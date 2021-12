Lyon ne veut plus de Shaqiri +++ Tatouages interdits en Chine

Thompson-Herah et Lewandowski sportifs de l'année Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le footballeur polonais du Bayern Munich Robert Lewandowski et la sprinteuse jamaïcaine Elaine Thompson-Herah ont été élus respectivement sportif et sportive de l'année 2021 par l'AIPS. L'Association internationale de la presse sportive (AIPS) a consulté, pour ses distinctions, un panel de 529 journalistes du monde entier, en provenance de 114 pays. Triple championne olympique à Tokyo, Thompson-Herah a recueilli 605 points, devançant la footballeuse de Barcelone et de la sélection espagnole (et par ailleurs Ballon d'Or) Alexia Putellas (490 points) et la championne olympique et recordwoman du triple saut, la Vénézuélienne Yulimar Rojas (346). Lewandowski a dépassé le record de 42 buts marqués dans une même année que détenait le légendaire Gerd Müller depuis 1972, en inscrivant son 43e but contre Wolfsburg (4-0) le 17 décembre. L'AIPS l'a récompensé en lui attribuant 435 points. L'attaquant polonais, déjà couronné en 2020, précède le champion du monde néerlandais de F1 Max Verstappen (349 points) et la star du PSG et de l'Argentine et septuple Ballon d'Or Lionel Messi (314).

"Lyon a l'intention de se séparer de Shaqiri" (L'Equipe" Xherdan Shaqiri ne s'impose pas sous le maillot lyonnais. Image: KEYSTONE/AP/LAURENT CIPRIANI Les rumeurs ou informations selon lesquelles Lyon chercherait à se séparer rapidement de Xherdan Shaqiri s'amplifient. Le journal L'Equipe écrit jeudi que le club "sera très attentif aux offres" pour l'attaquant helvétique. Grand spécialiste de l'OL, Vincent Duluc qualifie l'engagement de l'international d'"erreur de recrutement". Il affirme que le club "a l'intention de s'en débarrasser cet hiver, six mois après l'avoir acheté à Liverpool pour 6 millions d'euros, plus les bonus". En 13 matches, Shaqiri a inscrit un seul but (pour deux passes décisives). Le coach Peter Bosz semble louvoyer, à la fois dans ses déclarations et dans ses alignements: engagé pour ses qualités dans l'axe, Shaqiri a presque toujours joué à droite. L'OL peine énormément en Championnat (13e) et a été éliminé de la Coupe de France sur tapis vert. Il a besoin d'argent. Pour trouver un remède, "Xherdan Shaqiri sera un dossier à suivre", écrit L'Equipe. Indispensable et étincelant en sélection avec la Suisse, Shaqiri serait un boulet, à tout le moins financièrement, pour Lyon. Vouloir s'en séparer n'est pas une mince affaire. Le joueur est lié jusqu'en 2024 et gagne 350'000 euros mensuels. L'éventuel club repreneur devra avoir le porte-monnaie bien garni.

La Chine interdit les tatouages à ses footballeurs Avec ses tatouages, Zlatan Ibrahimovic ne serait pas le bienvenu en Chine. Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Le ministère chinois des Sports a interdit les tatouages aux footballeurs de la sélection nationale et prié ceux qui en ont de les "enlever". Ces mesures interviennent au moment où le pouvoir communiste entend mettre un frein aux tendances jugées vulgaires. De la musique aux jeux en ligne, en passant par la téléréalité et les cours particuliers, la Chine tente ces derniers mois de reprendre en main sa jeunesse et d'imposer des valeurs viriles, par opposition à une décadence morale qui viendrait de l'étranger. Dans le viseur également, les contenus "vulgaires" diffusés sur le petit écran et les réseaux sociaux, appelés à privilégier plutôt les valeurs "patriotiques". Le régulateur de l'audiovisuel chinois a ainsi appelé ces derniers mois à établir des critères de beauté "corrects" et à bannir les hommes "efféminés" et les "influenceurs vulgaires". Les footballeurs de l'équipe nationale ont dorénavant "l'interdiction formelle d'avoir de nouveaux tatouages", a indiqué mardi le ministère des Sports, invitant ceux qui en ont à les faire "enlever". "En cas de circonstances particulières [...] les tatouages devront être couverts" durant les entraînements et compétitions, a précisé le ministère dans un communiqué, qui interdit le recrutement de tout sportif tatoué. Fans partagés Les tatouages sont généralement mal perçus en Chine, qui reste très majoritairement une société conservatrice. Mais ils ont un certain succès dans les grandes villes en particulier auprès de la jeune génération. La mesure était diversement appréciée par les fans de football. "Est-ce qu'on doit choisir un bon joueur ou un saint?", s'interrogeait ainsi un supporter sur le réseau social Weibo. Ce n'est pas la première fois que l'esthétisme s'invite dans le foot chinois. La Fédération ordonnait déjà ces dernières années aux joueurs de couvrir leurs tatouages. La légende du football David Beckham était ainsi apparu flouté l'an dernier dans un documentaire de la télévision publique chinoise. Une rencontre de football universitaire féminin avait par ailleurs été annulée l'année dernière... après une interdiction faite aux joueuses de se teindre les cheveux.

