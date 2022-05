Manchester United pas en Ligue des champions ++ Lugano bat YB

Après avoir battu Nadal, Alcaraz mate aussi Djokovic Carlos Alcaraz s'est offert le scalp de Novak Djokovic samedi Image: KEYSTONE/EPA/JUANJO MARTIN Carlos Alcaraz (ATP 9) a signé un exploit historique samedi, devenant le premier joueur à battre Rafael Nadal et Novak Djokovic lors du même tournoi sur terre battue. Tombeur de son compatriote en quart de finale du Masters 1000 de Madrid, le prodige espagnol a vaincu le no 1 mondial en demi-finale. Le futur 6e du classement ATP s'est imposé 6-7 (5/7) 7-5 7-6 (7/5) devant Novak Djokovic, après une somptueuse bataille de 3h36'. Il a témoigné d'une immense force de caractère, même si une petite baisse de régime lui a peut-être coûté le premier set dans lequel il avait signé le break d'entrée avant de mener 4-2. 51 coups gagnants Carlos Alcaraz - dont l'entraîneur est l'ancien no 1 mondial Juan Carlos Ferrero - s'est montré le plus entreprenant sur le court Manolo Santana. Il a régalé le bouillant public madrilène en pratiquant un tennis très offensif, comme il en a pris l'habitude depuis le début de sa jeune carrière. Le joueur de Murcie, qui pointait au 120e rang mondial il y a tout juste un an, a armé pas moins de 51 coups gagnants dans cette partie. Le dernier lui a permis de conclure sur sa troisième balle de match, après que Novak Djokovic - qui a livré son meilleur match de l'année - avait effacé les deux premières sur son service. Face à Zverev ou Tsitsipas en finale Déjà titré à Rio, Miami et Barcelone cette saison, Carlos Alcaraz partira en quête de son cinquième titre sur l'ATP Tour dimanche. L'Espagnol, qui sera particulièrement attendu dans deux semaines à Roland-Garros, se mesurera à l'Allemand Alexander Zverev (ATP 3) ou au Grec Stefanos Tsitsipas (ATP 5) en finale.

A 10, Lugano se paie YB La joie de Mohamed Amoura sur le 2-1 luganais Image: KEYSTONE/Samuel Golay Lugano a réalisé une belle opération en dominant YB 3-1 chez lui lors de la 33e journée de Super League. Ce succès permet aux Tessinois, 4es, de revenir à trois points des Bernois. Tout s'est joué en deuxième mi-temps entre les deux formations. Ce sont les Young Boys qui ont ouvert la marque par Camara juste après la pause, mais Amoura a pu égaliser à peine trois minutes après (49e). C'est d'ailleurs ce même Amoura qui a inscrit le 2-1 à la 70e. L'entraîneur Mattia Croci-Torti aurait sans doute préféré passer une fin de partie plus tranquille, mais son gardien lui a un peu gâché cette victoire. Auteur d'une faute stupide à la 87e, Amir Saipi a dû rejoindre les vestiaires prématurément. Ce carton rouge risque bien de lui coûter la finale de la Coupe agendée dimanche prochain contre St-Gall. Malgré leur avantage numérique dans les dernières minutes, les Jaune et Noir n'ont pas réussi à égaliser et sur un contre, Haile-Selassie a pu valider le succès des Bianconeri dans les arrêts de jeu.

