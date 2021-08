Medvedev en demi-finale à Toronto +++ Van Dijk prolonge

Bencic et Vondrousova à nouveau opposées Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Ce sera l'heure des retrouvailles la semaine prochaine entre Belinda Bencic (WTA 11) et la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42). Les deux finalistes olympiques de Tokyo s'affronteront au 1er tour du tournoi de Cincinnati. Belinda Bencic, tout à la joie de son or olympique en simple et de sa médaille d'argent en double, a renoncé au tournoi de Montréal mais revient à la compétition pour Cincinnati (WTA 1000). En cas de nouvelle victoire contre Vondrousova, qu'elle avait battue en trois sets au Japon, la St-Galloise jouerait au 2e tour face à une Américaine, Danielle Collins (WTA 28) ou Shelby Rogers (WTA 43). Avant un éventuel duel en 8es de finale contre la Canadienne Bianca Andreescu (WTA 8). Jil Teichmann (WTA 65) apparaît elle aussi directement dans le tableau principal. La gauchère biennoise bénéfice d'une wildcard et débutera contre la Roumaine Sorana Cirstea (WTA 40).

Medvedev en demi-finale à Toronto Image: KEYSTONE/EPA/WARREN TODA Le Russe Daniil Medvedev s'est qualifié pour les demi-finales du Masters 1000 ATP de Toronto en écartant dans la douleur Le Polonais Hubert Hurkacz 2-6 7-6 (8/6) 7-6 (7/5). Il rejoint dans le dernier carré John Isner, Stefanos Tsitsipas et Reilly Opelka. "C'était un match superdur, il était au-dessus de moi à plusieurs moments", a réagi Medvedev (ATP 2). "Il jouait de façon incroyable et je suis content de m'en être sorti." Le Russe, finaliste à Toronto en 2019, a été cueilli à froid dans le premier set en commettant près de la moitié de ses fautes directes de la soirée et en cédant ainsi la première manche au Polonais. Mais la tête de série numéro un a trouvé les ressources pour revenir dans le match et, après deux tie-breaks, prendre sa revanche contre le numéro 13 mondial qui l'avait battu à Wimbledon. Medvedev a conclu le match par un 22e ace. Monfils "danse" Le Russe affrontera en demi-finale l'Américain John Isner qui a éliminé le Français Gaël Monfils en deux sets 7-6 (7/5) 6-4. Le showman français a provoqué un incident dans le deuxième set lorsque l'arbitre de chaise Mohamed Lahyani lui a demandé d'arrêter de "danser" en attendant le service puissant de son adversaire. Le joueur de 34 ans a appelé le superviseur du tournoi et s'est lancé dans un débat animé sur cette question, tout en se faisant poser un bandage à la cheville droite après ce qu'il a appelé un "mauvais pas". L'incident s'est rapidement terminé et Isner a conclu le match par un 13e ace. Le Grec Stefanos Tsitsipas s'était précédemment aussi qualifié en battant facilement le Norvégien Casper Ruud 6-1 6-4. Il affrontera en demies l'Américain Reilly Opelka, qui s'est défait de l'Espagnol Roberto Bautista Agut 6-3 7-6 (7/1).

Aucune chance pour La Chaux-de-Fonds Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT La Chaux-de-Fonds n'a pas pesé lourd contre Lugano en 32es de finale de la Coupe de Suisse. L'équipe de 1re ligue s'est inclinée 7-1 chez elle, après un triplé de Bottani en 1re mi-temps. La messe était dite après moins d'une demi-heure à La Chaux-de-Fonds, après deux réussites de Bottani et une de Covilo, suivies peu après encore par le 0-4 de Bottani à nouveau. Sur la pelouse synthétique de la Charrière, les Neuchâtelois ne se sont réveillés qu'après avoir encaissé cinq buts, les Luganais levant aussi le pied.

