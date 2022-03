Loïc Gasch invité aux Mondiaux +++ Coup double de Pogacar

Tirreno - Adriatico: coup double pour Tadej Pogacar Tadej Pogacar: la victoire en souriant Image: KEYSTONE/AP/Fabio Ferrari Tadej Pogacar (UAE Emirates) aligne les succès. Le Slovène a remporté la 4e étape de Tirreno - Adriatico à Bellante et s'est ainsi emparé du maillot bleu de leader. C'est déjà la 5e victoire de la saison pour le double vainqueur du Tour de France. Pogacar semble bien parti pour gagner Tirreno pour la deuxième année consécutive. Il possède 9 secondes d'avance sur le Belge Remco Evenepoel, 4e de l'étape à 2 secondes, et 21 sur l'ancien porteur du maillot bleu, l'Italien Filippo Ganna. Une seule attaque Sur une étape escarpée de 202 km, tout s'est joué dans les derniers hectomètres, dans la dernière montée vers Bellante. Pogacar n'a eu besoin que d'une seule attaque, placée à environ 500 mètres de l'arrivée, pour l'emporter avec 2 secondes d'avance sur le Néerlandais Jonas Vingegaard et le Français Victor Lafay Parmi les grands animateurs de l'étape, l'Américain Quinn Simmons, parti à près de 180 km de l'arrivée dans un groupe de 10 coureurs qui a compté jusqu'à six minutes d'avance sur le peloton, a lâché ses compagnons à une quarantaine de kilomètres de la ligne, dans la première montée vers Bellante. Simmons (20 ans) a finalement été repris par le peloton à une grosse dizaine de kilomètres de l'arrivée, avant l'explication finale et la nouvelle victoire d'un Pogacar toujours plus impressionnant.

Mondiaux en salle: une invitation pour Loïc Gasch Image: KEYSTONE/ULF SCHILLER Il y aura finalement onze Suisses en lice aux Mondiaux indoor à Belgrade. Le sauteur Loïc Gasch (US Yverdon) a reçu une invitation de World Athletics. Il participera donc à ses premiers championnats du monde en salle dans une dizaine de jours en Serbie. Recordman de Suisse en plein air avec 2m33, Gasch avait disputé les JO de Tokyo l'été dernier. Cette saison, sa meilleure performance est de 2m25.

5e étape de Paris - Nice: McNulty gagne, Roglic en jaune Primoz Roglic, nouveau leader de Paris - Nice Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori L'Américain Brandon McNulty (UAE Emirates) a remporté en solitaire la 5e étape de Paris - Nice. Le maillot jaune est passé sur les épaules du Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma). McNulty (23 ans), qui faisait partie d'une échappée de 10 coureurs qui s'était formée très tôt, est parti tout seul à 38 km du but dans le col de la Mure, dernière difficulté du jour. Il a vite fait le trou et a pu fêter une belle victoire - sa 5e chez les professionnels, au terme des 188,8 km de course à Saint-Sauveur-de-Montagut, en Ardèche. Le Français Franck Bonnamour a pris la 2e place à 1'58 devant un autre Américain, Matteo Jorgenson. Roglic nouveau leader Le Belge Wout van Aert a lui craqué dans ce même col de la Mure. Cela a permis à son coéquipier Roglic d'hériter du maillot jaune, qu'il semble destiné à garder jusqu'au terme de l'épreuve dimanche. Le Slovène compte 39 secondes d'avance sur le Britannique Sean Yates et 41 sur le Français Pierre Latour. Deux coureurs suisses ne sont plus dans la course. Stefan Bissegger n'a pas pris le départ, alors que Tom Bohli a abandonné durant l'étape. Vendredi, la 6e étape sera la plus longue de l'épreuve. Elle reliera Courthézon (Vaucluse) à Aubagne (Bouches-du-Rhône) sur 213,6 kilomètres avec le col de l'Espigoulier à l'entrée des 30 derniers kilomètres.

