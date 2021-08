Medvedev s'impose à Toronto ++ Manchester City a trébuche

Le titre pour Daniil Medvedev Image: KEYSTONE/EPA/WARREN TODA No 2 mondial, Daniil Medvedev a logiquement enlevé le Masters 1000 de Toronto. Le Russe a cueilli le titre après son succès 6-4 6-3 en finale devant Reilly Opelka (ATP 32). Au lendemain de son succès sur John Isner, Daniil Medvedev n'a rencontré aucune difficulté pour s'imposer face à l'autre géant (2,11 m) américain qui disputait sa première finale dans un Masters 1000. "Reilly a fait une grande semaine, il s'est battu jusqu'à la fin, souligne Daniil Medvedev. Jouer une première finale de Masters 1000 n'est jamais facile. Ma première, c'était au Canada, et je n'ai remporté que trois jeux". C'était il y a deux ans à Montréal face à Rafael Nadal. Daniil Medvedev a enlevé son quatrième titre dans un Masters 1000. Il s'avance comme l'un des favoris du prochain US Open dont il fut finaliste il y a deux ans.

Bordeaux tient Marseille en échec Image: KEYSTONE/AP/Daniel Cole Une semaine après une première ratée - défaite 2-0 devant Clermont -, le Bordeaux de Vladimir Petkovic a relevé la tête. Il a cueilli un bon point à Marseille (2-2). Menés 2-0 à la pause sur des réussites du Turc Under et de Dimitri Payet, les Girondins sont revenus dans le match en l'espace de six minutes. Introduit à la reprise, Timothée Pembele, qui est est prêté par le PSG, signait le 2-1 à la 51e. A la 57e, Rémi Oudin, libre de tout marquage à l'orée de la surface, pouvait égaliser. Ce résultat porte la griffe de Vladimir Petkovic. Le plus grand sélectionneur suisse de l'histoire a su trouver les mots pour réveiller ses joueurs après une première période bien terne. Par ailleurs, l'introduction de Pembelé sur le flanc droit fut une franche réussite pour un joueur appelé à jouer en défense centrale. A noter enfin que Vladimir Petkovic a laissé sur le banc Loris Benito. Il est vrai que l'Argovien avait été l'un des joueurs les plus décevants face à Clermont.

La fête continue pour le tennis italien Image: KEYSTONE/AP/Graham Hughes La fête continue pour le tennis italien. Après la finale de Matteo Berrettini à Wimbledon, il salue le succès de Camilla Giorgi au tournoi WTA 1000 de Montréal. 71e mondiale, la native de Macerata a cueilli, à 29 ans, le plus grand succès de sa carrière après sa victoire 6-3 7-5 en finale devant Karolina Pliskova (WTA 6). Déjà victorieuse de la Tchèque cette année à Eastbourne et aux Jeux de Tokyo, Camilla Giorgi a réussi la passe de trois. Elle a pris le contrôle de cette finale grâce à un break qui lui a permis de mener 4-3. Elle ne devait plus lâcher sa proie pour conclure après 100 minutes de jeu. Ce succès lui fera gagner 37 places au classement WTA pour occuper ce lundi le 34e rang. Son meilleur ranking fut une 26e place en octobre 2018.

Roger Federer sur le flanc pendant de longs mois Image: KEYSTONE/AP/Kirsty Wigglesworth Roger Federer se retrouve à nouveau sur le flanc pendant de longs mois. Le Bâlois annonce qu'il s'apprête à subir une nouvelle intervention à son genou. "Je vais devoir marcher avec des béquilles pendant plusieurs semaines. Ce qui signifie que je ne jouerai pas au tennis avant plusieurs mois", explique sur les réseaux sociaux le Bâlois qui a fêté ses 40 ans le 8 août dernier. Opéré à deux reprises l'an dernier, son genou a apparemment lâché à nouveau après sa saison sur gazon conclue de manière abrupte sur une défaite en quart de finale de Wimbledon face à Hubert Hurkacz. Il reste à espérer que ce quart de finale devant le Polonais avec ce funeste 6-0 au troisième et dernier set ne fut pas le dernier match officiel de Roger Federer. "Je dois subir une nouvelle opération si je veux aller mieux dans un futur à la fois proche et lointain", souligne le Bâlois. Il doit renoncer dans un premier temps à l'US Open qui débute dans deux semaines à New York, un tournoi qui aurait dû, pour la première fois, mettre aux prises trois joueurs détenteurs chacun de vingt titres du Grand Chelem. Roger Federer forfait, Rafael Nadal incertain, la voie semble libre pour Novak Djokovic.

