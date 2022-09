Mario Gavranovic quitte la sélection ++ Bâle signe un deuxième succès

Europa League: le FCZ battu en Norvège Image: KEYSTONE/AP/Mats Torbergsen Le FC Zurich a subi un deuxième revers consécutif dans le groupe A de l'Europa League. Les champions de Suisse se sont inclinés 2-1 en Norvège contre Bodö/Glimt. Le FCZ, qui a a beaucoup défendu, a résisté durant un peu plus d'une mi-temps. Mais il a fini par craquer. D'abord sur un autogoal de Selnaes sur un corner botté par Berg (54e), puis sur une réussite de Vetlesen au terme d'un joli mouvement offensif des Norvégiens. Ceux-ci ont conquis une 14e victoire consécutive à domicile sur la scène européenne. Zurich aurait pu réduire l'écart à la 61e. Mais la frappe d'Okita s'est écrasée sur la transversale. Peu après, Brecher a réussi un miracle pour éviter le 3-0 sur un essai d'Espejord (64e). Les visiteurs se sont donné le droit d'y croire après la réduction du score d'Avdijaj à la 81e sur une belle frappe enroulée. Mais ils n'ont pas pu arracher l'égalisation. Les affaires ne s'arrangent donc pas pour les protégés de Franco Foda. Mal en point en Super League (deux nuls et six défaites), battu deux fois en Europa League, le FCZ traverse vraiment une période bien délicate.

Suisse: Mario Gavranovic quitte la sélection Mario Gavranovic a inscrit quelques buts importants pour la Suisse Image: KEYSTONE/EPA REUTERS POOL Mario Gavranovic (32 ans) a annoncé la fin de sa carrière en équipe de Suisse. L'attaquant tessinois a accumulé 41 sélections et marqué 16 buts. Gavranovic, qui évolue désormais en Turquie avec Kayserispor, a fait part de sa décision sur les réseaux sociaux, un jour avant que Murat Yakin ne dévoile sa sélection pour les prochains matches de Ligue des nations. Le Tessinois a sans doute inscrit son but le plus important le 1er juin 2021 en 8es de finale de l'Euro contre la France. Il avait égalisé à 3-3 et forcé ainsi les prolongations. Il avait ensuite aussi réussi son tir au but et contribué à la qualification pour les quarts de finale. Malgré ses buts, Gavranovic n'a jamais vraiment pu s'établir comme titulaire à la pointe de l'attaque de l'équipe nationale.

Conference League: Bâle signe un deuxième succès Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Bâle a remporté son deuxième match dans la phase de groupes de Conference League. Les Rhénans ont gagné 1-0 en Lituanie face au Zalgiris Vilnius. La réussite décisive a été inscrite par l'ancien Lausannois Andi Zeqiri à la 62e, sur un service de Darian Males. Le FCB a logiquement empoché la totalité de l'enjeu, même sans fournir une prestation inoubliable. Les occasions nettes ont en effet été rares contre un adversaire articulé de manière très défensive. La mission a donc été accomplie, mais sans brio. Cela permet à l'équipe d'Alex Frei de mener le groupe H avec le maximum de 6 points. Bâle disputera sa troisième partie le 6 octobre à domicile. Les rotblau recevront alors le Slovan Bratislava. Les Slovaques comptent un point après leurs deux premières rencontres.

Federer a été un "modèle", selon Viola Amherd Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth "C'est bien sûr dommage qu'un sportif d'exception comme Roger Federer se retire", a déclaré Viola Amherd. La ministre des sports a tenu une conférence de presse spéciale pour l'occasion. "Il a été un modèle pour des générations entières de jeunes joueurs et joueuses de tennis et pour d'autres enfants passionnés de sport", a-t-elle ajouté, soulignant sa longévité au sommet. Roger Federer a été "un excellent ambassadeur pour la Suisse". Au-delà de son parcours exceptionnel de sportif, il est resté un homme modeste, "malgré ses grands succès", a poursuivi la conseillère fédérale, elle-même joueuse de tennis. La ministre regrette son retrait, mais "comprend cette décision prise après presque un quart de siècle de sport au plus haut niveau, et avec tout ce que cela implique pour le corps". Elle gardera un souvenir particulier de la finale 2019 de Wimbledon, à laquelle elle a assisté en direct. "Le match est allé jusqu'au cinquième set; je n'oublierai jamais ces émotions et cette tension", a confié Viola Amherd. Un deuil "Jamais une personne n'aura marqué à ce point l’image de la Suisse dans le monde. Bravo pour ton incroyable carrière, et merci pour tout champion!", a abondé Nicolas Bideau de Présence Suisse sur Twitter. "C'est un deuil: je pense qu'on a perdu notre meilleur ambassadeur à l'étranger." De son côté, l'humoriste Thomas Wiesel a regretté sur les réseaux sociaux le départ de "notre monarque", tirant un parallèle illustré avec la perte de la reine Elizabeth II. "Merci pour tout Roger Federer", a-t-il ajouté.