Défaite suisse contre la Slovaquie Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT Les Suisses ont raté l'occasion de fêter une victoire contre la Slovaquie, qui eût pu être décisive pour passer un cap sur le long chemin vers la Coupe du monde 2023. Ils ont perdu 64-56 à Skopje. Les Helvètes n'ont ainsi pas pu enchaîner, 24 heures après leur beau succès contre la Macédoine du Nord (67-62) dans cette deuxième phase des pré-qualifications pour la Coupe du monde 2023. Les deux premiers de ce mini-tournoi à trois (Suisse, Macédoine du Nord, Slovaquie) se qualifieront, comme dans les autres groupes, pour les éliminatoires proprement dites, qui réuniront 32 sélections. Face à des Slovaques impressionnants en taille (2m24 par exemple pour Michael Fosek), l'équipe d'Ilias Papatheodorou a longtemps fait prévaloir sa plus grande vitesse et sa mobilité. Elle a mené au score durant les deux tiers du match. Les Slovaques ont dû attendre près de 5' pour inscrire leurs premiers points et près de 27' pour prendre l'avantage. Au final, leurs tirs à 3 points ont fait beaucoup de mal aux Suisses, plus habiles sous les paniers mais moins adroits au tir et moins agressifs en défense. Kazadi et Fofana (12 points chacun) et aussi Cotture (8 pts, avec beaucoup moins de temps de jeu) ont été les plus efficaces côté helvétique. Tout reste ouvert dans ce mini-tournoi, chaque sélection ayant 4 matches à disputer (deux rencontres contre chaque équipe).

Betschart/Hüberli en demi-finale sans perdre de set Image: KEYSTONE/LAURENT GILLIERON Nina Betschart et Tanja Hüberli, têtes de série no 3, se sont hissées en demi-finale des Championnats d'Europe à Vienne. Le duo de Suisse centrale a remporté ses deux matches de la journée, vendredi. En matinée, les Suissesses, quatrièmes des derniers Mondiaux, avaient dominé sans grand problème les Polonaises Kinga Wojtasik/Katarzyna Kociolek (21-13 21-17). Quelques heures plus tard, elles ont battu les Néerlandaises Sanne Keizer/Madelein Meppelink (no 6) sur le score de 22-20 21-19. Betschart/Hüberli ont ainsi pris leur revanche sur cette paire batave qui les avait dominées en finale des Européens 2018. La Zougoise et la Schwytzoise n'ont pas encore concédé de set en quatre matches à Vienne. Samedi, en demi-finale, elles se mesureront aux Allemandes Karla Borger et Julia Sude. Betschart/Hüberli restait la seule paire suisse en lice dans le tournoi en l'absence des médaillées de bronze olympiques Joana Heidrich/Anouk Vergé-Dépré. Esmée Böbner et Zoé Vergé-Dépré, la petite sœur d'Anouk, ont perdu leur huitième de finale contre les Allemandes Karla Borger/Julia Sude 21-12 15-21 15-11. Yves Haussener et Marco Krattiger, qui font équipe pour les Championnats d'Europe en raison de blessures dans l'équipe masculine, ont échoué en 16es de finale contre les champions du monde et médaillés d'argent olympiques Viacheslav Krasilnikov/Oleg Stoyanovskiy en deux sets (21-18 21-14).

Joao Almeida reste en jaune Joao Almeida toujours en jaune la veille du clm. Image: KEYSTONE/EPA/Grzegorz Momot L'Allemand Nikias Arndt (DSM) a remporté au sprint la 5e étape du Tour de Pologne, disputée sur 172,8 km entre Chocholow et Bielsko-Biala. Il a devancé le Slovène Matej Mohoric, qui n'accuse plus que deux secondes de retard sur le maillot jaune portugais Joao Almeida. Au terme d'une étape animée sur un parcours vallonné et sous le soleil, Arndt a devancé Mohoric (Bahrain), l'Italien Stefano Oldani (Lotto Soudal), Almeida (Deceuninck) et un autre Italien, Diego Ulissi (UAE-Emirates). Le contre-la-montre individuel de samedi, long de 19,1 km avec départ et arrivée à Katowice, s'annonce donc comme décisif, à la veille de l'arrivée à Cracovie. Le Polonais Michal Kwiatkowski (Ineos) reste l'un des favoris à la victoire finale sur ses terres. Il est quatrième du général, à 21 secondes.

Duel décisif pour le CC Genève Image: KEYSTONE/AP The Canadian Press Le billet masculin pour les JO de Pékin en 2022 se jouera, pour la Suisse, lors d'un barrage décisif à Bienne, du 22 au 25 septembre. Il opposera le CC Genève du skip Peter De Cruz au CC Berne Zähringer de Yannick Schwaller, en plusieurs matches.

