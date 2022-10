Malgin marque ++ Naples et Bruges qualifiés

Denis Malgin: un but pour une défaite amère Image: KEYSTONE/AP/Paul Chiasson Denis Malgin a trouvé le chemin des filets avec Toronto lors de l'ouverture de la saison. Les Maple Leafs ont toutefois connu la défaite 4-3 à Montréal. Ce revers est bien amer pour Denis Malgin et ses coéquipiers. Ils ont, en effet, mené à deux reprises au score avant de céder à... 19'' de la sirène sur un lancer de Josh Anderson. Denis Malgin avait signé le 2-1 à la 30e pour redonner l'avantage aux Maple Leafs. Aligné dans la deuxième ligne aux côtés du capitaine John Tavares et de William Nylander, le Soleurois a exploité un rebond du gardien Jake Allen pour ouvrir son compteur. Aligné durant 11'33'', il a été crédité d'un bilan de +2. Philipp Kutashev a, également, été battu mercredi soir. Le natif de Davos s'est incliné 5-2 avec Chicago à Denver face à Colorado, le champion en titre. Philipp Kurashev a délivré un assist pour le 1-1 de Jontahna Toews en supériorité numérique à la 16e. Il a rendu un bilan neutre pour une présence de 15'22'' sur la glace dans une rencontre qui a vu Arturi Lehkonen signer un doublé et Mikko Rantanen réussir quatre passes décisives pour l'Avalanche.

Ligue des champions: Naples et Bruges iront en 8es de finale Kvaratskhelia marque le 3-1 sur penalty Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Garofalo Naples a décroché sa qualification pour les 8es de finale de la Ligue des champions. Les Italiens ont aligné un quatrième succès dans le groupe A, battant Ajax Amsterdam 4-2. Aussi leader de Serie A, Naples évolue cet automne à un excellent niveau. L'équipe de Luciano Spalletti a pris un départ fulgurant en marquant par Lozano (4e) et Raspadori (16e). L'Ajax, fessé 6-1 chez lui voici une semaine, a réagi par Klaasen (49e) avant que Kvaratskhelia (62e/pen) ne redonne de l'air aux Napolitains. Malgré le 3-2 signé Bergwijn (83e/pen), la victoire italienne n'a pas été remise en question, surtout après la réussite d'Osimhen (90e). Le Club Bruges, dans le groupe B, a aussi assuré son passage en 8es de finale. Les Belges, qui avaient remporté leurs trois premiers matches, ont pris le point nécessaire en allant tenir en échec l'Atlético Madrid (0-0) chez lui.

Mondiaux sur piste: la Suisse échoue en qualification Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'équipe de Suisse de poursuite a connu une grosse désillusion aux Mondiaux à Saint-Quentin-en-Yvelines. Elle n'a en effet pas franchi le cap de la qualification. Le quatuor composé de Claudio Imhof, Valère Thiébaud, Simon Vitzthum et Alex Vogel a obtenu un chrono de 3'53''532. Il n'a pu faire mieux que 10e sur 16 pays en lice. Les Suisses ont manqué une place dans le top 8 qualificatif pour la phase finale pour un peu plus d'une seconde. Le meilleur temps a été établi par la Grande-Bretagne en 3'48''092.

Les Kings battus à 25'' de la sirène Kevin Fiala ( Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong La grande première de Kevin Fiala sous les couleurs de Los Angeles n'a pas été couronnée de succès. Les Kings sont tombés dans leur antre du Staples Center devant Vegas. Los Angeles s'est incliné 4-3 sur une réussite de Mark Stone à 25'' de la sirène. Le succès des Golden Knight ne souffre aucune discussion. Ils ont, en effet, délivré 51 lancers contre 30 aux Kings. Kevin Fiala a bénéficié d'un temps de jeu de 15'24'' pour accuser un bilan de -1. Le Saint-Gallois n'a pas été impliqué sur aucun des trois buts des Kings. Il aura l'occasion de rebondir jeudi lors de la venue de Seattle.