Sprint à Otepää: belle 8e place pour Benjamin Weger Une bonne performance pour Weger Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Benjamin Weger a réussi sa meilleure course de la saison lors du sprint 10 km Coupe du monde à Otepää. Le Valaisan a pris la 8e place. Il avait fini trois fois 10e cet hiver. Weger (32 ans) n'a pas commis la moindre faute au tir. Cette bonne performance démontre qu'il n'a pas perdu la motivation même s'il mettra fin à sa carrière au terme de la saison. Le Suisse a concédé 32 secondes au vainqueur, le Français Quentin Fillon Maillet. Celui-ci est tout proche d'un premier sacre en Coupe du monde. A quatre épreuves du terme de la saison, Fillon Maillet possède 225 points d'avance au général sur son compatriote Emilien Jacquelin, seulement 32e. Il suffira donc au double champion olympique de terminer au moins 23e de la mass start samedi pour être sacré.

Nouvelles sanctions du Royaume-Uni contre des oligarques russes Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Le gouvernement britannique a annoncé de nouvelles sanctions contre sept oligarques russes. Parmi eux le propriétaire de Chelsea Roman Abramovitch et son ancien partenaire commercial Oleg Deripaska. Le propriétaire du club de football subit un gel de ses avoirs, une interdiction de transactions avec des particuliers et des entreprises britanniques et une interdiction de voyager en représailles à l'invasion russe de l'Ukraine. Le gouvernement précise que "compte tenu de l'impact significatif que les sanctions d'aujourd'hui auraient sur le club de football de Chelsea et de leurs répercussions potentielles, le gouvernement a publié ce matin une licence autorisant la poursuite d'un certain nombre d'activités liées au football à Chelsea". "Cela inclut les autorisations pour le club de continuer à jouer des matchs et d'autres activités liées au football, ce qui protégera à son tour la Premier League, la pyramide du football au sens large, les supporters fidèles et d'autres clubs", ajoute le gouvernement. Les autres oligarques visés par ces sanctions sont le directeur général du géant pétrolier russe Rosneft Igor Setchine, le président de la banque VTB -la deuxième plus grosse banque de Russie- Andreï Kostin, le PDG de la société énergétique Gazprom, Alexeï Miller, le président du poids lourd du pétrole et du gaz Transneft, Nikolai Tokarev et le président du conseil d'administration de Bank Rossiya Dmitri Lebedev. "Les sanctions d'aujourd'hui montrent une fois de plus que les oligarques et les kleptocrates n'ont pas leur place dans notre économie ou notre société. Avec leurs liens étroits avec Poutine, ils sont complices de son agression", a déclaré dans un communiqué la ministre des Affaires étrangères Liz Truss à propos de l'invasion russe de l'Ukraine. Ces sanctions s'inscrivent dans une série de mesures de représailles prises par le gouvernement britannique pour toucher l'économie russe. Le Royaume-Uni a déjà sanctionné plus de 200 des personnes, entités et filiales les plus importantes de Russie depuis l'invasion de l'Ukraine le 24 février.

Giannis Antetokounmpo trop fort pour les Hawks Giannis Antetokounmpo (34) au duel avec De'Andre Hunter. Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey Phelps Pas de miracle pour Atlanta à Milwaukee ! Les Hawks se sont inclinés logiquement 124-115 dans le fief du Champion en titre. Emmenés par un remarquable Giannis Antetokounmpo, les Bucks ont cueilli un sixième succès de rang. Il était déjà acquis en grande partie à la pause avec un avantage conséquent de 14 points (68-54). Avec ses 43 points et ses 12 rebonds, Gianis Antetokounmpo a survolé la rencontre. Freiné par un temps de jeu limité de 20 minutes en raison des fautes sifflées à son encontre, Clint Capela a inscrit 11 points et a capté 9 rebonds pour un différentiel de +8. Auteur d'un 5 sur 5 au tir, il n'a toutefois marqué qu'un seul des cinq lancers francs qu'il a tirés. Son déchet dans cet exercice - 54,5 % de réussite sur ses dix derniers matches - doit encore être gommé. Malgré cette nouvelle défaite, Atlanta conserve la dixième place de la Conférence Est, la dernière qualificative pour les play-in. Les Hawks comptent respectivement deux et trois victoires de plus sur Washington et New York, leurs deux rivaux dans cette course aux play-in.