Adam Peaty vedette d'une émission de danse Adam Peaty va faire le show. Image: KEYSTONE/AP/Jae C. Hong Adam Peaty, médaillé d'or en natation aux JO de Tokyo, va participer à la fameuse émission de danse de la BBC Strictly Come Dancing, a annoncé vendredi la chaîne. "Je pense que cela va surprendre beaucoup de gens, mais je suis très heureux d'annoncer que je vais participer à 'Strictly' cette année", déclare le nageur de 26 ans dans un communiqué de la BBC. "J'ai vraiment hâte de faire quelque chose de complètement différent et de me lancer des défis loin des bassins. J'espère que mon esprit de compétiteur va compenser mes talents de danseur!", poursuit-il. Peaty, spécialiste de la brasse où il détient le record du monde sur 50 m et 100 m, a conservé son titre de champion olympique en 100 m brasse à Tokyo. En équipe, il a également décroché l'or au relais 4x100 m 4 nages mixte et l'argent au relais 4x100 m 4 nages messieurs. Dans la foulée des Jeux, il a annoncé prendre une pause dans sa carrière de nageur, pour prendre soin de sa santé mentale. L'émission Strictly Come Dancing, adaptée en France sous le nom "Danse avec les stars", associe des spécialistes de la danse avec des personnalités totalement étrangères à cette discipline pour les faire progresser et concourir sous les yeux de juges et des téléspectateurs. D'autres champions olympiques ont déjà participé à l'émission britannique, comme l'heptathlète Denise Lewis ou la boxeuse Nicola Adams.

Van Dijk prolonge à Liverpool jusqu'en 2025 Image: KEYSTONE/AP/Andrew Couldridge Le Néerlandais Virgil van Dijk a prolongé vendredi "à long terme" son contrat avec Liverpool, jusqu'en 2025. Le club anglais l'a annoncé sur son site internet. "L'aventure continue", s'est réjoui le patron de la défense des Reds sur Twitter. A 30 ans, le défenseur central, transféré en provenance de Southampton en 2018, s'est engagé pour quatre années supplémentaires au sein du club vainqueur de la Ligue des champions en 2019 et champion d'Angleterre un an après. "Malheureusement, la saison dernière est à oublier sur le plan personnel, mais j'ai apprécié le temps passé ici, et je continuerai à l'apprécier au cours des prochaines années, avec vous tous", a réagi van Dijk. Touché aux ligaments du genou droit en octobre 2020, van Dijk a dû être opéré et n'a pu rejouer pour Liverpool qu'à la fin du mois de juillet, soit neuf mois après sa blessure. Il a manqué une grande partie de la dernière saison en club, ainsi que l'Euro. Homme fort des Reds lors de la saison 2018/19, il avait notamment été élu joueur de l'année de Premier League en 2019, meilleur défenseur UEFA de l'année et deuxième du Ballon d'or la même année. Il compte 130 apparitions sous la tunique de Liverpool, pour 13 buts inscrits. Ces dernières semaines, ses équipiers Trent Alexander-Arnold, Fabinho et Alisson ont également prolongé leur contrat avec Liverpool.

Janis Moser a signé son contrat avec les Coyotes Image: KEYSTONE/SALVATORE DI NOLFI Sélectionné au 2e tour (60e choix) de la dernière draft NHL par les Arizona Coyotes fin juillet, Janis Moser a signé un contrat de trois ans avec la franchise. Et Bienne pourra engager un 5e étranger. Janis Moser avait une petite pression supplémentaire au moment de signer son bail NHL. Pas que les Américains étaient pressés de récupérer le stylo, mais sa signature devait intervenir avant le 15 août. Pourquoi? Pour que son club Bienne puisse engager un cinquième étranger afin de le remplacer, comme cela avait été le cas la saison passée avec Pius Suter, et comme c'est le cas pour Zoug cette saison avec le départ de Grégory Hofmann pour les Columbus Blue Jackets. Janis Moser est donc un membre des Arizona Coyotes du haut de ses 21 ans. La franchise de l'Arizona décidera à l'issue du camp où jouera le natif de Safnern.

Kawhi Leonard prolonge son contrat avec les Clippers Kawhi Leonard 4 ans de plus aux Clippers Image: KEYSTONE/AP/Jacob Kupferman Kawhi Leonard, joueur vedette des Los Angeles Clippers, a prolongé son contrat avec le club, a annoncé la franchise californienne de NBA. Ce devrait être un bail de 4 ans. La durée du nouveau bail n'a pas été révélée mais ESPN affirme que l'Américain de 30 ans s'est engagé pour quatre années supplémentaires, dans le cadre d'un contrat dont le montant atteindrait au maximum 176,3 millions de dollars. Lors de la saison 2020-2021, Leonard a joué 52 matches et tourné à une moyenne de 24,8 points, 6,5 rebonds et 5,2 passes par match. Blessé au genou lors des play-off, il a cependant manqué les huit dernières rencontres de la saison et a dû subir une intervention chirurgicale. Aucune date de retour sur les parquets n'a été communiquée par les Clippers, mais le joueur devrait en tout état de cause rater le début de la saison prochaine. "Nous ferons tout ce que nous pourrons pour le soutenir dans le processus de guérison de sa blessure", une déchirure partielle du ligament antérieur du genou droit, a assuré Frank.

