Marco Odermatt arrache au forceps le géant d'Alta Badia

Marco Odermatt s'impose dans la douleur à Alta Badia Marco Odermatt en est tout retourn Image: KEYSTONE/AP/Gabriele Facciotti Phénoménal lors de la 1re manche, Marco Odermatt a finalement remporté le deuxième géant Coupe du monde d'Alta Badia dans la douleur. Il n'a devancé le Norvégien Henrik Kristoffersen que de 0''20. Le Nidwaldien avait réussi une première manche hors du commun. Il avait relégué tous ses adversaires à plus d'une seconde à l'exception de Kristoffersen à 0''60. Parti en dernier là où vingt-neuf coureurs avaient déjà passé, Odermatt a connu beaucoup plus de difficultés sur le deuxième parcours. Son style si fluide lors de son premier passage avait laissé la place à une certaine abnégation, qu'on a peu l'habitude de voir sous les skis du champion olympique. A la volonté, Odermatt est quand même allé cueillir son quinzième succès en Coupe du monde et son treizième (!) podium consécutif dans le géant en Coupe du monde et JO inclus. Il s'était déjà imposé l'an dernier dans un des deux géants disputés sur la piste Gran Risa. Il a également remporté son troisième géant en quatre courses cette saison. Le Nidwaldien s'envole bien sûr en tête du classement général et de la discipline en Coupe du monde. Loïc Meillard a pris la quatrième place à 1'32'' du vainqueur. Il a perdu un rang en rapport à sa 3e place de la première manche. Il a été doublé par le Slovène Zan Kranjec. Il s'agit toutefois du meilleur résultat de la saison du skieur d'Hérémence, qui a, pour une fois, moins bien fini le parcours que lors de ses trois premières manches sur la piste des Dolomites. Neuvième la veille, le Valaisan Justin Murisier a connu l'élimination après avoir commis une faute sur le ski intérieur. Il avait pris la 11e place de la première manche.

Plus d'un million de visiteurs au Qatar, 3,4 millions au stade Image: KEYSTONE/AP/Natacha Pisarenko Plus d'un million de visiteurs se sont rendus au Qatar pendant le Mondial 2022, et 3,4 millions de supporteurs ont assisté aux matches dans les stades, a annoncé la FIFA lundi. L'agence de presse qatarie QNA a recensé 3'404'252 spectateurs, soit la troisième meilleure affluence pour une Coupe du monde, derrière les Etats-Unis en 1994 (3'587'538) et le Brésil en 2014 (3'429'873). D'après QNA, 2'457'059 de personnes ont assisté aux matches de la phase de groupes, 411'609 aux huitièmes de finale, 245'221 aux quarts et 157'260 aux demi-finales. La finale, remportée par l'Argentine contre la France aux tirs au but a rassemblé 88'966 spectateurs, soit la capacité maximale du stade Lusail, et la rencontre pour la troisième place a réuni 44'137 supporteurs. Le taux de remplissage moyen des stades est de 96,3%, indique pour sa part la FIFA, alors que les tribunes sont apparues clairsemées lors de certains matches de la phase de groupes. Le total de visiteurs annoncé au lendemain de la fin du tournoi correspond aux dernières estimations des organisateurs, qui avaient dans un premier temps évalué ce nombre à plus de 1,2 million. L'Arabie saoudite voisine, l'Inde, les Etats-Unis, le Royaume-Uni et le Mexique ont été les nations les plus représentées, d'après l'instance dirigeante du foot mondial. D'abord restreintes aux seuls détenteurs de billets de match, les conditions d'entrée dans le pays ont été progressivement assouplies avant et au cours du tournoi.

