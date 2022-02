Marti positif et privé de JO +++ Match de la Suisse annulé

Suisse - Canada annulé, Marti touché par le Covid-19 Image: KEYSTONE/WALTER BIERI Le match amical Suisse - Canada prévu ce mardi après-midi à Cham a été annulé. Dépisté positif, le défenseur Christian Marti doit quitter le camp et faire une croix sur les Jeux olympiques. Le cas de Marti détecté positif au Covid-19 dans les rangs suisses a conduit à l'annulation de la rencontre afin d'éviter tout risque supplémentaire pour les deux équipes, annonce la Fédération suisse de hockey sur glace (FSHG) dans un communiqué. Il était prévu que l'équipe nationale suisse affronte le Canada ce mardi soir à 18h00 à Cham pour ce qui aurait été son dernier match amical avant le départ pour Pékin. Lors d'un dépistage Covid-19 de routine, Christian Marti a toutefois été testé positif aujourd’hui. Par conséquent, le défenseur des Zurich Lions se voit contraint de quitter le camp. Le nom du remplaçant de Christian Marti pour les Jeux olympiques sera communiqué en temps voulu. L’équipe de Patrick Fischer s'envolera demain mercredi pour la Chine de Zurich et arrivera à Pékin jeudi vers midi. La Suisse entrera en lice dans le tournoi olympique de hockey sur glace le mercredi 9 février. Elle sera opposée à la sélection russe (ROC).

Del Potro de retour sur le circuit après deux ans et demi d'absence Image: KEYSTONE/EPA/YOAN VALAT L'Argentin Juan Martin del Potro, ancien no 3 mondial, fera son retour sur le circuit, après une absence de deux ans et demi, au tournoi ATP 250 de Buenos Aires (7-13 février). L'annonce a été faite lundi par les organisateurs, qui lui ont accordé une invitation. Del Potro, 33 ans, n'est plus apparu en compétition depuis le tournoi du Queens 2019, où il s'était à nouveau blessé au genou après avoir souffert d'une fracture de la rotule du genou droit huit mois plus tôt lors du Masters 1000 de Shanghai. Il a depuis subi quatre opérations au genou, dont la dernière en 2021, qui l'ont durablement éloigné du circuit et l'ont fait retomber à la 757e place mondiale. "C'est confirmé ! Del Potro jouera l'Open d'Argentine 2022. La Tour de Tandil (son surnom) intégrera le tableau principal en tant qu'invité", a annoncé l'organisation du tournoi argentin sur Twitter. Ces dernières semaines, "Delpo" avait exprimé sur les réseaux sociaux son désir de revenir jouer à Buenos Aires, où il ne s'était aligné qu'une seule fois en 2006. L'Argentin doit également jouer la semaine suivante au tournoi ATP 500 de Rio (14-20 février).

Grejohn Kyei quitte Servette pour Clermont Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Le Servette FC a transféré son attaquant franco-ghanéen Grejohn Kyei (26 ans) à Clermont, 15e du Championnat de Ligue 1. Selon un communiqué du club genevois, le transfert est définitif. En 82 matches sous le maillot grenat, Kyei a inscrit 25 buts et délivré 12 assists. A six mois de la fin de son contrat, il quitte le club helvétique pour retrouver la Ligue 1 dans laquelle il avait déjà évolué sous les couleurs du Stade de Reims. Saint-Gall perd son buteur Le FC St-Gall a laissé partir son meilleur buteur actuel de la première phase de Super League. Le Français Elie Youan (22 ans) a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Malines en 1re division belge. Le club flamand possède une option d'achat. Youan jouait pour St-Gall depuis septembre 2020. En 53 matches, il a réussi 12 buts et 11 assists. Au cours de cette saison, il était le meilleur buteur des Brodeurs avec six réussites.

