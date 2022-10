Longue absence pour Kadak ++ Mbappé dément

En ce qui concerne la lutte dans la Conférence Est, le Genevois imagine cinq adversaires coriaces: Milwaukee, Boston, Philadelphie, Miami et Brooklyn. "Ce sera une véritable lutte, mais on a le potentiel pour les déranger, note-t-il. La saison NBA est un marathon, il ne faut jamais l'oublier. Chaque match est un challenge."

L'ambition d'Atlanta trouve écho avec celle de son centre no 1. "On veut être top 6 dans l'Est, je veux rester en double-double de moyenne si possible, assène-t-il. Pour ce qui est de mes objectifs personnels, je souhaite être meilleur et plus présent défensivement, plus fiable aux lancers francs et davantage marquer sur contre-attaque." Et pour ce qui est des tirs à mi-distance ou à trois points? "Je n'ai pas envie de me perdre. A 28 ans, le temps n'est pas venu de me créer une nouvelle identité. J'ai lu une interview de Draymond Green où il disait qu'il savait ce qui l'avait amené en NBA. C'est pareil pour moi. On compte sur moi en défense et sous les panneaux, pas sur la ligne des trois points."

Eliminé par Miami au premier tour des play-off, Atlanta a choisi de prendre les choses en mains et de s'assurer les services de Dejounte Murray. Pour faire céder San Antonio, les Hawks ont envoyé Danilo Gallinari et trois premiers choix de draft en 2023, 25 et 27! Mais il faut dire que l'arrière all-star est un homme à tout faire sur le parquet. L'an dernier, il a affiché des moyennes de 21,1 points, 9,2 assists, 8,3 rebonds et 2 interceptions. "Je dois construire ma relation avec lui, explique Capela, qui s'entend très bien avec le meneur Trae Young. Murray est un point guard qui aime donner le ballon "ras terre", des 'bounce passes' à la Tony Parker, alors que Trae cherche les passes plus haut. En tout cas, il est arrivé dans l'équipe avec beaucoup d'humilité."

Croisé cet été à l'occasion de son camp, Clint Capela mettait l'accent sur les soins à apporter à ce pied gauche récalcitrant. Et à quelques jours du début de la saison NBA, où en est-il? "Je suis content d'avoir pu faire tous les entraînements, se réjouit-il au téléphone. J'ai rencontré de bons spécialistes, notamment à Houston. Du coup, j'ai emmené le physio d'Atlanta avec moi pour parler avec le spécialiste, histoire d'avoir un programme commun et cohérent pour renforcer mon pied et mes ischios. Et aujourd'hui je vois la différence, ce qui fait que je suis mieux dans ma tête."

Le Slovaque avait disputé dix matches cette saison avec le FC Lucerne et s'était fait l'auteur d'un but.

Avec cette histoire de velléités de départ supposées, "on est en plein là-dedans en ce moment, mais on est concentré uniquement sur gagner des matches et gagner des titres", a-t-il conclu.

Interrogé pour savoir si sa confiance en son club était égratignée par cette nouvelle révélation, Mbappé a répondu: "Je suis joueur de foot, le plus important pour moi c'est de jouer, de donner le meilleur de moi-même sur le terrain, si je commence à trop m'éparpiller je vais me fatiguer très vite".

"J'étais à la sieste, mon entourage était au match de mon petit-frère Ethan, avec le PSG en Youth League, personne de mon entourage n'était pas là", a-t-il insisté. "On est tombé des nues quand on l'a appris". "Après, il faut faire avec, on avait un match à jouer", a poursuivi Mbappé, disant à nouveau: "C'est juste pour dire que c'est complètement faux, moi je suis très content".

Meilleure défense de Bundesliga avec six buts encaissés seulement, les joueurs de Fischer ont tenu, notamment grâce à deux arrêts du gardien danois Rönnow devant Reus (78e) et Moukoko (83e).

Les deux buts des Berlinois ont été inscrits en première mi-temps par Janik Haberer (8e/21e). Leur pressing intense et efficace a fait très mal à la défense du BVB. Dès la 8e, A la 9e minute, Guerreiro a été obligé de remettre en retrait sur Gregor Kobel. Le pied d'appui droit du gardien suisse a glissé, et Haberer n'a plus eu qu'à pousser la balle dans le but vide. Le même joueur a conclu à la 21e sur une passe de Siebatcheu, l'ancien attaquant des Young Boys.

Il n'a pas été le seul à livrer une grande prestation. Alisson et van Dijk ont ainsi tenu la baraque derrière, avec l'aide du vétéran Milner, et Erling Haaland n'a pour une fois par réussi à marquer. Manuel Akanji, titulaire dans la défense des Citizens, a connu quelques difficultés notamment face à Jota. Le Suisse a été averti.

Ce choc de la 11e journée de Premier League a été d'une intensité parfois hallucinante. Mohamed Salah a inscrit le seul but à la 76e sur une passe de son gardien Alisson. Après son triplé mercredi en Ligue des champions, l'Egyptien semble avoir retrouvé confiance et sensations.

