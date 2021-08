Marcel Hug encore sacré +++ Simone Biles parle

Un deuxième titre pour Marcel Hug, sacré sur 1500 m Marcel Hug a cueilli mardi un 2e titre aux Paralympiques de Tokyo Image: KEYSTONE/AP/Simon Bruty Marcel Hug a cueilli mardi son deuxième titre aux Paralympiques de Tokyo. Déjà sacré sur 5000 m dans ces joutes, l'athlète en fauteuil roulant s'est imposé sur 1500 m avec un record du monde à la clé. Comme sur 5000 m, Marcel Hug a fait la différence grâce à un finish impressionnant. Le Thurgovien a rattrapé puis dépassé son rival américain Daniel Romanchuk sur les 200 derniers mètres pour s'imposer en 2'49''55 et améliorer de plus de deux secondes le record du monde du Canadien Brent Lakatos. "Les sensations sont tout simplement exceptionnelles", a lâché un Marcel Hug particulièrement ému. "Mon objectif pour ces Paralympiques était de conquérir une médaille, mon rêve était d'en gagner une en or. Le fait d'avoir remporté ce titre en battant un record du monde dépasse mon imagination."

La Suisse battue 4-0 par le Canada en demi-finale Image: KEYSTONE/AP/Jeff McIntosh L'équipe de Suisse a comme prévu connu la défaite en demi-finale du championnat du monde dames de Calgary. Les protégées du coach Colin Muller se sont inclinées 4-0 devant le Canada et affronteront la Finlande mardi après-midi dans le match pour le bronze. Battues 5-0 par les joueuses à la feuille d'érable durant la phase préliminaire, les Suissesses ont donc à nouveau offert une belle résistance. Mais la statistique des tirs au but ne ment pas: le Canada a réussi 65 tirs cadrés, contre 10 pour la Suisse. La gardienne zurichoise Andrea Brändli a réussi des miracles devant le filet helvétique, effectuant 61 parades. Mais, si le 4-0 n'est tombé qu'à la 57e minute, son équipe n'a jamais pu croire en l'exploit: le Canada menait déjà 2-0 après 6'52'' de jeu. La Suisse retrouvera donc dans le match pour le bronze la Finlande, qui avait nettement remporté le duel entre les deux équipes lors de la phase de groupes (6-0). Le Canada se frottera pour sa part aux tenantes du titre américaines en finale.

Les problèmes de santé mentale affectaient Biles avant les JO Image: KEYSTONE/AP/Ashley Landis Simone Biles a confié lundi que les problèmes de santé mentale auxquels elle a dû faire face aux JO de Tokyo avaient commencé avant son arrivée au Japon. Ces problèmes l'ont conduite à renoncer à plusieurs finales. "Je ne dirais même pas que ça a débuté à Tokyo. J'ai l'impression que c'était probablement un peu plus profondément enraciné que cela", a déclaré l'Américaine dans une conversation vidéo avec sa mère, publiée par un de ses sponsors Athleta lundi. "Je pense que c'était juste le facteur stress. Il s'est accumulé au fil du temps, et mon corps et mon esprit ont simplement dit non. Mais même moi, je ne savais pas que je traversais cette période jusqu'à ce que ça arrive", a-t-elle ajouté. La gymnaste américaine, considérée par beaucoup comme la meilleure de tous les temps, devait être LA superstar des JO. Mais au moment d'entamer sa razzia de médailles, elle s'était brutalement arrêtée en pleine compétition, mettant en lumière les problèmes de santé mentale qui peuvent toucher les sportifs de haut niveau. Simone Biles a été victime de "twisties" à Tokyo, un phénomène potentiellement dangereux qui fait perdre aux gymnastes leur sens de l'orientation lorsqu'ils sont en l'air. Après avoir renoncé à plusieurs finales, elle a fini par disputer la dernière dans laquelle elle était engagée, glanant le bronze à la poutre. "Je me suis sentie humaine" Bien qu'évidemment déçue de ne pas avoir pu faire en sorte d'exprimer son talent, Simone Biles a assuré ne pas avoir regretté d'avoir fait passer sa santé et sa sécurité en premier. "C'est juste que ça craint de s'entraîner pendant cinq ans pour ce moment et que ça ne se passe pas comme on le souhaitait", a-t-elle dit. "Mais je sais que j'ai aidé beaucoup de gens et d'athlètes à s'exprimer sur la santé mentale et à dire non. Parce que je savais que je ne pouvais pas y aller. Je savais que j'allais me blesser", a-t-elle poursuivi. "Je m'attendais évidemment à ressentir un gros contrecoup et beaucoup d'embarras. Mais c'est tout le contraire. C'est la première fois que je me suis sentie humaine. Plus que Biles, j'étais Simone, et les gens ont en quelque sorte respecté cela", a souligné la Texane.

