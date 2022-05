Lugano remporte sa 4e Coupe de Suisse ++ Formule E: Mortara se relance

Formule E: Mortara se relance dans la course au titre Image: KEYSTONE/AP/ANDREW MEDICHINI Edoardo Mortara (Venturi) a connu un week-end faste en formule E à Berlin. Le Suisse d'origine italienne a gagné samedi et a fini deuxième dimanche, tout en signant les deux fois la pole position. Cela lui a permis de se relancer dans la course au titre, après deux courses blanches avant de venir dans la capitale allemande. Le Belge Stoffel Vandoorne (Mercedes), troisième des deux e-Prix disputés sur la piste de l'ancien aéroport de Tempelhof, reste leader avec 111 points, soit 13 de plus que Mortara. La course dominicale a vu le succès du tenant du titre, le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes). Comme la veille, le Vaudois Sébastien Buemi (Nissan) a dû se contenter d'une anonyme 14e place.

Lugano, le bonheur en noir et blanc La joie des supporters du FC Lugano, vainqueur de la Coupe de Suisse 2021/22 Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE Lugano a remporté sa quatrième Coupe de Suisse, la première depuis 1993, au terme d'une finale magnifique et engagée contre St-Gall (4-1). Les Tessinois ont fait le spectacle dimanche à Berne. St-Gall n'a pas démérité mais s'est montré trop naïf et trop peu rigoureux face à des Tessinois hyper-tranchants et efficaces. Les 10'000 supporters qui avaient fait le déplacement d'outre-Gothard ont fini par prendre le dessus sur les quelque 20'000 fans saint-gallois. Ce sacre sous les yeux du président tessinois de la Confédération Ignazio Cassis marque le retour au premier plan d'un club qui avait fait faillite en 2003, avant de se reconstruire patiemment. La patte de Ziegler Lugano a entamé la partie pied au plancher et a trouvé la faille dès la 4e sur un surgissement de Celar, son meilleur artilleur. Le Slovène a placé sa tête au bon endroit suite à un corner de Ziegler. St-Gall a répliqué à la 21e sur une action semblable, Maglica reprenant de la tête un coup franc de Ruiz assez proche du point de corner pour le 1-1. Watkowiak, qui avait pris la place du titulaire Zigi devant le but saint-gallois comme durant toute la saison en Coupe, a sauvé deux fois les St-Gallois à l'approche de la mi-temps. Mais les Luganais, engagés et fougueux, poursuivaient leurs chevauchées et étaient récompensés juste avant la pause par le 2-1 signé Custodio. Le Vaudois a profité à bout portant d'une maladresse des Saint-Gallois devant leur but. Tout le Tessin a rugi quand Bottani, formé au club, a surgi pour inscrire l'heure de jeu le 3-1 qui sonnait l'hallali. Et l'allégresse tessinoise était totale après le 4-1 du véloce Haile-Selassie peu après. Mention spéciale, à l'issue de cette finale, aux trois Vaudois titulaires à Lugano, Ziegler, Custodio et Lavanchy. Reto Ziegler, en particulier, couronne de superbe manière une carrière - du reste pas terminée - entamée en 2002 avec le titre de champion d'Europe M17 avec la Suisse. Il a aussi remporté deux fois la Coupe de Turquie avec Fenerbahce et une première fois la Coupe de Suisse avec Sion, en 2015. Bon mélange Ce succès bianconero est aussi celui d'un projet bien monté, grâce aux millions du propriétaire américain Joe Mansueto et au savoir-faire local incarné par des joueurs du cru et un encadrement tessinois sous la conduite du jeune coach Mattia Croci-Torti. Néophyte à ce niveau, l'entraîneur à la casquette et ex-joueur de Challenge League avait pour seules expériences, auparavant, un travail d'assistant à Chiasso et Lugano et un premier rôle de coach à Balerna. Ce trophée va donner un bel élan à toute une région, à trois ou quatre ans de l'inauguration du Nuovo Cornaredo, futur écrin du club. Pour Saint-Gall, la pilule est amère. Auteurs d'un excellent 2e tour en Championnat, les "Brodeurs" calent sur le fil. Les hommes de Peter Zeidler échouent pour la cinquième fois en finale de la Coupe, sur six participations, après avoir déjà perdu l'an dernier en finale contre Lucerne. Leur dernier succès remonte à 1969. Les Saint-Gallois, 5e en Championnat, ne disputeront pas la Coupe d'Europe alors que Lugano découvrira les joies de la Conference League, un parfum européen qui lui rappellera de jolis souvenirs.

