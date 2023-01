Loin d'être brillant, Genève mate Lausanne

Le no 1 mondial Carlos Alcaraz annonce son forfait sur blessure Carlos Alcaraz ne disputera pas l'Open d'Australie. Image: KEYSTONE/EPA EFE Le no 1 mondial, l'Espagnol Carlos Alcaraz, a annoncé vendredi devoir déclarer forfait pour l'Open d'Australie (16-29 janvier) après s'être blessé à la jambe droite à l'entraînement. "Alors que j'étais au meilleur de ma forme durant l'intersaison, je me suis blessé en faisant un faux mouvement lors d'un entraînement" à un muscle de la jambe droite, explique le joueur de 19 ans sur son compte Twitter. "J'avais travaillé très dur pour arriver à mon meilleur niveau en Australie", poursuit le joueur de 19 ans. "Malheureusement, je ne pourrai participer ni au tournoi de Kooyong ni à l'Open d'Australie. C'est un moment difficile à passer, mais je dois rester optimiste, récupérer et regarder vers l'avant. Nous nous verrons en 2024 Open d'Australie", conclut-il. Alcaraz est devenu le plus jeune no 1 mondial depuis la création du classement ATP en 1973 en remportant en septembre dernier à l'US Open, son premier tournoi du Grand Chelem, à l'âge de 19 ans. Il était devenu quelques mois plus tard le plus jeune joueur de l'histoire à terminer l'année au sommet de la hiérarchie mondiale. Mais une déchirure abdominale l'avait poussé à l'abandon en quarts de finale du Masters 1000 de Paris en novembre, l'obligeant à mettre un terme prématuré à sa saison. Il n'avait ainsi pas pu participer aux Masters de fin d'année à Turin, ni à la Coupe Davis. Son retour à Melbourne était attendu dans l'optique notamment d'un éventuel duel avec Novak Djokovic, le meilleur joueur sur dur (neuf titres à l'Open d'Australie et trois à l'US Open) qui n'avait pas pu participer l'an passé à l'Open d'Australie, ni à Flushing Meadows, en raison de son refus du vaccin anticovid.

Exploit d'Ajoie, Fribourg-Gottéron assure Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Ajoie a réussi un petit exploit en National League en s'imposant 3-2 sur la glace des Zurich Lions. Fribourg-Gottéron a fêté son cinquième succès de rang contre Ambri-Piotta (6-1). Les Jurassiens se sont ainsi fait pardonner leur cuisant échec 8-1 face à Zoug mardi devant leur public record. Les Ajoulots ont surpris des Zurichois un brin nonchalants en première période avec des réussites de Gilian Kohler et de TJ Brennan. Les Lions sont revenus au troisième tiers-temps grâce à Wallmark et Bodenmann. Les hommes de Marc Crawford ont même cru avoir gagné mais les arbitres ont annulé ce but pour une charge sur le portier Damiano Ciaccio. Une très mauvaise pénalité à Riedi a permis à Thibaut Frossard de battre Ludovic Waeber pour sans doute la plus belle victoire de la saison. Les Fribourgeois ont rapidement pris la mesure des Léventins. Dès la 6e minute, Jacob de la Rose profitait d'une légère hésitation du portier Janne Juvonen pour ouvrir le score. Six minutes plus tard, Killian Mottet employait la manière forte pour dépouiller du puck un défenseur tessinois avant d'aller doubler le score sur une action individuelle. Dès le début de la deuxième période, les hommes de Christian Dubé ont assommé la partie avec un but de Marcus Sörensen en supériorité numérique après 11'' de jeu. Le Suédois a commencé particulièrement fort l'année. Après ses trois assists à Kloten mardi, il a encore brillé avec un but et deux mentions d'assistance. Son compatriote De la Rose a réussi son premier hat-trick en Suisse. Quant à Ambri-Piotta, il semble avoir laissé toute son énergie dans la conquête de la Coupe Spengler. Emotions au sommet entre Bienne et Kloten (5-4 ap). Des renversements incroyables pour terminer par une victoire en prologation des Seelandais grâce à Jesper Olofsson pour son troisième but de la soirée. Les Zurichois n'auront qu'un maigre point pour se consoler. Ils menaient pourtant 4-1 jusqu'à la 29e minute. Les Seelandais sont revenus à 4-4 en 5 minutes grâce à Olfosson, Cunti et Hofer avant de prendre un deuxième point en prolongation. Mais ils concédé du terrain à Genève-Servette. Triplé de Cervenka Berne s'est imposé 3-0 sur la glace de Lugano. Un résultat qui doit rendre fous les Tessinois. Ceux-ci n'ont-il pas tiré quarante-deux fois sur le but défendu avec brio par Daniel Manzato contre dix-huit tirs bernois ? Untersander, Lindberg et DiDomenico ont inscrit les buts bernois. Après avoir atomisé mardi Langnau (9-0), les Rapperswil-Jona Lakers ne sont revenus qu'avec un seul point de Davos (4-5 tab). Les Saint-Gallois ont toutefois retrouvé un Roman Cervenka au sommet de son art. Après avoir comptabilisé quatre points contre les Tigres, le Tchèque a inscrit un triplé contre les Grisons avec un assist pour enrober le tout.

