Marc Hirschi touché à la clavicule +++ Le Danemark en quarts

Sommer: "L'une des plus grandes rencontres de nos carrières" Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le gardien, le capitaine et la "star": Yann Sommer, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri ont joué collectif devant la presse samedi, avant le huitième de finale de l'Euro face à la France. Les trois Bâlois n'ont esquivé aucun sujet. La déroute de Rome face à l'Italie et les polémiques suscitées par les bolides, le coiffeur et les tatouages ont bien sûr été évoquées. Mais Yann Sommer, Granit Xhaka et Xherdan Shaqiri, 255 sélections à eux trois, ont surtout tenu à rappeler leur profond attachement à l'équipe de Suisse. La Suisse nourrit le rêve depuis 1954 de rejouer un quart de finale dans un grand tournoi. Et ce lundi, elle affronte la France, Championne du monde en titre, l'équipe de tous les superlatifs... "C'est pourquoi je brûle de disputer cette rencontre. Il s'agira de l'une des plus grandes de nos carrières", lâche Yann Sommer. Mais le grandissime favori de ce huitième de finale ne demeure-t-il pas la France ? Shaqiri: "La vérité qui figure sur le papier n'est pas toujours celle du terrain. Dans une rencontre à élimination directe, tout est vraiment possible. Pour la gagner, nous devrons être dans un grand jour et les Français dans un mauvais. Il convient aussi d'avoir de la chance. Je me dis aussi que le Portugal est devenu Champion d'Europe il y a cinq ans après avoir dû se contenter de la troisième place de son groupe." Xhaka: "Il faut admettre que le favori de ce huitième de finale est bien la France. Elle est Championne du monde, non ? Mais ce n'est pas une raison pour nous rabaisser. Comme je suis d'une nature optimiste, je dirai 55-45 pour la France." A vos yeux, la France est-elle toujours, après le premier tour, l'équipe à battre dans cet Euro ? Sommer: "Il y a plusieurs équipes qui sont très intéressantes et qui ne figurent pas parmi les grands favoris du tournoi. Je pense en premier lieu aux Pays-Bas. A nous aussi. Des équipes que l'on n'attendait peut-être pas vont brouiller les cartes de cet Euro." Granit Xhaka, les observateurs affirment que la France n'a pas encore pleinement convaincu à l'exception de Paul Pogba et de Ngolo Kanté qui seront vos adversaires directs lundi... Xhaka: "Pogba est un joueur qui peut décider de l'issue d'un match à tout moment. Quant à Kanté, on dirait qu'il a huit poumons. C'est fou le nombre de ballons qu'il peut récupérer. Les deux sont des rouages essentiels de l'équipe. Mais nous ne devons pas nous cacher devant les Français." Ne pas se cacher d'accord, mais s'adapter peut-être à l'adversaire. La Suisse doit-elle changer sa manière de jouer pour exister vraiment dans ce huitième de finale ? Sommer: "Changer complètement notre style de jeu serait une erreur. Mais nous devrons veiller à réagir comme il le faut face à leurs individualités. Les Français peuvent aller très vite devant. Ils sont très forts dans le jeu de rupture. La clé pour nous sera de garder une concentration extrême lors de nos phases de possession. Il ne faudra pas perdre bêtement le ballon et leur laisser des espaces." Xhaka: "Les grandes équipes n'aiment pas courir après le ballon. Je pense que la Suisse est une équipe aujourd'hui à l'aise dans la possession. La Suisse n'est pas une équipe qui ne fait que défendre et balancer de longs ballons vers l'avant. Ce n'est pas notre style. Il ne faut surtout pas le renier lundi." Vice-Champion du monde en 2006 avec la France, Willy Sagnol prétend que la Suisse est une équipe de seconde zone. Que cela vous inspire-t-il ? Shaqiri: "C'est son opinion. Mais la France a peiné contre la Hongrie. Et avec des avis aussi tranchés, on peut croire que les Français se voient déjà en quart de finale. Cela peut être une chance pour nous..." Sommer: "De tels propos ne nous dérangent pas. Nous savons quelles sont nos forces. Il sera crucial de jouer lundi avec les mêmes valeurs qui étaient les nôtres contre la Turquie. Des valeurs que nous avions oubliées contre l'Italie: la solidarité et le courage. Il faudra