Olympic chute à domicile face aux Lions La hargne d'Eric Adams, auteur de panier de la victoire pour les Lions Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Les Lions de Genève ont créé une immense surprise en ouverture des demi-finales des play-off de SBL messieurs. La troupe d'Andrej Stimac est allée s'imposer 63-62 sur le parquet de Fribourg Olympic. Massagno a en revanche fait honneur à son rang face à Union Neuchâtel. Alors certes, les Lions doivent encore remporter deux matches pour décrocher leur ticket pour la finale et priver Olympic d'un triplé après ses sacres en Coupe de la Ligue et en Coupe de Suisse. N'empêche que la formation genevoise a frappé fort samedi en mettant fin à la série de... 28 victoires des Fribourgeois. Invaincu depuis le 5 décembre et une défaite subie à Massagno, Olympic pensait peut-être avoir fait le plus dur lorsqu'un panier primé de Robert Zinn lui a permis d'égaliser à 61-61 à 55'' de la fin du match. Le champion en titre venait d'infliger un 5-0 aux Lions, après avoir lui-même concédé 7 points de suite au préalable. Les Fribourgeois ont même pris une longueur d'avance sur un lancer-franc réussi par Natan Jurkovitz à 8'' du "buzzer". Et ils ont vu le meneur genevois Scott Suggs manquer le tir de la victoire dans la foulée. Le pivot des Lions Eric Adams a cependant surgi pour capter le rebond et offrir une victoire inattendue à son équipe. Union a bien résisté Dauphin d'Olympic dans la phase préliminaire, Massagno s'est pour sa part imposé 81-70 face à Union Neuchâtel, qui a pourtant compté neuf points d'avance à la 15e minute (29-38). Revenus à une longueur à la mi-temps, les Tessinois ont forcé la décision dans un troisième quart-temps remporté 20-13. Massagno a enfoncé le clou grâce à un partiel de 12-1 réalisé à l'entame de l'ultime quarter. Marko Mladjan a brillé dans le camp tessinois, inscrivant 21 points (à 9/10 au tir). Mais l'homme du match fut bien le meneur d'Union Bryan Colon, auteur de 21 points, 12 rebonds et 5 assists.

La Suisse battue par la Suède Image: KEYSTONE/EPA/Christine Olsson Après avoir pourtant mené 2-0, la Suisse s'est inclinée 3-2 ap face à la Suède à Stockholm. C'est Henrik Tömmernes qui a offert la victoire à ses couleurs. Une défaite certes, mais un très bon match de préparation pour la Suisse. Si Nando Eggenberger en fin de match et Timo Meier, en prolongation, s'étaient montrés plus réalistes, la sélection de Patrick Fischer aurait remporté cette partie. Ce match était avant tout l'occasion de profiter pour la première fois de l'apport de Nico Hischier et Timo Meier qui seront, comme à Riga l'an dernier, les fers de lance de l'offensive helvétique. Les deux hommes n'ont pas mis trop de temps avant de trouver leurs marques puisque Meier a ouvert le score à la 9e sur une passe de Hischier. Et là, l'attaquant des San Jose Sharks a démontré pourquoi il était l'un des meilleurs buteurs de NHL en expédiant le puck dans la lucarne de Marcus Högberg. Les joueurs de Patrick Fischer se sont créé les meilleures chances par Christoph Berstchy qui a raté un face-à-face, puis par Damien Riat, magnifiquement servi par ses compères de ligne Hischier et Meier. On a d'ailleurs retrouvé ces hommes juste avant la première pause sur un power-play qui a amené le 2-0. Le capitaine des Devils a remporté l'engagement, puis le puck est passé de Meier à Riat pour Janis Moser qui a vu son tir dévié battre le portier suédois à cinq secondes de la sirène. La sélection nationale a pu tenir ce score après quarante minutes. Après 47 minutes même. Mais l'indiscipline a fait mal aux Suisses qui ont encaissé deux buts sur des jeux de puissance suédois. C'est tout d'abord Emil Bemström qui a pu réduire la marque (48e), puis à la 53e l'égalisation est tombée de la canne du défenseur des Canucks, Oliver Ekman-Larsson. A noter que Reto Berra, très à son affaire durant la rencontre, a laissé filer le puck après l'avoir freiné. La Suisse a bénéficié d'un power-play à la 56e et il s'en est fallu de très peu pour qu'Eggenberger n'inscrive le but de la victoire à la 57e. Mais le poteau droit de Högberg a refusé ce but. Rebelote en tout début de prolongation avec Meier qui a buté sur le gardien scandinave. Puis sur une phase bien maîtrisée par le Tre Kronor, c'est le Genevois Henrik Tömmernes qui a mis un terme à ce match. Ce qui s'avère encourageant pour la Suisse, c'est que Pius Suter, Jonas Siegenthaler et Denis Malgin n'ont pas joué. Même chose pour Dario Simion et Fabrice Herzog qui ont été annoncés, mais qui ont droit à quelques jours de repos (et de fête) supplémentaire après le titre avec Zoug. La Suisse terminera sa préparation dimanche à 12h contre la République tchèque, toujours à Stockholm.

