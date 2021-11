Manchester City s'impose face au PSG +++ Le Milan AC bat l'Atlético

Manchester City donne la leçon au PSG Image: KEYSTONE/AP/Scott Heppell Manchester City peut savourer sa revanche. Battus 2-0 en septembre dernier au Parc des Princes, les Manuniens ont renvoyé le PSG à ses études. Sur sa pelouse, la formation de Pep Guardiola s'est imposée 2-1 pour remporter ce groupe A. Le succès des Champions d'Angleterre ne souffre aucune discussion. Ils ont, en effet, exercé un ascendant total sur un adversaire qui ne peut, pour l'instant, que miser sur les rares fulgurances du trio d'attaque formé de Neymar, de Kylian Mbappé et de Lionel Messi. Ce match à Manchester a souligné une fois combien le PSG souffre d'un déséquilibre collectif. S'il persiste, on voit mal comment le PSG pourrait remporter la Ligue des Champions malgré la présence dans ses rangs de trois des cinq meilleurs joueurs au monde. Dominés sans doute comme jamais, les Parisiens ont eu le bonheur d'ouvrir la marque par Kylian Mbappé à la 50e. Le Champion du monde a inscrit un 29e but pour son 50e match en Ligue des Champions. Mais la réaction des Mancuniens fut magnifique. Raheem Sterling (64e) et Gabriel Jesus (76e) étaient à la conclusion de deux actions dignes du manuel sur lesquelles la défense parisienne n'avait pu masquer sa totale impuissance. Dortmund éliminé La soirée fut également bien sombre pour le Borussia Dortmund. Qualifié ces trois dernières saisons pour les huitièmes de finale sous la férule de Lucien Favre, le BVB devra guerroyer en Europa League l'année prochaine. Battu 3-1 à Lisbonne par le Sporting, il n'échappera pas à la troisième place du groupe C dominé par l'Ajax. Les Poruigais ont forcé la décision sur un doublé de Pedro Gonçalves et sur un penalty de Pedro Porro. Dans la cage du Borussia, Gregor Kobel n'endosse aucune responsabilité dans cet échec. Le portier suisse a dû composer avec une défense bien trop perméable. Enfin dans le groupe B, le Milan AC peut rêver d'une bien improbable qualification après n'avoir cueilli qu'un point lors de leurs quatre premiers matches. Les Milanais se sont imposés 1-0 à Madrid face à l'Atlético grâce à un but du Brésilien Junior Massias. A un point désormais de Porto, deuxième du classement et battu 2-0 à Liverpool, le Milan, qui recevra Liverpool dans quinze jours, réussira-t-il la remontada la plus stupéfiante de l'histoire des phases de poules ?

Kilde pose un jalon, Hintermann 10e Image: KEYSTONE/AP/Frank Gunn Aleksander Kilde s'est montré à son avantage pour son retour après à une déchirure du ligament. Le Norvégien a dominé le deuxième entraînement en vue de la descente de Lake Louise. Le Scandinave a distancé la concurrence de plus de quatre dixièmes lors de cette seconde session en vue des descentes Coupe du monde de vendredi et samedi au Canada. Le Slovène Bostjan Kline, deuxième, a concédé 42 centièmes au vainqueur du classement général de la saison 2019-2020. L'Autrichien Max Franz, le plus rapide mardi, s'est classé troisième. Les Suisses, qui s'alignent à Lake Louise sans Carlo Janka, Mauro Caviezel, Urs Kryenbühl ni Ralph Weber, n'ont pas encore sorti leur atout. Beat Feuz, comme la veille, a lâché plus d'une seconde et demie sur le meilleur temps et se retrouve au 19e rang, juste derrière Marco Odermatt. Plus en avant, on retrouve Niel Hintermann, dixième, soit deux positions devant Stefan Rogentin. Hintermann, largement ennuyé par les blessures et les chutes par le passé, tente d'oublier une dernière saison difficile. Rogentin, 6e la veille, a montré qu'il faudrait compter sur lui ce week-end.

