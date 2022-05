Magnin pressenti au LS ++ La Suisse bat la France en hockey

Mondiaux: la Suisse bat la France 5-2 après avoir été menée 0-2 Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER La Suisse a remporté une sixième victoire en autant de rencontres au Championat du monde à Helsinki. Cette fois les hommes de Patrick Fischer ont battu la France 5-2. Etait-ce pour donner un semblant de suspense que la Suisse a joué à peu près n'importe comment durant le premier tiers et permis aux Français de prendre deux longueurs d'avance? Un 5 contre 3 de 99 secondes galvaudé, une ouverture du score de Texier sur un cadeau de Corvi, un penalty pour les Tricolores alors qu'il y avait déjà 2-0, les hommes de Patrick Fischer ont aligné les oeuvres à mettre sous vitrine au musée des horreurs. Mais le sentiment qui se dégageait après ces vingt premières minutes désastreuses, c'était de savoir quand la Suisse allait passer devant. Et à cette question la réponse fut: à la 36e. Meier a tout d'abord servi Hischier pour la réduction du score après seulement 25 secondes de jeu dans la période médiane. Puis c'est Damien Riat, promu ailier du premier bloc, qui a dévié un lancer de Geisser à la 33e et inscrit son premier but sous le maillot à croix blanche. Et l'éternel Andres Ambühl, en power-play, a permis à sa formation de virer en tête. Une nécessaire piqûre de rappel L'équipe de Suisse s'est définitivement mise à l'abri à la 52e sur un tir de Dean Kukan qui a trouvé son chemin jusqu'au filet français. Le Zurichois continue d'impressionner et de se montrer beaucoup plus offensif que ce qu'il a l'habitude de proposer avec Columbus. "En même temps avec Werenski...", avait-il dit en zone mixte après un match quand on lui faisait remarquer qu'il amassait les points et qu'il tenait la deuxième unité de jeu de puissance helvétique. Et oui, Zach Werenski est bien un super joueur de power-play. Après leur défaite contre la Suisse, les Canadiens avaient mis en avant le côté bénéfique d'un revers agissant comme une piqûre de rappel dans ce type de tournoi. Les Helvètes n'ont pas perdu, mais les Français leur ont rappelé que la moindre baisse de régime pouvait être fatale. Contre un adversaire assuré de conserver sa place dans l'élite, ce genre de trou d'air peut arriver. Mais pas question de répéter cela jeudi en quarts de finale sous peine de prendre l'avion vendredi déjà pour Zurich. Mauvaise nouvelle Mais qu'on le veuille ou non, la Suisse enchaîne un sixième succès. Il lui reste maintenant une partie mardi à 11h20 contre l'Allemagne pour s'assurer définitivement la première place du groupe en cas de victoire. Cela permettrait aux joueurs de Fischer de rester à Helsinki et d'affronter le quatrième du groupe B. Un adversaire qui devrait être soit les Etats-Unis, soit la République tchèque. Une mauvaise nouvelle dans le camp helvétique pourrait être l'absence pour blessure de Tristan Scherwey. Touché au pied droit lors d'un duel à la bande au cours du premier tiers, le Fribourgeois a été emmené à l'hôpital où des examens plus approfondis seront effectués.

Carlos Alcaraz: une entrée en lice réussie Image: KEYSTONE/AP/Christophe Ena Carlos Alcaraz n'a pas failli. Le prodige de Murcie a réussi son entrée en lice à Paris. Il s'est imposé 6-4 6-2 6-0 devant Juan Ignacio Londero (ATP 141). Face au lucky loser argentin, Carlos Alcaraz a pris son temps avant de donner sa pleine mesure et de livrer un véritable cavalier seul après le gain du premier set. Appelé à affronter Rafael Nadal ou Novak Djokovic en demi-finale, Carlos Alcaraz aura droit à un derby espagnol au deuxième tour face au gaucher Albert Ramos-Vinolas (ATP 42). Titré à Rio de Janeiro, à Miami, à Barcelone et à Madrid, Carlos Alcaraz a fait l'impasse sur le Masters 1000 de Rome avant ce rendez-vous suprême de Roland-Garros.