aussi savoir bien communiquer entre nous et posséder le bon "body language". Il faudra croire en nous, croire que nous sommes capables de rester dans le tournoi après ce huitième de finale." Vous avez retrouvé vos valeurs pour le match contre la Turquie. Avant cela, vous vous étiez un peu égarés en chemin. Les différentes polémiques, les bolides, le coiffeur et le tatouage, ont-elles pesé sur la vie du groupe ? Shaqiri: "On a voulu faire croire que nous faisons une sorte de show ! On écrit sur nos voitures depuis des années. Mais cette thématique est si futile. Elle nous laisse de marbre. Seulement, il est clair que cela peut revenir sur la table après une contre-performance." Xhaka: "Je suis devenu, il y a peu, père pour la deuxième fois. J'ai voulu faire un tatouage juste avant le tournoi pour célébrer cette naissance. Avec le recul, je reconnais avoir commis une erreur. Mais j'ai observé toutes les règles sanitaires lors de ce rendez-vous avec le tatoueur. Encore une fois, cette +affaire+ n'a eu aucune influence sur mes performances." Trouvez-vous toutes ces critiques totalement injustes ? Xhaka: "On a le sentiment que des gens prennent un malin plaisir à déstabiliser l'équipe. Nous voulons seulement être jugés sur nos performances sur le terrain." Sommer: "Il y a eu bien des discussions autour de l'équipe ces dernières années. Cette fois, nous avons eu ce match contre l'Italie qui fut vraiment médiocre. Alors tout est revenu sur la table de manière exagérée. Dans de tels moments, on mélange vraiment tout. Mais nous y sommes habitués. Cela fait partie du business. Et comme Shaq l'a dit, ces polémiques n'ont eu aucune influence sur la vie du groupe. Il n'y a pas un joueur qui va dire à un autre que sa voiture coûte très cher ou qu'il n'aurait pas dû aller chez le tatoueur. Chacun mène sa vie comme il l'entend." Etes-vous surpris d'être à nouveau confrontés à la problématique de l'identification ? Sommer: "On oublie un peu vite que Granit compte 97 sélections et Shaq 94. Ils ne sont plus très loin du record de 118 sélections de Heinz Hermann..." Shaqiri: "A nous trois, nous devons compter largement plus de 200 sélections. On ne doit plus perdre son temps avec cette problématique de l'identification. Il faut juste se pencher sur les statistiques. Pour comprendre très vite que nous avons toujours tout donné pour cette équipe et pour la Suisse."

La "Squadra Azzurra" passe dans la douleur Image: KEYSTONE/AP/Frank Augstein Après un premier tour magistral, l'Italie a souffert pour se hisser en quart de finale de l'Euro. A Wembley, la "Squadra Azzurra" a dû attendre les prolongations pour battre 2-1 l'Autriche. Les Italiens ont forcé la décision en l'espace de dix minutes grâce à deux "jokers". Federico Chiesa a ouvert le score à la 95e sur un magnifique enchaînement au second poteau. Dix minutes plus tard, Matteo Pessina pouvait doubler la mise après un bon travail de Francesco Acerbi. A 2-0, la messe semblait dite. Mais c'était sans compter sur le magnifique baroud des Autrichiens qui auront vraiment quitté ce tournoi par la grande porte. A la 114e, le géant du VfB Stuttgart Sasa Kalajdzi pouvait réduire le score de la tête et rallumer le fil tenu de l'espoir. Mais les Italiens devaient faire jouer toute leur expérience pour tenir ce 2-1 jusqu'au coup de sifflet final A la faveur de ce succès, les Italiens affronteront vendredi à Munich le vainqueur de la rencontre qui opposera ce dimanche à Séville la Belgique au Portugal. Désormais invaincue depuis 31 rencontres - un record -, la "Squadra Azzurra" devra toutefois montrer un autre visage qu'à Wembley pour passer un nouveau cap. Après une première période aboutie même si la réussite ne fut pas de son côté avec notamment cette frappe de Ciro Immobile sur le poteau (32e), l'Italie a, en effet, frôlé le pire après le repos. Elle fut, ainsi, sauvée à deux reprises par la VAR qui annulait une réussite de Marko Arnautovic à la 65e avant d'interdire à l'arbitre de siffler un penalty pour une faute de Pessina à la 74e. Sur ces deux actions, la VAR a décrété le hors-jeu pour une poignée de centimètres.