Manchester United sur la piste de Lucien Favre Image: KEYSTONE/AP POOL/MARTIN MEISSNER Lucien Favre pourrait devenir le nouvel entraîneur de Manchester United. Selon la presse anglaise, le Vaudois est l'un des candidats les plus crédibles à la succession d'Ole Gunnar Solskjaer. Manchester United a limogé le Norvégien dimanche au lendemain d'une défaite 4-1 à Watford avant de confier la responsabilité de l'équipe à Michael Carrick. Mardi, les Mancuniens ont battu Villarreal 2-1 en Espagne pour assurer leur qualification pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Malgré ce résultat, l'intérim de Michael Carrick, qui était l'adjoint d'Ole Gunnar Solskjaer, ne devrait pas durer. Courtisé l'été dernier par Crystal Palace, Lucien Favre n'a jamais caché son désir de vivre une expérience en Premier League après avoir oeuvré en Allemagne - Hertha Berlin, Borussia Mönchenglabach et Borussia Dortmund - et en France - Nice. A Old Trafford, le Vaudois, s'il est engagé, retrouvera Jadon Sancho qu'il a dirigé à Dortmund. L'ailier tient Lucien Favre en très haute estime.

Fribourg-Gottéron aussi éliminé en Ligue des champions Samuel Walser a inscrit un magnifique but mais en vain. Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le dernier club suisse en lice en Ligue des champions est tombé. Fribourg-Gottéron, qui a concédé la défaite 3-2 à Munich contre le Red Bull, est donc éliminé au stade des huitièmes de finale. Les Romands avaient perdu 4-2 l'aller. Au lendemain de l'élimination des Zurich Lions par les Suédois de Rögle, les joueurs de Christian Dubé n'ont pu songer à l'exploit que pendant une minute et demie au début de la troisième période, le temps que Trevor Parkes inscrive le premier but allemand alors que Gottéron venait de marquer deux buts en 62''. Les réussites de Chris DiDomenico et de Samuel Walser - quel tir dans un trou de souris à la hauteur de la lucarne gauche du portier Danny aus den Birken - avaient permis aux Fribourgeois de revenir à égalité sur les deux matches. Un espoir, donc, de courte durée. Demi-finalistes en 2017, les Fribourgeois avec un excellent Reto Berra devant la cage, n'ont pu combler les dégâts de leur match aller il y a une semaine sur leur patinoire. S'ils ont largement dominé la première période, ils ont été plus en difficulté par la suite. Toutefois, ils pourront arguer que les arbitres leur ont volé un but. Une réussite concoctée par le duo Killian Mottet - Walser a été injustement annulé à la fin de la deuxième période alors que le jeu avait été arrêté beaucoup trop vite tandis que le portier allemand n'avait pas le contrôle du palet. Le leader du Championnat de Suisse laisse donc le leader du Championnat allemand aller défier les Finlandais de Lukko Rauma en quarts de finale. Comme en 2015 et en 2019, les équipes helvétiques seront absentes du tour des huit meilleurs.