Leverkusen qualifié pour la Ligue des champions Image: KEYSTONE/EPA/FRIEDEMANN VOGEL Bayer Leverkusen s'est assuré une place dans la prochaine Ligue des champions. La formation entraînée par Gerardo Seoane, qui s'est imposée 4-2 samedi à Hoffenheim dans le cadre de la 33e journée de Bundesliga, terminera ce championnat 2021/22 au 3e rang. Cette 3e place, derrière les grosses cylindrées que sont le Bayern Munich et le Borussia Dortmund, constitue une performance de choix pour l'ancien coach des Young Boys qui vit sa première saison en Allemagne. Leverkusen avait terminé 6e du championnat 2020/21. Leverkusen a une nouvelle fois pu compter sur son buteur Patrik Schick pour faire la différence samedi. L'attaquant tchèque a signé ses 23e et 24e buts de la saison. Son compère Moussa Diaby s'est également illustré à Hoffenheim, marquant son 13e but de la saison. Dortmund a également connu la victoire samedi. Le club de la Ruhr, qui alignait Marwin Hitz et Manuel Akanji, est allé s'imposer 3-1 sur la pelouse de Greuther Furth. Julian Brandt a réussi un doublé pour le Borussia.

Simon Yates gagne la 2e étape du Giro, Schmid 9e Image: KEYSTONE/EPA/Balazs Mohai Simon Yates (BikeExchange) a remporté la 2e étape du Tour d'Italie, un contre-la-montre de 9,2 km disputé à Budapest. Deuxième, Mathieu van der Poel (Alpecin-Fenix) conserve la tunique rose de leader du général. Superbe 9e de l'étape, le Zurichois Mauro Schmid pointe quant à lui au 10e rang du général. Vainqueur du Tour d'Espagne en 2018, Simon Yates a signé un succès inattendu dans ce chrono, même s'il fait partie des candidats à la victoire finale. Le Britannique a devancé Mathieu van der Poel de 3 secondes, le spécialiste de l'effort solitaire Tom Dumoulin terminant pour sa part 3e à 5''. Déjà aux avant-postes la veille (19e), Mauro Schmid (22 ans) a signé une performance de choix dans un chrono de carte postale entre les monuments emblématiques de la capitale hongroise. Le Zurichois de l'équipe Quick-Step, vainqueur de la 11e étape du Giro 2021, n'a concédé que 18'' à Simon Yates. Son retard sur Mathieu van der Poel au général est de 29''.

Simon Ehammer réussit 8m30 à la longueur Simon Ehammer a battu le record de Suisse de la longueur samedi Image: KEYSTONE/EPA/ANDREJ CUKIC Simon Ehammer est au meilleur de sa forme à l'occasion de sa première compétition en plein air de la saison. L'Appenzellois de 22 ans a amélioré le record suisse de la longueur avec un bond à 8m30 lors du meeting de disciplines multiples de Ratingen en Allemagne. Deuxième de l'heptathlon aux Championnats du monde en salle de Belgrade, Ehammer a amélioré de trois centimètres le précédent record national établi par Julien Fivaz il y a près de 19 ans. Il a en outre réussi le plus long saut jamais mesuré dans le cadre d'un décathlon.

Jacobs déclare forfait pour Nairobi Marcell Jacobs a finalement renonc Image: KEYSTONE/AP/DARKO VOJINOVIC Le champion olympique du 100 m Marcell Jacobs ne disputera finalement pas le meeting de Nairobi samedi. L'Italien souffre de problèmes intestinaux "Le champion olympique a pris la décision ce matin avec son staff, en raison de problèmes intestinaux survenus hier (vendredi) au Kenya", écrit la fédération italienne (Fidal) sur son site internet. Marcell Jacobs "reste en observation aux urgences de l'hôpital Uhai Neema, sous le contrôle de l'ONG italienne +World Friends+", souligne son entraîneur Paolo Camossi, cité par la fédération. Marcell Jacobs (27 ans) devait disputer samedi dans la capitale kényane son premier 100 m depuis son titre olympique surprise obtenu l'été dernier à Tokyo. Le recordman d'Europe de la ligne droite (9''80) est ensuite devenu champion du monde du 60 m en salle cet hiver. Son prochain meeting est agendé au 18 mai à Savone (ITA), où il a prévu de disputer un 200 m.