Marc Hirschi touché à la clavicule droite Image: KEYSTONE/EPA Victime de deux chutes lors de la première étape du Tour de France entre Brest et Landerneau, Marc Hirschi panse ses plaies. Le Bernois de 22 ans souffre de la clavicule droite. Alors que la première chute causée par une spectatrice qui voulait saluer ses grands-parents avait déjà mis à terre le coureur de UAE, c'est surtout la deuxième à quelques kilomètres de l'arrivée qui a fait le plus mal. Hirschi est passé par-dessus un vélo pour finir sur le bas-côté dans les buissons. Il s'est relevé tant bien que mal en se tenant le poignet droit et avec un souci à la clavicule. Trois heures après l'accident, Jeroen Swart, directeur médical de l'équipe de Hirschi, a diagnostiqué une blessure à l'épaule: "C'est ce qu'on appelle communément une dislocation de l'articulation acromio-claviculaire. Il n'y a pas de fracture de la clavicule et aucune autre blessure à l'articulation de l'épaule." Si Hirschi est contraint de quitter son deuxième Tour de France, ce serait une grande perte non seulement pour lui mais aussi pour le leader de son équipe et vainqueur de l'année dernière, Tadej Pogacar. La direction de l'équipe UAE a donc décidé de "réévaluer l'état du coureur dimanche matin et de prendre ensuite une décision quant à savoir s'il est en forme et peut continuer la course", a déclaré Swart.

Le Danemark se hisse avec la manière en quart de finale Image: KEYSTONE/AP/Olaf Kraak Battu dans ses deux premiers matches de poule, le Danemark disputera les quarts de finale de l'Euro! Les hommes de Kasper Hjulmand ont écrasé le Pays de Galles 4-0 en 8e de finale à Amsterdam grâce notamment à un doublé de Kasper Dolberg. Ils se mesureront aux Pays-Bas ou à la République tchèque au tour suivant, samedi prochain à Bakou. Le rêve se poursuit donc pour la sélection danoise, dont l'Euro avait pourtant démarré de manière cauchemardesque avec le malaise cardiaque subi par son milieu Christian Eriksen face à la Finlande. Les champions d'Europe 1992 figurent pour la quatrième fois en quart de finale de cette compétition, après 1984, 1992 et 2004. Dolberg, le héros improbable Malmené en début de partie par des Gallois qui pressaient très haut, le Danemark a pris le match en main dès la 20e minute. Et ses efforts ont rapidement été récompensés, Kasper Dolberg ouvrant la marque à la 27e sur une magnifique frappe enroulée du pied droit armée à l'entrée de la surface. L'histoire est également belle. Kasper Dolberg a en effet été titularisé à la dernière minute à la suite de la blessure de Yussuf Poulsen, auteur de deux buts en phase de groupes. L'attaquant de Nice a parfaitement répondu aux attentes de son coach, mettant comme tous ses équipiers une grosse pression sur la défense galloise. Une erreur fatale Deuxième du groupe A derrière l'Italie et devant la Suisse, le Pays de Galles a fait le dos rond jusqu'à la pause. La sortie sur blessure du défenseur Connor Roberts n'a pas arrangé les affaires du coach Robert Page, contraint d'opérer un premier changement avant la mi-temps (40e). Et les Gallois n'ont même pas eux le temps de se ressaisir au retour des vestiaires. Une erreur du nouveau venu Neco Williams, qui a dégagé un centre de Martin Braithwaite dans les pieds de Kasper Dolberg, a brisé leur faible élan. Dolberg n'a alors pas tergiversé, armant un tir imparable. Le Pays de Galles n'a jamais semblé en mesure de renverser la vapeur dans une Johan Cruyff Arena presque entièrement acquise à la cause danoise, concédant même deux buts supplémentaires aux 88e et 96e. Les fans des "Rod-Hvide" pouvaient dès lors laisser éclater leur joie, dans une ville où Christian Eriksen avait démarré sa carrière.