Belinda Bencic ne lâche que deux jeux Belinda Bencic: un premier tour sans histoire. Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Comme Jil Teichmann, Belinda Bencic s'est aisément qualifiée pour le deuxième tour. La Championne olympique a battu 6-1 6-1 la Hongroise Reka Luca Jani (WTA 145) en une heure juste. Sa prochaine adversaire sera mercredi la gagnante de la rencontre entre la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 72) et la Belge Ysaline Bonaventure (WTA 168). Victorieuse de l'US Open 2019 où elle avait battu Belinda Bencic en demi-finale, Bianca Andreescu, si elle négocie parfaitement son premier tour, offrira, bien sûr, une opposition bien plus relevée que Reka Luca Jani, qui était une "lucky loser". Titrée à Charleston mais éliminée trop tôt à Madrid comme à Rome, Belinda Bencic devra élever le curseur dans ce deuxième tour. La Saint-Galloise a les moyens de briller à Paris avec un tableau qui n'a rien d'"infernal". Elle n'a encore jamais passé le cap des seizièmes de finale à la Porte d'Auteuil.

Italie: 19e titre pour l'AC Milan, le premier depuis 2011 Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'AC Milan a décroché son 19e titre de champion d'Italie, le premier depuis 2011. Les rossoneri ont gagné 3-0 à Sassuolo pour s'assurer de finir en tête de la Serie A. Un doublé de Giroud (17e/32e) et une réussite de Kessie (36e) ont permis aux Milanais de rapidement faire la différence. Rafael Leao s'est illustré en donnant trois fois la passe décisive. Il a vraiment mis son équipe sur les bons rails. Seize matches sans défaite Avec deux points d'avance avant cette ultime journée, la mission des hommes de l'entraîneur Stefano Pioli était claire. Elle a été accomplie sans coup férir. Le club a fini très fort, avec seize matches sans défaite. Avec désormais 19 "scudetti", l'AC Milan est deuxième de la hiérarchie derrière la Juventus (36 titres), à égalité avec son rival local lombard. Tenant du titre, l'Inter Milan a pour sa part aussi fait le job en battant la Sampdoria 3-0 avec des réussites de Perisic (49e) et Correa (55e/57e). Mais cela n'a pas suffi. Il aurait fallu que l'autre club milanais s'incline pour que les nerazzurri soient à nouveau champions.

Premier League: quatrième titre en cinq ans pour Manchester City Image: KEYSTONE/EPA/ANDREW YATES Manchester City a conquis son huitième titre de champion d'Angleterre, le quatrième en cinq ans. Les Citizens ont battu Aston Villa 3-2 après avoir pourtant été menés 0-2. Mal embarquée dans le match après des réussites de Cash (37e) et Coutinho (69e) pour les Villans, l'équipe de Pep Guardiola a renversé la situation en quelques minutes grâce à des buts du remplaçant Gündogan (76e/81e) et de Rodri (78e). Elle finit avec un petit point d'avance sur Liverpool, qui a peiné pour battre Wolverhampton 3-1 à Anfield Road. Rapidement menés, les Reds ont marqué par Mané (24e), Salah (84e) et Robertson (89e). Ils ont déploré la sortie sur blessure de leur métronome Thiago Alcantara, désormais incertain pour la finale de la Ligue des champions samedi au Stade de France contre le Real Madrid. Cette ultime journée de Premier League a aussi permis à Tottenham de décrocher la 4e place et donc un billet pour la Ligue des champions. Les Spurs ont gagné 5-0 sur la pelouse de Norwich grâce notamment à un doublé du Coréen Son, qui finit meilleur buteur à égalité avec Salah (23 buts). A l'autre extrémité du classement, Leeds a sauvé sa peau en gagnant 2-1 à Brentford. Burnley, battu chez lui 2-1 par Newcastle, est ainsi le troisième relégué avec Norwich et Watford.