Bencic et Teichmann affronteront une Italienne Image: KEYSTONE/AP/Bernat Armangue Belinda Bencic (WTA 13) et Jil Teichmann (WTA 35) n'auront pas les faveurs du public au 1er tour du Masters 1000 de Rome. Toutes deux seront en effet opposées à une joueuse italienne. Tête de série no 12 du tableau, Belinda Bencic se mesurera à l'invitée Elisabetta Cocciaretto (WTA 157/21 ans), qui n'a jamais figuré parmi les 100 premières mondiales. Demi-finaliste à Madrid cette semaine, Jil Teichmann en découdra quant à elle avec Jasmine Paolini (WTA 46). Troisième Suissesse admise directement dans le tableau principal, Viktorija Golubic (WTA 39) défiera quant à elle Victoria Azarenka (WTA 17) au 1er tour. La Zurichoise a une revanche à prendre face à la Bélarusse, qui l'avait battue 7-6 6-3 la semaine dernière à Madrid au 1er tour.

Chelsea annonce une offre de 5,2 milliards pour son rachat Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Le groupe dirigé par Todd Boehly et au sein duquel figure Hansjörg Wyss va acquérir Chelsea dans le cadre d'une offre portant sur 5,2 milliards de dollars. Le club londonien l'a annoncé vendredi soir. "La vente devrait être finalisée fin mai sous réserve de l'obtention de toutes les autorisations réglementaires nécessaires", a précisé Chelsea dans un communiqué. Le patron de Chelsea, le russe Roman Abramovitch, a mis le club en vente en mars quelques jours avant qu'il ne soit visé par des sanctions britanniques dans le sillage de l'invasion de l'Ukraine. A l'issue d'un long processus d'enchères impliquant plusieurs groupes, celui de M. Boehly, copropriétaire de l'équipe de baseball des Los Angeles Dodgers, et de ses partenaires investisseurs a été choisi par la banque new-yorkaise Raine Group, qui supervise la vente. Ce groupe est composé, outre M. Boehly, de Mark Walter, copropriétaire des Dodgers, du milliardaire bernois Hansjörg Wyss et de la société d'investissements américaine Clearlake Capital. "Le club de Chelsea peut confirmer que les termes ont été acceptés pour qu'un nouveau groupe de propriétaires, mené par Todd Boehly, Clearlake Capital, Mark Walter et Hansjörg Wyss, se porte acquéreur du club", a précisé le communiqué du Chelsea FC. Don aux bonnes oeuvres "Sur la totalité de l'investissement qui va être réalisé, 2,5 milliards de livres seront affectées au rachat des actions du club et cette somme sera déposée sur un compte bancaire britannique gelé avec l'intention d'en faire don à 100% à des actions caritatives comme validé par Roman Abramovitch", a-t-il poursuivi. "Le feu vert du gouvernement britannique sera requis pour que ces fonds puissent être transférés depuis le compte bancaire gelé", a relevé le club. De plus, les nouveaux propriétaires se sont engagés à investir 1,75 milliard de livres supplémentaires pour le compte du club, a indiqué le communiqué. Depuis sa mise en vente le 2 mars, le club évolue en Premier League grâce à une licence spéciale qui l'empêche d'offrir de nouveaux contrats à ses joueurs ou d'en recruter. Une licence qui doit prendre fin le 31 mai. Sous les auspices de son propriétaire russe, le club a cumulé les succès avec notamment cinq titres de Premier League et deux trophées de Ligue des Champions.

Philadelphie et Dallas réduisent l'écart Image: KEYSTONE/AP/Matt Slocum Philadelphie, avec son "vengeur masqué" Joel Embiid de retour malgré sa fracture orbitale, a réduit le score à 2-1 contre Miami en demi-finale de la Conférence Est de NBA. Les Sixers étaient déjà presque dos au mur et une victoire s'imposait vendredi. Aucune équipe menée 3-0 dans une série de play-off NBA n'est en effet parvenue à la remporter en s'adjugeant les quatre matches suivants. Philadelphie s'est relancé sans trembler (99-79), grâce notamment au retour de son pivot Joel Embiid. Le Camerounais était manifestement gêné par un masque noir qu'il a soulevé à chaque fois qu'il a pu pour éponger sa sueur. Pas épargné par la défense de Miami, il a tout de même pesé avec ses 18 points et 11 rebonds. Egalement dos au mur face aux Phoenix Suns, les Dallas Mavericks ont aussi eu la réaction d'orgueil attendue (103-91). Ils ont muselé le maître du quatrième quart-temps, Chris Paul, qui n'a marqué que 5 points durant cette période (12 au total). Et Luka Doncic a brillé côté texan, cumulant 26 points, 13 rebonds et 9 passes décisives.