"J'essaie de surfer la vague", dit Djokovic Image: KEYSTONE/EPA/AELTC/David Gray Novak Djokovic, titré cette année en Australie et à Roland-Garros, arrive en pleine confiance à Wimbledon où il espère "surfer la vague" pour décrocher un 20e titre du Grand Chelem. - Que ressentez-vous à la perspective de pouvoir remporter un 20e titre du Grand Chelem ? "Je l'ai déjà dit, les tournois du Grand Chelem sont, à ce stade de ma carrière, ma principale motivation. Je veux en remporter le plus possible. J'essaie d'être au meilleur de ma forme pour les Majeurs. Désormais, je dois ajuster mon programme afin de me garder du bon temps en famille et être à mon meilleur niveau en Grand Chelem. C'est ce que je fais depuis un an et demi et c'est vraisemblablement ce que je ferai le reste de ma carrière. Là, je suis en pleine confiance après avoir remporté les deux premiers Majeurs de la saison et en ayant très bien joué à Roland-Garros. Ce tournoi m'a beaucoup demandé mentalement, physiquement, émotionnellement. Mais j'en suis aussi sorti avec énormément d'énergie positive et de confiance. Ca a créé comme une vague que j'essaie de surfer. Je n'ai pas pu me permettre de trop profiter de cette victoire (à Paris) parce que quatre jours après le titre, je m'entraînais sur des courts en gazon. J'espère faire aussi bien à Wimbledon qu'en 2018 et 2019 (vainqueur). J'adore jouer ici, ça a toujours été le tournoi de mes rêves. J'ai toujours la chair de poule quand j'entre sur ces courts." - En tant que tenant du titre, vous serez le premier à jouer sur le gazon vierge du Centre Court lundi. Qu'est-ce que ça vous fait ? "Il y a beaucoup de choses uniques à Wimbledon. L'une d'elles est cette tradition de faire jouer le tenant du titre en premier le lundi sur le Centre Court, sur un gazon encore immaculé. Et quand on entre sur ce court, c'est une impression très différente par rapport aux autres tournois du Grand Chelem, vraiment. Il n'y a pas la moindre publicité, pas la moindre pancarte, tout n'est que tennis, toute l'attention est tournée vers les joueurs et sur le court. Je trouve ça fascinant, dans le monde si commercial et matérialiste où l'on vit aujourd'hui, que Wimbledon parvienne à conserver sa culture et ses traditions." - Vous visez désormais un 20e titre majeur, mais aussi le Grand Chelem, voire le Golden Slam (Grand Chelem et médaille d'or olympique la même année). Comment gérez-vous cette situation ? "Le plus difficile est de rester dans le moment présent, ne pas regarder trop loin ce qu'il est possible de réaliser. Bien sûr, je comprends que les gens aiment débattre sur qui est le meilleur, qui aura le plus de titres, etc, etc... Mais moi, quand j'entre sur un court, j'essaie de m'y enfermer et d'exclure toutes les distractions. Chacun a ses façons personnelles de se concentrer, d'exploiter son énergie pour ce qui est le plus important, c'est-à-dire le moment présent. J'ai mes propres techniques et jusque-là elles fonctionnent."

