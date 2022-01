Mendy libéré sous caution +++ GE Servette bat Ambri

Décimé par le Covid, le Bayern battu à domicile par Mönchengladbach Image: KEYSTONE/AP/Andreas Schaad Décimé par le Covid-19, le Bayern s'est incliné à domicile à huis clos 2-1 contre Mönchengladbach pour la 18e journée de Bundesliga, malgré un nouveau but de Robert Lewandowski. Avant les matches du week-end, les Bavarois restent en tête du championnat avec neuf points d'avance sur le dauphin Dortmund. Mais ce dernier peut se rapprocher s'il prend des points samedi sur la pelouse du 6e, Francfort (18h30). Douze joueurs du groupe pro du Bayern étaient indisponibles vendredi, avec neuf positifs au Covid-19 dont le capitaine et gardien Manuel Neuer. Mönchengladbach avec les trois Suisses Yann Sommer, Nico Elvedi et un remuant Breel Embolo, n'avait cure des soucis bavarois. Menés 1-0, les joueurs de l'entraîneur Adi Hütter ont renversé le score grâce à Neuhaus (27e) et une tête de Stefan Lainer (31e). Paul Wanner, qui a fêté ses 16 ans le 23 décembre, est devenu le plus jeune joueur de l'histoire du Bayern Munich engagé en Bundesliga, en entrant en jeu. Wanner a remplacé Malik Tillman (19 ans) à la 75e minute, et bat ainsi très largement le record de jeunesse de Jamal Musiala, qui avait débuté sous le maillot du "Rekordmeister" à 17 ans et 115 jours.

Un Genève-Servette renversant face à Ambri-Piotta Image: KEYSTONE/MARTIAL TREZZINI Mené 3-1, Genève-Servette s'est finalement imposé 4-3 face à Ambri-Piotta lors du seul match de National League à l'affiche. Les Genevois passent devant Lausanne au classement. Entre une équipe (Ambri-Piotta) qui n'avait plus joué depuis le 11 décembre et une autre (Genève-Servette) engagée la dernière fois le 23 décembre, il fallait reprendre presque tout à zéro. Les imprécisions ont été légion dans une partie très ouverte. Les Genevois, qui avaient retrouvé le défenseur Jonathan Mercier - dernier match le 9 mars 2021 !- et l'attaquant Marco Miranda - blessé depuis le 2 novembre, n'ont pas profité de leur rapide ouverture du score par Tanner Richard (0'49''). Les joueurs de Jan Cadieux ont été complètement "mangés" par les Léventins dans la zone neutre. Très à l'aise dans le jeu de transition, les hommes de Luca Cereda ont bouclé la première période avec un avantage de 3-1 totalement mérité. La partie a tourné au deuxième tiers-temps. Avant que les Genevois se réveillent, c'est d'abord le portier Dominic Nyffeler qui a apporté sa pierre à l'édifice en gagnant son duel contre Diego Kostner (25e) à 5 contre 4. Le 4-1 aurait sans doute signifié la fin des espoirs genevois. Ensuite, Daniel Winnik en supériorité numérique et Josh Jooris sur une passe déroutante de Henrik Tömmernes ont ramené Genève-Servette à la hauteur d'Ambri-Piotta, complètement dominé. Le but de la victoire a été inscrit sur une déviation de Tyler Moy suite à un tir placé de Simon Le Coultre (53e). Les Genevois ont ainsi fêté un cinquième succès de rang. Ils ont aussi pris une revanche aux Vernets face à un adversaire qui avait eu l'outrecuidance de leur passer dix buts un samedi d'octobre. Classement: 1. Fribourg-Gottéron 34/71. 2. Rapperswil-Jona Lakers 35/67. 3. Zoug 32/63. 4. Davos 34/62. 5. Bienne 34/61. 6. Zurich Lions 34/58. 7. Lugano 34/51. 8. Berne 32/45. 9. Genève-Servette 32/44. 10. Lausanne 32/43. 11. Ambri-Piotta 34/39. 12. Langnau Tigers 35/32. 13. Ajoie 34/18.

Le chef des courses d'Adelboden, Hans Pieren, contrôlé positif Image: KEYSTONE/ANTHONY ANEX Le chef des courses de la Coupe du monde à Adelboden, Hans Pieren a été contrôlé positif au coronavirus. Cela n'impliquera aucun changement sur le déroulement du week-end si ce n'est son absence. Pieren avait déjà reçu une troisième dose contre le Covid-19 et ne ressent aucun symptôme, ont communiqué les organisateurs du rendez-vous bernois. Son entourage a également été testé négativement. Pieren s'était soumis à un contrôle de routine jeudi dans le cadre du protocole de tests de la Fédération internationale de ski (FIS). Vendredi, il était clair que l'ancien coureur et directeur des courses de longue date avait contracté le virus. Pieren sera remplacé par son assistant Reto Däpp. Tout est prêt dans la station bernoise pour accueillir la Coupe du monde messieurs avec un géant samedi et un spécial dimanche. "La piste est dans un excellent état et mon successeur et son équipe vont tout faire pour assurer une course spectaculaire", avance Pieren dans un communiqué des organisateurs. Le coronavirus est venu gâcher la dernière édition de Pieren sur la Chuenisbärgli. Après près de 30 ans, le Bernois a décidé de quitter son poste de directeur des épreuves de la Coupe du monde.

