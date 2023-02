Malgin encore buteur ++ Tiger Woods de retour

Denis Malgin marque encore Image: KEYSTONE/AP/Andy Clayton-King Denis Malgin a trouvé ses marques avec l'Avalanche. Buteur la veille lors de la défaite aux tirs au but face à Tampa Bay, le Soleurois a signé une deuxième réussite sous ses nouvelles couleurs. A Saint-Paul, Denis Malgin a inscrit le 2-0 lors du succès 3-2 du Champion en titre face à Minnesota. Il a armé un lancer imparable dans la lucarne de Marc-Andre Fleury. A la faveur de ce succès face à un adversaire direct dans la course aux play-off, Colorado a consolidé sa troisième place de la Central Division, la dernière qui offre un accès direct aux séries finales. Un autre attaquant suisse a trouvé les chemins des filets mercredi soir. A Toronto où Chicago s'est incliné 5-2, Philipp Kurashev a signé sa huitième réussite de la saison. Les Blackhawks ont concédé une cinquième défaite en six matches dans une saison bien malheureuse. Avec ses 37 points en 53 matches, Chicago ne devance, en effet, Columbus que d'un point pour le titre de cancre de la Ligue. Pour Pius Suter et Detroit, cette saison pourrait finalement être fructueuse. A Edmonton, les Red Wings ont cueilli un quatrième succès de rang pour se retrouver à 4 points d'une place en play-off. Detroit s'est imposé 5-4 aux tirs au but grâce au sang-froid de Pius Suter. Cinquième tireur son équipe pour ce shootout, l'ancien meilleur compteur de la National League a trompé le gardien Jack Campbell en backhand pour donner la victoire à ses couleurs.

Tiger Woods fait sa rentrée chez lui "Je ne serais pas ici si je ne pensais pas pouvoir gagner": ne visant comme toujours rien d'autre que la victoire, Tiger Woods revient sur les greens après sept mois d'absence. L'ex-no 1 mondial dispute dès jeudi le Genesis Invitational de Los Angeles, un tournoi qu'il n'a jamais encore remporté. "C'est ma mentalité", a insisté mardi devant les médias la superstar du golf qui entretient une relation particulière avec cette épreuve du circuit nord-américain et son parcours du Riviera Country Club, sis à Pacific Palisades, où tout commença en quelque sorte pour lui et où tout aurait pu finir aussi. C'est là qu'à 16 ans, encore amateur, il fit ses débuts sur le circuit PGA, après y avoir tapé ses premiers coups enfant. Là aussi qu'il parraine l'épreuve depuis 2017, au profit de sa "Fondation TGR". Là encore où il a échoué à s'imposer en treize participations. Là enfin où, quelques kilomètres plus loin, il eut un grave accident de voiture le 23 février 2021. Quittant les lieux tôt le matin, il fit une sortie de route brutale, son SUV enchaînant plusieurs tonneaux avant de finir sa course aux abords d'une double voie. Il subit plusieurs fractures ouvertes aux jambes, surtout la droite, la plus endommagée, qui ne donnait guère d'espoir quant à la poursuite de sa carrière. "Oui, je suis rouillé" Mais deux ans après, Woods est toujours debout, à 47 ans. Il avait réussi un retour inespéré en avril 2022 au Masters d'Augusta, avant de jouer au Championnat PGA puis au British Open. Et si on ne l'a plus revu jouer depuis, c'est parce qu'il a dû soigner une fasciite plantaire. "Ca va bien mieux. J'ai bien pu me remettre. Reste à savoir quelle sera mon endurance", a-t-il dit. "La clé, c'est la récupération d'un jour à l'autre. Ma jambe est en meilleur état que l'année dernière, mais c'est ma cheville qui pose souci. Il a fallu faire en sorte qu'elle se détende, tout en lui redonnant de la force en même temps, c'est un équilibre complexe à trouver", a-t-il ajouté. Le parcours du Riviera est exigeant. "Oui, je suis rouillé, mais j'ai connu ça plusieurs fois par le passé et je me suis pas mal débrouillé", a ajouté en souriant celui qui s'est relevé de tant d'autres sérieuses blessures. En 2019, il avait notamment remporté son cinquième Masters d'Augusta après une périlleuse opération de fusion des vertèbres. "Je dois être réaliste" "Je me suis bien préparé et puis je connais ce parcours, même si je n'ai en effet pas eu beaucoup de succès ici. Mais je sais comment bien m'entraîner dessus et quels coups frapper", a ajouté le "Tigre", qui aura l'élite actuelle du circuit PGA face à lui. A commencer par Scottie Scheffler, redevenu no 1 mondial le week-end dernier. Dix-neuf des vingt meilleurs joueurs du monde, dont le Nord-Irlandais Rory McIlroy (no 2) et l'Espagnol Jon Rahm (no 3) qui peuvent reprendre ce fauteuil, s'affronteront pour une dotation de 20 millions de dollars. Woods lui ambitionne ni plus ni moins de devenir, tout seul, le joueur le plus titré dans l'histoire de l'USPGA, puisqu'il partage depuis 2019 et un succès au Zozo Championship le record du plus grand nombre de victoires (82) avec Sam Snead. Et il sait que les occasions d'y parvenir seront peu nombreuses. "Si je voudrais jouer plus ? Oui. Le pourrai-je ? Je ne sais pas", a-t-il convenu. "Je ne vais pas disputer une saison complète, donc je dois choisir mes tournois. Ce sera les Majeurs et peut-être un ou deux en plus. Je dois être réaliste... Mais je vais mettre toute mon énergie dans ces épreuves".