FC Sion: un grand merci à Edin Omaregic Image: KEYSTONE/CYRIL ZINGARO Trois bévues du gardien remplaçant du Servette FC Edin Omeragic ont permis au FC Sion d'assurer son maintien. Il ne passera pas par la case du barrage après son nul (3-3) heureux face aux Genevois. Victorieux 3-2 du FC Zurich au Letzigrund après avoir pourtant été mené 2-0 à la 27e, le FC Lucerne devra sauver sa place en Super League lors d'une double confrontation face au FC Schaffhouse. Si une morale existait dans le football, jamais cette équipe si séduisante depuis le remplacement de Fabio Celestini par Mario Frick, n'aurait dû connaître un tel sort. Poussée par son public et par un élan formidables, elle est depuis des semaines l'une des formations les plus séduisantes du pays. Une impression pitoyable On ne peut pas malheureusement en dire autant du FC Sion. Sans les cadeaux royaux du malheureux Omaregic, le FC Sion aurait dû prolonger sa saison une semaine de plus comme l'an dernier pour un barrage qui aurait été bien celui de tous les dangers en raison de la pauvreté de son jeu. Face pratiquement à la seconde équipe du Servette FC, les Valaisans ont laissé une impression pitoyable. Si le Servette FC avait tout simplement aligné un gardien à la hauteur, jamais les Valaisans n'auraient cueilli ce point du nul qui les sauve. Edin Omaregic a commis une première erreur de relance sur l'ouverture du score de Filip Stojilkovic à la 26e. A la 77e alors que son équipe menait 3-1 face à des Sédunois qui avaient vraiment abdiqué, il récidivait pour offrir à Itaitinga la possibilité de réduire la marque. A la 85e, il renvoyait mal une frappe de ce même Itaitinga pour le plus grand bonheur de Gaëtan Karlen et des supporters valaisans. Le FC Sion était sauvé, c'est vrai. Mais il n'a pas sans doute fini de se demander par quel miracle. Encore sous contrat une année, Paolo Tramezzani a mené à bien une deuxième opération maintien après celle de 2020. Mais son président doit désormais se demander si son entraîneur sera bien l'homme de la situation la saison prochaine. Le manque d'identité dans le jeu interpelle. Le FC Sion donne, par ailleurs, l'image d'une équipe sans âme, incapable d'entraîner son public. Ce constat ne date malheureusement pas de hier. Alex Frei de retour au FC Bâle Grand artisan du maintien du FC Sion en 2020, Pajtim Kasami a été le buteur qui a permis au FC Bâle de conserver sa deuxième place au classement. Le Champion du monde a signé le 2-1 pour les Rhénans face à Lugano. Mais cette rencontre contre les Tessinois n'était pas le fait du jour au Parc Saint-Jacques. L'imminence de l'arrivée d'Alex Frei l'a reléguée au second plan. Moins de vingt-quatre heures après avoir conduit le FC Winterthour en Super League, le meilleur buteur de l'histoire de l'équipe de Suisse s'apprête à reprendre les rênes de "son" club. Après un court intermède malheureux en 2018, Alex Frei revient par la grande porte. Aux yeux de David Degen, il est l'homme qui va redonner très vite ses lettres de noblesse au FCB. Le chantier qui se présente devant lui semble pour le moins très vaste.

Un quatrième titre de suite pour Elfic Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Elfic n'a pas failli et a cueilli dimanche un quatrième titre de champion de Suisse consécutif. Les Fribourgeoises se sont imposées 68-50 face à une valeureuse équipe de Nyon dans le cinquième et dernier acte de la finale des play-off de SBL. Déjà victorieuses de la Coupe de la Ligue (SBL Cup) et de la Coupe de Suisse (Patrick Baumann Swiss Cup) cette année, les Elfes signent donc un deuxième triplé consécutif. Mais leur saison fut bien plus compliquée que la précédente, qu'elles avaient terminée invaincues sur la scène nationale. D'une part, le club de la présidente Karine Allemann a dû faire face aux accusations de maltraitance psychologique portées par d'anciennes joueuses à l'encontre du coach Romain Gaspoz et révélées par La Liberté. D'autre part, la concurrence s'est renforcée avec un Nyon Basket Féminin bien plus compétitif. Les Elfes ont ainsi perdu deux matches en saison régulière, contre quatre pour Nyon. Battues à St-Léonard dès l'entame de la série, incapables de plier l'affaire mercredi au Rocher, Marielle Giroud (12 points, 11 rebonds, 4 assists dimanche) et ses équipières ont toutefois su élever leur niveau de jeu dans cet acte V pour décrocher le sixième titre national de l'histoire du club.

