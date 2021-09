Medvedev déroule +++ Roglic remporte (encore) la Vuelta

Brésil-Argentine interrompu à cause d'un imbroglio sanitaire Image: KEYSTONE/EPA/Sebastiao Moreira Confusion totale à Sao Paulo: le choc des qualifications du Mondial 2022 entre le Brésil et l'Argentine a été interrompu après seulement cinq minutes de jeu. Quatre joueurs argentins ont été accusés de violer les protocoles anticovid. La scène était surréaliste: le coup d'envoi a bien été donné, avec les stars Messi et Neymar, mais cinq minutes après, des représentants de l'agence sanitaire Anvisa sont entrés sur le terrain pour ordonner son interruption, face à des joueurs médusés. Les Argentins ont tenté de parlementer, mais ont fini par regagner le vestiaire. Les Brésiliens, eux, demeuraient encore sur la pelouse, jouant et s'entraînant entre eux, une heure après le coup d'envoi, sans savoir si le match reprendra ou sera reporté à une date ultérieure. "Sur décision de l'arbitre, le match entre le Brésil et l'Argentine a été suspendu. L'arbitre a fait un rapport à la commission de discipline de la Fifa, qui décidera quels seront les prochaines étapes à suivre", a publié la Confédération Sud-américaine (Conmebol) sur Twitter. "Fausses informations" Quelques heures avant le coup d'envoi, l'Anvisa avait annoncé dans un communiqué avoir recommandé aux autorités locales de l'Etat de Sao Paulo que les quatre footballeurs soient "placés immédiatement en quarantaine" pour avoir fourni de "fausses informations" dans le formulaire d'entrée au Brésil. Selon l'agence sanitaire, Giovanni Lo Celso (Tottenham), Emiliano Martinez (Aston Villa), Emiliano Buendia (Aston Villa) et Cristian Romero (Tottenham) auraient omis de signaler qu'ils avaient séjourné au Royaume-Uni lors des quatorze derniers jours précédant leur arrivée. Une ordonnance ministérielle datant du 23 juin interdit l'entrée sur le territoire brésilien à toute personne étrangère venue du Royaume-Uni, d'Inde ou d'Afrique du Sud, pour éviter la propagation de variants du Covid-19. Le Brésil est le deuxième pays au monde le plus endeuillé par le Covid-19, avec plus de 580'000 morts. Le communiqué de l'Anvisa faisait état d'un "risque sanitaire grave", interdisant aux joueurs de "prendre part à toute activité et de demeurer sur le territoire brésilien". Duel Messi-Neymar avorté Malgré cette décision, Lo Celso, Martinez et Romero avaient été alignés dans le "onze" titulaire de l'Albiceleste et avaient débuté le match. Contrairement aux neuf Brésiliens de Premier League convoqués par le sélectionneur Tite, les quatre Argentins ont fait le voyage malgré le véto des clubs anglais, qui ont interdit à leurs joueurs sud-américains de participer à ces matches internationaux pour éviter une quarantaine à leur retour. L'attente était énorme pour ce choc, la revanche de la finale de la Copa América, qui avait vu la superstar argentine Lionel Messi remporter son premier titre en sélection, le 10 juillet dernier, au Maracana. Cette rencontre devait opposer Messi et Neymar, coéquipiers au Paris SG depuis cet été après avoir joué ensemble pendant quatre ans au FC Barcelone (2013-2017). Il s'agit du duel au sommet de ces qualifications sud-américaines, les Brésiliens caracolant en tête avec 21 points et sept victoires en sept matches, suivis de l'Albiceleste (15 points).

Medvedev s'impose à nouveau en trois sets Image: KEYSTONE/AP/Seth Wenig Daniil Medvedev (no 2) poursuit sa promenade de santé dans le bas du tableau à l'US Open. Vainqueur 6-3 6-4 6-3 de Daniel Evans (no 24) en 8e de finale, le Russe n'a pas encore lâché le moindre set. Double finaliste sur dur en Grand Chelem (US Open 2019, Open d'Australie 2021), titré dans le récent Masters 1000 de Toronto, Daniil Medvedev a mis 1h43'' pour se débarrasser du Britannique sous le toit du stade Arthur Ashe. Il n'a concédé que 32 jeux en quatre matches, et n'a jamais perdu plus de quatre jeux dans un set... La route menant à la finale lui est grande ouverte. D'autant plus que Diego Schwartzman (no 11), son adversaire désigné des quarts de finale, est sorti par la petite porte dimanche. L'Argentin s'est incliné 6-3 6-4 5-7 5-7 6-1 devant le qualifié néerlandais de 25 ans Botic van de Zandschulp (ATP 117), qui défiera donc Daniil Medvedev pour son premier quart de finale majeur.