Les Hawks boivent la tasse contre les Knicks Image: KEYSTONE/EPA/ERIK S. LESSER Dominé au rebond et maladroit derrière la ligne des 3 points, Atlanta a bu la tasse devant les Knicks. Les Hawks se sont inclinés 122-101 sur leur parquet face aux New-Yorkais. Après ce deuxième revers de la semaine, Clint Capela et ses coéquipiers accusent à nouveau un bilan négatif avec 29 victoires contre 30 défaites. "Nous avons besoin d'un break", avoue le meneur Trae Young, auteur d'un médiocre 4 sur 14 au tir. Le All-Star Game offrira une coupure bienvenue aux Hawks qui ne rejoueront plus avant le 24 février. Clint Capela a inscrit 10 points et a cueilli 8 rebonds pour un différentiel de -15. Le Genevois n'a pas été dominant dans la raquette face à des Knicks qui ont totalisé 55 rebonds contre 40 aux Hawks. Enfin, les Hawks n'ont entré que 5 des 26 tirs tentés derrière la ligne des 3 points...

Un retour gagnant pour Carlos Alcaraz Carlos Alcaraz est de retour aux affaires. Image: KEYSTONE/EPA A Buenos Aires, Carlos Alcaraz a signé un retour gagnant. L'Espagnol s'est qualifié pour les quarts de finale de ce tournoi ATP 250 après son succès sur Laslo Djere (ATP 57). Sur la terre battue argentine, Carlos Alcaraz s'est imposé 6-2 4-6 6-2 devant le Serbe. Le prochain adversaire du no 2 mondial sera encore un Serbe en la personne de Dusan Lajovic (ATP 90). "C'est un sentiment formidable de gagner à nouveau, avoue le vainqueur de l'US Open. Cela a été une longue période sans compétition et sans match, juste de la récupération, enfin j'ai obtenu ma première victoire de 2023." Carlos Alcaraz était éloigné des courts depuis son abandon en quart de finale du Masters 1000 de Paris-Bercy devant Holger Rune au début novembre en raison d'une déchirure aux abdominaux.