Steingruber et Yusof titrés Image: KEYSTONE/Manuel Lopez Giulia Steingruber et Eddy Yusof ont remporté le titre au concours général lors des Championnats suisses à Kirchberg. Mais tous les olympiens n'ont pas réussi leur répétition générale pour Tokyo. A la fin de la compétition, Giulia Steingruber s'est allongée sur un tapis, épuisée, et a souri. La St-Galloise a maîtrisé son concours général, qu'elle a remporté avec 53.850 points devant Lou Steffen et Lilli Habisreutinger. Steingruber a non seulement assuré quatre nouveaux titres nationaux (37 désormais), mais elle a également acquis la certitude que son calendrier avant Tokyo était le bon. Une déchirure à la cuisse subie peu avant les Championnats d'Europe de Bâle la gêne toujours dans sa préparation pour le point culminant de la saison. Ce n'est que depuis cette semaine qu'elle a osé retenter le saut de cheval à l'entraînement. Elle avait remporté le titre de championne d'Europe sur son engin-phare à Bâle, mais à Kirchberg elle a renoncé au Chusovitina et à un deuxième saut. La compétition masculine a été beaucoup plus passionnante. Au final, Eddy Yusof a gagné avec 82.665 points devant Benjamin Gischard (81.649) et Taha Serhani (81.031). Il s'agit du troisième titre au concours général après 2014 et 2017 pour Yusof, qui avait remporté deux des trois concours internes de qualification pour les Jeux. La compétition ne s'est pas déroulée comme prévue pour Christian Baumann et Pablo Brägger, qui représenteront la Suisse à Tokyo aux côtés de Yusof et Gischard. Baumann a manqué une médaille avec une faute à la barre fixe à la fin du concours, tandis que Brägger a échoué à plusieurs exercices pour terminer 5e.

Alaphilippe déjà en jaune, Hirschi amoché Image: KEYSTONE/EPA/Chris Graythen Julian Alaphilippe déjà en tête! Le champion du monde a gagné la première étape et endossé le maillot jaune du Tour de France, samedi, sur les hauteurs de Landerneau. Le Français de l'équipe Deceuninck a battu de 8 secondes les autres puncheurs et les favoris du Tour au sommet de la Fosse-aux-Loups. L'Australien Michael Matthews a pris la deuxième place devant le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) qui a empoché 4 secondes de bonification. Alaphilippe (29 ans), père de famille depuis quelques jours, a enlevé sa sixième étape du Tour de France depuis 2018. "J'avais à coeur de réussir, mais de là à le faire, s'est exclamé le Français, qui est passé à l'attaque à 2300 mètres de la ligne. Dans le final, j'ai été pris dans une chute mais on a pu rentrer sans s'énerver. Il fallait conclure le travail dans la dernière ascension. J'ai donné le maximum sans me poser de question. Je suis trop content. C'est vraiment bien de donner des émotions à ceux qui suivent, c'est une victoire spéciale pour moi." Deux grosses chutes se sont produites dans cette étape d'ouverture. La seconde, à moins de 8 kilomètres de l'arrivée, a concerné notamment le Britannique Chris Froome, quadruple vainqueur de l'épreuve, qui a pu toutefois remonter sur le vélo après plusieurs minutes. Des maxi-chutes Pour sa première des quatre journées de course en Bretagne, le Tour a retrouvé son public, venu en nombre sur le bord des routes. Et aussi, par contre-coup, une part supplémentaire de risques puisqu'une spectatrice tenant une pancarte empiétant sur la chaussée a provoqué une maxi-chute à 45 kilomètres de l'arrivée. L'Allemand Tony Martin, le premier à tomber, a entraîné dans sa chute d'autres coureurs, comme des dominos, sur la chaussée étroite et les bas-côtés. Entre autres, plusieurs de ses coéquipiers de la formation Jumbo, dont le Slovène Primoz Roglic (2e du Tour 2020) est le chef de file. Le champion de Belgique Wout van Aert a pu rentrer ensuite dans le peloton, tout comme le champion d'Italie Sonny Colbrelli et le grimpeur colombien Miguel Angel Lopez. Marc Hirschi touché Dans cette étape de près de 200 kilomètres, le peloton a laissé moins de quatre minutes à l'échappée (Bonnamour, Pérez, Rodriguez, Schelling, Swift, D. van Poppel). Ide Schelling, un jeune Néerlandais de 23 ans néophyte du Tour, s'est dégagé ensuite dans l'une des six côtes du jour, à 83 kilomètres de l'arrivée. Il s'est lancé dans un raid solitaire qui a pris fin à l'entrée des 30 derniers kilomètres et s'est adjugé le maillot à pois de meilleur grimpeur. Les six Suisses en lice n'ont pas passé un samedi joyeux. Küng a fini 49e à 1'49 avec Bissegger dans sa roue ou presque. Silvan Dillier a lui fini au 148e rang à 8'10, alors que Marc Hirschi a pris la 180e et dernière place à 16'29. Pris dans l'une des chutes, le Bernois sera-t-il présent dimanche? Dimanche, la deuxième étape se conclut également en montée, à Mûr-de-Bretagne, au bout de 183,5 kilomètres.

