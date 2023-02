Mbappé blessé +++ Barcelone garde le rythme

Le Barça domine le Betis à Séville Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Le FC Barcelone a dominé le Betis Séville 2-1 mercredi en match en retard de la 17e journée de Liga. Les Catalans confortent ainsi leur avance en tête de classement, huit points devant le Real Madrid qui reçoit le Valence CF d'Eray Cömert jeudi (21h00). Le Barça a ouvert la marque en deuxième période, sur un coup franc rapidement joué par Frenkie de Jong et un débordement d'Alejandro Baldé sur le flanc gauche qui a centré fort pour Raphinha (65e). Il a doublé la mise à la 80e, grâce au revenant Robert Lewandowski, avant un but contre son camp maladroit signé Jules Koundé (85e).

Paris gagne mais perd Mbappé et Ramos Image: KEYSTONE/AP/Thibault Camus Soirée contrastée pour Paris à Montpellier ! Le PSG s'est imposé 3-1 pour consolider sa place de leader mais il a perdu sur blessure Kylian Mbappé et Sergio Ramos. L'attaquant et le défenseur ont été remplacés avant la pause. Mbappé, qui avait raté à deux reprises l'exécution d'un penalty, a été touché à la cuisse alors que Ramos a été pris de vertiges après un choc de la tête. A treize jours de la venue du Bayern Munich en huitième de finale aller de la Ligue des Champions, le PSG n'avait pas besoin de ces coups du sort. Qui survient au lendemain de la clôture d'un mercato sans aucun renfort... Sans Mbappé blessé et Neymar ménagé, le PSG a tout de même raflé la mise après le repos grâce à des buts de Fabian Ruiz (55e), de Lionel Messi (72e) et du jeune Warren Zaïre-Emery (92e). Les Parisiens comptent désormais 5 points d'avance sur Marseille, leur nouveau dauphin. Les Phocéens ont gagné 2-0 à Nantes alors que Lens s'est incliné 1-0 à domicile devant Nice. Un onzième but pour Breel Embolo A Monaco, Breel Embolo a signé son onzième but de la saison en Ligue 1 lors du succès 3-2 de la formation de la Principauté face à Auxerre. Sorti du banc pour un troisième match consécutif, le Bâlois a inscrit le 3-1 d'une frappe à bout portant sous la barre. Ce but fait oublier sa seconde période bien médiocre livrée quatre jours plus tôt à Marseille.

Le Barça a raté le recrutement d'Araujo pour... 18 secondes Image: KEYSTONE/AP Star Tribune Le directeur sportif du FC Barcelone Mateu Alemany a assuré que le club catalan avait manqué le recrutement du latéral mexicain Julian Araujo "pour 18 secondes" mardi lors de la clôture du mercato. "Nous ne sommes pas arrivés à temps à cause d'une erreur informatique, on est en train d'essayer de clarifier cela", a glissé Alemany mercredi au micro de Movistar+, avant le coup d'envoi du match entre le Barça et le Betis Séville en Andalousie, en match en retard de la 17e journée de Liga. "Il est probable que ce soit à cause du système, et comme ce sont 18 secondes, je ne sais pas ce que va faire la FIFA", a confié le dirigeant blaugrana. Alemany a ajouté que Julian Araujo "est un joueur qui devait venir renforcer le Barcelona Athletic", soit l'équipe réserve du Barça.

La première victoire de Yann Sommer avec le Bayern Munich Image: KEYSTONE/AP/Michael Probst Clean sheet et qualification pour les quarts de finale de la Coupe d'Allemagne: Yann Sommer a connu, à Mayence, enfin les délices de la victoire avec le Bayern Munich. Les Bavarois se sont imposés 4-0 au terme d'une performance limpide. Ils ont forcé la décision très vite avec les réussites d'Eric Choupo-Moting à la 17e, de Jamal Musiala à la 30e et de Leroy Sané à la 45e. Aligné dans l'axe de la défense à trois de Mayence, Edimilson Fernandes n'a pas démérité malgré l'ampleur de cette défaite. A ses côtés, son capitaine Silvan Widmer, souvent à la peine face à Kingsley Coman, a dû sortir sur blessure à la 40e, touché à l'aine apparemment. Yann Sommer aura passé une soirée très paisible en raison de la maîtrise absolue de ses coéquipiers. Le gardien de l'équipe de Suisse n'a pratiquement eu aucun arrêt à effectuer.