Un autre monde Le privilège de passer un dimanche dans le secteur VIP du Wankdorf suscite une interrogation douloureuse: le Servette FC et le FC Sion pourront-ils un jour rattraper les Young Boys ? Les deux clubs romands n'ont pas seulement un train de retard sur les Bernois. Un monde, en fait, les sépare. Aux Young Boys, les clés du club ont été données à quatre anciens internationaux, à Christoph Spycher le grand patron, à Steve von Bergen le directeur sportif, à Stéphane Chapuisat le recruteur et à Raphaël Wicky l'entraîneur. A Genève, les récents départs du président Pascal Besnard et du directeur sportif Philippe Senderos rappellent que les anciens footballeurs n'ont sans doute plus leur place dans l'organigramme bien particulier du club. A Sion on le sait, Christian Constantin vampirise tout. Une proximité indispensable Au Wankdorf, les quatre hommes forts du club et tous les joueurs montent après le match dans le salon des VIP pour saluer la centaine de convives présentes. Imagine-t-on un seul instant Mario Balotelli faire de même dans le stand raclette de Tourbillon ? "Cela ne coûte pas grand-chose aux joueurs", glisse Steve von Bergen. Pour le directeur sportif, cette proximité est indispensable. "Nous avons battu cette année le record des abonnements. Plus de 20'000 ont été vendus, poursuit le Neuchatelois. Sur et en dehors du terrain, les joueurs sont redevables auprès de leurs fans." Sur le terrain, les joueurs traversent une saison qui aurait été parfaite sans l'élimination aux tirs au but face à Anderlecht en play-off de la Conference League. "L'objectif était bien sûr de vivre une nouvelle campagne européenne", soupire Steve von Bergen. L'équipe s'est toutefois parfaitement recentrée sur le plan "domestique". Elle survole la Super League et elle demeure en course en Coupe de Suisse. "Nous n'avons perdu qu'un seul match cette saison en championnat, à St. Gall où nous avions terminé à neuf, remarque Steve von Bergen. Mais je peux vous assurer que rien n'est vraiment acquis dans ce championnat. La victoire, personne ne vous la donne. Il faut aller la chercher." Toujours un coup d'avance Les Bernois le font sous la régie du remarquable Fabian Rieder, qui a 21 ans ce jeudi. Le joyau des Young Boys s'apprête à son tour à faire le grand saut vers l'étranger. "Fabian aurait pu déjà partir ces derniers mois, avoue Steve von Bergen. Mais il a tenu à rester pour gagner des titres avec YB." Son départ a déjà été anticipé avec les recrutements l'été dernier de Filip Ugrinic, de Kastriot Imeri et de Donat Rrudhani. En attaque, la venue l'hiver dernier de Cedric Itten avait été finalisée dans l'optique des transferts à venir de Wilfried Kanga à Hertha Berlin et de Jordan Siebatcheu à Union Berlin. A l'évidence, les Young Boys ont toujours un coup d'avance. Avec le travail abattu ces dernières années par leurs dirigeants, la future recrue est convaincue d'avoir frappé à la bonne adresse. "A Berne, les joueurs trouvent un club qui peut être un tremplin idéal pour s'envoler vers un grand championnat. Ils sont confrontés à la fois à une exigence de résultats et à une mentalité dans leur travail qui les conduit à réaliser tout ce que le football de haut niveau requiert. Sur un plan personnel, j'ai découvert cette réalité lors de mon passage en Italie, à Cesena et à Palerme alors que je sortais pourtant d'une très belle expérience au Hertha Berlin avec Lucien Favre. C'était il y a quinze ans. Aujourd'hui, tout est devenu encore plus pointu." La concurrence interne instaurée par Raphaël Wicky est l'une des raisons qui pousse le joueur à ne jamais se relâcher. "Elle peut provoquer de la frustration, souligne Steve von Bergen. Mais le joueur qui part à l'étranger devra faire face à une concurrence bien plus féroce encore."