Roglic sacré pour la 3e fois d'affilée au Tour d'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/Manu Bruque Le Slovène Primoz Roglic (Jumbo-Visma) s'est offert une troisième Vuelta consécutive, après ses sacres en 2019 et 2020. Il a remporté dimanche l'ultime contre-la-montre du Tour d'Espagne 2021 à Saint-Jacques-de-Compostelle. Roglic a délogé de 13'' Magnus Cort Nielsen (Educaton First), qui a longtemps tenu le meilleur chrono dimanche avant le récital du Slovène, devenu le 3e homme à réussir le triplé dans l'histoire de la boucle espagnole après Tony Rominger (1992, 1993, 1994) et Roberto Heras (2003, 2004, 2005). De son côté, Gino Mäder a brillé dans ce Tour d'Espagne. Le Bernois a non seulement défendu son 5e rang au classement général avec sa 31e place dans l'ultime "chrono", mais il a également remporté le maillot blanc du classement du meilleur jeune, dont il avait dépossédé Egan Bernal, le vainqueur du Giro, lors de l'étape folle de samedi. Mäder est le premier Suisse à terminer dans le top 5 d'un grand tour au 21e siècle.

Suisse - Italie: Murat Yakin innove Murat Yakin va diriger la Suisse pour son premier grand test Image: KEYSTONE/EPA/GEORGIOS KEFALAS Murat Yakin a innové pour choisir son onze de départ pour affronter l'Italie dès 20h45 à Bâle. Le sélectionneur a articulé son équipe en 4-3-2-1. Pour sa part, l'Italie restera fidèle au 4-3-3. Derrière le gardien Yann Sommer, la défense suisse sera composée par Silvan Widmer, Nico Elvedi, Manuel Akanji et Ricardo Rodriguez. Le milieu défensif sera occupé par Michel Aebischer, Fabian Frei et Djibril Sow. Renato Steffen et Steven Zuber seront en appui d'Haris Seferovic, seul homme en pointe pour ce choc du groupe C de qualification pour la Coupe du monde 2022 au Qatar. Les compositions: Suisse: Sommer; Widmer, Elvedi, Akanji, Rodriguez; Aebischer, Frei, Sow; Steffen, Zuber; Seferovic. Italie: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Emerson; Barella, Jorginho, Locatelli; Berardi, Immobile, Insigne.