Alex Frei respire, Zeki Amdouni régale Zeki Amdouni inscrit le 5-3. Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Alex Frei respire ! La qualification pour les quarts de finale de la Coupe de Suisse obtenue à Zurich face aux Grasshoppers offre un sursis à l'entraîneur du FC Bâle. Porté par un Zeki Amdouni très tranchant avec un doublé qui traduit son excellent degré de forme en ce début d'année, les Rhénans se sont imposés 5-3. Quatre jours après la défaite à domicile devant Lucerne, ils ont redressé la tête pour bien signifier qu'ils n'ont pas lâché leur entraîneur. Buteur de la tête pour le 3-1 et sur une magnifique rupture pour le 5-3, Zeki Amdouni est en passe de s'affirmer comme l'atout no 1 du FC Bâle. Alex Frei aura bien besoin d'un buteur inspiré pour la suite de la saison dans la mesure où son équipe est toujours aussi vulnérable sur le plan défensif. Sans Marwin Hitz annoncé blessé, Mirko Salvi a, ainsi, vécu une soirée compliquée dans la cage rhénane. Fébrile comme ses défenseurs, il a encaissé deux buts sur des corners en raison d'un marquage déficient pour le moins surprenant à ce niveau. En quart de finale, le FC Bâle sera confronté à une tâche bien ardue avec un déplacement à St. Gall. Alex Frei n'a pas fini de souffrir...

Massagno enchaîne après son sacre en SBL Cup Image: KEYSTONE/TI-PRESS/Samuel Golay Massagno a parfaitement digéré les festivités ayant suivi son sacre en Coupe de la Ligue dimanche. Les Tessinois ont malmené Union Neuchâtel 99-51 mercredi lors de la 17e journée de SBL pour conforter leur position de leaders. La formation du coach Robbi Gubitosa a "assommé" les Unionistes au retour des vestiaires. Massagno a en effet réalisé un partiel de... 22-0 (!) pour entamer le troisième quart-temps et prendre ainsi 33 longueurs d'avance (69-36). Shannon Bogues (19 points), Marko Mladjan (16) et Jonathan Galloway (15) se sont régalés mercredi. Battu par les banlieusards luganais en finale de la SBL Cup, Vevey Riviera reste dans leur sillage au 2e rang du classement. Privé de Thabo Sefolosha, le VRB est allé s'imposer 88-70 à Lugano, forçant la décision dans un troisième quart remporté 29-10. Les 25 points et 14 assists de Malik Johnson ont fait particulièrement mal aux Tigers. Fribourg Olympic, qui restait également sur une défaite face à Massagno mais en championnat (69-81 le 21 janvier), a pour sa part maîtrisé son sujet en terre jurassienne. Les hommes de Petar Aleksic ont écrasé Boncourt 100-57 grâce notamment aux 16 points - inscrits en moins de 16' passées sur le terrain - par Boris Mbala. Genève battu à Monthey Dominés pour leur part par Massagno samedi en demi-finale de la Coupe de la Ligue, les Lions de Genève ont bien mal négocié leur déplacement en Valais. Les joueurs d'Alain Attallah se sont inclinés 77-71 sur le parquet de Monthey-Chablais, qui a ainsi gagné trois de ses quatre derniers matches. Bryan Colon (16 points) et ses équipiers pensaient peut-être avoir fait le plus dur en prenant l'avantage 67-66 à 5'25'' du "buzzer" après avoir infligé un 11-2 aux Valaisans. Mais ils ont flanché dans le "money time" et accusent ainsi désormais six longueurs de retard sur Vevey Riviera et Olympic, certes avec un match en moins.