Ligue des champions: Borussia Dortmund bat Chelsea 1-0 Karim Adeyemi marque dans le but vide Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Borussia Dortmund a pris la main dans son 8e de finale de la Ligue des champions contre Chelsea. Les Allemands, avec un Kobel infranchissable, ont gagné 1-0 chez eux après une partie très disputée. Outre le buteur Adeyemi (63e), Gregor Kobel a en effet joué un rôle en vue dans le succès du BVB. Le gardien suisse a réussi plusieurs parades décisives, notamment face à James (55e/62e), Koulibaly (78e) Joao Felix (83e) et Fernandez (95e). Il a aussi eu une certaine réussite, étant sauvé par sa transversale sur un essai du Portugais prêté par l'Atlético Madrid (38e). Si Dortmund a plutôt fait le jeu en début de partie, les Allemands ont manqué de précision dans leurs tentatives, à l'image de Haller qui tirait dans le petit filet alors qu'il se trouvait en position favorable. Chelsea a plutôt procédé par contres, et les Londoniens ont assez souvent été dangereux avec Felix, mais aussi Havertz et Ziyech. Exploit individuel La pression des visiteurs s'est accentuée en seconde période, mais ils ne sont pas parvenus à concrétiser, la défense allemande se montrant très solide et attentive. Et c'est après une alerte dans la surface du Borussia que l'ouverture du score est tombée, sur un incroyable exploit individuel d'Adeyemi. L'attaquant prenait le ballon dans son camp et s'en allait marquer un superbe but après avoir abusé toute la défense des Blues. Denis Zakaria n'a pas quitté le banc des remplaçants pour Chelsea. Ce court revers laisse toutes les options possibles avant le retour à Stamford Bridge le 7 mars. Chelsea aura quand même la pression après les centaines de millions dépensés depuis plusieurs mois pour renforcer l'équipe de Graham Potter... Dans l'autre rencontre de la soirée, Benfica Lisbonne est allé s'imposer 2-0 en Belgique face au Club Bruges. Les buts ont été inscrits sur penalty par Joao Mario à la 58e et par Neres à la 89e.

Bencic forfait pour son quart de finale Belinda Bencic s'est retir Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 9) renonce à défendre ses chances en quart de finale du tournoi WTA de Doha. La St-Galloise, qui devait affronter Iga Swiatek (WTA 1) jeudi, a déclaré forfait. La nouvelle est tombée tard mercredi soir, alors que Belinda Bencic avait bataillé durant plus de 2h40' pour vaincre Victoria Azarenka (WTA 17) plus tôt dans la journée au 2e tour. La raison de son forfait n'était dans l'immédiat pas connue. Belinda Bencic avait renversé une situation des plus compromises face à Victoria Azarenka, qui avait mené 6-1 4-1 service à suivre avant de s'incliner 1-6 7-6 6-4. La championne olympique de simple en restera donc pour l'heure à 14 victoires pour deux défaites en 2023.

Premier League: Manchester City revient sur Arsenal Image: KEYSTONE/EPA/Daniel Hambury La course au titre est totalement relancée en Premier League. Manchester City est en effet venu s'imposer 3-1 à Londres contre Arsenal dans le choc que tout le pays attendait. Ce succès permet aux tenants du titre de rejoindre les Gunners en tête, même si Arsenal a joué un match de moins. Les Citizens ont ouvert le score par De Bruyne (24e) après une grossière erreur de Tomiyasu. Les coéquipiers de Granit Xhaka sont revenus à 1-1 avant la pause grâce à un penalty de Saka (42e). Manchester City, pour qui Manuel Akanji a remplacé Mahrez à la 61e, a repris l'avantage par Grealish (72e) avant de réussir le k.-o. par Haaland (82e). Les hommes de Pep Guardiola ont ainsi gagné un deuxième duel contre les Londoniens après les avoir sortis de la Coupe d'Angleterre. Les deux formations seront encore en prise à fin avril à Manchester lors de la 33e journée dans une rencontre potentiellement décisive.

National League: Bienne avec la manière Belle victoire de Bienne sur la glace des Zurich Lions Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER Après Genève-Servette, Bienne a décroché l'un des tickets donnant un accès direct aux play-off de National League. Un résultat obtenu avec la manière à Zurich (3-2) Les Seelandais n'avaient besoin que d'un point pour valider leur qualification dans le Top 6 du championnat régulier. Ils ont fait beaucoup mieux en s'imposant 3-2. Cadenassée et avare en sensations fortes durant plus d'une demi-heure, la rencontre s'est jouée en 1'37'' lorsque Damien Brunner (35e) et Luca Hischier (36e) ont réussi à tromper la vigilance de Simon Hrubec. L'international Noah Delémont a également participé à la fête en inscrivant son premier but de la saison (42e), en supériorité numérique. Les réussites de Chris Baltisberger (51e) et de Simon Bodenmann (59e) n'auront fondamentalement pas remis en cause un succès biennois mérité.

