Marco Odermatt attaque la Fédération internationale de ski

National League: succès genevois, le LHC et Ajoie perdent Teemu Hartikainen, le meilleur buteur de National League Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Genève-Servette compte désormais six points d'avance en tête de la National League. Les Grenat ont battu Ambri-Piotta 5-2 vendredi alors que Bienne, 2e du classement, a perdu 3-1 à Langnau. Côté romand, le Lausanne HC s'est incliné 5-4 à Rapperswil. Ajoie a connu une nouvelle défaite, les Jurassiens étant dominés 5-2 chez eux par Lugano. Aux Vernets, le héros de la soirée a été le Finlandais Teemu Hartikainen, auteur d'un hat-trick lors du tiers médian qui a fait passer le score de 1-1 à 4-1. Hartikainen a déjà inscrit 18 buts cette saison et il est le meilleur buteur du championnat. Il constitue l'un des grands atouts du club genevois toujours en quête d'un premier titre de champion. Soirée à oublier Lausanne a vécu une nouvelle soirée à oublier à Rapperswil. Les Vaudois ont pris trois longueurs d'avance grâce à Audette (4e), Genazzi (11e) et Fuchs (13e), mais ils n'ont pas tenu la distance. Les Lakers ont renversé la situation après deux tiers déjà. Kovacs a signé le 4-4 (54e) mais Moy a donné les trois points à "Rappi" à la 58e. Lausanne a cru égaliser à cinq secondes de la sirène, mais la réussite a été annulée après de longues minutes de visionnement de la vidéo. Ce match a un peu rappelé celui du 1er novembre au même endroit, quand le LHC menait 4-1 après 20 minutes avant de s'incliner 7-4... Pas la joie Ce n'est toujours pas la joie du côté de Porrentruy. Cancre de la Ligue, le HC Ajoie a en effet subi un nouveau revers. Les Jurassiens restent désormais sur douze défaites consécutives depuis leur victoire du 28 octobre à Ambri... Les Ajoulots ont pourtant montré du caractère. Un doublé d'Asselin lors de la période intermédiaire leur a permis de revenir à 2-2, mais les Tessinois ont arraché la victoire grâce à Josephs (47e), Zanetti (49e) et Granlund (52e). Bienne, qui était sur une bonne dynamique, a chuté dans l'Emmental. Seul Olofsson (45e) a marqué pour les Seelandais pour revenir à 2-1, mais les Tigers ont marqué dans le but vide par Michaelis à une seconde de la fin. Le gardien biennois Säteri a dû sortir sur blessure à la 27e. Berne a montré les limites actuelles de la défense des tenants du titre. Les Ours ont en effet battu Zoug 7-3. Enfin, les Zurich Lions ont dominé Kloten 3-1 dans un derby très serré.

"Une défaite douloureuse" et "une fin de cycle" pour Tite Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Tite a fait ses adieux à l'équipe nationale du Brésil vendredi avec une "défaite douloureuse" face à la Croatie en quart de finale du Mondial 2022. Le désormais ex-sélectionneur a déclaré qu'il partait "en paix" à "la fin de (son) cycle" de six ans et demi à la tête de la Seleçao. "C'est une défaite douloureuse, mais je suis en paix avec moi-même (...) C'est la fin de mon cycle à la tête du Brésil. Je l'avais déjà dit il y a un an et demi, je reste fidèle à ma parole", a déclaré en conférence de presse le technicien de 61 ans, qui avait déjà annoncé qu'il quitterait ses fonctions après cette Coupe du monde. "Je suis fier de la performance de mes joueurs. Je comprends la peine et les critiques sur mes choix. Ce n'est pas moi tout seul qui perds, c'est toute l'équipe qui perd (...) Je comprends que je suis le plus responsable, je ne vais pas être hypocrite, mais nous sommes tous responsables, il n'y a pas de héros ni de vilains", a ajouté le sélectionneur. "Qu'est-ce que je laisse comme héritage après six ans? Le temps répondra à cette question. Je ne vais pas faire un bilan ce soir, surtout après une défaite aux tirs au but, je n'en suis pas capable, je vous laisse le faire", a poursuivi l'entraîneur à l'adresse des journalistes. Interrogé sur le choix de Neymar comme cinquième tireur et non en début de séance pour donner le ton, Tite a estimé que si "le cinquième tir au but était décisif, qu'il y avait davantage de pression, il fallait le joueur le mieux préparé mentalement pour prendre ce dernier penalty". Trois défaites seulement Tite avait pris la tête de l'équipe en juin 2016 après le limogeage de Dunga en pleines qualifications sud-américaines pour le Mondial 2018. Adenor Leonardo Bachi, son nom officiel, avait mené la sélection auriverde en quart de finale lors de cette Coupe du monde en Russie, où elle avait été éliminée par la Belgique (2-1). En six ans et demi à la tête du pays, le Brésil n'a perdu que trois matches officiels, mais tous douloureux: contre la Belgique en 2018, contre l'Argentine de Lionel Messi en finale de la Copa America 2021 au Maracana et contre le Cameroun en phase de groupes du Mondial en cours au Qatar. Si Tite part toutefois auréolé d'une Copa America conquise en 2019, il n'a pu offrir au Brésil, sa première Coupe du monde depuis 20 ans.