Auston Matthews assomme Akira Schmid et New Jersey Image: KEYSTONE/AP/Nathan Denette Akira Schmid devra encore patienter avant de goûter à sa première victoire en NHL. Titularisé pour la quatrième fois, le Bernois a connu bien des tourments à Toronto. Akira Schmid et New Jersey se sont inclinés 6-4 devant les Maple Leafs. Ils menaient pourtant 4-2 après les deux premiers tiers. Seulement, ils ont eu la "malchance" de tomber sur un Auston Matthews des grands soirs. L'ancien joueur des Zurich Lions a marqué trois buts, dont le dernier dans la cage vide, et a délivré un assist. Auteur de 27 arrêts, Akira Schmid connaît à 21 ans un rude apprentissage en NHL. Le Bernois ne doit toutefois pas être tenu comme le seul responsable de cette défaite, la cinquième de rang pour les Devils. New Jersey dévoile, en effet, bien des faiblesses en ce début d'année, à l'image du capitaine Nico Hischier, crédité d'un bilan de -2, qui n'a pas comptabilité le moindre point depuis cinq matches...

Atlanta tombe devant Toronto Image: KEYSTONE/AP/Hakim Wright Sr. Le compteur s'est arrêté à sept pour Atlanta. Après sept victoires de rang, les Hawks ont mordu la poussière sur leur parquet face à Toronto. Privé de son maître à jouer Trae Young qui souffre d'une contusion à l'épaule droite, Atlanta s'est incliné 106-100 le Champion 2019. Les Hawks avaient pourtant mené de 11 points dans le troisième quarter (59-48) avant de céder face notamment à la verve de Gary Trent Jr, auteur de 31 points. L'arrière a surtout réussi trois tirs primés à la fin troisième quarter qui ont fait très mal aux Hawks. Une fois de plus, Clint Capela a dû se contenter d'un temps de jeu limité en raison des progrès accomplis par sa doublure Onyeka Okongwu. Le Genevois a été aligné durant 23 minutes pour inscrire 6 points et cueillir 8 rebonds. Il a accusé un différentiel de -8.

Benito et Berardi débarquent à Sion Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Le FC Sion s'est montré actif lors du dernier jour du mercato d'hiver. Le club valaisan a engagé l'international suisse Loris Benito (30 ans) et l'ancien défenseur de Leeds, Gaetano Berardi. Benito a été engagé jusqu’en juin 2023. L'international suisse, présent à l’Euro 2020 l’été dernier, tentera de se relancer avec le club valaisan en vue de la Coupe du Monde 2022. Il vient de passer deux saisons aux Girondins de Bordeaux. Il n'a pas été conservé au début de cette saison à l'arrivée de Vladimir Petkovic. Berardi (33 ans) a été engagé par le FC Sion jusqu'au terme de la saison. Né au Tessin, il a très vite évolué en Italie à Brescia et à la Sampdoria. En 2014, il a rejoint Leeds avec lequel il a fêté une promotion en Premier League sous les ordres de Marcelo Bielsa. Il était sans contrat depuis l'été dernier. "Il a connu le haut niveau et a une grande expérience du football italien et anglais. Il nous apportera son vécu pour le reste de la saison", souligne Barthélémy Constantin, le directeur sportif du club valaisan. *** Après deux ans et demi, Christopher Martins quitte Young Boys pour rejoindre le Spartak Moscou. Le milieu de terrain luxembourgeois est d'abord prêté jusqu'à la fin de la saison au club moscovite, puis le joueur sera engagé jusqu'à l'été 2027. Martin était arrivé à Berne en été 2019 en provenance de l'Olympique Lyonnais. Il a disputé 68 matches sous les couleurs bernoises (5 buts, 2 assists). *** Le Lausanne-Sport a engagé le milieu de terrain polyvalent, Adrien Trebel en provenance d'Anderlecht en Belgique. Agé de 30 ans, Trebel compte plus de 300 matches en professionnel. Formé à Nantes, il est parti au Standard de Liège en 2014 avant de rejoindre Anderlecht en 2017. Il a disputé 136 matches en 1re division belge pour huit buts et vingt passes décisives. *** Grasshopper a obtenu un nouveau prêt de la part de son partenaire Wolverhampton Wanderers. Le milieu de terrain portugais Bruno Jordao est engagé jusqu'à la fin de la saison par le club de Premier League. La saison dernière, il avait été prêté en 1re division portugaise à Famalicao. En 2019, il avait été transféré de la Lazio Rome à Wolverhampton sans réussir à s'imposer dans le club anglais.