Martin Fuchs en argent, Steve Guerdat 11e Image: KEYSTONE/EPA/Michael Reynolds Martin Fuchs a cueilli dimanche sa deuxième médaille individuelle consécutive dans des Européens de saut d'obstacles. Sacré à Rotterdam en 2019, le Zurichois s'est paré d'argent à Riesenbeck sur Leone Jei. Steve Guerdat et Albfuehren's Maddox se sont quant à eux classés 11es d'une épreuve remportée par l'Allemand Andre Thieme. Quatrième avant le cinquième et dernier parcours de la semaine alors qu'il avait abordé la journée dans la peau du leader, Martin Fuchs s'offre donc à 29 ans une cinquième médaille dans des championnats d'Europe. Titré vendredi par équipe, il avait également cueilli le bronze en individuel lors des Jeux équestres mondiaux en 2018. Seul Thieme résiste Auteur d'une faute sur le premier parcours de la finale individuelle, Martin Fuchs a pourtant également commis une erreur en deuxième manche, à l'entrée d'un triple qui a provoqué bien des dégâts. Avec 9,31 points de pénalité, il se retrouvait ainsi à plus d'une perche des trois derniers concurrents. Mais deux d'entre eux ont flanché. La Grecque Ioli Mytilineou, 3e après la première manche, a abandonné après avoir commis une faute, assurant ainsi un podium à Martin Fuchs. Le Suédois Peder Fredricson, 2e provisoire, a lui écopé de 5 points de pénalité - dont 1 pour dépassement de temps - et se contente du bronze. Vice-champion d'Europe par équipe vendredi, Andre Thieme a en revanche parfaitement maîtrisé ses nerfs sur DPS Chakaria. L'Allemand (46 ans) a commis une faute à l'entrée du triple, mais il pouvait se la permettre. Il termine avec 6,84 points de pénalité, contre 9,31 pour Martin Fuchs et 9,46 pour Peder Fredricson. Guerdat éliminé en manche finale Steve Guerdat, qui avait offert le titre à l'équipe dirigée par Michel Sorg vendredi grâce à un ultime parcours exempt de toute erreur, a conclu ces joutes allemandes sur une note négative. Le Jurassien a été éliminé lors de la manche finale, son étalon suédois Albfuehren's Maddox ayant refusé par deux fois le mur. Mais le champion olympique 2012 avait alors déjà perdu pratiquement tout espoir de médaille. Auteur d'une faute en première manche à l'entrée du double de la dernière ligne, il pointait à plus d'une perche du podium provisoire. Et la perche tombée dès le premier obstacle du second parcours a mis fin à ses espoirs. Balsiger termine 14e Bryan Balsiger, 9e et donc mieux placé que Steve Guerdat au terme de l'épreuve par équipe de vendredi, n'a quant à lui pas pris part à la deuxième manche de cette finale individuelle (top 12). Il a fait tomber deux perches sur la dernière ligne de la première manche avec sa jument AK's Courage. Le Neuchâtelois de 24 ans, qui termine 14e (avec 14,01 points de pénalité), peut néanmoins tirer un bilan plus que positif à l'issue de ces joutes. Il a réalisé un sans faute crucial vendredi lors de la deuxième manche du Prix des nations, ce qui lui a permis de se qualifier pour sa première finale individuelle en élite.

Coup double pour Max Verstappen à Zandvoort Image: KEYSTONE/AP/Peter Dejong Max Verstappen a fait coup double devant un public en délire à Zandvoort. Le Néerlandais a remporté le Grand Prix des Pays-Bas et ainsi repris la tête du championnat du monde. Parti de la pole position, Verstappen a fêté la 17e victoire de sa carrière. Il a devancé Lewis Hamilton et Valtteri Bottas, tous deux sur Mercedes. Au championnat, le Néerlandais compte trois points d'avance sur Hamilton, qui a obtenu in extremis le point du tour le plus rapide. Gasly encore en verve Cette lutte intense se poursuivra dès le week-end prochain à Monza lors du GP d'Italie, un circuit qui devrait a priori mieux convenir aux Mercedes. Derrière le trio de tête, le Français Pierre Gasly (AlphaTauri-Honda) a pris une belle 4e place, qui témoigne de son excellent niveau cette saison. Charles Leclerc (Ferrari) et Fernando Alonso (Alpine-Renault) ont complété le top 6. Les Alfa Romeo-Ferrari, qui espéraient marquer des points, ont dû déchanter. Antonio Giovinazzi, 7e sur la grille, n'a pas pu faire mieux que 14e. Il a précédé d'un rang le Polonais Robert Kubica, qui remplaçait Kimi Raikkonen forfait pour cause de test positif au Covid-19. Très difficile de dépasser La F1 revenait à Zandvoort pour la première fois depuis 1985 et le dernier succès du regretté Niki Lauda. Ce tracé étroit et spectaculaire, avec notamment deux virages relevés, comporte cependant un défaut de taille, car il y est très difficile de dépasser.

Fuchs recule au 4e rang de l'épreuve individuelle Image: KEYSTONE/PETER KLAUNZER Martin Fuchs a reculé au 4e rang de l'épreuve individuelle des Européens de saut d'obstacles Riesenbeck avant l'ultime manche. Leaders avant cette finale individuelle, le Zurichois et son hongre Leone Jei ont commis leur première faute de la semaine lors de la première manche, sur un oxer. Le champion d'Europe en titre, qui affiche 5,31 points de pénalité à son compteur, peut toujours espérer se parer d'or. Il est à moins d'une perche de l'Allemand Andre Thieme, en tête avec 2,84 points sur DPS Chakaria. Peder Fredricson et Catch Me Not S sont 2e avec 4,46 points, Ioli Mytilineou et Levis de Muze 3es avec 4,64 points. Dixième avant cette finale individuelle avec 6,15, Steve Guerdat a gagné une place après la manche initiale. Mais le Jurassien, qui monte Albfuehren's Maddox, ne semble plus en mesure de décrocher une médaille. Auteur d'une faute à l'entrée du double de la dernière ligne, il est à plus d'une perche de la 3e place provisoire. Balsiger termine 14e Bryan Balsiger, 9e avec 6,01 points au terme d'une épreuve par équipe remportée par la Suisse vendredi, ne prendra quant à lui pas part à la deuxième manche de cette finale (top 12). Le Neuchâtelois de 24 ans a fait tomber deux perches sur la dernière ligne avec sa jument AK's Courage et terminera 14e avec 14,01 points.