Cleveland: Rubio absent pour le reste de la saison Ricky Rubio (3) ne jouera plus cette saison Image: KEYSTONE/AP/Derick Hingle Coup dur pour Cleveland, qui doit composer sans Ricky Rubio jusqu'au terme de cette saison NBA. Le meneur espagnol des Cavaliers a été victime d'une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche mardi face à New Orleans. Sous contrat jusqu'à la fin de cette saison, Ricky Rubio a passé mercredi une IRM qui a révélé la gravité de sa blessure. Il s'était déjà rompu le ligament croisé antérieur du genou gauche en 2012, manquant plusieurs mois de compétition alors qu'il jouait à Minnesota. L'Espagnol de 31 ans est l'un des artisans majeurs du surprenant début de saison des Cavaliers, 5es à l'Est avec 20 victoires 14 défaites. Il affiche des moyennes de 13,1 points, 6,6 passes et 4,1 rebonds par match.

Atlanta logiquement battu à Chicago Image: KEYSTONE/AP/Nam Y. Huh Battu à domicile par les Bulls lundi, Atlanta n'est pas parvenu à prendre sa revanche mercredi en NBA. Les Hawks se sont inclinés 131-117 sur le parquet de Chicago, subissant une cinquième défaite dans leurs six derniers matches. Privés de... 12 joueurs soumis au protocole Covid, les Hawks n'ont rien pu faire face à une équipe des Bulls qui a cueilli mercredi sa cinquième victoire de suite pour conforter sa 2e place dans la Conférence Est. "Les trois-quarts de notre équipe sont sur la touche. Je suis arrivé à l'échauffement sans connaître la plupart de mes coéquipiers", a résumé Trae Young. Le meneur d'Atlanta a réussi 26 points et 11 passes décisives mercredi soir. L'intérieur genevois Clint Capela s'est pour sa part fait l'auteur de 18 points, 15 rebonds et 3 assists dans cette partie où les Hawks ont lâché prise en fin de deuxième quart, concédant alors un partiel de 18-1 pour se retrouver menés 74-53 à la mi-temps.

Les Devils s'imposent à Buffalo Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes New Jersey a renoué avec la victoire mercredi en NHL. Les Devils, qui restaient sur six défaites consécutives, se sont imposés 4-3 sur la glace de Buffalo. Au repos depuis le 20 décembre, les Devils ont forcé la décision au début du troisième tiers grâce à des réussites de Jack Hughes (45e, 3-2), qui s'est également fait l'auteur de deux assists dans cette partie, et de Yegor Sharangovich (47e, 4-2). Ils avaient déjà compté deux buts d'avance (2-0) à l'issue du premier tiers. Capitaine des Devils, Nico Hischier a été crédité d'un assist - son 14e de la saison - sur le 1-0 signé Dougie Hamilton à la 5e minute. Le centre valaisan disputait son premier match depuis le 10 décembre, lui qui avait intégré le protocole Covid le lendemain. Jonas Siegenthaler n'a pas inscrit de point pour les Devils. Privés de leur capitaine Roman Josi, en quarantaine, les Predators ont en revanche vu leur série de victoires prendre fin mercredi, pour leur premier match depuis le 17 décembre. Vainqueur de ses sept précédentes parties, Nashville s'est incliné 5-3 sur la glace des Washington Capitals.

