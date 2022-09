Lulu Sun en quarts ++ Des Super-Mondiaux de vélo en Haute-Savoie

"Je tiens à dire un grand merci à Red Bull, Honda et la Scuderia AlphaTauri pour continuer à me donner l'opportunité de piloter en F1. Ayant déménagé en Italie l'année dernière, pour être plus proche de l'usine (réd: à Faenza), je me sens vraiment intégré à l'équipe", a quant à lui déclaré Tsunoda.

Les candidatures française et néerlandaise ont été départagées par un vote du Comité directeur de l'UCI qui s'est réuni mardi et mercredi et qui a par ailleurs désigné Montréal comme ville organisatrice des Mondiaux de cyclisme 2026 sur route, un après le Rwanda et deux ans après la Suisse.

Les Championnats du monde sur route auront ainsi lieu pour la première fois en France depuis ceux organisés en 2000 à Plouay. L'épreuve reine, la course en ligne, se déroulera sur un parcours qui sera le copier-coller de celui des Mondiaux 1980 remportés par Bernard Hinault, sur un circuit empruntant l'ascension de la mythique côte de Domancy (2,7 km à plus de 8% de moyenne).

Ce format élargi proposera ainsi 13 disciplines l'année prochaine à Glasgow, en Ecosse, et passera à 19 disciplines en 2027 lors des Championnats du monde qui auront lieu du 11 au 26 septembre en Haute-Savoie où les Mondiaux de VTT ont rencontré un grand succès cet été aux Gets.

L'ancien coach de Dortmund, à la suite de cette quatrième défaite en championnat (pour deux victoires seulement), avait décidé de laisser au repos, lundi et mardi, son groupe qui, depuis début août, a enchaîné douze rencontres en compétition (huit en L1 et quatre en Ligue Europa Conférence). Il en a lui-même profité pour aller se ressourcer chez lui, en Suisse, d'où il n'est revenu que mercredi dans la matinée.

"Je m'attendais à ce que la suspension d'un an me donne le temps de faire amende honorable et d'éloigner la controverse (...) Mais dans le climat impitoyable qui règne actuellement, il est devenu clair que ce n'est plus possible. Pour ces raisons, j'ai entamé le processus de recherche d'acheteurs pour les Suns et le Mercury", écrit-il dans un communiqué.

Le propriétaire des Phoenix Suns, Robert Sarver, suspendu un an par la NBA pour comportements racistes et misogynes, a annoncé son intention de vendre la franchise.

Plus incisif, plus puissant aussi, Stan Wawrinka a signé un succès qui ne souffre aucune discussion. Il "revit" en Lorraine après un été bien laborieux avec cinq défaites au premier tour de Wimbledon à Flusning Meadows en passant par Bastad, Montréal et Cincinnati. L'école de la patience dans laquelle il s'inscrit depuis des mois commence à payer.

Il l'a fait au tournoi ATP 250 de Metz pour défier jeudi en huitième de finale le no 4 mondial Daniil Medvedev. Après ses deux succès dans le tableau des qualifications, Stan Wawrinka s'est imposé 7-6 (7/1) 6-2 devant Joao Sousa (ATP 55). Victorieux pour la quatrième fois en quatre rencontres du Portugais, il espère désormais cueillir un deuxième succès de rang face à Daniil Medvedev deux ans et demi après un huitième de finale à l'Open d'Australie enlevé en cinq sets.

Cette première boucle romande pour les dames aura lieu les 7, 8 et 9 octobre prochain. Elle s'élancera de Lausanne pour se conclure à Genève avec une étape reine le samedi à Tyhon 2000. Elle réunira ainsi les deux dauphines du Tour de France d'Annemiek Van Vleuten, sa compatriote Demi Vollering et la Polonaise Katarzyna Niewiadoma.