Un revers de plus pour Jil Teichmann Les temps sont de plus en plus durs pour Jil Teichmann. Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Jil Teichmann (WTA 38) n'a pas saisi sa chance en Californie. Repêchée comme "lucky loser", la gauchère n'a pas passé le cap du premier tour du WTA 500 de San Diego. Jil Teichmann s'est inclinée 6-1 7-6 (7/2) devant Sloane Stephens (WTA 52), qui l'avait battue 6-2 6-0 ce printemps en huitième de finale de Roland-Garros. Avec seulement 6 points gagnés sur 30, elle fut bien trop vulnérable derrière sa seconde balle face à la championne de l'US Open 2017 pour espérer un meilleur sort. Jil Teichmann a toutefois eu sa chance devant l'Américaine. Elle a, en effet, galvaudé une balle de set à 5-4 sur son service dans la seconde manche. En panne de confiance avec trois éliminations dans des premiers tours lors des quatre tournois qu'elle a disputés avant de se rendre à San Diego, Jil Teichmann a deux semaines devant elle pour retrouver le bon relâchement si elle entend briller avec l'équipe de Suisse à Glasgow lors de la Billie Jean King Cup.

Une journée bien particulière pour Kylian Mbappé Image: KEYSTONE/AP/Francois Mori Kylian Mbapppé n'a pas offert la qualification pour les 1/8 de la Ligue des Champions au PSG au terme d'une journée particulière. Son départ annoncé avant cette rencontre en janvier a été démenti. Malgré l'ouverture du score sur penalty de Mbappé, Paris a dû se contenter du nul (1-1) devant Benfica dans son fief du Parc des Princes. Avec ce résultat, les deux équipes ont toutefois franchi un pas de plus vers la qualification. La défaite de la Juventus à Haïfa a servi leurs intérêts. Relayée par la presse espagnole et française, l'annonce du départ de Kylian Mbappé a suscité un immense buzz. Mais le club a fortement démenti la nouvelle. Sur la pelouse, le joueur a livré la marchandise dans une rencontre que Leo Messi n'a pas disputée. Préservé avant le Clasico de dimanche contre Marseille, l'Argentin a manqué dans la jouerie d'un PSG dont le collectif n'est toujours pas à la hauteur de ses ambitions. Paris à nouveau freiné par Benfica une semaine après un match aller également sanctionné d'un 1-1, le Real Madrid est la deuxième équipe qualifiée pour les huitièmes de finale après Manchester City. Le Real a arraché le point du nul à Varsovie face au Shakhtar Donetsk grâce à une égalisation d'Antonio Rüdiger au bout du temps additionnel. Plus tôt dans la journée, Manchester City avait fait le job à Copenhague. Les Mancuniens ont obtenu ce nul qui fait leur bonheur à dix contre onze pendant plus d'une heure avec un Manuel Akanji remarquable en défense mais sans Erling Haaland, ménagé. Le groupe le plus indécis a vu un nouveau succès de Chelsea devant le Milan AC. A San Siro, les Londoniens se sont imposés 2-0 sur des réussites de Jorginho et d'Aubameyang. Réduits à dix après l'expulsion de Tomori à la 18e, les Milanais ont vécu un long chemin de croix. A noter que Denis Zakaria est resté une fois de plus sur le banc de Chelsea. Le Genevois n'a pas encore disputé la moindre minute sous ses nouvelles couleurs... Crédité d'un nul à Zagreb (1-1), le Salzbourg de Noah Okafor jouera sa qualification le 2 novembre à Milan.

