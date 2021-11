Marquez renonce au GP de l'Algarve +++ Conte à Tottenham

Coronavirus: pause forcée pour Timo Meier Timo Meier en action Image: KEYSTONE/AP/D. Ross Cameron Timo Meier (25 ans) a été testé positif au Covid-19. L'attaquant suisse des San Jose Sharks va ainsi manquer quelques matches de son équipe. L'Appenzellois s'est fait l'auteur d'un excellent début de saison avec cinq buts et six assists en huit rencontres. Il n'est pas le seul à être touché par le virus puisque six autres joueurs et l'entraîneur Bob Boughner ont aussi subi un test positif au Covid-19.

Golubic offre le 1er point à la Suisse Viktorija Golubic place la Suisse sur les bons rails Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Viktorija Golubic (WTA 45) a offert le premier point à la Suisse dans le duel qui l'oppose à l'Allemagne dans le tour final de la Billie Jean King Cup à Prague. Titularisée au détriment de la gauchère Jil Teichmann (WTA 39), la Zurichoise a dominé Andrea Petkovic (WTA 76) 6-4 7-4, justifiant pleinement la confiance du capitaine Heinz Günthardt. Toujours à l'aise dans cette compétition, elle a pris un départ canon pour place très vite Andrea Petkovic sous pression. La quart de finaliste du dernier Wimbledon a, ainsi, remporté 16 des 19 premiers points du match pour mener 4-0 après seulement 12 minutes de jeu. Elle est forcément redescendue de son nuage, l'ex-no 9 mondial Andrea Petkovic (34 ans) élevant dans le même temps son niveau de jeu. Mais Viktorija Golubic a bien mieux géré les points importants. Elle a ainsi écarté huit des neuf balles de break auxquelles elle a fait face, effaçant notamment trois balles d'égalisation à un set partout à 4-5. La Zurichoise de 28 ans a dans le même temps converti trois des quatre occasions qu'elle s'est procurées sur le service adverse, signant un dernier break à 5-5 dans la deuxième manche. Kerber sous pression Le deuxième duel de cette rencontre va mettre aux prises les deux nos 1, Belinda Bencic (WTA 17) et Angelique Kerber. La gauchère allemande n'a doublement pas le droit à l'erreur, son équipe ayant été battue 2-1 par la République tchèque lundi dans la première des trois parties de ce groupe D.

GP de l'Algarve: Marc Marquez doit renoncer après une chute Marc Marquez ne sera pas en piste ce week-end Image: KEYSTONE/AP/ANTONIO CALANNI Marc Marquez (Honda) a déclaré forfait pour le GP de l'Algarve ce week-end à Portimao. L'Espagnol a été victime d'une "légère commotion cérébrale" lors d'une chute à l'entraînement. "Samedi, alors qu'il se préparait pour le Grand Prix d'Algarve lors d'une de ses séances d'entraînement tout-terrain habituelles, Marc Marquez a fait une chute qui lui a causé une légère commotion cérébrale", a expliqué le team Honda. Mesure de précaution "Après quelques jours de repos à la maison et voyant qu'il ne se sentait toujours pas bien, l'état actuel de Marquez a été évalué par les médecins aujourd'hui. Par mesure de précaution, il ne participera pas au Grand Prix de l'Algarve ce week-end." Le sextuple champion du monde de MotoGP a manqué toute la saison 2020 ainsi que les premières courses de 2021 à cause d'une grave blessure au bras droit contractée lors d'une chute en course. Vainqueur des deux derniers GP en date (aux Amériques et en Emilie-Romagne), il retrouvait progressivement son niveau d'avant son accident l'an dernier.

Antonio Conte à la barre de Tottenham Image: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER Antonio Conte (52 ans) a été choisi comme nouvel entraîneur de Tottenham. L'ancien sélectionneur de l'Italie a signé jusqu'à l'été 2023 avec le club londonien, plus une option de prolongation. Conte succède au Portugais Nuno Espirito Santo, congédié lundi après seulement quatre mois à ce poste. Le coach italien avait mené l'Inter Milan au titre de champion d'Italie la saison passée, avant de s'en aller. Conte devra donner une nouvelle impulsion aux Spurs, en manque de points ces dernières semaines et englués dans le ventre mou de Premier League.