"Nous reviendrons", promet la star des Bleus Kylian Mbappé Image: KEYSTONE/EPA/Tolga Bozoglu "Nous reviendrons", a promis Kylian Mbappé lundi sur son compte Twitter, ses premiers mots au lendemain de la défaite des Bleus en finale du Mondial face à l'Argentine. Publié alors que les Bleus sont sur le chemin du retour du Qatar, le message est accompagné d'une photo de lui la mine déconfite et portant le trophée du meilleur buteur, pour ses huit buts inscrits durant le tournoi, ainsi que du drapeau français et d'un émoji les mains jointes. Visiblement très déçu, le joueur du PSG n'a eu que faire sur la pelouse après le match des tentatives du président de la République de le réconforter en le prenant dans ses bras. "Le réveil est difficile", a résumé le compte Twitter de l'équipe de France, exhortant les supporters à leur "envoyer des messages de soutien". L'attaquant Marcus Thuram a lui envoyé un message avec un coeur brisé, accompagné d'une image où il regarde avec tristesse le trophée qu'il ne ramènera pas en France.

Après le Mondial, la longue route du Qatar vers les Jeux olympiques Image: KEYSTONE/AP/Hassan Ammar Après le Mondial 2022, terminé dimanche, le Qatar, qui se veut "leader mondial dans le domaine du sport", vise les Jeux olympiques en 2036. La route est longue mais des jalons sont posés. L'émirat a fait l'objet de vives critiques concernant son bilan environnemental et en matière de droits humains après s'être vu attribuer la Coupe du monde de foot fin 2010, mais les infrastructures et l'organisation du tournoi - au coût estimé à 300 milliards de dollars (réd: les Jeux olympiques de Sotchi avait coûté 50 milliards de dollars) - ont été largement saluées. Candidate malheureuse pour les JO d'été de 2016, 2020 et 2032, Doha, qui entend diversifier son économie gazière à l'horizon 2030 grâce au sport et au tourisme, étudie une nouvelle campagne pour 2036 en utilisant le Mondial comme tremplin, selon des responsables sportifs. "Le Comité international olympique (CIO) n'en voulait absolument pas et je pense qu'à la suite de la Coupe du monde ça va être exactement la même chose", tempère Jean-Loup Chappelet, spécialiste du mouvement olympique à l'Université de Lausanne, interrogé par l'AFP. "Face à n'importe quelle autre candidature, le Qatar n'a aucune chance", estime-t-il, pointant le manque d'infrastructures, alors que "le CIO cherche à éviter les investissements qui font déraper les budgets", et l'inscription du respect des droits humains dans le contrat de ville hôte. "Buts contre leur camp" Le changement de date du match d'ouverture du Mondial à trois mois de la compétition, qui témoigne d'un "manque de professionnalisation", et la volte-face sur la vente de bière autour des stades à deux jours du coup d'envoi sont des "erreurs" qui pourraient peser, renchérit M. Chappelet. Le Qatar et la FIFA ont "inscrit quelques buts contre leur camp", abonde auprès de l'AFP Michael Payne, directeur marketing du CIO entre 1983 et 2004. Ceci dit, la question de l'alcool a été vite oubliée" et "la plupart des gens, en regardant maintenant ce que le Qatar a fait, notent que ce n'était pas si mal, toutes choses égales par ailleurs", remarque-t-il. Comme pour le Mondial, décalé à l'automne pour éviter les chaleurs accablantes de l'été, des JO dans l'émirat nécessiteraient certainement un changement de date. Des précédents existent, à Tokyo en 1964 (10-24 octobre) ou encore Séoul en 1988 (17 septembre-2 octobre). Alors que sept des huit stades du Mondial étaient climatisés, le concepteur de leur système d'air conditionné estime par ailleurs "faisable et possible en matière d'ingénierie" de climatiser le parcours du marathon. Saud Abdulaziz Abdul Ghani, surnommé Dr. Cool, assure toutefois à l'AFP ne pas avoir été contacté à propos d'un projet olympique.