Djokovic remercie ceux qui le soutiennent "à travers le monde" Image: KEYSTONE/AP/Hamish Blair Novak Djokovic a remercié vendredi sur Instagram ceux qui, "à travers le monde", le soutiennent. Le no 1 mondial a été placé dans un centre de rétention à Melbourne, où il saura lundi s'il peut rentrer sur le territoire australien. "Merci à ma famille, à mes proches, à la Serbie, et tous les gens bons à travers le monde qui m'envoient leur soutien. Merci à Dieu pour la santé", a écrit le meilleur joueur du monde dans un message en serbe. Ce soutien, "je peux le sentir et il est grandement apprécié", écrit-il aussi en anglais. Le Serbe de 34 ans souhaite également un joyeux Noël aux orthodoxes, lui qui s'est réveillé pour la deuxième fois vendredi dans un centre de rétention de Melbourne où débute le 17 janvier l'Open d'Australie, première levée du Grand Chelem 2022. Nole y a été placé dans l'attente d'une éventuelle expulsion après l'annulation de son visa d'entrée en Australie, dans la nuit de mercredi à jeudi, au motif qu'il ne remplissait pas les strictes conditions d'entrée sur le territoire imposées dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Selon le gouvernement australien, les papiers du Serbe, qui s'était opposé à la vaccination obligatoire et dont le statut vaccinal est inconnu, ne répondaient pas aux conditions exigées en la matière. Il ne sera pas expulsé avant lundi, date d'une nouvelle audience devant un juge de Melbourne.

L'Espagne de retour en finale de l'ATP Cup Image: KEYSTONE/EPA/JAMES GOURLEY L'Espagne, privée de Rafael Nadal qui a préféré s'engager au tournoi de Melbourne, s'est qualifiée vendredi à Sydney pour la finale de l'ATP Cup. La sélection ibère a écarté la Pologne en demi-finale. La Pologne partait avec un énorme handicap puisque son no 2 Kamil Majchrzak (ATP 117), qui avait remporté ses trois matches en phase de groupes, a été obligé de se retirer après avoir été testé positif au Covid-19. Son remplaçant Jan Zielinski, spécialiste de double, n'a pas fait le poids face à Pablo Carreño Busta (ATP 20) qui s'est imposé 6-2 6-1 en 53' pour apporter le premier point à l'Espagne. Avec Hubert Hurkacz (ATP 9), vainqueur en avril dernier du Masters 1000 de Miami, la Pologne pouvait encore espérer pousser l'Espagne au double décisif. Mais Roberto Bautista Agut (ATP 19) a tout donné pour s'imposer 7-6 (8/6) 2-6 7-6 (7/5) face au tombeur de Roger Federer à Wimbledon, et assurer le ticket pour la finale. Les Espagnols affronteront le vainqueur du match qui opposera samedi la Russie, tenante du titre et emmenée par Daniil Medvedev (ATP 2), et le Canada, avec ses deux pépites Félix Auger-Aliassime (ATP 11) et Denis Shapovalov (ATP 14). L'Espagne, alors emmenée par Rafael Nadal, avait joué en 2020 la finale de l'ATP Cup inaugurale, battue par la Serbie de Novak Djokovic.

Le Barça prête à nouveau Coutinho Image: KEYSTONE/AP/JOAN MONFORT Le milieu offensif brésilien de Barcelone Philippe Coutinho a été prêté jusqu'à la fin de la saison à Aston Villa. Le prêt, soumis à une visite médicale et à l'obtention d'un permis de travail par le joueur, est assorti d'une option d'achat, a précisé le club anglais dans un communiqué. Coutinho (29 ans) avait quitté Liverpool et la Premier League pour le Camp Nou en janvier 2018 pour 120 millions d'euros (et 40 millions de bonus), alors le troisième transfert le plus cher de l'histoire. Censé devenir le successeur de Neymar parti au PSG, il ne s'est jamais vraiment imposé au Barça. Le Brésilien avait déjà été prêté pour la saison 2019/20 au Bayern Munich, avec qui il avait alors remporté la Ligue des champions après avoir éliminé les Catalans en quart de finale. Il retrouvera à Birmingham Steven Gerrard, aujourd'hui entraîneur de Villa, et avec lequel il a évolué sous les couleurs des Reds de Liverpool.