Super League: Servette s'impose à Winterthour Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Servette n'a pas raté l'occasion de creuser l'écart au 2e rang de Super League. En match en retard, les Genevois se sont imposés 2-1 à la Schützenwiese face à Winterthour après avoir été menés. Le promu a ouvert le score par Ardaiz (53e), avant de toucher le poteau peu après par Di Giusto. Les visiteurs, pour qui Alain Geiger a effectué trois changements à la 57e, ont répliqué grâce à Stevanovic (63e). Ce dernier a ensuite donné la balle du deuxième but inscrit par Valls, dont la frappe était malencontreusement déviée par Abedini hors de portée du gardien Kuster (77e). Grâce à ce succès un brin heureux, les Grenat - pour qui Kevin Mbabu a évolué un peu moins d'une heure - ont pris quatre longueurs d'avance sur Saint-Gall et Lugano. Pour sa part, Winterthour reste lanterne rouge avec 20 points, tout comme Zurich. Sion, qui en compte 21, jouera une partie très importante samedi à la Schützenwiese.

Mondiaux: Lena Häcki-Gross 9e de l'épreuve individuelle Image: KEYSTONE/EPA/RONALD WITTEK Lena Häcki-Gross a pris la 9e place de l'épreuve individuelle des Mondiaux à Oberhof. Elle n'avait jusqu'ici fait que deux fois mieux dans des grandes compétitions d'un jour. L'Obwaldienne âgée de 27 ans avouait à l'arrivée être tiraillée entre deux sentiments: la satisfaction d'un top 10 et une légère contrariété en raison de ses trois erreurs au tir qui lui ont valu trois minutes de pénalité. Et comme elle a concédé 2'44 à la Suédoise Hanna Oeberg, elle pouvait nourrir certains regrets. Pas simple "Je ne pensais pas être si bien classé après trois fautes. Normalement, cela te fait finir aux alentours de la 20e place. "Cela n'a pas été simple au pas de tir", a expliqué Lena Häcki-Gross, qui s'est par contre montrée très contente de sa prestation sur les skis, où elle a signé le 10e chrono. La leader de l'équipe de Suisse a perdu gros dans la première moitié de l'épreuve en commettant deux fautes au premier tir debout. Elle n'a fait mieux que deux fois à ce niveau: 8e de la poursuite des JO en 2018 et 7e du sprint lors des Mondiaux 2021. L'Obwaldienne a évidemment obtenu son billet pour la mass start de dimanche, tout comme Aita Gasparin, 27e de la course avec deux erreurs au tir. La Suédoise Hanna Oeberg, avec une seule faute, a remporté la médaille d'or. Elle a devancé sa compatriote Linn Persson - l'une des rares avec un 20/20 au tir, et l'Italienne Lisa Vittozzi. Oeberg avait déjà obtenu l'argent lors du sprint.

Bencic renverse Azarenka et file en quarts Image: KEYSTONE/EPA/ALI HAIDER Belinda Bencic (WTA 9) a décroché de haute lutte son sixième succès consécutif sur le circuit mercredi à Doha. La St-Galloise s'est hissée en quarts de finale de ce tournoi WTA 500 en battant Victoria Azarenka (WTA 17) 1-6 7-6 (7/4) 6-4 en 2h43'. Victorieuse de son deuxième titre de l'année dimanche à Abou Dhabi et tombeuse de Viktoriya Tomova (WTA 100) en moins d'une heure mardi, Belinda Bencic a frisé la correctionnelle mercredi. Elle a en effet perdu 10 des 12 premiers jeux face à Victoria Azarenka, qui a mené 6-1 4-1 service à suivre. La championne olympique de simple n'a toutefois rien lâché, s'adjugeant quatre jeux d'affilée pour se relancer avant de dominer nettement le jeu décisif. Elle a enfoncé le clou en signant le break d'entrée dans l'ultime manche et a conservé cet avantage jusqu'au bout, sans trop de difficultés. Belinda Bencic - qui a même remporté 18 de ses 20 derniers matches si l'on remonte à la phase finale de la Billie Jean King Cup l'automne dernier - pourrait bien être confrontée à un test d'envergure jeudi en quart de finale. Elle pourrait retrouver la tenante du trophée Iga Swiatek (WTA 1).