La suspension contre Mathias Flückiger levée Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La Chambre disciplinaire de Swiss Olympic a levé la suspension provisoire à l'encontre du vététiste Mathias Flückiger. Le médaillé d'argent de Tokyo l'a annoncé. Flückiger avait été averti le 18 août qu'un de ses échantillons prélevés le 5 juin à l'occasion des Championnats de Suisse de cross-country s'était avéré positif. Il s'agissait d'un anabolisant appelé Zeranol, rarement utilisé. Flückiger avait clamé son innocence. Pour le Bernois de 33 ans et son entourage, il était clair que l'échantillon A présentait une quantité si infime du produit incriminé que le résultat de l'analyse devait être considéré comme atypique et non comme positif. Par la suite, le vainqueur du classement général de la Coupe du monde 2021 avait fait parvenir à la Chambre disciplinaire un dossier détaillé avec explications et indices à décharge. Ainsi, la Chambre disciplinaire a décidé de ne plus considérer le résultat du test au Zeranol comme échantillon positif. Corollaire, la suspension provisoire prononcée par Swiss Sports Integrity le 18 août est levée après 120 jours. "Je ne me suis jamais dopé. La décision de la Chambre disciplinaire est pour moi un grand soulagement. Ce furent les pires cinq mois de ma vie. Après des mois d'une attente pesante, je vois à nouveau l'avenir avec optimisme. Je suis très motivé sportivement, et je travaille chaque jour à mon retour", souligne un Flückiger totalement réjoui.

Marco Odermatt éparpille l'opposition façon puzzle Image: KEYSTONE/AP/Alessandro Trovati Marco Odermatt a réussi une véritable démonstration à l'occasion de la première manche du deuxième géant Coupe du monde à Alta Badia. Neuvième seulement de la première manche dimanche, le Nidwaldien avait retrouvé toutes ses sensations le lendemain. Le champion olympique a aligné les portes sur la Gran Risa avec son style si coulé. A l'arrivée, les dégâts étaient importants pour l'opposition. Seul le Norvégien Henrik Kristoffersen a pu rester à moins d'une seconde (0''60). Loïc Meillard s'est hissé au troisième rang avec un retard de 1'10''. Le skieur d'Hérémence, à la peine au début du tracé, a effectué une superbe fin de course où il a même repris du temps à Odermatt. Justin Murisier est plus loin que la veille où il pointait au 8e rang. Il a terminé 11e, mais a déjà déboursé 2''80 d'écart. Le vainqueur de la veille, le Norvégien Lucas Braathen a connu l'élimination très rapidement. La deuxième manche est prévue à 13h30.

"Record historique d'audience" télévisée en France Image: KEYSTONE/AP/Francisco Seco La finale du Mondial-2022 remportée dimanche par l'Argentine face à la France a été regardée par 24,08 millions de personnes sur TF1, un "record historique d'audience" pour la télévision française. Ce record est établi "tous programmes et chaînes confondus", a indiqué TF1, en citant des chiffres de l'institut Médiamétrie. Cela veut dire qu'il n'y avait jamais eu autant de monde pour regarder un événement sur une même chaîne dans l'histoire de la télé française. Le précédent record remontait à la demi-finale du Mondial 2006 Portugal-France, avec 22,2 millions de téléspectateurs sur TF1, selon la chaîne. En plus de TF1, qui la diffusait gratuitement, la finale remportée dimanche par l'Argentine (3-3, 4 tirs au but à 2) a également été retransmise en France de manière payante par beIN Sports. Sur TF1, cette finale diffusée entre 16h00 et 19h00 locales a conquis une part d'audience de 81%. Cela signifie que plus de 8 téléspectateurs sur 10 qui regardaient la télévision à ce moment-là étaient devant TF1. L'audience a atteint un pic de 29,4 millions de téléspectateurs, selon la chaîne. Depuis le début de la compétition au Qatar, TF1 a enchaîné les performances d'audience, malgré les appels au boycott. La victoire des Bleus contre le Maroc (2-0) en demi-finale avait ainsi réuni 20,69 millions de téléspectateurs. Le match précédent, en quart de finale contre l'Angleterre (victoire 2-1), avait été suivi par 17,7 millions de téléspectateurs. La rencontre France-Pologne (3-1) en 8e de finale avait déjà été regardée par 14,3 millions de téléspectateurs. Le premier match des Bleus contre l'Australie (4-1) avait lui rassemblé 12,5 millions de téléspectateurs sur la première chaîne.

