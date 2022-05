Lyon piste Embolo ++ Verstappen s'impose à Miami

Un dimanche à oublier pour Chris Paul et Phoenix Image: KEYSTONE/AP/Tony Gutierrez Rien n'est acquis pour Phoenix ! Le finaliste de l'an dernier a concédé une nouvelle défaite à Dallas dans l'une des séries les plus indécises du premier tour des play-off. Emmenés par ce diable de Luka Doncic, auteur de 26 points, les Mavericks se sont imposés 111-101 pour égaliser à 2-2. Dallas a su pleinement exploiter la contre-performance de Chris Paul. Très vite freiné par les fautes, le maître à jouer des Suns n'a inscrit que 5 points. Ce dimanche ne fut pas vraiment le sien si l'on précise que des membres de sa famille ont été harcelés par un fan des Mavericks qui a dû être expulsé de la salle. A l'Est, on est également à 2-2 entre Miami et Philadelphia. Avec un James Harden retrouvé, Philadelphia, sur son parquet, a battu le Heat 116-108. Auteur de 31 points, le transfuge de Brooklyn a pu compter aussi sur la montée en puissance de Joel Embiid. Le futur (?) international français, qui porte un masque pour protéger l'orbite fracturée de son oeil droit, a inscrit 24 points et a cueilli 11 rebonds.

Tout reste à faire pour le Wild Image: KEYSTONE/AP/Michael Thomas Tout reste à faire pour Kevin Fiala et Minnesota dans la série contre St Louis. Victorieux 5-2 de l'acte IV, les Blues ont égalisé à 2-2. Le Wild n'est pas parvenu à cueillir une troisième victoire de rang dans cette série. A St. Louis, Kevin Fiala et ses coéquipiers ont été désarmés par l'efficience de Jordan Kyrou et de David Perron, qui ont tous les deux signé un doublé, et par le brio dans la cage des Blues de Jordan Binnington, titularisé pour la première fois dans cette série. Kevin Fiala a comptabilisé son premier point dans cette série. Le Saint-Gallois a délivré un assist pour permettre à Matt Biondi de revenir à 3-2 après 2'39'' de jeu dans l'ultime période. L'acte V aura lieu mardi à Saint-Paul.

Lyon sur la piste de Breel Embolo Breel Embolo jouera-t-il en France la saison prochaine ? Image: KEYSTONE/AP DPA Malgré l'expérience malheureuse de Xherdan Shaqiri, Lyon apprécie toujours les joueurs suisses. Selon "L'Equipe", les Rhodaniens sont sur la piste de Breel Embolo. A la peine cette saison en championnat, le club français a reçu les représentants du joueur bâlois. Il serait prêt à entreprendre les démarches pour finaliser un transfert. Sous contrat avec le Borussia Mönchengladbach jusqu'au 30 juin 2023, Breel Embolo pourrait rejoindre Lyon pour une somme estimée à 15 millions d'euros. Agé de 25 ans, Breel Embolo évolue depuis 2019 à Mönchengladbach. L'attaquant de l'équipe de Suisse avait auparavant porté pendant trois ans les couleurs de Schalke 04.

Max Verstappen s'impose à Miami Image: KEYSTONE/EPA/SHAWN THEW Max Verstappen (Red Bull) a remporté le premier Grand Prix de Miami. Le Néerlandais a devancé les deux Ferrari de Charles Leclerc et Carlos Sainz Jr. Verstappen enlève la 23e course de sa carrière en F1. Mais Charles Leclerc conserve la première place au Championnat du monde avec 19 points d'avance sur le vainqueur du jour. La manoeuvre décisive est intervenue après 9 des 57 tours, lorsque Verstappen a doublé Leclerc, parti en pole position, grâce une bonne vitesse considérable après le passage sur la ligne. Peu après le départ, Verstappen avait déjà dépassé Carlos Sainz dans l'autre Ferrari. Verstappen a longtemps mené une course solitaire en tête, jusqu'à ce que le peloton se reforme après une phase de safety car due à une collision entre Lando Norris et Pierre Gasly. Mais même après le nouveau départ à dix tours de la fin, Leclerc n'a pas vraiment réussi à mettre Verstappen en difficulté. Au final, Verstappen a conservé quatre secondes de bonus. A noter la belle 7e place de Valtteri Bottas avec son Alfa Romeo. Le Finlandais a marqué des points pour la quatrième fois de la saison. Il aurait pu prétendre à mieux sans une erreur qui a permis à George Russell et à Lewis Hamilton de le dépasser. Après ce détour par les Etats-Unis, la Formule 1 retourne en Europe, où se déroulera dans deux semaines le Grand Prix d'Espagne à Montmeló, près de Barcelone.