Beat Feuz: "Kryenbühl et Weber non vaccinés? Pas mon problème." Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Vendredi, Beat Feuz commencera sa saison à Lake Louise. Avant les deux descentes et le Super-G, l'Emmentalois nous dit ce qu'il pense de ses coéquipiers non vaccinés et de leur absence au Canada. Il revient aussi sur sa relation spéciale avec les Jeux olympiques, de son genou opéré onze fois et de ce sentiment de satiété qui se rapproche, mais pas pour tout de suite. -Beat Feuz, au printemps dernier, après la saison, votre genou vous a contraint à une pause d'un mois. Avez-vous réussi à vous remettre sur les bons rails à temps pour aborder au mieux une saison olympique ? "Jusqu'ici tout va bien, le genou s'est à nouveau stabilisé. J'ai commencé la préparation de la saison un peu plus tard, mais je me suis vite rattrapé. En fait, tout va bien. L'expérience aide à gérer la situation avec sérénité. Les succès me donnent une certaine décontraction." -Vous avez déjà passé la trentaine depuis un moment et avez gagné presque tout ce que l'on peut gagner en tant que descendeur. Qu'est-ce qui vous motive encore? "La course. Ce feeling lors des courses. S'il n'y avait que l'entraînement, je ne serais probablement plus là. Et puis le succès de ces dernières années me motive aussi, bien sûr." "Les JO ? Un choc culturel" -En février auront lieu les JO de Pékin. Pourquoi votre relation avec les Jeux olympiques n'est-elle pas idéale? "Jusqu'à présent, j'ai participé à deux Jeux d'hiver à Sotchi et à Pyeongchang. Ce furent de belles compétitions, mais quand tu y vas après Wengen et Kitzbühel, c'est un peu un choc culturel. Tu arrives avec le sentiment que ces ambiances incroyables et ces émotions doivent perdurer. Et lors de mes deux participations, ce n'était pas le cas. Du coup je trouve dommage que nous soyons à nouveau dans un endroit où le ski n'a pas une grande tradition. Je m'attends à ce que les courses en Chine se déroulent à nouveau devant des gradins assez vides. C'est regrettable." -Cela veut dire que votre motivation est moins forte de décrocher votre première médaille d'or à Pékin, après l'argent et le bronze en 2018 à Pyeongchang? "Je dois avouer que les Jeux olympiques ne me préoccupent guère à l'heure actuelle. Quand on y arrivera, je verrai ce que ça fait. J'ai entendu dire par les skicrosseurs, qui disputent actuellement leur "test event" en Chine, que le processus à l'arrivée était assez compliqué avec les nombreuses contraintes liées au Covid. Lorsque j'ai demandé à Alex Fiva quelles étaient les conditions avec le vent, il m'a juste dit qu'il n'avait pas encore pu quitter sa chambre. Ce sont des temps difficiles." "J'apporte ma contribution" -Une partie de la société est divisée. Des théories du complot circulent et le ton se durcit. Comment gérez-vous tout ça? "Si je le voulais, j'en entendrais bien sûr davantage. Mais je considère que j'apporte simplement ma contribution à la solution en étant vacciné et en respectant les consignes de sécurité. J'ai confiance en la science et j'ai moi-même été épargné par le virus jusqu'à présent. Pour moi, il est clair que la situation ne s'améliorera pas sans vaccination. La vaccination est au moins une tentative d'amélioration." -Urs Kryenbühl et Ralph Weber ne sont pas vaccinés et ils ne pourront pas participer aux courses de Lake Louise. A Pékin, les personnes non vaccinées devront surmonter de sacrées difficultés en raison d'une quarantaine de trois semaines. Qu'en pensez-vous? "Tout ce que je peux dire, c'est que ce n'est tout simplement pas mon problème". -Comprenez-vous pourquoi des sportifs ne veulent pas se faire vacciner? "Je comprends, oui. Chacun a le droit d'avoir sa propre opinion, c'est important et nécessaire. Mais il faut également en accepter les conséquences. Pour moi, il n'a jamais été question de ne pas me faire vacciner, ne serait-ce que parce que je veux participer aux courses. Je suis un coureur, pas un mec qui ne fait que des entraînements. Voilà pourquoi je ne me suis pas trop posé de questions et que je fais confiance aux experts."

Les Suissesses près de la sortie Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Aux Championnats d'Europe à Lillehammer, les Suissesses de la skip Silvana Tirinzoni se sont inclinées 7-2 contre l'Ecosse et se trouvent désormais proches de l'élimination. Melanie Barbezat, Esther Neuenschwander, Silvana Tirinzoni et Alina Pätz ne sont plus maîtresses de leur destin pour atteindre les demi-finales. Elles doivent compter sur une hypothétique victoire de la République tchèque - deux succès seulement jusque-là - contre les Allemandes à l'occasion de leur dernier match du tour préliminaire ce jeudi matin. De leur côté, les Suissesses se doivent de l'emporter contre l'Italie. Elles ne peuvent se permettre de se retrouver à égalité avec l'Allemagne, faute d'avoir perdu la rencontre directe. En théorie, le quatuor helvétique pourrait rattraper la Russie. Mais les Russes disputeront un dernier match contre les Estoniennes,, l'équipe nettement la plus faible, qui n'a pas marqué le moindre point jusque-là. Une défaite de leur part paraît totalement illusoire.