Tsitsipas s'est fait peur, Osaka s'est rassurée Stefanos Tsitsipas a eu besoin de cinq sets pour vaincre Andy Murray Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig L'affiche intergénérationnelle du 1er tour de l'US Open a tenu ses promesses lundi. Stefanos Tsitsipas (no 3) a eu besoin de cinq sets pour se débarrasser d'un bagarreur Andy Murray (ATP 112). Le Grec s'est imposé 2-6 7-6 (9/7) 3-6 6-3 6-4 devant l'ex-no 1 mondial, après 4h49' d'une lutte intense. "Rien n'a été facile, j'ai dû faire des sacrifices pour revenir", a souligné l'un des principaux outsiders du bas du tableau. Andy Murray (34 ans) a longtemps fait douter le finaliste malheureux de Roland-Garros. Il a manqué le coche dans le tie-break du deuxième set, lui qui n'a pas pu convertir deux balles pour mener deux manches à rien à 6/4. L'Ecossais venait de glisser après un formidable échange, sa chaussure laissant une trace de gomme et de transpiration sur le ciment du court Arthur Ashe. Cet aléa a un peu fait sortir de son match le vainqueur de l'US Open 2012. Murray énervé Andy Murray a alors crié à son staff qu'il avait besoin d'une nouvelle paire. Celle-ci n'est jamais venue et de pester: "Vous ne faites jamais attention aux détails! Jamais!". Après-coup, le Britannique a aussi fustigé le fait que Stefanos Tsitsipas a pris plusieurs pauses durant la rencontre, pour soigner sa voûte plantaire, changer de raquette ou encore aller aux toilettes et dans le vestiaire pour se changer à l'issue du quatrième set. Une absence longue de sept minutes. "C'est juste décevant parce que je pense que cela a influé sur le résultat final", a estimé Andy Murray, induisant une tactique délibérée visant à casser son rythme, de la part d'un adversaire pour lequel il a dit "perdre tout respect". Stefanos Tsitsipas a en tout cas su élever son niveau de jeu face à un Andy Murray semblant accuser le coup physiquement, lui qui a longtemps été écarté des courts en 2019 et 2020 en raison d'une blessure à une hanche. Osaka "contente" Chez les dames, la tenante du titre Naomi Osaka (no 3), arrivée sans grandes certitudes après des mois difficiles résultant de l'épisode de son refus de parler aux médias à Roland-Garros, a réussi ses débuts. Elle a dominé la Tchèque Marie Bouzkova (WTA 87) 6-4 6-1. Pas toujours précise dans ses frappes de balle, Naomi Osaka a néanmoins dirigé les échanges, faisant parler sa puissance pour se rassurer au final. "C'est un peu fou de jouer à nouveau devant tout le monde. L'énergie qui en émane est inégalée. Je me sens vraiment à l'aise ici. Je suis juste contente d'avoir gagné", a-t-elle commenté.

Rublev envoie Karlovic à la retraite Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES L'outsider Andrey Rublev (no 5) s'est aisément qualifié pour le 2e tour de l'US Open. Le Russe s'est imposé 6-3 7-6 (7/3) 6-3 devant Ivo Karlovic, qui disputait le dernier tournoi de sa carrière. Andrey Rublev (23 ans) a fait parler sa puissance à l'échange face au vétéran croate de 42 ans (ATP 221), issu des qualifications. Il est parvenu à signer deux breaks tout en se montrant très solide sur son propre engagement, notamment lors du jeu décisif de la deuxième manche. Deux fois quart de finaliste à Flushing Meadows (2017, 2020) et finaliste du Masters 1000 de Cincinnati il y a deux semaines, Andrey Rublev est l'un des hommes à battre dans le bas du tableau masculin. Il sera opposé au 2e tour à James Duckworth (ATP 68) ou à Pedro Martinez (ATP 75).