Novak Djokovic: un forfait prévisible Image: KEYSTONE/AP/Kamran Jebreili Novak Djokovic ne jouera pas les Masters 1000 d'Indian Wells et de Miami. Son statut vaccinal enfreint la réglementation américaine concernant le Covid. Les Etats-Unis exigent que les ressortissants étrangers soient vaccinés pour entrer sur leur territoire, or le Serbe n'est pas vacciné. Les autorités "ont confirmé que ces règles n'allaient pas changer, je ne pourrai donc pas jouer aux Etats-Unis. Bonne chance à ceux qui vont jouer ces beaux tournois", a déclaré le no 2 mondial sur Twitter. La participation de Novak Djokovic était depuis longtemps douteuse, mais le Serbe de 34 ans figurait tout de même sur la liste des inscrits au Masters 1000 d'Indian Wells, en Californie, qui commence ce jeudi pour les hommes. Le Masters 1000 de Miami se dispute dans la foulée en Floride. Jil Teichmann battue d'entrée de jeu Le simple dames a débuté mercredi déjà à Indian Wells avec une mauvaise nouvelle dans le camp suisse: l'élimination de Jil Teichmann (WTA 37), battue 7-5 7-5 par la Monténégrine Danka Kovinic (WTA 71). La gauchère ne rejoindra ainsi pas Belinda Bencic et Viktorija Golubic au deuxième tour. La Saint-Galloise et la Zurichoise ont été exemptées du premier tour. Belinda Bencic (WTA 25) affrontera l'Estonienne Kaia Kanepi, Viktorija Golubic (WTA 51) la gagnante de la rencontre entre la Kazakh Yulian Puntintseva (WTA 47) et l'Américaine Ashlin Krueger (WTA 209). Après avoir enlevé sept rencontres lors de ses deux derniers tournois à Dubai et à Doha, Jil Teichmann est tombée de haut à Indian Wells face à Danka Kovinic qu'elle affrontait pour la première fois. N'a-t-elle pas signé la première le break dans les deux sets avant de lâcher prise ? Elle aura, ainsi, mené 5-3 dans le second...

Ligue des champions: Benzema bourreau du PSG Karim Benzema a fait le malheur du PSG Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Le Real Madrid est revenu de nulle part pour se hisser en quarts de finale de la Ligue des champions. Il a battu le Paris Saint-Germain 3-1 après avoir perdu 1-0 à l'aller au Parc des Princes. Ce succès, qui a longtemps semblé inespéré, porte le sceau de Karim Benzema. A lui tout seul, l'attaquant français, pour la 500e titularisation de sa carrière avec le club merengue, a signé un hat-trick d'anthologie (61e/76e/78e) qui a mis k-.o. les champions de France. Ceux-ci pensaient pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score par Mbappé à la 39e, après une passe en profondeur de Neymar. Déjà auteur du but lors du match aller, le numéro 7 du PSG a martyrisé la défense blanche par sa vitesse. Mais cela n'a finalement pas suffi. Grossière erreur Les Parisiens ont sombré après une grossière erreur de Donnarumma sur le 1-1. Cette réussite heureuse a totalement changé la face de la partie et relancé les Madrilènes. Et peut-être que, pour les Parisiens, le souvenir de la funeste remontada subie contre Barcelone le 8 mars 2017 est revenu hanter les esprits... Caramba, encore raté, pourrait-on dire! Malgré les énormes investissements consentis depuis des années, ce n'est donc pas encore cette fois que le PSG inscrira son nom au palmarès de la Ligue des champions. Envies d'ailleurs Ce nouvel échec va sans doute signifier la fin de l'aventure parisienne pour l'entraîneur Mauricio Pochettino, dont il se dit qu'il aimerait retourner en Angleterre. Les propriétaires qataris vont peut-être tenter de faire venir Zinédine Zidane sur le banc, avec l'espoir d'enfin décrocher leur Graal. Cela va aussi renforcer Kylian Mbappé dans son envie d'aller voir ailleurs. Libre au terme de la saison, l'attaquant n'a pas prolongé malgré les efforts de son club pour lui faire signer un nouveau contrat. Depuis longtemps, le Real Madrid lui fait la cour, et l'attraction semble réciproque. Ses prestations lors de cette double confrontation lui ont fait une sacrée publicité... City gère Manchester City a pour sa part composté comme prévu son billet pour les quarts de finale. Les hommes de Pep Guardiola avaient mis fin à toute incertitude dès le match aller à Lisbonne, où ils s'étaient imposés 5-0 contre un Sporting dépassé. Au retour, les champions d'Angleterre n'ont pas forcé outre mesure. La partie s'est conclue sur un terne 0-0.

