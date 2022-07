Van Aert gagne enfin ++ Maria poursuit son conte de fée

Le duo a compté jusqu'à sept minutes et demie d'avance avant la mi-course. Puis les équipiers des sprinters ont réduit l'écart à moins d'une minute et demie, au seuil des 50 derniers kilomètres, quelques instants avant que Perez poursuive seul l'aventure.

Dans cette étape ensoleillée de 171,5 kilomètres, deux coureurs partis à l'avant dès le départ de Dunkerque, le Danois Magnus Cort Nielsen et le Français Anthony Perez, ont ouvert la route pour cette première journée de course sur le territoire français après l'exergue danois.

Le VTT (34 hommes et autant de femmes) et le BMX (24 hommes et 24 femmes) respecteront eux aussi strictement la parité.

Dans les 12 épreuves sur piste (vitesse individuelle et par équipes, keirin, poursuite par équipes, omnium, américaine), les mêmes qu'à Tokyo, 190 places de qualification sont disponibles à raison de 95 par sexe, avec un maximum de 14 places par comité national olympique (sept pour les hommes et sept pour les femmes).

Pour les contre-la-montre individuels, 35 places pour les hommes et 35 places pour les femmes sont disponibles avec un maximum de deux athlètes par pays et par sexe.

Aux JO de Tokyo, la course sur route masculine avait réuni l'an passé 130 coureurs, la course féminine 67 concurrentes.

"Un total de 180 places de qualification (88 places pour chaque sexe, plus deux par sexe pour le pays hôte) seront attribuées, avec un maximum de huit places - quatre pour les hommes et quatre pour les femmes - par comité national olympique", a annoncé la fédération internationale pour les quatre épreuves sur route, course en ligne et contre-la-montre.

"Galette" a été arraché au projet niçois d'Ineos, après une seule saison correcte, mais pas extraordinaire. Les négociations ont été âpres: il a d'abord fallu trouver un accord financier avec le club niçois, peu enclin à laisser partir son entraîneur libre, malgré une saison mitigée. Puis négocier le départ de Pochettino et de son staff, à qui il restait un an de contrat.

"Mais seul, c'est impossible, ensemble on est beaucoup plus fort. J'ai mis très peu de temps à prendre ma décision, mais évidemment que la présence de Luis Campos au PSG a été déterminante", a-t-il dit.

"Le Parc est un symbole du foot français. Et face à la phrase +ici c'est Paris+ (réd: l'un des slogans du club), on sent de suite les attentes de vous, les spécialistes, et des supporters, et par rapport à ces attentes il va falloir travailler dans le bon sens", a-t-il fait valoir.

Il aura donc fallu un mois et demi, après l'annonce fracassante de la prolongation de la superstar Kylian Mbappé, pour que le navire-amiral de Qatar Sport Investment (QSI) boucle le remaniement quasi-complet de son organigramme, avec Luis Campos comme directeur sportif et Galtier comme entraîneur.

"Ma femme me manque ! Ma famille me manque ! Mes coéquipières me manquent ! Cela me détruit de savoir qu'ils souffrent tant en ce moment. Je vous suis reconnaissante pour tout ce que vous pouvez faire en ce moment pour me ramener à la maison", implore-t-elle.

Le natif de Marseille, âgé de 55 ans, n'a encore jamais dirigé un groupe avec autant de stars mondiales que celui du PSG. Il n'a pas, non plus, remporté le moindre match de Ligue des champions en six rencontres.

Ryan Lochte fait don de ses médailles

Image: KEYSTONE/EPA/PATRICK B. KRAEMER

Ryan Lochte a fait don de six médailles olympiques à une vente aux enchères. Les recettes sera reversé à une organisation qui permet à des enfants atteints de maladies incurables de voyager.

Le nageur n'a conservé que les six médailles d'or olympiques. On s'attend à ce que les six médailles d'argent et de bronze, plus une montre de luxe, rapportent près de 100'000 dollars lors de la vente aux enchères. "Je ne suis pas quelqu'un de particulièrement sentimental à propos des médailles, a expliqué Lochte. Elles sont juste rangées dans un placard et prennent la poussière. Les souvenirs que j'ai sont ce qui compte le plus."

Ryan Lochte a remporté un total de douze médailles en natation aux JO d'Athènes (2004), Pékin (2008), Londres (2012) et Rio (2016). Après avoir purgé une suspension de deux ans pour dopage, il a disputé sa dernière course lors des US Trials 2021, mais n'a pas réussi à se qualifier pour les JO de Tokyo.

Par le passé, Lochte avait déjà offert des médailles remportées lors de championnats nationaux à des enfants présents dans le public.