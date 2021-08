Pour ce dernier, il s'agit du meilleur résultat depuis dix mois et sa 5e place au Mans, la saison passée.

A 20 ans, Fernandez (Kalex) remporté sa quatrième victoire dans la catégorie, sa 6e en tout. Le Madrilène n'est plus qu'à 19 points au général du leader australien Remy Gardner (Kalex), seulement 7e dimanche. Le Japonais Ai Ogura a pris la 2e place, tandis que l'Italien Marco Bezzecchi, 3e du Championnat du monde et vainqueur du GP de Styrie il y a une semaine, a fini derrière Lüthi.

Auparavant, les meilleurs classements du Bernois étaient un 14e rang à Assen (NED) à fin juin et deux 15es places en début de saison, au Qatar et en Catalogne. Lüthi avait montré ses bonnes dispositions dès les qualifications, samedi, dont il était sorti 10e.

L'attaquant hispano-brésilien Diego Costa, ancien joueur de l'Atlético Madrid et de Chelsea, a signé pour l'Atlético Mineiro, leader du championnat brésilien, a annoncé le club basé à Belo Horizonte.

Medvedev et Opelka en finale

Daniil Medvedev, des coups qui claquent. Image: KEYSTONE/AP/Cole Burston

Le Russe Daniil Medvedev et l'Américain Reilly Opelka disputeront dimanche la finale du Masters 1000 de Toronto après leurs victoires respectives contre John Isner et Stefanos Tsitsipas.

Reilly Opelka, 32e mondial, a réalisé l'exploit en venant à bout du Grec Tsitsipas (3e) 7-6 (7/2) 6-7 (4/7) 4-6 et s'est qualifié pour sa première finale en Masters 1000.

L'Américain de 23 ans, malgré un premier set perdu au tie-break, a su s'accrocher face au dernier finaliste de Roland-Garros pour finir par s'imposer.

Daniil Medvedev a pour sa part facilement dominé l'Américain John Isner en deux sets (6-2 6-2) et 54 minutes, réalisant quatre fois le break. Il tentera dimanche de conquérir son quatrième trophée de la saison.

Pliskova-Giorgi à Montréal

Dans le tournoi féminin de Montréal, la Tchèque Karolina Pliskova et l'Italienne Camila Giorgi s'affronteront dimanche en finale, après avoir écarté respectivement la no 3 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula.

Pliskova a battu Sabalenka 6-3 6-4, et Giorgi s'est imposée face à Jessica Pegula 6-3 3-6 6-1.