Pas de podium pour les Suissesses, Sina Frei 5e Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le podium s'est refusé aux Suissesses dans la manche de Coupe du monde de cross country de Lenzerheide. Victime d'une crevaison dans le dernier tour alors qu'elle pointait au 3e rang, la vice-championne olympique Sina Frei doit se contenter de la 5e place dans une course gagnée par la championne du monde Evie Richards. Titrée en short-track et 3e sur la distance traditionnelle aux Mondiaux du Val di Sole la semaine précédente, Sina Frei a concédé 1'20'' à la lauréate britannique. La Zurichoise a échoué à 22'' de la troisième, la Suédoise Jenny Rissveds. Quatrième, la Française Loana Lecomte est assurée de remporter le classement général. Deux autres Suissesses ont terminé dans le top 10 sous le soleil des Grisons: Alessandra Keller a pris la 7e place à 2'00'', la médaillée de bronze de Tokyo Linda Indergand la 9e à 2'48''. A court de forme, la championne olympique Jolanda Neff, 4e des Mondiaux, n'a pu faire mieux que 25e (à 6'09'').

Zverev profite de l'abandon de Sock Image: KEYSTONE/AP/Frank Franklin II Finaliste malheureux l'an dernier, Alexander Zverev (no 4) s'est qualifié pour les 8e de finale de l'US Open. L'Allemand a profité de l'abandon de Jack Sock (ATP 184) samedi soir à New York. Alexander Zverev menait 3-6 6-2 6-3 2-1 lorsque l'Américain a jeté l'éponge. Il constitue la principale menace de Novak Djokovic sur la route de la finale à Flushing Meadows, où le Serbe tente de réussir un Grand Chelem calendaire historique. Jack Sock s'était fait mal à la cuisse droite au deuxième set et s'était fait manipuler par le physio après s'être fait poser un épais bandage. Il a résisté malgré la douleur, avant de rendre les armes juste après avoir concédé son service dans le quatrième set. Un premier set remarquable pour Sock L'Américain, ancien membre du top 10 dont les dernières saisons ont été plombées par des blessures, avait pourtant réussi une première manche de toute beauté avec des gifles de coups droits aussi impressionnantes qu'efficaces. Mais il n'a pas tenu le choc. Alexander Zverev, évidemment aidé par la condition physique de son adversaire, a quant à lui su refaire surface en élevant son niveau de jeu. Il affrontera en 8e de finale l'Italien Jannik Sinner (no 13), tombeur en cinq manches de Gaël Monfils (no 17). Djokovic face à Brooksby Novak Djokovic se frottera pour sa part lundi à l'espoir américain Jenson Brooksby (ATP 99/20 ans), qui a créé la sensation en venant à bout en cinq sets du demi-finaliste de l'Open d'Australie Aslan Karatsev (no 21). Autre surprise enregistrée, la défaite de Denis Shapovalov (no 7) face au Sud-Africain Lloyd Harris (ATP 46).