Denis Zakaria signe à la Juventus Image: KEYSTONE/AP/GREGORIO BORGIA Le transfert de Denis Zakaria de Borussia Mönchengladbach à la Juventus Turin est officiel. Après avoir passé les tests médicaux le matin, le Genevois a signé un contrat de longue durée. Numériquement, le milieu international suisse remplacera l'Uruguayen Rodrigo Bentancur dans l'effectif de la Juventus. Le Sud-Américain est parti à Tottenham. Mais à Turin, on considère Zakaria plus que pour un simple remplaçant de Bentancur. Ce dernier n'avait pas répondu à toutes les attentes placées en lui. Zakaria arrive donc avec les faveurs de la cote. Au cours des dernières saisons, le joueur formé au Servette avait été à plusieurs reprises en relation avec la Juventus. Mais tant qu'une somme de 40 millions était évoquée pour son départ, le transfert de Zakaria l'envoyait plutôt en Angleterre. Mais son départ en Italie a été rendu possible par la baisse des exigences de Mönchengladbach. La valeur de l'international helvétique - 40 sélections - est descendue après la blessure au genou qui lui a presque gâché une année de compétition. Il avait perdu sa place de titulaire en équipe de Suisse et comme son contrat se terminait l'été prochain à Mönchengladbach, le club allemand ne pouvait plus demander autant. Comme il quitte la Ruhr avant la fin de son contrat, les Fohlen toucheront quand même sept millions d'euros. Zakaria avait rejoint Mönchengladbach en 2017 après deux saisons passées aux Young Boys. Zakaria sera le troisième joueur suisse qui évoluera pour la Juventus en Serie A. Le premier fut Davide Chiumento il y a 18 ans. Le Saint-Gallois a disputé seulement deux matches pour le club le plus titré d'Italie. En revanche, Stephan Lichtsteiner a laissé plus de trace dans le Piémont. Le capitaine au long cours de l'équipe de Suisse a appartenu entre 2011 et 2018 pendant sept ans au cadre de la Juve, avec laquelle il a remporté sept titres et a disputé deux fois la finale de la Ligue des champions.

Thomas Thiry et Gilian Kohler à Ajoie Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Dernier de National League, Ajoie s'active sur le marché des transferts. Les Jurassiens ont engagé le défenseur Thomas Thiry (Berne) et l'attaquant Gilian Kohler (Bienne) pour la saison prochaine. Thomas Thiry (25 ans, 234 matchs, 6 buts, 26 points), défenseur double-national franco-suisse, joue actuellement à Berne. Formé à Genève-Servette, il est également international français. Gilian Kohler (22 ans), attaquant en provenance de Bienne (105 matchs, 8 buts, 15 points), a convenu d’une entente de 2 saisons soit jusqu’en 2023/24. En outre, Ajoie a prolongé les contrats de son gardien Tim Wolf (30 ans) pour deux saisons, et de ses attaquants Thibaut Frossard (29 ans) jusqu'au terme de la saison 2023-2024 et de Steven Macquat (26 ans) pour la saison prochaine.

Young Boys perd Jean-Pierre Nsame ean Pierre Nsame quitte les Young Boys pour Venise. Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Après Arthur Cabral à la Fiorentina, un autre buteur quitte la Super League. L'attaquant des Young Boys, Jean-Pierre Nsame (28 ans) terminera la saison en Serie A. Le club bernois a trouvé un terrain d'entente avec l'équipe de Venise. Au terme du Championnat, la situation sera réévaluée, soit un retour à Berne ou un départ définitif à Venise. Young Boys et Nsame ont prolongé leur contrat jusqu'en été 2024. Venise est 17e de Serie A avec un point d'avance sur les rélégables. Le Franco-Camerounais avait rejoint Young Boys en 2017 en provenance de Servette et a écrit l'une des plus belles pages de l'Histoire du club de la capitale. Il a, ainsi, fêté quatre titres de champion de Suisse (2018 à 2021), une Coupe de Suisse (2020) et a été sacré deux fois meilleur buteur de Super League (2019-2020/32 buts et 2020-2021/19 buts). Il a disputé 173 matches officiles avec YB (98 buts/29 assists).

Frank Lampard nommé entraîneur d'Everton Frank Lampard tentera de relancer les Toffees, 16es de Premier League. Image: KEYSTONE/EPA GETTY POOL Le club anglais d'Everton a annoncé lundi la nomination au poste d'entraîneur de Frank Lampard, pour une durée de deux ans et demi. Ancien milieu de terrain international et entraîneur de Derby puis de Chelsea, avec qui il avait fait le plus gros de sa carrière de joueur, Lampard remplace Rafael Benitez, renvoyé juste avant la dernière trêve internationale, alors que l'autre club de Liverpool n'est que 16e en championnat, avec 4 points d'avance sur la zone rouge.