Fabrizio Miccoli condamné à trois ans et demi de prison Fabrizio Miccoli, alors sous les couleurs de Palerme. Image: KEYSTONE/EPA/DANIEL DAL ZENNARO L'ex-international italien Fabrizio Miccoli, ancien attaquant de Palerme ayant aussi joué à la Juventus, a été condamné définitivement à trois ans et demi d'emprisonnement pour extorsion. La Cour de cassation a entériné mardi soir cette condamnation prononcée en 2017 et déjà confirmée une première fois en appel en janvier 2020 contre l'ex-joueur, âgé aujourd'hui de 42 ans, international à dix reprises en 2003 et 2004, selon plusieurs médias. Les faits remontent au début des années 2010, quand Miccoli évoluait à Palerme. Il était accusé d'avoir engagé quelqu'un pour aller récupérer une importante somme d'argent auprès du propriétaire d'une discothèque, pour le compte d'un membre du club. Aucune peine alternative n'ayant été prononcée, le joueur s'est de lui-même présenté mercredi à un établissement pénitentiaire à Rovigo (Vénétie) pour commencer à purger sa peine, ont rapporté notamment la Gazzetta dello Sport et la Repubblica. "Je suis un footballeur, je ne suis pas un mafioso, je suis contre les idées de la mafia", avait assuré Miccoli, en larmes, lors d'une conférence de presse en 2013 dont la Gazzetta dello Sport a rediffusé les images mercredi. Le cas de Fabrizio Miccoli avait notamment servi à illustrer les travaux de la commission parlementaire antimafia, en décembre 2017, dénonçant une "osmose" toujours plus profonde entre la criminalité, commune comme mafieuse, et le monde du football. Les parlementaires s'étaient notamment penchés sur les amitiés particulières entre joueurs et mafieux, en citant l'exemple de Miccoli. Outre Palerme, où il était devenu une idole des tifosi, Miccoli a joué une saison à la Juventus Turin (2003-2004). Il a aussi porté les couleurs de Pérouse et de la Fiorentina, cumulant plus de 250 matches de Serie A (103 buts marqués). Il a pris sa retraite sportive fin 2015.

Plus de droit à l'erreur pour les Suisses Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Les Suisses se retrouvent à nouveau au pied du mur à Lillehammer. Peter De Cruz et ses coéquipiers ont été surclassés (7-1) par l'Ecosse au 7e tour des Championnats d'Europe. Les Genevois ont jeté l'éponge dès que le règlement le leur permettait, à la fin du 6e end, avec six pierres de retard. Leur bilan affiche désormais quatre défaites pour trois succès. L'accès aux demi-finales se corse mais la Suisse garde de bonnes chances d'y arriver, en cas de succès lors de ses deux dernières rencontres du Round Robin, contre le Danemark (ce mercredi soir) et l'Allemagne.

