensuite sceller l'issue de la rencontre. Les Celtics reviennent pratiquement de nulle part. Sous la barre des 50 % de victoires à Noêl, Boston est devenu la première équipe depuis 1981 à jouer une finale de NBA après avoir compté 25 victoires contre 25 défaites lors des cinquante premiers matches de la saison. "Pas grand monde a cru en nous, avoue Jayson Tatum. Il est vrai que nous avons suivi un drôle de chemin." Le premier match de la finale se déroulera jeudi à San Francisco.

La Finlande sacrée pour la quatrième fois Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Finlande est championne du monde pour la quatrième fois. A Tampere, les joueurs de Jukka Jalonen ont dominé le Canada 4-3 ap. Quel dénouement dans cette finale. Tout s'est joué à la 67e minute d'une aberrante prolongation à 3 contre 3 et ce sont les Nordiques qui l'ont emporté grâce à Manninen et alors que les Finlandais se trouvaient à 4 contre 3 à la suite d'une bête punition de Thomas Chabot. Les punitions stupides furent d'ailleurs un thème de la défaite canadienne, puisque c'est en raison de ces erreurs que les Canadiens ont laissé revenir les Finlandais durant le troisième tiers. On a longtemps cru que tout s'était joué à la 45e. Après deux pénalités en zone offensive, les Canadiens ont vu Cole Sillinger contraint de rejoindre le banc d'infâmie alors qu'il n'y avait pas de faute de sa part. Le joueur de Columbus a levé la canne de son adversaire et c'est celle-ci qui est allée au visage d'un Finlandais. Claude Julien a eu beau vociférer, les arbitres ne sont pas revenus sur leur décision. Et à 5 contre 3, les Nordiques n'ont mis que cinq secondes pour égaliser. Le tir manqué d'Heiskanen a été repris au deuxième poteau par Mikael Granlund. Les Canadiens ont en plus vu leur portier Chris Driedger, excellent, se blesser sur cette séquence. Et le remplaçant, Matt Tomkins, n'est pas entré dans les meilleures conditions. Avec une autre supériorité numérique en poche, les Lions nordiques ont pris les devants sur un nouveau but de Mikael Granlund. Le coéquipier de Roman Josi a nettoyé la lucarne canadienne. Ce double coup du sort a injustement coupé les jambes de Canadiens qui avaient fait tout juste pendant plus de quarante minutes. Mais les Nord-Américains ont cette incroyable faculté d'exceller le dos au mur. Ce Canada-là n'a rien à voir avec l'équipe qui a perdu face à la Suisse voici huit jours. Et ce sont pourtant les mêmes joueurs. Mais il y a eu ce quart de finale remporté de haute lutte contre la Suède (4-3 ap) qui a tout changé. Les joueurs à la Feuille d'érable ont fait preuve d'une justesse tactique hors pair, et ce dès le premier lancer de puck. Ils ont battu Jussi Olkinuora, futur gardien de Bienne, sur leur premier power-play. Cette réussite fut d'ailleurs la première encaissée par les Finlandais en infériorité numérique dans le tournoi. Ils ont également pressé et trouvé l'égalisation dans les dernières minutes sous l'impulsion de leur centre Matthew Barzal. Au final, les Canadiens ont payé au prix fort leur indiscipline. A noter que Valtteri Filppula a profité de cette médaille d'or pour rejoindre le triple gold club. Le centre de Genève-Servette a remporté la Coupe Stanley, la médaille d'or olympique et la médaille d'or mondiale. Il est le 30e membre de ce club très select et le premier joueur de son pays. La médaille de bronze est revenue aux Tchèques qui ont dominé les Etats-Unis 8-4. Menés 3-2 après quarante minutes, les joueurs de Kari Jalonen ont réussi un dernier tiers de folie pour aller chercher leur première breloque mondiale depuis dix ans.

Indy 500: Marcus Ericsson s'impose Image: KEYSTONE/AP/Darron Cummings Marcus Ericsson a gagné les 500 Miles d'Indianapolis. Le Suédois a devancé le Mexicain Pato O'Ward à l'issue d'une course marquée par un drapeau rouge à 4 tours de la fin, suivi d'un nouveau départ. Le podium a été complété par le Brésilien Tony Kanaan. Il s'agit de la 2e victoire d'un pilote suédois dans la célèbre course américaine après celle de Kenny Bräck en 1999. Ericsson (31 ans) a disputé 97 Grands Prix en formule 1 de 2014 à 2018, pour Caterham (2014) puis Sauber. Son meilleur résultat a été une 8e place. Il roule en IndyCar depuis 2019 et comptait deux victoires avant son triomphe dominical. Le Suédois pilote pour l'équipe Ganassi.