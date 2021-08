Lyon espère Shaqiri ++ Djokovic au repos

John Gobbi sera le nouveau CEO de Fribourg-Gottéron John Gobbi au moment de prendre sa retraite de joueur en 2018 Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Fribourg-Gottéron a trouvé le successeur de Raphaël Berger comme CEO. Le club a engagé le Tessinois John Gobbi (40 ans), qui prendra ses fonctions le 1er octobre. Ancien défenseur entre 1999 et 2018, parlant quatre langues, Gobbi a mené de hautes études en parallèle à sa carrière active avec Ambri-Piotta, Lausanne, Zurich Lions et Genève-Servette. A l'Université de Genève, il a obtenu un bachelor en gestion d'entreprise (2008) puis un master en comptabilité, contrôle et finance (2011). Satisfaction présidentielle Le président de Gottéron Hubert Waeber a présidé une commission de quatre personnes pour trouver la perle rare. "Je suis très satisfait d'avoir pu trouver rapidement une personne dont les compétences correspondent parfaitement à nos attentes", a-t-il déclaré dans un communiqué. Raphaël Berger avait donné sa démission pour le 31 décembre. Son successeur entamera son activié le 1er octobre. Les détails de la phase de transition seront réglés d'ici-là, afin que la transmission des dossiers s'effectue dans les règles de l'art.

Athletissima: le 100 m dames s'annonce somptueux Elaine Thompson-Herah sera l'une des attractions d'Athletissima Image: KEYSTONE/EPA/FRANCK ROBICHON Athletissima vivra un 100 m dames royal le 26 août à Lausanne. Les six premières de la finale du 100 m aux JO de Tokyo seront en effet de la partie pour la 9e étape de la Diamond League. Les Jamaïcaines Elaine Thompson-Herah et Shelly-Ann Fraser-Pryce s’annoncent comme les grandes stars féminines de la soirée. Thompson-Herah a réalisé un triple exploit façon Usain Bolt à Tokyo en remportant l’or sur 100 m, 200 m et 4x100 m. De plus, sur les deux épreuves individuelles, elle a signé le deuxième chrono de l’histoire (10’’61 et 21’’53). La désormais quintuple championne olympique retrouvera à Lausanne toutes ses principales rivales des JO, désireuses de prendre une petite revanche. A commencer par ses compatriotes Shelly-Ann Fraser-Pryce, médaillée d’argent sur la ligne droite au Japon et no 3 de tous les temps, Shericka Jackson, médaillée de bronze, et l’Ivoirienne Marie-Josée Ta Lou, au pied du podium à Tokyo, mais double médaillée d’argent aux Mondiaux 2017. Yeux de Chimène Le public de la Pontaise aura cependant les yeux de Chimène pour Ajla Del Ponte et Mujinga Kambundji, respectivement 5e et 6e de la finale olympique. Les deux Suissesses seront elles aussi au départ de ce 100 m explosif à Lausanne. Jamais, avant elles, une sprinteuse helvétique n’avait accédé à une finale olympique. A Tokyo, il y en a eu deux d’un coup, avec en prime le record national de Del Ponte (10’’91). Pas impossible que Kambundji profite d’Athletissima pour tenter de lui reprendre ce record.

Manchester City: John Stones prolonge jusqu'en 2026 Image: KEYSTONE/AP/RUI VIEIRA John Stones (27 ans) a prolongé de quatre ans son contrat avec Manchester City, qui arrivait à échéance l'an prochain. Le défenseur international anglais est désormais lié avec le club jusqu'en 2026. Stones évolue avec les Citizens depuis 2016. Il compte 49 sélections et 2 buts avec l'équipe d'Angleterre. "Je ne pourrais pas être plus heureux. J'aime faire partie de ce club, il y a tant de bons joueurs et je sais que nous allons continuer à gagner des trophées", a déclaré le défenseur.