Lara Gut-Behrami disputera le géant de Kranjska Gora Image: KEYSTONE/AP/Pier Marco Tacca Lara Gut-Behrami va faire son retour en Coupe du monde samedi à l'occasion du géant de Kranjska Gora. La Tessinoise fait partie de la sélection dévoilée par Swiss-Ski vendredi. Testée positive au Covid-19 le 17 puis le 27 décembre, Lara Gut-Behrami a disputé sa dernière course le 12 décembre à St-Moritz, où elle avait chuté en super-G au lendemain de sa victoire. Elle a dû faire l'impasse sur les épreuves de Val d'Isère, Courchevel et Lienz, manquant cinq courses au total. Camille Rast, Mélanie Meillard et Aline Danioth, qui avaient été testées positives avant le slalom de Zagreb, ne seront en revanche pas de la partie. La Fribourgeoise Valentine Macheret (23 ans) fera quant à elle ses débuts en Coupe du monde dimanche en slalom, elle qui s'est imposée à Lenzerheide fin décembre dans une course FIS.

Montpellier-Troyes reporté en raison de cas de Covid-19 Image: KEYSTONE/EPA Le match entre le Montpellier de Jonas Omlin et Troyes, initialement prévu dimanche pour la 20e journée de Ligue 1, a été reporté. La Ligue de football professionnel (LFP) a pris cette décision en raison des nombreuses contaminations au Covid-19 côté troyen. Le club de Troyes a annoncé jeudi qu'il comptait 13 cas "avérés" au sein de son effectif. Il s'agit de la troisième rencontre du week-end décalée pour raisons sanitaires, après Angers - Saint-Etienne et Lille - Lorient.

Benjamin Weger testé positif au Covid et forfait pour Oberhof Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Benjamin Weger doit faire l'impasse sur les épreuves de Coupe du monde de ce week-end à Oberhof. Le leader de l'équipe de Suisse a été testé positif au Covid-19 à son arrivée en Thuringe. Le Haut-Valaisan ne présente aucun symptôme et a été placé en isolement. Les tests passés par les autres membres de l'équipe nationale se sont en revanche tous révélés négatifs, précise Swiss-Ski dans un communiqué.

Deux assists pour Josi, un 14e but pour Meier Timo Meier (28) a inscrit jeudi son 14e but de la saison Image: KEYSTONE/AP/Jeffrey T. Barnes La soirée de jeudi fut faste pour les Suisses en NHL. Roman Josi a réussi deux nouveaux assists, Timo Meier inscrivant quant à lui son 14e but dans cet exercice 2021/22. Candidat au titre de meilleur défenseur de la saison, Roman Josi a signé ses 20e et 21e assists de la saison lors d'un match gagné 4-2 par Nashville sur la glace des Los Angeles Kings. Cette troisième victoire consécutive permet aux Predators de conforter leur 1re place dans la Central Division. Roman Josi affiche désormais 32 points à son compteur personnel, en 33 matches. Timo Meier en est pour sa part à 36 points, en 30 parties disputées seulement. L'attaquant appenzellois a marqué jeudi le 2-0 pour les San Jose Sharks, qui sont allés s'imposer 3-2 sur la glace de Buffalo. La soirée fut également belle pour Janis Moser, auteur d'un assist lors d'un match gagné 6-4 par ses Arizona Coyotes face aux Blackhawks de Philipp Kurashev (1 assist également). Kevin Fiala a lui aussi réussi un assist jeudi sous le maillot du Wild, qui a mis fin à une série de cinq défaites en gagnant 3-2 à Boston. Un 4e succès en 5 matches pour les Devils Nico Hischier - qui faisait son retour après avoir manqué un match sur blessure - et Jonas Siegenthaler n'ont pas inscrit de point. Mais le Valaisan et le Zurichois ont connu les joies de la victoire, les Devils s'imposant 3-1 face aux Blue Jackets de Dean Kukan pour cueillir un quatrième succès dans leurs cinq derniers matches.

Phoenix repasse devant Golden State Image: KEYSTONE/AP/Rick Scuteri Le chassé-croisé reprend dans la Conférence Ouest de NBA. Les Suns, vainqueurs des Clippers, ont repris les commandes aux dépens des Warriors, battus à La Nouvelle-Orléans jeudi. Voilà plus de deux mois que le championnat a débuté et qu'une course à deux oppose Phoenix, finaliste de la saison passé, à Golden State, enfin renaissant sous la houlette de Stephen Curry. Or le meilleur shooteur à 3 points de l'histoire, apparu fatigué la veille lors de la défaite à Dallas où il a aussi pris un coup à la cuisse gauche, était absent pour le déplacement chez les Pelicans. Et cela s'est fait sentir offensivement, avec un revers au bout (101-96) pour les Warriors, qui s'en sont remis à Andrew Wiggins (21 points). Golden State a trois jours pour se reposer. Avec la perspective réjouissante de voir revenir dans ses rangs Klay Thompson, absent des parquets depuis deux ans et demi après une rupture d'un ligament croisé antérieur puis d'un tendon d'Achille. En attendant, le patron à l'Ouest c'est à nouveau Phoenix, qui n'a pas manqué l'occasion en s'imposant face aux Los Angeles Clippers (106-89) à domicile. Un succès mérité pour des Suns qui ont compté jusqu'à 19 unités d'avance mais ont dû remettre un coup de collier dans le dernier quart-temps, après que L.A. est revenu à trois longueurs (79-76) avec huit minutes à jouer.

