McIlroy victorieux +++ Norrie gagne Indian Wells

McIlroy remporte la CJ Cup McIlroy a cueilli son 20e titre sur l'US PGA Tour Image: KEYSTONE/AP/David Becker Rory McIlroy a remporté dimanche à Las Vegas la CJ Cup, le 20e titre PGA de sa carrière. Le Nord-Irlandais a devancé de peu l'Américain Collin Morikawa. McIlroy a rendu une carte de 66, soit 6 sous le par, lors du quatrième et dernier tour, réalisant un eagle et cinq birdies. Il termine le tournoi à 25 sous le par, soit un coup devant Morikawa qui a pourtant réalisé une excellente dernière journée avec une carte de -10. Il s'agit la 20e victoire de Rory McIlroy en circuit US PGA, un exploit que seuls 38 golfeurs avant lui (dont seulement deux non-Américains) ont réalisé, et de sa 29e au niveau mondial. Après sa contre-performance lors de la Ryder Cup le mois dernier, l'ex-no 1 mondial confirme son retour en forme. "Ces derniers mois, j'essayais d'être quelqu'un d'autre. Je me rends compte qu'être moi-même est suffisant, et en tout cas suffisant pour accomplir des choses comme ça", a-t-il commenté au terme d'un tournoi qui était déplacé pour la deuxième année consécutive de Corée du Sud vers les Etats-Unis en raison de la pandémie.

Benzema face à Valbuena et à "l'affaire de la sextape" Image: KEYSTONE/AP/Jose Breton Une star du foot dans le prétoire: l'attaquant du Real Madrid Karim Benzema se retrouve face à la justice à partir de mercredi. Il sera jugé dans "l'affaire de la sextape". L'attaquant de 33 ans sera jugé pendant trois jours au tribunal correctionnel de Versailles avec quatre autres prévenus pour leur participation dans cette affaire, dont la victime est l'ancien coéquipier de Benzema en sélection française, Mathieu Valbuena, 37 ans. Sera-t-il présent à l'audience au lendemain d'un match de Ligue des champions en Ukraine ? Contactés par l'AFP, les avocats de Benzema n'ont pas répondu. Valbuena, qui porte les couleurs d'Olympiakos Le Pirée, sera lui bien présent au procès, a confirmé son avocat Paul-Albert Iweins. Pendant l'instruction, la défense de Benzema avait réclamé une confrontation entre les deux protagonistes, demande rejetée par la juge d'instruction. Dans cette affaire, tout est question d'interprétation. Benzema plaide le conseil amical à Valbuena tandis que ce dernier y voit de la pression délictuelle. Un "nous" fatal? Le 6 octobre 2015 au soir, Benzema va voir Valbuena dans sa chambre lors d'un rassemblement des Bleus au centre d'entraînement de Clairefontaine. Il explique à son coéquipier pouvoir lui "présenter quelqu'un de confiance", selon l'ordonnance de renvoi, pour l'aider "à gérer" la possible publication d'une vidéo compromettante. "Attention Math, c'est des gros, gros voyous", prévient le joueur madrilène. Une manière "d'aider" son coéquipier, expliquera Benzema par la suite, alors que Valbuena confessera, lui, avoir eu "l'impression de se faire prendre pour un con". Après cette conservation, Benzema appelle son ami d'enfance Karim Zenati, un intermédiaire des maîtres-chanteurs présumés, et lui explique: "il ne nous prend pas au sérieux". Un "nous" qui, selon l'accusation, montre que Benzema "s'inclut" dans l'entreprise de chantage. Au téléphone, les deux hommes, placés sur écoute, se moquent de Valbuena, Benzema prédisant qu'il va "se faire jeter des tomates" si la vidéo est publiée. "Nous on est là pour l'arranger, s'il veut pas, il se démerde avec les piranhas", lâche Karim Zenati, qui expliquera devant les enquêteurs seulement avoir voulu prévenir Valbuena de l'existence de cette vidéo. Quatre autres accusés Karim Zenati, "n'a nullement prêté son concours, en conscience, à un délit de chantage", explique son avocat Emmanuel Mercinier, qui espère que "le tribunal fera abstraction de la célébrité des protagonistes et de l'agitation médiatique qui s'ensuit". La peine maximale - théoriquement - encourue par Karim Benzema, poursuivi pour complicité de tentative de chantage, est de cinq ans d'emprisonnement et 70'000 euros d'amende. À ses côtés sur le banc des accusés, quatre autres hommes sont accusés de tentative de chantage. L'un d'eux, Axel Angot, est également poursuivi pour abus de confiance.

