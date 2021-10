Medvedev en 8e +++ L'Allemagne ira au Qatar

Roger Federer bouté hors du top 10 Image: KEYSTONE/AP/KIRSTY WIGGLESWORTH Pour la première fois depuis près de cinq ans (janvier 2017), Roger Federer ne figurera plus dans le top 10 de l'ATP au prochain classement. Hubert Hurkacz et Casper Ruud vont le dépasser. L'homme aux 20 titres en Grand Chelem, à nouveau touché à un genou, n'a plus joué depuis sa défaite en quart de finale de Wimbledon face au Polonais Hurkacz. Ce même Hurkacz s'est qualifié dans la nuit de lundi à mardi pour les 8es de finale du Masters d'Indian Wells, tout comme le Norvégien Casper Ruud. Ces deux hommes sont ainsi assurés de passer devant le Bâlois, actuellement 9e, au prochain classement. Après avoir été déjà éjecté des dix premiers début 2017, Federer avait brièvement retrouvé la place de no 1 en 2018. Cette fois, à 40 ans et 2 mois, les perspectives sont tout autres. Comme l'a déclaré en ce début de semaine Patrick McEnroe, sur un ton respectueux, "avoir 40 ans en tennis, c'est comme en avoir 65 dans un autre métier". Roger Federer a annoncé en août devoir subir une nouvelle opération au genou droit - sa troisième en un an et demi à la même articulation -, de quoi le tenir éloigné des courts pendant plusieurs mois. Il n'abdique pas cependant et compte revenir sur les courts. Cette nouvelle opération doit aussi, plus généralement, lui permettre de "pouvoir courir à nouveau".

Rublev éliminé Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Le Russe Daniil Medvedev, no 2 mondial, s'est qualifié pour les 8es de finale du Masters 1000 d'Indian Wells. Mais son compatriote Andrey Rublev (no 5) a été battu par l'Américain Tommy Paul (ATP 60). Un mois après son triomphe à l'US Open, Daniil Medvedev, tête de série no 1 du tournoi, s'est défait 6-2 7-6 (7/1) de Krajinovic et affrontera au tour suivant le Bulgare Grigor Dimitrov, tombeur de l'Allemand Daniel Altmaier. L'Américain Tommy Paul, 24 ans, jamais monté plus haut que la 50e place mondiale, a quant à lui créé une petite surprise en éliminant 6-4 3-6 7-5 Andrey Rublev, tête de série no 4 et récent demi-finaliste à San Diego. Au tour suivant, il affrontera l'Espagnol Roberto Bautista Agut ou le Britannique Cameron Norrie.

Michael Jordan approuve le protocole pour les non-vaccinés Image: KEYSTONE/AP/Jeff Roberson Michael Jordan, patron des Charlottes Hornets et ancienne gloire des Chicago Bulls, a approuvé lundi le protocole mis en place par la NBA pour les non-vaccinés. "Je suis à l'unisson avec la ligue. Tout le monde a donné son avis sur les vaccins. Moi je crois fermement en la science", a-t-il indiqué lors d'une interview sur la chaîne américaine NBC. "Je vais m'en tenir à ça, et j'espère que chacun suivra les règles." La NBA, qui n'oblige pas ses joueurs à se faire vacciner, a instauré un protocole sanitaire très restrictif pour les non-vaccinés et décidé que ceux qui manqueraient des matches pour cette raison verraient leur salaire réduit. À huit jours du début de la saison, 95% des basketteurs de la ligue sont vaccinés. Ce n'est pas le cas de Kyrie Irving, le meneur des Brooklyn Nets. Une situation qui pourrait s'avérer préjudiciable pour son équipe qui pourrait devoir se passer de lui pour la moitié des matches de la saison régulière, soit 41, sans compter d'éventuelles rencontres à domicile en play-off. Si Jordan est prudent dans la façon de s'exprimer, une autre légende de la NBA, Kareem Abdul-Jabbar, a été plus véhément en appelant à la vaccination. Pour l'ancien joueur des Lakers, "un joueur devrait impérativement s'y soumettre sans quoi il faudrait le retirer de l'équipe".