Loin d'être brillant, Genève mate Lausanne Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Opposé à un LHC crispé, Genève s'en est sorti aux Vernets. Les Aigles ont dominé les Lions 4-2. Qui aurait pensé en début de saison que le 6 janvier 2023, le troisième derby lémanique opposerait le leader de National League à l'avant-dernier du classement? Peu de monde, assurément. Déséquilibré au regard du classement, ce match des extrêmes ne fut pas une grande partie entre un Lausanne mal en points et un Genève fatigué. Fatigué mais pas lessivé et avec encore assez de grinta pour se défaire d'un adversaire désorganisé comme ce LHC-là. Outre cette désorganisation, le club vaudois doit aussi composer avec des joueurs absolument pas au niveau. Souvent montré du doigt pour ses performances peu avenantes, Ronalds Kenins s'est signalé par une nouvelle pénalité à un moment crucial (20e). Alors que Lausanne avait tenu le coup, le Letton et Noah Rod se sont heurtés et c'est le numéro 81 du LHC qui a trinqué. Et sept secondes après le début du power-play, Josh Jooris a pu ouvrir la marque à 18 secondes de la première pause. Les Lions pensaient avoir la chance de leur côté lorsqu'Emmerton a pu égaliser à la 22e. Seulement 12 (!) secondes plus tard, Filppula a profité d'une mise en échec ratée de Jason Fuchs pour inscrire le 2-1. En panne totale de confiance, Lausanne a bien failli concéder le 3-1 à la 26e après une faute de Kovacs sur Maurer qui a donné un penalty. Mais Winnik a trouvé le poteau. A la 29e, c'est Filppula qui a été renvoyé au vestiaire pour un coup de crosse sur Emmerton. Incapable de sortir quelque chose de positif de ces cinq minutes de supériorité numérique, les Vaudois ont même encaissé le 3-1 par Jooris à la suite d'un power-play offert par Punnenovs pour avoir joué le puck trop loin de sa zone derrière le but. Rare étincelle dans la nuit lausannoise, Michael Raffl a réduit le score à la 51e. Mais cette réussite ne déboucha pas sur une révolte des hommes de Geoff Ward. Tandis que les Aigles se déplacent samedi à Berne, les Lions doivent maintenant affronter des Fribourgeois qui couchent sur cinq succès de rang. Encore un match tendu pour un LHC qui semble dépourvu de solutions pour se sortir du marasme dans lequel il est embourbé.