Aegerter continue la saison prochaine chez Ten Kate Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Dominique Aegerter, fraîchement sacré champion du monde de Supersport, reste fidèle au team néerlandais Ten Kate pour la saison prochaine. Le Bernois a signé mardi son nouveau contrat avec le Team Ten Kate, pour lequel il avait remporté de façon souveraine il y a quinze jours le titre mondial de Supersport, deux courses avant la fin de la saison. En MotoE, Aegerter avait en revanche manqué le titre de peu, lors de la dernière course, après avoir subi une pénalité de temps controversée. Il doit encore évaluer si le calendrier lui permettra de disputer à nouveau les deux Championnats en parallèle de la saison prochaine. Regrets Interrogé par Keystone-ATS, Dominique Aegerter a dit sa joie de pouvoir poursuivre sa carrière en Supersport (l'antichambre du Superbike). Mais il n'a pas caché avoir espéré davantage après son sacre. Il ambitionnait un guidon en Moto2 ou une promotion en Superbike. Le fait que "la Suisse ne joue pas un grand rôle dans le sport motorisé" l'a sans doute desservi, a-t-il ajouté. "J'ai à peu près gagné toutes les courses possibles. Mais le marché suisse est petit, les sponsors peu nombreux et l'absence de circuits en Suisse rend le pays peu attractif pour les sponsors", a indiqué le pilote âgé de 31 ans. Au moins, Aegerter s'en sort mieux financièrement. Il n'a plus besoin de fournir un apport d'un demi-million de francs - au bas mot - comme par le passé pour continuer à vivre sa passion. Et sa motivation reste intacte. "La décharge d'adrénaline, la vitesse et la stimulation née de la volonté d'être le meilleur" l'animent toujours autant, malgré les risques encourus. Celui qui avait fêté une victoire en Grand Prix de Moto2 en 2014 sur le Sachsenring (GP d'Allemagne) ne fait cependant pas mystère qu'il aimerait bien jouir de la notoriété et de l'aisance financière des bons footballeurs. Mais il doit vivre "sans".

Maria Ugolkova en finale du 400 m 4 nages Maria Ugolkova compte bien briller cette semaine en Russie. Image: KEYSTONE/EPA/Szilard Koszticsak Maria Ugolkova s'est qualifiée pour la finale du 400 m 4 nages aux Championnats d'Europe en petit bassin de Kazan (RUS), programmée en soirée ce mardi (20h30 en Suisse). La néo-Zurichoise a signé le 8e temps des séries (4'37''59). La distance de prédilection d'Ugolkova, la femme en forme de la natation helvétique, est le 200 m 4 nages, dont la finale a lieu samedi. Mardi matin, Lisa Mamié (Limmat Sharks) s'est qualifiée pour les demi-finales du 100 m brasse en sortant 14e des séries.

"Cris racistes" contre Fayulu: affaire classée à la SFL Image: KEYSTONE/ROBERT HRADIL La Swiss Football League (SFL) a classé l'enquête sur les insultes racistes dont le gardien de Sion Timothy Fayulu avait dit avoir subies lors du match de Super League à St-Gall le 21 août dernier. "Bien qu'il n'y ait aucune raison de remettre en cause les propos du gardien du FC Sion, l'accusation de racisme repose sur les déclarations d'une seule personne et ne peut être prouvée de manière irréfutable. Pour cette raison, la commission de discipline considère qu'une condamnation du FC St-Gall serait injustifiée", écrit la SFL dans un communiqué sur son site. Après la rencontre, Timothy Fayulu avait rejoint les vestiaires en pleurs. Il a accusé certains fans adverses d’avoir proféré des insultes racistes à son encontre. Son club s'est montré solidaire. Après l'égalisation sédunoise dans les arrêts de jeu (1-1), la rencontre, tendue, s'était finie dans la confusion. Un début de bagarre avait éclaté. Au micro de la RTS, le portier genevois d'origine congolaise a déclaré: "Ils (les supporters saint-gallois) me jetaient des bières et des briquets dessus, mais ça, ce n’est rien. J’ai entendu crier 'Monkey! Monkey!' (singe). Je ne me suis jamais fait tirer dessus, mais c’est comme si on me tirait une balle." Le FC St-Gall avait présenté ses excuses à Timothy Fayulu et à ses coéquipiers. Le gardien avait annoncé son intention de porter l'affaire devant la justice civile.