Un an de prison avec sursis pour Karim Benzema Image: KEYSTONE/AP/Fermin Rodriguez Après plus de six ans, "l'affaire de la sextape" a enfin été jugée: Karim Benzema a été condamné mercredi à un an de prison avec sursis et 75'000 euros d'amende. L'attaquant du Real Madrid et international français a été reconnu coupable de complicité de tentative de chantage sur son ancien coéquipier Mathieu Valbuena. "Benzema s'est personnellement impliqué, au prix de subterfuges et de mensonges, pour convaincre son coéquipier de se soumettre au chantage", a estimé le tribunal correctionnel de Versailles dans son jugement. La star du Real Madrid n'a fait preuve "d'aucune bienveillance à l'égard de Valbuena, bien au contraire" et il a agi "avec une certaine excitation, voire une certaine jubilation", ont ajouté les juges. Les conseils de Karim Benzema ont immédiatement annoncé leur intention de faire appel, précisant que leur client, absent des débats le mois dernier et du délibéré mercredi, serait présent à un second procès. "La réaction est une réaction finalement de colère", a fustigé son avocat, Me Sylvain Cormier, "sidéré" par une "peine très sévère, injuste et sans preuve". Colère Pour son implication dans ce chantage à la vidéo intime à l'encontre de Valbuena en 2015, le parquet avait requis à son encontre 10 mois de prison avec sursis et 75'000 euros (près de 80'000 frs) d'amende. Lors du réquisitoire, les procureurs avaient rappelé le devoir d'exemplarité de la star de l'équipe de France, "porteur d'une image, d'espoir, de notoriété et de valeurs morales". Outre Karim Benzema, quatre autres hommes ont été condamnés à Versailles pour cette affaire. Axel Angot, à qui Mathieu Valbuena avait confié son téléphone, a été condamné à deux ans de prison. Il avait trouvé la vidéo et l'avait conservée en vue d'une utilisation ultérieure. "En danger" Lors de l'audience, Mathieu Valbuena, 37 ans, actuel milieu de terrain de l'Olympiakos en Grèce, avait expliqué avoir "eu peur" pour sa carrière. "Je savais que si la vidéo sortait, ça allait être compliqué pour moi", avait-il expliqué à la barre, avant de préciser: "Je me suis senti en danger, mon premier réflexe a été de porter plainte." L'ancien joueur de Marseille et de Lyon avait également rappelé que cette affaire lui avait coûté sa place en équipe de France.

Les Sounders ett Stefan Frei malheureux Image: KEYSTONE/AP/Ted S. Warren Les Seattle Sounders ont été sortis en 8es de finale des play-off de la Major League Soccer (MLS). L'équipe du gardien saint-gallois Stefan Frei a été sortie aux tirs au but (6-5) par Real Salt Lake. Avec 16 tirs au but contre 0 à leurs adversaires, les Sounders - finalistes l'an dernier - ont dominé en vain durant 120', lors desquels aucune équipe n'a trouvé la faille (0-0). Aux tirs au but, Seattle et Frei n'ont pas eu de chance. Le portier suisse a d'abord retenu un essai de Pablo Ruiz, avant que l'arbitre demande de le retirer car Frei avait quitté sa ligne de but trop tôt. A sa deuxième tentative, Ruiz a fait mouche. En fin de séance, le gardien du Real, David Ochoa, a d'abord repoussé le sixième tir de Kelyn Rowe, avant que son coéquipier Justen Glad qualifie son équipe, son tir passant la ligne avec l'aide du poteau, alors que Stefan Frei avait freiné le ballon. Seattle et Frei avaient remporté le titre en MLS en 2016 et 2019.

McDavid et Edmonton stoppés au Texas Image: KEYSTONE/AP/STF Après 17 matches avec au moins un point au compteur, le capitaine d'Edmonton Connor McDavid est resté muet mardi en NHL, pour la première fois de la saison. Son équipe a perdu 4-1 à Dallas. C'est une fantastique série qui a pris fin. McDavid avait auparavant totalisé 32 points (12 buts, 20 assists) en 17 matches. Mais il n'a pas étoffé sa moisson dans le Texas face à des Stars qui ne brillent pourtant pas depuis le début de saison. Edmonton en revanche occupe la 2e place de la Conférence Ouest, derrière Calgary, qui a battu 5-2 les Chicago Blackhawks de Kurashev, surnuméraire mardi.