Programme démentiel: Odermatt tacle la FIS Image: KEYSTONE/AP/Robert F. Bukaty Marco Odermatt sera l'un des favoris du géant de Coupe du monde de Val d'Isère samedi. Cette course arrive avant un programme démentiel en Italie, "idiot de la part de la FIS", a-t-il jugé. Revenu lundi de la tournée nord-américaine où il s'est montré très solide, Odermatt se pose en favori du géant de Val d'Isère avant de disputer cinq courses en cinq jours à partir de jeudi prochain en Italie. Le Suisse âgé de 25 ans, tenant du titre du gros globe de cristal, doit participer aux entraînements officiels mardi et mercredi puis à une descente jeudi à Val Gardena, reprise après l'annulation d'une course à Beaver Creek (Colorado). Un super-G et une autre descente suivront dans la même station. Les deux jours suivants, il disputera les deux géants prévus à Alta Badia. "C'est un sacré programme, surtout après trois semaines en Amérique du nord. J'ai eu deux jours d'entraînement et on doit directement enchaîner", a expliqué Odermatt. Complètement idiot "J'essaie de garder un maximum d'énergie. Je trouve ça complètement idiot de la part de la FIS (Fédération internationale de ski). Planifier un tel enchaînement, c'est ne pas penser à la sécurité. Il y a pourtant un comité de sécurité! Ce n'est évidemment pas idéal", a-t-il poursuivi. Le nouveau cador du ski mondial, champion olympique de géant en février à Pékin, a réussi une superbe tournée américaine avec une victoire (super-G) et une 3e place (descente) à Lake Louise (Canada) puis deux deuxièmes places (descente et super-G) à Beaver Creek (Colorado). Il reste sur dix podiums consécutifs en Coupe du monde et mène au classement général, de 40 points devant le Norvégien Aleksander Aamodt Kilde, qui a préféré faire l'impasse sur Val D'Isère.

La Croatie se hisse dans le dernier carré Dominik Livakovic stoppe le tir au but de Rodrygo Image: KEYSTONE/EPA/Friedemann Vogel La Croatie a causé un gros exploit en sortant le Brésil en quarts de finale du Mondial 2022. Les finalistes de l'édition 2018 se sont imposés 1-1 ap, 4-2 tab face au favori de la compétition. Le Brésil n'a ainsi plus que les yeux pour pleurer. Les quintuples champions du monde, dominateurs, se sont heurtés au gardien Livakovic, qui a longtemps retardé l'échéance. Ils ont quand même fini par ouvrir le score par Neymar au terme d'une superbe action à la 105e. Mais les vaillants Croates ont égalisé par Petkovic à la 117e sur leur première frappe cadrée de la rencontre! Dans la séance de tirs au but, Rodrygo (arrêt de Livakovic) et Marquinhos (poteau) ont échoué alors que les quatre tireurs croates ont marqué. Modric et ses coéquipiers, qui ont admirablement défendu, ont encore une fois démontré d'énormes ressources mentales mais aussi physiques et tactiques. La Croatie sera aux prises en demi-finale avec le vainqueur de l'autre quart de finale de vendredi, soit l'Argentine ou les Pays-Bas.