Le Canada écrase l'Italie 6-1 dans la poule A Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Tenant du titre, le Canada a cueilli son deuxième succès en deux sorties dans le championnat du monde 2022. Les joueurs à la feuille d'érable, qui avaient battu l'Allemagne 5-3 vendredi, ont dominé l'Italie 6-1 dimanche en début d'après-midi dans la poule A. Cette rencontre n'avait pourtant pas démarré de manière idéale pour le Canada, surpris par un contre italien conclu par Phil Pietroniro à la 13e minute. Mais les Canadiens ont pu égaliser à la 16e et menaient déjà 4-1 à la 38e. Leur portier Chris Driedger a dû faire face à 12 tirs cadrés seulement, dont 6 dans le dernier tiers.

GP de France MotoGP: Enea Bastianini triomphe Enea Bastianini: une saison magnifique pour le rookie italien Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Italien Enea Bastianini (Ducati) a remporté le Grand Prix de France MotoGP au Mans. Le rookie a ainsi signé son troisième succès de la saison après ceux conquis au Qatar et aux Etats-Unis. Bastianini, qui dispute sa première année dans la catégorie reine dans l'équipe satellite Ducati-Gresini après être devenu champion du monde Moto2 l'an passé, est le seul pilote à y avoir gagné plus d'une course en 2022. Le natif de Rimini, âgé de 24 ans, a devancé de 2''718 la Ducati officielle de l'Australien Jack Miller. Quartararo au pied du podium L'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia) a fini troisième et a ainsi privé Fabio Quaratararo (Yamaha) d'une place sur le podium devant son public. Il a manqué un dixième de seconde au champion du monde en titre, qui a été pénalisé par un mauvais départ. Au championnat, Quartararo reste toutefois leader avec 102 points. Il en compte quatre de plus qu'Aleix Espargaro, alors que Bastianini est à huit longueurs. Auteur de la pole position, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a longtemps mené avant d'être dépassé par son compatriote, puis de chuter. L'Espagnol Augusto Fernandez s'est pour sa part imposé en Moto2 devant son compatriote Aron Canet. Un autre Espagnol, Jaume Masia, a quant à lui gagné en Moto3.

Un 5e titre consécutif pour Swiatek Iga Swiatek est innar Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Iga Swiatek (WTA 1) est inarrêtable. La Polonaise a conquis un cinquième trophée consécutif dimanche à Rome, cueillant son 28e succès de rang en battant Ons Jabeur (WTA 7) 6-2 6-2 en finale. L’opposition semblait pourtant féroce pour Iga Swiatek, Ons Jabeur ayant cueilli le titre huit jours plus tôt à Madrid sur la même surface en l’absence il est vrai de la meilleure joueuse du monde. Mais la Polonaise a survolé les débats dimanche: elle a concédé un seul break face à la Tunisienne, alors qu'elle menait déjà 6-2 4-0. Iga Swiatek avait entamé sa série victorieuse le 22 février à Doha, face à la Zurichoise Viktorija Golubic qui lui avait d’ailleurs ravi un set. Sacrée au Qatar, elle a également triomphé sur dur à Indian Wells et Miami, avant de s’imposer sur terre battue à Stuttgart et à Rome où elle était tenante du titre. La Polonaise de 20 ans, qui n’a concédé que cinq sets dans ses 28 derniers matches (dont un seul sur terre battue), sera la grandissime favorite à Roland-Garros dès le 22 mai. La pression ne lui fait pas peur: elle a déjà triomphé sur la terre battue parisienne, à l’automne 2020.

