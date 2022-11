Medvedev chute d'entrée ++ Le Real atomise le Celtic

Superbe "remontada" des Hawks au MSG Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Atlanta a signé une superbe "remontada" mercredi en NBA sur le parquet des Knicks. Menés de 23 points dans le deuxième quart-temps, Clint Capela et les Hawks se sont imposés 112-99 face à la franchise new-yorkaise. Mené 51-28 après 5'01'' de jeu dans le deuxième quart, Atlanta a recollé à 65-57 à la mi-temps avant de renverser la vapeur dès le retour des vestiaires avec un partiel de 12-0. Les Hawks ont assommé leurs adversaires en réussissant un second partiel de 12-0 dans un troisième quart-temps remporté 32-10 pour prendre définitivement le contrôle (89-75 après trois "quarters"). Clint Capela est resté discret sur le plan offensif, se contentant de 8 points à 3 sur 8 au tir. L'intérieur genevois a également capté 10 rebonds pour les Hawks, qui ont pu compter sur Dejounte Murray (36 points, son record en carrière) pour faire la différence et cueillir leur cinquième succès en huit matches. Touché à un oeil, Trae Young a ajouté 17 points.

Medvedev tombe de haut à Paris Image: KEYSTONE/AP/Michel Euler Vainqueur en 2020 et finaliste l'an dernier, Daniil Medvedev a chuté dès son entrée en lice au Masters 1000 de Paris. Il a été battu 6-4 2-6 7-5 par Alex de Minaur. Medvedev a sauvé deux balles de match, mais n'a pu empêcher l'Australien (25e) de rejoindre, en 8es de finale, l'Américain Frances Tiafoe (21e), demi-finaliste du dernier US Open, qui s'est débarrassé du Britannique Jack Draper (45e) 6-3 7-5. De Minaur, 23 ans, n'avait encore jamais battu de joueur du Top 5 et avait encaissé 18 défaites contre ce groupe de joueurs avant sa victoire face à Medvedev. L'autre surprise du jour a failli venir du petit court annexe N.1, où Félix Auger-Aliassime aurait pu mordre la poussière. Arrivé sur une impressionnante série de trois titres en trois semaines (Florence, Anvers, Bâle), le Canadien a bien failli ne pas décrocher sa 14e victoire d'affilée, tant le Suédois Mikael Ymer (74e et issu des qualifications) lui a tenu tête. Pour finir, Auger-Aliassime s'est imposé 6-7 (6/8) 6-4 7-6 (8/6) en 3h30 après avoir été mené 4-1 dans le deuxième set avec des balles de break à effacer. "FAA" a décroché son billet pour les Masters de Turin en profitant de la défaite de Taylor Fritz (11e) face au Français Gilles Simon. Le Russe Andrey Rublev, qui s'était hissé la veille pour les 8es de finale à Bercy, complète le tableau des Masters de Turin où il rejoint donc, outre Auger-Aliassime, Alcaraz, Nadal, Ruud, Medvedev, Tsitsipas, et Djokovic. Stefanos Tsitsipas et Carlos Alcaraz ont, eux, parfaitement réussi leur entrée dans le tournoi. Le Grec (5e) n'a mis que 1h20 pour écarter le Britannique Daniel Evans (27e) 6-3 6-4. Quant à Alcaraz, il lui a fallu moins d'une heure et quart pour renvoyer au vestiaire le Japonais Yoshihito Nishioka (38e) 6-4 6-4.