Genève-Servette reste dans la course à la 6e place Image: KEYSTONE/POSTFINANCE Vainqueur 4-1 d'Ajoie, Genève-Servette reste dans la course pour la sixième place de la qualification de National League. Samedi, il recevra Lausanne dans un match électrique. Pour la première fois de la saison, les Genevois ont empoché la totalité de l'enjeu face aux Ajoulots. Ils se sont mis dans la meilleure des situations avec l'ouverture du score de Daniel Winnik après 26'' de jeu. Ensuite, Tanner Richard a profité d'une des rares erreurs de Tim Wolf pour doubler la mise (8e). Le jeune Arnaud Schnegg a inscrit son premier but en National League lorsqu'il a réduit le score à 3-1 en deuxième période. La statistique des tirs de la première période - 25-2 pour Genève-Servette ! - dit tout de la domination totale des joueurs de Jan Cadieux. Par la suite, les Jurassiens sont parvenus à mieux résister. Les Genevois payant aussi un lourd tribut d'un programme démentiel. Berne n'en finit pas de décevoir en cette fin de qualification. Les joueurs de la capitale se sont inclinés à domicile contre Ambri-Piotta (1-5) et ne sont encore pas officiellement qualifiés pour les play-off. Leur adversaire du jour restant mathématiquement en course. Pour cette quatrième défaite au cours des cinq derniers matches, les joueurs de Johan Lundskog ont été menés dès la 11e sur l'ouverture du score de Dario Bürgler en supériorité numérique. L'ancien "Bernois" André Heim a pu savourer son 2-0 avant qu'Elias Bianchi assure la troisième victoire consécutive des Léventins. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 2,000/47/94 (159-118). 2. Zoug 1,960/50/98 (174-122). 3. Rapperswil-Jona Lakers 1,857/49/91 (154-125). 4. Zurich Lions 1,857/49/91 (161-123). 5. Bienne 1,708/48/82 (146-123). 6. Davos 1,673/49/82 (139-122). 7. Lausanne 1,667/48/80 (147-139). 8. Genève-Servette 1,660/50/83 (139-127). 9. Lugano 1,469/49/72 (151-146). 10. Berne 1,260/50/63 (133-143). 11. Ambri-Piotta 1,163/49/57 (121-142). 12. Langnau Tigers 0,745/47/35 (124-187). 13. Ajoie 0,469/49/23 (87-218).

Yule sur le podium comme à Wengen, premier succès de McGrath Image: KEYSTONE/AP/Giovanni Auletta Atle Lie McGrath a remporté à Flachau l'avant-dernier slalom Coupe du monde de l'hiver. Le Norvégien de 21 ans s'est imposé avec 0''29 d'avance sur le champion olympique, le Français Clément Noël. Daniel Yule a été de loin le meilleur Suisse dans ce slalom disputé sous la lumière artificielle. Le Valaisan a pris la troisième place à 0''64 de McGrath, qui après trois places sur le podium, triomphe pour la première fois. Yule n'aura fait qu'une fois mieux cette saison avec sa deuxième place à Wengen. Les Suisses se sont retrouvés à six dans la deuxième manche avec des points pour Luca Aerni (10e), Loïc Meillard (17e), Ramon Zenhäusern (21e), Tanguy Nef (22e) et Marc Rochat (26e). Dans la lutte pour la victoire au classement de la discipline, le Norvégien Henrik Kristoffersen mène toujours malgré sa contre-performance à Flachau (16e). Il compte 371 points avec une confortable avance sur son compatriote Lucas Braathen (323).

Formule 1: Haas fait revenir Magnussen à la place de Mazepin Kevin Magnussen va retrouver la F1 Image: KEYSTONE/AP/JOHN RAOUX Le Danois Kevin Magnussen (29 ans) revient en formule 1. Il a signé un contrat de plusieurs années avec l'écurie Haas, pour qui il avait roulé de 2017 à 2020. Magnussen remplace le Russe Nikita Mazepin, devenu indésirable en raison de l'invasion de l'Ukraine par l'armée russe. Le Danois a par le passé couru 119 Grands Prix, fêtant un podium (2e) pour sa première course en Australie en 2014 sur McLaren-Mercedes. Il a piloté pour McLaren et Renault avant d'arriver chez Haas au début 2017. Après la fin de son aventure en 2020, il a couru l'an passé en IndyCar et était pressenti pour rejoindre Peugeot en WEC en 2022.