Visa pour les Antipodes pour les Suissesses Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ L'équipe de Suisse dames disputera l'an prochain pour la deuxième fois de son histoire une phase finale de la Coupe du monde. Elle a obtenu sa qualification grâce à une victoire sur le fil. Au Letzigrund, les Suissesses ont battu 2-1 le Pays-de-Galles grâce à une réussite de Fabienne Humm à la... 121e minute pour le dernier match dirigé par Nils Nielsen. L'attaquante du FC Zurich a surgi au premier poteau pour dévier un centre de Géraldine Reuteler. Elle a, surtout, eu le bon goût d'éviter à ses coéquipières de vivre une séance de tirs au but aussi crispante qu'indécise. Même arraché aussi tardivement, le succès de la Suisse est amplement mérité. Menée au score à la 19e après la réussite de la joueuse de Liverpool Rhiannon Robert, la formation helvétique a égalisé avant la pause sur une action lumineuse amenée par Lina Wälti et conclue par Ramona Bachmann. La VAR cruelle mais juste En seconde période, les Suissesses devaient inscrire deux buts par Ana-Maria Crnogorcevic (58e) et par Ramona Bachmann (84e) que la VAR annulait justement pour hors-jeu. Ana-Maria Crnogorcevic avait repris directement un penalty qu'elle avait tiré sur le poteau. Quant à Ramona Bachmann, son but, fruit d'un enchaînement magnifique, n'a pas pu être accordé en raison d'une position illicite de Riola Xhemaili au tout début de l'action. Il y a des soirs où le supporter lambda aurait sans doute aimé suivre une rencontre sans la VAR... Malgré ces coups du sort, la Suisse gardait le bon rythme. Avant le but de Fabienne Humm, elle avait bénéficié de quatre autres chances en or pour marquer. Son immense mérite fut de ne jamais se décourager pour conclure ce barrage de la plus belle des manières avec un but magnifique. Ramona Bachmann irrésistible Huitième de finaliste en 2015 face au Canada le pays organisateur, la Suisse s'en ira l'an prochain aux Antipodes pour une Coupe du monde qui se déroulera du 20 juillet au 20 août en Australie et en Nouvelle-Zélande. Elle la disputera avec un nouveau coach puisque Nils Nielsen a décidé de rentrer au Danemark pour des raisons familiales. L'homme ou la femme qui lui succédera pourra compter sur une joueuse d'exception en la personne de Ramona Bachmann. La joueuse du Paris St. Germain a, en effet, survolé ce barrage. Avant de devoir céder à la 113e minute en raison de crampes, elle fut un danger permanent pour la défense galloise. Avec la qualité de sa frappe, sa technique et cette faculté d'éliminer dans les petits espaces, elle a évolué dans un registre que les autres joueuses présentes sur la pelouse ne pouvaient tenir. Son égalisation à la 45e minute a remis l'équipe sur les bons rails. Regagner les vestiaires à la pause en étant mené au score n'aurait pas été une très bonne idée.

Une défaite de plus pour la Juventus Image: KEYSTONE/AP/Ariel Schalit Rien ne va plus pour la Juventus ! Trois jours après son revers 2-0 devant le Milan AC, déjà la défaite de trop dans la course au titre, la formation piémontaise a coulé à Haïfa. Battue 2-0 sur un doublé avant la pause d'Omer Atzili, un joueur qui devrait croiser la route de l'équipe de Suisse lors du tour préliminaire de l'Euro 2024, la Juventus a perdu tout espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Elle peut même craindre de laisser la troisième place à son adversaire du soir, une troisième place synonyme de repêchage en Europa League. Cette victoire du Maccabi, sa première en Ligue des Champions depuis... 2002, ne doit rien au hasard. Les Israéliens furent plus entreprenants, plus tranchants et sans doute plus "concernés" face à une équipe à la dérive. La question désormais est de savoir si Massimiliano Allegri restera encore longtemps à la tête de la Juventus. A Copenhague, Manchester City avec Manuel Akanji au centre de la défense mais avec Erling Haaland sur le banc, a concédé le nul 0-0 Il est vrai que les Champions d'Angleterre ont dû jouer à dix dès la 30e minute en raison de l'expulsion de Sergio Gomez.