Wawrinka en quarts de finale à Rotterdam Image: KEYSTONE/EPA/SANDER KONING Stan Wawrinka (ATP 130) jouera vendredi les quarts de finale de l'AP 500 de Rotterdam. Le vainqueur de l'édition 2015 a dominé le Richard Gasquet (ATP 45) 6-3 6-3 mercredi au 2e tour. Convaincant lundi soir face à Alexander Bublik (ATP 50), Stan Wawrinka a rendu une nouvelle fois une très belle copie en 8e de finale. Le triple vainqueur de Grand Chelem a pu s'appuyer sur un service particulièrement efficace: auteur de 11 aces, il n'a perdu que 9 points sur son engagement en 9 jeux de service! Le Vaudois (38 ans en mars) n'a laissé aucune chance à Richard Gasquet (36 ans) dans ce duel de vétérans, réussissant au total 34 coups gagnants pour seulement 13 fautes directes. Il a signé le break à trois reprises, la dernière pour boucler cette partie après 76' de jeu seulement. Proche du top 100 C'est la troisième fois que Stan Wawrinka se hisse en quarts de finale depuis son retour à la compétition fin mars 2022. Il y était parvenu en septembre à Metz, où il avait même atteint le dernier carré après être sorti des qualifications, puis en octobre à Bâle où il avait été stoppé en quarts. Le Vaudois se retrouvera aux portes du top 100 (103e) grâce à son accession aux quarts de finale à Rotterdam, où il avait également atteint la finale en 2019. Sa tâche s'annonce ardue vendredi: il défiera soit le Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 3), tête de série no 1 du tableau, soit l'Italien Jannik Sinner (ATP 14).

Wendy Holdener en argent dans le parallèle Image: KEYSTONE/EPA Wendy Holdener s'est parée d'argent dans le parallèle des championnats du monde mercredi à Méribel. La Schwytzoise de 29 ans s'offre ainsi sa sixième médaille dans des Mondiaux, la deuxième dans ces joutes après avoir conquis le même métal en combiné. Septième des qualifications disputées mardi en début de soirée mais à Courchevel, Wendy Holdener a brillé mercredi sur la piste du Roc de Fer. La triple championne du monde (combiné en 2017 et 2019, Team Event en 2019) n'a cependant rien pu faire en finale, s'inclinant pour 0''67 face à Norvégienne Maria Therese Tviberg. Fierté "Je n'ai pas montré mon meilleur ski mardi dans le Team Event, il y avait trop de drift. C'est génial d'avoir livré la marchandise de la sorte dans ce parallèle. Je suis fière d'avoir pu me battre pour l'or", a expliqué au micro de la RTS Wendy Holdener, qui a offert à la Suisse une cinquième médaille dans ces Mondiaux. Les deux autres Suissesses en lice dans cette phase à élimination directe ont échoué dès les 8es de finale. Camille Rast, qui avait décroché le 16e et dernier ticket disponible en qualifications, a été battue par la future médaillée de bronze Thea Louise Stjernesund. Andrea Ellenberger a quant à elle été vaincue par Maryna Gasenica-Daniel. Schmid en or Chez les messieurs, Alexander Schmid s'est paré d'or en battant de 0''90 l'Autrichien Dominik Raschner en finale pour offrir à l'Allemagne son premier titre chez les messieurs depuis 1989. Côté suisse, Gino Caviezel - pour un centième de seconde -, Livio Simonet, Semyel Bissig et Thomas Tumler avaient tous échoué dès les qualifications d'une épreuve appelée à disparaître sous cette forme.