Milan repasse en tête Image: KEYSTONE/AP/Paola Garbuio L'AC Milan a repris le commandement du championnat d'Italie au terme de la 36e journée. Les Lombards se sont imposés 3-1 à Vérone. Les Rossoneri ont mal commencé en encaissant le 1-0 via Faraoni à la 38e. Mais les hommes de Pioli n'ont pas paniqué et ils ont pu compter sur leur attaquant Rafael Leao qui a offert l'égalisation à Sandro Tonali dans les arrêts de jeu de la première mi-temps. Copié-collé à la 50e avec un nouveau débordement ravageur de Leao et un centre pour le milieu italien. Les Milanais ont cassé l'affaire à la 87e grâce à Florenzi qui venait d'entrer. L'AC Milan compte 80 points et deux longueurs d'avance sur l'Inter et encore deux rencontres à disputer.

Ehammer bat le record de Suisse du décathlon Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX C'est un morceau d'histoire qu'a écrit Simon Ehammer. Le jeune Appenzellois de 22 ans a battu le vieux record de Suisse du décathlon avec 8354 points lors du meeting de Ratingen en Allemagne. Depuis 1988, le record national du décathlon était la propriété de Beat Gähwiler à Götzis avec 8244 points. Le record personnel d'Ehammer était de 8231 points depuis les championnats de Suisse en août 2020 à Langenthal. Samedi, Ehammer avait déjà battu le record du décathlon en saut en longueur. Avec son saut à 8m30, il a amélioré de trois centimètres le record national établi par Julien Fivaz il y a près de 19 ans. Ehammer a disputé en Allemagne sa première compétition en plein air de la saison et a rempli dès la première occasion les limites pour les championnats du monde d'Eugene (USA) et les championnats d'Europe de Munich. Mais selon son programme, il devrait s'aligner à la longueur à Eugene et sur le décathlon à Munich.

Chevrier et Kosgei s'imposent Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Xavier Chevrier n'a laissé aucune chance à ses adversaires lors des 20KM de Lausanne. L'Italien, multiple champion du monde de courses de montagne, s'est imposé en 1h02'21. Derrière Chevrier, on retrouve le Kényan John Kipkorir et l'Ethiopien Gadisa Shumie. La meilleure performance suisse est à mettre au crédit de François Leboeuf. L'Aiglon, récent médaillé de bronze des championnats de Suisse de marathon, a pris la 6e place en 1h07'09. Chez les dames, victoire de la Kényane Cythia Kosgei, déjà lauréate du 5 km de samedi, en 1h09'07. Il s'agit du deuxième meilleur chrono de l'histoire de la manifestation lausannoise derrière les 1h06'49 de l'Ethipienne Sutume Asefa en 2015. La Suissesse la plus rapide, Simone Troxler, a décroché une belle 3e place en 1h16'58. Samedi, Chiara Scherrer (TG Hütten) a battu le record de Suisse du 5 km sur route, à l'occasion de la première journée des 20KM de Lausanne. La St-Galloise, spécialiste du 3000 m steeple, a réalisé 15'34''. Elle améliore ainsi de 55'' la marque établie par Agnès McTighe l'an dernier.