Un 4e titre pour Hug, une 5e médaille pour Schär Image: KEYSTONE/AP/Eugene Hoshiko Marcel Hug et Manuel Schär ont conclu en beauté les Paralympiques de Tokyo. Le Thurgovien s'est paré d'or sur le marathon (T54) lors de l'ultime journée de compétition, la Lucernoise décrochant l'argent lors de la même épreuve. Ces médailles sont les 13e et 14e conquises par la délégation suisse au Japon. Marcel Hug en affiche quatre à son compteur personnel, toutes du plus beau métal, alors que Manuela Schär a conquis cinq breloques dans ces Paralympiques. Quatre sur quatre pour Hug "Je suis très heureux. Mais je ne parviens pas encore tout à fait à réaliser ce que j'ai accompli", a lâché Marcel Hug, qui est l'athlète le plus titré de ces Paralympiques après avoir remporté les quatre courses auxquelles il a pris part (800, 1500, 5000 m et marathon). “Ce marathon était extrêmement difficile, surtout sur le plan mental", a-t-il souligné. Le Thurgovien de 35 ans, qui ne sait pas encore s'il poursuivra sa carrière jusqu'à Paris 2024, s'est imposé avec 20'' d'avance sur son dauphin Zhang Yong. Il est parvenu à distancer le Chinois dans les derniers kilomètres. Schär battue d'une seconde Parathlète féminine la plus médaillée de ces joutes, Manuela Schär a manqué pour une seconde sa troisième médaille d'or dimanche. La Lucernoise, déjà titrée sur 400 et 800 m et médaillée d'argent sur 1500 et 5000 m, n'a rien pu faire pour contrer l'attaque placée par l'Australienne Madison de Rozario juste avant l'entrée dans le stade. Aucune déception toutefois pour Manuela Schär (36 ans), qui a largement effacé la déception des Paralympiques de Rio dans lesquels elle n'avait pas conquis la moindre médaille. Elle se réjouissait d'ores et déjà de rentrer chez elle pour partager ses émotions avec ses proches. Mathez/Suter-Erath au 4e rang Cynthia Mathez/Karin Suter-Erath ont quant à elles rempli leur objectif en terminant au 4e rang de l'épreuve de double dames en badminton en fauteuil roulant. Elles ont été dominées en deux sets (21-11 21-12) par la paire thaïlandaise Sujirat Pookkham/Annouy Wetwithan dimanche dans le match pour le bronze.

Barty s'arrête net au 3e tour Image: KEYSTONE/EPA/JASON SZENES Ashleigh Barty (no 1) est tombée de haut samedi à l'US Open. La championne de Wimbledon a connu l'élimination dès les 16es de finale, battue 6-2 1-6 7-6 (7/5) par Shelby Rogers (WTA 43). L'Australienne, victorieuse de ses cinq premières confrontations avec l'Américaine, peut ruminer sa défaite. Elle a en effet mené 5-2 dans la troisième manche avec deux breaks en poche, avant de s'effondrer lentement mais sûrement. Ses coups droits, qui avaient retrouvé la mire au deuxième set après un premier en combustion lente, l'ont de nouveau trahie jusque dans le jeu décisif. "Je n'avais tout simplement plus assez de forces physiques ou mentales dans le réservoir", a-t-elle lâché. "Mais ce n'est pas grave", a-t-elle enchaîné en conférence de presse. "Je vais dormir tranquille ce soir en sachant que j'ai donné tout ce que je pouvais. Ce n'était tout simplement pas assez", a souligné Ashleigh Barty. "On repart à zéro" L'Australienne de 25 ans, qui n'a jamais dépassé les 8es de finale à Flushing Meadows, veut oublier cette contre-performance et vite préparer la suite. "On repart à zéro maintenant. On ressort le tableau noir et on travaille sur ce qu'il reste à accomplir à la fin de la saison", a-t-elle résumé. "Les six derniers mois ont été des montagnes russes", a avoué celle qui a également triomphé cette année à Miami, Melbourne, Stuttgart et Cincinnati sans avoir pris le temps de revenir dans son pays depuis février. "Je suis fière de moi et de mon équipe pour tous les efforts que nous avons consentis", a-t-elle encore déclaré.

Djokovic lâche un set face à Nishikori Image: KEYSTONE/AP/John Minchillo Novak Djokovic (no 1) a concédé son deuxième set de la quinzaine samedi à l'US Open. Mais il a assuré l'essentiel en se qualifiant pour les 8es de finale aux dépens de Kei Nishikori (ATP 56), battu 6-7 (4/7) 6-3 6-3 6-2 après 3h32' de jeu. Sa quête d'un 21e historique titre majeur, qui serait également synonyme de Grand Chelem calendaire, ne s'annonce pas de tout repos. Novak Djokovic a pu le constater une nouvelle fois samedi après-midi dans le stade Arthur Ashe, où il ne s'est guère montré convaincant. Le Serbe, qui restait sur 16 succès d'affilée face à Kei Nishikori - dont un cinglant 6-2 6-0 en quart de finale des Jeux de Tokyo -, a ainsi commis pas moins de 20 fautes directes dans la première manche. Il a toutefois su monter en puissance dès l'entame du deuxième set pour s'éviter toute mauvaise surprise. Déjà contraint de disputer quatre sets au 1er tour face à Holger Rune (ATP 145), Novak Djokovic devra afficher un visage plus serein s'il entend écrire l'histoire du tennis dimanche prochain. Tous ses rivaux rêvent de briser son rêve, à commencer par Aslan Karatsev (no 21) ou Jenson Brooksby (ATP 99) qu'il affrontera lundi au 4e tour.