Karolina Pliskova sortie dès le 3e tour, Ruud assure Karolina Pliskova trahie par sa mise en jeu. Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Surprise à Indian Wells: la Tchèque Karolina Pliskova, une des favorites pour la victoire finale, a été sortie au 3e tour du tournoi par la Brésilienne Beatriz Haddad Maia, issue des qualifications. La 3e joueuse mondiale s'est inclinée en deux sets et un peu plus de deux heures de jeu, 6-3 7-5. Elle a notamment été pénalisée par son service avec 12 doubles fautes et seulement 25% de points gagnés après son deuxième service. Avec cette défaite de Pliskova et en l'absence de la no 1 mondiale Ashleigh Barty, de sa dauphine bélarusse Aryna Sabalenka ainsi que de Serena Williams, le tableau féminin n'en est que plus ouvert. Hadda Maia, 115e mondiale, affrontera au quatrième tour l'Estonienne Anett Kontaveit (20e), qui a créé la deuxième surprise de la journée en éliminant la gagnante de la dernière édition en 2019, la Canadienne Bianca Andreescu (21e), 7-6 6-3. "Je n'ai pas bien joué et je n'avais pas des bonnes sensations aujourd'hui", a déclaré celle qui a également gagné l'US Open il y a deux ans. "Il y avait beaucoup de vent. Je ne crois pas qu'elle ait joué un très bon tennis non plus, mais elle a été meilleure que moi". Les favoris ont tenu leur rang chez les hommes. Le Norvégien Casper Ruud (10e joueur mondial) a battu le Sud-africain Lloyd Harris (31e) en trois sets (6-7 6-4 6-4). Vainqueur de trois titres en trois semaines cet été (à Bastad, Gstaad et Kitzbuhel), une performance jamais vue depuis Andy Murray en 2011, Ruud retrouvera Diego Schwartzman en 8es de finale mercredi.

L'Allemagne décroche son ticket pour le Qatar Image: KEYSTONE/EPA/GEORGI LICOVSKI L'Allemagne est la première équipe à avoir décroché son ticket pour la Coupe du monde 2022. La Mannschaft est allée s'imposer 4-0 en Macédoine du Nord lundi, profitant également de la défaite subie par l'Arménie en Roumanie (1-0) pour s'assurer la première place du groupe J. Eliminée dès les 8es de finale de l'Euro, sortie en phase de poules au Mondial 2018, l'Allemagne a enchaîné un cinquième succès en cinq matches sous la férule de son nouveau coach Hansi Flick. Elle a effacé lundi l'humiliation vécue en mars dernier à Duisbourg avec Joachim Löw à la barre face à la Macédoine du Nord (défaite 1-2). Thomas Müller et ses équipiers ont forcé la décision en deuxième mi-temps dans National Arena Todor Proeski de Skopje. L'attaquant du Bayern Munich s'est fait l'auteur d'une passe décisive sur les deux premiers buts, signés Kai Havertz (50e) et Timo Werner (70e). Werner a signé un doublé (73e), Jamal Musalia scellant le score à la 83e. La Belgique doit patienter Quatrième du Final Four de la Ligue des nations, la Belgique n'est en revanche pas parvenue à valider son ticket pour le Qatar lundi. Deuxième du groupe E, le Pays de Galles s'est imposé 1-0 en Estonie pour revenir à cinq longueurs des Diables Rouges à deux journées de la fin. Les Gallois accueilleront la Belgique le 16 novembre.

Golubic échoue devant Kalinskaya Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Viktorija Golubic (WTA 46) n'est pas parvenue à enchaîner un troisième succès dans le tournoi WTA 1000 d'Indian Wells. La Zurichoise s'est inclinée 1-6 6-1 6-3 devant Anna Kalinskaya (WTA 151) lundi en 16e de finale. Tombeuse de la vice-championne olympique Marketa Vondrousova (WTA 37) et de la 9e joueuse mondiale Maria Sakkari dans les deux premiers tours, Viktorija Golubic semblait avoir le match en main après avoir remporté les six derniers jeux du premier set. Mais elle fut trop vulnérable sur son service dans les deux dernières manches. La quart de finaliste de Wimbledon a concédé sept fois son engagement dans les deux derniers sets. Elle n'a rien lâché dans l'ultime manche, se procurant même une balle de break pour égaliser à 4-4 après avoir été menée 4-1. Mais Anna Kalinskaya a su serrer sa garde pour empocher les deux derniers jeux. Viktorija Golubic peut regretter de ne pas avoir su saisir sa chance face à une joueuse issue des qualifications qu'elle avait battue lors de leurs précédents duels. Elle a néanmoins retrouvé une certaine confiance dans le désert californien, remportant deux matches d'affilée pour la première fois depuis Wimbledon. Cette place de 16e de finaliste permettra en outre à la Zurichoise de 28 ans d'améliorer encore une fois son meilleur classement, un 45e rang obtenu en août dernier. Elle devrait figurer lundi à la 44e place de la hiérarchie.