Federer - Nadal: un duel qui a duré 15 ans Image: KEYSTONE/AP POOL, REUTERS Pendant 15 ans, Roger Federer et Rafael Nadal ont écrit le feuilleton le plus passionnant de l'histoire du tennis. Ce duel entre deux joueurs aux styles opposés a tourné en faveur de l'Espagnol. Nadal est l'incontestable vainqueur aux points (24-16) de ce combat du siècle en 40 rounds. Il s'est étendu de 2004, lorsque le tout jeune Majorquin, âgé de 17 ans, a créé la surprise en battant le nouveau no 1 mondial, de cinq ans plus âgé, à la demi-finale de Wimbledon gagnée par Federer en 2019. Son point d'orgue a été la finale de 2008 sur l'herbe anglaise, quand Nadal, battu l'année précédente dans un match déjà mémorable, a détrôné le quintuple tenant du titre à la nuit tombante après presque cinq heures d'un tennis de rêve des deux côtés. Cette rencontre est la plus célèbre de l'histoire du tennis avec le Borg - McEnroe de 1980, au même endroit. Retour époustouflant Il y a eu d'autres sommets, comme la finale de l'Open d'Australie 2009 à l'issue de laquelle le Suisse, vaincu, n'a pu retenir ses larmes. Ou celle qu'il a remportée huit ans plus tard, signant un époustouflant retour au premier plan en Grand Chelem après six ans de disette. Nadal a eu le dessus dans les finales des tournois du Grand Chelem (6 à 3), dans les matches disputés dans ces "Majeurs" quel que soit le tour (10-4) et aussi dans les finales tous tournois confondus (14-10). Ce bilan s'explique par sa supériorité écrasante sur l'ocre: 14 victoires à 2, dont 4 en finale de Roland-Garros. Federer est en revanche en tête sur herbe (3-1) et sur dur (10-9) mais pas sur dur en extérieur (8-6 pour Nadal). La plus fréquente L'affiche Federer - Nadal, vue neuf fois, a été la plus fréquente de l'histoire dans les finales de Grand Chelem, devant les sept Nadal - Djokovic et les sept Djokovic - Murray. Ce n'est pas le nombre mais l'opposition de styles, comme dans les quatre Borg - McEnroe, qui a enthousiasmé le public: légèreté et offensive côté suisse, puissance et défense côté espagnol, même si évidemment Federer avait aussi d'excellentes jambes et Nadal des coups d'attaque dévastateurs, surtout en coup droit. Le Majorquin a adopté une tactique simple pour mettre en échec les assauts du Suisse: pilonner son revers, son coup le moins fort, avec de grands coups droits liftés de gaucher. "Avec Federer, la seule chose à faire est de ne pas lâcher son revers, l'obliger à frapper la balle haut, la raquette à hauteur du cou, le mettre sous pression, le miner, chercher ainsi la faille et miner son moral", explique-t-il dans son autobiographie ("Rafa"). Rivaux mais amis Federer a fini par trouver la parade, à la fin de sa carrière, et a réduit l'écart au bilan total en gagnant leurs sept derniers duels hors terre battue. En revanche, sur l'ocre, il a oscillé entre plusieurs variantes de sa stratégie offensive sans jamais aboutir. C'est l'année où Nadal, blessé au genou, avait été éliminé prématurément qu'il a réussi à gagner son seul Roland-Garros, en 2009. Les deux champions ont été l'un pour l'autre (et Novak Djokovic pour les deux) le principal obstacle à une domination totale sur le circuit. Pourtant, il n'y a jamais eu la moindre animosité, mais au contraire une amitié jamais démentie entre ses deux hommes qui se sont invités l'un chez l'autre et ont participé ensemble à des événements de promotion comme la "bataille des surfaces" (un côté en terre battue et l'autre en gazon) en 2007. L'Espagnol, en particulier, n'a jamais caché son admiration pour son rival. Admettant dans son livre "un décalage de talent" avec le Suisse, il se disait "sidéré par la qualité de son jeu" et avouait qu'il "n'en revenait pas d'avoir réussi à le battre", en partie parce que "Federer n'était pas tout à fait Federer quand il jouait contre" lui. Le Suisse a lui souligné que c'était Nadal, un joueur "qui a des coups que personne d'autre n'a", qui l'avait poussé à remettre en question son jeu pour devenir un plus grand champion encore.