Conte se "sent déjà mieux" après son opération Image: KEYSTONE/AP/Dave Thompson Opéré mercredi pour se faire retirer la vésicule biliaire, le coach de Tottenham Antonio Conte a publié un message sur son compte Instagram en soirée. "Merci pour vos gentils messages, mon opération s'est bien passée et je me sens déjà mieux", a écrit l'Italien. Les Spurs avaient annoncé dans la matinée qu'à la suite de "douleurs abdominales aigües" ressenties par le technicien, une cholécystite (inflammation de la vésicule biliaire) avait été diagnostiquée, et qu'il allait subir une intervention dans la journée. "Maintenant, c'est le moment de récupérer et je suis très impatient d'être de retour sur le terrain avec l'équipe" a ajouté Conte, sans plus de précision sur la durée de son absence. Actuellement 5e de Premier League, Tottenham recevra Manchester City (2e) dimanche pour la 22e journée et c'est son adjoint, Cristian Stellini, qui sera très probablement sur le banc à sa place. Dans deux semaines, les Spurs doivent affronter l'AC Milan en huitièmes de finale de la Ligue des champions.

Xamax engage Spielmann et un attaquant sénégalais Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lanterne rouge de Challenge League, Neuchâtel Xamax poursuit ses emplettes en vue de la deuxième partie de la saison. Les Rouge et Noir ont engagé Marvin Spielmann et Amadou Dia N’Diaye. Double champion de Suisse avec Young Boys, Marvin Spielmann (26 ans) apportera toute son expérience au milieu neuchâtelois. Le natif d'Olten est prêté jusqu'au terme de la saison par Lausanne-Sport. Amadou Dia N’Diaye débarque pour sa part en provenance du FC Metz (Ligue 2). La durée du contrat de l'attaquant sénégalais n'a pas été précisée par le club de la Maladière.

Matthias Mayer n'exclut pas un "comeback" Image: KEYSTONE/AP/MARCO TROVATI Matthias Mayer (32 ans) n'exclut pas un retour à la compétition, a-t-il lâché mercredi à l'occasion d'un entretien avec les médias. L'Autrichien avait pourtant annoncé sa retraite le 29 décembre à Bormio, à la surprise générale. "Pour l'instant, je prends un peu de vacances et j'en profite. Mais je ne veux pas non plus faire une croix dessus" la compétition, a déclaré le triple champion olympique, soulignant qu'il ne manquerait certainement pas d'objectifs en cas de retour. La perspective de disputer les Championnats du monde 2025 à domicile, à Saalbach-Hinterglemm, puis de nouveaux Jeux olympiques en 2026 jouera-t-elle un rôle ? "Si je retrouve la flamme pour atteindre des objectifs, pourquoi ne pas faire un retour ?", s'est-il demandé. On aurait proposé à Matthias Mayer de tester des skis pour entamer son après carrière. "Je me suis dit qu'avant de commencer à tester des skis, je pouvais tout aussi bien continuer à tester les miens et reprendre la compétition un jour. C'est pourquoi je me laisse la possibilité de le faire", a-t-il expliqué. Une "super décision" "J'ai eu des discussions avec ma femme, ma famille, mon entourage, et d'une certaine manière, il s'est avéré que je voulais simplement laisser cela ouvert", a poursuivi Matthias Mayer, qui a toutefois qualifié sa retraite de "super décision". L'Autrichien a déjà eu plusieurs fois l'idée de prendre sa retraite sans prévenir. "Le titre olympique de l'année dernière (réd: en super-G) a été une grande étape pour moi. En février, je me suis déjà dit que je pourrais prendre ma retraite, et il en a été question tout au long de l'été. En fin de compte, cela m'a surpris moi-même d'aller aussi loin", a-t-il souligné.