Norrie et Badosa confirment leur émergence Cameron Norrie, nouveau no 1 britannique Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Les finales surprises du tournoi d'Indian Wells ont accouché de vainqueurs pas si surprenants. Cameron Norrie et Paula Badosa ont assis leur statut de révélation de l'année en cueillant le titre dans le désert californien pour faire irruption dans le top 20 mondial. Le Britannique de 26 ans, né en Afrique du Sud, a défait le Géorgien Nikoloz Basilashvili 3-6 6-4 6-1. Il disputait dimanche sa sixième finale de la saison, soit le plus haut total ex aequo avec... Novak Djokovic, excusez du peu. Mais il n'en avait remporté qu'une, à Los Cabos en juillet. Un peu plus tôt, le circuit féminin avait aussi vu la confirmation d'une pépite millésimée 2021, Paula Badosa battant la Bélarusse Victoria Azarenka 7-6 (7/5) 2-6 7-6 (7/2). L'Espagnole décroche aussi le deuxième titre de sa carrière, après celui glané à Belgrade plus tôt en 2021 à la faveur de l'abandon d'Ana Konjuh. Norrie no 1 britannique Sa victoire dominicale, cette fois dans un Masters 1000, permet à Cameron Norrie de bondir de la 26e à la 16e place du classement mondial et de devenir le nouveau no 1 britannique devant Daniel Evans. "Je suis si heureux, c'est mon plus grand titre", a exulté celui qui a grandi en Nouvelle-Zélande. Norrie a dû surmonter la perte du premier set en finale. Basilashvili a mené un set et un break, et puis... plus rien. Le Géorgien a perdu le fil et laissé son adversaire s'emparer du deuxième set, conclu par un jeu blanc marqué par des enchaînements de haut niveau, entre un lob et des balles léchant les lignes. Et Norrie de surfer sur sa dynamique en signant dès l'entame du troisième set un break. Mené 3-0, Basilashvili montrait alors des signes d'agacement, en multipliant les fautes directes. Le Géorgien de 29 ans a même évoqué des "problèmes de santé dans le troisième set". Badosa, 70e en janvier La finale dames fut d'une grande intensité, la troisième manche offrant même de grands frissons: Victoria Azarenka a ainsi servi pour le gain du match à 5-4, mais Paula Badosa a réussi à contrecarrer cette dynamique puis à se montrer une seconde fois très solide dans le tie-break. La native de New York s'est alors écroulée, face contre sol et les mains se cachant le visage, avant d'aller essuyer ses larmes dans les bras de son entraîneur. Désormais no 13 de la hiérarchie, elle avait il est vrai commencé l'année à la 70e place mondiale et s'était présentée dans le désert californien au 27e rang. "Je me souviens, quand j'avais 14, 15 ans, je te voyais jouer en Grand Chelem, et je disais à mon entraîneur que je voulais un jour jouer comme Vica. Sans toi et des joueuses comme toi, je ne serais pas là ici", a dit l'Espagnole à la Bélarusse lors de son discours après avoir reçu le trophée.

Dominique Aegerter sacré en Supersport Image: KEYSTONE/CHRISTIAN BEUTLER Dominique Aegerter a décroché le titre mondial de Supersport à deux courses de la fin de la saison. Un 3e rang dimanche sur le circuit de San Juan en Argentine a suffi au bonheur du Bernois. Aegerter (31 ans), qui ne devait pas perdre plus de 2 points sur son rival sud-africain Steven Odendaal dimanche pour s'assurer la couronne, n'a pas eu à forcer son talent. Odendaal est en effet parti à la faute dès le 1er tour. Cette chute n'enlève rien aux mérites de Dominique Aegerter, qui a manqué deux courses de Supersport pour participer à la finale du championnat de MotoE. Il a remporté 10 courses sur 22, devant ainsi le deuxième Suisse titré dans cette catégorie après Randy Krummenacher en 2019.