La Super League poursuit sa pause, les autres ligues non Image: KEYSTONE/EPA/Ronald Wittek Le football suisse poursuit son hibernation après la Coupe du monde. Ailleurs, les autres ligues recommenceront bientôt alors que certaines avaient même repris la compétition pendant le Mondial. Après la finale de la Coupe du monde au Qatar, les fans de la Super League devront attendre encore plus d'un mois jusqu'au 21 janvier pour vivre la reprise du Championnat avec le match Lucerne - Zurich. Dans d'autres pays, certains ont même joué pendant la Coupe du monde. Tour d'horizon. Les précoces Depuis jeudi dernier, la balle roule à nouveau en 1re division écossaise. Le vainqueur de la Coupe Glasgow Rangers a battu Hibernian FC 3-2. Le Qatar, hôte du Mondial, veut surfer sur l'attention portée autour du football. La Qatar Stars League reprendra la compétition dès ce mardi. Pour favoriser au mieux la préparation de l'équipe nationale, le Championnat avait été interrompu à mi-septembre. Le même jour, en Espagne, Angleterre et Turquie, les matches de Coupe relanceront les compétitions nationales. Dès vendredi, l'activité du championnat reprendra en Belgique, Turquie et Portugal après la pause due au Mondial. Les footballeurs des fêtes Au lendemain de Noël, la Premier League récompensera ses fans avec le traditionnel Boxing Day. Granit Xhaka et le leader Arsenal recevront dans un derby londonien West Ham United (21h00). Le 28 décembre, retour de la Ligue 1 française. Dix jours après la finale de la Coupe du monde, Lionel Messi et Kylian Mbappé se retrouveront sous le même maillot pour conduire le PSG à un nouveau titre. Leur pensum débutera par la réception de Strasbourg, actuel candidat à la relégation. Le 29 décembre, c'est au tour de l'Espagne de remettre les crampons. Avec un derby catalan Barcelone - Espanyol Barcelone le 31 (14h00). La Serie A italienne renouera avec la compétition le 4 janvier. Pour suivre la Bundesliga, les amateurs devront patienter comme les Suisses, jusqu'au week-end du 20 janvier. Ce jour-là, choc entre le vainqueur de la Coupe RB Leipzig et le Bayern Munich.

La presse internationale célèbre l'"époustouflant" Messi Image: KEYSTONE/AP/Martin Meissner Au lendemain du sacre de l'Argentine au Mondial, la presse internationale célèbre d'une même voix l'"époustouflant" génie de Lionel Messi. Elle loue sa performance toute "maradonienne" jusqu'au terme d'une finale "d'anthologie". Sans oublier de consoler l'autre star de cette finale "épique": le "phénomène" Mbappé. Lionel Messi "a planté son drapeau au sommet de l'Everest", salue le quotidien britannique The Times. Son Albiceleste a remporté dimanche sa troisième couronne mondiale face à la France (3-3 ap, 4-2 tab). En marquant deux buts, le guide de l'équipe argentine "se classe désormais parmi les plus grands de tous les sports". "Gloire éternelle à Messi", titre le quotidien sportif argentin Olé, traduisant le sentiment général en Argentine. Tout un peuple attendait depuis près de vingt ans le sacre de son célèbre numéro 10, qui rejoint Diego Maradona au Panthéon des dieux du football. Comme plusieurs autres titres de la presse internationale, la Gazzetta dello Sport est convaincue que Messi est "un trait d'union