Mateo Sanz Lanz actuel roi de la glisse +++ Kocher termine 5e

Le relais masculin suisse du 4x100 m libre a en revanche échoué dès les séries. Roman Mityukov, Nils Liess, Noè Ponti et Antonio Djakovic ont signé le 14e temps, en 3'14''65. Le quatuor est resté à plus d'une seconde du record de Suisse réalisé lors des Européens de Budapest (3'13''41), où il s'était classé 6e. Il aurait dû abaisser cette marque de quelque trois dixièmes pour accéder à la finale.

Casper Ruud: Gstaad après Genève

Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER

Casper Ruud est bien le roi du tennis en Suisse. Titré à Genève et à Gstaad, le Norvégien aura gagné cette année les deux tournois ATP Tour organisés sur le sol helvétique.

Dans l'Oberland, Casper Ruud (ATP 14) s'est imposé 6-3 6-2 en finale face à Hugo Gaton (ATP 155). Malgré toute sa malice, le Français a été désarmé face au coup droit du Norvégien. Sans forcer outre mesure son talent, le compagnon d'entraînement de Rafael Nadal a cueilli le quatrième titre de sa carrière, son deuxième en l'espace d'une semaine puisqu'il s'était imposé à Bastad dimanche dernier. Il vise désormais un improbable tripé dès ce mercredi à Kitzbühel où il est classé tête de série no 1.

A défaut d'offrir un véritable suspense, cette finale a proposé des points magnifiques en raison de l'opposition de style. Hugo Simon s'est efforcé de varier au maximum son jeu pour troubler la sérénité d'un Casper Ruud qui s'affirme à 22 ans comme l'un des joueurs les plus redoutables du Circuit sur terre battue. Formé désormais à la dure école de la Rafael Nadal Academy, il peut nourrir les plus grandes ambitions. Son coup droit, qui peut être léthal à tout moment, est devenueune arme contre laquelle il devient de plus en plus dur de trouver la parade.

Malgré l'élimination des cinq joueurs suisses en lice au premier tour, cette édition 2021 du Swiss Open fut très belle. Le public est venu en nombre dans l'Oberland pour admirer la puissance de Casper Ruud mais aussi le tennis presque "vintage" de Hugo Gaston qui avait fait le désespoir de Stan Wawrinka l'an dernier à Roland-Garros. Le jeu proposé par le Français est un véritable délice pour les spectateurs.