Le Real corrige le Celtic et s'assure la première place Facile pour le Real Madrid Image: KEYSTONE/AP/Manu Fernandez Victoire et première place pour le Real Madrid. Les Madrilènes, champions d'Europe en titre, ont surclassé le Celtic 5-1 au Bernabéu et finissent leaders du groupe F. Les Merengue ont rapidement pris les devants grâce à deux penalties transformés par Luka Modric (6e) et Rodrygo (20e) pour deux mains consécutives de Moritz Jenz et de Matthew O'Riley, puis Marco Asensio (51e) et Vinicius (61e) ont creusé l'écart au retour des vestiaires, avant que Fede Valverde ne scelle le succès d'une frappe depuis l'entrée de la surface, comme à son habitude, à la 71e. Après avoir essuyé leur première défaite de la saison la semaine dernière à Leipzig (3-2), et après avoir concédé un nul 1-1 contre le modeste Gérone samedi en Liga, les hommes de Carlo Ancelotti se sont bien rattrapés en offrant leur plus large victoire de la saison à leur public. Dans l'autre rencontre Leipzig a parfaitement maîtrisé son sujet en écrasant le Shakthar Donetsk 4-0. Les Allemands sont donc qualifiés pour les 8es de finale. Quant aux Ukrainiens, ils seront reversés en 16es de finale de l'Europa League.

A Turku avec une sélection expérimentée Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Patrick Fischer a sélectionné 25 joueurs pour la Karjala Cup. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le coach national a privilégié l'expérience. Contrairement aux précédentes convocations pour des tournois en novembre, rares sont les jeunes joueurs invités. Pour les matches contre la Finlande, la Suède et la République tchèque, Fischer mise sur un cadre rompu aux joutes internationales. Parallèlement, le directeur des équipes nationales Lars Weibel veut poursuivre le changement entamé en vue du Championnat du monde 2026 à domicile et des Jeux olympiques 2026. "Malheureusement, cela a aussi pour conséquence que certains joueurs méritants ne seront plus sélectionnés en équipe nationale", explique Weibel. A noter que Patrick Fischer aura deux yeux supplémentaires pour l'aider dans sa tâche puisque le Canadien Travis Green va jouer en Finlande le rôle de conseiller. Agé de 52 ans, Green a été le coach des Vancouver Canucks de 2017 à décembre 2021. Il avait joué une saison à Zoug en 2007/08. Lars Weibel précise que Green est encore payé par Vancouver et que la collaboration ne se limite pour l'heure qu'à la Karjala Cup. L'équipe se retrouvera le lundi 7 novembre pour une dernière séance d'entraînement à Kloten. Mardi matin, l'équipe s'envolera pour Helsinki, avant de rejoindre Turku, lieu du tournoi.

Ferrari: Mauro Forghieri est décédé à l'âge de 87 ans Image: KEYSTONE/STR Ferrari est en deuil. Mauro Forghieri, légendaire directeur technique de l'écurie de 1962 à 1084, est décédé à l'âge de 87 ans. Il était à l'époque le véritable bras droit d'Enzo Ferrari. Sous la houlette de ce brillant ingénieur, Ferrari a remporté quatre titres mondiaux des pilotes avec John Surtees (1964), Niki Lauda (1975, 1977) et Jody Scheckter (1979). La Scuderia a aussi gagné sept fois le championnat des constructeurs et fêté 54 victoires en Grand Prix.

Marion Daume nommée directrice du football féminin Image: KEYSTONE/ENNIO LEANZA Marion Daube sera la nouvelle directrice du football féminin à l'ASF. Elle succèdera le 1er janvier 2023 à Tatjana Hänni, en partance pour les Etats-Unis. La Zurichoise Marion Daube (46 ans) pilote actuellement la candidature suisse à l'organisation de l'Euro dames 2025. Elle continuera sa mission jusqu'au terme de l'année. "Je ressens une grande joie et je remercie le comité central pour la confiance qu'il m'accorde. Mais je ressens aussi une grande responsabilité", a réagi la future directrice. Elle a indiqué vouloir rapprocher toute la famille du football, hommes et femmes, et utiliser le potentiel et les synergies de l'ensemble de l'association pour faire progresser le football féminin en Suisse.