Golubic battue en trois sets par Halep Image: KEYSTONE/EPA/JAMES ROSS Viktorija Golubic (WTA 43) a manqué de peu l'exploit en quart de finale du tournoi WTA 250 de Melbourne. La Zurichoise s'est inclinée 6-2 5-7 6-4 devant l'ex-no 1 mondial Simona Halep (WTA 20). Tête de série no 6 du tableau, Viktorija Golubic a manqué le coche dans le "money time". La quart de finaliste du dernier Wimbledon s'est en effet procuré quatre balles de break alors qu'elle menait 4-3 dans la manche décisive, puis deux balles de 5-5 alors que son adversaire servait pour le gain du match. Mais Simona Halep a su serrer sa garde pour empocher les quatre derniers jeux du match et décrocher après 2h35' de jeu son ticket pour les demi-finales. "Viktorija a joué un match incroyable. Elle m'a mise sous pression, ce qui était dur à gérer", a relevé la Roumaine, qui affrontera la Chinoise Qinwen Zheng (WTA 126) samedi.

Baptême du feu pour Hefti Image: KEYSTONE/EPA/SERENA CAMPANINI Silvan Hefti a fait ses débuts sous le maillot du Genoa trois jours seulement après l'officialisation de son transfert. L'ancien joueur de Young Boys a été titularisé jeudi soir en Serie A à Sassuolo, où le Genoa a obtenu le nul 1-1. Il a été remplacé à la 64e minute. Ce match nul, le deuxième consécutif, ne fait pas vraiment les affaires du Genoa. La formation entraînée par Andriy Shevchenko, qui a ouvert la marque dès la 7e minute jeudi soir, pointe au 19e et avant-dernier rang du classement. A noter que cette 20e journée a été marquée par le report de quatre matches, parmi lesquels Bologne - Inter Milan et Atalanta - Torino, en raison d'une vague de tests positifs au Covid-19. Les leaders intéristes se sont pourtant échauffés, mais ils ne sont pas ressortis du vestiaire.

Kobayashi sacré, mais sans Grand Chelem Image: KEYSTONE/EPA/CHRISTIAN BRUNA Ryoyu Kobayashi a remporté pour la deuxième fois la Tournée des Quatre tremplins. Le Japonais a toutefois dû se contenter d'une 5e place jeudi à Bischofshofen, où la victoire est revenue à l'Autrichien Daniel Huber. Côté suisse, Gregor Deschwanden et Killian Peier ont respectivement terminé 25e et 28e de ce concours. Vainqueur des trois premiers concours d'une Tournée dont les deux dernières épreuves ont été disputées à Bischofshofen, Ryoyo Kobayashi n'est donc pas parvenu à signer un deuxième Grand Chelem après celui qu'il avait réalisé en 2018/2019. Mais il a assuré sans trembler l'essentiel jeudi soir. Cinquième après la première manche avec 133,5 mètres, le Japonais de 25 ans a réussi la même distance en finale pour conserver ce rang. Il a devancé nettement celui qui était son dauphin au classement général avant ce concours, le Norvégien Marius Lindvik, seulement 10e jeudi soir à Bischofshofen. Déception pour Peier Killian Peier a conclu cette Tournée sur une note décevante. Le Vaudois, 5e de la qualification avec 135 mètres, n'a pu faire mieux que 124 et 123,5 mètres jeudi soir. Le médaillé de bronze des Mondiaux 2019 doit se contenter d'une 13e place dans la Tournée, qu'il avait bouclée au 10e rang en 2018/19. Jamais classé dans le top 10 sur cette Tournée, l'ambitieux Killian Peier a terminé juste devant Gregor Deschwanden au classement général. Le Lucernois s'est classé 25e jeudi soir, après s'être posé à 129 et à 124 mètres. Déception également pour le quadruple champion olympique Simon Ammann qui, comme à Garmisch-Partenkirchen le 1er janvier et à Bischofshofen mardi, n'est pas parvenu à se qualifier pour la deuxième manche. Le St-Gallois de 40 ans a terminé 47e jeudi, avec un saut mesuré à 118 mètres.