Granerud gagne la Tournée des quatre tremplins Image: KEYSTONE/AP/Matthias Schrader Halvor Egner Granerud a remporté la Tournée des quatre tremplins. Il est le premier Norvégien à s'imposer depuis Anders Jacobsen en 2007. Granerud n'a pas cédé à la pression au cours du dernier concours à Bischofshofen. Bien au contraire, le sauteur de 26 ans a même mis tout le monde d'accord avec des sauts de 139,5 et 143,5 m. Il a ainsi fêté son troisième succès sur les quatre étapes après Oberstdorf et Garmisch-Partenkirchen. Granerud a ainsi augmenté son avance sur son dauphin le Polonais Dawid Kubacki, qui après s'être imposé à Innbruck a terminé deuxième à Bischofshofen. Le Lucernois Gregor Deschwanden, 30e à l'issue de la première manche et dernier qualifié pour la finale, n'a pas pu améliorer son rang lors de la deuxième manche. Il marque ainsi un point en Coupe du monde avec sa 30e place. Note: sera complété

La qualité plutôt que la quantité pour Remco Evenepoel Remco Evenepoel lors du dernier Tour d'Espagne. Image: KEYSTONE/EPA EFE/JAVIER LIZON Trois courses par étapes avant Liège-Bastogne-Liège et le Giro: Remco Evenepoel a annoncé le programme allégé de son début de saison qui comprend de 3 stages en altitude en prévision du Giro. "Beaucoup d'entraînements en altitude et des courses de très haut niveau. L'année dernière on a vu que ça avait bien marché", a souligné le prodige belge de la Quick Step, vainqueur en 2022 de Liège-Bastogne-Liège, de la Vuelta et des Championnats du monde. Il commencera sa saison au Tour de San Juan en Argentine du 22 au 29 janvier, avant d'enchaîner sur l'UAE Tour (20-26 février) et le Tour de Catalogne (20-26 mars). Il défendra ensuite sa couronne sur Liège-Bastogne-Liège (23 avril), "peut-être le jour le plus spécial de la saison car je vais rouler avec le maillot arc-en-ciel (de champion du monde) et le dossard numéro un" de tenant du titre. Le Flamand de 22 ans s'attaquera ensuite au Giro (6-28 mai) où il vise "au moins une victoire d'étape et une bonne place au classement général". Sachant que sur le papier, il est d'ores et déjà le grand favori de ce Tour d'Italie qui comprend pas moins de trois contre-la-montre, exercice dont il raffole. Pas de Tirreno-Adriatico ou de Paris-Nice en revanche pour le Belge afin de mieux pouvoir caser trois stages d'altitude à Tenerife à la place.

Quick-Step: Alaphilippe n'est plus la tête de gondole Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Délesté du poids du maillot arc-en-ciel de champion du monde, Julian Alaphilippe aborde 2023 avec un esprit revanchard pour tourner la page d'une saison en enfer. Pour l'instant cependant, tout ne va pas si bien. Vendredi à La Panne, station balnéaire des Flandres posée en bord de mer du Nord, à un jet de bidon de la frontière française, où la formation Quick-Step avait invité fans, partenaires et médias dans un parc d'attractions pour lancer sa saison, le coureur français et sa compagne, Marion Rousse, sont restés à l'écart du groupe, affublés tous deux d'un imposant masque FFP2. Le Covid encore, et alors que trois autres coureurs de l'équipe, souffrants, étaient absents ? A priori non. "Ce n'est pas que je suis malade, mais il y a plein de petits virus qui traînent. L'estomac n'est pas top", a seulement confié le double champion du monde 2020 et 2021, après avoir zappé la conférence de presse. La centaine de journalistes a donc dû se contenter de ces quelques mots lâchés, en anglais, à la tribune: "Je suis super motivé pour la saison qui commence. Après une année très difficile, j'ai envie de repartir du bon pied." De fait, 2022 aura été un long calvaire pour l'Auvergnat de 30 ans qui a accumulé les périodes de maladies, de blessures et de chutes. Vendredi, la Quick-Step a diffusé quelques extraits de la série Amazon consacrée à la formation belge qui doit être diffusée prochainement sur la plateforme de streaming. On y découvre de l'intérieur la réaction de ses directeurs sportifs, équipiers et de sa compagne après son effroyable chute lors de Liège-Bastogne-Liège. Ils ont tous eu très peur, une frousse à la hauteur du bilan, terrible: un pneumothorax, deux côtes cassées et une fracture à une omoplate. "Salaire de champion" Le reste de la saison a été à l'avenant avec notamment un nouvel abandon sur chute au Tour d'Espagne fin août, l'épaule luxée, qui l'a empêché de défendre son titre de champion du monde en étant à 100%. "Il n'a vraiment pas été épargné. Mais là je le sens très motivé, même à l'entraînement. Ça va être du grand Julian cette année. il est revanchard, ça va péter", annonce à l'AFP son coéquipier Rémy Cavagna, "le TGV de Clermont-Ferrand", qui cultive lui-même beaucoup d'ambitions pour 2023, notamment vis-à-vis du Tour qui proposera trois étapes dans sa région. Les deux Français de la Quick-Step vont lancer leur saison ensemble au Challenge de Majorque, programmé du 25 au 29 janvier. Alaphilippe enchaînera ensuite sur les Boucles Drôme-Ardèche et la trilogie italienne Strade Bianche/Tirreno-Adriatico/Milan-Sanremo avant les Flandriennes, selon le programme officialisé par son équipe au moment même où "Alaf" repartait en voiture. Pour le Français, qui entame déjà sa dixième saison chez Quick-Step, 2023 ressemble fort à une année charnière après les critiques lancées ces dernières semaines par le patron de son équipe, Patrick Lefevere. "Je veux qu'il se reprenne. Il me doit une revanche. Julian a un salaire de champion mais il doit confirmer qu'il en est toujours un", a-t-il asséné dans les colonnes de La Dernière Heure avant d'enfoncer le clou: "Qu'il ne soit plus champion du monde, je m'en fiche, mais ces dernières années, il n'a pas gagné grand-chose. Oui, il a eu beaucoup de malchance, mais ce sont toujours les mêmes qui sont chanceux et les mêmes qui ont la poisse." Des mots durs qui n'ont pas dû ravir le champion français, sous contrat jusqu'en 2024, mais qui n'est plus désormais la tête de gondole de son équipe, dépassé par Remco Evenepoel, devenu un Dieu vivant en Belgique après ses victoires à Liège-Bastogne-Lièges, la Vuelta et aux Mondiaux l'année dernière.