Lionel Messi (PSG) forfait à Leipzig Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Lionel Messi (PSG), qui ressent une gêne aux ischio-jambiers de la cuisse gauche ainsi qu'une douleur à un genou, a déclaré forfait pour le match de Ligue des champions à Leipzig mercredi. L'attaquant Kylian Mbappé, absent vendredi contre Lille en Ligue 1 (2-1) en raison d'une infection ORL, retrouve en revanche le groupe de 21 joueurs convoqués, annoncé mardi le club parisien.

Swiss-Ski nouveau propriétaire de l'enceinte de Lenzerheide Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER La stade de biathlon de Lenzerheide sera géré à l'avenir par Swiss-Ski. La fédération reprendra à l'actionnaire majoritaire Michael Hartweg, à compter du 1er mai prochain, la société d'exploitation de l'enceinte. "Il s'agit de poser de nouveaux jalons, un an après l'attribution à Lenzerheide des Championnats du monde de biathlon 2025. L'arrivée de Swiss-Ski comme actionnaire principal permettra de poursuivre le développement de ce sport et de renforcer l'assise financière du site", indique mardi un communiqué des parties prenantes. Michael Hartweg gardera son siège au conseil d'administration de la société et poursuivra son engagement en faveur du biathlon.

Andy Murray cède malgré sept balles de match Murray vaillant mais perdant. Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT Andy Murray a livré un nouveau combat dont il a le secret, mais il a fini par céder malgré sept balles de match au 1er tour du Masters 1000 de Paris face à l'Allemand Dominik Koepfer (58e). L'ex-no 1 mondial, au-delà du top 100 depuis qu'une prothèse a été posée à sa hanche droite début 2019 (144e cette semaine), s'est incliné 6-4 5-7 7-6 (11/9) au bout de trois heures, permettant à Koepfer de conclure dès sa première occasion, sur un coup droit mal frappé et trop long. Le Britannique de 34 ans venait pourtant de se procurer sept balles de match, deux premières sur la mise en jeu de son adversaire allemand à 5-4, puis cinq dans le jeu décisif. Une heure et demie plus tôt, Murray, combatif à l'extrême comme à son habitude, détermination hurlante et public tout acquis à sa cause, avait trouvé une fois de plus les ressources pour reprendre pied dans un match très mal embarqué: Koepfer a ainsi servi pour le gain de la rencontre à 5-4 dans le deuxième set, avant de voir l'Ecossais recoller sur un jeu blanc, puis égaliser à une manche partout. "Je n'ai pas assez bien joué pour gagner, c'est ce dont je suis le plus déçu ce soir (lundi)", a estimé Murray, attendu à Stockholm la semaine prochaine. "Une tonne d'occasions" "J'ai fait ce qu'il fallait pour me mettre en position de gagner le match, j'ai eu une tonne d'occasions de conclure, mais je ne crois pas que je méritais de le gagner, mon niveau de jeu n'était pas assez bon ce soir", a-t-il développé. "C'était un match incroyable, Andy Murray a fait son Andy Murray en se battant de toutes ses forces et je l'ai vu revenir", a raconté Koepfer, heureux de s'en être sorti. Murray, qui prouve semaine après semaine sa détermination à ne pas se laisser dicter sa fin de carrière par sa prothèse de hanche, avait bénéficié d'une invitation pour entrer dans le tableau principal du tournoi parisien. Il n'y avait plus participé depuis 2016, année où il avait soulevé le trophée et terminé l'année sur le trône de no 1 mondial.