Le bilan comptable de Franco Foda est effrayant. Les succès au tour préliminaire de la Ligue Europa face à Linfield et à Heart of Midlothian ne peuvent pas occulter le parcours pitoyable en championnat, l'élimination en Coupe de Suisse contre un club de Challenge League, l'échec au tour préliminaire de la Ligue des Champions face à Qarabag et les deux défaites lors des premiers matches de la phase de poules de l'Europa League.

Poursuivie par la malchance, l'équipe des Pays-Bas avait déjà été pénalisée par le saut de chaîne de Bauke Mollema dans le premier tour de circuit, qui est bouclé par le trio masculin avant le passage de relais aux femmes. Incapable de remettre la chaîne en place, il a dû changer de vélo et laisser ses deux partenaires, Daan Hoole et Mathieu van der Poel, finir seuls le travail.

Victorieuse des trois grands Tours cette année, Annemiek van Vleuten, a été la grande perdante du jour. La Championne olympique du contre-la-montre est allée au sol quelques mètres seulement après le départ, visiblement à cause d'un problème mécanique sur son vélo, frappant violemment le trottoir. Sonnée, le genou éraflé, elle ne s'est relevée qu'avec difficulté, aidée par un membre de son équipe. Un coup dur pour la surpuissante équipe néerlandaise et surtout pour Annemiek Van Vleuten qui fait partie des grandes favorites de la course en ligne samedi mais qui devra d'abord panser ses plaies.

Les hommes ont lancé leurs coéquipières avec un avantage 15 secondes qu'elles ont pu conserver sur la ligne. Elise Chabbey et Nicole Keller, une spécialiste du VTT, ont pu soutenir le rythme imposé par Marlen Reusser, médaillée de bronze de l'épreuve individuelle. Les grands artisans de ce succès furent toutefois Stefan Küng, deuxième dimanche en individuel, et Stefan Bissegger dont la puissance a fait merveille sur les routes australiennes.

Composée de Nicole Koller, Marlen Reusser, Elise Chabbey, Stefan Bissegger, Stefan Küng et Mauro Schmid, la formation helvétique s'est imposée avec une marge de 3'' sur l'Italie et de 38'' sur l'Australie pour remporter un premier titre dans ces Championnats du monde 2023. Elle cueille, par ailleurs, une première médaille dans cette épreuve bien particulière qui avait couronné les Pays-Bas en 2019 et l'Allemagne en 2021 lors des deux premières éditions.

"Jusqu'à Wimbledon, j'ai pensé que je pouvais le faire"

Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI

Roger Federer s'est confié à la presse suisse avant le dernier match de sa carrière prévu à la Laver Cup. "Jusqu'à Wimbledon, j'ai pensé que je pouvais" revenir à la compétition, a-t-il souligné.

- Roger Federer, comment avez-vous traversé ces dernières semaines ?

"J'ai longtemps eu une boule à l'estomac. Cela va mieux désormais. Ecrire ma lettre d'adieux ne fut pas simple. Je sais que ce moment devait bien venir un jour. Maintenant que c'est derrière moi, je me sens libéré."

- Avez-vous hésité avant de franchir ce pas ?

"Je n'ai nourri aucun doute dans ma tête. Mais ce fut épuisant de tout garder en moi. Je voyais bien qu'il n'y avait aucun progrès avec mon genou. Je n'avais plus de marge. Je me retrouvais à la croisée des chemins en quelque sorte. Mettre un terme à ma carrière était bien la seule décision qui s'imposait."

- Jusqu'à quand avez-vous caressé l'espoir d'un retour à la compétition ?

"Jusqu'à Wimbledon, j'ai pensé que je pouvais le faire. Au début de l'été, j'étais prêt à pousser vraiment mon corps. Mais mon genou n'a pas tenu vraiment face à cette nouvelle charge de travail. Je me suis dit alors que cela allait être à la fois très long et très compliqué."

- Quand avez-vous arrêté votre décision ?