Djokovic a joué à Melbourne avec une déchirure de trois centimètres Image: KEYSTONE/AP/Mark Baker Novak Djokovic, le récent vainqueur de l'Open d'Australie, a joué le tournoi avec une déchirure musculaire de trois centimètres à la cuisse gauche. Le patron du tournoi l'a révélé mercredi. "Il avait une déchirure de trois centimètres à l'ischio-jambier", a précisé mercredi Craig Tiley, le président de la Fédération australienne, dans une interview à la radio australienne SEN. Novak Djokovic (35 ans) a égalé dimanche à Melbourne le nombre de succès en tournois du Grand Chelem avec un 22e titre, reprenant en outre la tête du classement mondial. Il s'était plaint à plusieurs reprises pendant le tournoi d'une douleur à la cuisse gauche. Le Serbe avait annoncé après son sacre qu'il prendrait quelques jours de repos. Il envisage de faire son retour au tournoi de Dubaï, qui aura lieu du 27 février au 4 mars.

Duplantis pas certain de disputer les Européens indoor Image: KEYSTONE/AP/CHARLIE RIEDEL Armand Duplantis n'est pas certain de disputer les Européens en salle début mars à Istanbul, a-t-il expliqué mercredi. Le Suédois est le tenant du titre. "Cela dépendra de comment les choses se passeront pour moi durant la saison en salle. Je dois voir comment mon corps se sent et en fonction de mes performances de mes quatre premières compétitions", a indiqué Duplantis à la veille de sa reprise au meeting d'Uppsala, selon des propos rapportés par l'agence de presse suédoise TT. "Je ne me suis pas décidé à 100%", a insisté "Mondo" Duplantis qui, en 2022, avait conquis les titres de champion du monde en salle à Belgrade en mars puis en plein air à Eugene en juillet, où il avait amélioré son propre record du monde pour le porter à 6m21. Le champion olympique a pour l'instant prévu de sauter en salle à Uppsala jeudi, à Berlin le 10 février, à Liévin le 15 février et à Clermont-Ferrand le 25 février.

La superstar Tom Brady annonce prendre sa retraite Tom Brady (12) prend sa retraite "pour de bon" Image: KEYSTONE/AP/John Raoux Homme de tous les records en NFL, Tom Brady (45 ans) a annoncé mercredi matin sur les réseaux sociaux prendre sa retraite sportive "pour de bon". "Je prends ma retraite, pour de bon", a dit le joueur des Tampa Bay Buccaneers dans une vidéo publiée sur Twitter et Instagram. Le légendaire quarterback, considéré comme le plus grand joueur de tous les temps, avait déjà fait part de sa retraite en février 2022 avant d'annoncer son retour sur les terrains un mois et demi plus tard.