Manchester City accroît son avance Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Manchester City est le grand bénéficiaire de la 20e journée de Premier League. Les Mancuniens, modestes vainqueurs 1-0 de Brentford, se détachent en tête du classement. Les joueurs de Pepe Guardiola ont profité des faux-pas de Liverpool mardi contre Leicester et du match nul de Chelsea à domicile contre Brighton (1-1). City compte désormais huit points d'avance sur les Blues et neuf sur les Reds. Manchester City, malgré une domination insolente, n'a fêté qu'un succès minimal face à Brentford. Phil Foden a inscrit l'unique but à la 16e minute. De leur côté, les Blues de Chelsea, champions d'Europe en titre, ont terminé leur année 2021 par un piètre match nul contre Brighton (1-1). Les Blues ont marqué en première période grâce à une tête de Romelu Lukaku (28e). En difficulté sur le plan physique, ils ont perdu Reece James et Andreas Christensen, sur blessure, puis ont été rejoints dans les arrêts de jeu sur une tête de Danny Welbeck (90+1). Note: Complété avec Manchester City

Le Mondial est annulé suite aux contagions et aux quarantaines Image: KEYSTONE/AP/JASON FRANSON Débuté le 26 décembre, le Championnat du monde juniors M20 à Edmonton et Red Deer est définitivement interrompu, annoncé la Fédération suisse de hockey sur glace. Le Covid-19 et les quarantaines ont eu raison de la compétition. Dans la journée de mardi, deux nouvelles équipes ont été placées en isolement. La Russie et la Tchéquie ont rejoint les Etats-Unis qui avaient perdu leur match par forfait contre la Suisse la veille en raison de deux joueurs contrôlés positifs dans leurs rangs. Les organisateurs ont fini par se rendre à l'évidence. Il ne serait pas possible de mener le tournoi à sa fin sans que la compétition ne soit faussée par le Covid-19. L'IIHF avait senti les problèmes arriver et avait déjà supprimé la relégation la veille du début de la compétition. La Suisse, qui n'a disputé qu'un match - défaite 4-2 contre la Russie - avait été touchée par le Covid-19 avant le début du tournoi comme la Finlande et l'Autriche.

Silvan Hefti proche de rejoindre Genoa Silvan Hefti passerait de la Ligue des champions au 18e de Serie A, Genoa. Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Silvan Hefti (24 ans) est sur le point de rejoindre les rangs de l'équipe italienne Genoa de Valon Behrami selon plusieurs médias transalpins. Le défenseur latéral des Young Boys devrait signer ce jeudi un contrat de quatre ans avec le 18e de Serie A après la visite médicale habituelle. Aucune confirmation des Young Boys, qu'Hefti avait rejoints à l'été 2020 en provenance de St-Gall, n'est encore tombée.

Beau tir groupé helvétique, succès de Kobayashi à Oberstdorf Image: KEYSTONE/EPA/PHILIPP GUELLAND Les Suisses ont réussi un magnifique tir groupé à Oberstdorf, 1re étape de la Tournée des Quatre-Tremplins: Gregor Deschwanden a atterri à la 10e place, trois rangs devant Simon Ammann (13e) et quatre devant Killian Peier (14e). Deschwanden, à 30 ans, égale ainsi son meilleur résultat sur un concours de la Tournée. Pour Ammann, il s'agit, de loin, de son meilleur concours de la saison, qui lui permet de valider son ticket pour les JO de Pékin. Pour Peier en revanche, c'est une petite déception. Mais le Vaudois reste en course pour le classement général. Le Japonais Ryoyu Kobayashi a fêté son quatrième succès de l'hiver. Cinquième de la première manche, ce très beau styliste a volé à 141 m lors de son second saut, frôlant le record du tremplin, pour souffler la politesse aux Norvégiens qui avaient dominé lors du premier passage. Les Vikings placent trois hommes dans les quatre premiers: Halvor Egner Granerud a fini 2e, devant son compatriote Robert Johansson et un autre Norvégien, Marius Lindvik, 4e. Le leader de la Coupe du monde, l'Allemand Karl Geiger, s'est classé 5e. Ces cinq hommes se tiennent à 6 points d'écart.