Une finale à sens unique pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz: le nouveau roi de Madrid. Image: KEYSTONE/EPA/EMILIO NARANJO Plus personne ne peut arrêter Carlos Alcaraz (ATP 9) ! Le prodige de 19 ans s'est imposé à Madrid pour enlever son deuxième Masters 1000 de l'année. Titré à Miami, Carlos Alcaraz a battu 6-3 6-1 en seulement 63 minutes Alexander Zverev dans une finale à sens unique. Victime des aléas de la programmation avec une demi-finale remportée la veille contre Stefanos Tsitsipas à.... 1h09' du matin, le no 3 mondial n'avait pas les moyens de s'opposer à la verve de son adversaire qui est devenu à Madrid le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic dans un même tournoi sur terre battue. Toujours aussi diabolique avec ses amorties, Carlos Alcaraz a très vite trouvé les failles dans le jeu de l'Allemand pour couronner comme il se devait sa semaine royale. Avec ce succès qui le hisse à la deuxième place de la Race derrière Rafael Nadal, Carlos Alcaraz se profile comme l'un des grands favoris des Internationaux de France qui débuteront le 22 mai. Mais dès mercredi, il aura encore l'occasion de marquer les esprits au Masters 1000 de Rome avec une entrée en lice contre le Chilien Cristian Garin (ATP 39). "Il n'y a pas de limites pour Carlos Alcaraz", prévenait Alexander Zverev avant la finale. Le Champion olympique est prêt à parier que les quinze prochaines années appartiennent à l'élève de Juan Carlos Ferrero. Aujourd'hui, il est dur de ne pas lui donner raison.

Un matelas de 3 points pour Manchester City Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Manchester City n'a pas raté l'aubaine. Au lendemain du nul (1-1) concédé par Liverpool devant Tottenham, le Champion en titre a livré la marchandise face à Newcastle. Sur leur pelouse, les Mancuniens se sont imposés 5-0 pour, à la fois, prendre trois points d'avance sur les Reds et panser les plaies de l'élimination en demi-finale de la Ligue des Champions face au Real Madrid. Ils ont ouvert le score à la 19e minute par Raheem Sterling pour s'envoler vers une victoire sans histoire face à un adversaire qui avait laissé Fabian Schär sur le banc. Ce dimanche a également souri à Arsenal. Victorieux 2-1 de Leeds, Granit Xhaka et ses coéquipiers ont consolidé leur quatrième place. Arsenal devance désormais Tottenham de quatre points. Les deux équipes s'affrontent ce jeudi.

Lausanne officiellement relégué, Servette ridiculisé Pas de miracle pour Zeki Amdouni et le Lausanne-Sport: la Challenge League est au bout de la route. Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne-Sport officiellement relégué et le Servette FC qui coule à Lucerne. Le deuxième dimanche de mai fut bien funeste pour les clubs lémaniques. A la Tuilière, Lausanne a toutefois eu le mérite d'offrir la réplique espérée à un FC Bâle au visage bien terne le jour où Fabian Frei entrait dans l'histoire avec un... 453e match sous les couleurs rhénanes. Mais le point du 0-0 obtenu devant les Rhénans ne suffit pas pour éviter le couperet. La relégation du Lausanne-Sport, qui accuse désormais 12 points de retard sur le FC Lucerne alors qu'il ne reste que neuf en jeu, est,ainsi, acquise. Elle "couronne" en quelque sorte le week-end maudit vécu par son actionnaire Ineos dont le club majeur, Nice, a livré une finale de Coupe de France bien médiocre samedi contre Nantes avec une défaite 1-0 à la clé. Victorieux 4-0 du Servette FC, Lucerne espère toujours éviter le barrage. La formation de Mario Frick est revenue à 3 points des Grashoppers à la faveur de son succès. Elle pourra même ne plus accuser mercredi qu'une petite longueur de retard sur le FC Sion si elle s'impose en Valais. Malheureusement pour elle, elle ne trouvera pas sur sa route à Tourbillon un adversaire aussi complaisant que le Servette FC. A la swissporarena, les Genevois ont concédé une quatrième défaite de rang. Trahie à la fois par un état d'esprit défaillant à l'image d'un Kastriot Imeri qui a écopé de deux avertissements en l'espace d'une minute et par les errements de Moussa Diallo dans son marquage, la formation d'Alain Geiger a fait peine à voir. Elle semble sans vie. Les raisons de ce gâchis sont multiples. A commencer sans doute par le renvoi du capitaine Anthony Sauthier en janvier. Il était non seulement l'un des patrons du vestiaire mais aussi un latéral droit qui sait défendre contrairement à son successeur. Comment le président Pascal Besnard et le directeur sportif Philippe Senderos ont-ils pu arrêter une telle décision ?