Newcastle-Tottenham suspendu après un malaise dans les tribunes Image: KEYSTONE/AP/Jon Super Le match de la 8e journée de Premier League entre Newcastle et Tottenham a été interrompu peu avant la mi-temps, dimanche, en raison d'un malaise sérieux dans les tribunes de St James Park. Alors que le score était de 2-1 pour les Spurs qui allaient tirer un corner et que l'on était à quelques minutes de la pause, des joueurs de Tottenham se sont précipités vers leur banc pour demander aux médecins de leur équipe d'aller vers la tribune opposée. Les équipes médicales des deux équipes ont alors traversé le terrain alors que les caméras de Sky Sports, qui diffusait le match, n'ont montré que les joueurs, regroupés à la demande de l'arbitre près des bancs de touche. Selon les journalistes sur place, les médecins portaient des défibrillateurs. Après quelques minutes d'interruption, l'arbitre a demandé aux joueurs de rentrer aux vestiaires et la diffusion du match a été interrompue. Les équipes médicales ont réussi à stabiliser l'état de la victime, qui a ensuite été transportée à l'hôpital.

Dénouements cruels pour Sion et Servette Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Dénouement cruel pour les débuts de l'entraîneur Paolo Tramezzani à Sion. Les Valaisans ont perdu 1-0 à domicile contre Bâle à la suite d'un but extraordinaire d'Edon Zhegrova à la 90e minute. Servette s'est incliné à la dernière minute à St-Gall (1-2). L'arrivée de Paolo Tramezzani à la place de Marco Walker a provoqué le retour en grâce du portier Kevin Fickentscher, qui avait laissé sa place à Timothy Fayulu après une large défaite (6-1) concédée contre... Bâle. A l'image de tous ses coéquipiers, le portier sédunois a paru concerné autour du projet du nouveau coach. Un bloc bas et bien resserré a largement contribué à gêner la marche des attaquants bâlois. Un compartiment offensif privé jusqu'à la 78e minute d'Arthur Cabral, le meilleur buteur de la Super League, qui n'était rentré que vendredi du rassemblement de l'équipe du Brésil, sans avoir joué. Les Valaisans ont longtemps fait jeu égal avec les Rhénans. A 87e, Eray Cömert était exclu pour une faute de dernier recours sur Filip Stojilkovic. Mais Zhegrova, l'international kosovar, mystifiait deux joueurs valaisans et de l'angle des seize mètres plaçait la balle hors de portée de Fickentscher dans la lucarne droite. Du grand art. St-Gall à la dernière minute Vainqueurs lors de la 1re journée, les Saint-Gallois n'avaient plus goûté à la victoire depuis lors. C'est sans doute avec une certaine saveur que les joueurs de Peter Zeidler ont pris leur revanche 2-1 sur un Servette qui les avait atomisés il y a quelques semaines (5-1). Un centre venu de loin de Görtner a atterri sur la tête Kwadwo Duah, qui n'a laissé aucune chance au portier remplaçant Edin Omeragic, qui suppléait Frick, suspendu (35e). Une ouverture du score tout à fait méritée pour les Alémaniques. Totalement dominés en première mi-temps, les Servettiens ont fait bien meilleure figure lors de la seconde période. Ils ont enfin réussi à prendre possession du ballon et à s'installer dans le camp saint-gallois. La perspective de ramener un point est tombée à la 85e quand Steve Rouiller a propulsé de la tête dans la cage un centre tendu de Stevanovic. Mais Jérémy Guillemenot, le héros malheureux du match de la Praille avec une expulsion précoce, était là pour tendre le pied sur un centre de Schubert, laissé seul sur le flanc droit (93e).