Murat Yakin: "Cette équipe possède encore une marge de progression" Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS C'est sur "ses" terres, au Campus du FC Bâle à Münchentstein, que Murat Yakin a dirigé son premier entraînement dans la peau du sélectionneur de la Suisse. Un entraînement qu'il a voulu "léger". "Cela sera plus poussé mardi", souffle le Bâlois, qui a tenu à féliciter ses joueurs pour leur brillant parcours à l'Euro. "Mais ce quart de finale ne doit pas être une finalité. Cette équipe possède encore une certaine marge de progression. J'en suis convaincu. Je vais m'attacher à soigner les détails avec l'espoir d'améliorer le rendement de l'équipe." Murat Yakin assure avoir son équipe en tête pour la rencontre amicale de mercredi contre la Grèce. Mais il veut s'entretenir avec le staff médical avant de la dévoiler. "Certains joueurs ont joué 90 minutes dimanche alors que d'autres ne comptent aucun temps de jeu depuis le début de la saison", souligne-t-il, comme pour rappeler que trouver la bonne alchimie ne sera pas simple. "Dommage" pour Mbabu Murat Yakin a dû déplorer un forfait avant même ce premier entraînement. Touché à un genou, Kevin Mbabu est resté à Wolfsburg. Le Genevois a été remplacé par le défenseur des Young Boys Ulisses Garcia qui, comme son coéquipier Cédric Zesiger, apparaît pour la première fois dans le cadre de l'équipe nationale. "C'est dommage pour Kevin. Il était en très bonne forme en ce début de saison", lâche Murat Yakin qui pourra toujours s'appuyer pour le poste de latéral droit sur le concours de deux joueurs également à leur avantage le week-end dernier, Silvan Widmer et Jordan Lotomba.

L'égalité des primes de match instaurée entre hommes et femmes Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Les footballeuses et footballeurs de l'équipe nationale d'Irlande recevront les mêmes primes de match. L'égalité salariale sera instaurée dès les rendez-vous internationaux de septembre. "La Fédération irlandaise de football est fière d'annoncer que les joueurs et joueuses représentant les équipes seniors féminines et masculines de la République d'Irlande recevront les mêmes primes de match lors des rencontres internationales, et ce avec effet immédiat, dans le cadre d'un accord révolutionnaire pour le sport irlandais", s'est félicitée la Fédération dans un communiqué. Pour parvenir à cet accord, l'équipe masculine a accepté de diminuer le montant touché par les joueurs lors de chaque rencontre afin que la Fédération utilise cette somme pour augmenter le salaire des joueuses. La Fédération a précisé que les primes de qualification aux tournois seraient également soumises au principe d'égalité. "Un grand jour" "C'est un grand jour pour le football irlandais", s'est réjouie la capitaine de l'équipe féminine irlandaise Katie McCabe. "Nous avons fait un grand pas en avant avec cet accord et avons montré au monde ce qui peut être accompli en étant unis, en offrant les mêmes opportunités aux joueurs et joueuses internationaux", estime-t-elle. Le défenseur d'Everton Seamus Coleman (59 sélections) a expliqué que les joueurs étaient heureux de contribuer à cet accord en le rendant possible. "Nous sommes ravis de faire ce que nous pouvons pour faire en sorte que nos internationales soient traitées de manière égale et juste, et nous restons totalement engagés pour faire tout ce que nous pouvons pour atteindre cet objectif ensemble", a-t-il déclaré. L'Angleterre, le Brésil, l'Australie, la Norvège et la Nouvelle-Zélande font partie des pays qui se sont publiquement engagés à payer les joueurs et les joueuses de la même façon lors des matches internationaux.