Slalom de Flachau: Daniel Yule bien placé après la 1re manche Image: KEYSTONE/AP/Marco Tacca Daniel Yule a été le meilleur Suisse lors de la 1re manche du slalom Coupe du monde de Flachau. Le Valaisan occupe le 4e rang provisoire, à 1''06 de l'Autrichien Johannes Strolz. Dans la station rendue célèbre par Hermann Maier, Strolz s'est livré à une impressionnante démonstration lors de son parcours. Cela lui a permis de creuser de gros écarts. Son dauphin, l'étonnant Norvégien Atle Lie McGrath, est à 0''97, juste devant le champion olympique français Clément Noël, qui a perdu 1''00. Les autres Suisses plus loin Yule, dont le meilleur résultat cet hiver est un 2e rang à Wengen, est suivi par le Britannique Dave Ryding, 5e à 1''09, et l'Autrichien Manuel Feller (à 1''22). A part Yule, les autres Helvètes n'ont pas pu entrer dans le top 10. Tanguy Nef est 13e à 1''60 juste devant Loïc Meillard (14e à 1''67). Ramon Zenhäusern, Marc Rochat et Luca Aerni ont tous fini à plus de deux secondes. Leader du classement de la spécialité, Henrik Kristoffersen, parti avec le dossard no 1, a évité de justesse l'élimination. Le Norvégien a toutefois perdu beaucoup de temps puisqu'il a fini à 2''67 du leader. Sa place en finale n'est pas encore totalement assurée.

3e étape de Tirreno - Adriatico: Caleb Ewan remporte le sprint Belle victoire pour Caleb Ewan Image: KEYSTONE/EPA/ROBERTO BETTINI L'Australien Caleb Ewan a remporté au sprint la 3e étape de Tirreno - Adriatico entre Murlo et Terbi. L'Italien Filippo Ganna (Ineos)) a conservé le maillot azzurro de leader. Ewan (Lotto), qui n'avait pu se mêler à la bataille lors du premier sprint massif mardi, a pris sa revanche et fêté le 55e succès de sa carrière professionnelle. Il a coiffé sur le fil le Français Arnaud Démare dans cette étape de 170 km. Démare a mené le sprint, mais n'a pas tenu la distance. Le Néerlandais Olav Kooij, 2e mardi, a pris la 3e place. Pogacar attaque Au général, Filippo Ganna reste leader devant le Belge Remco Evenepoel (à 0'11) et Tadej Pogacar (à 0''14). Le Slovène, vainqueur sortant, et le champion du monde français Julian Alaphilippe ont été les grands animateurs de la dernière partie de l'étape, en s'échappant à moins de 30 kilomètres de la ligne dans un groupe de quatre, à la faveur d'un sprint intermédiaire. Ils ont compté jusqu'à 25 secondes d'avance, mais n'ont pu résister à l'effort des équipes de sprinters et ont été repris à 13 km du but.

4e étape de Paris - Nice: Stefan Küng 4e du chrono Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Les spécialistes suisses du chrono n'ont pas réussi d'exploit lors de la 4e étape de Paris - Nice. Stefan Küng s'en est le mieux sorti en prenant un bon 4e rang à 10'' du vainqueur. Sur les 13,4 km du parcours entre Domérat et Montluçon, les Jumbo-Visma ont fait une nouvelle démonstration de force. Le Belge Wout van Aert s'est imposé avec 2'' d'avance sur le Slovène Primoz Roglic et 6'' sur l'Australien Rohan Dennis. Un triplé donc, comme lors de la 1re étape. La formation néerlandaise écrase vraiment la course. Van Aert en jaune Van Aert s'est ainsi emparé du maillot jaune. Il possède 10'' d'avance sur Roglic et 28'' sur un autre de ses coéquipiers, le Français Christophe Laporte, qui avait gagné la 1re étape. Stefan Bissegger a pour sa part terminé 8e à 21''. Le Thurgovien avait gagné le contre-la-montre de Paris - Nice l'an passé. Le vainqueur de l'édition 2021, l'Allemand Maximilian Schachmann, a déclaré forfait avant le départ. Il en a été de même pour l'Australien Ben O'Connor, fiévreux. Jeudi, la 5e étape sera longue de 188,8 kilomètres. Elle passera de la Loire à l'Ardèche et franchira le col de la Mure (7,6 km à 8,3 %), à 33 kilomètres de l'arrivée jugée à Saint-Sauveur-de-Montagut.