Masters 1000 de Cincinnati: forfait de Djokovic Novak Djokovic: il renonce au Masters 1000 de Cincinnati Image: KEYSTONE/EPA/RUNGROJ YONGRIT Novak Djokovic s'est retiré du Masters 1000 de Cincinnati, qui commence le 15 août. Le numéro un mondial a dit avoir besoin de plus de temps pour récupérer après les Jeux olympiques de Tokyo. "Je prends un peu plus de temps pour me rétablir et récupérer après un voyage assez éprouvant de l'Australie à Tokyo", a posté Djokovic sur les réseaux sociaux. Du temps en famille "Malheureusement, cela signifie que je ne serai pas prêt à concourir à Cincinnati cette année, je vais donc me concentrer et porter mon attention sur l'US Open et passer un peu plus de temps avec ma famille. A bientôt à New York !" a encore précisé la star serbe. Djokovic (34 ans) a atteint le nombre record de 20 titres en Grand Chelem, à égalité avec Roger Federer et Rafael Nadal. Il pourrait devenir le premier homme depuis Rod Laver en 1969 à remporter les quatre titres majeurs en une année à condition d'être vainqueur à l'US Open dans quelques semaines. Déception à Tokyo Le Serbe a connu de difficiles Jeux olympiques à Tokyo il y a une dizaine de jours. Venu à Tokyo pour conquérir l'or olympique, il en est finalement reparti sans aucune médaille et avec une blessure à une épaule. En l'espace de 24 heures, le Serbe, grand favori du tournoi olympique et qui était apparu très solide lors des premiers tours, a enchaîné trois défaites - deux en simple, une en double mixte - et un forfait, dû à une "blessure à l'épaule gauche", selon la Fédération internationale de tennis. Il y a 4 jours c'est Roger Federer qui avait annoncé qu'il ne participerait pas aux Masters 1000 de Toronto et de Cincinnati, préférant se réserver pour l'US Open qui débute le 30 août.

Xherdan Shaqiri bientôt en Ligue 1 ? Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Xherdan Shaqiri découvrira-t-il la Ligue 1 après la Bundesliga, la Serie A et la Premier League ? "L'Equipe" révèle que Lyon courtise le Bâlois sous contrat avec Liverpool jusqu'au 30 juin 2023. Selon le quotidien, le profil de l'international suisse est apprécié par le nouvel entraîneur de Lyon, le Néerlandais Peter Bosz. L'opération s'annonce toutefois compliquée pour Lyon qui doit à la fois faire face à la concurrence du FC Séville,de Villarreal, du Napoli et de la Lazio. Par ailleurs, les prétentions salariales du joueur que le journal estime à 350'000 euros mensuels représentent un autre obstacle. Seul l'international portugais Anthony Lopes émerge à un tel niveau de salaire au sein de l'effectif rhodanien. Enfin, la somme de transferts réclamée par Liverpool - 15 millions d'euros - pour un joueur qui fêtera ses 30 ans le 10 octobre prochain est jugée exagérée par les dirigeants lyonnais. Triple buteur lors de l'Euro 2021, Xherdan Shaqiri a été l'un des grands artisans de la qualification de la Suisse pour les quarts de finale. Il a rappelé lors de ce tournoi qu'il était un joueur capable de faire la différence à tout moment.

La disqualification de Vettel en Hongrie maintenue Image: KEYSTONE/EPA/Florion Goga / POOL Les commissaires de la Fédération internationale de l'automobile (FIA) ont refusé lundi de réexaminer la disqualification de l'Allemand Sebastian Vettel à l'issue du Grand Prix de Hongrie de F1. Elle était contestée par son écurie Aston Martin. Au terme d'une audience en visioconférence, les commissaires ont estimé que les "nouveaux" éléments apportés par l'équipe britannique ne justifiaient pas de réétudier leur décision. Les classements de la course et du Championnat du monde demeurent donc inchangés. Deuxième à passer la ligne d'arrivée sur le Hungaroring de Budapest le 1er août, Vettel avait été disqualifié car il n'avait pas été possible de retirer un litre de carburant dans son réservoir, comme le règlement le prévoit. Après avoir avancé qu'il y avait plus d'un litre d'essence dans la monoplace de l'Allemand, des analyses plus poussées menées par Aston Martin ont montré qu'il restait en fait bel et bien moins d'un litre "en raison d'un dysfonctionnement initialement inaperçu du système de carburant". Mais, expliquent les commissaires dans un document officiel, selon le règlement, "savoir pourquoi il y avait moins d'un litre (dans le réservoir) ne fait pas de différence" et "prétendre qu'aucun avantage en termes de performance n'a été obtenu ne constitue pas une défense". Pour se voir accorder une révision, "Aston Martin aurait dû présenter des faits indiquant qu'il restait effectivement plus d'un litre de carburant" dans la monoplace, concluent-ils.