Ronaldo purgera ses deux matches dans le championnat saoudien Il faudra encore patienter encore pour voir Cristiano Ronaldo sous ses nouvelles couleurs. Image: KEYSTONE/EPA/STR L'attaquant portugais Cristiano Ronaldo qui s'est engagé avec le club saoudien Al Nassr de Ryad devra bien purger les deux matches de suspension qui lui ont été infligés en Angleterre. Il évoluait alors avec Manchester United. Une nouvelle confirmée vendredi à l'AFP par un responsable de son nouveau club. La superstar portugaise aux cinq Ballons d'or s'est vu infliger fin novembre cette sanction par les instances anglaises pour avoir arraché son téléphone portable à un jeune fan d'Everton lors d'un match de Premier League joué la saison dernière. La Fédération anglaise de football avait alors précisé que cette sanction s'appliquerait quelle que soit la destination de Ronaldo, qui avait rompu son contrat avec Manchester United et était alors sans club. "Cette suspension sera applicable une fois qu'il aura été officiellement enregistré", a confirmé vendredi un responsable du club Al Nassr. Ronaldo s'est engagé jusqu'en 2025 avec le club saoudien pour des émoluments estimés à 200 millions d'euros sur la durée de son contrat. Il n'a pas encore été enregistré par les instances saoudiennes du football, Al Nassr devant au préalable se débarrasser d'un de ses joueurs étrangers pour se conformer au quota de ressortissants étrangers autorisés dans le championnat saoudien (huit par club).

Tour de Ski: Nadine Fähndrich accuse la fatigue Image: KEYSTONE/MAYK WENDT Nadine Fähndrich a été éliminée en demi-finale lors du sprint en style classique de Val di Fiemme comptant pour le Tour de Ski. La Lucernoise a accusé la fatigue due à la répétition des efforts. La Suissesse avait gagné les trois derniers sprints en Coupe du monde. Mais vendredi, elle n'a jamais semblé en mesure de réussir la passe de quatre. Elle n'a pas pu faire mieux que 6e et dernière de sa demi-finale. L'énergie dépensée lors des précédentes étapes du Tour de Ski lui a visiblement manqué pour signer un nouvel exploit. Leader du Tour, Frida Karlsson a été éliminée dès les quarts de finale. Mais la Suédoise reste favorite pour la victoire finale, les deux dernières étapes du week-end étant susceptibles de lui convenir. La Norvégienne Anna Kalvaa, qui était 3e du général, a été testée positive au Covid-19 et a dû quitter l'épreuve.