Les Knicks s'offrent les Lakers, en l'absence de James Evan Fournier excellent mardi avec les Knicks Image: KEYSTONE/AP/Jacob Kupferman Les Knicks, d'abord guidés par Evan Fournier, puis libérés par Immanuel Quickley dans le money-time, se sont offert un succès d'estime contre les Los Angeles Lakers, mardi en NBA. Adroit à longue distance (6/9) et auteur de 26 points, Fournier a montré un autre visage que celui des deux dernières semaines, durant lesquelles l'arrière français était apparu bien en dedans après des débuts réussis dans la "Grosse Pomme". A ses côtés, Julius Randle a été très actif (20 pts, 16 rbds, 5 passes) pour permettre à New York (10-8) de remonter à la 6e place à l'Est, quatre rangs derrière Miami, qui a su effacer neuf points de retards à l'entame du 4e quart-temps pour l'emporter à Détroit (100-92). Les Lakers ont pâti de l'absence de LeBron James, qui purgeait le match de suspension qui lui a été infligé par la NBA après son coup donné dimanche au visage du joueur de Detroit Isaiah Stewart. Ce dernier, ensanglanté au-dessus de l'oeil, avait ensuite voulu se venger à plusieurs reprises sur le parquet et a écopé pour cela de deux matches. Sans leur "King", les Lakers ont fait preuve de combativité mais il leur a manqué un second souffle.

Haris Seferovic dans la tourmente Image: KEYSTONE/EPA/ALEJANDRO GARCIA Haris Seferovic restera à jamais comme le héros malheureux du Nou Camp. Le Lucernois a galvaudé dans le temps additionnel face à Barcelone une occasion en or qui pourrait coûter très cher à Benfica. Parti seul sur une rupture, Haris Seferovic est parvenu à effacer Marc-André ter Stegen, mais il devait rater le cadre sur son enchaînement. S'il avait marqué, Benfica aurait assuré sa qualification pour les huitièmes de finale. Les Portugais doivent désormais s'imposer contre le Dynamo Kiev lors de la dernière journée et espérer dans le même temps que le FC Barcelone ne gagne pas à Munich contre le Bayern. "C'est le pire shoot que j'ai vu depuis trente ans", fulmine l'entraîneur de Benfica Jorge Jesus. Les images de ce raté et les commentaires acerbes de Jorge Jesus ont été massivement relayés dans la nuit par les réseaux sociaux. La question désormais est de savoir si l'attaquant de l'équipe de Suisse, qui revient de blessure après une pause forcée de près de deux mois, saura faire face à ce déluge de critiques. Vice-roi des buteurs du Championnat du Portugal la saison dernière avec 22 réussites, l'homme du doublé contre la France à l'Euro est désormais en concurrence avec l'Ukrainien Roman Yaremchuk, transféré cet été de la Gantoise.

Salzbourg laisse passer sa chance Image: KEYSTONE/AP/Michel Spingler Sans Noah Okafor blessé à la cuisse, Salzbourg s'est incliné 1-0 à Lille. Alors qu'elle semblait assurée, la première qualification des Autrichiens pour les huitièmes de finale est compromise. Ils devront impérativement battre Séville lors de la dernière journée dans une rencontre qu'ils disputeront - Covid-19 oblige - à huis clos. A Lille, Salzbourg a été battu sur une réussite du Canadien Jonathan David amenée par le Turc Burak Yilmez. La responsabilité du gardien Philipp Köhn, le no 3 de l'équipe de Suisse lors du dernier rassemblement, n'est pas engagée. Dans le même groupe, Wolfsburg s'est incliné 2-0 à Séville. Kevin Mbabu a été introduit à la 75e dans les rangs allemands alors que le score était de 1-0. Les Andalous devaient signer le 2-0 dans les arrêts de jeu par Rafa Mir. Dans ce groupe G, les quatre équipes peuvent encore nourrir l'espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale. A Barcelone, Haris Seferouic est entré à la 81e lors du nul 0- 0 de Benfica. Ce résultat permet au Lucernois et à ses coéquipiers d'y croire encore. Ils joueront les huitièmes de finale s'ils s'imposent lors de la venue du Dynamo Kiev et si dans le même temps le FC Barcelone s'incline à Munch face au Bayern.