L'art du service payant pour Roger Federer Image: KEYSTONE/NATHAN KLINKSPOOR De ses débuts en 1998 à l'annonce de sa retraite, Roger Federer a mis à profit sa présence au sommet du tennis pour multiplier les sources de revenus. Il a aussi su parfaire son image haut de gamme. Pour Lionel Maltese, économiste spécialiste du tennis, la naissance de la fructueuse "marque Federer" remonte au début du partenariat, à vie, qu'il a noué avec la célèbre marque de montres Rolex, en 2001. "Rolex axe ouvertement son travail sur des principes comme l'élégance, l'authenticité, l'excellence... Federer n'a pas eu à forcer sa manière d'être, il était parfaitement aligné avec ces principes", explique-t-il. Avec un premier titre du Grand Chelem remporté en 2003 à Wimbledon grâce à un style de jeu offensif et racé, le Suisse attire rapidement des sponsors haut de gamme, en cohérence avec l'image qu'il renvoie sur le court. Wilson, Mercedes-Benz, Moet & Chandon... Les firmes réputées investissent dans le nouveau phénomène du tennis mondial, qui commence à asseoir sa domination sur le circuit ATP, avec pas moins de 15 titres du Grand Chelem entre 2003 et 2010. "Garanties" Federer ouvre également la voie aux "garanties" promises par les organisateurs de tournois aux stars du tennis, comme à celui de Marseille, dont Lionel Maltese était le manager délégué. "En 1999, on a mis cinq ans de garantie sur Roger Federer, pour environ un million d'euros", se souvient-il. " Il signait ce genre de contrats, c'est lui qui a déclenché le marché de la garantie, qui faisait que les tournois voulaient l'avoir. Un peu comme Michael Jordan, c'était la personne qu'il fallait voir." Et un peu comme la star du basket américain, son image, intemporelle, traverse les années sans se dégrader: selon le magazine économique Forbes, sur l'année 2019, 93% de ses revenus, estimés à 86 millions de dollars, proviennent de ses sponsors, alors même que l'ancien no 1 mondial se fait de plus en plus rare sur les courts, la faute à un genou en mauvais état. Philantrophe Le natif de Bâle, polyglotte, endosse parfois le rôle de VRP de luxe pour ses sponsors, mais aussi pour sa fondation qui finance des projets éducatifs pour les enfants en Afrique australe et en Suisse. En témoignent le match d'exhibition disputé face à Rafael Nadal devant plus de 50'000 personnes au Cap en 2020, ou une vente aux enchères de ses vêtements et équipements l'année suivante ayant rapporté près de quatre millions d'euros, au bénéfice de la fondation Roger Federer. Selon Lionel Maltese, "Agassi avait monté une fondation avec Steffi Graff pour son image, alors que pour Federer, c'est vraiment lié à sa mère", née en Afrique du Sud, où la philanthropie est ancrée. Pour le spécialiste de l'économie du tennis, l'après-carrière qui débute ne sera pas un problème pour la "marque Federer": "Je compare souvent Roger Federer à une destination de rêve. L'attrait est naturel, il n'y a même plus besoin de faire du marketing. Sa marque fonctionnera."