Le vétéran Mark Cavendish s'offre un "sweet sixteen" Image: KEYSTONE/AP LaPresse Mark Cavendish (Quick-Step) a remporté la 3e étape du Giro à Balatonfüred, dernière halte hongroise. Il a réglé le sprint du peloton, toujours emmené au général par Mathieu van der Poel. Plus rapide qu'Arnaud Démare et Fernando Gaviria, le Britannique a signé son seizième succès d'étape dans la "corsa rosa" après 201 kilomètres monotones autour des eaux émeraudes du lac Balaton avant une journée de transfert lundi. Ni le Français, ni le Colombien n'ont pu remonter le vétéran qui fêtera ses 37 ans dans moins de deux semaines. "J'ai dû lancer le sprint à 300 mètres de la ligne. Il a fallu que je reste devant ensuite, je suis heureux d'avoir réussi à tenir pour l'emporter", a savouré Cavendish, vainqueur pour la 160e fois au sein du peloton professionnel. L'homme de l'Ile de Man n'a pas manqué de remercier son équipe et en particulier "Morky", à savoir le Danois Michaël Morkov, l'un des tout meilleurs poisson-pilote du monde, qui l'avait déjà largement épaulé en juillet pour lui permettre d'égaler le record d'Eddy Merckx de victoires d'étapes dans le Tour de France (34). Le peloton du Giro, réduit à 175 coureurs, a perdu un élément avec l'abandon du Slovène Jan Tratnik tombé vendredi, qui s'est résolu à descendre de son vélo quelques kilomètres après avoir quitté la colorée ville Kaposvar. Le rythme de la course n'était pas en cause puisque, avec une moyenne horaire de 40,7 km/h, les coureurs ont rejoint l'arrivée sur les rives du lac Balaton avec dix minutes de retard sur l'horaire le plus tardif. "Chi va piano, va sano e va lontano" (qui veut voyager loin ménage sa monture), dit-on en Italie, que les coureurs rejoignent lundi. Les arènes de Vérone sont encore loin et seules des miettes des plus de 50'000 mètres de dénivelé positif annoncés par les organisateurs en trois semaines de course ont été avalés. Le "maglia rosa" Mathieu van der Poel, "heureux d'emporter l'étoffe en Italie" n'a pas été inquiété mais il a sans doute vécu son avant-dernière étape en rose. Après la journée de repos et surtout de transfert qui permettra aux coureurs d'atterrir à Catane, la route se cabrera dès mardi avec une arrivée volcanique en haut de l'Etna (22,8 km à 5,9% de pente moyenne).

Un succès capital pour le FC Sion Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le match de tous les dangers est devenu celui de tous les bonheurs pour le FC Sion. Victorieux 1-0 des Grasshoppers au Letzigriund, les Sédunois ont cueilli un succès capital. Il leur permet de faire un pas très important vers le maintien. Ils ont, ainsi, soufflé la septième place du classement à leurs adversaires du jour et ils laissent surtout Lucerne à 7 points. Barragiste, le FC Lucerne accueille le Servette FC à 16.30 ce dimanche. Filip Stojilkovic a inscrit l'unique but de la rencontre à la 70e minute sur une reprise soudaine après un mouvement amorcé sur la gauche par Loris Benito. Même si l'ascendant fut zurichois et si Kevin Fickentscher a été sauvé par le poteau sur une frappe de Léo Bonatini à la 46e, la victoire du FC Sion ne s'apparente pas à un scandale. Après ses défaites contre Zurich et les Young Boys, la formation de Paolo Tramezzani a témoigné d'un véritable esprit de corps au Letzigrund. Elle a su apporter les correctifs nécessaires après une première période bien trop "neutre". A défaut d'être un véritable apôtre du beau jeu, Paolo Tramezzani sait décidément comment manoeuvrer dans des matches où la survie de son équipe est en jeu.