Coupe Davis: une Suisse sans Wawrinka pour l'instant Stan Wawrinka: un come-back en Coupe Davis n'est pas exclu Image: KEYSTONE/EPA/MORGAN HANCOCK Stan Wawrinka ne figure pas dans la sélection provisoire de l'équipe de Suisse de Coupe Davis pour la rencontre du mois prochain en Allemagne. Mais sa présence à Trèves n'est toujours pas à exclure. Le capitaine Severin Lüthi a retenu les cinq joueurs qui étaient de la partie en septembre dernier lors de la victoire 3-2 en Equateur: Marc-Andrea Hüsler (ATP 56), Dominic Stricker (ATP 118), Leandro Riedi (ATP 157), Alexander Ritschard (ATP 169) et Henri Laaksonen (ATP 172). Severin Lüthi a toutefois la possibilité de modifier sa sélection. Il est donc fort possible que Stan Wawrinka (ATP 148) l'intègre. Le Vaudois avait annoncé l'automne dernier qu'il était prêt à rejouer en Coupe Davis, qu'il a remportée en 2014. Il a livré son dernier match dans cette compétition en septembre 2015 à Genève face au Néerlandais Thiemo de Bakker pour une victoire en cinq sets. Dans le camp allemand, le nom d'Alexander Zverev (ATP 12) figure dans une première liste qui comprend également les présences d'Oscar Otte (ATP 72), de Jan-Lennard Struff (ATP 150) et du spécialiste de double Tim Pütz. Le vainqueur de cette rencontre sera qualifié pour la phase finale à seize qui se déroulera en septembre.

L'ancien international italien Gianluca Vialli est mort Image: KEYSTONE/AP Pool Reuters L'ancien international italien Gianluca Vialli est décédé à l'âge de 58 ans des suites d'un cancer du pancréas. Il était un grand ami du sélectionneur Roberto Mancini. Membre du staff de la Squadra azzurra, Vialli s'était mis en retrait de son poste voici quelques semaines pour tenter de se soigner. Il souffrait de son cancer depuis cinq ans. Comme joueur, Vialli avait été formé à la Cremonese. Il avait ensuite évolué à la Sampdoria (1984-1992), à la Juventus (1992-1996) et enfin à Chelsea (1996-1999). Au total, cet attaquant a inscrit 259 buts en 627 matches. Il a aussi marqué 16 buts en 59 sélections avec l'Italie. Gianluca Vialli s'est construit un très beau palmarès, riche notamment de deux titres de champion d'Italie (1991, 1995) et d'une Ligue des champions (1996). Il a aussi remporté la Coupe des Coupes (1990, 1998), la Coupe UEFA (1993) et la Coupe d'Angleterre (1997). Après sa carrière de joueur, il a entraîné Chelsea (1998-2000) et Watford (2001-2002). Il avait notamment gagné la Coupe d'Angleterre 2000 et la Coupe de la Ligue anglaise 1998 avec les Blues.

Leandro Riedi pour une passe de trois Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Leandro Riedi (ATP 157) disputera ce samedi la finale du Challenger ATP de Canberra. Il s'agira d'une troisième finale consécutive pour le Zurichois, désormais invaincu en seize rencontres. Dans la capitale australienne, Leandro Riedi a signé une quatrième victoire à la faveur de son succès 7-6 (8/6) 5-7 6-2 devant l'Allemand Jan-Lennard Struff (ATP 150). Son adversaire en finale sera le Hongrois Marton Fucsovics (ATP 87), le vainqueur de l'édition 2018 du Geneva Open. Titré à Helsinki et à Andria en fin d'année dernière, Leandro Riedi cherchera la passe de trois avant de s'aligner la semaine prochaine à Melbourne dans les qualifications de l'Open d'Australie. S'il bat Fucsovics, Leandro Riedi gagnera plus de 30 places dans le prochain classement ATP.