Lea Sprunger et Kariem Hussein titrés sur 400 m haies Image: KEYSTONE/MARCEL BIERI Lea Sprunger a rempli son contrat lors du 400 m haies des Championnats de Suisse à Langenthal. La Nyonnaise s'est imposée en 55''16 et a établi son meilleur temps de la saison. La Vaudoise écrit pour la deuxième fois son nom au palmarès dans cette discipline après sa victoire en 2018. Sur les 250 premiers mètres, elle a dû gérer la belle course de Yasmin Giger, double tenante du titre. Mais même fatiguée sur la fin, la championne d'Europe 2018 a créé l'écart pour réaliser le meilleur chrono de sa saison. La Nyonnaise affichait un grand sourire après la course. Au micro de SRF, elle a avoué ne pas avoir énormément de repères sur la distance après une préparation perturbée fin mai par une petite rupture du tendon d'Achille. Mais d'avoir amélioré ses temps vendredi en séries et samedi en finale lui permet de voir la lumière et de trouver le rythme. Elle dit maintenant vouloir se frotter à une concurrence plus rude. Limite olympique pour Hussein A peine remise de sa course, Lea Sprunger a pu féliciter Kariem Hussein, vainqueur de la course masculine en 48''84. Le Thurgovien, champion d'Europe en 2014, a décroché la limite pour les JO de Tokyo. Il s'agit en outre de son septième titre national sur la distance après 2011, 12, 13, 14, 15 et 19. L'athlète de 32 ans retrouve un niveau proche de celui de ses meilleures années. En 2015 et 2017, Hussein avait établi son record à 48''45. Il a ensuite souvent été ennuyé par des blessures. La déception pour Atcho Sur 200 m, Alex Wilson l'a logiquement emporté en 20''84. L'absence de Reais avait enlevé un adversaire au Bâlois. Chez les dames, victoire de Cornelia Halbheer en 23''38 en l'absence de Mujinga Kambundji. A noter la contre-performance de Sarah Atcho, seulement 5e en 24''12. A la longueur masculine, titre pour Benjamin Gföhler (7m89) devant le décathlète Simon Ehammer (7m84). A la perche dames, Angelica Moser a validé son 5e titre d'affilée avec une barre à 4m55. Elle a ensuite échoué trois fois à 4m67. Et enfin Lore Hoffmann a dominé le 800 m en 2'01''65.