avec Maradona". Car "Messi est un génie dans un corps ordinaire, ou plutôt dans un corps qui n'a rien d'athlétique". Or "dans le football, ce physique peut suffire si vous avez la tête d'un artiste et le pied de Dieu", ajoute le journal italien, sous une photo d'un Messi qui exulte de joie. "Comme Diego Maradona à son époque, l'idole des stades a été dimanche à la hauteur de sa réputation, plus que jamais la fierté de tout un peuple", salue le quotidien français le Figaro, dans une louange à l'"époustouflant Messi". Louanges même au Brésil A 35 ans, Messi "a mené l'Argentine au sommet avec une performance +maradonienne+", abonde le journal sportif espagnol Marca. "Le 10 atteint la gloire" après "une vie de frustration et d'incompréhension mutuelle entre lui et son pays, avec deux adieux de l'équipe nationale", souligne le titre espagnol El Pais. Même au Brésil, grand rival de l'Albiceleste, on a sportivement évoqué la victoire des "frères" argentins et le sacre de Messi, "le meilleur" qui "méritait grandement de soulever la coupe", selon le quotidien O Globo. "Le Mondial 2022 met fin au débat Messi x CR7 (Cristiano Ronaldo) et l'Argentin est le meilleur joueur des 50 dernières années", titre le site d'informations brésilien Uol, sans toutefois oser comparer la star au "Roi" Pelé. Pour le journal allemand Süddeutsche Zeitung, "Lionel Messi crée une oeuvre éternelle" en remportant "le premier titre de champion du monde dans une cathédrale blanche et bleue". Messi enfin champion du monde: "un événement majeur de l'histoire du jeu qui rapproche cet artiste absolu de l'immortalité", félicite le quotidien sportif français l'Equipe, qui regrette juste que Messi n'ait pas "choisi un autre jour". Mbappé "pour les livres d'histoire" A sa Une, le titre français Libération salue à égalité les "Légendaires" Messi et Mbappé, partageant équitablement sa première page entre les deux rivaux à Doha mais co-équipiers au PSG. Sans surprise l'Equipe s'attarde sur "les trois buts en finale d'un incroyable Kylian Mbappé, qui a porté ses tripes" et auquel la remise du Soulier d'or de meilleur buteur de l'épreuve (8 buts) "n'a pas arraché un sourire". Mais la Gazzetta dello sports salue aussi "Mbappé, un phénomène qui ne ressemble à personne" tandis que le Süddeutsche Zeitung rend hommage au Français et à sa "performance individuelle pour les livres d'histoire du football". "Le Français réalise un triplé et égalise deux fois dans un match perdu" d'avance, félicite El Pais. Pourtant, "la quête de Kylian Mbappé pour être considéré comme le meilleur vient d'être retardée", semble regretter le New York Times. "Quelle finale!", s'enthousiasme le Frankfurter Allgemeine Zeitung qui parle d'une "soirée de folie" pour les deux équipes qui ont traversé "le ciel et l'enfer". Coup de poignard "Finale inoubliable", "délire", "extase", "la meilleure finale de tous les temps", s'exclame aussi la presse argentine, de même que la presse française qui s'enthousiasme de cette "finale en apothéose", d'un "match au suspense irréel" ou "complètement fou", selon Le Monde. "L'un de ces matches héroïques qui traversent le temps", souligne l'Equipe, mais aussi "l'un de ces coups de poignard qui traversent le coeur".