Premier League: le champion trébuche d'entrée Image: KEYSTONE/AP/Ian Walton Champion en titre, Manchester City a trébuché d'entrée en Premier League. Les Citizens ont été battus 1-0 à Londres par Tottenham. Les Spurs ont fait la différence sur un but du Coréen Son (55e). Tottenham a évolué sans son capitaine Harry Kane, courtisé justement par Manchester City. Son absence n'a pas empêché les Londoniens de frustrer les hommes de Pep Guardiola, dont la domination territoriale n'a pas su être concrétisée. En contre, les Spurs ont souvent été plus dangereux que les champions en titre, au jeu plus posé. Les principaux rivaux de Manchester City dans la course au titre ont par contre tous gagné samedi. Manchester United a écrasé Leeds 5-1 grâce notamment à un triplé de Bruno Fernandes et à quatre assists de Pogba. Chelsea n'a fait qu'une bouchée de Crystal Palace (3-0) alors que Liverpool - sans Shaqiri pas convoqué (en instance de transfert) - s'est imposé sur un score similaire à Norwich.

Jasper Philipsen s'impose au sprint sur la 2e étape Jasper Philipsen le plus l'aise dimanche. Image: KEYSTONE/EPA Le Belge Jasper Philipsen s'est imposé au sprint lors de la 2e étape du Tour d'Espagne entre Caleruega et Burgos. Primoz Roglic, vainqueur la veille au contre-la-montre, conserve le maillot rouge. Au coude à coude avec Fabio Jakobsen, le coureur d'Alpecin-Fenix de 23 ans a finalement devancé l'un des autres favoris de cette deuxième étape réservée aux sprinters et s'offre sa deuxième victoire sur le tour d'Espagne.

Lars Forster en or, le bronze pour Colombo Lars Forster aime les Championnats d'Europe. Image: KEYSTONE/GIAN EHRENZELLER Le Saint-Gallois Lars Forster est devenu champion d'Europe de cross-country pour la deuxième fois, à Novi Sad (SRB). Le Tessinois Filippo Colombo a cueilli la médaille de bronze. En l'absence du vice-champion olympique Mathias Flückiger et de Nino Schurter, la pointe de la deuxième garde helvétique a su se mettre en évidence. Seul le Danois Sebastian Fini Carstensen, 2e à 3 secondes, a pu empêcher un doublé suisse. Forster, 28 ans, avait déjà remporté les Championnats d'Europe en 2018. A 23 ans, Colombo a glané sa première médaille en élite. Lars Forster succède au palmarès au Grison Nino Schurter, qui n'a pas défendu son titre. Tout comme Flückiger ainsi qu'une partie de l'élite féminine, Schurter se concentre sur les Mondiaux qui auront lieu à la fin du mois à Val di Sole, en Italie.

Nyck de Vries sacré champion de formule E Nyck de Vries: le titre est pour lui Image: KEYSTONE/AP/David Davies Le Néerlandais Nyck de Vries (Mercedes) a décroché le titre de champion du monde de formule E à l'issue de la dernière course de la saison 7 à Berlin. Un 8e rang lui a suffi pour être sacré. Champion de formule 2 em 2019, de Vries a ainsi écrit une nouvelle ligne à son palmarès. Lors de l'épreuve dominicale sur l'ancien aéroport de Tempelhof, il a bénéficié des circonstances puisque ses trois premiers poursuivants au classement ont été éliminés très rapidement. La poisse pour Mortara Deuxième du championnat avant cette course, le Genevois d'origine italienne Edoardo Mortara (Venturi) a vu ses espoirs de titre s'évanouir dès le départ. Il a en effet percuté de plein fouet la Jaguar du Néo-Zélandais Mitch Evans, victime d'une panne. Mortara a pu rejoindre son stand à pied, mais a dû se rendre à l'hôpital pour des contrôles. L'Anglais Jake Dennis (BMW i Andretti) est sorti dès le deuxième départ alors qu'il était devenu le mieux placé dans la course au titre. La course de dimanche a été remportée par le Français Norman Nato, le coéquipier de Mortara chez Venturi. Sébastien Buemi (Nissan e.dams) a une fois encore échoué à entrer dans les points. Le Vaudois, 11e samedi, a terminé 14e de la dernière épreuve.

Coupe de Suisse: Bâle et GC qualifiés sans problème Tushi ouvre le score pour le FCB Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Bâle et Grasshopper n'ont pas connu le moindre problème pour obtenir leur qualification pour les 16es de finale de la Coupe de Suisse. Les deux clubs ont gagné largement. Bâle s'est imposé 7-0 sur la pelouse de Schönenwerd-Niedergösgen, formation de 2e Ligue. Patrick Rahmen a pu se laisser le luxe d'aligner une équipe B, laissant ainsi souffler de nombreux titulaires. Les Rhénans n'en ont pas moins signé un large succès. A Widnau (2e Ligue inter), GC a également connu un match assez facile, gagné 5-0.