Wawrinka battu en demi-finales à Diriyah Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Stan Wawrinka (ATP 149) ne disputera pas la finale de la Diriyah Tennis Cup. Le Vaudois s'est incliné 6-4 6-4 devant Daniil Medvedev (ATP 7) en demi-finale de cette exhibition. Vainqueur de Matteo Berrettini (ATP 16) et d'Andrey Rublev (ATP 8) jeudi en Arabie saoudite, Stan Wawrinka n'a donc pas pu enchaîner un troisième succès en l'espace de 24 heures. Même si son premier match s'était disputé au meilleur des trois "super tie-breaks", le Vaudois a disputé une partie de plus que Daniil Medvedev jeudi. Stan Wawrinka a eu sa chance en début de match face au Russe, se procurant quatre balles de break à 3-2 en sa faveur. Mais il n'a pas su saisir sa chance, et a perdu son propre service dans le neuvième jeu. Le Vaudois s'est accroché dans la deuxième manche, effaçant un break concédé d'entrée en recollant à 1-1, mais il a lâché une ultime fois son service dans le cinquième jeu.

Marc Bischofberger sur le podium Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Marc Bischofberger est monté sur le podium de la deuxième course de Coupe du monde de la saison vendredi à Val Thorens. L'Appenzellois a terminé 3e lors de la victoire de l'Autrichien Mathias Graf. Le skicross helvétique a donc décroché un troisième podium en deux jours dans la station française, qui accueille la première étape de la saison. Mais il attend toujours un premier succès: jeudi, Jonas Lenherr et Tanina Gantenbein s'était également classés au 3e rang. Chez les femmes, la Suédoise Sandra Näslund a réitéré sa victoire de la veille. La championne olympique de Pékin a triomphé pour la 30e fois au plus haut niveau et peut désormais se targuer d'être la seule à détenir le record de victoires en Coupe du monde. La meilleure Suissesse, Talina Gantenbein, s'est classée cinquième. La Vaudoise Fanny Smith est elle sortie dès les quarts de finale.

Santos demande aux médias de "laisser Cristiano Ronaldo tranquille" Image: KEYSTONE/EPA/Noushad Thekkayil Le sélectionneur portugais Fernando Santos a estimé vendredi que les médias devaient laisser Cristiano Ronaldo "tranquille". La non-titularisation de CR7 contre la Suisse avait créé la polémique. "Il est grand temps que vous laissiez Cristiano Ronaldo tranquille au nom de ce qu'il a fait pour le football portugais", a lâché le technicien en conférence de presse avant le quart de finale contre le Maroc samedi. Avant cela, il avait longuement expliqué comment il avait annoncé à "CR7" sa non-titularisation, alors que la presse portugaise avait écrit que ce dernier avait menacé de quitter le groupe pour cette raison. "Il ne m'a jamais dit qu'il voulait quitter l'équipe nationale et je pense qu'il est grand temps qu'on arrête les polémiques", avait aussi avancé Santos ̈ Une conversation franche "Oui, on a eu une conversation (sur son statut de remplaçant, NDLR) et cela aurait été une très mauvaise chose de ne pas en avoir (...) C'est le capitaine de notre équipe, on sait ce qu'il représente pour le football portugais, pour le peuple portugais, pour l'équipe, il fallait que je lui parle", a-t-il détaillé. La discussion s'est déroulée dans le bureau du sélectionneur, après le déjeuner, le jour du match. "Je lui ai expliqué pourquoi il ne jouerait pas. Je le lui ai expliqué pour qu'il ne soit pas surpris (...) Je lui ai dit qu'il aurait un rôle important, mais qu'il ne commencerait pas et que je le garderai pour la seconde période", a-t-il précisé. "Cristiano, évidemment, n'était pas très heureux, car il a toujours été titulaire, et il m'a demandé si je pensais que c'était une bonne idée. Mais c'était une conversation normale, où je lui ai expliqué mon point de vue et il l'a accepté. C'était une discussion franche et normale", a insisté Santos. Incertitude sur le onze "La meilleure preuve de ce que je vous dis, c'est ce qu'il a fait pendant le match: il s'est échauffé en même temps que les autres, il a célébré les buts avec les autres, il a invité ses partenaires à saluer les spectateurs après le match", a-t-il encore énuméré. Santos n'a pas vraiment donné d'indication sur un éventuel retour dans le onze de départ de la superstar contre le Maroc, même s'il a souligné que le défi serait très différent de celui contre la Suisse.