"Je suis gonflé à bloc", annonce Federer Image: KEYSTONE/AP/Florian Eisele "Je suis gonflé à bloc". Roger Federer a annoncé la couleur, samedi à Wimbledon, deux jours avant le début d'un tournoi où il tentera de décrocher un 9e sacre qui serait synonyme de 21e titre majeur. Dix jours après une défaite sur le gazon de Halle au 2e tour face à Felix Auger-Aliassime, où sa propre attitude mentale lui a fortement déplu, Roger Federer s'est dit "prêt" pour son tournoi du Grand Chelem favori. A Halle, un tournoi qu'il a remporté dix fois et où il était tenant du titre, "les choses ont déraillé mentalement pour moi", a-t-il expliqué samedi. "Il y a des façons de perdre et je me suis fixé un certain standard... Le bon côté est que je sais que ça ne se reproduira pas ici. Je suis prêt, j'ai hâte, je suis gonflé à bloc et je sais que je peux faire bien mieux", a assuré le Bâlois, qui aura 40 ans le 8 août prochain. "Je suis maintenant à Wimbledon et j'ai une chance. Je sais que si je me mets bien en route, que j'atteins la seconde semaine, ce qui est mon objectif immédiat, je serai de plus en plus fort match après match et je pense que tout est possible", a-t-il prévenu. "Je suis fort mentalement, bien plus qu'à Halle où je n'étais pas au bon standard" de ce point de vue-là, a-t-il insisté. Décision pour Tokyo après Wimbledon Battu au terme d'une finale épique en 2019 et après l'annulation du tournoi l'an dernier, Roger Federer a assuré qu'il se "réjouissait" de revenir à Wimbledon. "Je me réjouis sincèrement de pouvoir être là après l'année difficile qu'on a tous eue et mes blessures", a ajouté l'ex-no 1 mondial aujourd'hui 8e. Le Bâlois a par ailleurs évoqué les JO de Tokyo au cours de cette conférence de presse. Il prévoit toujours d'y participer mais n'annoncera sa décision définitive qu'après Wimbledon, dont la finale est prévue le 11 juillet. "J'ai envie d'aller aux Jeux olympiques", a-t-il insisté. "Mais avec mon équipe nous avons décidé de laisser passer Wimbledon, de nous asseoir et de décider ce qu'on faisait ensuite", a-t-il souligné. "Avec mon équipe, nous avons décidé de réévaluer la situation après Wimbledon parce que le tournoi aura un impact, selon que je joue vraiment bien ou vraiment mal", a-t-il reconnu. "Je voudrais jouer autant de tournois que possible, mais on verra après Wimbledon", a-t-il encore lâché.

Moto2: Lüthi 12e sur la grille à Assen Image: KEYSTONE/EPA/Alejandro Garcia Thomas Lüthi (Kalex) a signé samedi son résultat le plus probant depuis le début de la saison. Le Bernois a réussi le 12e temps des qualifications du GP des Pays-Bas en Moto2. Victime d'une chute sans gravité vendredi lors des essais libres à Assen, Thomas Lüthi a concédé 0''723 au poleman Raul Fernandez (KTM) et partira en quatrième ligne dimanche. Le champion du monde 2005 des 125 cm3 avait obtenu le 14e et dernier ticket disponible pour Q2 lors des essais libres 3. Le vétéran emmentalois de 34 ans n'avait jusqu'ici figuré qu'une seule fois dans le top 20 des qualifications depuis le début de la saison, lors du premier GP disputé au Qatar, où il s'était élancé en 17e position sur la grille. Il ne compte que 2 points au championnat du monde. Maverick Viñales (Yamaha), dernier la semaine passée en Allemagne, a quant à lui pris la pole position en MotoGP. Son équipier français Fabio Quartararo, leader du championnat du monde, a signé le deuxième chrono des qualifications. C'est l'Espagnol Jeremy Alcoba (Honda) qui partira par ailleurs en pole chez les Moto3.

Verstappen en pole position à Spielberg Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Le Néerlandais Max Verstappen (Red Bull-Honda) a décroché la pole position du GP de Styrie. Le leader du championnat du monde de F1 a devancé de 0''194 Valtteri Bottas (Mercedes), qui est toutefois pénalisé de trois places et s'élancera en 5e position dimanche, lors des qualifications samedi après-midi. La première ligne sera complétée par Lewis Hamilton (Mercedes). Le Britannique, 2e du classement des pilotes à 12 longueurs de Max Verstappen, a concédé 0''226 au Néerlandais. Lando Norris (McLaren-Mercedes) et Sergio Perez (Red Bull-Honda) occuperont la 2e ligne, Valtteri Bottas et Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) la 3e. Les monoplaces d'Alfa Romeo-Ferrari n'ont pas signé d'exploit samedi à Spielberg. L'Italien Antonio Giovinazzi s'est certes hissé en Q2, mais il n'a pas pu y éviter la dernière place (15e). Le Finlandais Kimi Räikkönen (17e) a quant à lui échoué dès la première partie des qualifications.