Une défaite sans appel pour Viktorija Golubic Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Moins de dix jours après la conquête de la médaille d'argent du double olympique avec Belinda Bencic, Viktorija Golubic n'a pas enchaîné. La Zurichoise est tombée d'entrée de jeu à Montréal. Viktorija Golubic (WTA 47), quart de finaliste à Wimbledon, s'est inclinée 6-2 6-3 devant la quart de finaliste de Roland-Garros Paula Badosa (WTA 31). Trop vulnérable derrière sa mise en jeu avec six breaks concédés en huit jeux de service, la Zurichoise n'a pas vraiment tenu le choc devant l'Espagnole, qui est l'une des révélations de l'année. Ce mardi, Jil Teichmann (WTA 65) tentera de sauver l'honneur suisse dans ce Masters 1000. Elle aura toutefois une tâche redoutable contre l'Américaine Danielle Collins (WTA 28), victorieuse dimanche du WTA 500 de San Jose.

Murat Yakin: "Je suis très fier" Image: KEYSTONE/ALESSANDRO DELLA VALLE "Cette nomination est, pour moi, un grand honneur. Elle me remplit de fierté aussi !" Murat Yakin, avec l'élégance qui peut être la sienne, a laissé parler son coeur devant la presse. Treize jours après la résiliation du contrat de Vladimir Petkovic, l'Association Suisse de Football (ASF) a fait un choix pour nommer un nouvel entraîneur national, un "vrai" choix pour reprendre les termes de son président Dominique Blanc, qui ne peut susciter de véritables réserves. Par son passé de joueur - il a porté à 49 reprises le maillot de l'équipe de Suisse et il fut l'un des artisans de la première campagne magnifique du FC Bâle en Ligue des Champions lors de la saison 2012/2013 - et d'entraîneur - il a hissé ce même FC Bâle en demi-finale de l'Europa League en 2013 -, Murat Yakin cochait toutes les cases. "Il était notre candidat no 1", avoue d'ailleurs le directeur des équipes nationales Pierluigi Tami. L'ASF a tenu, toutefois, à conserver l'anonymat des autres candidats. "Il y avait parmi eux des entraîneurs très prestigieux", souffle Pierluigi Tami. Aux yeux de l'ASF, la candidature de Murat Yakin s'est imposée pour deux raisons: il "incarne la voie et les valeurs suisses", selon Dominique Blanc. Par ailleurs, sa campagne européenne à la tête du FC Bâle marquée notamment par des qualifications obtenues devant le Zenit Saint-Pétersbourg et Tottenham, a démontré qu'il était capable de signer de grands résultats au niveau international. "Ma candidature portait une certaine crédibilité" Son contrat, signé lundi matin, porte jusqu'à l'automne 2022. Il sera reconduit automatiquement pour deux ans si la Suisse se qualifie pour la Coupe du monde au Qatar. L'ASF a tenu à remercier le FC Schaffhouse, l'employeur de Murat Yakin jusqu'à dimanche soir, de l'avoir "libéré immédiatement et sans condition". "On peut s'étonner de voir un entraîneur de Challenge League être nommé sélectionneur. Il est toutefois erroné de prétendre que revenir à Schaffhouse en 2019 fut un pas arrière. Je ne l'ai pas perçu ainsi. Je pense que ma candidature à ce poste de sélectionneur portait tout de même une certaine crédibilité." Dans un premier temps, Murat Yakin entend s'inscrire dans la continuité de Vladimir Petkovic. "Nous devons le remercier d'avoir donné un très beau style de jeu à l'équipe de Suisse qui lui a permis d'obtenir de grands résultats, explique-t-il. Je vais chercher très vite à le joindre pour qu'il me fasse part de son ressenti." Le Bâlois sait qu'il n'a pas de temps à perdre avec les deux rencontres contre l'Italie, à Bâle le 5 septembre, et contre l'Irlande du Nord, le 8 septembre à Belfast, qui s'annoncent capitales dans la course à la qualification pour le Qatar. "Je ne vais pas tout bouleverser. Je connais cette équipe, dit-il. Je sais qu'elle a toujours faim. Que son parcours à l'Euro a suscité une immense passion dans tout le pays. Il convient de surfer sur cet enthousiasme. Et quoi de plus beau que d'affronter, dans "ma" ville, le champion d'Europe dans un stade qui, j'espère, sera plein !" Un staff à redéfinir Ce mardi, Murat Yakin et Pierluigi Tami tiendront une première réunion de travail destinée à compléter le staff. On rappellera que l'entraîneur-adjoint Antonio Manicone a logiquement accompagné Vladimir Petkovic à Bordeaux. "Je vais aussi très vite prendre le pouls des joueurs. La première liste doit bientôt sortir avec le match amical contre la Grèce du 1er septembre", indique le nouveau sélectionneur. Murat Yakin pourrait être confronté à un premier coup dur: l'indisponibilité de Haris Seferovic. L'auteur du doublé contre la France en huitième de finale de l'Euro s'est blessé à la cuisse la semaine dernière à Moscou lors du succès 2-0 du Benfica devant le Spartak en tour préliminaire de la Ligue des champions.