Meier et Kurashev marquent en vain Timo Meier (28) vient s'inscrire son 16e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Josie Lepe Timo Meier a atteint dimanche la barre des 30 points dans cette saison 2022/23 de NHL. Sa 16e réussite dans ce championnat n'a toutefois pas empêché San Jose de s'incliner devant Calgary (5-2). Déjà buteur la veille dans un match perdu aux tirs au but face aux Kings de Kevin Fiala, Timo Meier a permis aux Sharks de revenir à 1-1 dans cette partie, à la 12e minute, en supériorité numérique. Il a offert par là même au passeur décisif Erik Karlsson son 700e point en saison régulière. Auteur de 16 buts et 14 assists dans cet exercice 2022/23, l'attaquant appenzellois est le deuxième Helvète à atteindre les 30 points après Kevin Fiala (34 points dimanche soir). Capitaine des Devils, Nico Hischier est quant à lui "scotché" à 29 unités depuis le 12 décembre. Un deuxième Suisse a trouvé en vain le chemin des filets dimanche. Le Bernois Philipp Kurashev a inscrit son 4e but de la saison - grâce à un tir dévié par un défenseur adverse - dans une rencontre où les Blackhawks ont été humiliés à domicile par les New York Rangers (7-1).

Mondial 2022: Lionel Messi au bout de son rêve Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel Lionel Messi adore "être dans la sélection, avec ce groupe", a-t-il déclaré après la victoire de l'Argentine au Mondial 2022. Il veut "vivre quelques matches de plus en étant champion du monde". "Après avoir tant lutté dans ma carrière, cela m'arrive presque à la fin", a souri Messi (35 ans) après sa 172e sélection. Il avait déjà avant le tournoi dit que le Qatar serait "sûrement" son dernier Mondial. "Évidemment, je voulais finir ma carrière avec cela (...) Mais j'aime le football, j'aime ce que je fais, j'aime être dans l'équipe nationale, être avec ce groupe. Et évidemment, je veux continuer à vivre encore quelques matches en étant champion du monde", a-t-il ajouté au micro de télévisions argentines. Pressentiment "Je ne peux pas demander plus. Je vais presque clore ma carrière, ce sont mes dernières années", a déclaré un Messi apaisé et radieux. Il a avoué avoir eu un pressentiment que l'Argentine allait gagner. "Je le savais, je l'avais dit à un moment donné, que Dieu allait me le donner, et je ne sais pas pourquoi, j'avais le sentiment que ça allait être cette fois-ci. Et ça me procure une joie immense". "Nous avons beaucoup souffert", a-t-il analysé à propos du match. "C'était un match très étrange, comme l'autre fois avec les Pays-Bas, et quand on prend la tête dans la prolongation, ça nous est arrivé à nouveau", d'être rejoints au score. "Elle est magnifique", a-t-il commenté en regardant la Coupe dans ses mains.

Mondial 2022: nouvelle récompense pour Lionel Messi Image: KEYSTONE/EPA/Tolga Bozoglu Lionel Messi a été désigné meilleur joueur du Mondial 2022 par la FIFA. Le capitaine argentin précède le Français Kylian Mbappé, meilleur buteur du tournoi avec huit réalisations. Le septuple Ballon d'or, déjà meilleur joueur du Mondial 2014 (perdu 0-1 en finale contre l'Allemagne), a inscrit deux buts face à la France et sept sur l'ensemble de la compétition (dont quatre sur penalty), délivrant également trois passes décisives. Le joueur âgé de 35 ans est surtout devenu le premier à marquer en phase de groupes, en huitièmes de finale, en quarts, en demies et en finale d'une même édition. Avec treize buts en quatre Coupes du monde, Messi, qui disputait vraisemblablement son dernier Mondial, est désormais le quatrième meilleur buteur de l'histoire du tournoi, à égalité avec le Français Just Fontaine. Mbappé comme Hurst Mbappé, lui, est devenu dimanche le deuxième joueur à réussir un triplé en finale de Coupe du monde, après l'Anglais Geoff Hurst face à l'Allemagne en 1966. Avec douze buts en deux participations (ainsi que deux passes décisives lors de l'édition 2022), le joueur de 23 ans égale la légende Pelé pour devenir le sixième meilleur buteur de l'histoire du Mondial. L'Argentine a aussi été récompensée dans deux autres catégories. Le meilleur gardien Emiliano Martinez, qui a notamment arrêté trois tirs au but pendant la compétition, et le meilleur jeune, le milieu de terrain Enzo Fernandez (21 ans), font aussi partie de l'équipe qui a gagné la Coupe du monde.

