Malgin restera en NHL ++ Hischier forfait

Ce qui est certain en revanche, c'est que le centre helvétique a montré à la NHL de quoi il était capable à 25 ans. Et si ce n'est pas à Toronto, gageons qu'une autre franchise saura utiliser à bon escient les immenses qualités de Denis Malgin.

Sélectionné par Patrick Fischer pour le Championnat du monde en Finlande, il avait rendu une très jolie copie avec 12 points en 8 parties et avait à nouveau attiré l'oeil des franchises de NHL. Détenteur de ses droits en Amérique du nord, Toronto lui a alors offert un contrat one-way d'un an à 750'000 dollars. Une façon pour le centre aux racines russes de prouver sa valeur.

Les organisateurs des Swiss Indoors ont profité de l'occasion pour révéler la totalité du plateau. Les noms de Carlos Alcaraz (ATP 1) ou Casper Ruud (ATP 3) étaient déjà connus. Au total, pas moins de six joueurs du top 20 seront en lice sur les bords du Rhin. L'Ecossais Andy Murray (ATP 48) fera aussi partie du tableau, ainsi que les Suisses Marc-Andrea Hüsler, au bénéfice d'une wild-card, et Stan Wawrinka, grâce à son classement protégé.

La FIA "est train de déterminer la ligne de conduite à adopter au regard des régulations financières en ce qui concerne Aston Martin et Red Bull et des informations supplémentaires seront communiquées en accord" avec le règlement.

Outre Red Bull, l'écurie qui fait notamment rouler le champion du monde 2021 et 2022 Max Verstappen, la FIA a considéré que l'écurie Aston Martin avait commis une "violation procédurale" des régulations financières. L'écurie Williams Racing, dont les comptes étaient également examinés pour une violation procédurale, s'est finalement conformée au règlement pour la saison 2021 "en temps opportun", et "dans la transparence", poursuit la FIA. Les sept autres écuries du plateau ont vu leurs dépenses approuvées.

Trois de ces clubs (le Real Madrid, le FC Barcelone et la Juventus) continuent de militer pour la Super Ligue et ce litige sur un présumé abus de position dominante de la part de l'UEFA doit être tranché début 2023 par la Cour de justice de l'Union européenne à Luxembourg.

Discret et moins charismatique que son prédécesseur Michel Platini, Ceferin a marqué une ferme opposition aux projets de son homologue de la FIFA, Gianni Infantino, ancien no 2 de l'UEFA, notamment l'éphémère projet de Coupe du monde biennale au lieu de son habituel rythme quadriennal.

En juillet, il s'est déboîté l'épaule sur le Tour de France, après avoir chuté sur les pavés du Nord lors de la 5e étape. Il s'est remis l'épaule en place lui-même. "Comme cela m'est déjà arrivé, je sais comment faire: j'attrape mon genou et je tire fort", a-t-il expliqué avant d'abandonner quelques jours plus tard.

Un Danois à la barre du FCZ?

Le Danois Bo Henriksen devrait reprendre Zurich Image: KEYSTONE/AP Ritzau Scanpix

Le Danois Bo Henriksen devrait être le nouvel entraîneur du FC Zurich. Selon les médias danois, l'homme de 47 ans serait le successeur de Franco Foda, licencié il y a près de trois semaines.

Le FCZ n'a pas encore communiqué de nom, mais a informé que le nouvel homme dirigerait déjà l'entraînement à 15h avant d'être présenté officiellement.

Henriksen travaillait dernièrement pour le FC Midtjylland, club de première division danoise, mais il y a été licencié en juillet dernier après un peu plus d'un an. La saison dernière, il a remporté la Coupe du Danemark. Il serait le premier Danois à devenir entraîneur en chef du FCZ. Sa nomination serait une surprise. Ces derniers temps, ce sont surtout les anciens entraîneurs de Bundesliga Alexander Zorniger, Peter Stöger et Jens Keller qui ont été considérés comme des papables.

Ces trois derniers matches, c'est Genesio Colatrella qui était sur le banc du champion de Suisse en crise. L'entraîneur intérimaire et coach des M21 zurichois n'a toutefois pas réussi à remettre l'équipe sur les bons rails. En championnat, Zurich a concédé deux nuls contre les rivaux cantonaux GC et Winterthour, et en Conference League le PSV Eindhoven a giflé les Zurichois 5-1. En Super League, le FC Zurich n'a toujours pas gagné après dix journées et occupe la dernière place.