Le pari payant de Brad Binder Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA La course de MotoGP du Grand Prix d'Autriche, à Spielberg, a vu la spectaculaire victoire de Brad Binder (KTM). Le Sud-Africain a gagné son pari "fou" de garder ses pneus "slicks" sous la pluie. La course a été passionnante jusqu'au bout. L'apparition de la pluie en fin d'épreuve a bouleversé la donne. Brad Binder a pris le risque de garder ses pneus "slicks" malgré les gouttes, contrairement à ses concurrents aux avant-postes qui sont tous allés en changer à quatre tours du terme. Un pari presque insensé, mais payant puisque le Sud-Africain s'est imposé. Mais il n'aurait guère fallu un tour de plus. Il a précédé l'Italien Francesco Magnaia (2e) et l'Espagnol Jorge Martin (3e), tous deux sur Ducati, d'une dizaine de secondes. Pointant au 3e rang provisoire peu avant la fin, Valentino Rossi, 42 ans, n'est pas passé loin d'un 200e podium en MotoGP. Las pour lui, le "Dottore" finissait 8e, après avoir lui aussi gardé ses "slicks", juste derrière Quartararo (7e), solide leader du Championnat du monde. La course a aussi été marquée par la chute, sans gravité, de Johann Zarco, qui a perdu la maîtrise de sa machine dans un virage à une dizaine de tours de la fin. Deuxième au Championnat du monde avant cette course, le Français fait la mauvaise opération du jour et rétrograde au 4e rang.

Décès de Gerd Müller Image: KEYSTONE/AP Le légendaire attaquant de l'équipe d'Allemagne Gerd Müller est décédé. "Il s'est éteint dimanche matin à l'âge de 75 ans", a annoncé son ancien club, le Bayern Munich.

Premier "top 10" de la saison pour Lüthi Image: KEYSTONE/EPA EFE Thomas Lüthi a signé de loin son meilleur résultat de la saison, au Grand Prix d'Autriche. A Spielberg, le vétéran bernois s'est classé 9e en Moto2, son premier "top 10" en 2021. L'Emmentalois a dépassé régulièrement des concurrents après un départ moyen, tout en devant laisser filer les meilleurs, en particulier le vainqueur, l'Espagnol Raul Fernandez. Au guidon de sa Kalex, Lüthi a pu être aperçu plusieurs fois à l'image par les téléspectateurs, un spectacle devenu rare. Auparavant, les meilleurs classements du Bernois étaient un 14e rang à Assen (NED) à fin juin et deux 15es places en début de saison, au Qatar et en Catalogne. Lüthi avait montré ses bonnes dispositions dès les qualifications, samedi, dont il était sorti 10e. A 20 ans, Fernandez (Kalex) remporté sa quatrième victoire dans la catégorie, sa 6e en tout. Le Madrilène n'est plus qu'à 19 points au général du leader australien Remy Gardner (Kalex), seulement 7e dimanche. Le Japonais Ai Ogura a pris la 2e place, tandis que l'Italien Marco Bezzecchi, 3e du Championnat du monde et vainqueur du GP de Styrie il y a une semaine, a fini derrière Lüthi. Pour ce dernier, il s'agit du meilleur résultat depuis dix mois et sa 5e place au Mans, la saison passée.

Diego Costa signe à l'Atlético Mineiro Image: KEYSTONE/EPA EFE/RODRIGO JIMENEZ L'attaquant hispano-brésilien Diego Costa, ancien joueur de l'Atlético Madrid et de Chelsea, a signé pour l'Atlético Mineiro, leader du championnat brésilien, a annoncé le club basé à Belo Horizonte. Âgé de 32 ans, Diego Costa arrive libre dans le club brésilien, qui vise une qualification en demi-finales de la Copa Libertadores. Son contrat avec les Colchoneros de Diego Simeone a pris fin en juin dernier. Ce sera la première expérience de Diego Costa au Brésil, en tant que footballeur professionnel.

Medvedev et Opelka en finale Daniil Medvedev, des coups qui claquent. Image: KEYSTONE/AP/Cole Burston Le Russe Daniil Medvedev et l'Américain Reilly Opelka disputeront dimanche la finale du Masters 1000 de Toronto après leurs victoires respectives contre John Isner et Stefanos Tsitsipas. Reilly Opelka, 32e mondial, a réalisé l'exploit en venant à bout du Grec Tsitsipas (3e) 7-6 (7/2) 6-7 (4/7) 4-6 et s'est qualifié pour sa première finale en Masters 1000. L'Américain de 23 ans, malgré un premier set perdu au tie-break, a su s'accrocher face au dernier finaliste de Roland-Garros pour finir par s'imposer. Daniil Medvedev a pour sa part facilement dominé l'Américain John Isner en deux sets (6-2 6-2) et 54 minutes, réalisant quatre fois le break. Il tentera dimanche de conquérir son quatrième trophée de la saison. Pliskova-Giorgi à Montréal Dans le tournoi féminin de Montréal, la Tchèque Karolina Pliskova et l'Italienne Camila Giorgi s'affronteront dimanche en finale, après avoir écarté respectivement la no 3 mondiale bélarusse Aryna Sabalenka et l'Américaine Jessica Pegula. Pliskova a battu Sabalenka 6-3 6-4, et Giorgi s'est imposée face à Jessica Pegula 6-3 3-6 6-1.