Le Bayern écrase son dauphin Leverkusen à l'extérieur Image: KEYSTONE/EPA/SASCHA STEINBACH Le Bayern Munich est allé atomiser dimanche son dauphin, le Bayer Leverkusen (5-1). Les Bavarois reprennent seuls le commandement de la Bundesliga après huit journées. Ils possèdent un point d'avance sur Dortmund, vainqueur samedi de Mayence (3-1). Le "Rekordmeister" s'est livré à une humiliante démonstration de force. Le score était en effet de 5-0 à la 37e minute déjà, Robert Lewandowski et Serge Gnabry ayant tous deux signé un doublé. Désormais 3e à trois points du Bayern, Leverkusen a sauvé l'honneur à la 55e grâce à Patrik Schick.

L'Atalanta s'impose facilement à Empoli Image: KEYSTONE/EPA/Claudio Giovannini L'Atalanta Bergame s'est imposée sur le terrain d'Empoli (4-1) dimanche lors de la 8e journée de Serie A. Remo Freuler et ses partenaires ont donc fait le plein de confiance trois jours avant d'aller affronter Manchester United à Old Trafford en Ligue des champions. L'apport de Josip Ilicic, titulaire-surprise de l'entraîneur bergamasque Gian Piero Gasperini, s'est révélé décisif. Le Slovène a ouvert le score dès la 11e minute, pour s'offrir son premier but de la saison. Il a ensuite doublé la mise d'une belle frappe enroulée à l'entrée de la surface (26e). Remo Freuler était sur le banc au coup d'envoi. Mais la blessure du capitaine Rafael Toloi a obligé Gasperini à revoir ses plans, et le coach de la "Dea" a fait appel à l'international helvétique dès la 39e minute. Le Glaronais a écopé d'un avertissement à la 70e, peu après qu'Ilicic avait manqué la transformation d'un penalty.

Reusser gagne le Chrono des Nations Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Marlen Reusser s'est offert un succès de prestige dimanche dans sa spécialité du contre-la-montre. La Bernoise a survolé les débats dans le Chrono des Nations disputé sur 44,5 km aux Herbiers. Vice-championne olympique, vice-championne du monde et championne d'Europe du clm cette année, Marlen Reusser (30 ans) a devancé de plus de 50'' sa dauphine autrichienne, la championne olympique de la course en ligne Anna Kiesenhofer. Elle affiche désormais six victoires à son palmarès 2021, dont quatre dans l'effort solitaire.

Lausanne fête son premier succès grâce à un départ canon Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Lausanne-Sport tient enfin son premier succès de la saison en Super League. Les Vaudois ont battu 3-1 Grasshopper à l'occasion de la 10e journée et abandonne la lanterne rouge. Lausanne a forgé sa victoire grâce à un départ canon. Dès la 1re minute, Zeki Amdouni a transformé de la tête un centre de Hicham Mahou. Cette entrée en matière idéale était prolongée dès la 8e minute par un coup franc victorieux de Cameron Puertas, pris de 30 mètres ! La suite de la rencontre ne fut pourtant pas un long fleuve tranquille pour les pensionnaires de la Tuilière. Dès la 55e, Chafik était exclu pour un deuxième avertissement. Comme si cela n'était déjà pas handicapant, Suzuki, qui venait d'entrer, concédait un penalty pour une faute de main. Bonatini, avec l'aide des deux poteaux intérieurs, redonnait espoir aux Zurichois. Mais pour une fois, les Vaudois ont été récompensés de leurs efforts. Même réduits à dix joueurs, ils ont su gêner Grasshopper. Sur un coup franc rapidement joué, Brahima Ouattara était déséquilibré par Georg Margreitter dans les seize mètres. Puertas transformait avec classe le penalty (79e) pour assurer ce premier succès tant attendu. Lausanne a su parfaitement conserver l'avantage de son départ ébouriffant sans céder à la panique quand il a fallu gérer cet avantage.