Les attaquants suisses en verve Image: KEYSTONE/AP Les attaquants suisses ont fait parler la poudre mardi soir sur les patinoires de la NHL. Nico Hischier, Timo Meier, Kevin Fiala et Nino Niederreiter ont, en effet, tous marqué. La palme revient à Timo Meier, auteur d'un doublé lors de la défaite 6-5 au shootout de San Jose devant Anaheim. Les Ducks ont concédé leur neuvième revers de la saison en douze rencontres malgré les deux réussites de l'Appenzellois au deuxième tiers pour le 3-3 et le 4-4. Crédité d'un bilan de +3, Timo Meier a obtenu la deuxième étoile. Si Timo Meier n'arrête malheureusement pas de perdre, Nico Hischier découvre à nouveau les délices de la victoire après quatre mornes saisons. Victorieux 5-2 à Vancouver, New Jersey a cueilli un quatrième succès de rang. Les Devils n'avaient pas réussi une telle série depuis quatre ans. Nico Hischier a ouvert le score à la 5e sur une séquence de power play pour son cinquième but de la saison. La défaite fut, en revanche, au rendez-vous pour Kevin Fiala et Nino Niederreiter. Pour son troisième match en quatre jours, Los Angeles s'est incliné 5-2 à Dallas. Kevin Fiala avait inscrit le 1-1 à la 26e. A Edmonton, le Nashville de Niederreiter et de Roman Josi a été désarmé devant la verve de Connor McDavid et de Leon Draisaitl, auteurs chacun d'un match à 4 points. La cinquième réussite de la saison d'El Nino et les deux assists de Roman Josi n'ont pas masqué les limites actuelles des Predators, battus lors de sept de leurs huit derniers matches. Enfin Janis Moser et Arizona ont fêté un premier succès dans leur nouvelle enceinte bâtie au sein du complexe universitaire de Tempe et dont la capacité n'est que de 5000 places. Les Coyotes ont battu 3-1 Florida avec une passe décisive de Janis Moser, sa quatrième de la saison, sur le 2.1 marqué par Nick Ritchie à la 49e.

Le retour gagnant de Caroline Garcia Image: KEYSTONE/AP/Ron Jenkins Après une longue absence de cinq ans, Caroline Garcia a signé un retour gagnant dans le Masters WTA. A Fort Worth, la Lyonnaise a battu 6-4 6-3 Coco Gauff en seulement 78 minutes. En panne de résultats depuis sa demi-finale de l'US Open et lâchée par son coach Bertrand Perret à la veille de ce Masters, Caroline Garcia a rendu une copie parfaite. Elle a armé 20 coups gagnants pour ravir à quatre reprises le service de l'Américaine. La logique a, en revanche, été pleinement respectée lors de la première rencontre de ce groupe Tracy Austin. La no 1 mondiale Iga Swiatek a battu 6-2 6-3 Daria Kasatkina. La Polonaise a mené 3-0 dans les deux sets pour signifier à la Russe qu'elle n'avait rien à espérer dans cette partie.

Stan Wawrinka laisse encore filer trois balles de match... Image: KEYSTONE/EPA/ALEXANDRA WEY Brillant quart de finaliste à Bâle, Stan Wawrinka (ATP 153) a conclu son année d'une manière bien malheureuse à Paris-Bercy. Il a été sorti au 1er tour malgré trois balles de match en sa faveur. La mésaventure vécue il y a deux semaines à Anvers contre Richard Gasquet s'est donc reproduite à Bercy. Opposé à Holger Rune (ATP 18), le finaliste des Swiss Indoors, le Vaudois a encore laissé passer trois balles de match pour s'incliner finalement 4-6 7-5 7-6 (7/3) après 2h31' de jeu. Le premier tournant de la rencontre s'est produit à 6-4 5-4 15-40. Stan Wawrinka galvaudait deux premières balles de match à la relance avant de concéder son engagement au jeu suivant. Dans le troisième set, il s'est procuré sa troisième balle de match dans le douzième jeu. Revenu de nulle part, Holger Rune devait aisément remporter le jeu décisif. Comme pour Marc-Andrea Hüsler éliminé quelques minutes plus tôt par Karen Khachanov, cette défaite, aussi mortifiante qu'elle soit, ne doit pas occulter une évidence: Stan Wawrinka est toujours à plus de 37 ans capable de rivaliser avec les meilleurs joueurs du monde. Au sortir de l'été, il est sans doute le seul à le croire. Aujourd'hui, plus personne ne peut en douter vraiment.