Jeremy Wick suspendu un match, Texier out plusieurs semaines Image: KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER La première suspension de la saison est pour Jeremy Wick. L'attaquant de Rapperswil est suspendu pour un match. Il écope en outre d’une amende de 2500 francs à la suite de sa charge contre la bande sur Alexandre Texier lors du match de mercredi soir contre Zurich. Malheureusement pour l'attaquant français, la poussette du Canado-Suisse a eu de fâcheuses conséquences puisque Texier va manquer plusieurs semaines de jeu en raison d'une blessure "au haut du corps" selon la formule consacrée.

Roger Federer annonce la fin de sa carrière à 41 ans Image: KEYSTONE/EPA/ANDY RAIN Roger Federer met un terme à sa carrière à 41 ans. Sur son compte Instagram, le Bâlois précise qu'il va encore disputer la Laver Cup à Londres la semaine prochaine avant de prendre congé de son sport. L'homme aux vingt titres du Grand Chelem précise que les trois dernières années ont été éprouvantes sur le plan physique avec plusieurs blessures et des opérations. Il est donc normal de s'arrêter à 41 ans après plus de 1500 parties disputées et 24 ans passés sur le circuit. "J'ai travaillé dur pour revenir à mon meilleur niveau et être compétitif, a-t-il écrit. Mais je connais aussi les limites de mon corps et mes capacités. Et les derniers rappels de mon corps ont été clairs." Le Bâlois termine sa lettre en écrivant: "Et finalement à toi tennis, je t'aime et je ne te quitterai jamais."

Axel Simic de Davos à Kloten Axel Simic quitte Davos pour Kloten Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Axel Simic va retourner en région zurichoise. L'attaquant fribourgeois de 23 ans, qui avait quitté Zurich pour Davos la saison passée, a signé pour deux saisons avec le néo-promu Kloten. L'objectif pour l'ancien joueur de Lausanne est d'obtenir davantage de temps de jeu. Et il est clair qu'il trouvera de meilleures conditions en banlieue zurichoise que dans les Grisons, qui plus est avec la blessure de Dario Meyer. La saison passée, Simic a inscrit 15 points (9 buts) en 43 parties. Il a signé pour deux saisons avec les Aviateurs.

Ligue des champions: Manchester City renverse le BVB Erling Haaland a fini par faire plier Dortmund Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Ceux qui attendaient un feu d'artifice entre Manchester City et Borussia Dortmund ont longtemps patienté. Le choc de la 2e journée du groupe G de la Ligue des champions s'est animé en fin de match. City, avec Manuel Akanji, a terriblement manqué de rythme et d'animation sur les côtés. Face à son ancien club, le phénomène Erling Haaland a été sevré de bons ballons. Le BVB, sans Gregor Kobel blessé, a su très bien défendre et a limité au maximum les situations périlleuses, avec notamment une charnière centrale Süle - Hummels très attentive. Les visiteurs allemands ont marqué quasiment sur leur première vraie occasion. Un centre de Reus a trouvé la tête de Bellingham (56e). Stones a néanmoins pu égaliser d'une frappe qui ne semblait pas inarrêtable (80e), sur le premier tir cadré des Citizens. L'issue a même été très cruelle pour le BVB, Haaland signant le 2-1 de manière acrobatique à la 84e. Okafor marque encore Pour la première de Graham Potter sur le banc, Chelsea n'a pas vraiment rassuré. Les Blues ont concédé le nul 1-1 contre le Salzburg des Suisses Philipp Köhn et Noah Okafor dans le groupe E. Sterling a inscrit le premier but (48e), mais Okafor a répliqué (75e). L'international suisse avait déjà marqué lors du 1-1 contre Milan. Dans le groupe F, le Real Madrid a assuré l'essentiel en battant le RB Leipzig 2-0. Valverde a délivré les tenants du titre à la 80e, Asensio ajoutant le numéro deux à la 91e. Les hommes de Carlo Ancelotti ont ainsi 6 points. Le PSG fait le plein, la Juve en crise Même mené en Israël, le PSG a fini par l'emporter 3-1 face au Maccabi Haïfa dans le groupe H. Messi, Mbappé et Neymar ont tiré les Français d'une situation compliquée pour fêter un deuxième succès de suite. La situation est par contre difficile pour la Juventus. Le club italien a subi une nouvelle défaite, cette fois à Turin contre le Benfica Lisbonne (1-2). Les Portugais ont eux aussi le maximum de 6 points dans ce groupe. Dans le groupe A, Naples a signé un deuxième succès consécutif en allant gagner 3-0 à Glasgow contre les Rangers. Politano a marqué sur penalty (68e) avant les réussites de Raspadori (85e) et Ndombele (91e).