Angela Tanui sous les 2h18 Image: KEYSTONE/EPA/OLAF KRAAK Angela Tanui a signé un temps canon dimanche lors du marathon d'Amsterdam. La Kényane a triomphé en 2h17'57'', devenant ainsi la 10e femme de l'histoire à courir les 42,195 km en moins de 2h18. Privée de marathon de Boston lundi dernier en raison de problèmes de visa, Angela Tanui a battu de plus de deux minutes son record personnel (2h20'08'') dimanche aux Pays-Bas. Elle est désormais la neuvième performeuse de l'histoire, deux femmes seulement étant passées sous les 2h17 (Brigid Kosgei et Paula Radcliffe). Vainqueur de la course masculine à Amsterdam, Tamirat Tola a également signé la meilleure performance chronométrique parmi les trois marathons organisés dimanche (Paris, Lisbonne, Amsterdam). L'Ethiopien de 30 ans, vice-champion du monde en 2017, s'est imposé en 2h03'39'', nouveau record personnel.

Berne: 2 mois d'absence pour Jeffrey Dustin Jeffrey (15) doit passer sur le billard Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Berne doit composer sans Dustin Jeffrey pendant environ huit semaines. L'attaquant canadien de 33 ans va se soumettre lundi à une opération à une épaule, a annoncé le club de la capitale dans un communiqué. Dustin Jeffrey (8 points en 14 matches de National League en 2021/22) souffre de douleurs à une épaule depuis le début de la saison, sa deuxième sous le maillot des Ours après un passage de quatre ans au LHC. L'opération est devenue "inévitable", précise le communiqué.

Neuville s'impose, Ogier reste leader du championnat Image: KEYSTONE/EPA ANA-MPA Le Belge Thierry Neuville (Hyundai) a remporté dimanche en Catalogne le rallye d'Espagne devant Elfyn Evans (Toyota), Dani Sordo (Hyundai). Quatrième, Sébastien Ogier (Toyota) reste leader du championnat du monde avant la dernière manche en Italie. Titré à sept reprises, le Français a vu son avance réduite de sept points ce week-end mais compte encore 17 unités de marge sur Elfyn Evans avant la 12e manche à Monza (19-21 novembre). Neuville conforte sa troisième place au championnat mais n'avait déjà plus de chance d'être sacré. Neuville gère Cinq fois vice-champion du monde mais jamais titré, Neuville a remporté son 15e rallye en WRC sur l'asphalte catalan. Intouchable vendredi après-midi et samedi, il a ensuite géré son avance dimanche matin, même s'il s'est fait peur à cause d'un problème mécanique juste avant la dernière spéciale. Cette troisième journée a été dominée par Dani Sordo, meilleur temps des quatre spéciales au programme dominical. Résultat, l'Espagnol est passé devant Ogier au classement du rallye pour s'offrir un 50e podium en 176 départs en WRC depuis ses débuts, ici même en Catalogne, en 2003. Arrivé avec 24 points d'avance vendredi au championnat, Ogier (204 points) n'en a plus que 17 sur Evans (187). Mais le Français reste le grand favori pour obtenir un 8e sacre en novembre en Italie. Il serait alors à une marche du record absolu de neuf titres établi par Sébastien Loeb. D'autres horizons Cette saison est la dernière complète disputée par Ogier. L'an prochain, le pilote de 37 ans ira vers d'autres horizons, sans doute l'endurance et les 24 Heures du Mans. Il fera quelques rallyes comme pigiste de luxe pour Toyota, mais sans son copilote historique, Julien Ingrassia, qui a décidé d'arrêter en fin de saison et sera remplacé par Benjamin Veillas.