Viktorija Golubic franchit la première haie Image: KEYSTONE/EPA/CJ GUNTHER Comme la semaine dernière à Tallinn, Viktorija Golubic (WTA 81) a franchi le premier tour du tournoi de Cluj-Napoca. En Roumaine, elle s'est imposée 7-5 7-6 (8/6) devant Diane Parry (WTA 61). Opposée à une joueuse de 20 ans qui n'a jamais été aussi bien classée que cette semaine, Vitorija Golubic a su élever le niveau de son jeu au bon moment. La Zurichoise fut, en effet, menée 5-3 dans la seconde manche avant de conclure sur sa troisième balle de match après 2h.21' de match. Ce succès face à la Française ouvre à Viktorija Golubic les portes d'un huitième de finale face à la Russe Anastasia Potapova (WTA 48), la tête de série no 4 d'un tableau qui manque de coffre après le forfait de Barbora Krejcikova et d'Emma Raducanu. Elle reste sur une défaite face à future adversaire, concédée en 2020 à Brisbane.

Noemi Zbären prend sa retraite à 28 ans Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La spécialiste du 100 m haies Noemi Zbären met un terme à sa carrière sportive à l'âge de 28 ans. Son plus grand résultat restera sa 6e place aux championnats du monde de Pékin en 2015. Zbären a connu de grands succès, mais a aussi été régulièrement retardée par des blessures. L'Emmentaloise faisait partie des meilleures dans diverses catégories juniors. Elle a pu commencer sa carrière pro sans encombres. Mais peu après, une rupture des ligaments croisés a mis un frein à sa carrière. Ce n'est que cette année qu'elle est revenue parmi l'élite mondiale après une longue période de doutes et de souffrances. Aux championnats du monde en salle à Belgrade, elle a même établi son record personnel sur 60 m haies en 7''95 et n'a manqué la finale que pour un centième. En plein air, elle a couru le 100 m haies en moins de 13 secondes pour la première fois depuis 2015 et a atteint les demi-finales tant aux championnats du monde de Eugene qu'aux Européens de Munich. Noemi Zbären souhaite désormais se consacrer davantage à sa famille et à sa carrière professionnelle, qu'elle a toujours menée de front avec le sport. Après ses études de biochimie, elle a cofondé une jeune entreprise et développé une nouvelle méthode de test pour le diagnostic des allergies.

Denis Malgin est parvenu à gagner sa place à Toronto Image: KEYSTONE/AP/Christopher Katsarov Il y aura bien dix joueurs suisses dans les effectifs de NHL pour commencer la saison. Denis Malgin a gagné sa place à Toronto. Auteur d'une très jolie présaison avec les Maple Leafs, le Soleurois a convaincu le club canadien. Il aura ainsi droit à une seconde chance, lui qui n'avait pas franchement brillé après avoir été acquis par les Leafs dans un échange avec les Florida Panthers en 2020. Malgin avait disputé huit matches sans avoir d'impact au tableau d'affichage. Revenu en Suisse au moment du covid, il a joué une saison à Lausanne et une autre à Zurich. Brillant en play-off au printemps, il avait inscrit 18 points en 17 parties, mais les Lions avaient perdu au 7e match contre Zoug alors qu'ils menaient 3-0 dans la finale. Sélectionné par Patrick Fischer pour le Championnat du monde en Finlande, il avait rendu une très jolie copie avec 12 points en 8 parties et avait à nouveau attiré l'oeil des franchises de NHL. Détenteur de ses droits en Amérique du nord, Toronto lui a alors offert un contrat one-way d'un an à 750'000 dollars. Une façon pour le centre aux racines russes de prouver sa valeur. Avec ses quatre buts en présaison, dont un bijou lors du dernier match contre Detroit, Malgin a logiquement mérité sa place. Mais cela ne signifie pas encore que le Soleurois va passer toute la saison avec le maillot des Leafs sur le dos. Plus que les autres, le numéro 62 va devoir se rendre indispensable aux yeux du directoire de son club, car la concurrence est particulièrement rude au sein de l'organisation canadienne. La saison NHL est un marathon, pas un sprint. Ce qui est certain en revanche, c'est que le centre helvétique a montré à la NHL de quoi il était capable à 25 ans. Et si ce n'est pas à Toronto, gageons qu'une autre franchise saura utiliser à bon escient les immenses qualités de Denis Malgin.