Nadal sort du top 3 Rafael Nadal n'est plus sur le podium. Image: KEYSTONE/AP/Nick Wass L'Espagnol Rafael Nadal a quitté le top 3 du classement ATP publié lundi, chutant du podium pour la première fois depuis mai 2017. Roger Federer reste 9e. Eliminé à la surprise générale dès les 8es de finale du tournoi de Washington, Nadal a reculé à la 4e place, au bénéfice du Grec Stefanos Tsitsipas (3e), toujours devancé par Novak Djokovic (1er) et Daniil Medvedev (2e). L'Italien Jannik Sinner s'est solidement réinstallé dans le top 20 grâce à sa victoire à Washington. Il bondit de neuf places pour pointer au 15e rang, le meilleur classement de sa carrière à même pas 20 ans.

Valverde pour une 15e Vuelta Alejandro Valverde a toujours faim. Image: KEYSTONE/AP/Tim de Waele L'équipe Movistar alignera à la Vuelta, qui démarre samedi à Burgos, le même trident qu'au Tour de France. Il y aura le Colombien Miguel Angel Lopez et l'Espagnol Enric Mas à côté du vétéran Alejandro Valverde, présent pour la 15e fois au départ. A 41 ans, Valverde affole les statistiques de l'épreuve espagnole: quatorze participations, une victoire finale (2009), sept présences sur le podium final, quatre victoires au classement par points (la dernière en 2018), douze victoires d'étapes, vingt-sept jours avec le maillot de leader et un seul abandon (à ses débuts).

Yverdon se sépare de son coach après trois matches Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Yverdon Sport se sépare de son entraîneur Jean-Michel Aeby. Le Genevois paie le prix d'une entame de Championnat marquée par trois défaites en autant de matches, en Challenge League. "Un électrochoc est nécessaire pour parvenir à gommer ce mauvais départ", explique lundi le club du Nord vaudois sur son site internet. Aeby officiait depuis décembre 2019. Il avait permis à Yverdon de retrouver la Challenge League en juin dernier. Selon la formule consacrée, Yverdon Sport "tient à remercier sincèrement Jean-Michel Aeby du travail effectué durant cette année et demie sur le banc". Aeby est un technicien "très professionnel, capable de diriger un groupe et de prendre des décisions fortes", ajoute le club.