Minnesota s'impose à St. Louis, Carolina battu à Boston Image: KEYSTONE/AP/Michael Thomas Minnesota a récupéré vendredi l'avantage de la glace dans le 1er tour des play-off de NHL qui l'oppose à St. Louis. Le Wild est allé s'imposer 5-1 sur la glace des Blues pour mener 2-1 dans la série. Auteurs tous deux d'un but et d'un assist, Kirill Kaprizov et Joel Eriksson Ek furent les principaux garants du succès du Wild, qui a également pu compter sur un Marc-André Fleury solide devant son filet (29 arrêts). L'attaquant saint-gallois Kevin Fiala n'a en revanche toujours pas débloqué son compteur dans ces play-off. Nino Niederreiter, qui avait inscrit trois buts dans les deux premiers matches de la série mettant aux prises Carolina et Boston, est également resté "muet" vendredi. Et les Hurricanes se sont inclinés 4-2 sur la glace des Bruins, qui sont ainsi revenus à 2-1 dans ce 1er tour de la Conférence Est.

Hamilton tient tête à la FIA sur une mesure anti-bijoux Image: KEYSTONE/EPA/GREG NASH "S'ils m'arrêtent, qu'ils le fassent": Lewis Hamilton a assuré qu'il ne retirerait pas ses bijoux comme l'a demandé aux pilotes la FIA. Le septuple champion du monde de Formule 1 est même prêt à manquer le Grand Prix de Miami disputé ce week-end. "Nous avons des pilotes de réserve, donc nous sommes prêts et préparés pour le week-end. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville, je serai bien dans tous les cas", a ironisé le Britannique en conférence de presse, bardé de ses bagues, colliers, boucle d'oreille, piercing au nez, et pas moins de trois montres autour des poignets, alignées sur des fuseaux horaires différents. Si l'interdiction de porter des bijoux à bord des monoplaces a été introduite en 2005 par mesure de sécurité, la mesure n'a jamais été réellement appliquée par les pilotes. Mais cette saison, le nouveau directeur de course de la FIA, Niels Wittich, a décidé de serrer la vis pour faire appliquer la mesure. Un premier rappel en ce sens a été fait lors du GP d'Australie début avril. Rappel "Le port de bijoux sous forme de piercing ou de chaînes en métal autour du cou est interdit pendant la compétition et peut donc être contrôlé avant le départ", a-t-il rappelé en marge du GP de Miami. "Le port de bijoux pendant la compétition peut entraver les interventions médicales ainsi que le diagnostic et le traitement ultérieurs s'ils sont nécessaires à la suite d'un accident". "Nous avons fait de tels progrès en tant que sport (...) Cela fait 16 ans que je pratique ce sport. Cela fait 16 ans que je porte des bijoux", a regretté Lewis Hamilton, qui assure que "dans la voiture, je n'ai que mes boucles d'oreilles et mon anneau de nez, que je ne peux même pas enlever." "D'autres chats à fouetter" Si la mesure ne ravit pas Lewis Hamilton, qui se dit d'ailleurs prêt à signer une décharge pour continuer à pouvoir porter ses bijoux, le Britannique juge toutefois "inutile d'entrer dans une querelle". "Je vais essayer de communiquer et de travailler avec Mohammed (réd: Ben Sulayem, président de la FIA), je suis ici pour être un allié du sport, de Mohammed et de la F1 et je pense que nous avons d'autres chats à fouetter - des choses à faire, et un impact à avoir, donc c'est là que nous devons nous concentrer", a-t-il poursuivi.

L'Inter reprend la tête du classement à l'énergie Image: KEYSTONE/AP/Antonio Calanni L'Inter Milan s'est imposée avec caractère sur l'Empoli (4-2) vendredi en ouverture de la 36e journée. Les Nerazzurri reprennent provisoirement la tête de la Serie A avec un point d'avance sur l'AC Milan, qui jouera dimanche à Vérone. Menée 2-0 après moins d'une demi-heure, l'équipe de Simone Inzaghi a eu le mérite de parfaitement réagir en terminant en trombe la première période. Cinq minutes ont suffi pour revenir à égalité, grâce à un centre tendu dévié dans son propre but par Simone Romagnoli (40e) puis à une reprise de Lautaro Martinez (45e). L'attaquant argentin a libéré les 70'000 tifosi ayant rempli San Siro en seconde période avec son 19e but en championnat (64e, 3-2). C'est Alexis Sanchez qui a ponctué d'un quatrième but la belle remontée milanaise (94e).