Au Letzigrund, les Young Boys n'ont pas été plus flamboyants que les Genevois et les Bâlois. Face un FC Zurich attaché à bien défendre pour la première en Super League de son nouvel entraîneur Bo Henriksen, la formation de Raphaël Wicky a singulièrement manqué de mordant. On attendait plus d'elle devant une équipe qui n'a toujours gagné une seule rencontre de championnat cette saison...

Onze cavaliers s'étaient qualifiés pour le barrage. A ce stade, Balsiger n'a une fois encore pas commis la moindre erreur. Le Suisse s'est en plus montré le plus rapide en 41''38, soit un peu plus de deux secondes de mieux que la Norvégienne Victoria Gulliksen.

St. Gall avait ouvert le score par Chadrac Aklolo à la 9e minute. On fut ensuite bien plus proche du 2-0 que du 1-1 avant cette fatidique 83e minute qui devait tout changer. Et sans une parade magnifique de Lawrence Zigi en fin de rencontre, St. Gall aurait concédé une... quatrième défaite de rang en championnat.

Premier match nul de la saison pour St. Gall et Lugano (1-1). Au kybunpark, les Saint-Gallois ont, une fois de plus, laissé filer des points dans le "money time".

La saison débute également très mal pour Janis Moser et Arizona, battus 6-3 à Boston pour une deuxième défaite en deux matches. On a peur qu'elle tourne même déjà au cauchemar pour Timo Meier et San Jose. Après les deux défaites concédées à Prague face à Nashville, les Sharks ont essuyé un quatrième revers. Sur leur glace, ils se sont inclinés 5-2 devant Chicago après avoir pourtant mené 2-0 à l'issue de la première période...

Nico Hischier a accusé ce même bilan de -3 pour son premier match de la saison. Blessé à la cheville en début de semaine, le Valaisan n'a pas pu empêcher la défaite 5-2 à domicile de New Jersey face à Detroit. A noter que Jonas Siegenthaler a été crédité d'un assist sur l'ouverture du score de New Jersey par Dougie Hamilton à la 5e.

Nino Niederreiter a également trouvé le chemin des filets samedi. El Nino a inscrit son quatrième but de la saison lors de la défaite 5-1 de Nashville à Dallas. Déjà battus par les Stars deux jours plus tôt, les Predators n'ont pas vraiment eu voix au chapitre, à l'image de Roman Josi crédité d'un bilan de -3.

Kevin Fiala a inscrit le 5-3 en power play à la 30e. Il avait auparavant été impliqué sur l'ouverture du score d'Adrian Kempe à la 5e et sur le 3-0 de Drew Doughty à la 12e. Il a formé avec Anze Kopitar et Adrian Kempe une première ligne fort percutante pour offrir aux Kings un premier succès cette saison.

Francesco Bagnaia prend la main

Francesco Bagnaia sur la route du titre mondial ? Image: KEYSTONE/EPA/JOEL CARRETT

Relève de la garde en MotoGP ! Troisième d'un Grand Prix d'Australie remporté à Phillip Island par Alex Rins, Francesco Bagnaia est le nouveau leader du Championnat du monde.

Sur sa Ducati, l'Italien a bénéficié de la chute de Fabio Quartararo, le champion du monde en titre, pour prendre la main. Il devance désormais le Français de 14 points avant les deux derniers Grands Prix. Cette course a également été marquée par la deuxième place de Marc Marquez. Le sextuple champion du monde signe ainsi son premier podium de l'année.

En tête du championnat depuis avril, Fabio Quartararo a dû abandonner après avoir chuté avant la mi-course. Parti cinquième sur la grille, il occupait la 15e place avant cette chute. Le Français avait déjà commis une erreur de freinage sur sa Yamaha peu après le départ, lui faisant perdre une quinzaine de positions.

"Quand j'ai vu que Fabio avait abandonné, je me suis dit qu'une victoire était possible mais que si on me dépassait dans le dernier tour, ce n'était pas grave", explique Francesco Bagnaia. Devant 40'000 spectateurs, c'est Alex Rins qui s'est imposé finalement au terme d'une fin de course haletante où le pilote Suzuki a pris l'avantage sur Bagnaia, alors en tête de la course. L'Espagnol signe sa quatrième victoire en MotoGP - la première cette saison.

Marc Marquez était le dernier à s'être imposé en catégorie reine en Australie, avant que les éditions 2020 et 2021 sur le tracé maritime de Phillip Island dans l'Etat du Victoria ne soient annulées à cause de la pandémie de Covid-19. Le prochain Grand Prix se tiendra le week-end prochain en Malaisie, qui, comme l'Australie, signe son retour au calendrier de MotoGP après trois ans d'absence.

Francesco Bagnaia pourrait s'offrir sur le circuit de Sepang son premier titre de champion du monde en MotoGP. Tous les feux sont au vert pour l'Italien. La contre-performance d'Alex Espargaro dimanche, neuvième, fait, ainsi, également son affaire. Il compte ainsi une marge de 27 points sur l'Espagnol.

En Moto3, Izan Guevara a fait coup double. L'Espagnol a enlevé la course pour cueillir, à 18 ans, le titre mondial. Il a enlevé six courses cette année. En Moto2, l'Espagnol Alonso Lopez s'est imposé à l'issue d'une course marquée par la chute de son compatriote Augusto Fernandez, qui perd au passage la tête du championnat au profit du Japonais Ai Ogura.