Murat Yakin succède à Vladimir Petkovic Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin succède à Vladimir Petkovic comme sélectionneur de l'équipe de Suisse. L'ancien international helvétique a signé son contrat lundi matin, annonce l'ASF. Yakin s'est engagé jusqu'à la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, avec une option de prolongation. Âgé de 46 ans, il rejoint avec effet immédiat l'ASF en provenance du FC Schaffhouse (ChL). La succession de Petkovic, parti entraîner Bordeaux en Ligue 1, s'annonce exaltante. Petkovic a mené la Suisse à un niveau supérieur, avec la récente qualification pour les quarts de finale de l'Euro après l'éclatante victoire contre la France en 8es de finale. L'aîné des frères Yakin dirigera son premier match contre la Grèce, en amical, le 1er septembre à Bâle, puis pour les rencontres de qualification pour la Coupe du monde contre l'Italie championne d'Europe (le 5 septembre à Bâle) et contre l'Irlande du Nord, le 8 septembre à Belfast. Homme d'expérience Le nom de Yakin avait été proposé au comité central de l'ASF par la commission composée du directeur des équipes nationales, Pierluigi Tami, du président central de l'ASF, Dominique Blanc, de Patrick Brugmann (directeur du développement du football de l'ASF) et du président de la SFL Heinrich Schifferle. Le comité a accepté la proposition. D'autres noms avaient circulé dans les médias, comme Bernard Challandes et René Weiler. Yakin est réputé proche du terrain et s'appuie, outre ses connaissances techniques, sur son intuition, son feeling. Sa stature d'ancien joueur de grand talent est de nature à forcer le respect des cadres de la sélection comme Shaqiri ou Xhaka. Murat Yakin possède une grande expérience du métier d'entraîneur, souligne l'ASF, malgré son relativement jeune âge. Après une belle carrière de joueur à Grasshopper et au FC Bâle de la grande époque, puis en Bundesliga avec Stuttgart et Kaiserslautern, l'homme aux 49 sélections avec l'équipe de Suisse (4 buts) a entamé sa carrière d'entraîneur avec Concordia Bâle. Il est ensuite passé par Frauenfeld et les M21 de GC, avant de devenir l'entraîneur principal de Thoune puis de Lucerne. Avec le club de l'Oberland bernois, il est passé de la Challenge League à la Super League et, lors de la saison 2011/12, il a mené Lucerne à la finale de la Coupe et à la deuxième place du Championnat. Murat Yakin a aussi entraîné le Spartak Moscou, le FC Schaffhouse, GC, Sion et, depuis juin 2019, de nouveau Schaffhouse. Dans le communiqué de l'ASF, Murat Yakin dit sa joie au moment de prendre ses fonctions: "La Nati était déjà une affaire de cœur pour moi en tant que joueur. C'est un grand honneur et un plaisir pour moi de pouvoir représenter notre pays en tant qu'entraîneur. Je suis convaincu que nous nous qualifierons pour la Coupe du monde avec cette grande équipe et que nous allons célébrer de nouveaux succès."

Murat Yakin succède à Vladimir Petkovic Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin succède à Vladimir Petkovic comme sélectionneur de l'équipe de Suisse. L'ancien international helvétique a signé son contrat lundi matin, annonce l'ASF. Yakin s'est engagé jusqu'à la fin des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022, avec une option de prolongation. Âgé de 46 ans, il rejoint avec effet immédiat l'ASF en provenance du FC Schaffhouse (ChL).

L'heure des comptes pour le Japon Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Les feux d'artifice sont terminés et les sportifs s'en vont: le Japon a commencé lundi à dresser le bilan de ses "JO de la pandémie" au coût exorbitant, organisés malgré de fortes oppositions au pays. Les responsables olympiques se sont montrés positifs, comme on pouvait s'y attendre, affirmant que ces Jeux inédits avaient offert des moments d'espoir et d'émotion à travers le monde et qu'ils s'étaient déroulés sans incident majeur. Mais il faudra plus de temps au Japon pour faire le bilan de ces Jeux coûteux (plus de 13 milliards de francs) et controversés, qui se sont déroulés alors que les cas de Covid-19 explosaient à Tokyo et ailleurs dans le pays. Le quotidien Asahi, qui avait demandé l'annulation, a estimé lundi que la tenue de l'événement avait constitué un "pari" avec la vie des gens, alors que la situation sanitaire empirait. Ambivalence Un sondage réalisé par le journal au cours des deux derniers jours des JO a cependant révélé que 56% des Japonais étaient favorables à la tenue des JO (contre 32%). Mais, signe d'une ambivalence persistante, 32% seulement ont dit avoir le sentiment que les Jeux étaient "sécurisés", 54% n'étant pas convaincus. Les Jeux olympiques de Tokyo n'ont ressemblé à aucun autre événement sportif mondial, à commencer par le report historique de 2020 qui a pénalisé certains athlètes. Les restrictions imposées durant les Jeux se sont traduites par le port du masque pour tous et un huis clos quasi-total sur les sites olympiques. Performances de haut vol Des signes ont vite montré que le public japonais pourrait changer d'avis. Des milliers de personnes ont afflué autour du Stade olympique pour voir les feux d'artifice de la cérémonie d'ouverture et se faire photographier devant les anneaux. Lorsque les épreuves sportives ont commencé, des gens ont bravé les injonctions à rester à l'écart des événements organisés sur la voie publique et se sont aussi arraché des produits dérivés dans les magasins. Ces JO ont également constitué un triomphe pour le sport japonais, avec un record de 27 médailles d'or dans tous les domaines, du baseball au skateboard.