Patrizia Kummer peut s'entraîner malgré sa quarantaine Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Patrizia Kummer bénéficie d'une quarantaine allégée à Pékin. La championne olympique 2014 de snowboard a le droit de quitter sa chambre pour aller s'entraîner sur la neige, a-t-elle confié lundi. Seule athlète à avoir accepté les trois semaines d'isolement imposées aux non-vaccinés, la Valaisanne semble se porter comme un charme, à entendre le ton enjoué de son interview transmise par Swiss Ski et Swiss Olympic. Elle est en quarantaine depuis le 13 janvier et se "sent comme à la maison". Le personnel de l'hôtel est "extrêmement aimable" et lui a offert de petits cadeaux. Patrizia Kummer dit avoir "tellement de choses à faire" qu'elle n'a pas le temps de s'ennuyer. Elle peut quitter sa chambre au Village olympique par un transport spécial pour se rendre sur les pistes. "Je bénéficie des mêmes conditions que les athlètes testés positifs", relève encore celle qui disputera le géant parallèle, le 8 février. Elle a précisé ne pas encore savoir précisément quand sa quarantaine se terminera. Patrizia Kummer avait pris la vie du bon côté dès le début en déclarant il y a dix jours en visioconférence, face aux nombreux journalistes intéressés par son cas particulier, qu'"au moins elle n'aurait pas à souffrir du jet-lag", vu le temps écoulé entre son arrivée en Chine et sa compétition.

Teichmann et Golubic à leur plus haut Jil Teichmann aux portes du top 30. Image: KEYSTONE/AP/Simon Baker Jil Teichmann et Viktorija Golubic, bien qu'éliminées respectivement au 2e et au 1er tour de l'Open d'Australie, obtiennent ce lundi le meilleur classement de leur carrière à la WTA. Elles se retrouvent 31e et 36e. Teichmann a gagné trois rangs, et Golubic, quatre par rapport au dernier classement il y a quinze jours. Belinda Bencic, pourtant sortie au 2e tour à Melbourne, bondit de trois rangs, à la 19e place. En tête, Ashleigh Barty compte désormais 2633 points d'avance sur la Biélorusse Aryna Sabalenka, après son triomphe à domicile samedi. Sa rivale malheureuse en finale, l'Américaine Danielle Colllins, apparaît dans le top 10 (10e/+20 places). Sortie au 3e tour en Australie alors qu'elle était tenante du titre, la Japonaise Naomi Osaka chute du 14e au 85e rang. Serena Williams n'est plus que 244e. Roger Federer, qui n'a plus joué depuis Wimbledon, tombe du 17e au 30e rang. Novak Djokovic reste leader malgré son absence Down Under, mais il est très menacé par le finaliste de cet Open d'Australie, Daniil Medvedev. Rafael Nadal, qui vient de remporter son 21e titre de Grand Chelem, demeure cinquième. Stan Warkinka est 159e.

Nicolas Bürgy prêté à Viborg par les Young Boys Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Nicolas Bürgy quitte les Young Boys, en tout cas jusqu'au terme de la saison. Le défenseur central âgé de 26 ans a été prêté à Viborg, actuel 8e de la Super League danoise. Viborg a pris une option d'achat dès l'été. Bürgy a disputé dix matches pour les Bernois cette saison et a aussi été aligné en Ligue des champions, contre Villarreal et Atalanta.

Brodin va quitter Gottéron la saison prochaine Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER L'attaquant international suédois Daniel Brodin (31 ans) ne jouera plus pour Fribourg-Gottéron la saison prochaine. Il retournera dans son club d'origine de Djurgaden IF. Daniel Brodin, qui participera aux Jeux olympiques de Pékin qui s'ouvrent vendredi, aura joué trois saisons pour Fribourg-Gottéron. Il y est arrivé lors de la saison 2019-2020 et a marqué plus de 55 points en plus de 100 matches avec les Dragons, rappelle lundi le club fribourgeois. "Brodin est un joueur exemplaire, tant sur la glace qu'en dehors", souligne encore Gottéron.