Victoires du Tanzanien Gisamoda et de l'Ethiopienne Meseret Tadesse Abraham a pris la 2e place du semi-marathon. Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Coup d'essai, coup de maître! Pour sa première sortie sur la distance, le Tanzanien Emanuel Gisamoda a remporté à 33 ans le Marathon de Genève en 2h10'39, matant l'armada kényane. La température était d'environ 23 degrés à l'arrivée sur le Pont du Mont-Blanc, trop chaud pour un marathon. Dans ces conditions, le chrono de Gisamoda, qui est resté à quelque 4' du record, est de bonne facture. Ce spécialiste de la piste et du cross a précédé les Kényans Sila Kiptoo (2e en 2h11'31) et Stanley Bett, 3e en (2h12'01), qu'il a progressivement lâchés après le 25e km. Chez les dames, la favorite éthiopienne Dinke Meseret s'est imposée dans l'excellent temps de 2h26'22. Malgré la température élevée, elle n'est restée qu'à 1'10'' de son record et a signé le 9e chrono "scratch" (hommes et femmes confondus). La Kényane Marion Kibor a terminé 2e en 2h28'30. Très attendu en raison de la présence de la star locale Tadesse Abraham, le semi-marathon a débouché sur un nouveau record du parcours. Le Sud-Soudanais réfugié en Suisse orientale Dominic Lobalu a filé en 1h01'39, améliorant de plus de 2 minutes l'ancienne marque d'Abraham. Ce dernier n'a pas démérité. Cinq semaines après avoir établi un record de Suisse du marathon à Zurich (2h06'38), il a pris la 2e place, en 1h03'05. La Kényane Cynthia Kosgei, lauréate des 20 km de Lausanne, a survolé l'épreuve féminine en 1h09'49. Toutes épreuves confondues, celles de samedi y compris sur des distances inférieures, quelque 14'000 concurrents s'étaient inscrits. uelque

Nikles passe l'écueil des qualifs à Genève Johan Nikles s'est qualifi Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Johan Nikles (ATP 294) figure pour la troisième fois de sa carrière dans le tableau final d'un tournoi ATP. Le Genevois de 25 ans a battu Lukas Rosol (ATP 249) 6-4 6-4 dimanche au 2e et dernier tour des qualifications du Geneva Open. C'est même la première fois que Johan Nikles décroche par ses propres moyens son ticket pour un tableau final ATP. Il avait en effet été repêché en tant que "lucky loser" en 2016 à Genève, après avoir été battu au 2e tour des qualifications, et avait bénéficié d'une invitation l'été dernier à Gstaad. Battu sèchement les deux fois au 1er tour du tableau final, le Genevois rêve de fêter enfin un premier succès sur la grande scène. Il pourrait retrouver au 1er tour l'invité zurichois Leandro Riedi (ATP 331/20 ans), seul autre Suisse présent dans le grand tableau sur la terre battue du Parc des Eaux-Vives.

Kevin Fiala ne rejoindra pas l'équipe de Suisse Image: KEYSTONE/MELANIE DUCHENE La "saga" Kevin Fiala est terminée. Eliminé au premier tour des play-off NHL avec Minnesota, le Saint-Gallois de 25 ans ne viendra pas renforcer l'équipe de Suisse au Championnat du monde à Helsinki. Alors que la question était sur toutes les lèvres depuis quelques jours et l'élimination de son club en Amérique du nord, l'ailier du Wild a finalement décliné l'invitation de la fédération. "Les entretiens avec Minnesota, le club de Kevin, ont été positifs, déclare le directeur des équipes nationales, Lars Weibel. Toutefois, eu égard à sa situation contractuelle, Kevin et son management jugent le risque de participer au Mondial trop important." L'un des arguments à prendre en considération concernait l'assurance à payer pour couvrir une éventuelle blessure. Comme Fiala va devenir agent libre à la fin du mois de juin, il ne sera plus couvert par Minnesota. Cette épine dans le pied a finalement été trop contraignante à ôter. Et surtout, le Saint-Gallois va pouvoir capitaliser sur sa saison exceptionnelle et ses 85 points (33 goals) en 82 matches. Avec de telles statistiques à seulement 25 ans, de nombreux clubs vont lui faire les yeux doux et lui offrir un très beau contrat. Pour rappel, il gagnait 5,1 millions cette saison et risque fort d'empocher deux millions de plus par exercice sur une assez longue durée.