Federer: "En ce moment, tout est encore un peu incertain" Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth La date du retour de Roger Federer sur le circuit reste ouverte. "En ce moment, tout est encore un peu incertain", déclare le quadragénaire dans une interview accordée à "Blick". Après son élimination en quarts de finale à Wimbledon, le Bâlois n'a rien fait pendant un certain temps à cause de son genou. "J'ai dû laisser couler", a-t-il déclaré. Il est parti en vacances avec sa famille et a décidé de ne pas participer aux Jeux olympiques de Tokyo. Dans les prochains jours, Federer décidera quand et comment continuer après avoir consulté ses médecins et son équipe. Le prochain grand rendez-vous sur son calendrier est l'US Open qui débute à la fin du mois. Selon le journaliste Simon Graf, "RF" n'a pas encore repris l'entraînement. L'homme aux 20 titres du Grand Chelem compare sa situation à celle d'un boxeur: "Vous avez beaucoup moins de combats. Du coup l'accent est mis sur chaque match. J'ai dû le réapprendre." Depuis son retour à Doha au début du mois de mars, Federer n'a disputé que 13 matches. Dimanche, le Bâlois avait fêté son 40e anniversaire avec sa famille et ses amis. "Je suis toujours en activité. Qui l'aurait cru?, interroge-t-il. Certainement pas moi." Il se dit en paix avec lui-même et sûr qu'il y a encore beaucoup de belles choses à venir.

Conference League: le FC Bâle qualifié aisément pour les play-off Image: KEYSTONE/PETER SCHNEIDER Le FC Bâle a décroché avec la manière sa place en play-off de la Conference League. Les Rhénans ont battu Ujpest Budapest 4-0 au Parc Saint-Jacques, après avoir déjà gagné 2-1 en Hongrie. Le FCB, sous les yeux notamment de Roger Federer et Murat Yakin, a fait preuve comme depuis le début de la saison d'une grande efficacité et d'une bonne maîtrise. Les manoeuvres offensives ont souvent été inspirées par la pépite Esposito, lequel a été impliqué sur les trois premiers buts inscrits par Males (21e), Stocker (40e) et Cabral (70e). Petretta, servi par Kasami, a salé l'addition en fin de rencontre. Superbe passe de l'extérieur Le 1-0 est arrivé sur la première occasion bâloise après un superbe mouvement conclu par Males, à la réception d'un centre de l'extérieur d'Esposito. Ces deux joueurs, prêtés par l'Inter Milan, font vraiment le bonheur des Bâlois. Le capitaine Stocker a inscrit le 2-0 juste avant le repos. Là encore, Esposito a été à l'origine du but, de même que Cabral. Les Hongrois ont ensuite eu quelques occasions, mais le gardien Lindner s'est montré intraitable. Inévitable but de Cabral Cabral y est ensuite aussi allé de son but à la 70e, sur un service d'Esposito encore. L'attaquant brésilien a déjà marqué neuf fois cette saison. Bâle sera opposé aux Suédois d'Hammarby en play-off. Un adversaire qui semble a priori à la portée des Rhénans qui ont gagné leurs sept matches cette saison.

La Suisse commence par une victoire Image: KEYSTONE/JEAN-CHRISTOPHE BOTT L'équipe de Suisse a réussi son entrée lors du mini-tournoi de pré-qualification à la Coupe du monde 2023. A Skopje, face à la Macédoine du Nord, les Helvètes se sont imposés 67-62. Et de une. Les Suisses ont parfaitement entamé le quart de leur mission. Emmenés par un Jonathan Kazadi étincelant et auteur de 19 points, la sélection nationale a rendu une copie prometteuse. Et même si tout ne fut pas parfait, notamment en ce qui concerne le pourcentage au tir (38,7%), les joueurs de Papatheodorou ont su être présents dans la raquette. Ils ont aussi été adroits aux lancers francs en enrentrant 12 sur 14. Les Macédoniens se sont contentés d'un 7/14 qui a fait la différence au final. A noter encore la belle prestation de Roberto Kovac avec 15 points, dont quatre tirs primés. Les hommes d'Ilias Papatheodorou vont maintenant se reposer avant d'affronter la Slovaquie vendredi. Pas encore entrés dans le tournoi, les Slovaques seront frais en comparaison des Suisses.