Schurter 2e derrière Pidcock Nino Schurter 2e en Allemagne Image: KEYSTONE/MAXIME SCHMID Le champion olympique Tom Pidcock a fait un retour remarqué en Coupe du monde de VTT à Àlbstadt. Le Britannique de 22 ans a devancé Nino Schurter pour fêter sa deuxième victoire en Coupe du monde. Pidcock a pris congé de ses adversaires avant la mi-course et a contrôlé la course de fort belle manière. Le champion du monde Nino Schurter s'est classé deuxième en Allemagne, à 20 secondes du Britannique, et le Roumain Vlad Dascalu a terminé troisième à une seconde de plus, comme début avril au Brésil. Le deuxième meilleur Suisse a été Filippo Colombo, 8e à 1'05. Le vainqueur du classement général de la Coupe du monde de l'année dernière, Mathias Flückiger, a de nouveau manqué le top 10 en terminant 13e après un problème de roue arrière. Chez les dames, la victoire est revenue à l'Australienne Rebecca McConnell, comme au Brésil il y a un mois. La Suédoise Jenny Rissveds, championne olympique 2016, et l'Autrichienne Mona Mitterwallner complètent le podium. Meilleure Suissesse, Alessandra Keller s'est classée 5e. L'actuelle championne olympique Jolanda Neff a terminé 9e devant Sina Frei et Linda Indergand.

Une deuxième défaite pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA/Christine Olsson La Suisse a concédé une deuxième défaite aux Beijer Hockey Games de Stockholm. Elle s'est inclinée 3-0 devant la République tchèque pour un bilan d'une victoire contre deux défaites dans ce tournoi. Battue 3-2 en prolongation la veille par la Suède, la sélection de Patrick Fischer a cédé une première fois à la 45e minute sur une séquence à cinq contre quatre. Tomas Kundratek pouvait, en effet, exploiter une pénalité dictée contre Calvin Thürkauf pour battre Sandro Aeschlimann. Petr Holik signait le 2-0 à la 53e minute avant que Jakib Vrana ne marque dans la cage vide à la 58e. A la faveur de ce succès, son troisième en trois matches, la République tchèque enlève ce tournoi. Désormais dirigés par l'ancien entraîneur du CP Berne Kari Jalonen, les Tchèques ont témoigné d'une rigueur défensive extrême. Ils n'ont, ainsi, concédé que deux buts en trois rencontres. Face à la Suisse, ils n'ont plus laissé le moindre espace après l'ouverture du score de Kundratek. Les Sussses ont manqué le coche lors des deux premières périodes. Damien Riat a, ainsi, bénéficié d'une occasion en or à la 14e. A la 25e, Michael Fora, qui sortait juste du banc des pénalités, devait échouer dans son face-à-face devant le gardien Karel Vejmelka. Il convient également de s'attarder sur la performance d'Aeschlimann. Le portier davosien a réussi plusieurs interventions de grande classe pour justifier pleinement sa présence dans le cadre. La Suisse a évolué, pour cet ultime match de préparation avant le Championnat du monde, sans Timo Meier, Nico Hischier, Janis Moser et Dean Kukan. Patrick Fischer a tenu à ménager les quatre joueurs de NHL. Légèrement touché, Denis Malgin a également fait l'impasse sur cette rencontre. L'équipe de Suisse séjournera jusqu'à mardi à Stockholm avant de mettre le cap sur Helinski. Elle affrontera l'Italie samedi pour son entrée en lice dans un Championnat du monde où elle peut nourrir les plus grandes espérances. Surtout si elle devait bénéficier de l'apport de Roman Josi, à un match de l'élimination en play-off de la NHL.