Pas de match d'ouverture pour Nico Hischier Nico Hschier sur le flanc. Image: KEYSTONE/FR51951 AP Nico Hischier ne disputera le match d'ouverture de la saison de New Jersey. Le capitaine des Devils souffre d'une blessure à la cuisse. Nico Hischier ne figure pas dans le cadre appelé à défier Philadelphia jeudi soir. Le Valaisan s'était blessé il y a deux semaines lors d'un match amical contre Montréal. L'an dernier, il avait réussi une saison à 60 points avec 21 buts et 39 assists sans toutefois pouvoir mener son équipe en play-off.

Swiss Indoors: pas de fête pour Roger Federer Image: KEYSTONE/AP/Kin Cheung Roger Federer (41 ans) ne viendra pas rendre visite aux Swiss Indoors à fin octobre. Les organisateurs l'ont indiqué lundi dans un communiqué. Roger Brennwald, patron du tournoi, avait proposé à Federer de venir pour être honoré pour la fin de sa carrière, annoncée récemment. Mais l'homme aux 20 titres en Grand Chelem a décliné l'offre. "Je remercie les Swiss Indoors pour leur proposition de m'accueillir cette année à Bâle. J'ai essayé de digérer tout ce qui s'est passé ces derniers temps. Fêter à la maison à Bâle revêt une importance particulière pour moi, mais cela arrive trop tôt après Londres", a expliqué le désormais ancien joueur, qui a mis fin à sa carrière le mois dernier lors de la Laver Cup dans la capitale britannique. Les organisateurs des Swiss Indoors ont profité de l'occasion pour révéler la totalité du plateau. Les noms de Carlos Alcaraz (ATP 1) ou Casper Ruud (ATP 3) étaient déjà connus. Au total, pas moins de six joueurs du top 20 seront en lice sur les bords du Rhin. L'Ecossais Andy Murray (ATP 48) fera aussi partie du tableau, ainsi que les Suisses Marc-Andrea Hüsler, au bénéfice d'une wild-card, et Stan Wawrinka, grâce à son classement protégé.

F1: Red Bull a dépassé le plafond budgétaire en 2021 Image: KEYSTONE/AP/Toru Hanai L'écurie de formule 1 Red Bull a dépassé le plafond budgétaire autorisé lors de la saison 2021. Cela constitue une "violation mineure" du règlement, a annoncé la Fédération internationale (FIA). "Oracle Red Bull Racing est considéré comme étant en violation procédurale et mineure des régulations financières (régissant le championnat)", a indiqué la FIA, qui n'a pas annoncé de sanctions, mais "est en train de déterminer la ligne de conduite à adopter". "Violation procédurale" Outre Red Bull, l'écurie qui fait notamment rouler le champion du monde 2021 et 2022 Max Verstappen, la FIA a considéré que l'écurie Aston Martin avait commis une "violation procédurale" des régulations financières. L'écurie Williams Racing, dont les comptes étaient également examinés pour une violation procédurale, s'est finalement conformée au règlement pour la saison 2021 "en temps opportun", et "dans la transparence", poursuit la FIA. Les sept autres écuries du plateau ont vu leurs dépenses approuvées. Entré en vigueur l'année dernière, le plafond avait été fixé à 145 millions de dollars pour cette saison inaugurale, marquée par le premier titre mondial de Verstappen (le titre constructeur étant allé à l'écurie Mercedes de Lewis Hamilton). Il a été abaissé à 140 millions pour la saison en cours. Plusieurs types de dépenses en sont exclues, notamment les salaires des pilotes et les activités marketing des écuries. Deux types d'infractions La FIA établit dans ses statuts deux types d'infractions - mineure en deçà de 5% du plafond, ou importante au-delà de 5% - et des sanctions allant d'une simple réprimande ou amende financière à l'exclusion du championnat, en passant par des retraits de points au championnat pilotes et/ou constructeurs. La FIA "est train de déterminer la ligne de conduite à adopter au regard des régulations financières en ce qui concerne Aston Martin et Red Bull et des informations supplémentaires seront communiquées en accord" avec le règlement.