Nadine Fähndrich s'adjuge sa deuxième victoire individuelle Image: KEYSTONE/EPA/KIMMO BRANDT Nadine Fähndrich a remporté vendredi le sprint de Beitostölen, cueillant ainsi son deuxième succès en Coupe du monde. Elle s'impose pour la première fois dans une course en technique classique. Cinquième du sprint des Jeux de Pékin, Nadine Fähndrich (27 ans) a devancé la Norvégienne Lotta Udnes Weng et la Finlandaise Johanna Matintalo au terme d'une finale parfaitement maîtrisée. La Suédoise Emma Ribom, encore invaincue en sprint cette saison, était absente pour cause de maladie. En Norvége, la Lucernoise avait déjà été la plus rapide lors du prologue. En finale, elle a enfin pu prouver qu'elle était plus qu'une spécialiste du skating. L'été dernier, elle a beaucoup investi dans la technique classique. Cela a porté ses fruits à Beitostölen. Au début de la montée finale, la Lucernoise était encore quatrième, mais elle a pris les commandes dans la dernière ligne droite. Nadine Fähndrich fête ainsi sa troisième victoire en Coupe du monde. Il y a deux ans, elle avait fait coup double à Dresde, d'abord en sprint individuel puis le lendemain en sprint par équipe avec Laurien van der Graaff. C'est la dixième fois que la Lucernoise monte sur le podium, la première depuis sa 2e place dans le sprint de Davos en décembre 2021.

Killian Peier manque son début de saison Kilian Peier n'a pas fait mieux que la 55e place sur le tremplin allemand de Titisee-Neustadt. Insuffisant pour se qualifier. (Archives) Image: KEYSTONE/URS FLUEELER L'équipe de Suisse de saut à ski a connu une nouvelle désillusion vendredi avant l'épreuve de Coupe du monde de Titisee-Neustadt. Le "revenant" Killian Peier a échoué lors des qualifications. Le troisième des championnats du monde 2019 avait manqué le début de la saison en raison d'une inflammation du tendon rotulien. Lors de sa première compétition officielle, le Vaudois de 27 ans n'a pas pu cacher son manque d'entraînement. Avec 119 mètres, il s'est classé 55e parmi 64 participants. Il y a un an encore, Killian Peier affichait une bien meilleure forme. Lors des neuf concours précédant la Tournée des Quatre Tremplins, il s'était classé cinq fois dans le top 10. Mais il avait perdu de sa superbe au cours de la saison, manquant son affaire aux Jeux olympiques de Pékin. Les sauteurs suisses n'ont pas inscrit le moindre point dans les quatre premiers concours de la saison. Vendredi à Titisee-Neustadt, près de la frontière suisse, seul Gregor Deschwanden peut espérer combler cette lacune. En effet, Dominik Peter, 51e des qualifications, devra aussi se contenter du rôle de spectateur.

Un retour gagnant pour Denis Malgin Image: KEYSTONE/AP De retour au jeu, Denis Malgin a été le seul Suisse victorieux jeudi en NHL. Toronto et le Soleurois se sont, en effet, imposés 5-0 sur leur glace devant le Los Angeles de Kevin Fiala. Denis Malgin n'avait plus joué depuis le 29 novembre en raison de son statut de surnuméraire. Face aux Kings, il a bénéficié d'un temps de jeu de 12'56'' sans toutefois peser vraiment sur cette rencontre. Sa production depuis le début de la saison se chiffre à 2 buts et à 2 assists. Battu 5-2 à Sunrise par Florida avec Nashville, Nino Niederreiter a, enfin, comptabilisé un point après un mutisme de cinq matches. Le Grison a délivré une passe décisive pour son 12e point (9 buts/3 assists) d'une saison qui ne répond pas encore vraiment à ses attentes. Crédité d'un bilan de -2, Roman Josi a sombré comme ses coéquipiers dans une ultime période à sens unique.