Zakaria quittera Mönchengladbach Image: KEYSTONE/AP/MARTIN MEISSNER Denis Zakaria quittera le Borussia Mönchengladbach au plus tard l'été prochain. Le Genevois de 25 ans a communiqué au club allemand qu'il ne prolongera pas son contrat qui échoit dans six mois. Le directeur sportif de Mönchengladbach, Max Eberl avait exigé d'être fixé avant la fin de l'année sur les intentions des joueurs dont le contrat arrivait à échéance. Après avoir pris connaissance de la décision de Zakaria, Eberl a été cité sur le site du club. "J'ai contacté son agence déjà avant Noël et je l'ai informée que nous ferons nos plans sans lui au plus tard dès l'été prochain. Pour rentabiliser le transfert, Mönchengladbach devrait vendre l'international suisse aux 40 sélections en janvier. La valeur du milieu de terrain, venu des Young Boys en 2017, est estimée à 30 millions d'euros.

Iivo Niskanen imite sa soeur et gagne à Lenzerheide Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER 90 minutes après la victoire de sa soeur Kerttu sur le 10 km, le Finlandais Iivo Niskanen a remporté le 15 km en classique de la 2e étape du Tour de Ski, à Lenzerheide. Dario Cologna s'est classé 20e. Ancien champion du monde de la spécialité, Niskanen a survolé les débats du début à la fin. Il a cueilli son 7e succès en Coupe du monde, tous obtenus en 15 km classique. Dario Cologna, qui rangera ses skis de compétition au terme de la saison, disputait sa dernière course sur sol suisse. Devant son public, le quadruple vainqueur du Tour de Ski et quadruple champion olympique a évolué au niveau de son début de saison, dans le ventre mou du classement. Il a perdu 1'38 sur Niskanen et est arrivé 4'' seulement devant son compatriote Jonas Baumann (22e et deuxième Suisse). La distance et le format avec départs échelonnés devaient pourtant convenir au champion grison, toujours à la recherche de ses sensations. Le Norvégien Johannes Klaebo, vainqueur du sprint d'ouverture, a pris la 4e place de l'étape et conserve son maillot de leader du Tour. Double tenant du titre au Tour de Ski, le Russe Alexander Bolshunov s'est classé 2e de l'étape à 19'' de Niskanen et reste en course pour un hat-trick. Après un jour de repos, jeudi, le Tour de Ski fera étape dès vendredi à Oberstdorf (GER), avec au programme de la 3e journée un 15 km (messieurs) et un 10 km (dames) en skating, avec départ en ligne.

Le LHC également en quarantaine Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le Lausanne Hockey Club se retrouve à son tour en quarantaine. Plusieurs cas positifs au Covid-19 ont été détectés au sein de l'effectif des Lions. Le club vaudois précise que son match prévu le 2 janvier à Langnau en National League doit être reporté. Le LHC est le septième club de l'élite à se retrouver en quarantaine depuis la mi-décembre, après Ambri-Piotta, Davos, Genève-Servette, Lugano, Zoug et Rapperswil-Jona. Ajoie devrait connaître le même sort, après avoir enregistré une demi-douzaine de tests positifs dans son effectif.

Top 15 pour Nadine Fähndrich sur le 10 km Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Nadine Fähndrich s'est bien tirée d'affaire en prenant la 14e place de la 2e étape du Tour de Ski, un 10 km en style classique à Lenzerheide. Un résultat honorable sur une distance qui n'est pas sa spécialité. La sprinteuse lucernoise a concédé 1'03 à la gagnante, l'expérimentée Finlandaise Kerttu Niskanen (33 ans), qui a fêté son 3e succès en Coupe du monde, le deuxième à Lenzerheide. Sous de gros flocons, la Finnoise avait la forme mais aussi les bons skis et a devancé la Suédoise Ebba Andersson, 2e, et la Russe Natalia Nepryaeva, 3e. Niskanen a fait coup double en s'emparant du maillot jaune de leader, avec 29'' d'avance sur l'Américaine Jessie Diggins, tenante du titre mais seulement 16e mercredi après sa victoire en sprint lors de la 1re étape. Nadine Fähndrich était partie fort, pointant au 6e rang après le passage à bonifications à 2,4 km. Elle l'a payé sur la fin et a terminé très éprouvée, affalée dans la neige à l'arrivée. Après sa chute en quarts de finale du sprint mercredi, Fähndrich est 15e du général provisoire. Pour la dernière course en Suisse de sa carrière, la Davosienne Laurien van der Graaff s'est classée 43e, à 1'55''.