Malgré tous ses efforts, la NBA n'a pas atteint le 100% de vaccinés Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Protocoles contraignants, retenues salariales, mise à l'écart... La NBA et ses franchises auront tout tenté pour atteindre les 100% d'injectés avant le début de saison mardi. Sans y parvenir. Un homme incarne la résistance au vaccin dans la Ligue nord-américaine: Kyrie Irving, une de ses grandes stars, membre du fameux "Big3" (avec Kevin Durant et James Harden) des Brooklyn Nets, favoris pour succéder aux Milwaukee Bucks au palmarès. Sauf que le meneur de 29 ans ne devrait non seulement pas démarrer la saison, mais pourrait ne pas la jouer du tout. Car ses dirigeants l'ont écarté de l'équipe, tant qu'il refusera la vaccination. À New York, pour lutter contre la pandémie, la municipalité interdit aux personnes non vaccinées âgées de douze ans et plus de participer à de grands rassemblements publics en intérieur. Décret qui empêche donc les sportifs professionnels concernés de s'entraîner et de disputer les matches à domicile. Dans le cas d'Irving, qui refuse de se faire immuniser, cela représente au moins 41 matches manqués, sans compter ceux d'éventuels play-off. Or, s'ils ont pu convaincre la municipalité de lui permettre de s'entraîner car leurs installations sont dans un bâtiment privé, les Nets n'ont finalement pas accepté que leur star ne soit "disponible que partiellement". 4% de non-vaccinés Cette décision retentissante constitue le point culminant du conflit opposant la NBA aux réfractaires à la vaccination, qui sont passés de 10% du contingent avant les stages de présaison à 4%, selon divers médias. Parmi cette vingtaine de joueurs, la plupart gardent l'anonymat. D'autres ont revendiqué leur choix, comme la star des Wizards, Bradley Beal, ou l'ailier des Nuggets, Michael Porter Jr, nullement pénalisés comme Irving, leurs villes de Washington et Denver n'ayant pas pris de mesure similaire à celles en vigueur à New York, San Francisco et Los Angeles, qui concernent donc les Nets, les Knicks, les Warriors, les Lakers et les Clippers. À Golden State, le cas d'Andrew Wiggins a démontré que la pression mise sur les joueurs pouvait fonctionner. Après que la NBA a refusé l'argument d'ordre religieux brandi par l'ailier pour refuser la vaccination, ce dernier a finalement décidé de s'y soumettre. Pour pouvoir jouer tous les matches, pas uniquement ceux à l'extérieur, et surtout percevoir l'intégralité de son salaire. Car la Ligue, en accord avec le syndicat des joueurs (NBPA), a décidé que ceux qui manqueraient des matches en raison de leur refus de se conformer aux obligations locales en matière de vaccination verraient leur salaire réduit. Pour Irving, tant qu'il reste sur sa position, cette perte s'élèvera à 381'000 dollars par rencontre. Obliger les joueurs à se faire injecter le vaccin, la ligue y a fortement pensé. Mais elle s'est heurtée au refus catégorique de la NBPA, dont Irving est un des vice-présidents. Alors, elle a mis en place des protocoles sanitaires pour la saison qui vient, très contraignants pour les joueurs non vaccinés, qui vont de tests quotidiens aux repas en solitaire, en passant par des possibilités de sorties et des interactions très limitées avec l'extérieur. James refuse d'encourager Ni ces restrictions, ni les millions de dollars potentiels de manque à gagner, ni sa mise à l'écart, n'ont fait plier Kyrie Irving qui s'est expliqué sur son choix: "Je ne suis l'avocat d'aucun camp. Je fais ce qui est le mieux pour moi. J'en connais les conséquences et si cela signifie que je serai jugé et diabolisé pour cela, tant pis". L'infime minorité de non vaccinés en NBA, dont il est le plus célèbre représentant, reflète peu la situation globale aux États-Unis, puisqu'au dernier recensement, 42,7% de la population ne s'est pas encore immunisée. Ce qui a conduit Michelle Roberts, future ex-directrice de la NBPA, soucieuse d'éviter toute stigmatisation des joueurs, à poser le problème différemment: "La vraie question n'est pas de savoir pourquoi la vaccination n'est pas obligatoire en NBA. La vraie question est de savoir comment nous pouvons (à l'échelle du pays) imiter les joueurs de la ligue". En faire la promotion, comme s'y prêtent des célébrités qui pèsent, telles que Barack Obama dans des publicités, Kareem Abdul-Jabbar dans un acte militant ou encore dernièrement Michael Jordan avec des mots plus prudents, est une réponse. Que refuse d'apporter LeBron James. La superstar des Lakers, dont le lobbying pour convaincre les Noirs de voter pour la présidentielle l'an passé a contribué à l'élection de Joe Biden, a refusé d'encourager les gens à se faire vacciner, lui qui s'y est résolu après avoir été longtemps sceptique.