Brésil-Croatie et Pays-Bas - Argentine pour ouvrir le bal Le Brésil, qui a récupéré Neymar, affrontera la Croatie de Luka Modric vendredi à Doha (16h00) pour une place dans le dernier carré lors du premier choc des quarts de finale du Mondial. Il sera suivi par le classique entre l'Argentine et les Bays-Bas (20h00). Vainqueurs autoritaires de la Corée du Sud à laquelle ils n'ont laissé que des miettes (4-1), les quintuples champions du monde avancent dans leur quête de nouveau sacre avec un Neymar affamé. Forts de leur puissance offensive (quatre joueurs différents ont marqué contre la Corée) ils trouveront sur leur route une équipe de Croatie qui a su se montrer résiliente tout au long de son parcours. Autour de leur métronome Luka Modric, les "Vatreni" (Flamboyants) arrivés sur la pointe des pieds ont déjoué tous les pronostics pour se hisser parmi les huit meilleures nations de la planète. Face aux attaquants auriverdes cependant, l'équipe de Zlatko Dalic devra surmonter la fatigue née de son duel homérique contre le Japon qu'elle a écarté grâce aux exploits de son gardien Livakovic, auteur de trois arrêts dans la séance décisive des tirs au but (1-1, 3-1 tab). Le Brésil part toutefois favori avec dèjà deux succès en autant de confrontations en Coupe du monde (3-1, 1-0). Avec un Depay au top Plus tard dans la soirée, l'Argentine de Leo Messi entrera en piste pour défier les Pays-Bas qui semblent monter en puissance après un début de compétition peu emballant. Le sélectionneur batave Louis van Gaal peut désormais compter sur Memphis Depay, dont la condition physique s'est nettement améliorée au fil du tournoi. Il sera surtout question de revanche, l'Albiceleste ayant éliminé les Oranje en demi-finale du Mondial 2014 à Sao Paulo (0-0, 4-2 tab). Outre un billet pour les demies, les deux sélections vont se disputer la suprématie dans ce véritable classique de la Coupe du monde au bilan parfaitement équilibré (deux victoires de chaque côté pour cinq matches nuls).

Magnus Nygren quittera Davos à la fin de la saison Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Magnus Nygren, le stratège de la défense du HC Davos, retournera à la fin de la saison dans son pays natal, la Suède. Le défenseur de 32 ans a annoncé sa décision sur le site Internet du club grison. Nygren a justifié sa décision de quitter la National League après six saisons par la scolarisation de sa fille aînée l'année prochaine. Nygren avait été transféré de Färjestad à Davos en 2017 et a toujours fait partie des joueurs ayant le plus grand temps de jeu et s'est souvent illustré sur la feuille des marqueurs. Il n'a pas encore décidé dans quel club suédois il poursuivrait sa carrière.

Sanna Lüdi va manquer toute la saison Image: KEYSTONE/EPA TT NEWS AGENCY Sanna Lüdi manquera toute la saison de Coupe du monde qui a débuté jeudi à Val Thorens. Sur Instagram, la Bernoise de 36 ans a fait savoir qu'elle ne serait pas au départ "pour des raisons médicales". Elle n'a pas donné d'indications plus précises sur la nature de sa blessure. Au cours de sa carrière, Sanna Lüdi a dû faire face à plusieurs reprises à des problèmes de santé. Dernièrement, la gagnante de trois courses de Coupe du monde a manqué les Jeux olympiques de Pékin en raison d'une fracture du tibia.

Wawrinka gagne deux matches, Stricker battu d'entrée Wawrinka est en demi-finales de l'exhibition de Diriyah Image: KEYSTONE/GEORGIOS KEFALAS Stan Wawrinka a parfaitement négocié la première journée de la Diriyah Tennis Cup, exhibition disputée en Arabie Saoudite. Le Vaudois a remporté deux matches jeudi pour se hisser en demi-finales. Dominic Stricker a, lui, été battu d'entrée. Vainqueur 5/10 10/4 10/6 de l'Italien Matteo Berrettini (ATP 16) au 1er tour, Stann Wawrinka (ATP 149) a enchaîné en battant Andrey Rublev (ATP 8) en quarts. L'ex-no 3 mondial a dominé le Russe 6-7 (3/7) 6-2 10/6. Il affrontera Daniil Medvedev (ATP 7) vendredi pour une place en finale. Deuxième Helvète en lice à Diriyah, Dominic Stricker (ATP 118) n'a en revanche pas signé d'exploit jeudi. Le gaucher bernois s'est incliné 10/7 10/5 devant le Polonais Hubert Hurkacz (ATP 10) au 1er tour.