Charlo unifie les titres en super-welters, une première Image: KEYSTONE/AP/Marcio Jose Sanchez Jermell Charlo a battu par KO l'Argentin Brian Castaño samedi à Los Angeles. L'Américain est ainsi devenu le premier détenteur de l'histoire de la ceinture unifiée des poids super-welters. Charlo, qui avait concédé un match nul controversé face au même adversaire l'année dernière, s'est imposé dans le 10e round. L'Américain de 31 ans était le détenteur des ceintures WBC, WBA et IBF, et Castaño du titre WBO.

Les Hurricanes poursuivent leur route Image: KEYSTONE/AP/Karl B DeBlaker Un joueur Suisse sera toujours en lice au 2e tour des play-off de NHL. Les Hurricanes de Nino Niederreiter se sont en effet imposés 3-2 dans le septième match décisif de la série les opposant à Boston samedi. L'équipe receveuse aura donc imposé sa loi lors des sept duels de ce 1er tour. Carolina a forcé la décision grâce notamment aux 3 points de Max Domi, qui a inscrit le 2-0 (24e) et le 3-1 (31e). Teuvo Teravainen a réussi 1 but et 1 assist pour les Canes, dont le portier Antti Raanta s'est fait l'auteur de 27 arrêts. Auteur de quatre points dans cette série mais "muet" lors des trois dernières parties, Nino Niederreiter franchit ainsi le 1er tour des play-off pour la troisième fois en quatre saisons chez les Hurricanes. Son équipe se mesurera à Pittsburgh ou aux New York Rangers en demi-finale de Conférence. A l'Est, l'autre demi-finale sera le théâtre d'un derby floridien entre les Florida Panthers et Tampa Bay. Double tenant du titre, le Lightning s'est imposé 2-1 lors de l'acte VII sur la glace des Toronto Maple Leafs, qui n'ont pas gagné la moindre série de play-off depuis... 2004. Ca passe pour les Oilers Edmonton s'est également qualifié pour le 2e tour samedi, s'imposant 2-0 face aux Los Angeles Kings grâce notamment aux 2 points de sa superstar Connor McDavid (1 but et 1 assist, pour un total de 14 points dans la série). Les Oilers affronteront Calgary ou Dallas en demi-finale de Conférence.

Djokovic en finale grâce à sa 1000e victoire Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Novak Djokovic a atteint la barre des 1000 succès sur l'ATP Tour samedi en se qualifiant pour la 12e fois en finale du Masters 1000 de Rome. Le no 1 mondial, qui a dominé Casper Ruud (ATP 10) 6-4 6-3 en demi-finale, se frottera à Stefanos Tsitsipas (ATP 5) dimanche. Sacré à cinq reprises déjà sur la terre battue du Foro Italico, Novak Djokovic retrouvera le Grec pour une revanche de la finale du dernier Roland-Garros, remportée par le Serbe qui s'était pourtant retrouvé mené deux manches à zéro. Nole vise un 38e trophée estampillé Masters 1000. Il n'a pas affronté Stefanos Tsitsipas depuis leur duel épique de la Porte d'Auteuil. Cinquième joueur de l'histoire à atteindre les 1000 succès après Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1251), Ivan Lendl (1068) et Rafael Nadal (1051), Novak Djokovic a confirmé sa montée en puissance à une semaine du début de Roland-Garros. Le Serbe aurait même pu s'imposer plus aisément face à Casper Ruud puisqu'il a mené 5-2 service à suivre dans le set initial. Tsitsipas en trois sets Stefanos Tsitsipas s'était qualifié un peu plus tôt dans la journée en remportant un bras de fer serré face à Alexander Zverev (ATP 3) 4-6 6-3 6-3 en 2h28'. Les deux hommes s'affrontaient pour la troisième fois en demi-finale en moins d'un mois, après Monte-Carlo (victoire du Grec, qui allait gagner le titre) et Madrid (succès de l'Allemand, battu en finale par Carlos Alcaraz).