Mondial 2022: l'Argentine et Messi au bout de leur rêve Image: KEYSTONE/EPA/Tolga Bozoglu Sa dernière danse fut le plus beau des tangos. A Doha, Lionel Messi a couronné sa formidable carrière de la plus belle des manières avec la conquête de la Coupe du monde. Dans un Lusail Stadium acquis à sa cause, l'Argentine a battu la France 4-2 lors de la séance des tirs au but lors de la finale sans doute la plus renversante de l'histoire. Il y avait, en effet, 3-3 à l'issue des prolongations dans une rencontre qui a vu l'Argentine mener 2-0 jusqu'à la 80e minute grâce à Messi et à Angel Di Maria, puis reprendre l'avantage par Messi à la 108e. Mais Kylian Mbappé aura remis tout en question avec un... triplé qui fait de lui le meilleur buteur du tournoi avec huit réussites. Et c'est Randal Kolo Muani qui a eu la balle de match dans les ultimes secondes avec une frappe détournée presque par miracle par Emiliano Martinez... Coman et Tchouamény se ratent Comme lors du quart de finale contre les Pays-Bas, le portier argentin a réussi l'arrêt qu'il fallait lors de la séance des tirs au but. Il stoppait la frappe trop centrée de Kingsley Coman, le deuxième frappeur tricolore. Le troisième, Aurélien Tchouaméni, devait, lui, rater le cadre. La messe était dite. Avec ce sacre, l'Albiceleste cueille sa troisième étoile après les victoires de 1978 et de 1986. Elle lui permet, par ailleurs, d'oublier à jamais les deux finales perdues en 1990 et en 2014 contre l'Allemagne. Présent bien sûr au Maracana il y a huit ans lors de cette finale contre la "Mannschaft", Lionel Messi fut, bien sûr, le grand artisan de ce triomphe. Avec son doublé et un geste magnifique sur l'action du 2-0 de Di Maria, le capitaine de l'Albiceleste a encore donné sa pleine mesure en finale. Il a très vite su trouver les bons décalages pour placer les siens sur les bons rails pendant 80 minutes. On ne le répètera jamais assez, mais la présence à ses côtés d'Enzo Fernandez (21 ans) et de Julian Alvarez (22 ans) l'a rajeuni. Il aura attendu d'avoir 35 ans et cinq mois pour réussir sa plus belle Coupe du monde. Les quatre premières lui avaient laissé un souvenir bien mitigé. Les larmes de Di Maria Il n'y a pas eu photo pendant près de 80 minutes. Entre une Argentine redéployée en 4-3-3 avec le retour aux affaires de Di Maria et des Français au complet mais visiblement inhibés par l'événement, le déséquilibre des forces en présence était évident. Des ballons perdus par Antoine Griezmann (5e) et par un Théo Hernandez hors sujet dans ses tâches défensives (17e) auraient pu permettre aux Argentins de concrétiser encore plus tôt leur supériorité. Le 1-0 tombait à la 23e minute avec déjà la... quatrième réussite de Messi sur penalty. Il avait été accordé justement pour une faute d'Ousmane Dembélé sur Di Maria. Treize minutes plus tard, ce même Di Maria pleurait littéralement de joie après avoir inscrit le 2-0 sur une rupture magnifique. Une déviation venue d'ailleurs de Messi offrait un boulevard à Julian Alvarez et à Alexis McAllister avant le décalage parfait pour Di Maria. A 34 ans, El Fideo savait, comme son capitaine, que cette finale était celle de la dernière chance. A 2-0, les Français étaient K.O. debout. Didier Deschamps a tenté par son coaching de redonner de l'air aux siens. Il sortait Dembélé et Olivier Giroud pour introduire Marcus Thuram et Kolo Muani. Avec ce double changement, Mbappé était recentré dans l'axe après 40 minutes sans relief sur son flanc gauche. Deux buts en moins de deux minutes Les 40 