Ciccone gagne la 15e étape, Carapaz reste en rose Image: KEYSTONE/EPA/MAURIZIO BRAMBATTI Le grimpeur italien Giulio Ciccone (Trek) a remporté en solitaire la 15e étape du Giro, qui se terminait à Cogne. L'Equatorien Richard Carapaz (Ineos) a quant à lui conservé le maillot rose, dont il s'était emparé la veille à Turin. Giulio Ciccone a distancé ses derniers compagnons d'échappée à 19 kilomètres de l'arrivée, sur la partie pentue de la très longue montée vers Cogne (22,4 km à 4,3 %). Sur la ligne à 1611 m d'altitude, il a précédé de près d'une minute et demie le jeune et prometteur grimpeur colombien Santiago Buitrago (22 ans). Le coureur des Abruzzes, qui est âgé de 27 ans, s'est imposé pour la troisième fois sur les routes du Giro. Il s'y était révélé en 2016 à Sestola avant de gagner l'étape du Mortirolo, sous le déluge, en 2019, et de ramener cette année-là le maillot bleu de meilleur grimpeur. L'échappée du jour a pris forme après maintes tentatives qui se sont poursuivies sur... 80 kilomètres dans cette étape de 177 kilomètres. Dans la deuxième des trois ascensions (Verrogne), Ciccone a provoqué la décision, rejoint seulement par Buitrago et Pedrero, puis par le Britannique Hugh Carthy. Carapaz tranquille Hormis une chute sans gravité dans les premiers kilomètres, avec une quinzaine d'autres coureurs, Richard Carapaz n'a pas été inquiété dans cette étape de montagne, à la veille de la dernière journée de repos près du lac de Garde. Le champion olympique a franchi la ligne au sein du premier peloton, à près de huit minutes du vainqueur. Le Français Guillaume Martin, débordé samedi dans l'étape de Turin, a pour sa part récupéré du temps en partant en contre-attaque. Il a repris place parmi les dix premiers du classement général.

F1: Max Verstappen vainqueur en Catalogne Nouvelle victoire pour Max Verstappen Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Max Verstappen (Red Bull) a fait coup double à Barcelone. Le Néerlandais a remporté le GP d'Espagne et a pris la tête du championnat du monde après l'abandon de Charles Leclerc (Ferrari). Verstappen a signé la 24e victoire de sa carrière en F1. Il a devancé son coéquipier mexicain Sergio Perez et l'Anglais George Russell (Mercedes). Le Néerlandais , avec désormais quatre succès à son actif en 2022, compte six points d'avance sur Leclerc. Le Monégasque, alors en tête, a dû abandonner au 26e des 66 tours après une perte de puissance de sa monoplace. Belle remontée Derrière les trois premiers, Carlos Sainz (Ferrari) a assuré la 4e place devant Lewis Hamilton (Mercedes). L'Anglais a dû s'arrêter dès le 1er tour après un contact avec le Danois Kevin Magnussen (Haas-Ferrari), mais il a pu effectuer une belle remontée. Valtteri Bottas (Alfa Romeo-Ferrari) a signé une belle 6e place pour le team établi à Hinwil, dans le canton de Zurich. Son coéquipier chinois Guanyu Zhou a été contraint à l'abandon.

Une "première" pour Jil Teichmann à Paris Image: KEYSTONE/EPA/ETTORE FERRARI Jil Teichmann (no 23) tient le premier succès de sa carrière à Roland-Garros. La Seelandaise a écrasé l'Américaine Bernarda Pera (WTA 116) 6-2 6-1 dimanche au 1er tour de l'édition 2022. Battue d'entrée en 2020 lors de sa seule précédente participation aux Internationaux de France, Jil Teichmann (24 ans) a mis 62 minites pour s'adjuger ce duel de gauchères. Elle a survolé les débats face à une joueuse qui a commis de trop nombreuses fautes directes (34) pour espérer mieux. En pleine confiance après avoir atteint les demi-finales à Madrid et les quarts de finale à Rome, la native de Barcelone a signé le break à cinq reprises. Elle n'a pour sa part concédé qu'une seule fois son service, alors qu'elle menait 2-0 dans le set initial. Et sa réaction fut immédiate puisqu'elle a gagné les cinq jeux suivants. Jil Teichmann, qui ne compte que quatre victoires en Grand Chelem, n'a toujours pas dépassé le stade du 2e tour dans un Majeur. Elle devrait pouvoir rectifier le tir dans cette quinzaine. Sa prochaine adversaire, la Hongroise Dalma Galfi (WTA 96) ou la Serbe Olga Danilovic (WTA 172), sera en tout cas largement à sa portée.