La Finlande souffre mais gagne Mikael Granlund (64) a inscrit le but de la victoire pour la Finlande samedi Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT La Finlande a souffert avant de décrocher un deuxième succès en deux matches dans "son" championnat du monde. Les champions olympiques en titre ont battu la Lettonie 2-1 samedi à Tampere. Une réussite de Mikael Granlund en supériorité numérique à 2'52'' de la fin du match a permis à la Finlande de vaincre la Lettonie d'Elvis Merzlikins (ex-Lugano), auteur de 18 arrêts dans cette partie. Menés au score dès la 9e minute à la suite d'une réussite de Rudolfs Balcers, les Finlandais avaient égalisé à la 31e grâce à un but de Sakkari Manninen, là aussi en "power play". Principale rivale de son voisin dans la poule B, la Suède a pour sa part battu l'Autriche 3-1 pour son entrée en lice. En lice dans le même groupe, la Tchéquie s'est imposée plus nettement devant la Grande-Bretagne (5-1), avec notamment 3 assists du maître à jouer de Rapperswil-Jona Roman Cervenka.

Berrettini renonce à disputer Roland-Garros Image: KEYSTONE/AP/MARCIO JOSE SANCHEZ Matteo Berrettini (ATP 8) a annoncé samedi son forfait pour Roland-Garros (22 mai-5 juin). L'Italien avait déjà renoncé aux premiers tournois de la saison sur terre battue après son opération à la main droite fin mars. "Mon équipe et moi avons décidé que reprendre directement à Roland-Garros où les matches se jouent au meilleur des cinq sets ne serait pas le meilleur choix", a écrit sur Instagram Matteo Berrettini (26 ans), qui avait atteint les quarts de finale l'an dernier à Paris. "Pour cette raison, j'ai décidé de programmer mon retour pour la saison sur herbe", a ajouté le finaliste de l'édition 2021 de Wimbledon, qui a par ailleurs annoncé cette semaine qu'il disputerait le Swiss Open de Gstaad dans la foulée de la (courte) saison sur herbe.

Coupe d'Angleterre: Liverpool s'impose aux tirs au but Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Liverpool a gagné la Coupe d'Angleterre pour la huitième fois de son histoire. Les Reds ont battu Chelsea 0-0 ap, 5-4 tab en finale à Wembley. Ils ont ainsi conquis un deuxième trophée cette saison. Dans la séance décisive, Azpilicueta a d'abord trouvé le poteau. Mais Mané, qui tirait le cinquième penalty, a échoué face à son compatriote Mendy. Alisson a ensuite arrêté l'essai de Mount et Tsimikas a donné la victoire aux hommes de Jürgen Klopp. Scénario similaire Cette finale a épousé un scénario similaire à celle qui avait opposé les deux mêmes clubs en finale de la Coupe de la Ligue à fin février, gagnée par Liverpool (0-0 ap, 11-10 tab). Le match a été équilibré, avec des chances des deux côtés et des gardiens irréprochables. Alonso a touché la barre sur un coup franc excentré (48e), mais Liverpool a aussi été touché les montants. D'abord par Luis Diaz (83e), puis par Robertson (84e)! Les attaquants des deux formations ont manqué de précision, beaucoup de tirs passant tout près des poteaux, mais du mauvais côté. Salah et Van Dijk sortis Ce succès n'est toutefois pas sans prix pour Liverpool. Salah a dû sortir à la 32e, visiblement touché aux adducteurs. Et Van Dijk a lui aussi été remplacé au début des prolongations. Les Reds espèrent qu'ils seront remis dans deux semaines pour la finale de la Ligue des champions contre le Real Madrid. Liverpool a ainsi réussi le doublé Coupe d'Angleterre - Coupe de la Ligue comme en 2001. A l'époque, les Reds, alors dirigés par Gérard Houllier et avec le Fribourgeois Stéphane Henchoz en défense, avaient enchaîné en remportant aussi la Coupe UEFA. L'issue est cruelle pour Chelsea, qui n'était vraiment pas loin. Les Blues ont écrit une page d'histoire en devenant la première équipe à perdre trois finales de FA Cup de suite après les défaites contre Arsenal en 2020 et Leicester l'an passé.