Excellent départ des Lakers Image: KEYSTONE/PostFinance Rapperswil-Jona a entamé de la meilleure des manières le championnat 2022/23 de National League. Les Lakers ont dominé les Zurich Lions 4-1 dans le match d'ouverture mercredi soir. Capitaine et maître à jouer de "Rappi", Roman Cervenka a comme souvent fait la différence. L'attaquant tchèque a inscrit le 3-1 à 41 secondes de la fin du deuxième tiers-temps, après avoir été crédité d'un assist sur l'ouverture du score signée Dominic Lammer après... 41 secondes de jeu dans cette partie. Cervenka a aussi réussi la passe décisive sur le 4-1, également marqué par Lammer après 50'00''. Cette réussite a sonné le glas des espoirs des Lions, qui avaient égalisé à 1-1 à la 21e grâce à Garrett Roe. Nando Eggenberger avait redonné l'avantage à Rapperswil-Jona moins de deux minutes plus tard, à 5 contre 4. Dernière recrue du "Z", le très attendu Alexandre Texier a par ailleurs connu un baptême du feu compliqué en National League. Victime à la 11e minute d'une vilaine charge de Jeremy Wick - lequel a écopé d'une pénalité de match -, l'attaquant français a rejoint prématurément les vestiaires et n'a pas réapparu sur la glace.

Ligue des champions: l'AC Milan bat Dinamo Zagreb Image: KEYSTONE/AP/Luca Bruno Dinamo Zagreb n'a pas pu enchaîner. Le club croate, qui avait battu Chelsea 1-0 lors de la 1re journée du groupe E de la Ligue des champions, s'est incliné 3-1 en Italie contre l'AC Milan. Les rossoneri ont logiquement fait la différence grâce à des buts de Giroud (45e/pen), Saelemaekers (47e) et Pobega (77e). Les Croates avaient réduit le score par Orsic (56e). Josip Drmic est entré à la 78e. Dans le groupe F, Shakhtar Donetsk et Celtic Glasgow se sont séparés sur un nul 1-1. Un autogoal de Bondarenko (11e) a donné l'avantage aux Ecossais, mais Mudryk a égalisé (29e). Le Shakhtar compte 4 points, contre 1 au Celtic.

La France s'en sort à nouveau en prolongation La France de Vincent Collet jouera les demi-finales de l'Euro Image: KEYSTONE/EPA/KIYOSHI OTA L'équipe de France masculine s'est qualifiée quasi miraculeusement pour les demi-finales de l'Euro. Les vice-champions olympiques de Tokyo 2021 se sont imposés 93-85 après prolongation devant l'Italie mercredi à Berlin. Ils affronteront la Slovénie ou la Pologne vendredi pour une place en finale. Déjà vainqueurs en "overtime" de la Turquie en 8e de finale, les Bleus ont arraché la prolongation (77-77) grâce à un "lay-up" de Thomas Heurtel réussi à 5''2 de la fin du temps réglementaire. Ils étaient encore menés de six longueurs (64-70) à 4'34'' du terme du quatrième quart-temps. Thomas Heurtel fut d'ailleurs l'homme du match côté français. L'ancien meneur du Real Madrid s'est fait l'auteur de 20 points, dont 6 inscrits dans une prolongation dominée par la France, et 8 passes décisives. L'intérieur Rudy Gobert (19 points, 14 rebonds) a également brillé mercredi en fin d'après-midi.

Marc Hirschi remporte le Tour de la Toscane Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Marc Hirschi (24 ans) a fêté son troisième succès de la saison. Le Bernois de l'équipe UAE Emirates a remporté la 94e édition du Tour de la Toscane dans la région de Pise. Après un peu moins de 200 km, Hirschi s'est imposé au sprint devant ses quatre compagnons d'échappée. Il a précédé l'Italien Lorenzo Roga et le Colombien Daniel Martinez. Le Suisse a renoncé à se rendre en Australie pour les Mondiaux. Il va disputer ces prochains jours d'autres courses en Italie.