Les Sixers en discussion pour un retour de Ben Simmons Ben Simmons pourrait revenir chez les Sixers Image: KEYSTONE/AP/Mary Altaffer Philadelphie et son entraîneur Doc Rivers sont en discussion avec l'agent de Ben Simmons pour un retour du joueur au sein des Sixers, a annoncé ESPN. Ce retour pourrait survenir "dès cette semaine". Ben Simmons devrait reprendre le dialogue avec la direction du club de NBA, ce qu'il n'a plus fait depuis la fin du mois d'août, affirme le média américain sur son site. Le meneur australien de 25 ans a récemment demandé à quitter le club et avait prévenu ses dirigeants qu'il ne se présenterait pas au stage d'entraînement de pré-saison. L'avenir de Simmons à Philadelphie a pris du plomb dans l'aile depuis la demi-finale de la Conférence Est perdue contre les Hawks de Clint Capela (4-3) à la surprise générale, en juin dernier. Sa piètre performance dans les dernières minutes du match 7 avait notamment été pointée du doigt. Depuis, l'entraîneur des 76ers a défendu son joueur : "il me manque, je l'ai toujours défendu. J'aime la façon dont il joue", a affirmé Doc Rivers. ESPN ajoute lundi que le président de la franchise Daryl Morey et Rivers "espèrent désormais convaincre Simmons de rester sur le long terme à Philadephie".

Barça: Agüero et Dembélé de retour à l'entraînement Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Sergio Agüero et Ousmane Dembélé ont effectué leur retour à l'entraînement du FC Barcelone lundi. Les attaquants argentin et français étaient blessés depuis le début de la saison. Les deux joueurs "ont fait une partie de l'entraînement avec le groupe", a annoncé le Barça. Dembélé (24 ans), se remet d'une désinsertion du tendon du biceps (fémoral) au niveau du genou droit, qui a nécessité une opération. "Kun" Agüero (33 ans) s'était quant à lui blessé au mollet droit le 9 août. Il n'a toujours pas disputé la moindre minute en match officiel avec les Blaugranas. Le retour à l'entraînement des deux attaquants est une très bonne nouvelle pour le Barça, dont l'infirmerie se vide peu à peu puisque Ronald Koeman peut à nouveau compter sur Jordi Alba et Ansu Fati. Dembélé et Agüero pourraient même être convoqués pour le match de Liga dimanche contre Valence, selon la presse espagnole.

Les Kényans triomphent à Boston Image: KEYSTONE/AP/Steven Senne Les Kényans étaient à la fête lors du marathon de Boston. Benson Kipruto a remporté la course masculine en 2h09'51'', sa compatriote Diana Chemtai Kipyogei s'imposant en 2h24'45'' chez les dames. Cette 125e édition, la première depuis avril 2019 après une annulation en 2020 et un report ce printemps à cause de la pandémie de Covid-19, a permis à Benson Kipruto de décrocher à 30 ans sa première victoire sur un marathon majeur (Berlin, Tokyo, Londres, Boston, Chicago, New-York). Arrivé en solitaire grâce à une attaque tranchante au 37e km, Benson Kipruto a devancé les Ethiopiens Lemi Berhanu (2h10'36'') et Jemal Yimer (2h10'37''). L'outsider américain CJ Albertson a animé la course seul en tête pendant 32 km, possédant plus de 2 minutes d'avance sur les favoris avant de payer son départ rapide dans les montées qui corsent la deuxième moitié de l'épreuve. Il a fini 10e. Diana Chemtai Kipyogei a pour sa part triomphé lundi pour sa troisième course en carrière sur la distance. La Kényane de 27 ans a violemment accéléré après 1h44' de course, alors que le peloton était resté groupé jusque-là. Elle s'est imposée en solitaire devant ses compatriotes Edna Kiplagat (2h25'09'') et Mary Ngugi (2h25'20''). Les Suisses s'imposent en fauteuil roulant Les épreuves en fauteuil roulant du marathon de Boston ont souri aux Suisses. Marcel Hug, deuxième la veille à Chicago sur la même distance, et Manuela Schär ont en effet cueilli la victoire lundi dans le Massachusetts.