La Suisse avec trois néophytes aux Beijer Games Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY L'équipe de Suisse disputera les Beijet Games du 9 au 12 février avec un match à Zurich contre la Finlande et deux rencontres contre la Suède et la Tchéquie à Malmoe. Le coach national Patrick Fischer donnera sa chance à trois nouveaux joueurs à l'occasion de ce troisième tournoi de la saison de l'Euro Hockey Tour. Il s'agit des deux défenseurs le Valaisan Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona Lakers) et Lian Bichsel (Leksands IF / SWE) ainsi que l’attaquant Simon Knak (Davos). Evoluant tous les trois en équipe nationale M20 jusqu'à récemment, ils se voient offrir une chance à l'échelon supérieur. "Au début de la saison déjà, nous avons prévu d'aligner un groupe rajeuni en février. Nous souhaitons permettre à ces joueurs de faire des expériences au niveau international. Toutefois, cela n'altère en rien notre approche de chaque match. Comme en novembre et en décembre, nous entendons faire jeu égal avec nos adversaires et réaliser de bons résultats", explique Patrick Fischer en évoquant sa sélection dans un communiqué de la Fédération. Entrée en lice à domicile L’équipe se réunira le lundi 7 février à Zurich pour y accomplir plusieurs jours d’entraînement. La Suisse jouera son premier match des Beijer Hockey Games à Zurich le jeudi 9 février à 20h15. Dans le cadre du "Breakout Game", elle sera opposée à la Finlande, championne olympique et du monde en titre. Après ce match à Zurich, l’équipe se rendra à Malmö vendredi, où elle sera opposée à la Suède le samedi 11 février à 16h00 et à la Tchéquie le dimanche 12 février à 12h00. Tous les matchs de la Suisse sont diffusés en direct sur RTS. Sélection suisse pour les Beijer Hockey Games à Zurich et Malmö (SWE). Gardiens (3): Sandro Aeschlimann (Davos), Melvin Nyffeler (Rapperswil-Jona Lakers), Ludovic Waeber (Zurich Lions) Défenseurs (8): Lian Bichsel (Leksands IF/SWE), Michael Fora (Davos), Tobias Geisser (Zoug), Andrea Glauser (Lausanne), Nico Gross (Zoug), Roger Karrer (Genève-Servette), Mirco Müller (Lugano), Nathan Vouardoux (Rapperswil-Jona Lakers) Attaquants (14): Thierry Bader (Berne), Nando Eggenberger (Rapperswil-Jona Lakers), André Heim (Ambrì-Piotta), Fabrice Herzog (Zoug), Luca Hischier (Bienne), Ken Jäger (Lausanne), Simon Knak (Davos), Mike Künzle (Bienne), Marco Miranda (Genève-Servette), Marco Müller (Lugano), Willy Riedi (Zurich Lions), Sandro Schmid (Fribourg-Gottéron), Sven Senteler (Zoug), Calvin Thürkauf (Lugano).

Le prêt de Ziyech au PSG rejeté, Paris finit son mercato bredouille Image: KEYSTONE/AP/Jon Super L'arrivée en prêt du Marocain de Chelsea Hakim Ziyech au Paris SG a été rejetée mercredi par la Ligue de football professionnel (LFP) en raison d'un contrat transmis trop tardivement. Le contrat du joueur de 29 ans a été envoyé trop tard mardi soir et le club parisien a vu son recours être rejeté par la LFP au lendemain du dernier jour du mercato hivernal. Le PSG, qui blâme Chelsea pour des erreurs administratives, clôt donc son marché des transferts sans la moindre recrue. Les clubs de Ligue 1 étaient en effet tenus de transmettre les contrats à 23h00 mardi soir aux services de la LFP, qui leur octroyaient une heure de plus pour enregistrer ces mutations dans le logiciel régissant les transferts internationaux (Fifa TMS). Tout était pourtant ficelé avec Ziyech: selon une source interne, l'ailier demi-finaliste du dernier Mondial était à Paris mardi, il avait passé avec succès sa visite médicale et les deux clubs étaient d'accord pour un prêt sans option d'achat. Cette arrivée d'un joueur de renom aurait sauvé le mercato du PSG, jusqu'ici atone. Erreurs dans l'envoi Mais selon deux sources ayant connaissance du dossier, le club de Chelsea a commis plusieurs erreurs dans l'envoi au PSG des documents administratifs nécessaires à l'enregistrement du contrat... Et l'heure de clôture a été ratée. Le club parisien a néanmoins tenté de plaider sa cause en déposant un recours auprès de la Ligue, mais la commission juridique de celle-ci, réunie mercredi matin, l'a rejeté. Selon plusieurs médias, elle a également rejeté le départ en prêt du jeune Parisien Ismaël Gharbi, qui devait prendre la direction de Nice. Sollicités par l'AFP, ni la Ligue de football professionnel ni le Paris SG ne se sont exprimés sur cet improbable imbroglio. A deux semaines du huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich et alors que ses résultats patinent, le PSG finit le mercato bredouille. Il a seulement laissé partir son gardien no 2 Keylor Navas à Nottingham Forest (prêt) et son ailier espagnol Pablo Sarabia à Wolverhampton (transfert), parmi les joueurs de l'équipe première.