Fin de parcours pour Marc-Andrea Hüsler Image: KEYSTONE/EPA L'aventure de Marc-Andrea Hüsler (ATP 61) à Paris-Bercy a pris fin au deuxième tour. Issu des qualifications, le gaucher est tombé devant Karen Khachanov (ATP 19). Au lendemain de son succès sur Jannik Sinner, Marc-Andrea Hüsler s'est incliné 6-3 4-6 6-4 face au vainqueur de l'édition 2018 de ce tournoi parisien. Il a concédé le break décisif du troisième set au neuvième jeu sur une attaque de coup droit trop longue. Malgré ce revers, le no 1 suisse peut tirer un bilan très positif de son séjour parisien. Il a confirmé tous les progrès réalisés ces derniers mois. Par ailleurs, ses trois victoires lui permettront de figurer lundi parmi les 60 meilleurs mondiaux. Ce classement lui assurera un certain confort pour attaquer la prochaine année. Les statistiques de cette rencontre livrent, par ailleurs, un enseignement utile pour l'avenir. Le Zurichois a, en effet, perdu les trois balles de break qu'il a concédées sur l'ensemble de la rencontre. Le prochain palier passe donc par un plus grand relâchement sur les points qui comptent double.

National League: Lausanne coule à pic Les joueurs de Rapperswil ont eu du plaisir Image: KEYSTONE/ALEXANDRA WEY Lausanne n'en finit plus de perdre après sa défaite mardi contre Rapperwil-Jona Lakers 7-4. Une dynamique négative que connaît également Ajoie défait à Berne 4-2. Le ciel est tombé sur la tête du Lausanne HC sur les rives saint-galloises. Les Vaudois menaient pourtant 4-1 après 20 minutes de jeu et se dirigeaient vers une soirée tranquille. Mais la sortie sur blessure du portier Ivars Punnenovs, remplacé par Tobias Stephan, a perturbé cet équilibre fragile. Dans la deuxième période, les hommes de John Fust ont encaissé cinq buts, dont quatre entre la 23e et la 32e minute. Le LHC concède ainsi une sixième défaite de rang et reste scotché à la dernière place. Juste devant les Vaudois, on retrouve Ajoie qui a concédé son deuxième revers consécutif. Face à Berne, les Jurassiens avaient pourtant ouvert la marque grâce à T.J Brennan au quart d'heure. Une avance insuffisante notamment dans le deuxième tiers où les Bernois ont inscrit deux buts pour s'envoler en tête. Bienne puissance 9 Le HC Bienne a pris la mesure de Zurich 5-4 et aligne un neuvième succès de suite, une première dans l'histoire récente du club seelandais. Face aux Lions, le HCB a notamment pu compter sur un doublé de son sniper finlandais Toni Rajala (2-1 et 3-2) pour l'emporter. Ce succès permet aux Biennois de se rapprocher de la première place détenue par Genève-Servette. Les Genevois ont peut-être perdu plus que trois points face à Langnau. Battus 4-3 après prolongations dans l'Emmental, les Aigles ont également perdu leur portier Gauthier Descloux, touché à la tête après un choc avec un adversaire après huit minutes de jeu. Le malheureux a été évacué sur une civière et remplacé par Robert Mayer. Fribourg trébuche Sale soirée également pour Fribourg-Gottéron qui est tombé dans le piège tendu par Kloten, vainqueur 3-1. Malgré l'ouverture du score de Schmid (27e), les Dragons ont été rejoints en début de troisième période et ont craqué à quarante secondes de la sirène finale sur une réussite d'Axel Simic et voient ainsi leur série de trois victoires de rang prendre fin. Lugano s'est donné de l'air en remportant le derby tessinois contre Ambri-Piotta 3-2 et Zoug a poursuivi son léger regain de forme en battant difficilement Davos 4-3 après prolongations.