"Lors de la cérémonie du centenaire du Centre Court de Wimbledon, j'ai pensé que c'était peut-être la dernière fois que je me retrouvais à cet endroit. Ensuite en vacances, j'ai plutôt cherché à éluder la question. Ce fut aussi difficile pour mes proches. Ils voyaient bien que tout était devenu bien compliqué pour moi. Ils ne savaient pas comment répondre aux questions sur mon retour. Et de mon côté, j'étais vraiment très fatigué. J'avais tout donné lors de la rééducation. Je voulais toujours être positif par rapport à mon genou. Ce n'était plus possible de continuer ainsi..."

Agréablement surpris par son niveau de jeu

- Comment va votre genou aujourd'hui ?

"Je me suis entraîné lundi et mardi ici à Londres avec Stefanos Tsitsipas. Il est clair depuis longtemps que je ne jouerai pas un simple lors de la Laver Cup. Il était clair aussi que je ne pourrais pas m'aligner aux Swiss Indoors. Mais le format de la Laver Cup me permet de jouer un double. Vendredi soir très certainement. Je vais donc tenter le coup. Je dois préciser que j'ai été favorablement surpris par mon niveau de jeu ces derniers jours."

- Vous n'avez jamais décrit de manière précise les douleurs que vous avez pu ressentir avec votre genou...

"Et je ne le ferai pas. D'une part, cela ne regarde que moi et, d'autre part, il est difficile de trouver les mots pour expliquer la nature de cette blessure. L'an dernier, mon retour fut vraiment éprouvant. J'étais très loin d'être à 100 %. Le dernier set de mon quart de finale à Wimbledon contre Hurkacz perdu 6-0 fut sans doute l'un des moments les plus durs de ma carrière. J'avais la tête en ébullition. Je me demandais ce que je devais dire devant la presse. Mais d'un autre côté, j'appréciais toujours de jouer au tennis sur ce Centre Court."

Des exhibitions, notamment

- Votre genou vous fait-il souffrir dans la vie de tous les jours ?

"Non. Le but est que je puisse à nouveau jouer au foot et skier. Cela n'a rien à voir avec faire du vélo ou nager. On verra bien."

- Vous avez toutefois promis à vos fans de continuer à jouer au tennis...

"Oui. Je trouve dommage que des anciens champions ne jouent plus pour le fun après avoir mis un terme à leur carrière. On n'a, ainsi, pas vu Björn Borg sur un court pendant 25 ans. J'aime trop ce sport pour m'en éloigner. J'ai la possibilité de jouer des exhibitions. Mon premier souhait est ainsi d'organiser d'ici six à neuf mois un match auquel assisteront tous mes anciens coaches et mes amis. Cela sera une belle manière de dire merci et adieu."

- Avez-vous des projets concrets quant à votre avenir ?

"Pas encore. Je me laisse toutes les options ouvertes. Pourquoi pas commenter des matches, à Wimbledon par exemple. Cela me permettrait de garder le contact avec les acteurs du Circuit. Mais je n'ai pas encore nourri une véritable réflexion quant à mon avenir. J'ai la chance de pouvoir prendre tout mon temps."

Un immense soulagement pour Mirka

- Comment votre femme et vos enfants ont-ils accueilli votre décision ?

"Les dernières années furent également difficiles pour Mirka. Je pense que ma décision est un immense soulagement pour elle. J'ai prévenu les enfants mercredi dernier, soit la veille de la diffusion du message sur les réseaux sociaux. Ils étaient tristes. Ils me demandaient si nous n'irions plus à Wimbledon, à Indian Wells ou à Halle. Mais d'un autre côté, ils me disaient d'arrêter le tennis pour que nous puissions skier ensemble."

- Et vous, comment vous sentiez-vous les jours d'après ?

"J'ai dû faire le deuil de ma carrière en quelque sorte. Il y a eu une sorte de tristesse au début. Mais aujourd'hui, tout cela est derrière moi. Je peux en parler. Ecrire cette lettre ne fut pas facile. J'ai dû la reprendre une vingtaine de fois pour trouver les mots justes. Quant aux réactions, elles m'ont, bien sûr, touché. Surtout celles qui s'adressaient à l'homme et non au tennisman."