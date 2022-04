Marquez de retour +++ Koeman sélectionneur

Six fois champion en catégorie reine entre 2013 et 2019, Marc Marquez s'était cassé le bras droit lors du premier Grand Prix 2020. Cette fracture et des complications l'avaient privé de l'ensemble de la saison. Les débuts d'un calvaire. Il était progressivement revenu mais fin 2021, une nouvelle chute à l'entraînement, en motocross, l'avait écarté des deux dernières courses de l'année, à cause d'un problème de diplopie (doublement de la vision) cette fois.

En proie à des troubles de la vision depuis, le pilote de 29 ans a "reçu l'autorisation de son équipe médicale" pour s'aligner au Grand Prix des Amériques, quatrième manche de la saison. "Je suis très heureux d'être de retour, c'est super de revenir et surtout sur l'un de mes circuits préférés. Quelle que soit la situation, j'aime vraiment rouler au Texas et j'y ai des souvenirs incroyables", explique Marc Marquez dans le communiqué.

"J'attends avec impatience cette nouvelle collaboration. Il y a un peu plus d'un an et demi, je n'avais certainement pas quitté l'équipe nationale néerlandaise par mécontentement", a déclaré Ronald Koeman, cité dans un communiqué.

Mariée depuis 2013 avec l'ancien triathlète Reto Hug, avec qui elle a eu trois enfants, Nicola Spirig a su concilier mieux que personne vie de famille et carrière sportive, revenant au plus haut niveau après ses trois grossesses. La 6e des JO de Tokyo 2021 s'attaquera à un ultime défi majeur le 5 juin, le projet Sub8, au cours de laquelle les triathlètes féminines tenteront de passer sous les 8 heures pour un Ironman (3,8 km de natation, 180 km de vélo, 42,195 km de course à pied).

Sacrée sept fois championne d'Europe en individuel, Nicola Spirig avait signé le plus bel exploit de sa carrière lors des Jeux de Londres. Après un finish légendaire, une photo finish étant nécessaire pour départager la Zurichoise et sa dauphine suédoise Lisa Norden. Quatre ans plus tard, elle avait cueilli l'argent, après avoir mis naissance à son premier enfant.

Roman Josi à un point du record des Predators

Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes

"Muet" lors de ses deux derniers matches, Roman Josi a frappé un grand coup lors du succès 6-2 de Nahsville devant Minnesota.

Auteur d'un but et d'un assist, le Bernois comptabilise désormais 84 points. Il n'est plus qu'à un petit point du record de la franchise établi par Paul Kariya lors de la saison 2005/2006. Mais le capitaine peut voir encore bien plus loin. Il a les moyens de réussir une saison à 100 points. Marquer 16 points en 13 rencontres n'a rien d'impossible pour le quatorzième compteur de la Ligue. On précisera que le deuxième défenseur le plus prolifique de la NHL, Cale Makar (Colorado), comptabilise 75 points.

Face au Wild de Kevin Fiala, Nashville a cueilli une troisième victoire en trois rencontres. Roman Josi a ouvert le score après 5'10'' de jeu d'un lancer du poignet sur une séquence à cinq contre quatre pour son 19e but de la saison. Il a ensuite délivré un assist pour le 3-1 de Ryan Johansson lequel a signé un triplé, et pour le 4-1 de Philip Tomasino. Le Wild et Kevin Fiala, qui avaient enlevé neuf de leurs dix derniers matches avant cette rencontre, n'ont pas vraiment existé.

A Buffalo où Carolina s'est incliné 4-2, Nino Niederreiter a également sorti le grand jeu. El Nino a marqué un but et a délivré un assist pour ses 36e et 37e points de la saison. Il a, toutefois, jugé "inacceptable" la performance de son équipe laquelle, malgré cette défaite, conserve la première place de la Metropolitan Division.

A noter enfin que Timo Meier a comptabilisé son 68e point de la saison avec un assist lors de la défaite 2-1 en prolongation de San Jose à domicile face à Edmonton.