Kane offre la victoire aux Blackhawks Image: KEYSTONE/AP/Charles Rex Arbogast Philipp Kurashev et les Blackhawks ont décroché lundi leur premier succès de la saison en NHL. Chicago a dominé les Senators d'Ottawa 5-1. Ancien pigiste du HC Bienne, Patrick Kane a signé un triplé pour les Blackhawks, qui ont connu le pire début de saison de leur histoire avec neuf défaites en neuf sorties. L'attaquant américain effectuait son retour au jeu après avoir été soumis au protocole Covid-19 lors des quatre précédents matches. Les deux autres buts des Blackhwaks ont été marqués par Brandon Hagel, qui s'était illustré sous le maillot de... Thurgovie la saison dernière (15 points en 14 matches de Swiss League). Philipp Kurashev, qui est toujours en quête d'un premier but dans cet exercice 2021/22, ne s'est en revanche guère illustré: l'international suisse a terminé la partie avec un bilan de -1.

Les Hawks dominent Washington 118-111 Capela (15) et les Hawks ont battu Washington lundi Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Battus lors de leurs deux dernières sorties, les Hawks ont renoué avec la victoire lundi en NBA. Clint Capela et ses équipiers ont dominé Washington 118-111. L'intérieur genevois a inscrit 16 points - son meilleur total de la saison - et capté 12 rebonds face aux Wizards, qui avaient remporté cinq de leurs six premiers matches dont trois d'affilée. Auteur de son quatrième double double en sept parties disputées dans cet exercice 2021/22, il a également réussi 2 contres. L'homme du match fut néanmoins Trae Young. Le meneur d'Atlanta s'est fait l'auteur de 26 points, 6 passes décisives et 4 rebonds, pour un différentiel de +19 (+2 pour Clint Capela). Sept joueurs des Hawks ont par ailleurs dépassé les 10 points dans cette partie, la quatrième gagnée cette saison par le finaliste de la Conférence Est. La franchise de Géorgie a notamment pu compter sur une adresse folle sur la ligne des lancers-francs lundi soir, avec un 29/29 dans cet exercice (11/11 pour Young). Elle a forcé la décision dans le dernier quart-temps en signant un partiel de 9-0 qui lui a permis de mener 110-94 à 3'32'' de la fin.

La République tchèque fait la différence en double Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek La République tchèque a battu l'Allemagne 2-1 dans le premier match du groupe D lors de la finale de la Billie Jean King Cup à Prague. Les Allemandes affrontent la Suisse mardi dès 17h. Favorites pour le titre, les Tchèques ont fait la différence en double. La paire composée de Lucie Hradecka et de la championne olympique de double Katerina Siniakova s'est imposée 6-4 6-7 (2/7) 10/8 devant le duo Anna-Lena Friedsam/Jule Niemeier. Cette victoire place les Tchèques en position idéale avant leur deuxième match, prévu face à la Suisse. L'Allemagne n'a pour sa part plus droit à l'erreur avant de se mesurer à la formation du capitaine Heinz Günthardt.

Le double sera décisif entre Tchèques et Allemandes Image: KEYSTONE/AP/Petr David Josek Dans le premier match du groupe D du tournoi final de la Billie Jean King Cup à Prague entre la Tchéquie et l'Allemagne, le double sera décisif. Après les deux simples, le score est de 1-1. La finaliste olympique Marketa Vondrousova (WTA 35) n'a fait qu'une bouchée (6-1 6-3) d'Andrea Petkovic (WTA 76) dans une O2 Arena à moitié pleine. Puis Angelique Kerber (WTA 9) a dominé la gagnante de Roland-Garros Barbora Krejcikova (WTA 3) 6-7 (5/7) 6-0 6-4 en un peu moins de deux heures et demie. Le double a commencé tard lundi soir. L'Allemagne sera le premier adversaire de l'équipe de Suisse mardi soir.