Le FC Sion mécontent des billets nominatifs Image: KEYSTONE/MICHAEL BUHOLZER Le FC Sion a écrit au Conseil d'Etat valaisan pour lui demander de renoncer au billet nominatif pour assister aux matches à Tourbillon. La mesure aurait des effets contre-productifs. Premier club en Suisse à le faire, le FC Sion - sur décision du conseiller d'Etat en charge de la sécurité et du sport Frédéric Favre - a introduit dès le début de la saison de Super League le système du ticket nominatif. Concrètement, les spectateurs doivent décliner leur identité pour entrer dans le stade, une mesure destinée à prévenir le hooliganisme en faisant mieux respecter les interdictions de stade. Ce système partait d'une bonne intention mais il introduit une inégalité de traitement et de procédure par rapport aux autres clubs professionnels du pays, exempts de telles restrictions, écrit le club valaisan dans sa lettre adressée jeudi par le président Christian Constantin et publiée lundi. Sans expliquer la relation de cause à effet, le FCS note que l'inégalité de traitement par rapport aux autres clubs fait que "des groupes de supporters adverses s’organisent pour rejoindre le Valais en nombre (entre 600 et 800 personnes par rencontre) afin d’en découdre avec les forces de l’ordre valaisannes". Ils envisageraient également d’être renforcés par des groupes étrangers. Afin d’éviter tout débordement, notamment en vue de la réception de Bâler dimanche, le FC Sion trouverait "judicieux et nécessaire de faire marche arrière sur le billet nominatif" et de trouver "un chemin de sortie dans les plus brefs délais".

Alexander Zverev assure sa place Image: KEYSTONE/EPA/RAY ACEVEDO Alexander Zverev est qualifié pour le Masters de Turin (ATP Finals) du 14 au 21 novembre. Sa victoire au 2e tour du Masters 1000 d'Indian Wells contre l'Américain Jenson Brooksby lui assure sa place. L'Allemand, no 4 mondial, s'est imposé dimanche 6-4 3-6 6-1 après 1h48' de jeu. Il rejoint pour le grand raout turinois qui réunira les meilleurs mondiaux Novak Djokovic, Daniil Medvedev et Stefanos Tsitsipas, également déjà qualifié. A Indian Wells, Zverev, champion olympique, affrontera le vétéran Andy Murray, à la recherche de son lustre passé, à 34 ans, après une série de blessures l'ayant fait chuter au 121e rang mondial. L'Ecossais est sorti vainqueur 5-7 6-3 6-2 d'une confrontation intergénérationnelle contre Carlos Alcaraz, qui fut une des révélations du dernier US Open en éliminant au 3e tour le Grec Stefanos Tsitsipas. Chez les dames, Iga Swiatek (4e) a été expéditive pour avancer en 8e de finale, aux dépens de la Russe Veronika Kudermetova (6-1 6-0). Autre qualifiée attendue, mais bien plus laborieusement, l'Ukrainienne Elina Svitolina (7e) a bataillé pour se défaire 4-6 6-4 7-6 (7/3) de la Roumaine Sorana Cirstea.

Le Brésil fléchit mais se rapproche du Qatar Image: KEYSTONE/AP/Fernando Vergara Fin de série, sans grande conséquence: le Brésil a concédé le nul 0-0 en Colombie après 9 victoires en autant de matches en qualifications au Mondial. Mais la Seleçao s son billet quasiment en poche. Le Brésil, pour lequel Neymar était de retour après avoir purgé une suspension jeudi au Venezuela (3-1), reste un solide leader, avec 28 points, soit six d'avance sur son premier poursuivant, l'Argentine, qui a écrasé l'Uruguay (3-0) un peu plus tard ce dimanche soir. L'équipe de Tite possède surtout 13 longueurs d'avance sur son adversaire du jour, la Colombie, classée 5e. Or, les quatre premiers de la poule unique sud-américaine se qualifieront directement pour la Coupe du monde 2022 au Qatar, et il semble désormais tout à fait improbable que le Brésil finisse 6e ou même 5e. Neymar transperçant Neymar, aligné aux côtés de deux Gabriel (Barbosa et Jesus) peu en vue, a été au coeur de la plupart des offensives brésiliennes - il a d'ailleurs été le seul à réussir à transpercer le bloc colombien fait de deux lignes resserrées de quatre joueurs. Le meneur parisien s'est mis en évidence dès l'entame en poussant David Ospina à la parade, puis au quart d'heure de jeu a donné le tournis à la charnière centrale pour alerter dans la surface de réparation Paqueta, qui a gâché l'offrande. Il a aussi adressé un centre en retrait dangereux que le milieu défensif Fred a vendangé en tirant au-dessus de la barre (33e). "Neymar a été bon en tant que leader d'équipe", a déclaré Tite, ajoutant que son 10 10 avait été "très bien marqué" par la défense colombienne. "Ney" avait fait sensation plus tôt dimanche, mais hors terrain, dans une interview au média DAZN où il disait qu'il s'agirait sans doute au Qatar de sa "dernière Coupe du monde. Je la joue comme la dernière parce que je ne sais pas si j'aurai encore la condition, le mental, pour supporter encore plus de football."