Ons Jabeur sortie dès le 1er tour Image: KEYSTONE/AP/Alessandra Tarantino Annoncée comme la principale rivale d'Iga Swiatek (no 1), Ons Jabeur (no 6) a été éliminée dès le 1er tour à Roland-Garros. La Tunisienne s'est inclinée 3-6 7-6 (7/4) 7-5 devant une autre Polonaise, Magda Linette (WTA 52). Titrée à Madrid - où Iga Swiatek avait fait l'impasse - et battue par la Polonaise en finale à Rome, Ons Jabeur rêvait de frapper un grand coup sur la terre battue parisienne, elle qui a déjà atteint à deux reprises les quarts de finale en Grand Chelem (Australie 2020 et Wimbledon 2021). Elle doit déchanter. La Tunisienne de 27 ans a laissé passer sa chance dans le deuxième set, manquant trois balles de break consécutives à 6-3 4-3 avant de mener 3/1 dans le tie-break. Elle a flanché au moment de porter l'estocade, Magda Linette faisant ensuite toujours la course en tête dans la manche décisive.

Dominic Thiem s'incline à nouveau dès son premier match Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Dominic Thiem (ATP 194), double finaliste à Roland-Garros, s'y est incliné d'entrée dimanche. Battu 6-3 6-2 6-4 par le Bolivien Hugo Dellien (ATP 87), l'Autrichien peine à revenir après sa longue absence due à une blessure au poignet droit. L'ex-no 3 mondial n'a pas remporté le moindre match sur le circuit depuis son élimination en 8es de finale à Rome en mai 2021. Victime de douleurs au poignet, il avait mis un terme à sa saison après son élimination d'entrée à l'ATP 250 de Majorque en juin. De retour cette année en mars au Challenger de Marbella, Dominic Thiem n'a encore pas passé le moindre tour en six tournois, lui qui avait été battu d'entrée par Marco Cecchinato au Geneva Open lundi dernier. Dimanche, il a bien réussi 29 coups gagnants (contre 15 pour Hugo Dellien), mais il a commis trop de fautes directes pour espérer déstabiliser son adversaire (42 contre 14).

RM du 400 m pour Ariarne Titmus Ariarne Titmus a battu le record du monde du 400 libre dimanche Image: KEYSTONE/EPA AAP/JOE GIDDENS Ariarne Titmus a battu le record du monde du 400 m nage libre dimanche à Adelaide aux championnats d'Australie. La championne olympique 2021 du 200 m et du 400 m a amélioré de six centièmes la marque de l'Américaine Katie Ledecky. Deux jours après s'être approchée à 0''33 du record du monde du 200 m de l'Italienne Federica Pellegrini, Ariarne Titmus (21 ans) a nagé le 400 m en 3'56''40. Le précédent record (3'56''46) avait été établi aux Jeux de Rio en 2016 par Katie Ledecky.

Colorado reprend l'avantage face aux Blues Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Colorado a récupéré samedi l'avantage de la glace dans le 2e tour des play-off de NHL qui l'oppose à St. Louis. L'Avalanche est allée s'imposer 5-2 dans le Missouri pour mener 2-1 dans la série. La franchise de Denver a forcé la décision grâce à un doublé d'Artturi Lehkonen et aux 29 arrêts de son portier Darcey Kuemper. Nazem Kadri a pour sa part réussi un but et un assist pour l'Avalanche, tête de série no 1 à l'Ouest. St. Louis, qui avait remporté l'acte II sur le score de 4-1, avait pourtant démarré cette partie de manière idéale en ouvrant la marque après 3'55''. Mais les Blues ont rapidement dû composer sans leur gardien Jordan Binnington, blessé au bas du corps à la 7e minute après avoir été heurté par son coéquipier Calle Rosen et par Kadri.