Une consécration pour Kevin Fiala Image: KEYSTONE/FR170211 AP Kevin Fiala est un All-Star ! Le Saint-Gallois est l'un des 32 joueurs nommé pour le All-Star Game qui se déroulera le 4 février à Sunrise, en Floride. Auteur de 10 buts et de 29 assists pour sa première saison sous les couleurs de Los Angeles, Kevin Fiala (26 ans) participera pour la première fois à cette rencontre. Il est le seul Suisse qui figure dans cette liste de 32 joueurs, soit un par équipes. Mais Roman Josi, Nico Hischier et Timo Meier peuvent encore nourrir l'espoir d'être l'un des douze joueurs désignés par le vote du public au soir du 17 janvier pour compléter le plateau de ce All-Star Game. Kevin Fiala n'a toutefois pas fêté comme il se doit sa nomination lors de la venue de Boston jeudi soir. Les Kings se sont, en effet, inclinés 5-2. "Muet", Kevin Fiala a quitté la glace avec un bilan de -2. 64 arrêts pour Juuse Saros La soirée fut plus souriante pour Roman Josi. Auteur d'un 22e assist pour son 31e point de la saison, le Bernois a contribué au succès 5-3 de Nahsville à Raleigh face à Carolina. Auteur de... 64 arrêts, Juuse Saros a été le grand homme du match. Seuls deux gardiens avaient, dans toute l'histoire de la NHL, réussi plus de parades que le joueur de Nashville dans un seul match. Pour son retour aux affaires, Akira Schmid aura arrêté... 50 tirs de moins que Saros. Appelé à remplacer Mackenzie Blackwood blessé à la main, le Bernois n'a pas vraiment livré la marchandise lors de la défaite 5-3 à domicile de New Jersey face à St. Louis. Auteur du troisième but des Devils à 5 contre 3 pour sa 18e réussite de la saison, Nico Hischier a trouvé le chemin des filets lors de ses cinq derniers matches... A Vancouver, Denis Malgin n'a disputé que deux shifts lors de la défaite 4-2 de Colorado. Le Soleurois souffre d'une blessure en haut du corps. A Philadelphie, Janis Moser n'a également pas terminé une rencontre qui a vu Arizona s'incliner 6-2.

City revient à 5 points du leader Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/Andy Rain Manchester City a su profiter du faux-pas du leader Arsenal mardi face à Newcastle (0-0). Les hommes de Pep Guardiola sont allés s'imposer 1-0 sur la pelouse de Chelsea en clôture de la 19e journée de Premier League. Ils reviennent à cinq points des Gunners de Granit Xhaka au classement. Dominateurs, les Citizens ont forcé la décision en deuxième mi-temps. Mais une fois n'est pas coutume, ce n'est pas Erling Haaland qui a trouvé la solution en attaque: Riyad Mahrez a inscrit l'unique but du match à la 63e sur un service de Jack Grealish, à peine trois minutes après que les deux hommes étaient entrés en jeu. Cette rencontre a été marquée par la troisième titularisation consécutive en championnat de Denis Zakaria, qui a pour la première fois disputé l'intégralité d'une rencontre avec Chelsea. Malgré une excellente prestation, le milieu genevois n'avait forcément pas le sourire au terme d'une partie dans laquelle Manuel Akanji est entré en jeu à la mi-temps dans le camp de Manchester City.

Daley Blind signe au Bayern Munich Image: KEYSTONE/EPA/MOHAMED MESSARA Le Bayern Munich poursuit ses emplettes. Le "Rekordmeister" a officialisé l'arrivée de l'international néerlandais Daley Blind (32 ans), qui s'est engagé jusqu'au terme de la saison avec option pour une année supplémentaire. Daley Blind, dont le contrat avec l'Ajax Amsterdam a été résilié juste après Noël, peut évoluer aussi bien au milieu du terrain qu'en défense. Son arrivée compense donc la longue absence du latéral gauche français Lucas Hernandez, qui s'est blessé à un genou pendant le récent Mondial.