Encore un nul pour la France en qualification Image: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky Trois jours après avoir concédé le nul contre la Bosnie, la France a partagé l'enjeu (1-1) en Ukraine à l'occasion des éliminatoires de la Coupe du monde. La sélection tricolore reste tout de même en tête du groupe. Toujours fébriles et peu inspirés, les Bleus ont signé un nouveau match nul dans leurs qualifications au Mondial-2022, peinant à évacuer les doutes qui les accompagnent depuis l'Euro. Même diminuée par les blessures, dont celle de Kylian Mbappé, et privée de la moitié de ses titulaires habituels, l'équipe de France se devait de réagir dans le stade olympique de Kiev, après quatre matches sans victoire. Mais les champions du monde, peu flamboyants en attaque et fragiles en défense, ont étiré leur mauvaise série à cinq rencontres, concédant l'ouverture du score pour la cinquième fois de suite avant de réagir péniblement, grâce à Anthony Martial (50e), auteur de son deuxième but en sélection. Si Didier Deschamps et ses joueurs répètent inlassablement que l'élimination précoce en huitièmes à l'Euro est digérée, la performance du soir, sans idée ni révolte collective, épaissit les inquiétudes, trois jours après la rentrée poussive contre la Bosnie-Herzégovine (1-1). Après deux alertes sérieuses sur Hugo Lloris, les joueurs de l'Est ont ouvert le score sur un magnifique tir brossé de Mykola Shaparenko. Le milieu de terrain du Dinamo Kiev a profité, en la circonstance, d'un renvoi hasardeux de la défense française. Le constat était particulièrement amer pour les Français car quelques secondes avant l'ouverture du score, Anthony Martial s'était retrouvé seul face au portier Pyatov et avait échoué pour quelques centimètres. Le même Martial s'est montré beaucoup plus efficace en reprenant de près une remise de la tête de Rabiot - sans doute entachée d'une faute sur un défenseur ukrainien - pour égaliser d'une reprise dans le petit filet (50e).

Fribourg-Gottéron en huitièmes de finale de la Ligue des champions Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Fribourg Gottéron est le premier club suisse qualifié cette saison pour les huitièmes de finale de la Ligue des champions. Les Fribourgeois se sont qualifiés grâce à leur succès 2-0 à Bratislava. Sandro Schmid d'un tir puissant et David Desharnais d'une réussite dans la cage vide ont assuré le succès des joueurs de Christian Dubé dans la capitale slovaque. Comme les Suédois de Leksand, ils ont décroché leur qualification avec le maximum de points. Les Fribourgeois affronteront les Scandinaves à deux reprises en octobre pour la première place de la poule. Les Romands doivent également leur succès face au Slovan grâce à la prestation de leur portier Connor Hughes, qui a repoussé avec brio certains des 26 essais slovaques. Les Zurich Lions ont livré un grand match face à un des grands d'Europe, Frölunda Göteborg. Toutefois, les Zurichois se sont inclinés 3-4 après prolongation face au tenant du titre. Grâce à des buts de John Quenneville et Patrick Geering, les Lions ont effacé un retard de deux buts pour égaliser lors des 12 dernières minutes de jeu. Le but de la victoire est tombé après 120'' de prolongation de la canne du Norvégien Mats Rosseli Olsen. La partie a été de haute intensité et les Zurichois ont été tenus dans le match par leur portier Ludovic Waeber. Le Fribourgeois s'est fait l'auteur de plusieurs parades déterminantes au plus fort de la pression suédoise. Comme attendu, Zoug s'est largement imposé contre les Danois de Sönderjyske. Une semaine après le 10-0 à l'extérieur, le champion de Suisse s'est imposé 9-3 à domicile. Dario Simion et Reto Suri ont chacun inscrit un doublé. Jan Kovar et Lino Martschini ont accumulé chacun quatre points.