Dominée, la France parvient à terrasser l'Espagne Image: KEYSTONE/EPA/Marco Betorello Largement dominée par l'Espagne, la France s'est tout de même offert la finale de la Ligue des nations. A Milan, la sélection tricolore s'est imposée 2-1 au terme d'un match renversant. Comme en demi-finale, la France a dû faire la course de l'arrière après l'ouverture du score des Espagnols. Mais une fois devant, elle a dû se retrancher dans son camp lors des dix dernières minutes irrespirables. Bien loin de répéter leur deuxième mi-temps face à la Belgique, les Français ont été complètement étouffés par les Espagnols au milieu du terrain durant près d'une heure de jeu. Plus le match avançait, plus la balle paraissait insaisissable pour les coéquipiers de Paul Pogba. Les joueurs de Didier Deschamps se sont, certes, procuré la meilleure chance de but par Karim Benzema dès la 5e minute, mais par la suite, la domination ibérique fut totale. Mais dominer n'est pas forcément gagner. Les occasions d'inquiéter Hugo Lloris ont été finalement rares pour les joueurs de Luis Henrique. Benzema la classe Les défenses ont fini par céder après l'heure de jeu. C'est d'abord Theo Hernandez, peut-être le meilleur Français - il a réussi à contenir Ferran Torres - dont la reprise a frappé la transversale (64e). Dans la continuité, Oyarzabal, lancé par Busquets, résistait à Dayot Upamecano et parvenait à tromper Hugo Lloris du pied gauche. L'avantage espagnol au score n'avait rien d'incongru à ce moment-là de la partie. La réaction française fut marquée de la classe de Benzema. Servi par Kylian Mbappé , l'attaquant du Real Madrid a sorti une balle brossée en dehors des seize mètres, qui n'a laissé aucune chance au portier Unai Simon (66e). L'action décisive est venue des pieds de Theo Hernandez. Le défenseur du Milan AC, qui évoluait dans son jardin, a réussi une ouverture d'une précision diabolique vers Mbappé. L'attaquant du PSG s'est présenté seul devant Simon et l'a désarçonné d'un beau jeu de jambes avant de marquer (80e). Finalement, le héros des Tricolores en fin de match était bien Lloris. Le portier de Tottenham a sauvé l'avantage par deux parades décisives face à des reprises d'Oyarzabal (88e) et de Pino (94e).

Neymar voit la Coupe du monde 2022 comme "la dernière" Image: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez La Coupe du monde 2022 au Qatar sera probablement "la dernière" pour Neymar, qui à 29 ans ne sait pas s'il pourra "supporter encore plus de football" dans une interview au média DAZN publiée dimanche. "Je crois que ce sera ma dernière Coupe du monde. Je la joue comme la dernière parce que je ne sais pas si j'aurai encore la condition, le mental, pour supporter encore plus de football", dit la superstar brésilienne dans une interview pour un documentaire sur la plateforme de streaming. "Je ferai tout pour y arriver en pleine forme, je ferai tout pour gagner avec mon pays, pour accomplir mon plus grand rêve depuis tout petit. Et j'espère pouvoir y arriver", ajoute l'attaquant du Paris Saint-Germain. Neymar, deuxième meilleur buteur de l'histoire de la Seleçao derrière la légende Pelé, aura 34 ans pour le Mondial-2026, organisé en Amérique du Nord (Canada, Etats-Unis, Mexique). En sélection, "Ney" compte à son palmarès la défunte Coupe des Confédérations (2013) et la médaille d'or olympique (2016). Les blessures l'ont empêché de participer à la Copa América 2019, remportée par le Brésil à domicile. Il avait ensuite perdu l'édition 2021 en finale face à l'Argentine. En Coupe du monde, il a jusqu'ici participé à deux éditions, en 2014 et 2018. Pour la première, il a marqué 4 buts, mais s'est ensuite blessé et n'a pas pris part à l'humiliation historique (7-1) infligée par l'Allemagne en demi-finale. En 2018, le Brésil s'est incliné en quarts contre la Belgique.