Henri Laaksonen sort John Millman Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Henri Laaksonen (ATP 130) a cueilli lundi son quatrième succès d'affilée à l'US Open. Vainqueur de trois matches en qualifications, le Schaffhousois a dominé John Millman (ATP 43) 7-6 (8/6) 7-6 (7/2) 6-1 au 1er tour du tableau principal. Cette victoire est la deuxième de l'année pour Henri Laaksonen face à l'un des 50 meilleurs joueurs du monde. La première avait été obtenue ce printemps à Roland-Garros, où il avait créé la sensation face à Roberto Bautista Agut (ATP 11 à l'époque) au 2e tour. Confirmation Le no 3 helvétique, qui s'était déjà extirpé des qualifications sur la terre battue de la Porte d'Auteuil, confirme donc ses excellentes dispositions en Grand Chelem. Il peut rêver d'un nouvel exploit à Flushing Meadows, où il devrait se frotter au Chilien Cristian Garin (no 16) mercredi au 2e tour. Son succès obtenu lundi en début d'après-midi constitue en tout cas déjà une belle performance. Ancien renfort de Zoug dans les Interclubs de LNA, John Millman avait atteint les quarts de finale à New York en 2018. Il était alors venu à bout de Roger Federer en 8e de finale, sous une chaleur étouffante. 43 fautes directes pour Millman Henri Laaksonen a dominé les débats face à l'Australien, qui n'était il est vrai pas dans un grand jour (43 fautes directes, pour seulement 16 coups gagnants). Auteur de 16 aces, il n'a connu qu'une petite baisse de régime sur son engagement, concédant un break "blanc" alors qu'il servait pour le gain du deuxième set à 5-3. Mais ce coup de mou fut sans conséquence pour le joueur d'origine finlandaise, qui a profité d'une double faute de John Millman pour faire rapidement la différence dans le deuxième jeudi décisif. Et la longue pause survenue au terme de la deuxième manche n'a pas non plus perturbé sa marche en avant. Henri Laaksonen (33 coups gagnants, 35 erreurs non provoquées), dont le slice de revers a posé des problèmes insolubles à son adversaire, a signé un nouveau break dès le premier jeu du troisième set. Il a enfoncé le clou en s'emparant une troisième et avant-dernière fois du service adverse pour mener 3-0.

Vögele remplace Brady dans le tableau final Image: KEYSTONE/GABRIEL MONNET Battue au dernier tour des qualifications, Stefanie Vögele (WTA 128) figure tout de même dans le tableau final de l'US Open. L'Argovienne de 31 ans a été repêchée à la suite du forfait de l'Américaine Jennifer Brady (no 13), blessée à un genou. Stefanie Vögele affrontera mardi au 1er tour la qualifiée britannique de 18 ans Emma Raducanu (WTA 150), surprenante 8e de finaliste sur le gazon de Wimbledon il y a quelques semaines. L'Argovienne n'a gagné qu'un seul match en neuf apparitions dans le tableau principal à New York, en 2009.

Le foot islandais secoué par un scandale d'agression sexuelle Le foot islandais se retrouve dans la tourmente Image: KEYSTONE/CHRISTIAN MERZ Le football islandais est secoué par un scandale d'agression sexuelle. Le président de la fédération (KSI) a démissionné après que deux femmes ont accusé un joueur de l'équipe nationale de les avoir violentées et harcelées sexuellement en 2017, l'une accusant également la fédération d'avoir essayé d'acheter son silence. Vendredi soir, Thórhildur Gyda Arnarsdóttir (25 ans) a affirmé à la télévision publique RUV avoir porté plainte après avoir été victime de violences et de harcèlement sexuel par un membre de l'équipe nationale, lors d'une soirée en boîte de nuit à Reykjavik en septembre 2017. Elle a indiqué que le joueur a reconnu les faits, s'est excusé et lui a versé en compensation une somme d'argent, dont le montant n'a pas été rendu public. Selon Mme Arnarsdóttir, une autre femme aurait également porté plainte contre le même joueur pour une agression sexuelle commise le même soir. La jeune femme a par ailleurs affirmé connaître au moins six autres joueurs impliqués dans des affaires d'agressions sexuelles. "Sincères excuses" Après plusieurs réunions d'urgence durant le week-end, le président de la Fédération Gudni Bergsson a démissionné dans la soirée de dimanche et la fédération a reconnu dans un communiqué qu'elle n'avait pas géré la situation correctement. "Chères victimes, nous vous croyons et vous présentons nos sincères excuses. Nous savons que nous, en tant que garants, vous avons laissé tomber et avons l'intention de mieux faire", a écrit le conseil d'administration. Selon le témoignage de la jeune femme, un avocat représentant la Fédération lui avait demandé si elle était prête à recevoir une compensation financière - dont le montant n'a pas été précisé - en échange de son silence, ce qu'elle a refusé. Une allégation que la fédération a réfutée. L'accusatrice n'a pas cité le nom du joueur en question mais selon plusieurs médias islandais, il s'agit de l'international Kolbeinn Sigthorsson, passé notamment par l'Ajax Amsterdam et le FC Nantes. Sans confirmer cette information, la KSI a annoncé dimanche soir que l'attaquant, initialement sélectionné, ne prendrait finalement pas part aux trois matches à venir contre la Roumanie, la Macédoine du Nord et l'Allemagne. Travail déjà en cours La fédération a assuré qu'elle allait "corriger ce qui n'a pas fonctionné et revoir de fond en comble la culture qui existe au sein du football". "Un travail est déjà en cours avec des professionnels externes pour examiner toutes les réponses aux délits et violences sexuelles au sein de la fédération et la manière dont le soutien a été et sera apporté aux victimes", a indiqué l'instance.