Ligue des champions: Tottenham et Eintracht Francfort passent Perisic et Tottenham ont franchi l'obstacle Kabore et OM Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Le suspense a été total dans le groupe D de la Ligue des champions lors de la 6e journée. Au final, Eintracht Francfort et Tottenham ont décroché leur qualification pour les 8es de finale. Les Allemands, avec Djibril Sow, ont réussi un petit exploit en allant s'imposer 2-1 à Lisbonne face au Sporting. Ils étaient menés à la pause, mais ont renversé la situation grâce à Kamada (62e/penalty) et Kolo Muani (72e). Les vainqueurs de l'Europa League ont une fois encore fait preuve d'une mentalité irréprochable. Tottenham a aussi gagné 2-1, mais à Marseille où les Spurs ont pourtant souffert. Dominateur, surtout en première mi-temps, l'OM a pris l'avantage par Mbemba (45e), oublié par la défense londonienne. Les visiteurs ont pris un peu plus de risques à la reprise. Ils ont égalisé par Lenglet (54e). Ensuite, les deux équipes ont eu des occasions de réussir le break. C'est finalement Tottenham qui y est parvenu par Höjbjerg à la 95e. Les Spurs terminent ainsi en tête du groupe devant Francfort. Le Sporting sera reversé en Europa League, alors que l'OM n'a plus que les yeux pour pleurer. Groupe A: Naples battu Naples a égaré ses premiers points après avoir aligné cinq succès. A Anfield Road, les Italiens ont été battus 2-0 par Liverpool qui a marqué par Salah à la 85e et Nunez au bout des arrêts de jeu. Les Napolitains terminent néanmoins en tête du groupe A avec 15 points, tout comme les Reds. Ils restent devant aux confrontations directes, puisqu'ils avaient gagné 4-1 à l'aller. Six sur six pour le Bayern Le Bayern Munich a bouclé son parcours sur un sixième succès dans le groupe C. Les Bavarois ont battu l'Inter Milan 2-0 grâce à Pavard et Choupo-Moting.

Ligue des champions: Porto dépasse Bruges sur le fil Taremi vient d'ouvrir le score pour Porto Image: KEYSTONE/EPA/JOSE COELHO Le FC Porto a fini en tête du groupe B de la Ligue des champions. Les Portugais ont battu l'Atlético Madrid 2-1 lors de la 6e journée. Porto a fait la différence en première période grâce à des buts de Taremi (5e) et Eustaquio (24e). Un autogoal de Marcano a redonné un bref espoir aux Espagnols (95e). Porto devance sur le fil le Club Bruges, qui a été accroché 0-0 en Allemagne par le Bayer Leverkusen. Les Belges étaient déjà qualifiés pour les 8es de finale. Le Bayer sera reversé en Europa League, alors que la saison européenne de l'Atlético est déjà terminée.

Bayern Munich: Pavard interpellé en état d'ébriété Benjamin Pavard: boire ou conduire, il faut choisir... Image: KEYSTONE/AP/LUCA BRUNO Benjamin Pavard a été interpellé en état d'ébriété lors d'un contrôle routier à Munich. Le permis de conduire de l'international français du Bayern a été suspendu pour un mois au minimum. Selon le quotidien Bild, les faits se sont produits il y a six semaines après la victoire du Bayern contre Barcelone en Ligue des champions (2-0). Le taux d'alcoolémie de Pavard (26 ans) se montait à 0,8 g dans le sang, la limite autorisée en Allemagne étant de 0,5. Le Français devra aussi payer une amende de 500 euros et aura deux points retirés sur son permis. Son club n'a pas apprécié et lui a infligé une amende à cinq chiffres.