suivantes du no 10 de l'équipe de France étaient toujours aussi ternes. Mais comme le joueur d'exception qu'il est, Mbappé a retourné la situation en l'espace de quelques secondes. Il réduisait tout d'abord le score sur un penalty provoqué par une percée de Kolo Muani (80e) avant de signer le 2-0 dans la minute suivante sur une volée du droit magnifique. Coman avait été décisif au départ de cette action qui devait tout changer avec un ballon volé dans les pieds de... Messi. La fin du temps réglementaire devenait complètement folle. Les Français multipliaient les situations dans la surface adverse. Pour leur part, les Argentins avaient de la peine à réaliser ce qui leur arrivait. Mais ce diable de Messi n'était pas loin de rafler la mise avec une frappe au bout du temps additionnel que Lloris pouvait toutefois détourner en corner. Messi signait le 3-2 à la 108e après une frappe de Lautaro Martinez repoussée par Lloris. La joie des Argentins était de courte durée. Mbappé provoquait et transformait le penalty du 3-3. Lors des des tirs au but, ce même Mbappé réussissait son troisième penalty de la journée. Premier frappeur de cette séance, le Parisien avait pu croire, l'espace d'un instant, que son équipe allait "venger" celle de 2006 qui s'était inclinée d'une manière aussi cruelle devant l'Italie.

La Suisse termine son tournoi sur un troisième revers Killian Mottet esquive le Finlandais Sami Niku. Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI La Suisse a bouclé le tournoi des Swiss Ice Hockey Games à Fribourg par une troisième défaite. Les hommes de Patrick Fischer se sont inclinés 4-1 face à la Finlande. Troisième match et troisième revers pour l'équipe nationale. Un tiers médian difficile, perdu 3-0, a ruiné les espoirs helvétiques. Mais la troupe de Patrick Fischer peut plaider une certaine malchance. Après seulement seize secondes dans le deuxième tiers, c'est Markus Granlund qui a pu égaliser en profitant de la mitaine hasardeuse de Gauthier Descloux. Puis à la 27e, les Finlandais ont inscrit le 2-1 mais ce but a semblé entaché d'un immense hors-jeu qui n'a pas été contesté ou qui n'a pas pu être revu à la vidéo. La vidéo n'a d'ailleurs pas été conciliante avec la Suisse à la 34e lorsque Fora a pensé avoir égalisé, puisque les arbitres ont annulé cette réussite, certainement pour un possible joueur dans la zone du portier. La Suisse est en revanche passée à côté d'un moment-clé entre la fin de la deuxième et le début de la troisième période. En encaissant deux buts. Le 4-1, attribué à Granlund, est en fait une déviation involontaire de Kukan entre les jambes de son gardien. La fatigue a aussi compté Dommage pour la Suisse, car l'ouverture du score était tombée à la 16e de fort belle manière. Lancé par Praplan, Lukas Frick s'est retrouvé en excellente position avec Killian Mottet. Le défenseur du LHC a choisi de faire tout seul pour finalement déjouer Emil Larmi. C'est peut-être là que les hommes de Fischer ont manqué le coche. Thürkauf est en effet parti seul juste avant la première sirène, mais il n'a pas su transformer cette occasion. Certainement que la Suisse a payé la défaite de samedi soir face à la Tchéquie. La Finlande a eu droit à quelques heures de repos supplémentaire. On peut aussi dire que Patrick Fischer a changé ses lignes pour trouver de nouvelles combinaisons. Sans véritable succès il faut bien l'avouer, mais une fois encore la fatigue n'a pas servi les affaires du sélectionneur, même s'il connaissait le planning avant le tournoi.