Thierry Henry au sein de l'encadrement jusqu'au Mondial 2022 Image: KEYSTONE/EPA/SEBASTIEN NOGIER Thierry Henry va rester au sein du staff technique de la Belgique jusqu'au Mondial 2022 (21 novembre-18 décembre), a annoncé la Fédération belge. Le Français de 44 ans avait fait son retour dans l'encadrement des Diables rouges à l'Euro 2020. L'ancien attaquant occupe la fonction d'adjoint du sélectionneur Roberto Martinez, en compagnie de l'Ecossais Shaun Maloney. Il avait déjà été l'assistant du technicien espagnol entre 2016 et 2018.

Kevin Mbabu forfait sur blessure Image: KEYSTONE/AP/Michael Sohn Kevin Mbabu doit renoncer à sa convocation en équipe de Suisse pour cette fenêtre internationale. Le défenseur genevois de Wolfsburg est forfait sur blessure. Il est remplacé par Ulisses Garcia au sein de la sélection de Murat Yakin. Touché à un genou, Kevin Mbabu n'a pas effectué le voyage en Suisse, restant au sein de son club pour se soigner. Son remplaçant Ulisses Garcia avait déjàété appelé en sélection en 2017. Mais le défenseur de Young Boys ne compte aucune cape.

Sabitzer signe jusqu'en 2025 au Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP Pool AFP Le milieu international autrichien du RB Leipzig Marcel Sabitzer s'est engagé jusqu'en 2025 avec le Bayern Munich, a annoncé le champion d'Allemagne. Le montant du transfert n'a pas été communiqué. Selon plusieurs médias allemands, les Bavarois auraient dépensé quelque 15 millions d'euros pour racheter la dernière année du contrat du maître à jouer des "Roten Bullen". Il s'agit de la troisième recrue chipée par le Rekordmeister lors de ce mercato à son dauphin saxon, après le défenseur français Dayot Upamecano et l'entraîneur prodige de 34 ans Julian Nagelsmann. Jusqu'ici capitaine de Leipzig, Marcel Sabitzer (27 ans), qui sort d'un Euro abouti avec son équipe nationale, aura fort à faire pour se faire une place au sein du dispositif en 4-2-3-1 déjà bien rodé des Bavarois. Joshua Kimmich et Leon Goretzka sont bien établis dans le milieu de terrain du Bayern.

Noah Schneeberger de retour à Bienne Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Noah Schneeberger est de retour au HC Bienne, a annoncé le club seelandais sur les réseaux sociaux. Le défenseur de 33 ans a signé un contrat d'une année. Schneeberger, qui débarque en provenance de Lausanne, avait déjà défendu les couleurs biennoises entre 2008 et 2011. Il a également évolué à Davos, Fribourg-Gottéron, Rapperswil-Jona, Langnau et Genève-Servette au sein de l'élite.